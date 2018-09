¿Pasa algo por no ofender?

Voz 1 00:00 ahora sí Radio lindo

Voz 4 00:35 unos días estuvieron aquí Alejo Stivel y Ariel Rot

Voz 0545 00:47 Tequila yp para mí decíamos antes Aute Teherán un sentido digamos reflexivo no el momento reflexivo juvenil pero Ariel Rot eran cantar rock en tu propio idioma que era una cosa Mourinho no vería al no claro yo tenía cuando salió Tequila en una España dieciséis años era una chica de instituto hoy para mí Tequila sir por El Retiro cantando al salir del instituto que estaba dentro de ser el único centro de enseñanza que hay dentro del Retiro salir del retiro del único de los pocos institutos femeninos que habían Madrid salir todas las chicas cantando las canciones de Tequila que tienen ese aire tan popular que sirven para sí

Voz 0545 01:34 para un concierto de gente joven que para el final de las fiestas de un pueblo aquí esa esa música que que une y que y que te hace saltar como como esta este fondo de batería tan bonito que tengo esta canción

Voz 4 02:13 qué echa más de menos de de aquel espíritu de Tequila que echa más de menos hoy que echas en falta de lo que nos transmitía Tequila en aquel entonces

Voz 0545 02:21 día alegría desenfado ganas de vivir ganas de bailar ganas de cantar el himno como buenas intenciones poco mal rollo sale todo todo lo que te digo como esta semana que estamos esta semana es horrible no se quería quería simplemente venir aquí a hablar con vosotros de esto pensaba algún invitado pues no porque yo creo que todos estamos estupefactos ante lo que estamos viendo en los medios yo creo que el nivel de agresividad que hay ahora mismo en los medios es pelín pero fíjate que que hoy leía una entrevista con Eva Hache que me parecía muy interesante me parece que ha sido en yo don ella decía siempre que hago comedia trato de no hacer daño a nadie esto me parece que dicho ahora mismo parece revolución abriendo ante totalmente decía cuando empecé muchas mujeres me pedían desde el público que me metiera con los hombres pero no le veía sentido a quitarme de un plumazo a la mitad de la platea nos tememos cortar nos a nosotros mismos pero me gusta distinguir entre el humor y el mal gusto y hay cómicos que no me hacen gracia dice sobre todo los que parten del odio y el rencor es muy sencillo y no me gusta a un artista al hijo otro me parece la lo más sabio esto con respecto al humor pero me me parece que está está alada tan evidente en estos momentos de polarización extrema que vivimos

Voz 1 03:55 pero no sólo en los medios eh no sonó

Voz 0545 03:58 en las redes unos eslóganes sí sí

Voz 1 04:00 inocentes no estás exactamente o no existe no

Voz 0545 04:03 yo creo que es tanta la agresividad que se le hoy en día por ejemplo en las columnas en los que sí que tenemos una responsabilidad sí cobramos poder bien yo creo que hay que distinguirlo del que entra en Twitter con el que siempre hemos que es agresivo y tal pero bueno nosotros cobramos por lo que esto no

Voz 1 04:19 pero al final nos hemos contagiado no de eso no

Voz 0545 04:21 somos contagiado o puede pasar una cosa que haya un una forma de hacer periodismo perverso que sea buscar la aceptación del público buscar buscarlos clicks por tanto al mejor tú estás diciendo que eres muy libre expresando te pero en el fondo eres esclavo de de de buscar tu propia popularidad no es tanta la agresividad que se le hoy en día en las columnas que parece de verdad que el que no la practica porque yo no lo practico parece que eres un poco imbécil parece que hay algo de lo que no te estás enterando no yo creo que los plumillas ahora mismo alardean de esa agresividad piden más caña buscan sangre y claro el que no es víctima de esa sangre no se da cuenta del año que hacen no no me gustan las comparaciones histórica no me gustan las comparaciones con otra época pero sí se le ve cómo era la prensa en los años treinta en en España por ejemplo seguirnos a a Europa en España te das cuenta de que había cosas que se parecía no en hechos lo de llamar a Azaña maricón por ejemplo era algo habitual el hecho de decir Federico García Lorca osea no no es una cosa que es que se haya inventado ahora mucho sino que se inventó hace mucho tiempo yo creo que tiene que ver con épocas convulsas

Voz 1 05:44 pero fíjate una columna de la que es la la voy a citar porque se ha hablado mucho en los medios de antes en tertulias estos días lo que escribió de Arcadi Espada a propósito del rifirrafe que tuvieron a Aznar y Gabriel Rufián el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso Aznar se equivocó con Rufián a hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole la polla maricón Arzo como prefieres comer Mela de un golpe o por tiempos mientras uno va son riéndose delicadamente en su cara pero si se opta por la dignificación entonces hay que negarse a responder al gamberro hasta que aprenda no comerse los mocos en público porque de no optar por una de las dos soluciones la prensa socialdemócrata titulará como si fuera verdad delirante equiparación de sujetos tensión entre Rufián y Aznar bueno pues y yo entiendo lo que quiere decir

Voz 5 06:33 pues entiende perfectamente entiendes pero es innecesario decirlo yo creo que nosotros hemos llegado a coste

Voz 0545 06:38 que hemos llegado a acostumbrarnos hay personas que están menos al día en lo que se escriben las columnas son lo que se publica lo que se cuelga en Twitter y tal y estas cosas realmente les asustan no yo a veces hago el ejercicio de leerse las personas yo qué sé a la señora que limpia mi casa yo les dio a ti qué te parece esta frase para ver cómo reacciona porque cuando estamos inmersos en este mundo no se pare si no acaba pareciendo normal el otro día asistí a una charla que me pareció interesantísima de de periodista que debe de un periodista que no vino a a informar sobre las elecciones en yo creo que es algo

Voz 5 07:21 te tienen que puede mover

Voz 0545 07:23 el paradigma de toda América Latina no hay dije algo interesantísimo no que dijo que es lo que tenían en común pues personas neo fascistas de los o o ultra reaccionarios como Donald Trump en Estados Unidos como Viktor Orban como canciones Kaczynski decía por ejemplo en Brasil a a nuestro a es a nuestro líder Ball sonados

Voz 1 07:52 sonaron apuñalaron leva

Voz 0545 07:55 a apoyar la clase media no es ese tipo de clase baja que la que se ha producido un sea ha generado un rencor social sino que le va a apoyar la clase media pero entonces qué es lo que une a todos estos líderes dijo alojó algo bien interesante no analiza daba lo que une a esta corriente de políticos que lideran una regresión de los derechos humanos en el mundo occidental decía que sí que aunque Paulson Haro estaba apoyado por las clases medias no tenía el respaldo de los humildes compartía algo esencial es que trufada sus discursos sin ningún complejo sin intención alguna de censurar sea asimismo de misoginia de racismo de burla hacia los desfavorecidos desprecio por las mujeres hacia los gays no ya no quiero decir minorías porque estamos hablando de una sociedad diversa ya no podemos estar hablando del tema no podemos estar hablando de la de las minorías como si estas personas fue dan unas poquitas ahora es exactamente no son personas que conforman nuestra sociedad no descubierto o que es que ese lenguaje me refiero a sonar lo descubierto como esos otros líderes que es el lenguaje chulesco Bush son amenazante euros cero en vez de alejar a los votantes los los acerca es decir que lo votan no en contra de esa sino precisamente por eso

Voz 1 09:19 fíjate en estás hablando de has citado algunos nombres Orban Kaczynski propio Trump algunos en en en América Latina podríamos hablar de Francia Italia gente que está en la órbita de bueno para fascista de la extrema derecha pero pero muy extrema pero si miramos aquí en nuestro paisaje político cotidiano y esto quiere ha hecho Pepe Rubio no es exhaustivo Eni enciclopédico pero bueno un pequeño repaso sito de cosas del tono de lo que se dice y cómo se dice

Voz 7 09:48 mire señor Garrido yo a usted no le voy a llamar cuño no le voy a llamar cuñado porque mire yo lo tengo respeto Le pedimos

Voz 8 09:54 es que dimita por miserable Hypo irresponsable

Voz 9 09:58 estos ladrones serás pero la gente quiere Charles a ellos que se vayan Union love estoy en favor como

Voz 10 10:07 me gustaría ver a uno de esos dueños de la NFL cuando ven que alguien no respetan nuestra bandera decirle a ese hijo de puta fuera del campo ahora mismo estás despedido

Voz 9 10:18 así es que en pleno siglo XXI no pude estar de izquierdas que tiene unos calca está todavía con la guerra de la vuelo

Voz 11 10:26 hola calculo

Voz 0545 10:32 exactamente hice tiene derecho a insultar pues si se tiene derecho a ofender absolutamente si no te tienen que llevar un tribunal por ello pero también en cambio están atentos porque es una manifestación de yo creo ahora mismo de algo más hondo de un cierto sector de la sociedad que piensa que otros tienen la culpa de su desgracia entonces cuando tú asumes ese discurso estás asumiendo algo muy feo esta radicalización verbal de la de la política sea se aprecia absolutamente en los medios yo creo que hay medios que viven de Mier dar el ambiente que viven exactamente de eso no hay derecho a hablar pues claro que hecho hablar yo creo que hay derecho a insultar yo creo que hay una cosa supera humana que es meter la pata lo que nos pasa a todos y hay otra cosa muy noble que es la de pedir disculpas por haber metido bueno mata yo creo que eso te ennoblece pero igual que hay derecho a hablar insultar parece que ahora se pone en duda que haya derecho a ofender C tenemos que admitir los que hacemos un trabajo público pues que que a veces que podemos ofender a alguien tenemos que asumir

Voz 1 11:47 bueno ahí tenemos todavía muy reciente en la memoria

Voz 12 11:50 María de el pobre Rober Bodegas

Voz 1 11:52 cómico Bailey y sus chistes Monfils más o menos acertados da igual sobre gitanos

Voz 0509 11:58 pues ya no se pueden hacer chistes de gitanos vale osea yo he trabajado mucho el trabajo de guionista la tele desde hace unos años cada vez que alguien Stephen chiste de gitanos pues llegaba una carta sorprendentemente bien escrita

Voz 13 12:07 muy bien lo que nos hiciese eso más no y entonces ya no se hacen ya es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele vale igual me parece bien mucha ellos han pedido que no hagamos chistes y lo estamos cumpliendo

Voz 0509 12:20 nosotros hemos pedido acordes a nuestras normas sociales ellos supongo que necesitan tiempo

Voz 14 12:25 yo he fueron

Voz 5 12:30 a veces se puede hacer te puedo hacer también a veces gracias pero pero claro pero amenazarles

Voz 12 12:37 bueno no no Iker y bueno hubiera una campaña hay tuviera que pedir perdón este hombre a todo el país lo que no que lo que es decir

Voz 0545 12:45 pasó fue una cosa el pidió perdón pero yo creo que si pides perdón sobre todo cuando haces un gol

Voz 5 12:53 esa sincero pero es que además hay que ser sinceros que además no pidas perdón sinceramente sí

Voz 1 12:58 se nota se nota pero además hay una cosa en en en este monólogo de Rober Bodegas y el contexto es muy importante en lo que hace en el arranque que no hemos no lo hemos puesto porque tampoco hay tiempo en lo que lo que hacen en ese monólogo es criticar veladamente pero bueno veladamente notan veladamente a directivos de televisión que se encargan de ir censurando acortando usted no lo digas esto no lo hagas y tal y él puso el ejemplo de los gitanos que te pueden estar acertado o no pero no era ni tan sólo un ataque contra la comunidad gitana era una crítica a los a la gente que manda ahí te censura cogiendo sea eso pero la reacción fue desmesura

Voz 0545 13:34 fue fue fue desmesurada

Voz 1 13:36 quedó a un paso de sentarse en el banquillo

Voz 0545 13:39 pero también es verdad pero también es verdad que yo es precisamente vamos a tener el próximo jueves a una boda gitana que yo creo que nos puede que no nos puede hablar de estoy de muchas más cosas no pero nos puede contar que efectivamente yo creo que en España la comunidad gitana tenemos un problema con la comunidad gitana es decir no es una comunidad que es que esté integrada ahí hay un nosotros pensamos que como no ha habido racismo con los negros como en Estados Unidos porque no ha habido negros nosotros estábamos libres de cualquier racismo pero es verdad que hay un estigma clarisimamente vascos que va a salir un informe sobre la comunidad gitana en los próximos días por ejemplo pues hay cosas muy evidentes como si una chica gitana estudiaba enfermería pues a lo mejor si en la empresa si el hospital privado que light que está buscando una enfermera hay que puede contratarla si se entera de que es de etnia agita

Voz 5 14:38 que se lo va a hacer iba a contratarles eso ocurre

Voz 0545 14:42 quiero decir que que yo creo que está él que dice pues te voy a pegar un apuñalada que es algo bastante normal en Twitter pero también está el que se ofende sinceramente porque se da cuenta de que su comunidad una comunidad postergada etc yo creo que tenemos que contar con eso yo cuando escrito por ejemplo sobre las procesiones me parece ya he dicho que es abusivo el espacio que ocupa en la Semana Santa etcétera a mí me han dicho de todo pero yo lo asumo asumo lo que me pareció es que si pidas disculpas tienen que ser sincera el yo creo que él dijo pido disculpas porque me han amenazado de muerte no te lo tienes que tragar no luego hicieron un sketch hablando de unos benditos y tal yo fíjate te voy a decir una cosa creo que en Brasil es posible si no gana o el sonado va a ser gracias a las ofende evita a las mujeres pobres

Voz 1 15:38 es una campaña en marcha a todas las mujeres pobres que no

Voz 0545 15:40 están dispuestas a votar a ese tipo que dices las cosas de las mujeres en fin esto es una cosa muy larga de la que yo también he sido víctima de la corrección política pero que estamos viviendo un momento tan donde los derechos humanos están tan en entredicho que es bueno que pensemos

Voz 1 15:57 la ofensa suma puntos ese tampoco es el camino no

