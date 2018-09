Hora 25 Deportes: El drama de los favoritos (27/09/2018)

Voz 1346 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 1 00:09 Gallego buenas tardes a quien hoy hay Liga pero tienes aquí abierta ordena

Voz 2 00:13 por eso el nuevo escudo del Barça B presentado el Barça nuevos pudo

Voz 3 00:17 eh tienes los dos uno junto al otro qué te parece

Voz 0919 00:20 evolución si desaparecen las letras

Voz 2 00:22 ven FCB realmente si no estoy mucha más diferencia bueno la está las barras de blaugranas también hay alguna menos no

Voz 0919 00:29 sí pero lo más significativo es que desaparecen las letras

Voz 3 00:32 cada vez se le menos Ángels Ramón vamos a Pedro eh

Voz 2 00:35 no yo creo que si bien el escudo sillería ni en el escudo y mira que son tres letras qué tal

Voz 0919 00:40 os lo dice a la web de la serie veis el nuevo escudo del Fútbol Club Barcelona y si estamos en mitad de una jornada de Liga sexta jornada tenemos dos partidos en juego comenzaron a las ocho vamos a ver cómo está en Vitoria el Alavés Getafe si el Alavés ganó este partido se pone colíder con el Barça y el Madrid Javier Lekuona buenas tardes

Voz 4 00:58 qué tal muy buenas gallego minuto treinta de la primera parte Alavés cero Getafe pero más oportunidades para el equipo azulón en las botas de Mata idea Ángel ojo ahora que precisamente Mata intenta un lanzamiento al especial de la Guardia al balón suelto está mejor el conjunto de José Bordalás ahí fuera de juego bien decías sin alardes gana empataría trece puntos con Barcelona y Madrid lo que pasa que el coeficiente de goles ahora es de más tres para el Deportivo Alavés más seis para el Madrid IMAS diez para el Barcelona treinta y uno de la primera parte empate a cero entre el Deportivo Alavés

Voz 0919 01:30 si el Getafe y desde las ocho en Zorrilla juegan el Valladolid y el Levante como estaba José Ignacio Tornadijo bueno

Voz 0684 01:35 tardes pues voy animado el partido Gallego buenas tardes tres seis uno y medio de juego de esta primera mitad mucho mejor el Valladolid que está dominando claramente el encuentro entrando por ambos costados llegando mucho eso sí le está faltando quizá la pegada y ojo han tenido la mejor oportunidad del partido la única que ha llegado el comandante Morales una gran jugada para el Levante partido muy animado con el dominio local treinta y dos después de la primera mitad con entrada en Zorrilla Valladolid cero Levante cero

Voz 0919 02:01 luego a las diez se jugará el Girona Betis también tenemos baloncesto y comienza la Liga ACB desde las nueve abren la competición el Barça y Herbalife Gran Canaria y estamos en la previa de la Ryder Cup mañana comienza en París ese enfrentamiento brutal entre el equipo de Europa y el equipo de los Estados Unidos un español Jon Rahm va a jugar el partido inicial de la competición y tenemos una noticia de ciclismo sabes que se está disputando el Mundial en Innsbruck el próximo sábado se disputa la prueba de fondo en carretera la selección española al equipo poco español que aspira a conseguir una medalla estaba concentrado estos días en Granada tenían previsto coger un vuelo Granada a Madrid para enlazar con uno desde Madrid hasta Alemania bueno pues el vuelo Granada Madrid ha llegado con retraso ha salido con retraso ha llegado con retraso ya han perdido el enlace a Múnich no podrán volar hasta mañana con lo cual mañana tenían previsto entrenar en el recorrido de la carrera del sábado creo que vamos a ser la única selección que vaya al recorrido sin haber entrenado pero bueno quién sabe quién sabe quién sabe lo mismo hasta nos viene bien y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 5 03:15 Diego como un freno para la mano de Florentino en todos los premio que reparten es realmente como si fuera yo quedé que haría eh a Cristiano el Madrid ya no hay premium ahora Modric describía ella veinte no te vayas que yo te voy a dar un premio ir a ver en lo intentará comprar también el Balón de Oro que os interés hay que los Balones de Oro de Cristiano para que los compraba Florentino Pérez

Voz 0919 03:43 no tenga Agnès si Florentino hubiera podido comprar los balones de oro ya tenía uno Benzema y otro Gareth Bale dejad vuestro mensaje

Voz 7 04:08 eh soy Miguel es mucho desde Estados Unidos me parece una tontería que me quieran venir aquí en el Real Madrid y el Barça los equipos españoles tienen fans alrededor de todo el mundo muchísimos aquí en Estados Unidos

Voz 8 04:22 pues sí de que dejen sede

Voz 7 04:25 de tonterías solo piensen en en crecer la Liga española es la mejor del mundo así que

Voz 0919 04:43 está muy bien que nos escuchen en los Estados Unidos y así se informen de las últimas noticias de lo del partido de Miami ya sabrán que en los últimos días Rubiales ha atacado Javier Tebas no sólo con lo del partido de Miami sino también con lo de los horarios de los partidos con lo del calor sobre todo con lo del calor porque Rubiales está preocupadísimo porque se juega temperaturas muy altas es decir que a Rubiales no le gusta jugar en Miami

Voz 9 05:06 no le gusta jugar con calor pues

Voz 0919 05:09 entonces jugar en Miami con calor

Voz 9 05:11 bueno le puede dar a Rubiales una lipotimia

Voz 0919 05:14 la lipotimia es el título del capítulo de hoy en confusión en más

Voz 1 05:32 vamos a lo mejor que la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami Miami con fines Macquarie justamente nunca

Voz 2 05:40 yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin mí porque probablemente así se rompa un equilibrio natural se puedan monopolizar

Voz 1 05:50 tranquilidad que no vamos a EEUU nosotros ya hemos mas igualmente que eso no se a qué intereses responde

Voz 11 06:10 vamos a ver con con Luis Rubiales a compensación salió expresión de Luis Rubiales hoy estos la puerta abierta a que podamos hacer cosas en el extranjero las que a mi me gusta ser ZEC cosas modernas pueda ayudar

Voz 1 06:24 además creo le salto mayando Antonio

Voz 12 06:30 para optar nuevamente heredó Moneo comenzamos analizando con estuvieron las temperaturas máximas hoy Miami reportó ochenta y nueve grados de temperatura máxima sobre la zona de Hong ochenta y ocho grado estuvo la máxima hacia los Cayos temperatura oscilando entre los ochenta y ocho ochenta y nueve eso sensación térmica en estos momentos en grado sobre la CMA millonarios pero ante esta tarde la sede Miami alcanzó ciento cinco grados de sensacional where we can lo hacen en la zona dejó usted vamos las sí

Voz 0919 06:55 entre grados sensación térmica de cien grados pero esto esto que va a ser

Voz 1982 07:00 a favor

Voz 0919 07:01 yo me imagino el espectáculo dantesco que se puede estar imaginando Rubiales si se juega el Girona Barça en Miami con esas temperaturas lo está viendo Rubiales

Voz 1346 07:12 una situación de emergencia unos mínimos de seguridad han tenido que más que había muerto no no con la gente quería hacía que había una cortando cabía otra señora que han tenido que atender por otro golpe de calor o te haces una serie de personas

Voz 0919 07:28 dantesco dantesco y mientras tanto Javier Tebas defendiendo que el partido de Miami también va a cumplir con todos los protocolos de temperaturas altas y demás nuestros partidos

Voz 13 07:40 perfectamente el protocolo de de alerta de calor de temperaturas altas eso se lo tiene que preguntar pues internacionales

Voz 0919 07:46 viales si si se lo hemos preguntado a Luis Rubiales y atención parece que así como el domingo recibió en su teléfono la foto de una amiga a la que le había dado un mareo en el Levante Sevilla subió a Twitter atención que Rubiales ha recibido un mensaje de un conocido que tiene en Miami contándole lo que es aquello con el calor

Voz 14 08:10 aquí de nuevo o de tráfico de Miami estemos viviendo momentos cruciales aquí en el sur de la Florida no tenemos agua fría no tenemos para lo nuestro para nuestro alimentos no tenemos el entusiasmo y con fresco porque el calor que está haciendo es insoportable el calor es insoportable claro

Voz 0919 08:28 con eso que le ha dicho su amigo que ha hecho Luis Rubiales pues ha ido a la policía de Miami para preguntar si en esas condiciones se puede jugar el Girona Barça que recordemos el partidos hora de Miami a las tres menos cuarto de la tarde

Voz 15 08:41 las personas pierden la habilidad de regular la temperatura del cuerpo dejan de sudar en en muchos casos llegan hasta un estado de hecho cuando ya se da el golpe de calor

Voz 1346 08:52 que nos han tenido que darle más que habían muerto no no bastó con las había ya que había un hombre contando que había otra señora que han tenido que atender porque el golpe de calor foto con lipotimias una situación de emergencia lo bueno bueno bueno una situación de emergencia

Voz 0919 09:05 a que empieza a provocar que los equipos se borren de ir a Miami Florentino Pérez el presidente del Madrid ya ha dicho que no lleva allí a sus jugadores con ese calor si hay hay aire acondicionado se lo pensaría pero con este calor

Voz 1 09:18 tranquilidad que no vamos a EEUU nosotros ya hemos manifestado públicamente con nosotros no

Voz 0919 09:24 estamos rotunda y que si el calor se ha convertido en el gran aliado de Rubiales para echar abajo el partido de Miami cuidado que acaba de llegar otro mensaje a Rubiales del amigo de Miami hablando el calor

Voz 14 09:36 no se puede vivir hacia no se puede vivir haciendo un calor imposible dentro dentro de Mi carro lo mismo bueno XXIX estuvo condicionado no XXIX creo es insoportable este sale de la ducha

Voz 0919 09:48 el número muy suponiendo cinco veces día

Voz 14 09:51 a ver qué una rampa pero me olía atención

Voz 0919 09:56 sí atención que si lo del calor no es suficiente ojo con los huracanes que también hay en Miami pero eso será en otro capítulo de confusiones maya

Voz 17 10:38 Joan red conseguido estabilidad tú has invertido en confianza en ha pregonado intranquilidad

Voz 18 10:46 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto informa en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 6 10:58 la culpa es el calzado de trabajo revolucionario que te devuelve más del cincuenta y cinco por ciento en cada paso no te lo crees venía experimenta la tecnología de impugnar si te trae una sensación de bienestar que nunca sentiste ambos esperamos para que pruebe nuestros zapatos de trabajo en todos los puntos de venta un palmas crestas espera encuentras los en un Power punto OIT

Voz 0919 11:22 el Alavés podía estar momentáneamente empatado en la cabeza de la clasificación con Barça y Real Madrid pero haberle apoyado penalti

Voz 4 11:29 ha fallado un penalti Ibai Gómez cometido sobre Calleri lo ha tirado muy mal por lo tanto minuto a cuarenta y uno Alavés cero Getafe cero

Voz 0919 11:37 podría estar empatado con el Madrid y con el Barça porque el Madrid el Barça cayeron ayer estrepitosamente el Real Madrid en Sevilla con una media hora lamentable en la que algunos jugadores del Real Madrid parecía que estaban paseando por el Pizjuán los trofeos que les dieron el lunes en la gala de la FIFA es en y comparecieron hasta la segunda parte que ese dicen en el Madrid de Lopetegui después de El desastre de ayer Javier Herráez buenas tardes

Voz 19 12:04 qué tal Gallego pues admite Sarmiento que fue un desastre hasta el propio Casemiro dijo nada más acabar el partido que habían regalado la primera parte no ir luego pues Lopetegui no fue muy claro en la sala de prensa pero bueno pues coincidió con todos el Sevilla pasó por encima del Real Madrid en un equipo pues el blanco de este entrado irreconocible lo más grave para mí a menos que no Nava en la primera parte lo futbolista lo contábamos en Carrusel NYSE hablaban entre ellos iban encajando goles como churros ya que yo no tenía fin menos mal que lo intentó al menos Gareth Bale la segunda parte fue otro equipo pero bueno el equipo estuvo pues como dices tú muchas veces confundido no en este caso en Sevilla Marcelo fuera de forma además está lesionado en a pruebas para el lateral izquierdo del Real Madrid no va a jugar frente al equipo del Cholo Simeone el próximo sábado partido muy importante en el Bernabéu veremos si llega o no e hoy nada más que la mitad del entrenamiento el lateral derecho titular Dani Carvajal sino jugaría Odriozola por tanto bastantes problemas más mentales que físicos el equipo ayer estuvo francamente mal en Sevilla

Voz 0919 13:10 trabado el Atlético de Madrid y el Barcelona cayó en Butarque después de que el Leganés remontarse dos goles el Barça se mostrase impotente de cara a la portería rival que ese dice de la derrota en el día después Santi Ovalle buenas tardes

Voz 0017 13:26 qué tal Gallego muy muy buenas pues no se entiende la falta de reacción del Barça tras ese minuto fatídico en Butarque en el Barça piensan que lo de ayer no es un accidente como dijo Valverde después del partido voces autorizadas de la directiva azulgrana dicen que la imagen de ayer fue parecida a la de Roma preocupa la dejadez del equipo tras el uno dos y la falta de concentración in mandan un mensaje no importa la derrota en Madrid porque no sirve como consuelo lo que pasó ayer en Sevilla lo que sí que es consuelo para el Barça es que ha renovado a Busquets hasta dos mil veintitrés con una cláusula de quinientos millones de euros y la renovación de este escudo que comentabas al inicio del programa pero quédate con esos dos mensajes no es un accidente dicen desde la directiva que no ven la derrota del Madrid común consuelo al mal partido del Barça

Voz 0919 14:11 y en Valencia el equipo de Marcelino no perdió empató con el Celta de Vigo pero es que sigue sin ganar un solo partido desde que comenzó la temporada cómo está la salud del enfermo que ese dice en Mestalla Ximo Bayo

Voz 0962 14:26 buenas tardes hola muy buenas pues mirando la historia solamente hace sesenta años había tenido el Valencia un inicio de Liga tan malo es decir sin conseguir la victoria llegando a la jornada siete que va a ser la siguiente porque en las seis primeras no ha conseguido la victoria ayer lo rozó tras una buena primera parte que ha despertado entusiasmo y optimismo en el valencianismo lo que ocurre es que lo que pasó en los segundos cuarenta y cinco minutos ha devuelto la preocupación entre lo bueno entre los brotes verdes que ha vuelto cuando obvia que está muy bien y que ya ha marcado Shuai lo malo lo que le cuesta llegar al equipo hacer goles y sobre todo la debilidad defensiva con todo esto ahora tres partidos clave antes del parón hay que ir a San Sebastián vendrá el Barça en medio a visitar a Mourinho

Voz 0919 15:12 son las nueve menos cuarto esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 16:25 juegan tres partidos de Primera División antes de ir a Girona a ver cómo está la previa de Girona Betis nos damos una vuelta de nuevo por Vitoria Alavés Getafe empate a cero ya hemos contado que el Alavés falló un penalti y los vitorianos o los getafenses mejor

Voz 4 16:41 lo mejor los getafenses sin lugar a dudas oportunidades de Mata ya Ángel cero cero descanso y también llega al descanso

Voz 0919 16:49 el partido de Zorrilla entre el Valladolid y el Levante Tornadijo

Voz 0684 16:53 muy mucho me fue del Valladolid que ha marcado en el cuarenta y cinco pero por fuera de juego si anulado el gol muy superior el conjunto blanquivioleta pero el descanso al final de la primera mitad Valladolid

Voz 0919 17:02 Levante cero dentro de una hora trece minutos Girón a Betty

Voz 0684 17:07 vamos a ver si conocemos Sabine opciones que ambiente alguien

Voz 0919 17:10 Girona

Voz 0684 17:11 después de la última jornada y Torrente

Voz 0919 17:14 buenas tardes

Voz 22 17:15 hola Gallego pues casi sin tiempo para celebrar el histórico empate en el Camp Nou el Girona recibe esta noche de jueves al Real Betis en el partido que cierra la sexta jornada los de Setién llegan a Girona con tres empates consecutivos luge porque nunca han perdido en Muntilla similar sin alineaciones confirmadas todavía a partir de las diez Girona Betis no sabes que estamos

Voz 0919 17:33 en un maratón futbolístico esto no para ni un solo día mañana empieza la séptima jornada de Liga con el partido que se juega en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Espanyol novedades en el Rayo Miguel oreja buenas tardes qué tal Gallego el Rayo

Voz 23 17:46 la sexta jornada del martes en Anoeta y mañana abre la séptima recibiendo en Vallecas al Espanyol a las nueve Un rayo de sumar sus primeros puntos en casa después de ser goleado por el Sevilla uno cuatro por el Alavés uno cinco Míchel recupera Abad tras sanción de la baja de Elustondo además ha confirmado en rueda de prensa que habrá cambios en el equipo titular debido a la carga de partidos esta semana

Voz 24 18:06 Espanyol de Rubi que tan buena sin presiones está dejando en este inicio Joan Tejedor novedades pues si gana por primera vez fuera de casa dormirá líder empatado con Barça y Madrid que obliga no es ésa pero para engancharse al grupo que lucha por Europa que ganar muchos partidos en Primera

Voz 25 18:19 a pasar arriba tengo esa ilusión desde luego pero para una carrera de fondo estos equipos a los inicios de Liga cuando se jamás puntos luego cuando ya necesitan las victorias y así es más difícil

Voz 0919 18:29 todo esto en primera división para informarse de la segunda nada mejor que escuchar el Play Segunda que dirige Óscar Egido con qué noticias Óscar buenas

Voz 1643 18:36 hola Gallego de semana estrenamos entrenador Lucas Alcaraz cantada equipos como Elche Granada Almería o Córdoba además de nuestra liga en Viver contamos Henry gallego Cantero ser futbolista trabajó de transportista de albañil

Voz 0919 20:10 hoy comienza la Liga ACB de baloncesto con un partido sólo se jugaba aún hoy el que enfrenta al Barça y al Herbalife Gran Canaria es un buen primer plato de la Liga Endesa ACB Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 20:24 hola Gallego buenas tardes será efectivamente en cuarenta minutos nueve y media en el Palau el Barça en el año unos sin Navarro recibe efectivamente la Herbalife Gran Canaria flamante equipo Euroliga sin duda un partido muy interesante el Barça recupera a Pau Ribas hicieran las bajas de Seraphin Hanga mientras que Maldonado no podrá contar con Ericsson Mickelson Nelson veremos qué entrada tiene al Palau Blaugrana ha dicho pese a que el objetivo es que vuelva a la gente al recinto Barcelona

Voz 0919 20:51 por echar un vistazo general a cómo se presenta la competición evidentemente el gran favorito yo creo que el objetivo de todos es batir al Real Madrid de Pablo Laso

Voz 1982 20:59 así es el Real Madrid que además vimos a un con una gran Supercopa parece que está totalmente recuperado es el gran favorito el equipo de Pablo Laso a partir de ahí hay dos equipos el Baskonia que ser reforzado mucho tirón en caso de la Euroliga del Barça que van a intentar destronar le ya hay un segundo escalón como es el Valencia hizo Unicaja noventa y cinco fichajes cuarenta y dos debutantes once Variaciones en los banquillos más presencia administración de play ya hasta once equipos gallego que jugarán competición europea

Voz 0919 21:32 lo contaremos y será un placer gracias Chaves sexo como contaremos mañana el partido de cuartos de final del Mundial femenino que se disputa en Tenerife de la selección española ya sabéis que España ganó ayer a Senegal sesenta y tres cuarenta y ocho mañana jugamos en cuartos ante Canadá novedades en la previa como estaba selección Hola Maroc Juani buenas

Voz 1371 21:52 qué tal buenas tardes Gallego alivio a la selección española después de la victoria de ayer contra Senegal habría sido una auténtica catástrofe deportiva que el Mundial de Tenerife se queda que el conjunto anfitrión pero mañana otra vez al equipo de Lucas Mondelo frente al de Canadá en el Santiago Martín a las nueve hora peninsular un duelo de máxima exigencia como así entiende Alba Torrens

Voz 29 22:10 de la vista está también muy además una fuerza más así que y ahora

Voz 1371 22:22 en unos minutos el último entrenamiento en el Santiago Martín a la misma hora en la que comienza el partido de mañana recordamos que la gran favorita por el título Estados Unidos sólo se verá con España la final mañana se mide a Nigeria en la franja matinal

Voz 0919 22:34 gracias mano mañana en París comienza la Ryder cada vez enfrentamiento entre los mejores golfistas de Europa frente a los mejores de los Estados Unidos una expectación tremenda vienen los mejores Tiger Woods el equipo norteamericano dos españoles en el equipo europeo Jon Rahm y Sergio García Jon Rahm que además es protagonista porque el primer partido de la Ryder lo va a jugar el León de barricas sin duda alguna una de las estrellas

Voz 19 23:02 de circuito de mundial de

Voz 0919 23:05 cómo se presenta que expectación ay Andoni de la Torre buena

Voz 30 23:09 buenas tardes Gallego Torneo K que se produce cada dos años esta vez en país como bien has dicho Europa contra Estados Unidos rápidamente veintiocho puntos en juego en caso de empate ganará el equipo que ganó la pasada edición en este caso Estados Unidos modo de competición por parejas ocho partidos por balls Europa contra Estados Unidos pero cada integrante con su bola y también por parejas ocho partidos por Sons cada pareja una bola intercalando hoyos pares e impares esto el viernes y el sábado el domingo doce partidos individuales y tenemos como bien has dicho dos integrantes españoles Sergio García elegido por el capitán y por Rankin Jon Rahm que se va a estrenar no Rider Varela bordea desde mañana mismo porque ha sido elegido por el capitán del equipo Europa el danés Thomas Bjorn para empezar a competir el primero emocionado RAM lo escuchamos

Voz 0919 23:48 llegando

Voz 31 23:49 a jugar este este torneo esta estoy diciendo la Ryder Cup el ambiente quien creo en el hoyo uno ser el primer partido abrir la Ryder es es algo muy muy muy emocionante no así que la verdad que casi me pongo a llorar en el escenario

Voz 30 24:03 no es para menos porque John rampa fue una pareja junto a uno de los mejores jugadores de Europa el británico Justin Rose va a abrir la Ryder como debutante espectacular a sus veintitrés años mañana a las ocho de la mañana frente a Tony fino Ibrox Gorka entretenimiento rivalidad pique Ivo en gol viernes a hoy domingo aún así hoy la ceremonia de inauguración y durante todo el torneo a los veinticuatro jugadores de la Ryder les une gallego Celia Barquín con encaja la cántabra todos lucirán en la solapa un lazo amarillo mueven qué espectáculo tenemos el fin de semana ahí también

Voz 0919 24:31 iremos Fórmula uno Gran Premio de Rusia en la previa antes de los entrenamientos de mañana ha tomado la palabra Fernando Alonso Manu Franco diario As cadena SER imperio del monopolio de la Fórmula uno ha vuelto a hablar de su futuro no hola

Voz 1385 24:45 hola qué tal con Gallego como Sarkozy ha vuelto a unos el futuro como en cada gran premio por otra parte desde que anunció su retirada muy Bono ha dicho que en la Fórmula uno es ya logró todo lo que soñaba cuando empezó el punto fue dos veces campeón que logró batir a Michael Schumacher ya ha dicho que su tiempo por ahora en Fórmula uno pajes que que que ya está bien que por ahora ha terminado vamos a ver si quiero así porque ya te digo que en principio esa es la intención de Franco avanzó pero sí año pues le de quiere fichar a alguien con un súper coche pues no tuviera tampoco eh envolver tampoco dejarlo claro que es lo que va hacer pero como ya adelantamos el otro día en el as está barajando todo hablamos del rally Dakar el rally de Montecarlo desgrana aceptar en fin lo más lógico será que hagan el año que viene la manguera porque quinientos y a partir de ahí ya veremos qué es lo que es lo que se mete luego asturiano

Voz 0919 25:34 bueno una vuelta por la Gran Vía ahora mismo también sería emocionante para Fernando recomienda sólo mañana contamos los primeros entrenamientos de este Gran Premio de Rusia bien tenis la noticia es que la nueva Copa Davis también llamada Copa Davis de Piqué como dicen las Khaled al programa se va a disputar en Madrid los dos próximos años Álvaro Benito bueno qué tal Gallego muy buena

Voz 1704 25:54 así es la nueva Copa Davis se va a estrenar en Madrid en septiembre o noviembre del año que viene no está claro en la Caja Mágica la idea o con bastante novedosa es que continúe en dos mil veinte a caballo entre la Caja Mágica el Palacio de los soportes es decir en las dos sedes va a ser una semana hay dieciocho países luchando con el lugar de las cuatro eliminatorias clásicas el acuerdo fruto de la unión entre la Federación Internacional de Tenis el grupo Cosmos tenis liderado por Piqué ojo porque así habla del central del Barça el feo de Cosmos Javier Alonso en declaraciones a la SER eh

Voz 1042 26:24 al final es el que tiene la idea

Voz 19 26:27 quería que años y con como decía día por muy involucrado

Voz 1042 26:33 ha hablado no se pediría los no sé con cuanto extremistas pero fundió número de ochenta a noventa la conversación entre dos deportistas es muy diferente a la Copa

Voz 0919 26:45 David que Piqué que se va a disputar en Madrid esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Carvalho está muy bien Toni nos dejamos algún titular un titular

Voz 1293 27:08 muere segunda B y es que el Ibiza tiene nuevo entrenador Andrés Palop el exportero del Sevilla tras un fatal inicio de temporada los Vicen Cos a ver si Palop arregla la situación del equipo de Amadeo Salvo en el que juegan un mítico como Rielo se rumoreó que va a llegar Cassano así que se pueden liar ahí la mundial

Voz 0919 27:22 quiero dejamos sigue hora25 con Ángels Barceló nosotros volvemos mañana a las ocho y media gracias por escuchar un saludo de Gallego adiós ya tiene puesto en