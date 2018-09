Voz 2 00:00 eh

Voz 0194 00:22 estará ahí tres buenas noches en la cara B investigamos qué hay detrás de frases de palabras que dicen los políticos nos paramos a descubrir personajes de los que hablamos y que no conocemos bien análisis de un concepto y además lo hemos debatido mucho estos últimos días a raíz de unas conversaciones que se han hecho públicas la privacidad

Voz 1880 00:42 sí que pertenecía a la vida privada de alguien que a la pública el derecho a la privacidad es igual para todos que tienen que ver la privacidad intimidad pues esto es lo que queremos responder bueno empezamos como sí

Voz 0194 00:53 hombre que es la privacidad que dice el diccionario sobre esta Palau

Voz 1880 00:56 pues es la cualidad de privado ámbito de la vida privada que sí tiene derecho a proteger de cualquier intromisión hilo privado es lo que se ejecuta a vista de pocos familiar y domésticamente sin formalidad ni ceremonia alguna eh vamos a la etimología en latín viene de privar privada tus que significa quitar despojar desposeer o prohibir yp privación temida son lo mismo no no no son lo mismo o no son lo mismo Gonzalo Gonzalo saneando ya con la cabeza

Voz 3 01:23 en el adelante en el ámbito íntimo es el menor el de la intimidad osea es más reservado que el privado lo íntimo es lo anterior lo interno viene del vocablo latino Inti que significa interior del el vocablo europeo Noos que superlativo así que es algo así como el superlativo de lo interior lo que está muy muy muy muy

Voz 0194 01:43 desde cuándo se empieza a pensar que hay que regular la privacidad o la intimidad que tiene que haber un derecho

Voz 1880 01:48 bueno esto es curioso además esto se puede explicar con una canción tienes que estar más ven un atentos vale al tema ésta de Michael Jackson que se titula Privacy Privacy en inglés sí que sin teñida y escucha con atención el ritmo lo marca también entre otras cosas el sonido de cuando dispara el fotógrafo la cámara bueno pues hay dos hombres dos americanos que escribieron por primera vez sobre el derecho a la intimidad son Samuel Warren van Days en EEUU en mil ochocientos noventa resulta que uno de los dos se casó con la hija de un senador les empezaron a sacar fotos sin su consentimiento en la prensa amarilla Larrosa nuestra no es la llegada de los paparazzis los primeros ya ellos empiezan a plantearse que es necesario un derecho a la intimidad como derecho fundamental

Voz 0194 02:42 aquí en España en la Constitución es el artículo dieciocho que garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Voz 1880 02:49 sí fíjate que en el setenta y ocho no había ni redes sociales ni Google ni nada ahora la inmensa mayoría de los delitos contra la intimidad sí que tienen que ver con las tecnologías por cierto que hoy hablamos de privacidad cuando justo Google cumple veinte años y así es como lo están celebrando

Voz 4 03:03 bueno es que hubo monja que

Voz 0194 03:09 me ya conocemos las definiciones pero en el ámbito del Derecho que son la privacidad y la intimidad Ricard Martínez es el director de la Cátedra de privacidad de transformación digital Microsoft de la Universidad de Valencia Ricar muy buenas

Voz 4 03:20 sí es para el derecho es lo mismo privacidad e intimidad

Voz 5 03:26 no no es exactamente lo mismo hay una relación de género es decir la intimidad como bien no se ha dicho protege lo íntimo lo más recóndito de nuestra información por ejemplo sobre salud por sobre vida sexual mientras que el concepto de privacidad es más amplio y se refiere a esa escena de vida privada que que nos afecta a todos y que recogería aspectos como las relaciones personales con la contar ceros detalles propios de notas preferencias o características como consumidor es decir la vida ahora tienen una concepción un tanto más amplia y como bien se ha dicho esta claramente intermedia da por la tecnología la tecnología impacta de manera muy severas sobre la vida privada que va mucho más allá de ese espacio más recóndito que se produce en las relaciones más íntimas au dentro de nuestra casa

Voz 0194 04:15 Nos cuesta de todas formas a a la gente entender la diferencia

Voz 5 04:18 absolutamente hay una confusión absoluta entre intimidad y privacidad eso tiene un doble efecto en primer lugar que no somos conscientes de que hay un escenario de vida privada que ocurre en el ámbito público por ejemplo en las redes sociales manifestamos sólo ponemos en conocimiento de todos los demás allí aspectos de nuestra vida que en realidad son privados que dicen que cosas nos gustan y que pensamos sobre determinados aspectos y que en condiciones normales si sienten diésemos cuál es la repercusión seguramente no compartíamos con esos quinientos amigos que todos tenemos en la red social concierto Por otra parte del de amigo en red social

Voz 0194 04:56 mira esto me esto merece otra sección de otras que Sarah nos citabas ahora la Constitución pecar como se vela por estos derechos en España de la intimidad

Voz 5 05:07 para empezar son derechos que se aplican directamente es decir no hace falta energía una ley no haría falta una ley para que fuesen aplicada bulés importantes reivindicadas ante un tribunal son derechos que gozan de llamado eh recurso preferente y sumario es decir las lesiones a estos derechos se tramitan más más rápidamente ante los tribunales ordinarios podemos de llegar al Tribunal Constitucional un recurso de amparo si estos derechos se lesionase en y además tenemos instituciones especializadas en la protección de estos derechos en primer lugar el Defensor del Pueblo tutela todos los derechos fundamentales de los españoles frente a la acción de las administraciones que no manifestación muy concretada la vida privada muy específica de esa gran Diada la vida Brigada que es el derecho a la protección de datos cuenta con autoridad a la Agencia Española de Protección de Datos altísima veinte especializada y además con una capacidad de imponer multas que alcanzan los veinte millones de euros Wall cuatro porción de los ingresos de la compañía al año

Voz 1880 06:02 no no no irritar cómo se regulan a nivel internacional hay leyes también que lo regulan

Voz 5 06:07 claro en primer lugar es un derecho humano está reconocido por las Naciones Unidas en la lista de los derechos humanos también de los derechos del niño en nuestro marco más cercano el artículo ocho del Convenio Europeo de Derechos Humanos regula el derecho mira privada con esta expresión que alcanza manifestaciones muy distintas eh por ejemplo la identidad sexual e el derecho a que no se destruya tu vivienda como represalia por parte del Estado el medio ambiente familiar es decir es un concepto muy amplio ir un marco más cercano la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reconoce tanto el derecho a la intimidad es un manifestaciones es más estrictas intimidad secreto de las comunicaciones el CERA como el derecho a la protección de datos

Voz 0194 06:48 una una última cuestión dónde está el límite entre el derecho a la información que puede ejercer un periodista porque ahora hablaremos con los analistas que me acompañan del derecho a la privacidad de los políticos dónde está el límite entre ese derecho a la información y el derecho a la privacidad que pueda tener un político

Voz 5 07:02 los los políticos y en general las personas que ejercen profesiones de naturaleza pública que incide en nuestra sociedad tienen un margen de tolerancia mayor a la acción de los medios de comunicación por una razón la sanción los medios de comunicación contribuyen a la formación de una opinión pública libre y eso es esencial para el debate democrático evidentemente cuando uno ejerce una función de naturaleza pública aquello que hace incluso en ocasiones aquello que es o aquello que tiene está sujeto al escrutinio público puesto que es determinante para poder enjuiciar su labor e al en el desempeño de sus tareas como político porque el olvidemos y cada vez creo que es más importante de nuestras sociedades poner estos sobre la mesa el ejercicio de la función política está sometido a la rendición de cuentas ante la sociedad y en esta materia los medios de comunicación cumplen un papel esencial

Voz 6 07:55 pues Ricart muchísimas gracias

Voz 4 07:57 las belgas

Voz 1880 08:05 sí esa Springsteen este tema se llama Secret Garden jardín secreto los franceses antes lo estaba hablando con Patiño con José María Patiño dice que los franceses sí que tienen muy clara la diferencia entre privacidad intimidad no como nosotros y ellos a lo más íntimo a lo que es súper personal lo llaman así el jardín secreto la intimidad personal donde nadie nadie

Voz 0194 08:24 luego se lo podemos preguntar a Valls estará con nosotros a las diez os pregunta vosotros brevemente que no tenemos mucho tiempo Gonzalo donde ponerse límites político para prever preservar su privacidad ondea de ponérselo el periodista para hablar de la privacidad del político

Voz 7 08:38 yo creo que en la medida en que esa acción privada según creído un descrédito para el ejercicio de su representación pública representación siempre es una representación un poco teatral de algún modo uno cuando veo un actor no tienen por qué saber cómo el actor es en realidad pero para el político en cierta medida pueda haber una conexión ahora bien hay un límite no por los casos que estamos viendo que supongo que después hablaremos el auto examen moral en principio debe ser individual no siempre ha tenido mucho poder las instituciones que que han podido acceder al secreto de intimidad por ejemplo la Iglesia con la confesión por ejemplo los padres con los Reyes Magos no cuidado que te están viendo hasta lo más íntimo no pero sin embargo claro a los suyos que en una sociedad esa CEO de de la hutu diagnóstico moral sea individual y que no sea forzado por el exterior

Voz 6 09:28 bueno inevitablemente está forzado por el exterior porque tenemos código morales compartidos y lo que está pasando hoy en día más aunque las nuevas tecnologías es clase la frontera entre lo público y lo privado se ha volatilizado porque ya no existe de hecho tú sabes ahora que si hablas privadamente en una reunión de de cinco diez personas eso ocurre puede salir la semana pasada hablábamos de los chats de los jueces esta semana hemos estado viendo las conversaciones privadas de la ministra Delgado con jueces bueno si con su época de fiscal con jueces y con comisario de policía decir se ha completamente volatilizado incluso sin necesidad de que haya por ejemplo antes conocían conversaciones privadas de políticos porque estaban en sumario que estaba decretado secreto pero acababa saliendo públicamente pero es que ahora ya ni siquiera hace falta que pase la policía en el juez por medios

Voz 1971 10:18 todo se sabe Victoria a la clase política desde aquella pillada que le hicieron a Felipe González cuando Txiki Benegas iba hablando si le intervinieron el teléfono en la M30 Es una cosa que a la que nos hemos acostumbrado yo creo que en la los políticos tienen como todos los el resto de los ciudadanos de una democracia derecho a su intimidad personal personal pero aquella información que afecte que roce o que haga que los ciudadanos tengan mayor conocimiento de esa persona a la que van a depositar su voto los ciudadanos tienen todo el derecho a conocerla

Voz 0194 10:52 hemos hecho un análisis legal pero desde la sociología desde la evolución de la sociedad desde el pensamiento que es la privacidad Daniel inervar y es catedrático de Filosofía Política Social Daniel muy buenas

Voz 4 11:02 hola buenas noches a Madrid que delimita la privacidad personal

Voz 8 11:07 bueno no

Voz 9 11:09 me estaba escuchando ahora yo creo que lo primero que hay que decir es que hablando concretamente de los de los políticos los políticos son unos personajes muy concretos que tienen un menor derecho a la protección de la intimidad que el resto de los mortales exactamente porque es una profesión que han que han elegido Iker que evidentemente que tiene que ser monitorizado a correr por el conjunto de los ciudadanos y que tenemos derecho a saber por ejemplo unas cosas que tienen que ver con su salud dice Si tuviera una incapacidad para gobernar con su situación económica como ceremonia o o con su familia eso me parece que que está claro que el problema yo lo veo en que muchas veces no caemos en la cuenta de que el límite lo que tras al límite es el día en que hay que preservar el Bin que hay que preservar es una una vida política equilibrada en la que hay una vigilancia de los de los políticos pero como todo hay un rastro de ciertos aspectos de su vida no pero a veces esa esa esa frontera se traspasa de una manera perversa porque muchos políticos utilizan sus aspectos de su vida personal para lucir

Voz 10 12:20 en un determinado estereotipo

Voz 9 12:22 tipo por lo que en fin les conviene enseñar sus manos au del perro con el que corren a cosas de sentido no bueno pues eso por eso muchas veces es una al algún ejercicio que los políticos hacen que yo creo que se analiza demasiado y puede ser un arma

Voz 0194 12:39 como si os estabas escuchando es visto que Gonzalo y Cayetana sobre todo han hecho referencia a las redes sociales cuánto peso tiene las redes sociales en la redes la redefinición de la de la privacidad

Voz 9 12:49 bueno que yo creo que no se nota en el mundo digital hemos exige una redefinición de las fronteras entre lo ocurrido Aguelo publicó mi yo creo que todavía estamos con una idea de privacidad uno punto cero objeto de la que nunca disfrutamos además porque cualquiera que ha vivido en un pueblo por ejemplo sabe que el en en los únicos lugares de la historia de la civilización humana donde hay algo de privacidad las grandes ciudades realmente no hemos tenido en casa privacidad pero desde luego en el mundo digital es un mundo en el que estamos continuamente dejando huellas de nuestro de nuestro consumo de nuestras preferencias eso revierte nosotros en en la medida en que nos nos permite acceder a servicios a vienes a libros que no recomienda la incluso a monitorizar nuestra salud etcétera pero tiene y qué consecuencias que de momento inquietante sí que tenemos que volver a a veces

Voz 0194 13:45 pues tener ariete como siempre muchísimas gracias me encanta escucharte

Voz 4 13:50 lo veo

Voz 2 13:52 traído el poeta considera la R daría Perú sistema que todo esto es para

Voz 1880 14:02 lo que estamos escuchando es una película alemana de dos mil seis se llama La vida de los otros sobre el control de la Stasi en Berlín un agente que tiene que dedicarse a vigilar la vida de un escritor día y noche la Raquel Avilés la violación de la intimidad hecha película aún hay muchísimas otras películas que nos hacen pensar en el derecho a la intimidad y la privacidad empezando por ejemplo por La ventana indiscreta mil novecientos cincuenta y cuatro

Voz 11 14:25 el gas pues la victoria para pasar esto es una cosa pero hacerlo como tú lo haces con prismáticos y esas extravagantes opiniones de todo lo que ves enfermiza caso crees que lo consideran un grave inversión

Voz 1880 14:37 hay muchas más por ejemplo Minority Report de Spielberg todas las versiones cinematográficas de El Gran Hermano de Orwell caché de Haneke o el show de Truman

Voz 12 14:50 qué nos vamos esto