"Me hubiera presentado sin el apoyo de Ciudadanos"

Voz 1 00:00 saludamos también a esta hora de la noche a Manuel Valls muy buenas noches buenas noches

Voz 0194 00:05 noche empezamos este tramo de Hora Veinticinco conversando con el ex primer ministro francés y ahora aspirante a la alcaldía de Barcelona yo no sé señor ha dado tiempo ponerse al día de la actualidad política española o vamos tan rápido que no le ha dado tiempo

Voz 2 00:16 no

Voz 0194 00:17 pasan muchas cosas cada día

Voz 3 00:19 por supuesto me voy enterando de la de la actualidad de la actualidad de Barcelona de la actúe de edad en España hay voy siguiendo porque eso me gusta lo que pasa sobre todo en el mundo lo que es muy importante para el futuro de todos y lo que es menos importante

Voz 0194 00:35 no hemos tranquilamente sobre la actualidad y sobre su candidatura pero antes déjeme que repase casa informa de titulares lo fundamental que nos ha dejado este jueves Sastre buenas noches

Voz 1071 00:43 muchas Barceló La Ser está contando hoy los vínculos empresariales ahora lo decías entre el ex comisario Villarejo y esa web que publican los audios de Dolores Delgado vínculos empresariales que detallaremos en este programa en cuanto acabe la entrevista también las explicaciones del ministro Pedro Duque que niega ilegalidades en el hecho de que gestionara sus dos viviendas una en Javi otra Madrid a través de una sociedad patrimonial

Voz 4 01:02 creo que no ha habido ningún

Voz 5 01:05 ahorro real

Voz 0194 02:16 que aquí en España la actualidad estos días nos lleva a hablar de cloacas y asuntos turbios usted ya dejó claro ayer en la rueda de prensa que no tenía ningún master que estoy ya puede empezar la carrera política aquí en España tranquilo pero no se habrá reunido alguna vez con Villarejo

Voz 3 02:29 ninguna de ninguna

Voz 0194 02:30 en Francia existen personajes como Villarejo bueno

Voz 3 02:33 siempre existen gente así que que que que vive entre dos mundos no existen lo que acaba de decir guste cloacas por supuesto hay siempre personajes

Voz 7 02:45 pero los seres humanos no son buenos Si hay

Voz 3 02:48 funcionarios que nos respecta en el Estado de Derecho he y el interés general por supuesto eso existe pero cuando se bebe Si Si escuchas y la la la actualidad es terrible es terrible pero la democracia es terrible por estar derecho además estamos en un momento donde la ante duda mucho de tiempo de la de la democracia de la libertad de de la era de los de los políticos en Francia se ha pasado semanas sobre el que hubiera sido guardaespaldas del prefieren ser como aquí se está hablando de los másters de uno de nuestros no digo que no sea importante que la gente quiere que las cosas sean claras iba bien hechas pero cuando tenemos los retos que tenemos para Europa reto de la inmigración el peligro del terrorismo sacaba sacaba de saber que un atentado muy grave ha sido evitado en Paises Bajos pues por ejemplo cuando el populismo está subiendo por todas partes es cuando hay una crisis con Estados Unidos que sea a nivel del comercio de o de la defensa de nuestros valores yo creo que los responsables políticos los hombres y las mujeres de esta Haro tendría que estás concentraros sobre lo que es más importante y lo que interesa a los españoles por supuesto por los franceses que es el él paro el el la la la pobreza en nuestro país en nuestras ciudades y eso es lo que creo que tenía que estar en el centro desnuda

Voz 0194 04:15 vamos con su candidatura señor vaya usted dice que es el candidato de la moderación lo dice porque ve mucho más radical las otras candidaturas

Voz 3 04:23 no yo yo yo creo que en España en general y en Cataluña en particular en Barcelona aún más necesitamos respecto necesitamos moderación la sociedad catalana Barcelona no lo conoce también está muy dividida muy fracturar lo sabéis todos sabéis hablar siempre de esos temas si no hay un poco de escucha de de de moderación si si si si los partidos no son capaces de hablarse Si se pelean siempre hay hablo de Barcelona en pero también pienso en el ámbito nacional escuchaba lo que decía el presidente Pedro Sánchez es que no se pueden encontrar soluciones a lo que acabo de decir yo yo yo yo creo que en España hay sin dar ninguna lección porque en Francia las cosas siempre han sido también muy difíciles yo no entiendo que los grandes partidos constitucionalistas que han gobernado que gobiernan o que mañana podrían gobernar que no pueden pactar más sobre esos temas que no se hablen que no haya respecto que sea sobre la unidad de España y a los temas de la inmigración ídolos refugiados lo que está pasando a nivel europeo es decir la crecimiento menos fuertes de lo que se había imaginado y los países no han recuperado de la crisis a medias están en una son para muchos muy difíciles aún después de los años de la crisis a la izquierda a la derecha por supuesto es muy importante pero la gente que piense la misma cosa casi sobre no se Europe el Estado de bienestar la la la la ayuda a las empresas la lucha contra el populismo insalvable el proyecto europeo sobre todo qué es lo más importante tener al menos que hablar por eso yo creo que también eso es importante en Barcelona por eso habló de moderación

Voz 0194 06:19 incluye también a Ciudadanos entre estos partidos que son incapaces de hablarse que están en las posturas radicalizada

Voz 3 06:25 bueno es que es que el debate político es así aquí como en Francia hay la radio creación de debate político es de la responsabilidad de todos los que gobiernan como los que están en la posición tienen que tratar de avanzar justo juntos idea hablarse y por supuesto todos los partidos que participen ninguna lección porque sé que es muy difícil gobernar pero tienen tendrían que hacer este este

Voz 0194 06:56 es usted el candidato de Albert Rivera

Voz 3 06:59 yo soy un candidato independiente yo respecto a los partidos pero se al mismo tiempo que los partidos todos están en crisis oiga yo estaré en un partido el Partido Socialista francés durante años fue este partido porque ya no quería gobernar por porque ya no quería representar a la izquierda el responsable este partido se ha hundido está desapareciendo en el mapa político en Francia yo respecto a los partidos pero no representan la sociedad totalmente pues yo soy candidato en una ciudad ánimas independiente con una la forma y al mismo tiempo se que hay un partido que ya me apoya Irán

Voz 1 07:43 pero usted no usted no mostrará los colores naranjas durante sus mítines porque si no porque además un un uno

Voz 3 07:48 la ciudad no es cosa de partidos

Voz 2 07:51 la ciudad de Barcelona una ciudad como Barcelona no es cosa de partidos he observado la reacción de los partidos esas últimas horas pero ya estaba escrita antes de que yo me declare ya está escrito

Voz 3 08:07 a a Hinault me han leído yo yo apuesto por Barcelona porque esta ciudad se está degradando tenemos que recuperar la sobre el tema económico el turismo la cultura la vivienda la movilidad la pobreza la seguridad eso es lo que interesa a los barceloneses un debate político respecto a los partidos políticos pero se están equivocando yo quiero dar ilusión optimismo optimismo también buena gestión para para para la ciudad pues el día hace no es saber si si soy el candidato de de de ciudadano eso de o no de Ciudadanos me apoya fue a no sé si es un partido que ganó unas elecciones aquí en el último mes de diciembre que tiene una líder estupenda que se llama Inés Arrimadas que están en el juego político es un partido crítico tenemos que respetar a los que votaron por ese partido que fue el primer además en Barcelona pero yo quiero respetar a todos y les digo suma queréis que repite la alcaldesa Ada Colau todos vosotros hace unas semanas su dimisión en el mes de agosto después de los acontecimientos tema de la seguridad en Barcelona crees que repiten queréis que mañana Barcelona sea la capital de

Voz 2 09:25 es una hipótesis Figar república catalana

Voz 3 09:28 sí sino pues como lo hacemos cuál es el proyecto para Barcelona como podemos movilizar otra vez a los barceloneses que son orgullosos de su ciudad esos son los temas los otro es política yo no no soy yo no soy candidato para para para para un debate entre partidos políticos yo quiero en el respecto de todos y en el respeto de los barceloneses hablar del futuro de Barcelona

Voz 0194 09:53 entonces a mí me cuesta imaginar señor vais porque es verdad que Ciudadanos de da su apoyo el Partido Socialista al PSC ya ha dicho que no al Partido Popular tampoco usted me habla de de la gestión no de de lo que necesita Barcelona según según el diagnóstico que usted ha hecho me cuesta imaginar quién va a estar en la candidatura de manos y técnicos gestores o Apra habrá

Voz 3 10:13 habrá gente que vendrá de todos los sectores políticos deben independientes todos por supuesto mire ya ya mi equipo de campaña son gente que ha trabajado con Pasqual Maragall socialismo la habrá habrá gente yo quiero los mejores para esa ciudad si sólo es un debate de partidos políticos pues nos no podremos salir Barcelona de la situación actual no podremos recuperar esta esta esta ciudad yo cago de declararme candidato en el mes de noviembre voy a presentar la plataforma hay gente que se va a sumar voy a ir lo que estoy haciendo en los barrios hablar con la gente hacer el diagnóstico de de de de de esos últimos años proponer nuevas soluciones hay tiempo aún sé que la gente está no muchas prisas pero podemos aún trabajar sobre el proyecto sorber todos los temas no es el tema de la seguridad al tema de la vivienda hablaba de eso hace un momento son los temas más importantes creo hoy para los barceloneses con un poco de tiempo podemos convencer a mucha gente yo pido a todos mire

Voz 2 11:26 los intereses de los partidos no aquí

Voz 3 11:28 sí son los intereses de los barceloneses si yo quiero unir a Toro los que quieren recuperar Barcelona Hidalgo otra vez

Voz 2 11:36 la fuerza que tiene esa ciudad extraordinaria

Voz 0194 11:39 dígame yo que soy catalana me tengo que preguntar esto quién paga esto quién financia la candidatura

Voz 3 11:45 Ikea aires de desde desde desde detrás de esa pregunta no no no

Voz 0194 11:50 hombre saber es verdad que es donde entiendo que una candidatura para ponerse a caminar necesita dinero necesita financiación y yo pregunto quién financia esta candidatura sino tiene un partido político detrás

Voz 3 11:59 pues pues hay una asociación la gente puede ayudar a esa la Asociación y vamos a ser muy transparentes muy claros antes de que se pacten con los partidos que van a apoyar mi candidatura pero será en primavera antes hay una asociación tenemos eventos será una campaña apoyará por los ciudadanos que apoyen esa candidatura por supuesto en el resto que además de la ley de la ética que es la mía y con mucha transparencia si para mí para todos los demás por supuesto tiene nombres en la cara

Voz 0194 12:32 este señor vaya de quién me gustaría que que le acompañan

Voz 3 12:35 yo entiendo que habrá hecho sus contactos

Voz 0194 12:38 habrá empezado a hacer no hay muchos contactos

Voz 3 12:40 muchas cosas en la prensa que además son son son son falsas pero no tengo por supuesto nombres en la cabeza pero no es el momento de salir nombres porque además estoy en marcha no digamos en proceso que acaba de de de de empezar yo quiero dejar las cosas muy abiertas porque estoy seguro que hay mucha gente que quiere sumar a gente de la cultura del mundo económico mejor regidor sobre el tema del digital de la vivienda de la movilidad y quiero también gente por supuesto de los barrios que que representan lo que son las clases medias las clases populares de esa ciudad

Voz 0194 13:23 cree usted que se va a poder abstraer la yo creo que no se va a poder abstraer la campaña electoral de la situación política que se vive en Cataluña es decir usted hace mucho hincapié en la gestión y en y en Barcelona y al final la política municipal es esto que usted dice eso es la política municipal pero en un en un contexto tan contaminado por todo el conflicto catalán piensa que que que la campaña no se va a centrar en eso

Voz 3 13:46 bueno este tema existir irá por supuesto es lo que dije además el martes mi degradación de candidatura porque sabemos que el proceso ese ese debate sobre el futuro de Cataluña y de Hiroshi de España de la relación de Cataluña con el resto de España sale hemos que el proceso ha tiró efectos negativos muy negativos ignora la ciudad de Barcelona de de imagen de la ciudad de división de los ciudadanos de ocupación del espacio público de de las empresas sobre todo que sea nido de las dudas para unos que quieren invertir mañana en la ciudad aunque por supuesto la ciudad tiene siempre gente que va a invertir pero pero hay una pregunta es que Barcelona hoy está mejor estado que antes del proceso no pues claro por supuesto este debate estará presente sobre las consecuencias ya del proceso en Barcelona por supuesto cuando yo digo que finalmente pero lo digo con con moderación cuando hablo de moderación no es para meter en en en el bolsillo Mis valores Si lo que pienso al revés las cosas se pueden hundir de forma muy tranquilas los barceloneses que quieren que Barcelona sea una gran ciudad de España una capital del Mediterráneo una capital del sur de Europa una ciudad global abierta al mundo o quieren que sea la capital lo decía de la hipotética república catalana que es lo que quieren que Barcelona sea la gran capital en la Unión Europea que necesita además las grandes

Voz 2 15:31 la de es ciudades estados

Voz 3 15:35 ciudades Metropolis una ciudad que ya no mira el futuro ya no mira el mundo desde desde siempre este el debate es el gran debate también es un debate de gestión

Voz 2 15:47 sí

Voz 3 15:48 sobre el balance de los últimos años sobre los proyectos de cada uno de nosotros sobre lo que es finalmente Barcelona sus valores pues este debate por supuesto estará presente yo lo quiero no como una división más sino como una apuesta para que Barcelona sea parte de la solución del por del problema que estamos viviendo

Voz 0194 16:10 el otro día escuchaba atentamente cuando se presentaba su candidatura indicó sobre todo al principio buena parte de su intervención hablar de de de sus vínculos con con con Barcelona con Cataluña que son evidentes y además se habla habla catalán perfectamente y además ha estado viajando a Barcelona a muchísimas veces teme que tenga que gastar mucho tiempo de sus apariciones explicando esto explicando su vinculación con Barcelona para todos aquellos que le llaman paracaidistas

Voz 3 16:41 no esto forma al explicar y además lo hago con con mucho gusto y con mucho cariño porque creo que es importante que la gente me me conozca es una cuestión es una ocasión increíble además de de de poder a poder hablar así de de de de mi relación con Barcelona eco de mi familia de de de del catalanismo que tal de la cultura no yo creo que es una oportunidad pero por supuesto yo política porque me quiero a la gente que no es siempre fácil las cosas

Voz 0194 17:14 que la gente quiera ustedes Gervais claro

Voz 3 17:17 esto pero pero pero ya pero estamos en un momento cuando usted hace política cuando excandidato yo yo lo he sido muchas veces no he perdido en Evry en Ciudad de México no he perdido nunca una elección pero tienes que convencer es cada vez es un trabajo muy humilde porque tienes que explicar convencer era alcalde de Barcelona tiene que también de presentar un liderazgo no necesita un liderazgo pues es normal que yo explico los barcelonés de dónde vengo para saber dónde vamos juntos y yo este trabajo lo vamos a hacer muy tranquilamente mire Barcelona creo que es una ciudad abierta explicar que un chico de Barcelona a Siro primer ministro de Francia de un gran país como este país vecino y que vuelve a sus raíces que desde su experiencia para Barcelona que conoce bien a conocer aún más bien con soluciones para el futuro para el día el día de los barceloneses para sobre toros representar lo que es Europa hay un gran problema en Europa que qué es ser europeo como representar a Europa es la primera vez que un primer ministro ministro de otro país cruza la frontera a los Pirineos para ser candidato una ciudad como Barcelona y como barceloneses la ciudad europea puede ser finalmente la mejor manera de representar a Europa y creo que eso es un es un es un proyecto no sólo personal pero para Barcelona y los barceloneses bueno que que que merece el el debate al respecto de de todo

Voz 8 18:55 pues me quiebra esta conversación a los analistas que me acompañan esa noche Cayetana Manuel Valls está escuchando desde Barcelona Si buenas noches señor Valls buenos noche canta de saludarle quiero hacerle si me dejan dels tres preguntas redes muy concretas la primera es si usted se hubiera presentado sin contar con el apoyo de Ciudadanos la segunda es que usted reivindica la Barcelona de Maragall de Pasqual Maragall el contra el nacionalismo contra el populismo pero precisamente fue Pasqual Maragall quien de alguna manera abre el proceso con el famoso Estatuto de Cataluña inconstitucional etcétera etcétera y quiero entender bien cuál es su posición respecto el organismo lo que es Maragall al primer Maragall al segundo o dónde está usted y lo tercero quiero por qué opina usted de la inmersión lingüística

Voz 2 19:45 a ver yo me presento como independiente un pardillo que me apoya cuando yo pido a otros que me apoyen a personalidades que sumen en esta plataforma independiente eso me iba me apoyan yo soy un candidato independiente con mi proyecto para Barcelona Pasqual Maragall perdón

Voz 8 20:09 debe interrumpir su gira se hubiera presentado ustedes sin contar con el apoyo de sí

Voz 2 20:13 danos así claro no claro

Voz 3 20:17 la la la respuesta rápida

Voz 2 20:20 la informal sí por supuesto sí por supuesto

Voz 3 20:25 yo tengo mucho cariño a Pasqual Maragall

Voz 2 20:27 porque lo conocí cuando era chico

Voz 3 20:30 era conocía muy bien a mis padres lo vi después cuando era alcalde con responsables políticos como pagos Spa cuando trabajaba con él yo fui además número dos de la delegación que preparaba los Juegos Olímpicos en Francia en Albertville número dos de esa delegación interministerial bueno pues Isère lo que ha hecho Pasqual Maragall para Barcelona lo que quiero decir es que tenemos no hay nostalgia discurso El Mundo ha cambiado el mundo del de hoy del dos mil dieciocho no es el mismo que el del noventa y dos por supuesto pero había una ilusión un optimismo buena gestión ánimas eso es eso lo que tenemos que recuperar pero en el mundo en el mundo de hoy cuando hablo de eso yo no sé si hablo de allí mismo y hay gente que viene destaco conmigo por supuesto pero no recordamos de este momento estamos en otro mundo ideal por supuesto que fue alcalde de de

Voz 0194 21:35 no del que fue presidente de ETA no es otra cosa

Voz 3 21:37 y además tampoco tampoco es mi pasar tampoco yo he participado a eso tengo puedo juzgar las las cosas lo que estamos viviendo las responsabilidades orgánicas puedes todos de acuerdo sobre eso está muy bien de todas las formas

Voz 0194 21:54 la tercera cuestión la opinión sobre la inmersión lingüística mire

Voz 3 21:58 hay yo creo que en otros son muchas trincheras en Cataluña sociales políticas y eso me preocupa en las familias por supuesto hay gente que no ahí está ocupación del espacio público esa tensión que no quiero exagerar pero bueno es una eso es una realidad ah y tenemos que ir con cuidado sobre el tema del idioma porque la fuerza de de de Cataluña de Barcelona no era ese bilingüismo yo quiero recordar a todos que Barcelona tiene una un proyecto que tiene que ser su proyecto el de hablar a todos por ejemplo también a quinientos millones de de gente que que hable español que hable el castellano en el mundo entero Barcelona no puede representar ni Cataluña una inmersión donde sólo se hablaría el catalán donde desaparecería que creo que no es el caso o ya el castellano pues este equilibrio y se que gente tiene miedo de lo que está pasando lo tenemos que respecta si hay una trinchera más a través los idiomas eso pone en peligro la socio

Voz 0194 23:07 pero déjeme que le haga una pregunta este cara está viviendo más en Barcelona tiene la sensación de que el castellano está en peligro

Voz 3 23:14 yo no lo creo pero hay gente viendo lo que está pasando que lo vive así

Voz 2 23:20 sí

Voz 3 23:21 tenemos que respetar a todos lo que quiere decir que son catalanes son barceloneses todos los que viven todos los que trabajan en esa ciudad o en Cataluña que no puede haber una frontera una trinchera entre el catalán y el castellano cuidado con lo que se hace sobre esos temas que sea en las escuelas o en los medios de comunicación eso es muy importante castellano hablan lo habla en el espacio público se habla en las escuelas pero cuidado porque hay hoy este tema hay gente que ya no se siente respecto nada

Voz 0194 23:54 déjeme que haga una pequeña pausa porque tendrá que interrumpir o Gonzalo victoria en su pregunta alguna pequeñita pausa y retomamos esta conversación

Voz 9 24:01 hora veinticinco Si piensa

Voz 9 29:16 Ángels Barceló es decir de un minuto

Voz 28 29:19 desde la noche nueve treinta y uno en Canarias con Cayetana Álvarez de Toledo con Victoria Lafora y con Gonzalo Velasco y en conversación con el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls in quedan dos preguntas sólo la que le va a formular ahora al candidato Gonzalo Velasco

Voz 0077 29:32 buenas noches señor Valls encantada hablar con usted en lo va a intentar ser muy breve mi pregunta aunque me permitirán una breve introducción verá la legitimidad de la democracia parlamentaria se basa en que hay un vínculo representativo entre los gobernados y los gobernantes de tal manera que bueno aunque sea virtualmente parece que todos los ciudadanos podríamos acceder a algún algún momento al cargo de regidores a cargo de la magistratura aunque usted tiene una historia de vida vinculada a Barcelona esto es innegable en su ciudad y en ese sentido parece que su elección tiene más que ver con su experiencia tan comprobada tan dilatada como la de primer ministro de Francia no tanto con su condición de ciudadano tal Mena que me pregunta sería la siguiente usted como alcalde cree que podría decirse que sería un representante de la ciudad ni de la ciudadanía de Barcelona o un experto que gestionaría la ciudad

Voz 2 30:26 los dos pero antes un ciudad

Voz 3 30:29 la mano

Voz 2 30:31 qué es la ciudadanía oí sino de poder cambiar de ciudad de país si compartes valores si tienes además vínculos raíces en esta ciudad oiga Francia da la posibilidad

Voz 3 30:49 una chica que ha nacido en Cádiz

Voz 2 30:51 cable de París a un chico

Voz 3 30:54 en Barcelona nación era nacionalizado sólo a los veinte años de ser primer ministro de Francia a una chica que nací en Marruecos de ser la primera mujer de la educación nacional en en Francia Najat y fui ministra de Educación etcétera etcétera etcétera alguien que ha nacido en Barcelona que sus padres son catalanes que siempre aquí

Voz 2 31:21 sí

Voz 3 31:22 y que además en el mundo de hoy en la Europa de hoy piensa que

Voz 2 31:25 más moderno es lo que estoy haciendo

Voz 3 31:28 no me sentiría ciudadano esa ciudad sólo sería un gestor pero es una visión muy estrecha en esta ciudad se habla de acoger a la gente a los refugiados es una ciudad mundo hay gente que viene de todo el mundo así hay más de ciento cincuenta nacionalidades catalán que soy a pesar de sus años parados en Francia en París con su esperan experiencia perdón que puede ser útil a la ciudad no sería un ciudadano no no pues por puesto un ciudadano con responsabilidad con experiencia con mucho respeto para los barceloneses pues presenta su candidatura se ofrece de un acepta forma que es un sacrificio porque Barcelona lo merece de todo pero poner efectivamente efectivamente su experiencia de ciudadano al servicio de la ciudad

Voz 0077 32:21 sí pero aparte de que los ejemplos que usted menciona de políticos franceses entre ellos usted tienen bueno pues una historia de ciudadanía fuerte con con Francia con independencia del origen cuando usted habla de ciudad europea con usted habla de la buena gestión de los éxitos de los noventa no parece primero que habla de imágenes de marca de marca ciudad que ahora está muy de moda también pero no de los problemas reales de la ciudadanía algo que por otro lado estaba muy en el discurso de la señor Arrimadas en contra del proceso que se habla de cosas que son ajenas a la vida de la gente

Voz 2 32:53 pero yo estoy desde hace tres días sólo hablando

Voz 3 32:57 no

Voz 2 32:57 de los problemas de la gente yo yo yo no hablo de los años noventa

Voz 3 33:03 a lo mejor añorar una una época pero habló de los problemas de la ciudad

Voz 2 33:07 a los de los problemas de la de la inseguridad Barcelona no sólo ha perdido

Voz 3 33:15 su su nivel en el ranking internacional de la ciudad de la marca como usted decía pero ha subido en los rankings de la inseguridad de las ciudades españolas hablamos de pobreza que es una realidad hoy en Barcelona cuando usted es un hombre una mujer de izquierdas progresista tiene que preocuparse de lecho que hay casi veinte por ciento de los barceloneses que viven bajo el nivel el nivel decente para para para para vivir pues tenemos que hablar cuando Barcelona pierde en en el ámbito de la cultura es un problema para la ciudad estoy hablando de la realidad no de una imagen virtual además que Barcelona es por supuesto una marca internacional inca creíble pero el alcalde de Barcelona

Voz 8 34:01 tiene que ocuparse de los problemas de la imagen de Barcelona por supuesto de la realidad de la vida de los barceloneses Victoria ultima pregunta buenas noches señor Valls buenas noches yo quiero volver a un tema que ha tocado Ángels Barceló que es usted se presenta como independiente ha quedado evidentemente claro

Voz 1971 34:19 pero usted supongo que es consciente de que no puede soslayar el hecho de que ese encuentro esté en medio de una guerra fratricida no solamente social que divide por la mitad a la sociedad catalana sino incluso a la clase política catalana y que usted en este momento se ha convertido en la posibilidad de que los independentistas no se hagan con cóncavo con la capital de Cataluña Issing Barcelona La República pierde muchísimo de su credibilidad por lo tanto

Voz 3 34:48 sus usted fracasa

Voz 1971 34:49 con usted fracasará los constitucionalistas por qué a estas alturas de la de la batalla incluso el Partido Popular está dispuesto a apoyarle a usted para que al candidato con tal de que no salga el señor Maragall me parece Ernesto Ernest claros evidente Ernes Maragal por lo tanto no se puede soslayar que está usted en medio de de de una batalla de unas dimensiones casi épicas para Cataluña

Voz 2 35:17 es usted consciente plenamente de una forma donarán la expresión hace un año en este debate porque aquí es el futuro de de Barcelona por supuesto de Cataluña en España España es esta jugando de Europa diciendo desde un año pero yo con respeto a los barceloneses hablo de un proyecto para Barcelona de los problemas de los barceloneses por supuesto eso no es una gran ciudad hablo de lo que debe ser Barcelona una ciudad europea en la capital de la República

Voz 3 35:58 plana y con eso tenemos como lo acaba de decir muy bien todo los elementos

Voz 2 36:03 desde el debate en el reflexión Avieno exactamente lo que usted ha dicho es decir si yo fracaso que es lo que representa no fracaso personal pero de una cierta idea no solo

Voz 3 36:15 del constitucionalismo pero de Europa

Voz 2 36:18 frente a diferentes populismos pues inmerso pensado pero pero pero cuál es la alternativa como quiero pienso

Voz 3 36:27 que la que lo que estoy proponiendo esa

Voz 2 36:30 esa esa plata

Voz 3 36:32 bueno independiente este proyecto esas ganas de sumar

Voz 2 36:36 de salir de las fronteras políticas creo

Voz 3 36:38 es el buen proyecto no digo eso en el buen candidato de los barceloneses pero tenemos que presentar el buen proyecto pero de forma muy clara con valores con respeto a la Constitución a la estatutos al respeto al al al All Star

Voz 2 36:55 derecho a la separación de poderes el respeto a la sociedad civil el respeto del del del del del espacio público y eso se puede decir con moderación y además con una afirmación muy clara del proyecto de los valores habrá usted de guerra de de de de esa de de este campo de batalla hay que existe eso va a durar pero lo que quiero proponer unas barceloneses que juntos

Voz 3 37:26 hagamos de eso y creo que mi candidato

Voz 2 37:29 Tura la ilusión y el optimismo que eso puede generar es muy interesante para es muy interesante para convencer a los barceloneses

Voz 8 37:40 pues como hago siempre que hay algún candidato que se pasa por este programa en este caso Manuel Valls botas

Voz 3 37:47 gracias deseaba hemos tenido una palabra acabábamos de Sort y convicción oímos diluyó oí soy optimista

Voz 0194 37:55 no tengo la sensación siempre tengo la sensación que se expresa mejor en catalán que en castellano