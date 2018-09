Voz 1150

00:05

no nos va a marcar la agenda política un corrupto dice Pedro Sánchez y lleva razón si los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para impedir que un policía procesado chantajea al Estado para qué sirven o no es su obligación defender a las instituciones de quién utiliza procedimientos ilegales para obtener resultados en beneficio propio defiendan al Estado de un chantajista y después peleen entre ustedes tanto como cada cual crea conveniente por sus prioridades les conoceréis la prensa tiene aquí también un papel jugar fiabilidad de las fuentes verificación de los datos cada día es más evidente que el principal factor de cohesión del independentismo es el encarcelamiento de sus dirigentes Miquel Iceta lo ha dicho remachado la idea con otra obviedad la prisión preventiva está durando demasiado pero son cosas de la razón política en el sentido común que la razón judicial no siempre entiende el principio fundamental de la separación de poderes no debe interpretarse como si la justicia fuera de otro mundo vive y actúa en la misma sociedad que los demás conversación en SER Cataluña con el médico investigador Manuel Esteller no los hagamos falta sillas la vida humana tiene caducidad los que más lejos han llegado han muerto a los ciento quince años y los cromosomas unos dan mucho más de sí a lo sumo podría pensarse en llegar a ciento veinte y muy raramente la esperanza de vida sigue creciendo cada vez son más los que alcanzan los noventa pero el límite máximo no varía significativamente si todos tenemos que ser más viejos lo que se trata de conseguir es que en los últimos años llevamos lo mejor posible este es el objetivo lo demás son fantasías posibles somos un ser que nace crece y muere por mucho que nos cueste asumirlo