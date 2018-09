Saúl no aguanta las lágrimas al escuchar el agradecimiento de Aarón Soler

Voz 1 00:00 no es un tío muy solidario ya sé que te voy a echar una mano que lo ha hecho en muchas ocasiones coches dando vueltas a los chavales dar el último acto que tuvo Saúl lo vivimos aquí en El Larguero también con Aaron pero no tu hermano sino Aaron Soler Chabal que vivió un episodio de muerte súbita que estuvo en coma que afortunadamente se recupera unos meses después Ike joe conoció a Saúl su gran ídolo Isabel lo invitó al fútbol el otro día cuando España jugó en Elche te quería mandar este mensaje esta noche Aaron Soler

Voz 2 00:25 la no se Pole te quería Kertész principalmente para mí tan claro entrenamiento de excepción como el partido contra Escocia también muchísimas gracias por todo lo que te involucra esté en mi caso tanto aquí como tutores llamamos al Unicaja ni por cómo se han portado conmigo soy purista fantásticos pero con precisión a sus mejores aún si cabe en faltarían vidas para demostrar estos tres crisis muertes como bien sabes pero ahora también sirve el Atlético gracias Dati porque Luka Modric será no debes pero para mí Saúl tú eres el de ves son ahora hay siempre por cierto aún queda pendiente es imitación al Juanda me da igual quién juegue mientras puedes tú un abrazo máquina estoy seguro de que éstos de tu año

Voz 1883 01:32 pues Historia eh bueno al final para que veas que con lo poco que hacemos porque es muy poquito sí que Felice puede hacer un chaval no fumaron no ha marcado la verdad que la llamada esta has aprendido más Km

Voz 1 01:48 a nosotros los restos los días pero no estaba en el campo no sé si yo estaba en ese decimos el reportaje justamente cuando vino el

Voz 1883 01:57 pues porque hay que diseñara queríamos dar a conocer su caso para que no vuelva a pasar lo que sobre todo el hacia deportiva del Elche hay miles de niños y no hay no hay una ambulancia en la dando de sí hay paseaba una urgencia no no puede no puede actuar rápido como pasó en este caso digo hemos hecho muy poquito muy poquito por él es bueno para que veas que que la Familia parte no nosotros no ellos familia ella es encantadora y son ellos los que nosotros gracias a ella no porque al final el pueblo poquito que hemos hecho no llevamos una imagen como que son muy buenos para ayudar muy poquito el motivo hemos sabido muy poco era la historia me llegó a través de mi hermano Diego gracias a la misma claro nos pusimos en contacto con él hicimos todo lo que tenemos que hacer sólo fuimos a visitarlo intentar ayudarle porque se diese a conocer un poco más a seguir no hicimos nada más

Voz 1 02:46 lo suficiente para que se diera a conocer el caso para que para que el te conocí Irati ahí de paso fuera el tío más feliz del mundo ahora queda pendiente la visita aguanta tedio

Voz 1883 02:54 claro sí pero se sabe que cuando él esté disponible no sabe lo que me alegra que pueda hablar así como está hablando Call me lo da totalmente que pueda caminar como lo vi cuando vio del entrenamiento porque en el partido no no lo partido de entrenamientos llegue antes sí que lo vi me alegra muchísimo que que esté mejorando de esa manera porque se lo merece la verdad creo que fueron catorce no sé cuántos meses foto

Voz 3 03:17 en en coma ya no me acuerdo porque lo hablamos hace unos días no sé cuántos meses estuvo en coma cuánto tiempo estuvo el chaval cuarenta días cuarenta donde se casi casi dos meses en coma al final

Voz 1 03:26 pero la la conciencia pero al final le ha costado mucho mover a entrenar a incluso el habla pero pero lo importante no era solo del porque lo que hay hablamos con su

Voz 1883 03:35 lo que gracias al caso de daron Soler intentaron que su familia su hermano pequeño por ejemplo también iba a ser seguramente sí sí haciendo deporte lo iba a poder pasa lo mismo no entonces su padre dentro que cabe no no bonito lo que han pasado pero gracias a eso han podido salvar a un hermano que también hay podía pasar lo vamos a pasarlo misa los dos gracias a ese a esa desgracia