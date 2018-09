El debate de los jueves: ¿Quién es favorito para el derbi?

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:12 pues tiempo para el debate que se nos echa el tiempo encima Mario Torrejón hola hola muy buena noche aquí si Miguel Martín Talavera aquí seguimos maravillada hechas maravilla de rabia de charlar esa en que parece

Voz 3 00:22 muy serio cuando tú Lebel

Voz 1576 00:24 es muy directo pero lo ha hecho una lástima

Voz 2 00:27 es favorito el Madrid para el sí pero es que de verdad ya estás empezando claro en que está aquí prepara para el debate y estaba ahí también Antonio Romero hola Antonio muy buenas olas

Voz 1201 00:36 pero que haya quitado Saúl Hungría que espero que sean Enguita el babero Talavera de Manolo

Voz 2 00:39 pero bueno Manolete si babero eh Avda

Voz 1576 00:42 es tampoco cabreado no sé como hace el no ocho plenamente que sólo el chulo porque no les gusta donde los designios de Antonio Romero que nunca se vende a ningún postor el espejo

Voz 1201 00:53 me están los oyentes debates empezado muy bien así que venga

Voz 2 00:58 turno para vosotros es favorito quien para el derbi del sábado el Atlético de Madrid o el Real Madrid por favor procede bueno Hey Jude

Voz 0239 01:06 es la baza que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu favorito contra cualquier equipo en cualquier competición hizo tenga la plantilla que te abra serie

Voz 2 01:13 su mente esa es la primera premisa y ahora hay que

Voz 0239 01:16 tener hay que digo que es la primera mano he Talavera en las otras dos primero hay que tener jeta para presentarse un debate después de lo que Manolete ha rajado de Simeone durante toda la temporada en el juego del Madrid ya ya ya te sientes que tienes que defender nuestros Pablo Carreño que tienes que defender la postura de que el Atlético de Madrid va a ganar en el Santiago Bernabéu y que es el favorito y Manolete se siente ahí empieza a pasarle la mano por el lomo a Simeone al Atlético de Madrid

Voz 2 01:44 a ver

Voz 0239 01:46 mucha para ser Miguel Martín Talavera que lleva todos los debates de la temporada y todos los Sanedrín es de domingo y alguno más diciendo que nunca jamás el Atlético de Madrid puede ser exigido como el Real Madrid correcto lo Barcelona para venir a este debate de jueves con toda la cara del mundo es decir sin que se le caiga la cara de vergüenza que el Atlético de Madrid favor lástima dijo no

Voz 2 02:10 cuando de te lastima que justo el mejor momento me ha quitado mi compañero pero perdóname Mario no no tiene toda la razón este debate ese ataque hace falta perdona que solamente por debajo de Romero en los dos casos pero estoy más flagrante en el de Miguel maldito caso en cualquier no pero lleva llorando toda la temporada bética iniciada por escucharme

Voz 1201 02:28 mira mira Manolete puede llorar y puede estar

Voz 1576 02:31 acertados Talavera puede llorar a nuestra acertada pero aquí estamos hablando de temas futbolísticos que es donde no lo lo ha querido desviar Antonio Romero no ha querido tocarlo el taller se descosido el Real Madrid hasta el día de ayer incluso antes del partido de ayer tenía más puntos que fútbol bueno yo creo que hay un equipo creo un equipo que esto no es el dejaron creo que hay una lo que tiene el dinero ya en el que está mejorando perdona Manuel que es el día el Éibar juega muy bien veinte tiros a puertas pero no gana contra el Mónaco mejor contra el Getafe mejor el otro día una primera parte Leiva frente al Huesca yo creo sinceramente lo ha dicho Saúl hay muchos jugadores que pueden ser titula Es en el Real Madrid y creo que en este derbi por primera vez en muchísimo tiempo no es favorito el Real Madrid e incluso ve un puntito por encima

Voz 2 03:13 el acuerdo que hicisteis el rumor al Celta de Vigo Ike Ike contra el Eibar se ganó el último minuto con un gol nunca y además hay otro ridículo la mucho más reciente esto cuanto Sawyer que te hubieras cuanto sabían si no quiere decir que no venga jugando mucho mejor que el Atlético de Madrid durante toda la temporada ha sido incluido el verdad incluido lo que a la Supercopa es muy superior al Madrid tiempo hasta que Marcelo decidió que saca otro yo no lo llevo

Voz 4 03:38 que he tenido la suerte que contra ese maravilloso equipo que creo que va el décimo o el dúo décimo en la Liga italiana que está siendo llamado no desde Miami desde China desde Japón desde Nepal desde la Int

Voz 2 03:53 qué tal

Voz 1201 03:55 que escuche Antonio

Voz 4 03:58 Romero que decía que el Brasil del setenta ochenta no había visto nada lo que no Maradona

Voz 1201 04:05 ese recuadro una relación celebrando el gol de Manolo hastiado es

Voz 0239 04:11 además lo que exigimos lo que exigimos y los que creemos que el Atlético de Madrid se tiene que presentar al Santiago Bernabéu con el equipazo que tiene

Voz 1201 04:19 no son anotar de tú a tú al Real Madrid nosotros no aparte aparte de atacarnos a nosotros Romero aparte de la naviera yo creo que el Real Madrid

Voz 0239 04:29 trigo por el que el Real Madrid eh yo te digo un sábado

Voz 1576 04:33 mejor mira yo te digo que a punto estuvo de uno

Voz 0239 04:35 es te digo uno que es absoluto el Real Madrid juegue contra quien juegue quien la competición Villa siempre favorito cuando juega Shams la encuesta hace una encuesta entre todos los futbolistas de Primera División o todos los futbolistas que juegan la Liga de Campeones y les preguntan segundas siete el Real Madrid favorito bajo en el Bernabéu el nueve por ciento temprano

Voz 2 04:55 si no te no te molesta con ellos si es que incluso Griezmann

Voz 0239 04:58 tiene razón para que me dejas de en primera Griezmann ahí

Voz 2 05:01 ayer buenas noches Ronid publicó publicó su Instagram el el equipo de FIFA que había cogido había cuatro del Madrid uno el Athletic si es que ya estás drama que tienen mejor plantilla mejor

Voz 1201 05:10 jugadores cogen cuatro de Madrid están jugando que que en dos alegría ya está al revés yo yo le Alaris su honestidad asintió lo sabido el Madrid tiene sea favorito no porque cifra igual

Voz 1576 05:25 con cuatro de Madrid igualó arbitraje eran poco más benévola pero eso ya

Voz 1201 05:30 por el lo que más llorones ya con el Barça han acabado de llorando te sigue

Voz 2 05:39 yo que no dejado Antonio Gómez

Voz 1201 05:42 gracias a dos

Voz 2 05:44 Jarque sin clase mal dato es el puente es un momentito que termine de habla como

Voz 4 05:52 gran primicia este verano sin encajar

Voz 2 05:54 no sólo que

Voz 4 05:55 vía Teo el Madrid ya mola por te cita de Lucas que es el portero que entendemos para acortar entrada en la defensa del Atlético como el gran fichaje que queréis

Voz 1201 06:06 a lo sale dice que no es la prueba evidente carrera pero mira mira a una Manolete que perdóneme que se lo bien porque sólo mira mira fíjate bueno pero momento las que tenéis tiempo

Voz 0239 06:29 sí claro Talavera perdona Manolete para argumentar para argumentar que el Atlético de Madrid es favorito según tú después de la rajada permanentes

Voz 1201 06:36 contra este quien lució nuestro conociendo favorito estoy jubilado pero para argumentar

Voz 0239 06:41 eso acabas de decir que Lucas Hernández es el carrito del pescado de la defensa

Voz 1201 06:45 para no lo has entendido bien el alcohol yo te explico lo es la metáfora que ha querido

Voz 5 06:53 es sin nombre para agradecer sino metáforas acaba decir por supuesto que lo reconoce el portero que corta las entradas a para ahí quiere decir que es el que de ser la puerta y no pasan allí

Voz 1201 07:03 la gente mucha gente mira fíjate llega mejor el el Atlético de Madrid que el ramal

Voz 2 07:11 me ha tocado a Lucas como dice Manuel ha tocado hacer Nieves eso ha tocado a Saúl fíjate si navegando como puntos ha tocado a Griezmann cuento con todos los viernes ACS Florentino desde Courtois y en vez de esto yo así pregunto

Voz 0239 07:28 en cuanto a cuatro puntos se presenta el Atlético de Madrid en el en el Bernabéu

Voz 1201 07:32 un poquito Madoff puntito cuatro menos que decir que llega que llega peor lo he escuchado

Voz 4 07:41 en hay que Berliner vendía el Rubiales entrega ya el título al Madrid porque esto es un paseo yo en una pérdida de tiempo

Voz 2 07:48 no sólo dice el Cholo lo dices tú se lo puede competir por cierto es que futbolín suelo hay Talavera futbolísticamente partidos que futbolísticamente el Atlético Mario una ruina hasta antes de ayer en el que hizo un buen partido contra el Getafe más o menos tampoco

Voz 1201 08:04 en el Athletic de Bilbao de Huesca Mason ganará Jane

Voz 2 08:10 no sólo rajado fuera de micrófono y alguno delante del micrófono de Simeone sino que además es un cuchillo como los propios orejas que no lo tiene que contar Nadia aunque también tenía puesta la radio como silbaron a Simeone el otro día cuando quitó hierro teme es el Atlético de Madrid aunque pesa vosotros Se le exige que vaya a favor que tenga hoy es imposible eso entiendo que vengas aquí

Voz 1576 08:30 con todo el cuajo a defender lo que defiendes por una sencilla razón porque has estado menospreciando desde el segundo uno de la temporada al Atlético de Madrid

Voz 1201 08:37 así lo metieron de verdad y luego raro es el del Rayo el yo creo que juegue muy acosado

Voz 2 08:46 venga estupendo la tala para mí el Atlético de Madrid su papel evidentemente dominando el Real Madrid todo el partido has quiero de verdad esto pero es que también en su papel sea merecido la segunda parte Romero me dice ha mereció el premio Romero dijo que aunque el Atleti al Real Madrid dejando hablar aún jugando mal aún jugando mal yo que el Atlético de Madrid hizo el esfuerzo de hacer su fútbol para llegar hasta el final con opciones de ganar en la general jugando mal si te lo reconocí lo cual debe reconocer es que Atlético de Madrid llega mejor un partido en el que no llega mejor

Voz 1201 09:12 podrás ver sus oyentes que son bastante inteligente mucho

Voz 2 09:16 si los que tú dices oscilaron en Dios

Voz 1201 09:18 la metáfora es ha dicho el de las olas una dictadura pasando por el valle del el escolta soy muy pesado eso te lo digo en el habla

Voz 2 09:32 a mí risas los adulto da todo

Voz 4 09:34 cinco últimas visitas del Atlético de Madrid al Bernabéu dos empates visto

Voz 2 09:39 para ello últimos tres años en la Champions ha ganado este es el Madrid eso tiene que ver no la llegan ahora

Voz 6 09:45 yo a Talgo

Voz 2 09:47 hola lo ponerse en el río Gerona

Voz 0239 09:52 Adriana de la final de Adrián el aficionado el Atlético de Madrid ya está en otra película Manolete ya está en la película de pensar si es verdad que ya está casi casi el cincuenta

Voz 1201 10:01 dentro de llegar al Bernabéu poderle pelear ya no está en la película de los árbitros eso están pilotos aficionados rancios del Athletic pero pero entonces no que

Voz 1576 10:10 le ha peleado que el dato que te acaba de dar Manuel de tres victorias y dos empates que el Cholo en el Bernabéu y encima llega en mejor y dinámica

Voz 1201 10:18 es hace que no es cuestión de Madrid convertido que sólo arqueros ya sabemos por qué

Voz 0239 10:23 Atlético de Madrid

Voz 1201 10:28 adiós a cabo el debate que vienen del Real

Voz 1576 10:33 después del revolcón tienen que ser oyentes que hayan llamado en los últimos cinco minutos Jaén escuchos sus argumentó vamos a por ellos

Voz 0239 10:39 se porque

Voz 2 12:50 Larguero

Voz 4 12:51 con Manu Carreño sí

Voz 2 12:58 la una hay seis de la madrugada hora menos en Canarias gimnasio favorito y por favor hablando sólo de fútbol sólo eso pido perdón

Voz 1201 13:06 ya es Goya Mario ya estaba muy desafortunado

Voz 2 13:14 ah perdón a Gallego tú eres el mejor fútbol no lo más justito estábamos Rooney seis vamos con los oyentes solo hablando de fútbol vamos de la pregunta quién es favorito

Voz 4 13:28 del derbi dicen Manolete Talavera que el Atlético ya hoy Senra y Mario

Voz 2 13:33 Madrid cuenta Romero que siempre dice a los que él quiere que ganó los primeros pero lo tienes buena Levante y explicaría en falsas que no no no José Antonio buenas noches

Voz 13 13:46 José Antonio estás ahí faltó José Antonio hola hola cómo estás

Voz 2 13:55 oye si te oigo yo te oigo a no no

Voz 14 13:58 de que se equivocan al nombre yo no soy José Antonio

Voz 1201 14:01 claro esto para que encarna

Voz 14 14:04 claro claro ella estaba ahí

Voz 1201 14:07 de todos los actores yo qué coño sus yo José Antonio tú que vive hola me falta el oro Benito engrasar su

Voz 2 14:14 por qué ha llegado aquí tenemos un compañero con las demandas que acabo de volver de vacaciones no está fino por lo que la luna de las treinta y siete días después ha vuelto y no sabes si estás en Canarias donde se co entonces cómo te llamas rol al rock and roll and roll hace ya más de las Palmas de Gran Canaria rol de Las Palmas de Gran Canaria Bonnard oye perdóname y que me disculpe José Antonio que nos íbamos

Voz 14 14:39 a mí yo te quiero yo te quiero dar las gracias

Voz 2 14:42 por poder volver contactar con los oírlos cada noche hombre rol así sin oye quién crees que es el favorito para el sábado porque llegan

Voz 1576 14:50 mejor yo estoy yo estoy de acuerdo

Voz 14 14:52 primero lo que haya que es lo mismo por haber perdido un partido encima jugando en el Bernabéu no hay duda en Madrid

Voz 2 15:00 su favorito vamos a ver no la has Lázaro huelga aunque pierda contra el Sevilla da llega mejor el Madrid al alba o no digo que el amor amor matiza no te ha dicho que mejor la Abre los ojos que no hay matiz no hay matiz esa tierra en rozó oye Roland no te volveré además José Antonio Hermida sí

Voz 14 15:19 la ganándole a un segundo para mandarle un saludo a mi bueno Ordizia porque está en un barrio del sur de Gran Canaria

Voz 2 15:28 muy bien Pepe el curas

Voz 13 15:30 pues nada dicho queda mucho que darles saludos y abrazos Randy gracias

Voz 2 15:34 si es así gracias por de Mary por votar primer voto para Romaric para un discreto en la historia aquí en digo buenas noches ahora José Antonio otra vez

Voz 15 15:43 a Nicolás hola Nicolás hola Manu qué tal hombre cómo va la noche muy bien aquí en Santiago de Compostela el único debate

Voz 16 15:51 a lo mejor yo feliz fin

Voz 15 15:54 tú Valladolid no mueve mucha gracia estamos allí muy cerquita de la Europa League de Nicolás

Voz 1201 15:58 bueno vamos a decir que está ahí todos puntito encima

Voz 17 16:01 eso es lo que vamos a ver es un principio que es una primera victoria y eso

Voz 1201 16:06 no no vengamos arriba creo

Voz 17 16:09 tampoco te dos piratas mejor la Europa

Voz 2 16:12 quizá el Barça que hacer un proyecto a ver si Ronaldo nuestra detrás cuatro brasileños buenos en el mercado de invierno no

Voz 15 16:17 hola buenos bueno que sean bueno nosotros hoy más que beneficios exacto que Nicolás quién es el favorito el sábado a ver me yo voy si puedo hablar con Manolete Cycle aquí lo tiene solos oro

Voz 17 16:31 bueno vamos a ver estoy mirando hacia un poco los datos vamos a ver en Liga el día uno de septiembre palmas estéis dos cero contra el Celta de Bigorre a quince de septiembre tras el parón de catástrofes a uno

Voz 1201 16:47 venga esa puerta seguimos hace tiempo hay pegada en el colegio jugando mal

Voz 17 16:52 bien entonces el Atlético hace un mes era un desastre y se hubiera habido derbi el favorito sería el Real Madrid

Voz 1201 16:59 ya verás como el Madrid ha empatado con él

Voz 17 17:02 Athletic de Bilbao y otro aplomado

Voz 18 17:05 merecidamente y soy madridista con el español de Gable tal

Voz 17 17:11 empatar un patatal llamado Mónaco nosotros metimos una paliza

Voz 1201 17:15 la nana antes y entonces yo creo que eso no no va sino no va a dar el voto ya a ratos ronda

Voz 17 17:23 lidera considero de que este derbi es muy muy empatado muy empatado pero pero creo que el factor cancha siempre es muy muy determinante no creo que el Madrid que era hacer dos veces el ridículo contra el Atlético de Madrid ya que no ganasteis en la Supercopa de Europa jugaremos en Madrid favorito

Voz 1201 17:41 no lo descarto pues nos pues no puede estar mejor a a Benito que es socio el número de tiene Madrid para entraba a primera tengo Álvaro está sufriendo algún tipo de identificación a los socios Garma no ha vuelto tiene que aún no ha vuelto a crecer pero que no está pidiendo nada los sí

Voz 17 17:59 si el primero no no soy socio ni muchísimo menos

Voz 1201 18:03 así pues eso lo merece ser

Voz 17 18:05 no me voy me gusta mucho el Real Madrid creo que es de calle el mejor equipo del mundo pero para el argumento argumento mucho allí también una de las cosas soy muy muy imparcial igual que

Voz 2 18:18 lo que no se había visto vamos lo de patatal de Mónaco es total ser es una nueva sección de déjalo Nicolas déjalo no no nos ha dicho Nicole lo

Voz 17 18:29 ah entonces a lo mejor con el Valladolid ya sabía sobre todo que tienen esa al gordito al al frente de la dirección si bien penemos que sólo por el mero hecho de no quiero ver a Ronaldo comiendo más de lo debido por qué

Voz 1201 18:43 tras muy amable nada nada estará y lo vamos a olvidar cómo se parece un abrazo Nicolás lo mejor llamar voto para remar y barrio Torrejón tiene usted lo dejas Özil compromisario

Voz 0239 18:52 hay que el debate termina y que ahora es tiempo de los textos

Voz 1201 18:56 faltaba que Talavera hay Manolete no gran BTV que no he dicho nada al oyente ha hablar como pero esto no no hola Paco

Voz 15 19:05 hola Manu cómo estás hombre esta gran amigo este señor Paco de Algeciras cómo estás cómo yo el día bien

Voz 9 19:11 muy bien muy bien

Voz 15 19:15 pues venga dale a la tertulia quién es favorito para el sábado estoy como su Manolete como si estaba dispuesto a veces la única no tiene muy buen criterio a la vete

Voz 9 19:25 pues ahí se nota mucho la marcha de sonar sí papelón Bao de partido que la perdí o con un baño de hacéis aquí sí del Sevilla a razón y la paja de o de Marcelo llegue al Atlético de Madrid y yo creo que

Voz 15 19:42 desde las Dick y seguro que lo van Imperial aquí echamos a Romero iban a Lopetegui empezaba pero no creo ya al pago uno ya al palco bien explica por Paco el voto para Manolete

Voz 2 19:54 te para Talavera la ausencia de Cristiano Ronaldo a la lesión de Marcelo votada Isco a la ausencia de disco bueno pues voto para para Manolete para Talavera gracias Paco del Delgado

Voz 15 20:05 adiós adiós que vaya bien a nuestros

Voz 2 20:07 dos uno ganan remero y Mario hola Carlos

Voz 18 20:10 hola buenas noches donde nos llama desde Madrid

Voz 16 20:13 desde Madrid hay que zonas Quito aquí de Gran Vía o no haces tu Lucena en apocalíptica al Atlético se diga lo que bien que ocho favor mano si se me disco pasa Antonio Romero por marcas verme y tener la ilusión de que creo que vamos a ganar el sábado al Real Madrid de culpas a en fútbol es pero bueno necesitaré como lo es una osadía emprenderla claro claro los pilotos

Voz 1201 20:46 qué verdad

Voz 16 20:50 se lo dijo Sosa me creo que podemos ganar porque no porque hace lo que hay buena actitud firme matecito Carlos

Voz 0239 20:59 Carlos de Madrid Carlos que yo también pienso que el Atlético de Madrid puede ganar lo que pasa que la

Voz 16 21:04 pero yo no yo no digo que puede que creo que asusta a darlo empezó por ahí calor amigo que creía que decía la postura

Voz 2 21:15 no saben perder el debate pero no

Voz 16 21:18 sí soy adivino mi pensamiento único para todos

Voz 5 21:23 lo que pasa es que éstos no aceptan que usted el voto

Voz 16 21:27 la verdad es que no lo paso bien ahora Lole veo vamos pero lo debates Calexico no le veo muy travesía por qué porque esto sí sobre pensamiento único

Voz 2 21:37 estoy muy conciliador a Romero no

Voz 16 21:40 Romero esperemos

Voz 2 21:43 no no no no no para cargarse pasa porque yo también lo que además de lo que tengo

Voz 0239 21:46 a tomarnos una cerveza de poder partido el sábado aguas

Voz 2 21:49 los ultras ella está ahí ha estado de diez pues ha dejado Carlos Geli ha dejado Carlos el debate empataba dos porque le da el voto a Manolete ya Talavera favorito el Atlético de Madrid creíble una baraja Carles

Voz 16 22:00 no no es tal tipo Manu enhorabuena que ha ganado nuestro equipo Ángela diseño ruiseñor puso varias veces joya bueno que bueno vamos a ir poquito a poco venía un abrazo Carlos I gracias Happy aquí por llamarlo

Voz 2 22:14 te digo una cosa esto no me lo esperaba yo no verdad esto parece que va a ser fácil pues mira dos dos va a decidir el debate Juan Francisco

Voz 15 22:20 hola Juan Francisco hola buenas noches te sientes presión

Voz 19 22:24 pero bueno poco no si enorme en la que que que contacto para hablar eso sí en un debate pues oye

Voz 1201 22:34 Nos dame más veces pues tú vas a decidir tú vas a decir lo que tengo una más

Voz 19 22:40 el Madrid el Madrid el pequeño ahí para al mismo tiempo soy crítico es decir y un ego como si no juega bien contrario Juan mejor yo lo reconozco y claro no o al Athletic por ejemplo por qué

Voz 2 22:53 es usted es usted el Madrid pero intenta ser objetivo no

Voz 15 22:56 claro claro y entonces viendo

Voz 2 22:58 siendo objetivo quien cree usted que llega favorito al sábado en el del con la baja

Voz 1201 23:03 ah sí

Voz 19 23:05 en el tercer disco Come Easy bueno ya que tenía la mejor plantilla de Europa veremos a ver si a usted como dudando dudando si inca me bando pobre Galletti no gana uno cero o dos males es eso malo

Voz 1576 23:29 mire usted tomarse unos segundos así un poquito pensarlo un poco indecisos

Voz 2 23:32 Francisco no traicione subrayó pues un empate

Voz 1576 23:35 puede empate lo tiene que decir o Madrid Athletic quiénes

Voz 19 23:37 porque vencimos

Voz 16 23:41 eh

Voz 20 23:41 estaré feligresía Le voy a ayudar espere

Voz 9 23:45 sí

Voz 19 23:50 la tengo otro órgano

Voz 2 23:54 en la cabeza y no con el corazón no hay marcha atrás

Voz 16 23:58 sí

Voz 19 23:58 mira que dan puede el Madrid vamos ahí

Voz 1201 24:02 a Kaká

Voz 2 24:06 Cuenta Manuel sólo con haberle hecho dudar tanto a aún madridista de corazón desde pequeño esto ya es como si hubiéramos tengo otro resultado

Voz 19 24:16 claro no mano me tomó ni Arcoiris

Voz 2 24:18 pues entonces cambie sal hará claro

Voz 1201 24:21 ya te digo marcador taleguilla marcador

Voz 19 24:24 yo ahora tan quinientos millones Un remodelado en el campo por dos jugadores

Voz 1201 24:30 es más crítico

Voz 2 24:35 sus amigos del Madrid le voy a decir qué te has ido creciendo Juan Francisco duda hasta el final voz nos nada el voto para el Madrid de Juan Francisco de voto para Romero para que gana el debate el Madrid tres dos la primera intervención estelar de Juan Roig

Voz 1201 24:48 con el debate a ver así pues mañana te espero y a mediodía de cómo han te fuera allí un abrazo con Francisco

Voz 19 24:57 muchos dinero

Voz 1201 25:00 eso es todo el año la próxima semana que hacemos una comida en el Filandón vamos a ver si le quitamos nada estoy buscando un trabajito por la noche para cuando salga a ver si cojo el taxi al decir cojo el taxi un abrazo gratis con adiós adiós

Voz 2 25:23 se le ha dado la victoria Juan Francisco a Mario Torrejón y Antonio

Voz 1201 25:27 ah el derbi da igual la igualada redes redes pues mira dicen los oyentes El Larguero en la red social

Voz 2 25:33 es que el Madrid favorito un cuarenta y tres por ciento

Voz 4 25:36 dicen que el Atlético un cincuenta y uno

Voz 1201 25:39 de verdad soy Jordi Martí

Voz 21 25:43 como otra hasta cuando no previsiones eso eso como ya decía alguien que nosotros eso está manipulado qué razón tiene seguro sea cual sea el partido que se vea nuevamente por enésima vez los triunfadores en la grada que los dos equipos les deben el homenaje que no lo hicieron por las dos finales era tengo mis tíos me por eso tengo razón por eso y porque estoy absolutamente seguro que el lunes voy a escuchar a Talavera ya Manolete rajar