El Larguero (27/09/2018): La entrevista con Saúl Ñíguez y el debate de los jueves

Voz 1 00:00 in

Voz 3 00:36 muy buenas noches bienvenidos al larguero esto es la Cadena SER y hasta la una y media no te despegues de la radio porque vamos a estar hablando de todo lo que

Voz 1375 00:44 pasado de lo que está pasando todavía a esta hora de la noche en la semana en la que termina la sexta jornada de Liga empieza la séptima donde nos espera un apasionante derbi el primer gran partido de la

Voz 1670 00:56 temporada con permiso de lo que ayer pasó que para muchos fueron grandes partidos es el Leganés dos Barça uno y ese Sevilla tres Real Madrid cero antes de esos dos partidos el Atlético de Madrid jugó el martes

Voz 4 01:06 hoy ganó para lo que

Voz 1375 01:10 bueno muchos decían este Atleti ha empezado muy mal y que han empezado y que lejos de Madrid Barça Bono se baña los dos grandes en la ley como gane el sábado el derbis al el líder esto es lo que tiene esta Liga Yeste fútbol Yeste Athletic que ahí está colocado como siempre en este inicio de temporada antes del derbi que dejó a repito Sábado veinte y cuarenta y cinco Saúl Ñíguez buenas noches hola buenas noches Llesta indirecta

Voz 1670 01:32 esto podéis verlo también además de oírlo podéis ver el larguero en directo así que cuidado con los gestos que te lo se lo sabe cuidar

Voz 3 01:42 podéis verlo en la web de la Cadena SER en el canal

Voz 1670 01:45 de Youtube también de del Larguero este Larguero que íbamos a hacer con con Saúl Ñíguez aquí en los estudios de la Cadena Ser en en directo

Voz 1883 01:53 como qué tal en el entreno de la tarde bien muy bien bien tranquilito si oye lo voy a sido tranquilo qué tal Jiménez bien todo bien entrenados que si entrena bien tienen buenas sensaciones así que estará disponible eso da seguridad no mola que Juan Jiménez no bueno eso ya es decisión del míster no creo que está a disposición de del equipo es importante para todos

Voz 1670 02:11 lo habéis tenido visita también no

Voz 1883 02:13 hoy hemos tenido visita de de los vampiros

Voz 1670 02:15 desde la eso se presentan por sorpresa ahí

Voz 1883 02:18 pero como sabéis aquí no sabéis os habéis a Juanjo acompañado de prensa

Voz 1670 02:21 porque me doctor hace

Voz 1883 02:24 el sorteo de jugadores están elegido ya hay hacer control de orina y sangre

Voz 1670 02:29 te ha tocado

Voz 1883 02:30 toca bien bien la verdad que bien verdad que a la prueba casi me tocaba casi meto a repetirla por el control de hidratación pero pero ha ido bien al final

Voz 1670 02:38 cuánto con todo quedara duda proveído dotaciones

Voz 1883 02:41 me puedes dar mínimo de mil cinco si en mi caso y he dado mil sé que no es habitual en mí porque realmente siempre doy mil veinte mil Veintisiete incluso es estar un poco deshidratado mil veinte es una buena hidratación y lo de lo que tenía oye no era anormal o no

Voz 1670 02:59 a cinco metros

Voz 3 03:01 beber de otros tres litros de agua y a volver a mirar ahí bueno Saúl Ñíguez que está

Voz 1670 03:06 pendiente de lo que está pasando por ejemplo ahora mismo en Girona vamos a hablar largo y tendido de lo que viene de momento de Saúl en la selección en el Atlético de Madrid uno de los estandartes del club rojiblanco ahora mismo un ejemplo para para muchos atléticos con muchas cosas que tenemos que preguntarle con Miguel Martín Talavera nuestro narrador el Atlético en la Cadena Ser o la tala muy buena qué tal buenas noches Pedro Fullana estaba

Voz 3 03:25 a la Pedro hola muy buenas y además se ha venido Gustavo

Voz 1670 03:28 López hola muy buenas tal Manu en a comentarista de la señora aquí está Gustavo con este forma

Voz 1883 03:34 eh insisto en forma tal el hombre de los huele feo no si exactamente no sufrió sobre todo eso es mentira mentira sí porque al final

Voz 1670 03:43 en el más feo que has metido cuál ha sido

Voz 1883 03:46 a mí es que me da igual que sea vale lo mismo no tengo goles feo así por decirlo decir por decirlo no tengo goles feos porque ese acuerdo

Voz 5 03:55 no es algo importante

Voz 1883 03:58 porque aparte son goles y también eso sí que es más

Voz 3 04:01 la realidad que es más empleo

Voz 1883 04:04 por contra el Chelsea en Londres un gol de cabeza normal pero para mí era importante bueno habrá posibilidad de de seguir en la competición que al final no no fue así hombre al Madrid lo has hecho tres goles más espectacular también no se te da mal buen nombre por ejemplo el de cabeza igual tampoco es que sea espectacular pero era muy muy importante para el córner ante para el equipo entonces también pues tiene un valor un valor añadido

Voz 3 04:28 bueno allí además de Gustavo López me a Pablo Pinto está aquí momento hola Pablo ha venido Benjamín Zarandona está por aquí una noche como esta sombra pues encantado cantado tú sabías que venían seguridad ha dicho de que conoces a Saúl tú bueno yo la relación con Saúl fue con lo que se pueda

Voz 1883 04:45 contaré no te preocupes vamos alguna vez

Voz 3 04:48 para Halloween a pequeño

Voz 5 04:51 no sólo voy a poner un bebé

Voz 3 04:55 con la relación viene con su que coincide con él en el en el Jerez y a partir de ahí bueno pues ninguna relación representa su hermano Arona si coincidimos ya poco a poco empieza a seguir en Twitter que me hizo ilusión hacer nada no tiene claro si él está hablando por teléfono en el coche que lo el manos libres o la Benja ya

Voz 0282 05:15 yo tuve que cuelgan y siguen en Twitter dijo coño eso importante también

Voz 1883 05:20 muy bien luego le le diste a bloquear luego

Voz 1670 05:24 al rato Saúl nos ahora mismo no tengo bloqueadas

Voz 1883 05:28 que no sabía que venía

Voz 1670 05:32 bueno Con todos ellos con vosotros hay al otro lado pues para hacer el montón de preguntas a Saúl Ñíguez pero antes déjame que te cuente a los oyentes del Larguero que han terminado ya dos partidos de este jueves con los que se cierra la sexta jornada de Liga ha empatado el Alavés a uno con el Getafe

Voz 3 05:47 le ha ganado al Real Valladolid al Levante dos uno Aleluya

Voz 1670 05:50 primera victoria de mi Pucela y ahora mismo

Voz 1375 05:52 no está el Girona con el Betis jugando en Montilivi en qué minuto y con qué resultado Dani Torrente hola muy buenas

Voz 6 06:00 buenas noches Manu pues partido de poquitas emociones hoy en Montilivi Loren adelantó a los sevillistas en el sesenta y cuatro en el monólogo verdiblanco pues minuto ahora ochenta y uno Girona cero Betis uno

Voz 1375 06:12 acaba de entrar Joaquín a cenar hace unos minutos quedan diez para que termine de momento cero uno gana el Betis

Voz 3 06:18 además ha empatado a uno el Alavés como decía con el Getafe en Vitoria Javier Lekuona si ganaban los de Pitu Abelardo se ponían colíderes junto al Madrid al Barça al final se adelantó el Geta pero empató el Alavés hola Leku

Voz 0889 06:29 qué tal buenas noches pues si miras enfrentaban dos equipos con un fútbol muy parecido casi simétrico Ibrahima tan perdonado Ibai muy bueno ha lanzado un penalti bastante mal IVIE Soria observada parado sin grandes complicaciones Amat y Calleri no han perdonado golazo de Amat y cabezazo sensacional de Calleri en el noventa y dos al final empate a uno y reparto de puntos un abrazo Aragón hasta luego Avon Yell

Voz 3 06:52 Zorrilla Ali ha ganado el Real Valladolid al Levante y eso que se adelantaban los valencianos con el gol de

Voz 1375 06:57 a Postigo

Voz 3 06:58 pero el Valladolid le daba la vuelta primera victoria con Ronaldo ahí en el palco primeros tres puntos de una tacada que conseguir Valladolid hola Tornadijo qué tal

Voz 1375 07:06 hola qué tal Manolo buenas noches

Voz 0881 07:08 se ha sido justo ganador el Valladolid mucho mejor que el Levante en la primera mitad Jean Mercier ganando el partido por dominio por presión por llegadas al área y al final ha sido en la segunda mitad cuando ha pasado todo no arrancaba la segunda parte con un gol de Postigo para el conjunto levantinista pero el Valladolid no se ha venido abajo ha empatado inmediatamente un tanto de En es una al remachado practicamente en línea de gol por Chop al poquito de esa jugada llegado el golazo de la noche una volea espectacular de Nacho que ha puesto vaya

Voz 7 07:34 bueno como la enganchado voy ha sido perfecta e saque de esquina sí sí sí

Voz 0881 07:38 el herrero era jugada ensayada la puesta en la frontal del área el córner que ahí apareció Nacho de volea con la izquierda marcando un golazo Iberia ha podido hacer más goles ha sido superior ha manejado bien el partido se ha quedado con diez el Levante ha intentado dar la cara pero la verdad es que hoy el equipo de Sergio ha dado una muy buena imagen y después del punto que arrancó el sábado en Vigo la verdad es que la gente se ha marchado muy ilusionada con estos seis puntos que tiene ya esté Valladolid que parece que que tiene buena pinta y que apunta maneras

Voz 3 08:03 no estamos tan lejos de la Europa League Tornadijo salgo que vamos a ir poquito dos p llegará al visto el gol de de

Voz 1670 08:10 son Esaúl has visto sí sí que es visto porque golazo es amigo mio coincidía

Voz 1883 08:14 con el Rayo Vallecano es amigo mío y la verdad que me alegro mucho porque ya mucho tiempo trabajando para tener la oportunidad otra vez en Primera División y me alegro muchísimo esta tradición partidazo en Vigo

Voz 1670 08:24 también hoy ha sido protagonista con ese gol pues nada esos son los tres partidos de

Voz 3 08:28 hoy porque mañana Apicella la séptima jornada con el Rayo Espanyol

Voz 1670 08:31 a las nueve de la noche además de estos cuento dos titulares más que hoy ha cambiado el escudo del Barça no sé si han montado tanto ruido como el cambio de los Atlético creo que no pero ha cambiado alguna cosita a la tontería o sea suprimido donde ponía FCB Fútbol el Barcelona pero vamos no es ni de lejos como la modificación del escudo del Atlético es mucho más sutil color amarillo en una chorrada quiero decir una chorrada de cambio además Sergio Busquets esa anunciaba su renovación hasta el año dos mil veintitrés cláusula de quinientos millones esta noticia siempre vienen bien después de una derrota por ejemplo como en Leganés siempre quiero decir que es un día bueno para decir si hemos pedido en Butarque pero hemos renovado hemos ampliado a Busquets hasta dos mil veintitrés y quinientos kilos no era mal día para anunciarlo aunque ya estaba hecho y además se ha elegido a Alemania como serie para la Eurocopa de dos mil veinticuatro donde estará Saúl con la selección española que parece que queda muy lejos

Voz 1883 09:21 pero no está tan lejos Saúl Alemania te gusta Alemania o te gustaba más Turquía sinceramente si estoy ahí me dijo que era muy lejano nadie María queda muy lejos queda muy lejos

Voz 1670 09:34 Europa dos mil veinte mundial dos mil veintidós en Qatar pues la Eurocopa dos mil veinticuatro se ha decidido que será en Alemania en la Champions habrá Bar la temporada que viene San más trabajo para Iturralde especialmente hoy se ha conocido que la sanción a Cristiano Ronaldo por su expulsión en Mestalla se ha quedado en un partido así que bueno estará dentro de unas semanas en el United Juve que es un partidazo para volver a la que fue su casa en Old Trafford ha comenzado la Liga antes ACB con el Barça noventa y ocho Gran Canaria setenta y ocho ya es oficial Madrid esta ciudad será la sede de la nueva Copa Davis el nuevo formato de la Copa Davis en dos mil diecinueve y dos mil veinte qué será una mini como Mini Mundial pero de tenis con dieciocho países concentrados en Madrid

Voz 1375 10:15 pues todo esto en la portada Larguero que hoy le vamos a dedicar buena parte a Saúl Ñíguez jugador del Atlético de Madrid después de ir con Saúl iremos al debate de los jueves como cada jueves eh hoy la pregunta es bien sencilla quién es favorito

Voz 3 10:27 para el derbi el primero que va a votar Baser Saúl

Voz 1375 10:30 tienes favorito para el derbi

Voz 4 10:32 no hay favoritos un partido como

Voz 1883 10:35 el derbi no hay favorita no al final yo creo que se va a vivir mucho de de las sensaciones que tengamos cada cada equipo pero al fin y al cabo creo que va a ser un partido bonito

Voz 1670 10:44 no se ha mojado pero vosotros tenéis que votar nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego estarán por ahí

Voz 1375 10:49 aquí y Antonio Romero

Voz 3 10:51 Mario Torrejón Miguel Martín Talavera y Manolete sitúa en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta llama ya hay vete cogiendo sitio para el debate de los jueves en el Larguero quién es favorito para el derbi del sábado once y cuarenta y uno una menos en Canarias arranca el Larguero con

Voz 1375 11:05 Míguez

Voz 4 11:06 y tal no me

Voz 8 11:08 lo que dando ahora renta de compras Coppola lo vives por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota y cada tres años lo cambias y conduces lo último oferta por me renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 3 11:45 esto ocurría el otro día cuando ofrecían el título a la afición

Voz 10 11:49 de en el Wanda Metropolitano hoy por megafonía anunciaban

Voz 3 11:51 Saúl Ñíguez italiana está musical con cada jugador ponía una canción

Voz 11 11:55 sí la verdad es que esta no es la que hacen millones y estoy encantado elegiste tú

Voz 4 12:01 yo elegí una que tenía ritmo cómo era

Voz 1883 12:06 no sé cuál era una canción se era una que como no lo hicieron que iban a poner el el estribillo ideal hubo intenté buscar una que tuviese rima en ese momento

Voz 3 12:15 pero os os preguntaban una cada uno cada jugador elegido la conciencia

Voz 1883 12:18 en principio sí pero te digo esta no era eso

Voz 3 12:21 cómo sonaba de megafonía es aún hay que decir a exactamente a Juan

Voz 1883 12:26 lo que me dijo es que cuando pasé dos cuadrados pusieron

Voz 1670 12:31 está pero no era no era perfecto porque esta es la que sonó en el Wanda Metropolitano bueno en estás en tu mejor momento ahora mismo mejor momento como futbolista bueno al fin y al cabo

Voz 1883 12:44 ahora mismo diría que sí estoy en mi mejor momento espero que no sea el mejor momento que tenga pero sí que es verdad que estoy en un momento que me gusta cómo tengo las sensaciones que tengo mi equipo cada vez está mejor así que poco a poco iremos mejorando y mis sensaciones Si incluso mi mi yo personal pues será mejor entonces sorprendió ayer

Voz 1670 13:04 lo del Madrid Barça

Voz 1883 13:06 a mí no la verdad que no voy a decir en esta el IVA cuando todo el mundo lo jurídica porque hayamos empezado mal y todas esas cosas nosotros diríamos que esto es una Liga muy igualada que pueden pasar estos resultados lo que pasó el año pasado con con el Barcelona no era normal que sólo pierdes un partido Vanessa todo lo partido era algo muy difícil conseguir no este año pues está viendo que que los equipo supuestamente teóricamente más pequeños pueden competir con con lo más grande no y creo que eso hace que sea todavía más bonita

Voz 1670 13:35 ya no te sorprendió más uno que otro o ninguno de los dos te sorprendió más que a tres cero el Madrid en Sevilla o el Barça en Leganés

Voz 1883 13:41 a mí sinceramente me sorprendió más el Barça al final en Sevilla eso es un gran equipo que te ponga en apuros siempre sobre todo en su casa de Leganés pueblo te digo un equipo que él piensa que puede ser más pequeño que detuvo al final en el camping

Voz 1670 13:54 la caras es exactamente y decía lo de cuando criticaban os criticábamos a principio de temporada eso es porque el Athletic un paso también en eso ha crecido el Atlético de Madrid pero también en el número de críticas no quieres que cuando alguien dice es que

Voz 3 14:08 el Atleti tiene que estar ya al nivel de Madrid Barça vosotros qué pensáis

Voz 1883 14:11 dentro bueno ya ya lo dijo el Cholo es decir hemos crecido equipo sigue creciendo hoy estamos expuestos a esas críticas pero no los comparen con Madrid Barça es decir nosotros el Atlético Madrid compararnos con el Atleti Madrid exigirnos como tal que es verdad que el equipo está mejorando y está creciendo

Voz 12 14:28 poco podemos ser hay que ser realista que no podemos compararnos con el con el Madrid Barça aún estamos trabajando para ello

Voz 1670 14:35 eso es candidato a ganar todo siempre lo decir somos candidata a pelear por todo pero siempre en el vestuario Atlético Madrid con consideráis que todavía no estáis a la altura de Madrid

Voz 12 14:43 las

Voz 1883 14:44 al final no lo estamos decir lo intentamos demostrar en el campo intentar pelear contra ellos pero al final es es muy difícil no pero lo digo en el campo ya lo estamos viendo en este fin de semana he cualquier cosa puede pasar nosotros iremos partido a partido intentar intentar pelear por la Liga por ejemplo

Voz 1670 15:00 el otro día habla con Forlán entrevistamos a quienes largas

Voz 3 15:02 hola Diego Forlán el ex delantero del Atlético

Voz 1670 15:05 decía yo te digo por lo menos seis jugadores del Athletic que serían titulares en el Madrid en el Barça

Voz 1883 15:11 bueno depende de la costado

Voz 3 15:14 la Godín dijo Lucas podría serlo Koke Saúl

Voz 1670 15:16 a serlo Griezmann Costa tú crees que hay

Voz 1883 15:19 ese nivel de titularidad los otros dos equipos posiblemente posiblemente sí está de acuerdo con

Voz 12 15:25 sí

Voz 1883 15:26 es mucho decir bueno al final es partido

Voz 1670 15:30 estar aquí para luego estar por debajo de ellos quiero decir

Voz 1883 15:33 no en un equipo no sólo son cinco ni seis jugadores sino es toda la plantilla e incluso hasta la estructura de club es incluso mucho más cosas no creo que que tenemos un equipazo vamos creciendo y por eso estamos cada vez más cerca pero aún no estamos a a ese nivel la Champion

Voz 1670 15:48 es una obsesión en el buen sentido y encima con el Wanda este año la final

Voz 1883 15:52 una obsesión no creo que a la palabra adecuada para para el la verdad que tenemos es tremenda que es un plus que la final sea aguantan Metropolitano pero tenemos que centrarnos en lo que viene no siempre digo porque parece una tontería lo del partido a partido pero cuando lo decimos porque cuando hemos dicho no la Champions sólo la Champions la Liga no salió fatal y luego cuando hemos echado Champions no es un no es decir viendo vamos a la Champions estamos enchufados no no vamos partido partido que si tenemos buenas sensaciones contra el Madrid pues el siguiente partido echan tendremos mejores sensaciones no entonces el partido a partido es una filosofía que

Voz 12 16:25 Nos han inculcado de verdad no lo lleváis lo lleváis tatuado

Voz 1670 16:29 bueno pues sé que es el único tatuaje que no llevas un partido que lleva un partido te lo llevas a hablemos de fútbol antes de que empiecen a preguntar Talavera Fullana y Gustavo López y Benjamín y Pablo Pinto ya hablemos un poco con todos hablen contigo todos echar de menos

Voz 1883 16:43 sí

Voz 1670 16:44 en el en el campo no solo

Voz 1883 16:47 el campo se le echa de menos se toro facetas Gabi igual que que Fernando son jugadores que que se les echa de menos en en todos los sentidos no yo a nivel personal se hoy que Fernando Torres siempre ha sido mi ídolo pero la relación con Gabi pues es es fenomenal no yo cuando el equipo está un poquito cuando tú dices todas las críticas al final Gabi siempre está ahí te manda mensajes intenta ayudar es una persona muy cercana que quieran mucho club incluso demasiado se preocupa siempre por por todos nosotros por lo que pase y por la evolución del equipo no creo que eso a él le hace eso sobre todo mejor jugador mejor persona que que esté aún tan cerca de nosotros

Voz 1670 17:26 con Rodri qué tal

Voz 1883 17:27 bien yo tengo la suerte de que ya lo conocía a de las elecciones

Voz 1670 17:32 al final muy distinto jugar con Gabi al lado a jugar con Rodri

Voz 1883 17:36 sí muy diferente no al final de cada uno de remito a las cosas es decir no lo vimos jugar con una persona como Gabi que que es todo energía todo ocurre todo pelear al final yo creo que que Rodrigo es un jugador más posicionar que tiene a lo mejor mejor toque de balón pero es más más posicional no final Gabi contagiaba hay mandaba al equipo y eso era muy importante para nosotros

Voz 1722 17:57 eh para los aficionados al fútbol que ven a este Saúl que tú mismo ha reconocido que él no hace falta que lo conozcas todos vemos que es tu mejor momento pues una tú mismo las dicho probablemente lo

Voz 1670 18:05 sea pero cuál es el Saúl más auténtico el que vemos en el Atlético Madrid o el que vemos en la selección donde vemos donde tú dices yo soy más aula aquí aunque al final ya sabemos que jugáis donde juega que ponga

Voz 1883 18:16 no exactamente es crear final yo no miro por por mi bien no me lo por el bien del equipo antes me he preguntado a ver si metes otro gol de chilena que te carros bien no no eso no es así yo jugaré donde me diga el míster intentaré hacer lo que me diga el míster a veces que que mejor pues quedarse atrás intentar que no encajar gol lo mejor pues llegar a Segunda línea también tengo que aprender a leer en los momentos cuando puedo llegar y llegar bien a pesar de que tengo una posición más retrasada entonces no pude elegir entre la selección porque al final tres mundos totalmente diferenciados

Voz 1670 18:49 sabes lo que tienes alrededor no la selección llegas Luis Enrique está poniendo llegando más cerca tiene más posibilidad llegar cerca del área en el Atlético en estas a veces demasiado lejos

Voz 12 18:56 sí

Voz 1883 18:57 pero es lo que toca no se juega igual lo mejor Juanjo me cuatro tres tres otro cuadro cuatro dos entonces cuando jugamos un cuatro cuatro dos pues tienen que estar más atrás cuando Juan el cuadro B3 tienen son muy por detrás y es más fijo y luego dos por delante que tienen

Voz 12 19:10 de libertad de movimiento no pero no es lo mismo no es la misma

Voz 1883 19:13 lo Sofía del mismo

Voz 12 19:16 el sistema a veces se mete el Atlético demasiado en la cueva atrás

Voz 1883 19:22 a veces sí a veces sí pero no porque sea mano incluso porque a veces es mejor para nosotros es decir lo mejor cuando nosotros nos metemos atrás estamos creando espacio para luego poder atacar es decir no sólo el estar atrás es el hecho de que sólo estemos defendiendo a veces es también estamos defendiendo pero con cuando rodábamos vamos a salir a matar entonces es importantes a ver qué bueno sí es verdad que a veces el equipo rival no domine no metemos atrás o porque estamos cansados supongamos presionarle como hemos presión a veces y otras veces también porque está planteado mente así para poder hacer daño al rival que es más fácil para nosotros que cuando sorbete todos atrás no podemos

Voz 1670 19:57 entrar pues cuando se plantea así no porque teme del rival sino porque lo planteáis así a veces no te pide el cuerpo vamos poquito más paso más adelante Podemos Alfredo a veces te lo pide ya veces edad

Voz 1883 20:07 bueno el partido porque hay que ir leyendo depende el rival pues vas leyendo cuando puede salir más al más atrás viendo que está llegando tarde a presión o cualquier circunstancia del partido sabemos cuál es nuestra nuestra seña de identidad cuando estamos jugando atrás es robar y atacar tenemos jugadores como el Son de Mar Correa Griezmann Costa punto de jugadores que son muy rápidos no lo único que inimitable porque eso no lo mejor no son tan rápido de toque jugadores tan sabio que tenemos es para hacerle daño al rival entonces también pensamos que cuando no estamos tan atrás no sólo porque estamos defendiendo sino porque tenemos más Pelé

Voz 1670 20:40 pero también hay un plan para luego montar el contragolpe más peligroso o el ataque de forma más peligrosa tenis es esta la mejor plantilla desde que estás en el Atlético este año

Voz 1883 20:50 Ford nombre jugadores si ponerme jugadores si no tiene nada que ver con nombre jugadores con con equipo no al final el equipo se tiene que seguir formando a venir muchos jugadores nuevos sonido muchos eran muy importantes los que estábamos anteriormente pues tenemos que dar un paso adelante involucrar a a lo nuevo

Voz 1670 21:07 habría hacemos ese paso seríamos

Voz 1883 21:10 mejores plantillas mejor plantilla en cuanto a nombres

Voz 1670 21:12 ha habido equipos mejores

Voz 1883 21:14 ahora mismo si es verdad que este equipo está formando cuando el equipo se forme ya podremos hablar porque ahora mismo hablar de del futuro es un poco habla hablar

Voz 1670 21:24 y mucho del trabajo que hacéis todo el equipo es para que al final la enchufe en los dos de arriba Griezmann y Costa aunque luego llegas tú puedes marcar Koke quién sea pero tener una delantera como ésa también te da más tranquilidad no sé si la una de las mejores delanteras de del mundo de Europa no sé en qué puesto califica actúa Costa y Griezmann

Voz 1883 21:42 yo creo que una de las mejores del mundo sí que son la verdad encima hacen un dupla que es maravillosa es verdad que a veces incluso pecamos de que depende mucho de ellos porque al final son dos jugadores que normal que de penas de Griezmann y Costa pero a nosotros nos encanta a ya Griezmann es un una maravilla sí

Voz 1670 22:02 dijo el otro día Griezmann en L'Equipe yo ya como en la mesa de Cristiano y Messi

Voz 1883 22:07 tuve bueno al final ha hecho muchos méritos lleva trabajando muchos años cada vez está mejor cada vez está mejorando y creo que eso es muy importante la verdad que compararse con con Messi con Cristiano es es es muchísimo que decir no pero es verdad que que también apretando fuerte pero que este año es un serio candidato Balón de Oro por por todo lo que ha conseguido porque lo que ha hecho ya estuvo hace dos años cuando no consiguió ni la Champions ni la Eurocopa este año ha conseguido los títulos que no he conseguido momento ha sido importante en todos ellos entonces creo que que debería ser un serio candidato al Balón de Oro

Voz 1670 22:44 yo apuesto por el pueblo tú ya voto estás sorprendía que no estuviera entre los tres de la FIFA o de la UEFA que estuvieran ahí Modric sala Cristiano que no estuviera Griezmann FIFA ninguno

Voz 1883 22:54 no me sorprende mucho que no esté Negrín Manny también me sorprende mucho más todavía que no estén por ejemplo pero este hola me me sorprende una barbaridad porque al final en la parte de arriba pues como tú dices a la Modric se han hecho muy buen año hay podrían elegir normalmente podían elegirlos si si te queda fuera pues no puede decir nada que no esté ahí

Voz 12 23:15 me deja un poco de duda de que pasa por ahí me verdad sospecha no a Satán

Voz 1670 23:21 fíjate que mira que por tres han pasado por el Atlético

Voz 3 23:23 Courtois De Gea

Voz 12 23:25 pero Oblak es mejor

Voz 1883 23:28 yo con De Gea por ejemplo no coincidió con un año entero porque coincido en la selección es seguramente entre el yo Blanchard de lo mejor portero del mundo pero para mí hablar ahora mismo está ponen

Voz 1670 23:41 por delante de todos por delante todos para mí mismo

Voz 1883 23:43 sobre todo para nuestro estilo encima bien porque hay gente que en el Barça bueno el Barça no sé no hay no dependo yo les y jugaría no jugaría comió jugaría siempre entonces para mí habla que es el mejor portero

Voz 1670 23:54 os ha sorprendido dolido extrañado ver a Courtois

Voz 1883 23:57 de blanco con el Madrid bueno sorprendido la verdad a mi si yo esperaba que no pero al final es una una buena oferta para él el la la quiso aceptar vamos a creernos que también normal que quiera estar con con la familia que es muy importante es un dato que sobre todo los Atlético deberíamos entender un poquito más que de de esa decisión debe de Courtois yo sé que que tiene mucho cariño y tú dónde te ves

Voz 1670 24:27 acabando tu cargan el Atlético ya se pero usted

Voz 3 24:29 la proyección de un jugador como Saúl al que sale

Voz 1670 24:32 en el Barça te han intentado fichar el Atlético Madrid haciendo todo para que te quedes y los atléticos sobre todo creo que te ven

Voz 1883 24:37 tía Koke

Voz 1670 24:39 como los dos tíos que ahora tienen que construir esto en los próximos años con el Cholo o el Cholo en esa responsabilidad tú la sientes por parte de la grada de la afición de lo que significa Saúl para este club

Voz 1883 24:49 el futuro no te puedo decir no no no sé lo que yo creo que es ahora tengo hasta donde veintiséis son muchos años

Voz 1670 24:56 el Betis árabes hecho eh

Voz 1883 24:59 la lo firmé sabiéndolo lo que había lo que hay que yo por ahora estoy muy contento es verdad que como te digo en el fútbol nunca se sabe porque como tú dices vienen muchas muchas ofertas al final no sólo depende de uno mismo de uno donde quiera jugar solo también tiene que verse pues como querido con la afición el valor el club todo esto no hay que no hay que mentir económicamente también es claramente pues sobre todo que la guerra es un futbolista muy corta económicamente tiene que tiene que verse reflejado también en el valor que tiene es decir si fuera te ofrecen veinte y aquí te ofrecen cinco tienes que pensar de no pero yo lo que te digo ahora mismo tengo ocho año de contrato que

Voz 1670 25:38 poco aborto no hiciste el contra tumbó cortó no ocho años

Voz 1883 25:41 le voy a repetir estoy donde quiero estar ahora mismo entonces soy muy feliz donde estoy entonces firmaba ocho firmado nueve décimas bueno en su caso firme nueve en ese año cero es decir María todos los años como le dije a mi Orange dije yo quiero estar aquí luego no depende sólo de mí como te voy a repetir de yo yo quiero estar ahí digamos el Barça me llamó a mí no me llamó personalmente bueno tú sabes

Voz 1670 26:03 pero en

Voz 1883 26:05 un año que estuvo cerca de de hablar conmigo y tal pero no no habló conmigo de todas maneras nunca escucha ofertas por lo que tuvo el Atlético Madrid yo siempre da prioridad se ve que ellos cuando escuchaban algo no ofrecían aquí no ha pasado las dos veces el año que llegamos a final de

Voz 3 26:21 el plan E el año antes del Europeo

Voz 1883 26:24 cosa justamente antes de que me llegasen ofertas que me llegaron justo me me ofrecieron un contrato y como como quería estar aquí me ofrecían muchos años pues al final acepto lo que me del lo voy a aceptar porque no tenía otro poco dije hace todo lo que me des no negocian y la edad que quieres ah vale pues bien ésta no está mal no como te cuida al Atlético no no la verdad no tengo claro porque al final no hay no hay y es ejemplo de nada que me daban veinte aquí Mégane cinco el Atlético estaba en veinte aquí te vamos a dar diecinueve aquí o dieciocho o veintiuno ojalá por lo tanto no la verdad es que logra de las cantidades se hablan una barbaridad es que muchas veces se muchas veces son errónea pero te digo al final no yo estoy donde quiero estar es decir he hecho mi casa aquí he hecho mi futuro aquí estoy muy tranquilo aquí aparte lo más importantes que juegan juegos con el míster del equipo así que es muy importante

Voz 1670 27:19 a un jugador como tú le halaga saber que el Barça está dispuesto a Rijkaard que tuvo que estaría si es verdad sí claro

Voz 1883 27:26 haga como que no eso sino que lo está haciendo bien las cosas en equipo eso pero también significa que desde Madrid está creciendo que para mí es muy importante que el club sigue creciendo y que estamos peleando por cosas es que al final y lo estás estás teniendo todo es decir te da el Barcelona ahora tiene que haber una diferencia abismal no creo que haya tanta diferencia como como antiguamente sigue habiendo diferencias

Voz 12 27:49 pero no hay tanta derecho Griezmann

Voz 1883 27:52 de hecho Griezmann saqueo entonces es importante para nosotros que Wilma se se quedase no sólo porque sea el hecho de que se quede no es un jugador muy importante para nosotros Si no

Voz 1670 28:02 acertó acertó Griezmann

Voz 1883 28:05 yo creo que sí vamos eso él lo verá al cabo de los años dirá usted pues he aceptado o no he acertado pero yo creo que si al final está muy contenta aquí el equipo le quiere muchísimo la grada quiere muchísimo el míster requiere aquí lo tiene todo final enviar todo eso por por Vita un sitio que no se sabe lo que vas a tener si me dices que bueno no está jugando mucho que tiene dudas salen las cosas bien podría bueno lo mejor claro o que a lo mejor dice bueno no no no estoy no puedo crecer más aquí me voy bueno podría también incluso entenderlo

Voz 1670 28:35 pero no es el caso en el caso

Voz 1883 28:38 si te imaginas que el Madrid le interesa

Voz 1670 28:41 también es impensable

Voz 12 28:44 a mí es impensable verdad es impensable difería muy difícil muy difícil casi imposible es uno ni sería muy difícil mire coña

Voz 1883 28:54 ni de coña pero en cualquier caso tú no

Voz 1670 28:56 anunciaría este futuro en un documental

Voz 1883 28:59 no lo sé al final te lo hacemos uno bueno

Voz 1670 29:02 no no sé cómo sería

Voz 1883 29:04 a ver si él lo ha hecho así es porque piensa que o quiere demostrar a la gente que no es tan fácil elegir lo que tiene que pensar no sólo anti hongos sólo el amor que tú tengas hacia un club hay que pensar también tu familia en cómo va a vivir en muchas otras cosas al final nosotros ahora mismo él si está aquí es porque él quiere estar aquí y eso es muy positivo o no pero gente con más edad por ejemplo la polémica se Javi que se tiene que ir porque él ofrecen un contrato muy bueno de muchos años lo que sea pues él ha sido una decisión muy difícil ese documental hubiera estado muy bien porque la verdad es muy difícil elegir entre tu familia en tu económicamente en tu carrera porque podría haber seguido estando aquí porque iba a ayudar seguro es una decisión muy difícil verdad

Voz 1670 29:46 no sabría antes del documental no

Voz 1883 29:48 no creas te enteraste viendo la tele no no un poquito antes iban pero pero no mucho antes muchas dudas tuve mucha duda mucho

Voz 13 29:56 previas sobre todo la prensa porque cada día salió una cosa que se más se queda hoy eh

Voz 1670 30:02 las doce de la noche vamos a hacer una pausa y seguimos con Saúl y hay que ponerle un montón de cosas para que escuche algunas preguntas y también las que buenas

Voz 1883 30:09 aquí la última agua antes de esta pausa

Voz 1670 30:11 a quién quieres más al Cholo o al Athletic

Voz 12 30:14 es como papá mamá

Voz 1883 30:17 en verdad al Atleti es decir yo llevo en el Athletic madre que estuviese el Cholo es verdad que he hecho no lo se lo debo todo porque me dio la oportunidad de Tudela de este en la camiseta del primer equipo

Voz 12 30:26 yo nada todo es decir al final yo

Voz 1883 30:30 el encuentro mismo no hubo un momento que me me dijo la verdad me dijo que no iba a tener minutos y me dejó salir cedido al final eso para mí fue lo lo queman marcó porque podía haberme quedado en la ley de Madrid sin jugar jugando muy poquito no crecer el el bella Milla que podía ayudarme

Voz 1670 30:46 me dijo sal fuera cerraban expulsar que lo sepa el error en la vas a cagar pero así va a ser

Voz 1883 30:53 vender

Voz 1670 30:53 y en mejor diciendo lo hago por eso me me

Voz 1883 30:57 costó mucho la sinceridad que tuvo en ese momento siempre se me quedó grabado

Voz 1670 31:00 pero que no sería motivo que ese fuera el Cholo en algún hipotético momento de su carrera deportiva no sería un motivo para que Saúl dijera

Voz 1883 31:06 no no tiene nada que ver es verdad

Voz 1670 31:09 el Atleti porque se a la verdad de lo digo

Voz 1883 31:11 entonces si el toro Ebay el primer año quedas último hostia puta madre no no tiene que no tiene que pasar no pero la verdad que es un pilar fundamental en estos últimos años en estos últimos siete años he dicho lo que está

Voz 1375 31:27 cómo ha terminado el Girona Betis acaba de terminar Dani Torrente como acaba el partido de Montilivi

Voz 0885 31:33 pues victoria del Betis que ha dominado todo el partido y que escala posiciones en la clasificación el Girona pierde la ocasión por su parte de colocarse en posiciones europeas marcó en el sesenta y cuatro Girona cero Betis uno un abrazo

Voz 3 31:46 adiós adiós Dani terminó por tanto la jornadas sexta ha ganado el

Voz 1670 31:49 Betis cero uno en Girona tres puntos importantes para los de Quique Setién enhorabuena a los verdiblancos doce y dos minutos de la noche una buenos en Canarias te recuerdo número del debate nueve cero dos catorce sesenta sesenta que empezarán en cuanto terminemos con Saúl Ñíguez quién es favorito para el derbi del sábado

Voz 3 32:06 el Madrid o Atlético de Madrid Atlético Madrid Real Madrid

Voz 1670 32:09 nueve cero dos catorce sesenta sesenta no qué está diciendo Manolete que quiere preguntarle algo dábamos Manolete

Voz 12 32:14 contigo

Voz 1883 32:16 primero el huevo o la gallina

Voz 8 32:18 porque nadie sonríe las fotos antiguas crueles

Voz 14 32:20 importa vasos en el cine a dónde vamos

Voz 8 32:23 de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta porque no tienen un Audi del uno al treinta de septiembre tienes un Audi sin nuevo desde que entre mil novecientos euros chequear en ciento diez puntos y con dos años de mantenimiento Audi Fulbright y garantía extendida encuentra lo en Audi selección plus punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 15 32:46 ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez onda media escuchas Radio Madrid Bosque

Voz 1203 32:54 Bruce Lee en mil novecientos cincuenta y ocho el campeonato de chachachá de Iker los restaurantes de Pekín Se espera que compartes tu comida

Voz 8 33:04 pero lo más asombroso es que con los increíbles primer César puedes volar a Asia desde cuatrocientos cuarenta y nueve euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del nueve de octubre contacta con tu agencia de viajes o entra en Lufthansa punto com Se aplican condiciones sella su Dubois luzcan daba

Voz 14 33:24 este señor está practicando el tranquila el servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra y les dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once mira que tranquilo está

Voz 15 33:52 en Audi Retail Madrid nuestros coches

Voz 8 33:55 cambian de un segundo

Voz 15 33:58 puntos de nuestros vehículos

Voz 16 34:00 nota propia deje de ser propio puesto yo un odies de carencia de repente llenos de gerencia ya es tuyo hasta fin de mes los vehículos de flota propia dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales si de verdad It's Audi selección plus Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 17 34:22 a Joan Manuel Serrat Rosaleda Jorge Drexler Luis Pastor Pedro Guerra Víctor Manuel Cristina nave al suburbano Andrés Suárez iba muchos más todos gritan animo animal en el concierto para Luis Eduardo Aute que su diez de diciembre en el Wi sin Center de Madrid venta de entradas en Aute entradas punto com Itzik máster

Voz 18 34:49 lo amigo que saber entonces STS pone detrás mientras arregla es la tostada a y te dice lo que tienes que hacer es juntar esos dos cables a mi caso que mi hermana tiene una igual

Voz 19 34:57 tú juntas los cables las a la basura into amigo de suelta

Voz 17 35:01 pero para que ellos estables sin que se le caiga la cara de vergüenza es un crack Carabante jugasen desatino que sale así que mejor juega otra cosa como la quiniela que esta semana cae un bote de cinco millones setecientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela ninguna apuesta

Voz 20 35:19 cuenta con la Gamo Pelé Cotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un cuarenta por ciento en carburante respecto a un gasolina sólo este mes desde diez mil quinientos euros y con setecientos euros en carburante Repsol Auto Gas de regalo financiando conoce el Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones de la oferta de la promoción en punto Es descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 11 35:42 su historia presenta relojes de las el día una colección inspirada en los modelos utilizados por ambos bandos durante la mayor contienda bélica primera entrega fascículo y primer reloj domingo treinta por once con noventa y cinco euros

Voz 1949 35:57 por qué no dejar de alquilar hipoteca variable Openbank sin comisiones sólo con tu nómina euríbor más cero ochenta y nueve Tina anual no busques más condiciones en Open Bank punto es el banco del futuro hoy tipo fijo primer año un ochenta y nueve trae variable uno catorce

Voz 1623 36:12 que tu tostada caiga del lado de la mermelada Iker aves el coche y justo esa tarde se ponga a llover son sólo casualidades pero que la ONCE celebre un sorteo el día once del mes once y que encima

Voz 1883 36:23 el reparto un premio de once millones de euros

Voz 1623 36:26 once premios de un millón y once premios de ciento once mil euros está claro que no es casualidad ya está a la venta el cupón del sorteo once del once de la ONCE comprarlo ya a tu vendedor en un punto de venta autorizado o en juegos once punto es

Voz 15 36:42 la siesta dije cinco minutitos las

Voz 3 36:46 vacaciones dicen una semanita maya

Voz 16 36:49 yo digo ahora mismo

Voz 1670 36:52 del el nuevo Seat Arona con cinco años de mantenía

Voz 16 36:54 su asistencia garantía por trece mil novecientos euros

Voz 1670 36:58 este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat

Voz 2 37:11 los dos

Voz 1883 37:19 el doce siete Saúl Ñíguez en El Larguero está así que no se quiera recibiera esta lo es en uno de los que allí

Voz 3 37:28 el el el speaker no sé quién quién quién es el que que puso la música Hay yo sé que me lo pregunto

Voz 1883 37:33 quién te lo pregunto porque me lo preguntó

Voz 3 37:38 el dos ella final ni puñetero caso ya está goles

Voz 11 37:43 está más de Mao Mason no lo Teo era al inicio que empezado a esta

Voz 1883 37:51 pues esta semana religiosa

Voz 11 37:56 como la benjamina y luego tengo las dos

Voz 1883 38:00 porque es una fiesta

Voz 3 38:03 lo que esto pasa muchísimo de Bigas es verdad que desde tiene que fama tiene tan injusta J

Voz 1670 38:11 eh Benjamín Nacho el reportaje más difícil que yo

Voz 3 38:13 lo he visto que se ha hecho a a Saúl un balón por las calles de Madrid

Voz 1883 38:17 el Mari el más difícil no el más sencillo

Voz 1670 38:20 bueno y el más natural sí sí

Voz 1883 38:22 posteriormente el cuando empezó el cogió el tren Cercanías sí se te sube con la cercanía los dotando

Voz 1670 38:28 te balón por el tren por la escalera mecánica en Chamartín la gente flipado

Voz 1883 38:30 como si Juanjo autorizó no

Voz 5 38:33 bueno pues lo último lo último que eso yo no puedo pero a la gente que la gente que te decía

Voz 3 38:40 cuando era un reportaje para cuatro iba dando toques por la calle de Madrid la gente pasaba diciendo dónde la cámara detrás

Voz 0282 38:47 y luego haciendo caños a la gente y luego otra nosotros verano

Voz 1883 38:51 eso no tenía nombrarlos Bruno estuvo bien no estoy muy bien la fe al final fue muy natural un hombre ha dicho

Voz 4 38:57 empezó

Voz 1883 38:59 un Piqué como un poco raro porque al final la gente cuando veía la Cámara pues está dejaba un poco ir a más no pero era más difícil pero al final lo empezamos entredicho a tirarnos caños los hacer un poco el tonto al final fue un poco o mucho más divertido mandato tal y al final en los retos que le gané no está para competir pero ella no hasta por competir no fue algo muy natural y a mí me hizo mención sentir muy bien no recordar los tiempos al final vivir con él es un espectáculo no pasar un rato con él se puede contar del del barco que eso fue lo que hiciste en Elche eh

Voz 3 39:39 sí fue un reportaje que íbamos a la isla de Tabarca lo año después sus dos hermanos en una en un barquito en si iban a detalle conmigo le dije

Voz 0282 39:46 cómo se de un reportaje de cuatro tal bueno pues humo para ya dos hermanitos llamaron a la parrilla de Tabarca se tarda unos cuarenta cinco minutos más menos eh

Voz 1883 39:54 menos un poquito menos media hora esto que a mitad de camino para el Moto Club barquito para para el motor conducía me mandaron llamar el de la paella qué tal bueno ya la segunda parte que te marea este volcán

Voz 3 40:15 es una pero es una alta mar había dos Kamal el otro

Voz 1883 40:19 pero eso es que gran inmunes pues son profesionales

Voz 1670 40:23 no no pero bueno dice uno que estuvo mucho tiempo con el hizo no no yo no tengo ningún problema así que este tranquilísima estuvo un estoy el mio Rato no Arona no es ahora se batirá batirán de agua digo pero no se puede dormir te mareas moviéndose se empezó a mover aquello claro

Voz 0282 40:39 el agua llamamos a las al para que vinieran a buscarnos

Voz 1883 40:43 una obra una hora y cuarto se esté poniendo un tuit Saúl ahora un dormido yo empezaba mi pues bueno mi cara yo blanquitos

Voz 3 40:53 primera que Benjamín estaba blanco correcto

Voz 1883 40:56 correcto tírate al agua no le tenía miedo al agua no quería tirarse al agua hay que dar agua de nos tiramos golfa bueno hay cinco nadadores negros e pero no quería en serio no es algo pues nadie pero fíjate que va a ser mejor que no me que no estoy bien estoy bien me lo veía que estaba muy mal muy mal ese tiro hice tira agua así como cuarenta y cinco minutos cabreada no sé llegamos a estar dos horas cuarenta y cinco minutos y el bueno con esto entonces dan cuarenta cinco minutos no veía nada llamamos a Cruz Roja salvamiento marítimo