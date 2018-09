Fernando: "Hay un apartamento turístico en mi edificio y es un foco constante de problemas"

Voz 1

soy Fernando Fernández yo vivo en Sevilla no en el Centro Centro pero sí en una zona muy próxima al centro en nuestro edificio en nuestra comunidad que es una comunidad pequeña con doce vecinos que llevamos prácticamente veinte años viviendo en el mismo edificio y donde sólo hay dos apartamentos de alquiler Nos hemos encontrado sorpresivamente que a principio de este año uno de los apartamentos se vendió hoy se ha convertido en un apartamento turístico aún a partir de ese momento han surgido los problemas por lo visto han venido muchísimos turistas este año unos ciento y pico según el dueño tenemos una zona común con una pequeña piscina en la azotea para utilización de los vecinos y eso genera un foco constante de problema la legislación que se ha creado el decreto que ha creado este tipo de aparcamiento no ha considerado a los vecinos es totalmente incompatible la forma de vida de una persona que viene a una ciudad tres o cuatro días en un edificio donde viven familias que trabajan que van al colegio que van a la universidad y que tienen que hacer una vida diaria y cotidiana con la con la ciudad creo que los apartamentos turísticos deberían estar en edificios donde sólo son apartamentos turísticos o bien con una entrada y una vivienda absolutamente independiente de la comunidad pero que la legislación que parece ser que se va a poner en marcha no permita tomar las decisiones a todos los vecinos y espero que de esta manera podamos solucionarlo pero creo que es urgente que se lleve a cabo