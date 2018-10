Óscar: "Entreno cada semana con refugiados y ya somos una cuadrilla"

Voz 1

00:00

digamos que pasé a Linda yo sólo sé que Bilbao trabajo de cocinero una residencia y nada hace ocho años empecé a correr yo estamos aquí enfermo Uscadi hacer ricos deportivos que ya es mamá dijo bueno porque no porque es lo que no corresponden a causa PC sí bueno es un poquito de las manos de Euskalerria fue pues todos los montes de Euskadi yo recaudaba con como vimos que funcionaba bien pues al año siguiente hicimos Tarifa Bilbao en quince días va a ocurrir y luego al año siguiente hicimos el cómo era acusado a hacer es una hora funcionó muy bien la verdad es que una de las anteriores aprovechamos también para al año siguiente los diecisiete pues hicimos se mil kilómetros dando ocultas a la ría de Bilbao se para ponerme las zapatillas yo es un problema de esta causa de correo con ellos somos un grupo muy poco podemos poner Montes infringiendo alguno que quiere correr pues me conmigo y eso nada hay corremos estrenamos constantemente estamos creando eso voy nosotros todas las semanas no estoy con ellos si los que problemas como ya somos amigos as pues una cuadrilla o sea que es el sexo no yo me siento bien haciéndolo no cuenta razones pues claro que la tierra de nadie que que a mí a toda esta gente que está en tránsito ahora mismo de verdad que que aquí tiene gente para recibirles ahí para ayudarles