Juan Luis Ibarra: "Le he transmitido a la familia de Maguette mi perdón y mi compromiso. Hemos fallado"

Voz 1216

01:57

pues que tiene que tomar la decisión en un en un tiempo muy muy corto y tiene que tomar la decisión en este caso sin los datos los datos claves que es en informe policial Riesgo ni en la evaluación urgente forense sobre el a esta situación de deterioro pero pues la jueza en este caso sin tener esos datos tenía que tomar la porque había una persona detenida y por lo tanto tengo que tomar la decisión en el plazo perentorio el sentir de la presentación del detenido ante el propio juzgado pero es verdad que esas decisiones no causa nunca ha estado es decir se pueden volver a producir cuando se tengan nuevos datos no en este caso el juicio se celebró en quince días es decir la respuesta judicial fue muy rápida en cuanto a la convocatoria del juicio juicios serlo sorbió por por falta de pruebas suficientes y absolvió a a la persona imputada que era la persona denunciada no ahí en ese momento hubieran levantado cualquier medida que se hubiera adoptado ante estar sucio lo que no quita para que que tanto las autoridades como los las entidades sanitarias como las los particulares que podían y que que tuvieran conocimiento de que la situación de riesgo no solamente no no no había decaído sino que sino que se incrementaba de podían ir creo que hemos hemos vencido no de que debemos hemos actuado es decir la denegación de una medida de protección en este caso la nación duda de la media de de orden de alejamiento no impide volver a repetir a distancia bien de oficio por parte de la autoridad judicial quien a instancias tanto del Ministerio Fiscal como de la de la policía como de cualquier persona que tenga conocimiento de esos situación