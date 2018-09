SER Historia: 'Bram Stoker' (30/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares en un país dividido por una sangrienta guerra civil un joven toma el poder

Voz 2 00:09 en su lengua nativa es llamado Drácula no es el vampiro el conde Drácula sino a una figura histórica Un príncipe ruso

Voz 0772 00:18 bueno

Voz 2 00:20 Drácula fue un caudillo conocido en toda Europa por su imponente valor su aterradora crueldad conocido como el empalador por su método favorito de ejecución Drácula entró en los libros de historia quemando hirviendo de strip ando y torturando

Voz 0772 00:44 sin lugar a dudas es una de las figuras más terribles de la historia de Europa en el medievo una figura que ha inspirado infinidad de leyendas tradiciones y hoy es un foco de peregrinaje de los seguidores más acérrimos de un tipo de literatura que comenzó a finales del siglo XIX la figura de Blas TPS el empalador es uno de los personajes más convulsos de nuestra historia no solamente por la época que le tocó vivir sino también como decía ahora por ese legado que hemos heredado con el paso de los siglos pero a él no vamos a dedicar el programa de hoy vamos a dedicarlo a una de las figuras literarias que quizá se inspiró en Black TPS además de otros personajes de la historia para crear un icono un arquetipo de la sociedad actual Drácula el conde Drácula el vampiro moderno vamos a hablar de Bram Stoker

Voz 0772 01:53 SER Historia lo acaba de anunciar uno de los personajes más carismáticos de la historia de la literatura que creó uno de esos iconos de la sociedad moderna el vampiro cuando pensamos en los vampiros pensamos en Drácula en la figura creada por Bram Stoker este escritor irlandés el vamos a dedicar el Cronovisor junto con Jesús Callejo pero en las dos horas de Historia del programa de hoy aquí en la Cadena Ser en Ser Historia vamos a tener muchos temas más vamos a hablar de la Dama de oro esa necrópolis campan informe que ha parecido muy cerquita de de Madrid en Parla vamos a hablar de Rainer Maria Rilke uno de los mejores poetas en lengua alemana a caballo entre el siglo XIX y comienzos del XX tendremos también nuestra parte de arqueología del mundo visigodo con la iglesia de Santa María de Melque en Toledo nuestro último bloque lo dedicaremos a la Prehistoria viajaremos a conocer el mundo de los neandertales como siempre muchas más cosas en dos horas repletas de historia soy Nacho Ares y les dio de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 03:14 Jesús Callejo bienvenido a Ser Historia que no todo el tiempo

Voz 8 03:17 todos los original cada algo más rápido que tal Nacho Ares muy bien

Voz 0772 03:22 fantástico aquí con ganas de empezar un nuevo Cronovisor una nueva semana la semana pasada estuvimos hablando de un personaje fascinante que era o me sentí una mujer y en esta ocasión cambiamos de sexo no nosotros sino el personaje vamos a hablar de de uno de los grandes autores de la literatura iba a decir de terror El escribió un montón de entre otras cosas no pero quizás el ha quedado Poor's ha quedado su fama

Voz 9 03:50 eh por la cara

Voz 0772 03:52 son del del personaje de de Drácula

Voz 9 03:55 Stoker exactamente a Bram Stoker para los amigos y para la casa que es la abreviatura de de habrán es él escribió dieciocho novelas Illa pasa como a tantos y tantos escritores que al final ha pasado a la posteridad por una suelo es verdad que es una buena la novela pero las otras también están dentro de ese género de terror ese género de fantasía en esa etapa de la novela victoriana de final del siglo XIX donde él tuvo la suerte yo creo que suerte porque claro si las diecisiete anteriores no funcionaron imagínate tuvo la suerte de encontrar un personaje carismático personaje que realmente él reunía muchísimas características para ser un éxito de ventas y eso que hizo una estructura un poco arriesgada porque lo hizo tipo diario íntimo tipo cartas en fin hizo una estructura que a veces rompe el ritmo al argumental pero bueno Tavera era original no todo eso es lo que hizo que esa esa novela luego diremos en que inspiró o no tanto en ese famoso personaje no entrada a la que pues yo otros pero algunos menos conocidos que comentaremos pero se hizo que todo eso fueron caldo de cultivo necesario en un momento en que se estaba respirando la fantasías estaba respirando el espiritismo y la novela llegó yo creo que en ese momento oportuno para que funcionara tuviera un éxito y aún así pues no le dio garantías suficientes bueno

Voz 0772 05:19 es como siempre tenemos preparada aquí el el teclado preparado para dispuesto para comenzar ese viaje adonde nos propones viajar sobre todo lo más importante a qué fecha

Voz 9 05:32 pues a una fecha clave para Bram Stoker porque hay entra en otra dimensión existencial la fecha es el veinte de abril de mil novecientos doce

Voz 11 05:52 sí

Voz 12 05:56 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando

Voz 0772 06:00 cuenta el CRAM avisaba

Voz 14 06:08 ahí está ahí

Voz 10 06:10 por ahí está otra vez

Voz 0772 06:15 sus estamos en el lecho de muerte de Bram Stoker está hablando parece que está teniendo como alucinaciones no lo escuchábamos decir ahí vienen otra vez vienen a por mí unas frases extrañas porque no hay nadie más en la habitación

Voz 9 06:28 no hay nadie más profesores les pone como lo podemos saber porque estamos aquí positivamente eso ya que vamos a desmentir una leyenda urbana porque en otras biografías se dice que la frase que el exclama es es hoy es trigo hoy es trigo y señalando a un lugar determinado

Voz 9 06:46 hay una especie de espíritus del mal vampiros dentro de la mitología rumana eso no dijo además era muy raro que dijera esa palabra no lo lógico es que él estuviera obsesionado por ciertos elementos de sus novelas de terror que estuviera bueno pues con una con una crisis tremenda de hecho era una enfermedad larga que ya venía desde mil novecientos seis el padecía de gota de sífilis ya tenía una pérdida de vista considerable preñado habías tenido algún que otro infarto problemas económicos problemas económicos muy duros bueno o desde el momento en que su amigo Herbert bien porque yo creo que es una de esas personas que están vinculadas a la biografía que Bram Stoker desde que que el teatro se incendia en el teatro que él trabajaba y que su amigo muere a partir de ahí entra en una especie de Barrena donde se va complicando problemas económicos problemas físicos y al final pues esta tarde del sábado del veinte de abril de acentos doce en su casa londinense fallecen en fallece unos dice que por sífilis yo creo que ahí lo estamos viendo los síntomas lo voy a mirar no lo quieres mirar en el en el certificado de defunción dice muerto por agotamiento lo cual es bastante llamativo no que el médico certifica esto no va seguro que fuera otro infarto que le diera Hay agravado por la cantidad de achaques que él tenía pero bueno curioso no que tuviera estás alucinaciones que él señalara a un determinado lugar de su habitación y que gritara ahí están otra vez quién son los que la otra ve vampiros en fin espíritus de amoniaco el recordamos que era irlandés en Irlanda hay toda una mitología riquísima él estuvo alimentado por esas historias de fantasmas de duendes por su madre porque estuvo hasta los siete años en cama prácticamente sin poder levantarse también otra enfermedad que tuvo bastante rara que le impedía caminar todas esas leyendas fantasías lecturas posteriores pues es lo que generó posee una cantidad de elementos que formaron parte de su literatura pero también de su vida privada incluso se habla y lo lo comentaremos si fuera como parte de una sociedad secreta gracias a eso también estaba como imbuido de los rituales secretos veremos a ver si es verdad o mentira pero el hecho es que acabamos de asistir a un momento clave de su vida Eitan clave porque muere pero con una circunstancia Nacho igual que unos días antes se ha hundido el Titanic

Voz 0772 09:15 sí es verdad pocos días antes estamos en abril de mil novecientos doce

Voz 9 09:18 exactamente seis días antes el titán ése hunde y por lo tanto la muerte de Bram Stoker pasa desapercibida hay otras noticias mucho más interesantes para los medios de comunicación en general claro vibrantes toquen a pesar de su fama a pesar de todas sus obras pues practicamente una necrológica que pasa desapercibida

Voz 0772 09:40 una lástima porque se trata de uno de los grandes autores lloros y los que nos están escuchando han leído no Drácula yo lo leí pues con quince años quizá Bonnie vecino es la literatura no para un muchacho de de esa edad pero a mí me fascinó me fascinó yo recuerdo que el no grabado no un día en el instituto me levanté dos horas antes poner para ir al colegio creía que tenía que las a las ocho y media y no tenía clase a las ocho y media tenía clase a las diez y media yo me queden en el salón de mi casa avanzando la lectura de de de Drácula y ahí estaba en el salón de la casa de mis padres en Valladolid disfrutando de de esa literatura maravillosa de esa literatura gótica de de Bram Stoker con con uno de los personajes más carismáticos de de yo creo que de todo el siglo XX no por qué su Drácula si bien es cierto que la novela pues tiene muchos elementos que se alejan de la de la película de los conceptos que tenemos de de esos van pinos que han llegado hasta nosotros en el cine pero marcó unas pautas determinadas para uno de esos mitos de del siglo XX

Voz 9 10:50 dato que lo marcó quédate es una novela de mil ochocientos noventa y siete que marca un antes y un después a la hora de tratar al vampirismo porque desde ese momento el Drácula que que aparece por supuesto ya película no desde la de mil ochocientos veintidós de Murnau hasta las últimas hasta la de Coppola aparece ya el vampiro aristocrático es decir el bien vestido pálido con muchas connotaciones sexuales esos importante también destacarlo en todas las versiones teatrales y cinematográficas siempre destaca ese va vampiro que está bien vestido que tiene un olor fétido como así se describe en la novela pero que cuando tú miras esa novela Yves las descripciones físicas que se hace de el conde Drácula es muy difícil luego ver correspondencia pues pues en las películas de Thom Browne o las de Dreyer olas que se hicieron posteriormente porque era una descripción exacta de lo que sería un hombre pues con unas enfermedades tremenda no ha leído con ganas de de chupar sangre como sea alto viejo pero a la vez vigoroso vestido de negro de arriba abajo con un bigote fíjate ese de calle que aparece la novela Vernon estoque pasa desapercibido también en las versiones posteriores dice que tiene un bigote delgadez blanco con unas uñas muy alargadas muy muy arregladas con dientes afilados en fin una serie de características que a partir de ahí se convierten en un icono para las referencias posteriores pero es que él también se basa por ejemplo en un icono en el caso de la primera vampiresa literaria que hay que es estar Mila Carmela además es una una obra de ficción de un amigo suyo de seguridad Elephant que también colaboró con él en Irlanda en concreto en Dublín que cada uno se iba inspirando en un elemento distinto lo curioso de todo esto Nacho es que conociendo las características aristocráticas de Drácula su manía por absorber sangre en fin todas las peripecias que tiene a la novela cuanto está en Londres como le persigue en hasta su castillo como Le mata dice cómo puede ser que a día de hoy todavía se siga diciendo que expiró aunque sean lejanamente en Black TP cuando no se parece en nada serigrafía entre otras cosas porque yo era un sanguinario mataba tocáis que ya empalmaba a todo lo que podía pero en Jan en ningún momento había sangre por ese tipo de referencia son muy interesantes porque ha habido como dos personajes en los que él de que esa basado Drácula en cómo te diré exactamente en el que creo yo que esa basado en los personajes la imaginero popular por una parte es Black TPI que es muy interesante esa referencia porque lo conocía pero nunca estuvo en Rumanía no lo olvidemos Bram Stoker nunca estuvo Rumanía ni los Cárpatos Transilvania el otro era la famosa condesa húngara es ves Batllori pues los dos son muy interesantes como referentes que hay que tenerlos en cuenta pero en nuestra propia Sor vamos a dar otros referentes pues fíjate

Voz 0772 13:40 de de esos son referentes que dices vamos a escuchar en primer lugar a Clara Tahoces que en su momento lo preguntamos no por la figura de de Drácula y sobre todo imagino pues con ese ambiente de del mundo cultural gótico de finales del XIX bueno pues quizá pudo haber sino inspirado pudo haber tenido conocimiento de la figura de de Black es hay pues toda la violencia que rodeaba a este a este monarca pues pudo inspirar no lo sabemos la obra de Bram Stoker vamos a escuchar

Voz 15 14:11 bueno y muy probablemente Bram Stoker tomó pues su punto de referencia su conde Drácula no este personaje tan espectacular y llamativo que ha marcado sin duda la historia del cine de un personaje real que vivió en el siglo XV y que se ha conocido como Black III eh alías late es que pese me rumano significa empalador sí era un príncipe Ballack o que es más Gene me Rumania galaxia donde ejercía digamos suceder

Voz 16 14:48 líneas Un Sun

Voz 15 14:51 de forma de mandar de una manera un poco

Voz 17 14:53 dónde vamos a llamar a no

Voz 0772 15:00 nuestra compañera Clara Tahoces grafitos psicóloga que redactora del programa Cuarto Milenio nos hablaba un poco de de ese perfil e histórico de Black TP es que pudo haber inspirado que pudo haber sido quizá uno de los elementos yo creo que más no por la la idea de las similitudes que tenía las los actos llevados a cabo por Black TP sino por la geografía el enclave de Europa donde se movía que ese bueno pues la zona eh en entre Rumanía Hungría estos países de del Este en donde las leyendas y las tradiciones de demonios de de vampiros pues son más comunes quizá no que en otros lugares del Occidente

Voz 9 15:43 Europa ahí las da Nacho ahí las Down yo creo que esa es la inspiración él se cuenta ahí es verdad que tuvo como asesor a un experto en el Clot Silvano que era armenios van vería extraño personaje también no involucrado en vienen determinadas sociedades incluso dice que pudo haber inspirado el personaje evangélico no pero en todo caso armenios Van Persie en sí que les fue contando historias de Transilvania por supuesto le tuvo que contar la vida de Black Pepe contar pues en todas las burradas que hizo en su fortaleza de bueno pues tanto en su área donde nació como usted que los obtenía hasta tres kilómetros de seres en planos a veinte mil personas que habían palado saber que lo que tú más guay el espectáculo hará horroroso bueno hasta sea asustó el sultán otomano tuviera que también era una bestia de de mucho cuidado bueno pues

Voz 0772 16:37 sí

Voz 9 16:38 todo ese tipo de elementos recogidos o o edulcorado por por van Verín son los que hizo que el espectáculo escenográfico fuera ideal para poner a un vampiro de esas características ya te iba a un vampiro aristocrático uno muertos de hecho fíjate que el primer nombre que quiso dar a la novela no era el conde Drácula sino era el no muerto o el Conthe Vampire lo cual hubiera sido un error y es precisamente este asesor no armenios y el que le dicen no titula Lo Conde Drácula porque él era con mucho más empaque y acertó fíjate lo que incluye un título Iván Very sí que le recreó un poco todo es espectáculo sin olvidar un detalle para mí muy significativo porque cinco años antes Julio Verne había publicado una novela que se llama el castigo de los Cárpatos

Voz 0772 17:26 que no habla de vampiro exactamente pero se habla

Voz 9 17:28 eh el deseo de inmortalidad y evidentemente tuvo que conocer esa novela de Julio Verne porque por entonces era como el bestseller internacional y además eh Julio Verne formaba parte una sociedad secreta esto que el coqueteaba con otro tipo de sociedades secreta las el Londres entonces todo eso es para mí lo que amalgama un escenario perfecto lata no tanto del personaje en el que supuestamente se basa sino porque Transilvania porque esas Rumanía de del siglo XIX le interesó tanto para que en la bueno el argumento fuera más creíble y hace que fue creíble porque él no conocía aquellos escenarios pero se fue basando en distinta literatura la que fue fue leyendo poco a poco

Voz 0772 18:10 están dando ganas de lanzarme a tu cuello quedarte ahí los habían aún yo fíjate avanzamos en nuestra en nuestros escenarios históricos de inspiración de los que sean bueno aludido no a la a la hora de Drácula de Bram Stoker el protagonista de este Cronovisor lo comenzaba lo mencionaba un poco antes no está reina húngara Elisabeth y quizá también aquí el elemento de la sangre es lo que hay desde el bueno la sangre y la el elemento geográfico también tiene relación con con el Drácula de de esto qué vamos a escuchar a Jesús Palacios que nos cuenta un poco nos da un pequeño perfil biográfico de Elisabeth Valori

Voz 18 18:51 Elizabeth Factory que ha pasado a la historia con el nombre de la Condesa Sangrienta lo cual ya dice bastante era en realidad pues una noble húngara de

Voz 19 19:01 si los dieciséis principios del diecisiete

Voz 18 19:04 eh que pertenecía a una de las familias más ilustres desde de Hungría entre la que se contaban pues Reyes Santos y todo tipo de de personajes de la aristocracia de la nobleza pero bueno pues ella no se haría famosa precisamente por por ser parte de esas familias sino por traer de alguna manera el deshonor a la misma ya que en un momento determinado se la juzgo acusada de haber dado muerte y torturado pues no se sabe muy bien la cifra pero hay estimaciones de hasta unas ochocientas víctimas a las que hizo sufriendo entre sus manos las más diversas torturas y salvajadas según quiere la leyenda de buena parte de la misma para bañarse en su sangre y permanecer así eternamente joven lo que la convirtió precisamente pues de alguna forma la réplica femenina de del conde Drácula no y la condesa la vampira por excelencia en la mitología en la leyenda

Voz 0772 20:05 yo lo había ascendido al trono a Reina no es condesa vamos a degradar la unos cuantos pues te circos y escuchábamos ahora Bodegas Jesús Palacios no solamente ese aspecto de vínculo sanguíneo en el sentido de utilizar la sangre para una misma finalidad no que es la eterna juventud que también un poco esa vida eterna era lo que marcaba la existencia de de

Voz 9 20:28 calcula claro yo creo que no los componentes además el éxito de Drácula es ese ansia de ser inmortal Icomos es inmortal pues en fin no es un invento de Bram Stoker ya desde la Edad Media mucho antes se pensaba que la sangre como fluido vital pues te podía regenerar tus órganos esos hacia transfusiones Dani pero sabía muertes como las que había no incluida la del Papa Inocencio VIII que tuvo la mala manía de tener transfusiones de sangre de niños que pasaba que uno de los denominadores comunes que tienen todas hasta novelas de vampiros empezando por la de Stoker es que la sangre es ese vehículo que te permite alcanza las cuotas de longevidad que no alcanza al resto de los mortales entonces eso te hace ser único si para eso tienes que vender tu alma al diablo porque ten en cuenta que el vampirismo está relacionado con el mal pues no pasa nada todas esa parte de maldad que que subyace en la novela de Bram Stoker es lo que luego se va transmitiendo bueno pues todos los que continúan la novela victoriana y sobretodo todos los que continúa la novela gótica pero y aquí entramos en todos los detalles para mí interesantes hemos escuchado dos cortes de dos referentes o dos inspiraciones históricas del personaje de Drácula que sería pues por una parte la condesa y por otra es decir

Voz 0772 21:49 en opinión cuales según Jesús Callejo nuestro que no nota el origen de Drácula Drácula tiene

Voz 9 21:54 en dos minutos aspectos a dos influencias por una parte el personaje físico el personaje físico y además se sabe por las declaraciones que hizo en su momento gran estoque están basadas por una parte en su gran amigo Henry Hervé del Teatro del Liceo en cita con el que el trabajo y el del gerente y además que tenía una relación de amor odio que continúe duramente durante veintisiete años con lo cual podía ser una especie como de venganza muy indirecta de Henry y además porque Aspen el aspecto era muy similar y que fuera tan pálido se inspiró ni más ni menos que un compositor en Franz Liszt es que que tienen que daba que daba miedo verle porque para de que estaba siempre tuberculosis Ése es el aspecto físico el aspecto mitológico son la tesis de un profesor irlandés que es voz Curran el dice que se basó en Ali muy poco conocido que es aparte tacha a Bartali era un jefe de clan del siglo quinto que la época aquella de Irlanda que que era abordó un sanguinario hizo un pacto con el diablo al final muere y cuando muere en para regocijo de alguno yo estupefacción de otros resucita y cuánto resucita esa presenta en su clan lo que exige sangre entonces se quedó asombrado de si este hombre murió el enterramos cómo puede ser que ahora vuelve a estar vivo pues pues ahí es donde entra uno de los mitos que es exige sangre están leyenda la tuvo conocer o bien a través de su madre bien a través de las lecturas que Elizo porque está salado tu invitó irlandés la forma de deshacerse de haber tacha es cortándole la cabeza clavándole una estaca en el corazón y además poniéndole boca abajo porque en el supuesto que resucitará excava haría para abajo no para arriba y además colocándole una gran piedra Ventós estos elementos son los que luego se van desgranando distintas novelas y sobre todo también el luego lo establece entonces todos estos son para mí influencias mucho más directas menos conocidas de en quién se pudo haber inspirado para este personaje de Drácula

Voz 0772 23:50 claro siempre tenemos la idea de que un personaje como Drácula o algo terrible pues quizá con condicionados no por la yo he crecido no viendo documentales o leyendo libros que decían que Drácula estaba inspirado precisamente en la TP es ya un poco más mayor descubrir la figura de la condesa Elisabeth de bazo ni pero lo que me acabas de contar rompe un poco el el mito oí eso de que fuera listo su amigo pues pierde absoluta ante todo el morbo que pueda tener para sobre todo para las féminas no la idea de de esa elegancia de también una elegancia que nosotros hemos heredado del cine porque la figura por ejemplo tenemos aquí sobre la mesa no la película de Bela Lugosi de la Universal Drácula del año mil novecientos XXXI donde aparece por primera vez con con ese FRA que una elegancia extraordinaria el pelo engominado que lo heredaría Christopher Lee en las películas de la Hammer de los años en los años sesenta da pero son añadidos posteriores no que nada tiene que ver con con la idea y las descripciones que tenía en su novela

Voz 9 24:58 sí es verdad pero fíjate que la primera versión cinematográfica que se hace en nada se parece a lo que luego vemos Bela Lugosi Christopher Lee que se Nosferatu

Voz 8 25:07 mira tú

Voz 9 25:09 muñeco que da mucho miedo porque en aquella época era lo más espeluznante que podías ver además le generó muchísimos disgustos a a la viuda es que es una novela que se publica hoy perdón una película que se publica diez años después de la muerte de Bram Stoker esto que en el doce la películas de mentirosos y bueno se generó una controversia tremenda porque la la viuda es la que tiene todos los derechos de autor ya no percibe ningún beneficio esa película tiene bueno pues una unas demandas tremendas no casi casi a Le cuesta no sólo la vida a la a la pobre viuda porque fueron muchos disgustos los que se generó pensando que es estaba traicionando el legado y la memoria de su marido al hacer ese Nosferatu de hecho Murnau tuvo que cambiarle el nombre no lo llama Drácula sino el contador te cuenta tiene que cambiar la ubicación geográfica ya no se desarrollan Londres sino se desarrollan Frankfur bueno aun así le exigió Le pidió una compensación económica y que se quemaran todas las copias de Nosferatu eso exigió la viuda ya te digo pero pero de una forma muy virulenta por suerte no sé qué amar todas las copias de los Atwood se salvaron algunas pero eso fíjate una película que ahora se convierte en un mito del cine mudo o no y como un referente de la primera película de vampiros los basada precisamente en esta obra de Bram Stoker bueno pues la viuda lo pasó francamente mal y como anécdota te cuento que dos años después de la muerte de Bram Stoker ella publica un capítulo que no se que no publicaron sus editores ingleses que fue el prólogo a la primera edición de Acula entonces ella lo publica como el invitado de Drácula ese es el título dos años después de alguna forma queda completa la obra original que concibió su marido en el momento que empezó a escribirla

Voz 0772 26:54 estás hablando de Nosferatu la película del año veintidós que estuvo a punto de perderse por hablar se quemado muchas de las de las copias y que por suerte ha llegado hasta nosotros ya algo parecido algo parecido estuvo a punto de suceder a una película que estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando desconocen hemos he mencionado antes la la versión de Drácula de Bela Lugosi de la Universal una película del año mil novecientos treinta y uno que es quizá el paradigma del icono del físico de Drácula que tenemos todos en mente pues bien en aquella época la década de mil novecientos treinta con desarrollaban esas películas de éxito la productora Universal en vez de gastarse el dinero en doblar películas para que la entendiera la comunidad hispana lo que hacía era mucho más económico era volver a grabar la película con otros actores en los mismos escenarios el mismo guión absolutamente todo igual pero traducido en este caso el español al castellano ya esa versión de Drácula en español con actores españoles o mexicanos se rodó pues la tarde noche por el día por la mañana por la tarde estaba Bela Lugosi en el set de del plató de la de la película por la tarde noche se grababa la versión española y esa película se perdió sabía perdido e reapareció en los años noventa creo que era en un garaje en Argentina se restauró está comercializada todos los críticos dicen que es infinitamente mejor que la película original de Bela Lugosi no tengo aquí el el DVD en la la original de Bela Lugosi dura una hora y cuarto la Spanish verso la versión española una hora y cuarenta y cuatro minutos incluso el otro día te comentaba Jesús acuerde Tai una escena que es prototípico que ese Bela Lugosi arriba en la escalera cuando llega el el hombre parace la la transacción la venta de del castillo de la casa bueno pues esa misma escena la versión española el plan es totalmente distinto hay una cámara con una grúa que va subiendo poco a poco la escalera es fue algo impactante en aquella época de comienzos de la década de mil novecientos treinta una película de Jos que hemos rescatado un fragmento que traemos aquí

Voz 21 29:08 sólo soy la duda podía usted ser más oportuno no sé lo qué pasaría con el cochero con mi equipaje con todas esas cosas creí que debía equivocado de casa unos moros donde Castillo espantar cerrado abundan en la zona pero suba está estado en su casa

Voz 1 29:35 suba suba que lo voy a dar aquí un Jalisco que se va a quedar pegaba al suelo va a salir pálido

Voz 0772 29:41 esta película bueno aquí tienes el te lo voy a dejar para que la película es fascinante desde luego pues una de esas rarezas de de la historia del del cine que ha llegado hasta nosotros que es un elemento más no que que bueno pues añade misterio también de alguna forma esa película desaparecida a la historia de esto

Voz 9 30:01 sobre qué habría que rescatar del olvido a un gran actor de aquella época que luego quedan de nadie les conoce ni siquiera en Córdoba porque era un actor cordobés me refiero a Carlos Villares que es el que azulgrana habla claro y luego te la parten es que venera Lupita Tovar una mujer una actriz

Voz 0772 30:17 mexicano canario hace relativamente poco estos perritos años pero en Los Villares

Voz 9 30:22 nadie sabe nada no hizo más multitud de películas entre ellas esta versión al castellano como tú bien dices no me falta verla entera yo sólo he visto de vez en cuando trozos pero es verdad que genera una atmósfera de terror no me río yo ahí de de las de Bela Lugosi yeso que Bela Lugosi se querelló tanto el es un ejercicio luego

Voz 0772 30:40 murió creyendo que era exactamente expresaba Gales

Voz 9 30:43 estaban persiguiendo en los vampiros y en fin todos los personajes un poco al estilo no de lo que hemos visto en la muerte de grandes Stoker curioso coma veces el actor vive tanto su personaje que se confunde uno con otro también paso a Johnny Weissmuller

Voz 0772 30:58 ese crea Tarzán es así murió dando bueno todos

Voz 8 31:01 pobre hombre pero bueno se creía Tarzán

Voz 0772 31:03 pero en definitiva ya para ir acabando tenemos apenas unos tres minutos cuatro el la idea de de ese trasfondo cultural del vampiro del vampirismo se extendió de una manera extraordinaria sobre todo porque Europa Europa oriental no por la Europa de del Este no sí que es cierto que hay algunos elementos en el antiguo Egipto en la época griega romana pero realmente donde se desarrollan de una manera extraordinaria es en la la Europa más y Oriental recuerdo hace un par de años casi no el año pasado viajando a a Croacia en Kringe a una localidad que bueno defiende la idea de que el primer vampiro documentado no en el siglo XVII nació allí siguen no pues con con con ese ese anhelo de de intentar recuperar una tradición lógicamente no va a morder a nadie ni se va a chupar la sangre de nadie no pero es curioso no como el el el elemento vampírico la sangre como líquido que confiere la vida y que te bueno te otorga la vida eterna la eterna juventud es algo que ha marcado la existencia del ser humano desde la Prehistoria practican

Voz 9 32:15 dice totalmente totalmente ya digo que es un mito universal y por eso funcionó también no sabes que Óscar Gual se se deshizo en elogios no de esta novena haciendo una de las mejores novelas de terror que la había leído eso ayudó muchísimo sin embargo llovido otros crítico literario la novela infame no le cómo cómo estás cree que vean cómo ves hay gustos para todo pero bueno los críticos siempre hablan de cosas que

Voz 0772 32:39 Ellos serían incapaces de hacerlo

Voz 9 32:42 muy bien esa frase teológica dos cuestiones verdad que estamos terminando de jour alegrando no sería el primer vampiro de la historia sí que nos lo vendieron así en la regente donde estuvimos nos contaron un poco la vida y milagros el pulso

Voz 0772 32:59 sí era tétrico era también entramos

Voz 9 33:01 en un momento tan buenas como entramos en el pueblo en fin sin novia

Voz 0772 33:04 a ver si una hay el cielo plomizo

Voz 9 33:09 en prácticamente no había nadie estabas esperando que

Voz 10 33:12 Nos llevaron al Varese Drácula por la decoración

Voz 9 33:17 ya era bastante infame estábamos esperando que será no en vampiro en cualquier momento pero existe tiramos un poco de leyendas el primer vampiro europeo no es llorando no es este vampiro croata sino un vampiro español un vampiro catalán de Struck estamos mano el siglo XIII Osaka literatura igual de buena igual de mala que la de Llobregat ola de Arnau Paoli que fue un vampiro de Serbia del siglo XVIII incluso la vampira de Venecia que es del siglo XVI o sea que para que veas por eso de decir que es el primero estupendo y te voy a dar un dato que mejor no conoce sí que creo que te va a gustar ya para terminar poco como colofón y como Chin pum dentro de las novelas que escribió Bram Stoker esas dieciocho novelas hay una que no novela pero que también entraría dentro de ese bagaje literario que se llama Famosos impostores muy poco conocidas Brandes toque pero ISE ha publicado relativamente poco en castellano dentro de los vamos impostores menciona la reina Isabel de Inglaterra diciendo que era un hombre disfrazado primer dato anecdótico otra novela La reina virgen La reina virgen tiene no se casó nunca tuvo hijos más de uno sospecho que si era un hombre y uno de los que lo sospechó fue gran estoque segundo dato interesante es que tiene una novela que se llama la joya de las siete estrellas que está inspirada en la revelación pero es que Lithium de egiptólogo iré hecho en esa novela aparece reinas egipcias embalsamada modificadas que resucitan entonces ese toque egipcio también me parece muy significativo porque le interesó mucho toda esa cultura es una novela que pasó siempre

Voz 0772 34:54 Ana Gloria la jota hay una película de la Hammer de los años sesenta que la próxima semana te traerá a que que está basada en la en la novela se titula igual que la que la novela es fantástica es una película de terror exactamente es una novela

Voz 9 35:07 a unos mil novecientos tres en el Reebok pasó desapercibida igual que la guarida del gusano blanco o Lada La Dama del sudario etc si no hemos hablado pero yo creo que de forma deliberada pero ya te lo digo de una forma muy rápida porque eso va a sorprender a más de uno su relación con una sociedad secreta del momento en la contienda aún no la ha Ortega hermética de la Aurora Dorada bueno pues todo indica comentando que realmente nunca formó parte de esa asociación que es algo que se lo atribuyeron entre ellos el retorno de los brujos de Paul en esa obra de unos ciento sesenta es cuando se dijo porque se elevarán estoque forma parte de la Golden Dawn a partir Rice ha repetido hasta la saciedad pero no tiras del hilo dices este hombre que estuvo en ninguna sociedad no se tuvo una doble vida por el día tiene una relación pública interesante de persona honorable por la noche era un crápula de mucho cuidado con su amigo Henry Irving cogió la sífilis precisamente no prostíbulo de París no digo más

Voz 0772 36:02 Henry Irving es Drácula inspirador que para nuestro compañero Jesús Callejo pudo haber inspirado un poco la estética la figura hidrantes de Drácula Franz haya un hay algunos grabados de Franz Liszt pelos de loco y esas manos hay con los dedos ahí tocando ya los largos física tenga la enfermedad además

Voz 9 36:19 Juan llega muy pálido entonces que era un referente que conocía perfectamente que fin que los oyentes tengan en cuenta estos referentes a lo mejor a partir de ahora cuánto le han Drácula o vean la película no va a haber

Voz 0772 36:32 el pasado uno de los grandes protagonistas de la historia de la literatura que como decía Jesús lo conocemos por por esta obra de finales del XIX en Drácula el conde Drácula pero que tiene qué otra los otros trabajos bueno que también con sus misterios y sus historias insólitas y extrañas Jesús Callejo coronó una UTA muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y hasta la semana que viene

Voz 9 36:57 en poco más de historia y poco más de sangre gracias Nacho

Voz 24 37:25 SER Historia con Nacho Ares todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 25 37:34 la cultura del llamado vaso campar informe es la única cultura prehistórica europea paneuropea que al parecer se inicia en la Península Ibérica entonces a nosotros nos interesa va a analizar individuos enterrados con los complementos de del vaso Kompany forme para ver si en realidad se había movido las personas masivamente fuera de la Península Ibérica o había sido movimiento de ideas básicamente por una cuestión de prestigio social

Voz 10 38:16 escuchábamos

Voz 0772 38:18 al doctor Carles Lalueza investigador del CSIC haciéndonos una pequeña introducción una breve introducción sobre la cultura del vaso acampar informe una cultura que se extiende por por Europa en el tercer milenio antes de nuestra era hace poquito más de cuatro mil años y que en las últimas semanas ha sido el gran protagonista de las noticias vinculadas al mundo de la arqueología pero eso lo traemos esta semana a nuestro programa SER Historia por una necrópolis extraordinaria que ha parecido muy cerquita de Madrid en en Parla después de diez años de trabajo pues se ha descubierto lo que parece ser una de las necrópolis más importantes de la cultura acampan informe que hay en la Península Ibérica Rafael Garrido bienvenido a Ser Historia

Voz 1 39:04 hola muchas gracias Rafael Garrido

Voz 0772 39:06 es codirector del proyecto de investigación en esta necrópolis junto con Raúl flores en Rafael en la primera pregunta yo lo comentaba ahora son diez años de trabajo de pronto se encuentra pues con una una necrópolis la más importante quizá de la Península Ibérica que pueda aportar infinidad de luz sobre una de las culturas más enigmáticas de la de la prehistoria no

Voz 18 39:29 pues sí efectivamente la la el digamos que la diferencia

Voz 1 39:33 no es el yacimiento que aparece en tiempos recientes digamos que con excavaciones modernas de contó más Campana informes pero sí que es el quizás ya seguimiento con un volumen más importante de de hallazgos no porque la mayor parte de hallazgos que se conocen y que todo el mundo puede ver en los museos de la cerámica campal informe Soraya hallazgos muy antiguos in Europa diarios son muy bonitos muy espectaculares pero desconocemos en muchos casos el contexto con que aparecían asociado a que individuos etcétera no entonces hoy en día con las excavaciones modernas podemos obtener información muy rica podemos vincular esas esos materiales con los individuos que los junto a los cuales se depositaron en las tumbas podemos analizar los propios restos de los individuos

Voz 0772 40:15 el propio nombre de la cultura campan informe hace referencia a esos vasos que parece que tiene forma de campana invertida en yo tengo aquí anotado preguntar qué explicación nos puede dar de cuál es el origen de esta cultura no porque escuchábamos también a Carles Lalueza en esa introducción a decir que realmente no tenemos datos no de de no tanto de cómo surge sino de cómo se extiende lo que quería significar un poco esos elementos comunes que caracterizan a todas estas poblaciones poblamientos del tercer milenio antes de nuestra era que tienen como elemento común la el empleo de estos vasos

Voz 1 40:50 bueno pues en realidad es un tema muy complejo como se pueden imaginar es un tema realmente complicado sobre el que está en un escrito infinidad de libros de artículos Chacín Congreso se sigue discutiendo entonces en una esto es un tema que siguiera investigando pues más de cien años entonces a lo largo de todo ese periodo pues las teorías han sido muy diversas hecho hoy en día somos más partidarios de de no hablar de una cultura como tal porque se entiende que una cultura es el distintivo material de un pueblo de una etnia del pasado no eso es lo que todos entendemos pues un determinado tipo de Cabañas un determinado tipo de tumbas un determinado tipo de materiales arqueológicos que se supone que se vinculan con alguna clase de etnia pueblo el pasado no entonces la primera vez que se descubrieron las cerámicas por meses pensó que era eso era aún el resto dejaba a su paso por algún tipo de pueblo un pueblo muy móvil además porque claro está por toda Europa occidental desde la Península Ibérica hasta Centro Europa ni desde Dinamarca hasta las costas de Marruecos pues tenía que se hallen un pueblo realmente mohín semi nómada se habló incluso de un pueblo de Calderé de fin de comerciantes del del metal no porque muchas tras se asocia con la introducción de la metalurgia no así en la en la Península Ibérica que tenemos una etapa precampaña informe también muy importante metalúrgica no entonces claro las teorías Se fuera se fueron sucediendo así en el humo tiempo en que se pensó que el origen de esa supuesta cultura estaba en la península en primero en el centro de la Península y luego en Portugal al cabo de los años pues ha habido diversas hipótesis otros autores han preferido situarla en Centro Europa a partir de otra enorme cultura que es la la cultura la cerámica acordada que desde el Neolítico final comienzos el calcolítico su ir y a partir de determinado momento los años setenta por ahí hubo varios investigadores sobre todo el ámbito británico que propusieron que en realidad no se trata de una cultura sino de un fenómeno una serie de elementos de prestigio que se mueven entre las élites de la época como marcadores los de una determinada clase social óvulos terminado personajes dirigentes de esos grupos y por lo tanto no sería como una cultura como tal como reflejo de una etnia determinada sino más bien como una especie de indicador de una seguir transformaciones sociales que propias de la sociedad de la época

Voz 0772 43:02 claro porque estos vasos aparecen siempre relacionados sobre todo con con necrópolis no con lugares enterramientos donde han donde han aparecido estos vasos pueden ser el el significado o no de la importancia de la de bueno pues de de la llamada de atención sobre la persona que había haya enterrada hombre mujer que tenía pues cierto cierta importancia en el en esa estructura social de de del grupo

Voz 1 43:27 aparecen también lugar de asentamiento de también tenemos lugar de asentamiento con informes pero es verdad que la presencia es menos espectacular son pequeños fragmentos de cerámica mientras que en las tumbas de concentrar los ajuares los vasos completos acompañados y de otros elementos como armas de metal puñales puntas de lanza y en algunos casos accedería de oro pequeñas pistas de oro pequeños adornos de oro a veces incluso diademas de oro en algunas horas Europa es la primera vez que aparece orfebrería de oro no así en la Península que si también en el informe pero sí que es verdad que se produce un desarrollo muy importante de la de la metalurgia del oro en este momento entonces todo eso se relaciona indudablemente con la aparición de detrás son más sociales muy importantes no de la aparición de esos esas élites uno de sus principales personaje dirigentes de la época quise hacer enterrar con estos ajuares suntuoso digamos

Voz 0772 44:17 has mencionado Rafael Garrido codirector de este proyecto de investigación las chapas de oro precisamente uno de los grandes hallazgos por los que ha salido nueva a todos los medios de comunicación es el descubrimiento de la gran dama de de oro en una tumba circular y y bueno pues acompañadas de de es de quince no de estas chapas de oro un collar de cuentas que yo tengo que reconocer aquí la anécdota de cuando vi por primera vez las fotografías ya había he leído en los pies de fotografía a los pies de foto un collar de cuentas Kay veía un montón de de como de abalorios de colores verde amarillo rojo esto me acerco eran las chinchetas de referencia que había utilizado que no tenía que ver con ella

Voz 1 44:59 es se utilizó para que se vieran más porque en una foto a mayor escala se es muy difícil apreciar hasta pitas pitas de dos a tres metros con tu Vito son como una especie de tu Beatles de oro se parte una manita nada dimita de oro es una pepita de oro que se machaca y se cometen Calamita se recorta y se enrolla sobre sí misma se crea un súbito nosotros pensamos que lo utilizaban porque es otro tema que siempre ha discutido donde llevaban esto parece normalmente en la zona del cráneo cuando una diadema está claro que es una diadema pero en este caso no no quedaba claro y nosotros pensamos a raíz de este hallazgo excepcional que pueden ser adornos para el pelo pues el es una una mujer que también tenía un además de eso tenía un collar de más de cuarenta cuentas in situ completamente colocado donde leyes donde ya lo llevaba estas otro hecho distintivo de esta tumba normalmente en las tumbas Campanilla Jornet los adornos aparecen dispersos no aparece inscrito en el lugar donde los individuos que a veces eh en época posterior a introducir el último cuerpo se produzca una serie de emociones osea descompuso el cuerpo ambas y hoy esos elementos es muy fácil que ruede Nick se se desplacen a a zonas donde no los llevaba al individuo en concreto en este caso se da la circunstancia de que esta mujer nada más fallecer la enterraron de hecho cerraron la tumba una tumba que precio podría perfectamente albergar más de un cuerpo sin embargo sólo albergó el suyo se cerró la tumba Ilse cubrió inmediatamente con lo cual todo lo que ya llevaba no solamente las chapas de oro sino la hay el collar completo de cuentas de marfil tenía varios botones de de perforación nube que llamamos los arqueólogos que es un tipo muy específico asociado al al champán informe todo apareció insisto en el lugar donde ya lo llevaba y esto es algo muy infrecuente

Voz 9 46:42 en este caso pero esta mujer llevaba

Voz 1 46:44 un puñal también es no es demasiado frecuente en estos casos o punzón de cobre llegaba de las cerámicas y forma estos dos vasijas también muy singulares muy bien elaboradas es decir queda un enterramiento de una riqueza excepcional

Voz 0772 46:57 a los profanos cuando vemos en alguna fotografía en en este sentido claro lo que lo que se aprecia a simple vista es el el esqueleto en posición fetal dentro de un una tumba menos circular

Voz 10 47:10 si los arqueólogos lo que hacen es Enrique

Voz 0772 47:12 instruir no todo el material que había depositado porque la presencia de botones nos está diciendo que ese cadáver cuando fue depositado allí iba vestido es seguramente pues de algún tipo de material orgánico que por el paso de los tiempos con el paso del tiempo ha desaparecido no es el trabajo ahora sede de reconstrucción no solamente de intentar conocer cuáles eran los elementos que acompañaban al cuerpo sino también el significado y el el simbolismo que pudieran tener en en esa mujer que bueno pues estando acompañada de de estos objetos metálicos de de oro intuimos que debió de ser una persona importante

Voz 1 47:47 sin duda sin duda esta mujer pertenecía a la élite del grupo a la a los personajes dirigentes es más nosotros hemos hecho todo un rastreo dataciones de carbono catorce tenemos todavía muchísimas más en curso de realización gracias a todas estas dos hemos conseguido en saber que por ejemplo con de forma contemporánea a cuando se hacían estas tumbas tan ricas había otros enterramientos que no tenían absolutamente ninguna ofrenda es decir que sabíamos que había otros grupos de la sociedad que a los que no les estaba digamos permitido el acceso a todos estos materiales de marfil el oro de la actualidad cerámicas que son las cerámicas finísima muy bien elaboradas decía que esta gente era la élite es realmente

Voz 0772 48:28 estamos hablando e insisto con Rafael Garrido que es codirector de este proyecto de investigación alrededor de la necrópolis campan informe descubiertas recientemente muy cerquita de de Parla que es un yacimiento que ya en sí mismo apareció no en el siglo XIX de una manera casual unos caminantes franceses descubrieron una iglesia mudéjar en medio de la nada y a partir de ahí bueno pues empezó a a excavar a conocer un poco el entorno que había alrededor de de esa iglesia hasta descubrir un un asentamiento que iba mucho más allá de de la Edad Media y ponemos tocando con con iba a decir con la yema de los dedos no tocando con firmeza incluso la prehistoria en este caso el tercer milenio antes de nuestra era de de la cultura campan informe