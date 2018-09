SER Aventureros: Juan Manuel Viera: Una aventura de 1000 km (29/09/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 2 00:04 aventureros José Antonio Ponseti

Voz 4 00:29 vamos a Natascha hola

Voz 1025 00:48 ha sido muy buenos días bienvenidos un fin de semana más hacer aventureros eh estáis escuchando a través de la Cadena SER como siempre os decimos buenos días si lo hacéis a través de la doce sesenta de Radio Caracol muy buenas tardes porque en Estados Unidos en la costa este Nos estáis escuchando por la tarde así un abrazo enorme a todos los que no sintonizáis desde ahí equipo médico con preparado tengo al señor Chema Rodríguez que ya estaba de regreso

Voz 5 01:19 nos ha pasado con Estados no hay horas apartado hasta no ibas a darle desde Nueva York es verdad que algo de dinero no Ayers que no había estoy así me Menchov

Voz 6 01:29 me costó un dinerito entrar en en Siria

Voz 5 01:32 es la primera vez que yo creo que será

Voz 1025 01:34 aventureros aunque realmente todo acabado Movistar no

Voz 7 01:36 no sí o sí descuento todo lo que me habéis pagado últimamente creo que todavía me sale

Voz 5 01:41 era la la yema del otro digo comparto contigo son pensión hola buenos días me voy a señor que la City señor Ángel Colina que tales

Voz 1025 01:48 tal buenos días buenos días no es el mejor

Voz 5 01:51 de mi vida pero y eso que te ha pasado no sé estoy un poco deprimido pero ya lleva dos días así como medio de este país me deprime bastante a este país no el problema es esta ahí sino algunos ciertos personajes que de verdad es para cambiar cómo estoy cada vez más en se

Voz 1025 02:09 te apetece cuidado porque vista en pedazos y terminó viviendo en Australia

Voz 5 02:14 bajando pero el mundo pero sólo es feliz cuando bastante Lycos en el ascensor borrachos admite un estilo de voto yo no quiero lo he visto he dicho que estoy echando una depresión presentando

Voz 1025 02:30 a estas horas tenemos a nuestro querido carros lado iría subiendo y bajando porque están empezando a hacer trabajos en el campo dos y en el campo tres es que bueno cuando sepamos poquito más si se abre una ventana hay sí tiene las opciones con setenta y nueve años de irse a por una cima de ocho mil metros una más que Alexa es que le quedan dos lleva doce pues se lo contaremos como siempre aquí

Voz 5 02:55 yo estoy siguiendo estos días alternos y le he visto un poquito más animado Xavi he estado viendo lo el otro día con lo de él

Voz 8 03:04 digo sí el que él era el que quiera ver han hecho un homenaje al sherpa que falleció en la avalancha y el que quiera ver el vídeo pues lo puede ver porque han firmado la la grabación de del homenaje al abrazo

Voz 7 03:14 interés como yo que no sepa qué coño pues no es decir no me entero yo he estado en Nueva York ha habido otros oyentes en esto fuera que ha pasado como tú Sherpa

Voz 1025 03:21 sí sí la semana pasaba que tú sabes en Nueva York contactamos con con Carlos con Carlos y una avalancha estaban subiendo siete sherpas material a campos superiores de los siete uno se lo llevó la avalancha

Voz 1309 03:35 mató vaya desapareció realmente no sabemos pero bueno sí desapareció sí desaparecerá sí

Voz 5 03:40 te mil me estaba bastante hombre lógicamente estaban llamados todos muy tocados pero bueno

Voz 1025 03:44 en este arranque como siempre no al mítico Carlos Barrabés Carlos Barrabés qué tal estar buenos días buenos días cómo está bueno antes de hablar contigo tenemos que hacer como Dios manda los honores a Carod tú ya que tú tienes una cabecera especial vamos a hacer lo que tenemos que hacer

Voz 1 04:05 la pone Carlos dar

Voz 5 04:07 a ver

Voz 9 04:07 en Ser aventureros

Voz 1025 04:11 la sabiduría en la sensatez es el único tío que en este programa ella más habia insensato el resto no tenemos derecho a ello

Voz 5 04:18 seguramente soy el único que no se le pasa Lepage

Voz 6 04:21 o al revés que que que a mi sección que su cabecera es mucho peor que su sección

Voz 5 04:26 es decir en mi cabeza pero no cabe duda que la sección promete mucho pero pero eso va en torno al personajes que dio preparado y tú eres avería de ser humano aquí clave que la carecer es muy mejorable claro la sección muy buena como veremos

Voz 0322 04:43 pero oye pues he visto unas fotos de Ángel en Facebook de Cantabria espectaculares científico fotos que ha puesto nada recomiendo

Voz 5 04:50 ah sí bueno es otra de las fiestas de Nuestra Señora de La Vega de Pas sí señor sí señor de los paseos de lo que garajes sí sí sí sí la verdad que para ser mías no lo Pérez va no es verdad son muy Carlo a dónde nos lleva

Voz 0322 05:04 yo me programa pues la verdad es que con todas las montañas del mundo porque lo que quería hablar de despoblación en las montañas que la despoblación es es un fenómeno de muchas partes del mundo y en muchas zonas rurales pero que en las montañas de muchas montañas es especialmente intensa

Voz 10 05:23 si ya es como una especie de

Voz 0322 05:26 de enfermedad que hay ahora muchas muchas muchos matices montañeses del mundo porque imaginar lo que sucede cuando algo se queda despoblado pues primero Mi súper importante Se pierde la cultura esto para mí de lo más relevante y luego hay un problema enorme medioambiental porque puede haber incendios puede haber

Voz 10 05:45 y luego se recuperan ecosistema

Voz 0322 05:48 pues muy antiguo no vuelve el lobo vuelve el oso y la verdad es que este es el lío que hay ahora no que que se hace con tantos pueblos pequeños en los lugares donde no hay pues una industria clarísima como pues el turismo como pueda ser la agroalimentaria no que que se hace con esos lugares que han estado poblado durante le yo diría milenios

Voz 1025 06:08 ya y que ahora se están quedando vamos

Voz 0322 06:11 eh que es completamente

Voz 1025 06:13 el país es un ejemplo de eso Carlos también

Voz 0322 06:16 clarísimo lo salvamos

Voz 1025 06:18 esta historia yo que conozco mucho a Aragón pero para Aragón es una realidad la despoblación pero día a día mes a mes

Voz 0322 06:27 sí la despoblación es es un problema grave

Voz 5 06:30 en general en el mundo rural e ahí de población en los sitios más otros menos pero en general la despoblación va más porque bueno la besa lo de la gente joven ya no se quiere dedicar a la ganadería así de claro yo tengo pero en Cantabria pero pero no salgo de ahora Ángel

Voz 1025 06:44 qué opina caro porque por ejemplo el pueblo de mi abuela está abandonado desde que mi abuela se pues de pueblo hace que no sé ni cuánto daño porque ella ella era bueno es que era joven ha

Voz 5 06:56 sabes quiero decir que no que no se empezó mucho antes claro es que estamos hablando de la posguerra de España esperábamos esto

Voz 0322 07:02 imaginaros lo que está pasando en hay muchas áreas del mundo en Nepal en muchos lugares está ocurriendo no entonces ahí en el gran problema es cómo se crea valor frente a la ciudad no frente a la urbanización este es el gran problema porque es muy difícil construir sin la ciudad no en el mundo donde ya hay más gente que vive en ciudades que en pueblos que esto es tal no es el gran cambio de nuestro tiempo que como creas valor no y ahí hay miles y miles y miles de personas en el mundo que están siendo verdaderos héroes muchas heroínas eh yo diría por lo que está pasando en muchas zonas de España que conozco bien en Benasque en muchos lugares hay muchísimas chicas que están dando un paso adelante inventando su empleo que es alucinante no está siendo como una zona casi de héroes no

Voz 1025 07:50 pero te voy a decir una cosa que a lo mejor me hice el voto medio loco tío que yo sigo pensando que viendo cómo están creciendo algunas de nuestras ciudades es un valor extra poder vivir en en el campo el problema es que no tienes los servicios empezando por médicos empezando por otras muchas cosas que todo es más difícil pero realmente mal vivir en una ciudad o bien vivir en un pueblo yo pero claro es que también depende de qué zonas

Voz 0181 08:22 lo habremos porque hay muchas zonas de que la gente abandona el campo para la ciudad porque en el campo no tiene ningún futuro están pasando hambre están pasando claro necesidad de sequías etcétera dice oye no la ciudad y luego una ciudad se encuentran al final que se construyen chabolas y chabolas ahora que veo peor que ibídem bueno muchísimo peor no

Voz 0322 08:38 pies tiene mucho que ver esto que dice Ángel para mí es clave Osán una de las cosas yo creo importantes mira en en el mundo tecnológico de lo otro día no estaba de Brando que que cuál es la diferencia no se imaginó una hormiga no una hormiga una hormiga nadie diría que es inteligente no hace cosas y eso pero inteligente no es pero un hormiguero todo el mundo diría que es inteligente no entonces las hormigas tienen que ser mucho menos listas y viven en un hormiguero mucho vive en una ciudad porque la res la ciudad te da muchas muchas cosas que que que están dadas no vivir fuera es mucho más difícil tú te tienes que construir muchísimas más cosas y esto sin problemón sobretodo en muchas partes del mundo no tiene servicios como servicio médico el es mucho más fácil vivir en una ciudad de pueblo eso está claro entonces este este es el problema que ese desequilibrio se está grabando porque las ciudades cada vez cada minuto que pasa del más servicios no la la misma conectividad que tienen con Internet hace que tengan una vida mejor en muchos pueblos hay mala conectividad eso es sufrir

Voz 1025 09:45 y cómo es y cómo se resuelve entonces cómo se resuelve esto porque ya llegar a un momento que no habrá nadie los pueblos cuando sí osos y lobos y en la ciudad estaremos todos apiñados y malviviendo

Voz 0322 09:58 no es es la gran pregunta del momento es cómo se resuelva esto no

Voz 1025 10:02 ah vale mía no hay unas

Voz 0322 10:04 solucione el mundo un sitio donde lo han hecho bastante bien en Escocia

Voz 1025 10:08 si no sabes yo creo que pasa

Voz 0322 10:11 por crear valor no porque realmente hay aún valor diferencial y si ya entonces claro necesitan todo es que haya ideas local no hizo otra cosa fundamental es que la urbanización las ciudades reconozcan es elevado no yo que diría que cuando alguien vea de Unami el de un pueblo cuando vea algo echó en algún sitio pues que lo compre joe porque seguramente es mejor porque la gente que hace estas cosas en porcentaje enorme realmente detrás de eso hay muchísimo muchísimo trabajo ahí el intentó de de buscar una forma de vida y es algo que es bueno para todos porque no sé si se puede vivir sin gente lo en el mundo rural sinceramente creo que eso sería un problema de unas dimensiones será un problema de unas dimensiones enormes de los cuatro cinco grandes problemas que viene

Voz 6 10:57 lo que pasa es que yo creo que señala que en dos décadas un setenta y cinco por ciento de la población mundial va a vivir en ciudades sí creo que van a pasar en los próximos años cosas tecnológicamente hablando que van a permitir que esos setenta y cinco por ciento

Voz 7 11:09 yo de la población mundial pueda vivir en la ciudad bien no mal sino que se pueda vivir bien y se puede vivir mejor mucho mejor que en las zonas rurales

Voz 0322 11:18 claro la ciudad va mucho mejor Chema claro que imagínate una ciudad sin ruidos y sin humo eso es muy posible Clemente lo vamos a ver

Voz 7 11:27 por eso es muy posible dentro de poco

Voz 1025 11:29 me que me vaya ya que estamos yendo a los extremos déjame que me voy a los extremos yo para vivir en la calle porque me South cien porque no tenga futuro para beber en la calle de la ciudad no no bueno no ves a patadas cuando sales de de tu casa de los centros de la ciudad en cualquier de verdad en Madrid en Barcelona en Bilbao ves bueno ya no te digo Miami

Voz 0322 11:49 sí

Voz 1025 11:50 por por ponerme mi en mi caso antes que vivir tirado en la calle prefiero vivir

Voz 1309 11:56 pues Blow la que ideal

Voz 6 11:59 ambos también lo que es la vida en un pueblo porque la mayoría de la gente se vino a vivir a la ciudad de género vuelve es decir la la gente no es masoquista es decir se vuelve porque a pesar cien no vuelve porque a pesar de que aquí encuentra dificultades las cosas que encuentra a favor son mucho mayores que las que dejaron porque la sanidad es mucho mejor porque la educación es mucho mejor porque el transporte mucho mejor porque la esposa del laborales son mucho mejores

Voz 11 12:21 porque tú vete al Tibet a un pueblo de cada uno a la cabeza de peaje Angelo al pueblo de vacaciones igual que yo creo que sí pero que se quede en el pueblo Debbie pero ustedes no

Voz 0181 12:30 pero justamente eso que te voy a decir porque mucha gente se va ahora es hay cosas que dices que es mejor una ciudad yo estoy de acuerdo es mejor una ciudad dependiendo qué nivel de vida tengas vete con la gente que cobra ochocientos mil euros y que tiene que vivir una familia a ver qué cómo están yo te digo no no yo desconozco dices tú yo no voy de vacaciones yo voy de vacaciones pero conozco sé cómo vive la gente en en plural

Voz 12 12:51 hice las ayudas que hay muchas cosas que es lo que sucede

Voz 0181 12:54 en allí

Voz 12 12:55 claro prevén que la gente vive los que están allí

Voz 0181 12:58 lo que pasa yo te digo la gente joven lo que está pasando yo te hablo de lo que conozco en Cantabria la gente joven no quiere dedicarse a la ganadería por qué porque es mucho trabajo es más esclavo

Voz 7 13:07 pero quiero decir en cuanto a la vida

Voz 0181 13:09 calidad digamos económica

Voz 1025 13:11 es decir luego la medicina eso ya ya

Voz 5 13:14 está al alcance de todo el mundo dejaba claro pero toma pero el problema es que a veces remata con el abierto aquí

Voz 7 13:22 que el campo es más duro es un trabajo más duro con la gente hay mucha gente que viene a la ex estrella justamente estrella cuando pero la mayoría se queda por tanto por algo será yo creo que estamos hablando también de lo que pasó hace unos años lo que está pasando actualmente pero yo estoy hablando de lo que va a pasar yo creo que va a pasar es que la ciudad no ser un lugar donde va ser mucho más interesante del que fue un horror

Voz 0322 13:44 sí yo lo que lo que creo yo creo que es bastante razón

Voz 5 13:48 pues nada

Voz 0322 13:55 sentido yo creo que la la el temas de paz de oportunidades hay muchas menos oportunidades en el mundo rural pero sobre todo hay menos opciones el problema de las oportunidades es grande pero de la sociedad

Voz 1025 14:05 sí claro

Voz 0322 14:06 entonces porque el mundo de hoy sobre todo esto no pasa en India en la India la gente lo que quiere son oportunidades pero aquí quieren

Voz 1025 14:13 echó movimiento hablar de la India porque ahora la idea

Voz 0322 14:16 entonces yo lo que creo que está ocurriendo es que hay hay un movimiento en el mundo rural muy liderado por mujeres en que comienza a ver la creación de valor se comienza a ver hombre siempre ha habido creación de valor pero ahora yo creo que hay más

Voz 10 14:29 ahí sí creo que que este es el camino

Voz 0322 14:32 por potenciar esa creación de valores el camino y una conciencia desde las ciudades su compromiso con los pueblos que que todavía yo creo que no lo hay no es que haya una conciencia contraria pero no hay una conciencia de que eso también esos territorios son de todos pues es fundamental porque sino al final lo que vamos a ver es la ciudades pasando de arreglar las carreteras de la es cuestión de tiempo entonces yo que este compromiso con la sostenibilidad por el territorio hay que tenerlo claro creo que desde ese punto de vista la gente de los pueblos cumple una función aparte de que en muchos casos pueden desarrollar muy bien su felicidad muchísimos casos pues además cumplen una función con la sociedad súper potente

Voz 1025 15:15 no no creo que lo hará yo no tengo nada más

Voz 5 15:17 es decir yo no sé si podemos continúa el debate ya se pueden decir muchas cosas

Voz 1025 15:22 nosotros vamos a seguir para India Carlos un abrazo enorme muy felices

Voz 13 15:27 chao

Voz 1025 15:38 cuando se imagina imagináis que contemos la India a la Fundación Vicente Ferrer hasta aquí vamos bien todo

Voz 5 15:44 sobre eso hay casi ojo porque aquí

Voz 1025 15:46 ya me lo vamos a complicar el tema mil kilómetros por la India haciendo que ahora te voy a contar un kilómetro una vida

Voz 13 15:55 ya más cuadrando ahí no

Voz 1025 15:57 bueno pues te lo va a cuadrar Juan Manuel viera que tengo aquí sentado a mi verdad que para eso lo hemos traído las gomas del que tales dar buenos días

Voz 5 16:05 a ver cómo cómo encajamos todas las pie

Voz 14 16:08 pues mira encaja fácilmente Fundación Vicente Ferrer India es casi lo mismo se y el trabajo que hace la Fundación allí también nosotros como voluntarios en este caso yo y el equipo con el que voy para allá pues vamos a correr vamos a cruzar la India norte a sur corriendo diariamente una maratón cuarenta y dos kilómetros dando a conocer la iniciativa de un kilómetro de la vida que es una es una Ultra Maratón que pusimos en marcha en el año dos mil dieciséis vamos por la cuarta edición que será este próximo mes de enero el del veinte al veintiséis de enero sí que tiene un fin solidario claro lo lo hacemos para seguir ayudando y colaborando con la Fundación a que siga cambiando ya siendo esos milagros que hace diariamente allí así que los apoyen el proyecto que que nos hemos encomendado para para estos mil kilómetros en indio y en India para esta iniciativa de un kilómetro una vida cuánta uva

Voz 7 17:11 cuánto Boix no una pregunta para saber si si van a sobrevivir no es por las carreteras es eso no van a ser por las carreteras que compara que se comparte con ricksow chao burros motocicletas coche

Voz 5 17:23 porque ahí ya no sobreviviente nada pues es un kilómetros una vida

Voz 7 17:25 prefiero que no dejaremos una vida porque yo me K

Voz 1309 17:29 hombre recorrido emocionante no sobre todo la primera parte que estamos en ciudades Saelices donde Delhi desde Sevilla

Voz 14 17:35 el mundo par desde Delhi corremos ahí estamos dos días en Delhi do día cogemos vuelo vamos a Benarés por estaremos corriendo al borde del canje que es un rito mágico hoy muy especial

Voz 1025 17:49 eh

Voz 14 17:49 después nos iremos viajaremos a Calcuta dos días estaremos allí dos días vamos a Bombay y ahí se ha acabado los vuelos lo los vuelos y ahí ya cogemos un vehículo ya nos vamos hacia más más Haider ahí siempre con vehículo entonces todos lo días pues tenemos que a unos ciento veinte kilómetros aproximadamente que serán cuarenta y dos corriendo hizo el resto en coche

Voz 1309 18:14 a cuántos vais vamos a correr quién corre tú te correr creo yo solo solo te organizan

Voz 5 18:22 o en los haces tú entre

Voz 1309 18:24 sí lo lo lo haremos allí

Voz 14 18:27 no podamos no nos hemos preparado para para ello en la que no se puede preparar para esa distancia voy con Jaime Ramos fría en un realizador tinerfeño que quedará cuentan imágenes de todo yo otro amigo Faustino León que el que no va a dar todo el apoyo logístico oí no acompañara en esos momentos complica

Voz 5 18:45 tienes un tope de de días para hacerlo treinta días

Voz 14 18:48 treinta días vamos a estar treinta días como muchas veces

Voz 6 18:50 días corriendo más o menos

Voz 14 18:53 vamos a intentar estar los treinta días corriendo por lo menos treinta día es es nuestro compromiso oí para allá que vamos más no para poder seguir todo en la en la web de un kilómetro una vida punto o Or

Voz 1025 19:06 yo entiendo que también nos pueden ayudar

Voz 14 19:09 sí por supuesto la verdad que yo siempre digo que el reto deportivo en este caso lo secundario aquí lo importante es que nos ayude y que nos acompañe en la carrera de subidas que es como decimos nosotros que has a la esa gente que que queremos ayudar por un lado apadrinar al mayor número de niños posible qué le cambia la vida literalmente a ellos a sus familias y a toda la comunidad por otro lado este año tenemos el proyecto de la reconstrucción de todo una aldea Xunta Arrayán que vamos queremos hacerle cuarenta y siete viviendas poso de agua electricidad una escuela calle que ahora mismo pues no tienen nada

Voz 1025 19:46 nosotros siempre tenemos una curiosidad innata en Ser aventureros la verdad es que has te has dado cuenta antes de empezar el programa ya ahora cuando estábamos comentando que estamos bastante desordenados mentalmente cómo se le ocurre alguien que una buena idea es cruzar la India mil kilómetros corriendo cada día no cuarenta y doscientos Chan que momento tú crees que será un buen plan

Voz 14 20:06 mira yo siempre digo que que para estos proyectos uno siempre se mueve entre la conciencia y la inconsciencia

Voz 1309 20:12 porque está pase McLaren Contingencias contempla por un lado diez que valorar para ser consciente de lo que afrontar y prepararte para ello también tiene que está rozando la inconsciencia porque aquí realmente gran parte del viaje vamos a esta rosando más claro porque

Voz 1025 20:28 normal le he visto que fíjate tú decías tal problema los burros noté que no cruzaban Parque Natural de Haití hay bicho sí correcto también

Voz 5 20:37 tenemos casi no se ve muy fácil natural correr cuarenta y dos diarios lo que te anima a correr un tique de esos motivos derecho

Voz 14 20:48 no seguro vamos

Voz 1025 20:49 pero pero todas esta todos estos cálculos también lo hacen

Voz 1309 20:52 pero sí la verdad que a nivel de de planificación y organización corre por donde tú has decidido correr quiere decir tú has decidido se este circuito chino lo has esto no no lo hemos lo hemos planificado corremos por donde lo hemos planificado nosotros el permisos y cosas así o no para lo que lo que sí cuando entras en parques naturales pues tienen unas horas de apertura una hora donde por la noche no puede es comenzar siempre a las cinco de la mañana entre otras cosas porque a partir de las siete y media a ocho de la mañana ya cada kilómetro va a costar mucho más porque las temperaturas son muy altas claro estamos saliendo de la época de los monzones con lo cual todavía hay humedad a tope entonces después de las siete y media ocho pues todo se va a ser

Voz 14 21:32 kilómetros va suponer tres entrenarse

Voz 1309 21:34 que había hecho algo parecido a esto no la verdad es que no he corrido ultra estado estado prueba

Voz 14 21:43 la experiencia más similar a esto fue hace tres años del dos mil dieciséis que corrimos que corría allí siendo cincuenta kilómetros allí en India en Anantapur en el sur de la India pero que era algún tipo de prueba especial

Voz 5 21:54 Alonso fue la la primera vez

Voz 14 21:56 que por lo que nace la Anantapur Ultra Maratón un viaje que agua India en dos mil quince me impacta su gente me impacta al trabajo que hace la Fundación allí y me ya una vez conocido eso me me cuesta mirar hacia hacia otro lado y entonces podemos

Voz 5 22:12 el mañana y sales a correr por ciento cincuenta kilómetros al pueblo

Voz 1025 22:16 ya está aquí bien para saber todo el tema de la

Voz 5 22:18 deshidratación y temperaturas no porque al final

Voz 14 22:22 de yo hemos hecho un estudio de cada día tenemos hemos hecho un estudio diez años atrás para saber qué te pero otro de los vamos a encontrar las probabilidades de de tormentas que la hay pocas pero las hay aquí horas eso se han producido en los últimos diez años te mataré hidratación a tope claro tema hidratación básico ir siempre vamos con la preocupación allí de la de la alimentación que realmente un poco lo que lo que más nos nos preocupa no porque a nivel de argumentación tenemos que yo por lo menos no tengo que meter pues unas seis mil calorías al día no es fácil allí te iba a decir eso con que Barreda

Voz 5 22:58 el problema es que allí no hay color plata o no pero no te pagaría bien pero pero

Voz 14 23:05 entonces cómo haces el picante ahí sí ahí lo que lo que vamos a llevar de aquí porque porque allí no lo haya hemos estado allí no no lo hay pues es la parte de implementación de ratificado de de Riccò veré pero pero eso son trocito de velas eso es eso

Voz 1309 23:23 desde una parte para para ayudar a recuperar el cuerpo toman masaje dice más

Voz 14 23:28 la otra parte alimentación pues nos tendremos que adaptar alimentación que nos vamos a encontrar el camino quitarle todo el picante que podamos porque la India se come muy bien pero es muy picante Iggy The para personas que no estamos ahí he de difícil asimilación y entonces no iremos a la rosca adecuada de José seco escruta el handicap más importante yo creo que ahora mismo cuando cuando me preguntan qué es lo lo más complicado digo oye seis mil calorías que es lo que era el cuerpo el día seis mil calorías que lo más lo más complicado

Voz 1025 24:01 está super interesante recordamos dónde te podemos ver y lo que te hace

Voz 1309 24:04 sí que me han hecho gesto digo te que te queda algo

Voz 14 24:07 que no que yo te comentaba que el es lo más complicado pero para mí realmente lo más complicado es ser capaz de movilizar a sensibilizar a gente para que me acompañe en la carrera hay en nuestro reto solidario y eso realmente es lo que lo tiene más complicado me parece ahora mismo

Voz 1025 24:22 no no pero yo estoy seguro que la gente escuchándonos se va a animar va a entrar recordando la página web

Voz 14 24:27 un kilómetro uno números km uno vida punto O R pues así es

Voz 1025 24:33 sí una mano y entrar habéis el carrerón que a partir de militares a estar ahí dando podéis conseguir que hoy

Voz 0181 24:41 sigan allí también personal osea de nativos

Voz 6 24:45 a ver si yo estoy seguro yo estoy seguro que

Voz 14 24:47 India es muy especial su gente son súper acogedores de yo voy muy tranquilo porque porque no van a cuidar ya en la primera edición que estuve solo allí salían miles de personas acompañando a era ya es una Experience

Voz 5 24:59 eso es como Forrest Gump corriendo y contó gente corriendo detrás te digo la verdad

Voz 15 25:04 qué ha sucedido no ha habido ninguna

Voz 14 25:07 por ello algunas por ahí

Voz 15 25:09 y lo que se vive allí no se vive ninguna otra prueba Hay

Voz 7 25:12 cuando cuando en la Cámara Baja una cámara que va con un con un realizador que va bien

Voz 16 25:17 la infortunada mente Jaime

Voz 5 25:20 la Cámara no te preocupes van a seguir Matilla el cámara todo es les llevaba muchísimo

Voz 6 25:26 estuvimos rodando allí lo más complicado

Voz 5 25:28 da cada día acotar el espacio donde rodábamos porque la gente se volvía nota detrás de la cámara

Voz 7 25:34 Díaz cientos de personas siempre mirando y siguiendo no sé dónde fuésemos cambiamos de localización en los cinco kilómetros más allá

Voz 5 25:42 yo veía tardaba un rato pero parecían llegue a quienes

Voz 1025 25:46 pues oye te deseamos toda la suerte del día estaremos muy pendiente de vosotros y ojalá que hagamos muchos kilómetros y muchas vías

Voz 14 25:51 muchísimas gracias les invito a que me acompañen

Voz 1025 25:55 la carrera de su vida pues ahí estaremos un abrazo muy fuerte seguimos con más cosas aventureros

Voz 4 26:18 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo esperar a que se desarrolle voto Fon Bismarck quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia Adolf a SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena Ser en Ser Historia punto es

Voz 9 26:51 no olvides tu historia ni tu destino Bob Marley Cadena SER

Voz 18 26:59 hoy no se me la encontré en todo caso es mía celebra verdes encontrado pero me hubiera gustado más encontrarme visual encontrado sí pero poco a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido cedieron algo por él tres veinticinco era el mío no hay dudas

Voz 20 27:16 será aventureros está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros en Facebook busca nuevos por ser aventurero

Voz 1025 27:41 llega el momento uno de los momentos mágicos del programa ya sabes que sólo hacemos quedar dar tumbos seguimos con José Luis Angulo en algún punto de la china no hemos conseguido hablar con él con lo cuando sabemos que a estas horas estará entonaba voten un tarro gigante ahí

Voz 5 27:59 este hecho en China confinado en una zona remota

Voz 1025 28:01 eh China entrar montañas yo creo que a estas horas convertido ahora mismo está mismo ahí con con ondas almendra muy bien pero pero claro tenemos tenemos un mito en este programa el mito

Voz 21 28:18 desde las antípodas o donde le dije muy cuerdo

Voz 1025 28:26 me dice que va entrena a estas horas que hizo no sé si David B

Voz 22 28:33 yo estoy en el tren altres ya tengo acaso ya

Voz 1025 28:38 pero que te entiendo de de de

Voz 22 28:43 ni a donde vivo yo Campbell tan caro claro siempre entre sí porque oye tenía

Voz 13 28:52 yo trabajo y trabajó siempre venga

Voz 5 28:56 de hecho

Voz 13 28:59 ja

Voz 22 29:02 en que en que en que nada la verdad es que yo meto en unos premios que andaba

Voz 1241 29:08 aquí mira a este fin de semana eso

Voz 22 29:13 media semana muy importante yo tengo la suerte de que no trabajo es muy importante porque el sábado se juega la final de la de la NFL F eh fútbol australiano valen se se juega la gran final en Melbourne en el estadio en el más grande de todos el apodada Colin Wood contra Giguens no lo sé no no pero Coli mudos el equipo de Melbourne que juegas la final

Voz 1241 29:44 el domingo el domingo se juega la gran final de de RACC Bilic rubia a trece

Voz 22 29:51 madre mía entonces hoy han sido los esto no da abasto te otorgan al mejor jugador de de rape le entonces yo voy a ver dos finales e una sábado

Voz 14 30:01 se y otra el domingo pero lo hacen queriendo lo de ponerle

Voz 22 30:03 el fin de semana a semana cojonudo claro la pone el mismo fin de semana pero no el mismo día vale queriendo porque las dos Ligas acaban al me al mismo tiempo si siempre es así siempre eso sí que por fin de semana de el sábado que es el padre que es la final

Voz 1241 30:22 Melbourne es un día mágico hay en Melbourne en todo el mundo se junta hacer barbacoas viera el partido

Voz 22 30:31 de conectan ya desde las nueve de la mañana

Voz 1241 30:34 dónde están los equipos que desayunan Safin un despliegue en la televisión brutal eso a mí me gusta verlo más que el partido luego el partido pues pasa lo que tenga que pasar pero esas conexiones Dalton yo voy a hacer una paella el sábado puede hacer una paella una tortilla

Voz 1025 30:53 si en vez entiende barbacoa paella entonados Dj's muy bien

Voz 22 30:58 se yo mira mi barbacoa Italia

Voz 5 31:03 no tienen con quién invitas pues

Voz 1241 31:10 es que nosotros no vivimos una casa muy grande dos no podemos

Voz 22 31:14 vital a mucha gente yo no quería invitar a nadie

Voz 5 31:19 a la tortilla

Voz 22 31:24 mi mujer habrá invitaba que sé pues al que venga se abre la puerta a un poco de país

Voz 5 31:29 sabes yo veo sacar pero tampoco les voy a voy tampoco

Voz 22 31:34 he venido he venido de Japón he venido de Japón que ha sido fatal en Japón mejor

Voz 5 31:40 el Cuco

Voz 22 31:42 eso sí poco pero si se come muy bien en Japón no sé por qué cuando no ya pero cuando él sí pero te dejas una pasta

Voz 23 31:51 yo cuando trabajo me gusta apunta comer poco

Voz 1241 31:53 lo que sí es como mucho me entra el sueño buen Travel soñó cuando trabajo tengo que estar activo ya a tope tengo que estar

Voz 7 32:01 está tocado trabaja pasa era aventurero que suele estar aquí entre sudado eh eh

Voz 1241 32:07 luego luego cuando cuando cuando llegan aquí en la casa Sete

Voz 22 32:13 de hecho unas lentejas

Voz 1241 32:15 hecho unas lentejas estaban acogerán osea yo creo que ni el mejor coche

Voz 22 32:22 dinero hace unas lentejas que yo yo creo que yo soy mucho mejor que que los dinero en estas famosas que sí

Voz 5 32:32 siempre lo hemos lo hemos comentado siempre con lo bien que lo dijo sí pero no no me vuelvo que pero no eran garbanzos lo que aquí lo que iba a estar con pollo garbanzos con él verdad ahí el garbanzo no

Voz 22 32:46 pero eso fue cuando venía de Nueva York poco vale vale yo sólo pasa hacer cuatro o cinco platas no seamos personas cuatro cinco platos que era muy claro las lentejas me encanta me encanta sí sí

Voz 1025 33:02 quienes empezamos a cero hacemos una sección de cocina ahora contigo

Voz 1241 33:09 le metió costilla le metido un hueso y aquí se llama Bacon de Bacon

Voz 7 33:15 sí es cierto es cierto no le pones

Voz 1025 33:18 ahí justo en el momento a sí mismo con

Voz 1241 33:23 he echado guindillas

Voz 22 33:26 pero bueno no voy a hacer eso el sábado salvo de una paya porque vendrá alguien a casa no tenemos muchos sitios tampoco encima pues tampoco es cuestión de tal yo creía que íbamos a ir a casa de un tío de mi mujer se sí que hacer

Voz 5 33:40 buena entrar no ahora volvemos

Voz 22 33:49 me llevo bien con él oye que pero

Voz 1241 33:53 estoy ante un fin de semana estoy ante un fin de semana

Voz 1025 33:56 histórico

Voz 1241 33:59 he soñado soñado porque no tengo nada que hacer más que cocinar Iber las dos final

Voz 5 34:06 hoy que contiene una especial a explicar

Voz 24 34:14 hay gente que estaban vacilando a todos no les siga nada

Voz 1025 34:20 bueno pues estaremos muy pendientes la semana de la próxima semana Estaràs también en Australia o te vas viajaría

Voz 1241 34:30 no no no no estará aquí estar aquí veremos

Voz 22 34:35 Nos dando esto es la siguiente pero la siguiente estoy aquí muy mucho que hacer

Voz 13 34:40 decir algo verdad que da para derrotar Borja

Voz 22 34:45 se ha amparado aquí donde estoy me Maryland

Voz 13 34:48 a mí me vete con cuidado cuántas te quedan para la tuya

Voz 22 34:53 nada me queda bastante avala ha quedado rastro

Voz 25 34:56 bueno no no pasa un librito

Voz 5 34:59 el veré yo voy fenomenal

Voz 25 35:02 no no me he traído libro escuchando cosas

Voz 1241 35:06 sé que me interesan y bueno estoy haciendo cosas también importantes

Voz 24 35:13 sí claro aquella yo Jerez

Voz 13 35:19 un momento de la entrevista malo aquí

Voz 1025 35:22 volvemos contigo la próxima semana Weiss viajé en el tren

Voz 22 35:27 vale venga cuidaros Un no puedo hablar mucho ahora venga

Voz 5 35:33 a dos bolas lo metió una madre mía bueno nosotros

Voz 4 35:40 lo he dado todo es mentira

Voz 9 35:47 con Chema Rodríguez

Voz 1025 35:54 el dicho es lo que más te pone pues bueno vamos a recordar porque a lo mejor hay oyentes que no nos escucharon en el primer día que hicimos el concurso que ya tenemos un ganador por cierto lo lo contaba la semana pasada lo que vas a contar ahora

Voz 13 36:07 es un noventa por ciento verdad pero hay un trocito que no es cierto

Voz 5 36:12 el diez por ciento alguna mentía

Voz 13 36:15 es donde hay pegas como cuál es como

Voz 7 36:18 cualquier entrevista en la radio o la televisión con cualquier personaje político

Voz 1025 36:21 pero pero que tú puedas a hundan trocito que no es verdad yo ojo porque quien acierte eso tiene dos dadas para ir al estreno de tu película que por cierto se estrena ya el este nos inviten

Voz 6 36:35 Nicolás estrenó ayer en Madrid

Voz 7 36:38 Teka iba a estar hasta el tres de octubre la Cinemateca de Madrid

Voz 1025 36:42 si me por Madrid lo vamos

Voz 6 36:45 tenemos nuestro spa estrenado el resto de España en firme

Voz 7 36:48 en streaming mientras encendían punto es ahí se pueden ver libremente más lógicamente no existe si la película que rodamos en Guatemala

Voz 1025 36:54 la hace un año los sí que todos lío y tal que por cierto junto con las entradas habrá gente que a lo mejor no podrá ir hay tal regalamos una camiseta de ser aventurero que aún nos quedan unas pocas

Voz 7 37:07 se Anta la semana la semana pasada no pudimos porque no

Voz 6 37:12 Nueva York y la anterior pues detuvo

Voz 7 37:14 Vimos una en la que hago acordados de la expedición aquella al Polo Sur duros con y con amor

Voz 26 37:20 de ahí que tenían que haber igual que era la mentira que ya había contado y la mentira que ya había contado era que eh

Voz 7 37:27 Scott iba persiguiendo multen disparándole entonces aquello lo lo lo averiguo un oyente ley

Voz 1025 37:33 tenéis que responder arroba Ser aventureros en Twitter no oye lo que es mentira creo que es esto yo creo que lo otro y entre todos los que aciertan

Voz 7 37:42 aquí lo hacemos desde aquel día quería quería más

Voz 1025 37:44 ha dicho que está aquí está tu peli hasta el tres

Voz 26 37:47 de octubre en Madrid hay Madrid pero

Voz 5 37:49 si en los oyentes son de otro fue buscaremos da miedo

Voz 1025 37:53 porque si llega a llegar a la camiseta dando pasan

Voz 5 37:55 eso sí la película seguirá poniendo en otra

Voz 7 37:58 bares y si no les daremos un bono para que lo vean en Filmin y si no le mando un link para que lo vean en su casa

Voz 5 38:03 muy mal lo imposible lo que has hecho esto es mentira Zapatero ha mentido a ver vamos con la historia de Valle el otro día fue muy fácil

Voz 7 38:18 él iba persiguiendo la tiros está hoy bastante más difícil lo lo cierto es que vemos no haber cosa que vais a pensar que vais a pensar que eso era mentira porque puede ser que no íbamos a hablar

Voz 6 38:31 de de Darwin ir de de su viaje con el Vigo acordes bueno Darwin me imagino que Xavier debe con observando tú has estado en Estados Unidos viviendo durante muchos años habrá la polémica que hay permanentemente entre evolucionistas y que pese a que hasta a Darwin bueno pues la única teoría era la de la la creacionista de museo creado por un dios que bueno pues que a partir del cual hemos surgido todos los entes naturales Darwin crea la teoría de la evolución aquí a partir de ese momento la ciencia empieza a demostrar que somos producto de la evolución pero hasta día de hoy esto es una gran polémica Darwin fue un personaje muy curioso es muy interesante y que realizó una de las grandes expediciones que se han que hicieron en el en el siglo XIX este hombre lo que lejos de lo que pudiera pensar no era un científico reconocido en Nira cuando se fue con el Beagle con el que tenía veintidós años y de hecho el empezó tú crear medicina y lo dejó al al a la primera operación que tuvo que ver salió corriendo y se echó atrás y luego intentó hacerse clásico bien dentro de la Universidad de Cambridge era un puñetero desastre porque era bastante crápula desde pasaban día de fiesta en los bares cual Hinault Hinault conseguía levantar cabeza pero en esa universidad de Cambridge un profesor de Biología creyó en él cuando éste cuando este profesor de Biología un eh especial del Ejército que que sea más Roy le pidió de pensaba dar la vuelta al mundo en el Beagle ya había estado antes en el en el en la zona en la zona sur de de del planeta había estado cartografía ando y haciendo había tiene una gran expedición pero ahora tenía otra la más importante de su vida que era dar la vuelta al mundo mundo para cartografiar gran parte del planeta entonces pidió uno Un naturalista que fuese al hice lo pidió este profesor de Cambridge que primero pensó en su cuñado que era su cuñado su cuñado ha dejado a él e intentó dices bueno pues ya que no va a mi cuñado él mismo nosotros ofreció irse

Voz 5 40:52 es que estoy

Voz 27 40:55 sí sí

Voz 6 40:57 que finalmente él él no tampoco pudo ir al viaje de terceras de terceras apareció Darwin Darwin

Voz 27 41:06 yo ir eh

Voz 6 41:09 al principio fijó hoy no lo quería y esto que voy a contar o aparecer la mentira de pero que sepáis que esto no es mentira esto que voy

Voz 11 41:16 buenos días vista esto es verdad que esto te voy a contar es verdad

Voz 6 41:20 Roy no quería Darwin porque decía que su nariz delataba tiene un nombre con la fuerza y la capacidad para hacer un viaje de esas características en aquel entonces había un se había un libro que el arte de conocer a los hombres por su fisonomía decía que la nariz

Voz 16 41:40 la nariz de

Voz 5 41:43 no no demostraba su fisionomía

Voz 6 41:45 mostraba que no lo ha capaz pero lo habrá un tipo con una gran inteligencia con con mucha locuacidad tal IFPI y se lo llevó estuvo recorrieron la Patagonia Ilie de pasaron por las Galápagos

Voz 14 41:58 se la gala pago fue donde él realmente

Voz 6 42:01 pues observó por ejemplo vio reptiles que les llamaba que llamar la atención tortugas pido vio que en cada isla las grandes tortugas que había cada tortuga tenía un caparazón una forma de caparazón distinta y ahí fue donde empezó a pensar en qué animales de la misma especie advierte cómo ha evolucionado de forma distinta esas tortugas era un gran cazador y el IVA en cada lugar que llevaba en la Patagonia cazaba daba de comer a los hombres del barco con lo que iba cazando comió Puma comió ve zorros comieron una especie de rata que que había por allí Islas Galapagos se comían las tortugas la gente del lugar las tortugas verdes muchos alcaldes tortugas de las paga en mucho las las mataban la sabrían cuando tenían problemas de verse Babe se veían en líquido de la tortuga que que por toda la cantidad de líquido que había que había ingerido y bueno el caso es que Darwin después de cinco años recorriendo el mundo lo estuvieron en Nueva Zelanda estuvieron en Australia después de cinco años llegó a llegó a la Inglaterra El en las Galápagos donde había cambiado su Menchú su pensamiento se dio cuenta de la teoría de la evolución tardó veinte años en desarrollar la teoría la teoría de la evolución hoy veinte años después publicó un libro que se llamaba El origen de las especies mediante la selección natural y ahí fue donde dijo su famosa frase en la lucha por por la evolución de las especies sólo los más aptos sobre

Voz 5 43:33 buenas voces de todo lo que ha contado

Voz 1025 43:36 Emma hay algo que no es verdad que no es verdad porque no recibe de la nariz que no es verdad no lo hubiera dicho íbera

Voz 13 43:45 ya era diga lo que no

Voz 22 43:48 sí

Voz 1025 43:49 era que era verdad perdona que no era mentira lo de la nariz saque y lo vamos a dejar y que quién quiera descubrir lo descubra vale eh vamos a hacer una mínima Fawcett seguimos era aventureros

Voz 2 44:23 sucedió una noche se refiere Humphrey Bogart clásico viene de la palabra aclara

Voz 28 44:28 el programa de la Cadena SER

Voz 14 44:31 televisión TFM

Voz 29 44:39 Ricardo eh

Voz 18 44:43 no es posible que esto sea no ronca no lo despierta refieren insomnio quiere curas lo durmiendo

Voz 20 44:52 Ser aventureros en Twitter arroba Ser aventureros

Voz 1025 45:14 venga que vamos a dar una vuelta por África nos vamos al desafío Zambia dos mil dieciocho porque tengo al otro lado a Daniel Romero del teléfono hola Daniel qué tal estás buenos días hola qué tal buenos días el Quijote Tim que es esto el Quijote Tim Daniel

Voz 30 45:28 pues mira al Quijote tiene es es una organización he que promueve cada año pues un proyecto eh de ayuda pues algún colectivo de niños preferentemente que se encuentra en una situación pues de riesgo exclusividad pues más nuestras fronteras

Voz 1025 45:47 cuéntame el esfuerzo vuestro este año era conseguir dinero verdad para cuatrocientos niños y niñas no de una escuela primaria en Zambia si si no recuerdo mal

Voz 30 45:57 efectivamente mira el los objetivos clave de nuestro proyecto este año eran recaudar alrededor de unos treinta mil euros que se iban a dedicar a I construcción de unas viviendas adosadas para los profes titulados que que el Gobierno de Zambia se había comprometido a poner Astor niños en el momento en el que estuvieran estas casas construidas

Voz 1025 46:18 vale los punto dos pues

Voz 30 46:21 exhalación Fotovoltaica de todo el centro escolar que ya cuenta con cinco aulas tres oficinas y estas casas para profesores que haya rematando y luego el resto pues para el la la compra adquiriendo determinen de diverso material inmobiliario escolar para los chico pues como un proyector primeras sesiones de cine que están teniendo ya verdad y una serie de elementos pues un altavoz también de exterior pues para actividades en el en el en el patio del cole pues para determinadas cosas que ahora ya lo largo del año Se van a ir cerrando a unas necesidades

Voz 0322 46:55 no no es material escolar

Voz 1025 46:57 el Quijote Team sigue con otros proyectos de futuro puede de los pasados pasado seis meses de locura con esto ya estáis agotados y medio muerto dice que Tim va a descansar un tiempo que vais a hacer

Voz 0322 47:10 sí

Voz 30 47:10 mira por el momento el punto en el que nos encontramos es que estamos aún rematando a parte del proyecto el fin de semana que no tenemos en Albacete han evento pues de de de de de juntarnos con todos los mecenas y patrocinadores y estamos en un momento un poco de de de cerrando este proyecto porque aún quedan algunas cositas vale entonces para el año que viene

Voz 0322 47:31 el año que viene pues seguramente

Voz 30 47:34 no le a la Junta la cabeza Easy identificamos otro proyecto bonito tan bonito como éste hilo empuje hemos a la idea es darle continuidad al igual que hemos hecho en los últimos tres años pues en para un proyecto de ayuda a niños ciegos en Nepal también para unos niños con discapacidad psíquica en Mongolia

Voz 1025 47:53 qué bonito pues muy bien oye la gente que nos está escuchando que quería seguir las aventuras de este Quijote Pin

Voz 30 47:59 pues mira muy fácil los podéis de lo más facil la actualización de de digamos de lo que vamos hacia el día a día se sigue muy fácil a través de Facebook buscando Quijote Tim Allen Time en inglés tiene Quijote Tim a mí sino a través de nuestra página web aunque lo que tenemos más actualizadas eso en nuestro país Taganana nuestro Facebook

Voz 1025 48:19 qué guay pues ahí os seguimos oye un abrazo enorme mucha suerte eh

Voz 30 48:24 voy muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 1025 48:26 nos por ese ese empuje para los chavales no habrá luego gracias Miguel Romero gratis aquí en Ser aventureros

Voz 31 48:40 hoy venías de la cabecera dices alguna frase Volvo porque porque fueron mucho mejor pero lo veo mucho

Voz 5 48:47 yo yo creo que está Herminio arriba durante Youtube como terapia como lo vemos

Voz 4 48:52 de la puede poner fin de la mirada crítica del fotógrafo

Voz 32 48:56 Ángel Colina

Voz 5 49:01 dos que sigue hablando permanentemente aunque estén tan es así pero cabecera tres carreteras cabecera sin contenidos sin que nadie lo era porque no pasa nada pero es que yo intervenga los apoyos pero hoy no tiene por la pelota ya tenía te hablando lo tenía todo

Voz 1309 49:17 es que esta semana ha estado poco liado con el tema todo lo que está pasando no han pasado muchas

Voz 5 49:21 estoy ahí sí me he distraido Un poco francés que quiere ser alcalde Barcelona Haniyeh

Voz 33 49:28 nada nada yo no digo nada

Voz 5 49:31 yo no yo no sé me acordé de Chema porque realmente oigo no sé que la ministra del por Taipei ganó el otro no sé cuánto sí que tiene que ver conmigo que es mentira que es verdad creo que ha estado muy bien ya está aquí no es nada no no voy

Voz 33 49:49 sí ya sé que vosotros también y en ello sigo con mucho interés a a Carlos Turia manda mucho siguiéndole los vídeos letal a toda la movida ya tienen bueno ya ya

Voz 5 49:58 claro que los hoy así porque es un profesional yo no yo no soy un profesional tú eres un profesional adelante Alfonso relación por qué tal está muy bien muy bien con una quede rinitis en este mamá tenemos bueno pero bueno vamos superando

Voz 7 50:16 sí es los pasa que basa de que has hablar bueno voy a contaros que la semana pasada os acordáis vamos si solo pues que sigue

Voz 34 50:25 voz de snow board en la selección española de ex novo harán en Bariloche concretamente en manos en todo lo que son los Andes compitiendo entrenándose joe que sigue andando

Voz 5 50:35 todas las competiciones pero es que quería eso no estaba frases porque yo tengo

Voz 4 50:46 ya

Voz 24 50:50 sí

Voz 5 50:53 pero en este caso la cabecera sé

Voz 35 50:55 hace que hace bien arriba

Voz 5 50:57 a lo que tú también vas a empeorar como no no no no nos ahí arriba y escaso en su casa y arriba tiene marginales pero muy bien tenéis me gusta joven planchado jóvenes bonita de aquí

Voz 1025 51:14 oye para los que preguntáis por Javier Gregory no pasa nada que te te hemos te vas a Agaete

Voz 5 51:18 ya te vamos a hora muy bien y vamos a vuelve bueno

Voz 1025 51:24 esta semana se estaban ahí una piedra ajenos podían caer en la cabeza pero han caído

Voz 7 51:28 sí sí pero vamos a esteroide bueno por volviéndose que parece y terminó ya estamos ganando lo todo empiece ya lo decíamos la semana pasada el snow board español es un lugar de primer nivel que está consiguiendo medallas se viese es

Voz 5 51:42 Ania

Voz 7 51:45 ese es el verdadero director si se quiere de la Federación Española de deportes de invierno la verdadera apuesta es este deporte les Board

Voz 5 51:53 oye vamos una curiosidad que tenemos para para ponerte nervioso cuando cuando abrimos de estamos a cuarenta grados estamos a cuarenta grados efectivamente