“QUIERO DESMENTIR QUE SOY EL DEMONIO”

Voz 1995 00:04 llega a ser un artista por la calidad de la obra que crea pero también también por la personalidad que desprende cuando se presenta ante los demás José descubren una escena el comportamiento la forma de actuar de alguien puede generar sensaciones y enigmas de espectador similares lo que sentirían cuando observan un cuadro por ejemplo seguro que a muchos de ustedes les decían vaya artista estás hecha y aún no tenían no tenían obra pero apuntaba maneras pues algo así es lo que sucede les sucede a Jorge Ilegal cuando llega algún lugar aunque no lo conozca en la gente piensa vaya artista estás hecha

Voz 1173 00:50 hablamos con un genio y figura Jorge Ilegal rebelión días griego la voz te has quedado con lo que tú eres está listo pero esto de no de no dormir realmente perjudicial

Voz 1995 01:21 eso de señoras y no le guste mi careto que de canal es uno de los momentos míticos de la televisión de este país

Voz 1173 01:27 pues bueno esa época sólo había dos canales uno y La dos estábamos en el programa dedicado hace años la madre de un amigo mío estado viendo la televisión ese momento

Voz 2 01:37 llegaba con con la merienda ahí joder qué chaval tan feo si no les gusta mi careto cambio de canal era la madre de Jorge Explosion

Voz 1995 01:49 de otro grande Jorge esto y que recuerda de aquellos tiempos decía David Bowie ínclito extraordinario artista que de la década de los setenta recordaba muy poco de la década no de un año concreto no de de la década de los setenta recordaba muy poco en tu caso como como Inma como veis aquellos aquella época bueno algunos momentos son poco borrosos por el uso recreativo del alcohol

Voz 2 02:17 exceso veíamos mundo un poco como lo muy fugaz pero me acuerdo de que casi todo eh eh acuerdo de casi todo me acuerdo que no paraba de patinar mis compañeros de grupo en ilegales igual estábamos siguiendo una línea claramente autodestructiva pero recreando no sería estábamos pasándolo muy bien

Voz 1995 02:38 hay un documental extraordinaria Mi vida entre las hormigas que habla muy bien de de aquellos tiempos hay mucho de leyenda en torno a día sea eso de Pelé pelea sobre movida su de situaciones de todo lo que se cuenta porque claro esto llega de una forma a otra cuanto real cuántas mentiras algunos pasaje

Voz 2 02:58 hay hay cosas que están claramente modificadas o más unificadas en una época en que empezaron a decir que yo era el demonio ITEL se corrió la voz porque sólo porque le contesté con estilo latinización a una estudiante de del español en el siglo dieciséis diecisiete ya empezaron a decir que era luego hable con unos técnicos en francés entonces decía que era el diablo que hablaba idiomas

Voz 1995 03:22 Anticristo la cosa continuo por qué salir

Voz 2 03:24 por ahí les a bueno una pelea

Voz 3 03:27 al final Varela pelea

Voz 2 03:29 por de pasta de todos los tipos que estaba para ir a tomar copas y se hicieron amigos les lleva un bar que al día siguiente no existía entonces empezaba empezó la leyenda de que era el diablo es firmemente mentira yo no soy un poquito azufre de vez en cuando

Voz 1995 03:47 no es así el letona ha sido nivel es decir esto lo ven el letrado

Voz 2 03:52 se siguen siendo para mí algo indescifrable

Voz 1995 03:54 el yendo ese tipo me parece un poco

Voz 2 03:57 más simpáticas que es curioso eh

Voz 1995 03:59 la poniéndole lo más antipático conseguimos que sea todo lo contrario Jorge ilegales de las primeras personas que apareció en la televisión dando consejos nutricionales

Voz 3 04:10 usted recomienda una dieta especial para mantenerse al cerebro son muy buenas las sardinas delata con café

Voz 4 04:20 tú series y la tele diciendo que para el cerebro son muy

Voz 1995 04:27 muy buenas me cuesta estar repetirla

Voz 2 04:30 la alta con café es cierto porque bueno el café excitante Jacobo tenga una voz es excitante pero voy a voy a UGT guardar el agua me sienta peor

Voz 1173 04:40 don Luis que aquí para eso eso a los API árabe mucho menos bebés ahora medio exactamente ahora bueno lo hagamos apología aquí

Voz 1995 04:52 cuando te abre breves

Voz 1173 04:54 tú dabas consejos ese tipo porque quería es que de verdad

Voz 2 04:56 cierto es el fósforo contenido en las sardinas delata está muy disuelto por por el proceso de la tipificación o lo que sea con el café funcionó muy bien no sé qué qué coño de sustancias y hacia ahí pero pero funcionan como dopantes mano siempre está ahí

Voz 1995 05:11 lo que hace no sé si te da la la sardina uno con el café era como eso yo me yo me preocuparía sedes Mi pero me preocuparía un poco porque si te da la razón sueco yo me preocuparía un poco lo que estás haciendo con tu vida bueno los ilegales van a estar de gira el XXIII el veinticuatro de noviembre van a estar en Gijón el uno de diciembre en Madrid el catorce en Barcelona y el quince de diciembre en Valencia por el momento después continuarán

Voz 1173 05:36 hablamos con Jorge ilegales

Voz 1995 06:16 rebeldes inconformistas provocadores ilegales tienen un nuevo disco

Voz 5 06:37 dos luchas te Matas va a estar firmando discos como firma dos discos con cariño

Voz 1173 06:41 yo no eso no va no va mucho amigos pues pongo de tu amigo Jorge Ilegal ha pagado cosas como de un guitarrista ruidoso guitarrista ilegal o alcohol

Voz 2 06:57 mucho peor vez has puesto el telefonía nunca me falta

Voz 1995 07:02 no no no es verdad ideas alguna vez has pensado sin mírame a los ojos Jorge Martínez ilegal alguna vez en algún momento algún día bajo alguna circunstancia has pensado en retirarse

Voz 2 07:15 no no pienso en retirarme pienso morir algún día pero de todo el tiempo eh día todavía no tenemos mezzo morirme y bueno a veces durante el camino voy despidiendo de las cosas eh porque hay que asumirlo cuando al nacer contra la obligación de Madrid y bueno voy despidiendo de me cosas pero no dejó marcas al camino porque no voy a regresar eh eso sí dejarte hacer ruidos con la guitarra es poco probable me digo a mí mismo tocar la guitarra muchas veces porque bueno al aire

Voz 1995 07:49 esa dieta musical si tengo una

Voz 2 07:51 lo hizo muy tentadora colección de guitarras pero entiendo que los Ayón con maligno los instrumentos por ejemplo las Fender Caster quieren que que es de una determinada manera si tocas mucho tiempo con esa guitarra acabas adquiriendo un vicio que muchos llaman virtuosismo y que al final te traiciona lo que estás haciendo es tocar lo que la ergonomía de la guitarra te reclama excavadas tocando lo que quiero de instrumento ideado por eso evito un poco así etarras

Voz 1995 08:20 muy bien es una especie de inferir infelicidad infidelidad perdón no hay felicidad infidelidad guitarrero cuánto dinero han invertido guitarras

Voz 2 08:31 bueno prefiero no pensar en ello e todo pero sí muchísimo más que otra cosa guitarra que que es la que necesito para ese para el disco Haitar el me da me da lo mismo la cantidad voy a por ella lleva consigo y luego le hago cada cosa

Voz 1995 08:48 cuántas guitarras destrozó tanto vida

Voz 2 08:50 algunas que destrozado una vez compró una remesa de veintitantas y no sobrevivió ninguna

Voz 1995 08:57 incitando se decían que era buena un nuevo

Voz 2 08:59 en lo que va a ir muy bien y tal pero eran eran realmente malignas llegó en un momento en que empezaron los mástiles empezaban a torcerse no les sino a torcerse lateralmente y me he podido resistirlo acabe rompiendo las todas digamos había pagado llegó por lo menos me voy a vengar

Voz 1995 09:16 bueno mira ese oye que si eso les terapia lo mismo en fin tabarra por otra parte ciento tiempo una cosa que no le no creo que me bien tuvo comentase que tuvo con soldaditos recrean batallas famosos de la historia

Voz 2 09:31 siga haciéndolo ida segunda pregunta Phil Collins tiene una obsesión con la batalla de El Álamo que tiene la colección sobre el libro sobre Segunda Guerra Mundial más grande de Europa qué pasa con los banqueros los soldaditos que es la guerra es la guerra es una constante muy humana desde mucho antes que fuésemos humanos en ya existía el combaten desde las primeras bacterias tú cuando cuando acabas un poco el jardín que te llega ese evocador olor a tierra mojada lo que estás oliendo es un combate químico una guerra química entre bacterias sea fíjate tú digamos pero yo casi lo soldaditos de plomo los considera más como un flashback a una a la infancia pero sobre todo también una si ves una obra de Sánchez por ejemplo que son escultor español de los años cuarenta pues son esculturas fantásticas muchos los soldaditos de plomo de Holger Edith son artísticamente eso por por mencionar sueco como autor

Voz 1995 10:33 sí no yo tengo una cierta de venerar eso no

Voz 2 10:35 son realmente bellas a esas figuras sobre todo los caballos que esa visión impresionista que tiene de ellos a mí me parecen incluso comparables a los caballos de Degas eh me gusta mucho como esculturas son obras de arte también hay obras de arte que las que se ven motivos bélicos o religiosos realmente son muy buenas pues con los es más todavía más más difícil probablemente por lo irreal e pero que nadie ha visto nunca un ángel yo no he visto a nadie volar todavía volar en pedazos

Voz 1995 11:10 el Jorge el disco se llama rebelión llevan desde los ochenta incitando a la rebelión de una de una forma u otra crees que algún día los guantes ya veremos cuando

Voz 2 11:20 bueno yo creo que en estos momentos la rebelión es necesaria no sólo necesaria sino imprescindible vivimos un momento histórico sobre todo en este país en que después de la gran estafa en fin disfrazada de crisis vemos que desde la época en que empezaron ilegales el primer disco en el ochenta y dos a la actualidad bueno era un momento lleno de esperanzas había desaparecido la censura se tendía hacia una sanidad universal que luego se consiguió pero la educación pública crecía como debería ser en fin de los derechos laborales eran amplios y todo esto a día de hoy dos mil dieciocho se ha restringido sino no reveló damos es que somos unos castrati eh es necesario la rebelión es y necesitamos de derechas

Voz 1995 12:10 no hay muchas tuvieron porque es verdad que los ochenta todo ese movimiento social lo acompañaban los músicos los directores de cine F hay un movimiento artístico que representaba refleja muy bien todo eso he dicho si te vamos atrás cogemos las pelis de canciones los libros seguro que que vemos que hay una constatación de un movimiento no salvo tu disco fantástico rebelión pero no echas un poco en falta que esa rebelión a la que tú llamas en tu disco a esta rebelión se sume más gente

Voz 2 12:37 días en general son una una rebelión general salvo los que estén en el ajo claro todos estos nuevos millonarios a los que no les conviene ningún tipo de rebelión pero

Voz 1995 12:47 sí veo mis compañeros es que se mucho son muy políticamente correctos y eso restringe a

Voz 2 12:54 ampliamente las libertades de todo un pueblo y lo que es también veo

Voz 1995 12:57 y es que quiénes son combativos generalmente

Voz 2 13:00 de lo hacen lanzando es ajos por la boca

Voz 1995 13:03 y eso hace que se pierda credibilidad en en en en la trinchera hay muy pocos te dije que proceden de mundos muy distintos pero ayer donde tú estás sentado es distinto Darío Villanueva que es el director de la RAE dijo una cosa pero lo voy a leer porque tiene tela que tú Jorge Martínez ilegal el director de la Red digáis lo mismo dijo que el lenguaje políticamente correcto es la peor de las censuras por difusa y poderosa ese ese lenguaje esa forma política de actos au pair que es lo mismo que estar diciendo tú así que tú y el director de la bueno tú como director de la especie

Voz 2 13:40 bueno algún día lo seré pero es que no tengo tiempo ahora está mejor con la promoción y los conciertos pero

Voz 1995 13:46 es verdad son tiempos de corrección atisbo tebeo Rivilla ex representa

Voz 2 13:51 lo opuesto a lo que tú eres es cierto porque el pulso de la calle es otro yo en la calle no sé todos los los poderes públicos el estado en fin los medios de comunicación deberían reflejar con más crudeza con mayor fidelidad lo que pasa en las calles yo he oído frases en las calles como como esta fíjate tú qué frase pero no lo gritaban a pesar de amordazar a pesar de todo no lo gritaban diez ni veinte ni cien personas eran miles de personas empezaron a gritar cuando mis hijos pasen hambre los tuyos chorreo harán sangre sea fíjate como está la cosa realmente no la calle grita cosas muy distintas a lo que hacen los artísticos los artistas de los medios de comunicación la cosa está cruda

Voz 1995 14:40 yo siempre que voy a cama estoy la matraca Tosatto yo el primer dijo que me compré mi vida fue el doble ilegal contaba ABC

Voz 2 14:48 es ilegal

Voz 1995 14:50 el doble de doble disco en directo de los ilegales y uno de darle el mismo día con lo cual para mí o la Mamón CETI es todo Nilda

Voz 6 15:02 ah

Voz 1173 15:06 este unos segundo mientras bebía para aperitivos cena para la noche es que lo bueno es poder poder

Voz 2 15:19 ponerse en distintas posturas bueno bueno postura es con con una cerveza en la mano o un vino también quizá está mejor y hay canciones que son mucho más reflexivo así que que bueno pueden sintonizar como poder político que has escuchado si te tales

Voz 1173 15:33 sí pero lo lo dejamos lo de las posturas físicas y mentales dejamos ahí

Voz 7 15:43 usted asegura

Voz 1173 15:47 ese sí habrá sido financieras esto cuestión haríamos con me entiende que restringía que viene encima no no pensé que ya han evolucionado para bien todos los conciertos

Voz 1995 15:58 porque este hombre en directo es un es un gran espectáculo veintitrés veinticuatro

Voz 4 16:03 en Gijón de noviembre en Jijona cierran

Voz 1995 16:07 de diciembre en Madrid el catorce en Barcelona y el y el quince en Valencia imagino que tú ya haces las cosas con el único interés en seguir rodando de seguir generando a seguir en la carretera

Voz 2 16:16 bueno me encanta el clima sonoro que creamos ese especie de nubes solo probablemente tóxica y joder

Voz 1173 16:26 no la la voz madre mía bueno de aquí al veintitrés de noviembre y arreglamos y yo creo que mañana estaré porque ayer llega un momento en el que casi no podía ni hablar ni nada

Voz 1995 16:38 pero pero bueno bueno Jorge Jorge Martínez de los ilegales tienen nuevo disco es una muy buena noticia empieza una gira esas todavía noticia mejor sabes que te queremos Isabel ves que te admiramos un beso muy grande

Voz 1173 16:50 puedo saludar