“Quiero aspirar a hacer el pollo asado del año”

Voz 1995 00:00 cuando es más que probable que ya hemos pasado el ecuador de la vida gracias a las raíces de cada uno nos invita a colocar los pies en el suelo recordar quiénes somos entendernos a nosotros mismos y de paso en algunos casos

Voz 1 00:12 ganar un León de Oro

Voz 2 00:15 eso es lo que ha hecho Cuarón su última

Voz 1 00:17 Bikila

Voz 1995 00:18 el Roma pero no es el único premio con el que cuenta además de dos premios Oscar y un premio Globo de Oro forma parte del trío de mexicanos más influyentes del mundo junto a Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu tiene una película mala Si subió al espacio como Pedro Duque vira junto a Sandra Bullock y George Clooney en Gravity ha dirigido la película más autora de la saga de Harry Potter que no lo digo yo lo dicen los fans

Voz 4 00:49 ya han visto lo han visto a quién a Sirius Black

Voz 1995 00:55 esta se atrevió a adaptar a Dickens a los tiempos actuales con sus grandes esperanzas

Voz 4 01:03 eh sigues diferenció verter el invierno pasado treinta

Voz 1995 01:10 llevó al borde de la extinción al ser humano con una grandísima película Hijos de los hombres

Voz 5 01:15 hoy el mundo está consternado por la muerte te Diego Ricardo la persona más joven del planeta el más joven de la tierra tenía dieciocho años y cuatro meses

Voz 1995 01:24 cómo es su último trabajo una firme candidata a ser la película del año podría ser la primera película de ficción producida es una plataforma digital que consigue un Oscar y además en nuestro idioma en español desde luego en el camino triunfó en el Festival de Venecia llora se encuentra en San Sebastián presentando ese canto de amor en blanco y negro a la mujer que le cuidó cuando era pequeño así que allí nos acercamos en San Sebastián está María Guerra María muy buenos días

Voz 6 01:51 hola qué tal muy buenos días anomalía

Voz 1995 01:53 sí es un placer aún decir señor Alfonso Cuarón encantado de poder saludarle hola hola un placer saludarle Vicen todo el mundo además lo dice de una forma muy muy explícita que eche usted la película del año la mayor parte de los mortal es aspiramos hacer el pollo asado el año o el aparcamiento cuando al llegar a casa el año eso es lo que aspiramos nosotros cómo se siente al hacer la película del año quiero aspirar al pollo asado

Voz 1046 02:24 bueno yo no sé si te agradezco el comentario pero en realidad hay muchas películas este año que tendrías que verlas todas realmente para para para

Voz 1995 02:34 para aseverar esto pero muchas gracias igual usted usted tiene superpoderes en el director de cine gusté es lo más parecido a un superhéroe que conocemos usted es capaz de viajar por el espacio lo hizo con Gravity Icon Roma vieja usted por el tiempo concretamente viejo esté

Voz 7 02:51 a su infancia sí

Voz 1046 02:54 el proceso justamente de la película fue eso el la herramienta fue la memoria fue recuperar escenas del pasado pero además rodando las en los lugares donde sucedieron o recreando al milímetro eso

Voz 1995 03:10 ese espacio es cierto que el equipo no conocía el guión hasta que iba a grabar

Voz 1046 03:15 bueno de hecho en realidad el equipo nunca conoció el guión excepto un puñado es al que el entrada el rodaje como el el diseñador de senador de producción director de arte leí el guión pero ya muy entró el rodaje en realidad nadie nadie tuvo jamás los actores nunca tuvieron el el libreto hice rodó la película en una continuidad cronológica absoluta entonces todo me iba aprendiendo las circunstancias día a día así como la vida

Voz 1995 03:47 a qué interesante se que músico no recuerdo el nombre el músico en que decía que yo cuanto más me limito más me Libero decir ese tipo de limitaciones esa forma de trabajar con el equipo que provoca otro tipo de resultado lógicamente

Voz 1046 03:59 bueno ese es el misterio de las limitaciones las dimensiones muchas veces crea nuevas libertades muchas veces también abre nuevos caminos y nuevas vertientes las limitaciones no son muchas veces más que PI

Voz 1995 04:11 puertas nuevas también María Roma es por muchos motivos una una yo insisto la película señor cuál es lo que quiere la película de del año e intentaremos verlas todas pero Roma es muy especial por muchos motivos

Voz 8 04:26 bueno Roma es un monumento es que es una película impresionante porque es una película sentimental es el el fresco de una familia burguesa en el México de los años setenta el que se ve como un todo visto desde los ojos de Bibi una protagonista es una una criada indígena ir esto es la acompaña como esta vida familiar va va acompañando la durante durante un tiempo en el que tú ves el amor las clases sociales el racismo el racismo y son cosas que ves hijo de una manera muy emocionante yo lo que él quería preguntar Alfonso Cuarón es cómo ve ahora ha cambiado Méjico de todo ese racismo y clasismo

Voz 1046 05:12 cómo cómo está este vasco de hoy lo triste es el proceso de esta película descubrí que no ha cambiado

Voz 9 05:19 pero también eh

Voz 1046 05:21 darte cuenta que eso no es una cuestión mexicana eso es una cuestión que en todo el mundo yo vivo en Europa me confrontado con las mismas circunstancias en México quizá con gente autóctona digamos gente como esta empleada doméstica que es de origen de de origen indígena en México pero lo mismo sucede aquí con con las poblaciones inmigrantes entonces en realidad no no es que México no haya cambiado sino creo que el mundo no ha cambiado de hecho creo que toda esta temática se ha agudizado

Voz 1995 05:57 tenemos aquí el el pinche sueco Atom

Voz 1046 06:01 María

Voz 1995 06:02 que es un gran amante de su país es muy difícil no querer a México yo creo que es imposible no querer a a México no es que es una cultura Tánger

Voz 10 06:10 han de ir a mí me también

Voz 11 06:13 que a veces

Voz 10 06:16 no se veía yo es es un país que me ha formado

Voz 11 06:18 ya se ha sido un país escuela para mí según sueco maestro para un sueco llegar a México había muchas cosas que aprender pero es curioso que ambos vivimos en el exilio como es el exilio y utilizando exilio a lo ligero porque el SUC compadre Guillermo dice cada mañana con el respeto estoy en mi país como se siento mexicano fuera de su país trabajando bueno claro

Voz 1046 06:41 que el fenómeno que que que al que se refiere Guillermo lo siente cualquier cualquier cualquier emigrante hay una parte donde cree un han una vida nueva con nuevos lazos con la gratitud muy grande hacia los lugares y los nuevos espacios que lo reciben pero hay otra parte que es hay una parte muy incompleta hay una parte de casi una soledad que se comparte muchas veces con otros inmigrantes emigrantes

Voz 7 07:12 está

Voz 1046 07:14 pero yo una vez más yo no creo que sea una una cuestión sólo de ser Mexicano creo que es de cero de ser humano

Voz 1995 07:21 hace diecisiete años que cuero no no utilizaba el castellano el idioma español como vehículo lo nota claro es que la pregunta es esa es decir cómo evolucionó porque el idioma es un será vivo es decir el el español de hoy en día no es igual no utilizamos ni las mismas expresiones ni tan siquiera ordenadas

Voz 12 07:43 los amigos ve conseguí de Min porque dicen tú hablas uzbekos setentero Cosme fue del país claro

Voz 13 07:49 vista mente cuando fui a rodar y tú más

Voz 1046 07:52 va también Diego Luna les García Bernal se burlaban todo el tiempo español y dice expresiones mis expresiones coloquiales pero de antaño y creo que ahora eso se ha agudizado todavía más si eso me pasa muy parecido

Voz 1995 08:11 a usted pero lo bueno lo bueno es que ahora las cosas

Voz 1046 08:14 así las cosas que yo digo ya son veinte ciento sonámbulo

Voz 12 08:17 sí claro pero faltas vuelto han vuelto a ponerse de moda

Voz 14 08:23 Toni tenemos que dejarlo aquí porque tengo un batallón de de de compañeros de Netflix que notó una presión casi asesina pero yo ya hay quienes lo usamos no como no voy a jugarme la vida para precisamente hablar del tema han egipcia

Voz 1446 08:38 lo que acabo lo que empezó siendo un disgusto porque bueno se ha quedado sin su Palma de Oro de Cannes que ahora ya todos sabemos que la hubiera ganado pero su película se ha convertido en la película que que va a hacer que también pues las películas de Netflix también se vayan a estrenar no sea

Voz 8 08:54 encima es porque su película bailamos al tiene irá a los Oscar

Voz 1046 08:57 bueno mira la verdad creo que el festival de Cannes servía en una en una situación muy incómoda en en un conflicto entre dos modelos económicos

Voz 15 09:09 sí si el no haber

Voz 1046 09:12 la acaban que es un festival que yo que tengo mucha mucha gratitud de alguna manera no no limitó la vida de esta película el la es lo que tiene que quedar muy claro es que estas discusiones que que existen ahora no tiene nada que ver con el cine tiene que ver con modelos económicos yo espero que estos modelos económicos lleguen muy pronto a un acuerdo porque

Voz 9 09:40 muy buen un una

Voz 1046 09:43 en una cordialidad entre estos dos modelos sólo Bayo

Voz 1995 09:47 sin interesantes por fin alguien pone un poco de sentido esa cuestión y como no queremos que riñón amarilla porque no queremos mucho María Guerra señor a la mujer

Voz 14 09:58 casi Muerte esto es la muerte no sabe uno qué puede ser esto

Voz 1995 10:02 vencer arisca pero luego es buena persona créame señora fueron enhorabuena pues todo nos ha hecho usted pasar tantos buenos momentos no se ha hecho vivir viajar trasladarnos eh gente es como un dealer de drogas que consigue viajes sitio eso es lo que es usted señor Guardans no gratis además bueno no que haga que esas no gracias por todo señor Cuarón un abrazo muy grande gracias le dejamos que siga trabajando