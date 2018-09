Programa especial de Hoy por Hoy Madrid con motivo del Festival Actúa 2018

Voz 1 00:00 Marta González Novo que grande verso con un beso

Voz 0277 01:12 bueno qué tal muy buenos días que se note que estamos aquí en la Puerta del Sol que ya somos un montón un aplauso este viernes le saludamos Alves del

Voz 1515 01:25 lo metro cero de España para descubrir talento Bono podemos dar fe de que en los últimos meses hemos encontrado mucho talento en Madrid Carlos Rioyo coordinador de las cadenas musicales qué tal hola

Voz 2 01:38 hola Marta un placer estar en el kilómetro cero del talento oye

Voz 3 01:43 pedazo de escenario si nos están escuchando desde casa al trabajo por aquí cerca aquí si no están cerca también vengan vamos a estar aquí hasta las dos de la tarde inaugurando la sexta edición dos mil dieciocho de actúa el escenario en el que estamos es sencillamente espectacular

Voz 2 02:00 bueno vamos vamos creciendo año año en esta ocasión nos hemos superado pero bueno

Voz 0059 02:05 bueno he tenido las no ha venido al ha

Voz 2 02:07 al Foro a la Puerta del Sol donde pasa la vida donde donde pasa de todo donde hay grandes manifestaciones celebraciones deportivas hoy vamos a dotar como dice nuestra Kounjaa en el kilómetro cero de talento con más de cuarenta artistas sobre el escenario

Voz 1515 02:22 bueno un fiesta que que inauguramos hoy para el año que viene después de este pedazo de escenario ya los siguientes bajar en globo de digo algo así una cosa ahora bueno Rioyo explícanos fíjate que hablábamos del talento vamos a saludar enseguida los chicos de papá

Voz 3 02:40 cuando un grupo Bazo que descubrimos

Voz 1515 02:42 hace seis meses Lis pronóstico vamos un futuro muy prometedor en la música y estar aquí de nuevo con nosotros para presentarnos su tercer trabajo hay futuro hay cantera hay mucho talento en Madrid entre la gente joven

Voz 2 02:56 no hay mucho talento bueno decirte que este año se han inscrito para participar en el festival actúa más de cuatrocientos artistas desgraciadamente suele estamos dos días en este festival urbano este festival de calle negro festival distinto

Voz 0059 03:12 todos

Voz 2 03:13 porque los de artistas actúan por el mero placer de de enseñar su obra a todos los madrileños que se congreguen con nosotros en la Puerta del Sol es un festival abierto a todo el público claro que hay claro que hay talento ya te decía más de cuatrocientos se han inscrito desgraciadamente tenemos espacio y tiempo para dar cabida a cuarenta artistas

Voz 3 03:34 bueno pues la selección tiene que ser eh

Voz 1515 03:37 difícil eh

Voz 2 03:39 sí difícil y penosa porque era porque da mucha pena dejar atrás ese que tiene mucho valor que son buenísimos pero que que espera que no carantoñas cómo se elige

Voz 3 03:47 los artistas

Voz 2 03:49 bueno puede pues los artistas nos envían sus obras au bien vídeos enlaces en la en la en la en la hacer musicales de Spotify de Youtube Iman comité de de de la radio nos vemos todas las obras que nos envía no vivimos todo lo que nos mandan y seleccionamos lo que parece mejor seguramente que equivocados pero oye

Voz 3 04:10 saludamos a los propaganda que están con nosotros en este escenario de la Puerta del Sol propaganda son Ignacio Andrés

Voz 1515 04:16 Borja chicos qué tal hola hola muy buenas bueno gracias por venir aquí a presentar el tercer trabajo os augura un gran futuro aquí seguís con nosotros ahora hay un montón de gente todos los que nos acompañan están deseando escucharles cantar os os hemos perdido dos temas cuál va a ser el primero que Case

Voz 4 04:37 todo el trozo pues vamos a ver

Voz 1515 04:39 pero la toda la Puerta del Sol a bailar acercarse al arte del escenario que somos habilitado esto no se lo pierdan el trozo es uno de los mejores temas de Ruanda

Voz 2 04:50 la banda ya les tuvimos en otra iniciativa de Radio Madrid que se llama suena Madrid

Voz 1515 04:55 en el café

Voz 2 04:55 en el Café Berlín y bueno fueron unas de las triunfadores absolutos de esa noche

Voz 1515 04:59 mientras ellos se preparan vamos a saludar porque entre el público tenemos a nuestros monologuista a Juan Aroca Juan hola hola Marta hola queridos oyentes que están por aquí bueno tengo estamos hablando de Facua

Voz 5 05:12 sabéis que yo hace seis años me presenta estuve más de actúa no sí estuve cuando hicieron enfrente del Palacio Real pero seleccionaron muchísimo en la plaza de Oriente estuvo cuando haciendo monólogo de cinco minutos una posible les

Voz 3 05:26 le digo porque el ganador del concurso de monólogos de Hoy por Hoy Madrid seis años de Manolo case presenta todo

Voz 6 05:32 yo me presento a todo me me puse las pilas ocurría que esto estoy bueno como se trata de despertar la vena artística de la gente con los oyentes tengo gente porque no va a decir cuál es su verdadera pulsión artística con esperanza

Voz 1515 05:45 que que ella le mete a Mercedes Mercedes

Voz 6 05:49 cuál es tu tu vena artística

Voz 3 05:52 bueno a mí me gusta casi todo la música

Voz 0159 05:55 da la pintura pero también me lo que me voy

Voz 1515 05:57 esta es que la gente esté feliz alegre la gente que hace que hace reír que con que cuenta chistes y que tiene sentido del humor era como arenga está perdiendo aquí entonces

Voz 0277 06:08 yo a mi me gustaría como un homenaje también a Chiquito de la Calzada saliera otro Chiquito de la Calzada de momento vamos nosotros venga guantes gorro con estos plazos partir de como ha dicho papá

Voz 6 06:26 Paco aguando

Voz 0277 06:28 de ello están preparados para bailar todos los que los acompañaron sí

Voz 1515 06:34 no pues papa Wanda con un trozo a poner a bailar la Puerta del Sol chicos

Voz 7 06:48 de dar te dije que fáciles y difíciles el halo que haya paz ileso in que difícil escucha por qué a mí yo soy pero aquí no te puedes decir que eres está aquí por mucho que no te puedo decir

Voz 8 07:35 hola

Voz 9 07:45 no

Voz 1 07:51 no

Voz 10 08:40 eh

Voz 1 09:42 no puedo tú

Voz 9 10:16 sí

Voz 1 11:10 sí

Voz 0277 11:30 cuando ha venido aquí con nosotros oye Rioyo venido aquí o a la miel vamos

Voz 2 11:36 ha venido mucha gente mira con bien baila Mercedes esperanza con Juan Aroca que Israel exámenes chao

Voz 3 11:43 desde que descubrimos este tema Juan Aroca en suena en Madrid la edición que celebramos la ultima en el Café Berlín no hemos dejado de pinchazos en bucle en el equipo yo digo hornos van a terminar denunciando por poner propaganda la canción de un trozo todo el día

Voz 2 11:58 sí porque es muy difícil no sé qué pero mucho más difícil hacer el amor

Voz 3 12:01 ya está bien porque si llegas a decirlo entero te tengo que poner el pie

Voz 2 12:05 ya sabes te hubiera sido muy pullas no sé quién entró

Voz 3 12:08 el programa que no paraba de decir tacos digo hombre tacos no

Voz 0277 12:11 seguimos con el programa un aplauso para las chicas de Pablo queréis que Cardenal otro tema que nunca volvemos enseguida

Voz 11 12:21 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 11 16:46 Marta González Novo

Voz 17 16:51 no para

Voz 1515 17:12 bueno aquí continuamos en esta edición especial de actuó para inaugurar la sexta edición especial por hoy Madrid para inaugurar estas tú a Carlos Rioyo hola

Voz 2 17:25 muy buenas Marta qué tal

Voz 1515 17:27 encantada vamos a seguir charlando con los Papa Wanda aquí seguís hola hola aquí seguid os voy a presentar a una mujer que va a participar en actuó ella Pat actuar mañana aquí en este escenario en la Puerta del Sol a las cinco menos cuarto es blanca de las Heras blanca qué tal hola

Voz 1481 17:46 hola qué tal bueno ha sido elegida entre

Voz 1515 17:49 las cuatro mejores bailarines de de Europa sea portador estilos muy diferentes haremos para explicar porque cuando yo olía la biografía decías y cosas que ni siquiera conoce

Voz 3 17:59 vale clásico bien contemporáneo

Voz 1481 18:02 Vogue tú eres Putin

Voz 1515 18:04 acrobacias en duelo individual esto todo esto que

Voz 1481 18:07 predecir bueno pues una formación creo que completa sí que creo que tiene que tener un bailarín aparte de la expresión corporal

Voz 1515 18:17 por ejemplo que es tuerca

Voz 1481 18:20 bueno el tú eres un estilo de baile que se está poniendo ahora muy de moda eh pero bueno no ha surgido ahora surge hace pues en los años ochenta en Nueva Orleans pero ahora pues parece que a través de los videoclips que hacen los artistas y los eventos pues parece que se le está dando más importancia bueno tenemos muy buenos representantes aquí en España

Voz 2 18:44 Carlos Rioyo Blanca eso tiene una escuela maravillosa de baile danza decidí vendrá ella Pedro vendrán sobre todo sus alumnas a enseñarnos cuando blancas inscribió para participar en el actúa la ficha que rellenan los artistas hizo una descripción muy bonita de lo que iban a hacer y muy comprometida quiere decir porque vas a hacer una historia narrativa

Voz 1481 19:06 sí

Voz 2 19:07 hablando un poco del tema de la anorexia en el baile

Voz 1481 19:11 sí

Voz 2 19:12 nadie la sociedad no si no sé cómo se lleva eso al baile

Voz 1481 19:16 bueno yo pienso que es un tema muy tabú todavía que no lo tratamos que tenemos mucho miedo a darle luz a este tipo de temas de trastornos que al fin y al cabo son y seguridades que nos llevan a muchas personas en nuestra vida a ponernos límites entonces a través del baile pues ir a través de la música que es lo que más me gusta es lo que más me inspira pues vamos a hacer pues como una persona empieza a notar que tiene ese miedo que se pone esos límites esa desconfianza inseguridad y luego a través de Bay le y apoyando a sus compañeros a través de la empatía e de escuchar de observar pues puede no no digo superarlo porque sería absurdo decir que se supera solamente con un baile pero sí que se puede dar un pequeño saltito eh

Voz 2 20:10 quince jul en tu escuela matado en alguna ocasión que algún alumno alguna

Voz 0059 20:14 alumnas que son

Voz 1481 20:17 sí sí he y hablo en primera persona yo he sufrido trastornos de alimentación bueno pues creo que se puede salir de verdad se sale si se quiere se sale y a través de la avanza es maravilloso poder salir dices cosas

Voz 1515 20:34 cuando hablas del baile Blanca preciosa los bailar es soñar con los pies y no dejaré nunca de bailar mientras sigan

Voz 3 20:42 sonando cosas tan variadas como Elvis

Voz 1515 20:45 zar o Metallica sí

Voz 1481 20:47 tal vez que tan dispares sí sí sí sí vallas metálica sí

Voz 3 20:51 sí

Voz 1481 20:52 sí de hecho no es Mothers es una de mis canciones preferidas hay la versión de Metallica me me inspiran Montón iguana está sonando Michael cae más esta es mi canción favorita de edad Benigno miro ir por con el favorita de Michael Jackson bueno porque yo creo que es el arpista más completo de todos los de todos los tiempos no es bailarín no es cantantes

Voz 1515 21:16 Vista es todo esto que además es irrepetible Michael ya eso es

Voz 1481 21:19 ahora otro

Voz 1515 21:40 te voy a proponer un reto blanca a ver a ver si eres capaz de bailar a los Papa Wanda van a tocar otro tema en directo

Voz 0277 21:47 yo por supuesto yo bailo en la que se va a Juan

Voz 1515 21:50 os vais a tocarme decíais el de de noche no Gossos cosas que pasan del paro habrá más tacos bueno no sé qué voy a tener que sacar el cien dicen que los tacos son de gente honesta nosotros algo muy molestos muy mala

Voz 3 22:05 ya

Voz 1515 22:07 metemos yo estoy haciendo esfuerzos habrá por lo meter tacos mal nosotros acercamos al escenario que os hemos preparado

Voz 3 22:15 dentro de este gran escenario que hemos montado con motivo de esta sexta edición de actúa en la Puerta del Sol y a ver si Juana

Voz 2 22:21 venta de Bilbao

Voz 3 22:23 sí

Voz 6 22:24 a haber Juan Aroca vamos bien está está bien hay vamos a bailar con una señora canaria de su marido que están aquí que ella le encanta preguntando inquietud artística que a ella le gusta bailar vamos a seguir el Maite de Papa aguando la verdad el marido hace cuarenta y un año que hice la mili en Madrid es la primera vez que vuelve ya ha visto muy cambia la Puerta el Sol verdad para algo cambiado

Voz 1229 22:44 la todo

Voz 6 22:44 Hoyzer llevaba cuarenta y un años sin venir a Madrid Martín años eh

Voz 1515 22:48 qué tal cómo me he encontrado bien bien no

Voz 3 22:51 es una hora

Voz 1515 22:53 muy bien estoy en Alcobendas comida

Voz 3 22:58 o sea que tan que van a ser abuelos además hacer abuelos por primera vez no no tercero cuarto y lo primero que ha visto de Madrid después de cuarenta y un años recién llegado de de Canarias es este este momento no no Alcobendas bueno ya pero prefiero de Madrid de Madrid el centro sí bueno pues lo pilló en un gran momento celebrando aquí actúa como estamos están dispuestos a bailar bueno saluda a su mujer Aroca que te estás

Voz 6 23:24 sí señala que quiere hablar quiero bailar conmigo verdad sí sí ya le gusta bailar ha dicho te digo que aquí que me gusta bailar webs que tenemos que a Blanca vamos a bailar con ellas que hemos si te parece

Voz 3 23:37 ahora se ha quedado cortada corsé acaba pidiendo la palabra

Voz 6 23:40 porque ese tópico yo sí sí sí sí

Voz 3 23:42 sí bueno buena a bailar espero verla bailar no si si nos ponemos a velar venga venga Papa aguantar cosas de noche este este vuestro tercer trabajo verdad venga

Voz 25 23:53 ah sí

Voz 1 24:12 mucha mucha

Voz 26 25:02 yo

Voz 9 25:11 mira

Voz 1 25:41 hombre mucho cuero suelo por aquel entrometidos bueno bueno bueno acompañarnos ahora mismo invitados

Voz 27 26:33 sí verá habéis dejar solo no puede ser esto

Voz 3 26:35 venga venga venga

Voz 27 26:38 sí pero

Voz 26 27:14 ah

Voz 0159 27:39 de ahí Rioyo la aquí estamos lidiando en la Puerta del Sol con los propaganda eh blanca cuando baile blanca ya verás Blanca te atreves luego voy largo poquito bueno voy en las pero muy

Voz 3 27:53 pensamos cómo tenemos que hacer una pausa fíjate esto yo creo antes decías Michael Jackson ese by la metálica ese bailamos darse baila esto no eligió nuestro compañero Fermín Agustí también se baila esto

Voz 1515 28:08 como diría festiva para bailar

Voz 1481 28:11 pues con unas mallas negras y una camiseta una camisa blanca

Voz 1515 28:15 así sencillo sin más sin más nitidez Díaz la música ya lo dice todo Papa Juanda no os vayáis vamos a seguir anunciando que empezar por aquí vamos a saludar enseguida aquí en Río

Voz 2 28:26 esta ley es un jovencísimo artista de veintiuno años que canta compone baila bueno es otro tipo de música distinto al de Papa Wanda el hace más pop de electro latino pero es estupendo no tiene una calidad maravillosa tiene cientos de miles de visitas en Youtube

Voz 1515 28:48 escaleras bueno le vamos a saludar enseguida a partir de la una estarán aquí Alberto San Juan y Luis Bermejo están a punto de estrenar en el Teatro Español una obra de teatro de Pedro también podrá la música en directo a la mañana porque vamos a estar aquí hasta las dos de la tarde así que Blanca ensayando algo vale vale sería ocurre saludamos enseguida gris Halley Papa gualda Juan Aroca que sigue hay entre el público no estamos que no para de bailar no hemos parado de bailar toda la canción hilos que dejé mire ya lo mujer Canarias no son muy animados

Voz 16 29:30 hoy por Hoy Madrid Marta González

Voz 11 29:33 no

Voz 28 29:36 tres

Voz 29 29:40 a lo que no me conoce pero yo te vi de lejos sí tremendo Flow suelo bailarina con dos muy grande

Voz 1515 30:03 sí porque hiciera una si has estado con nosotros en este escenario como chico valenciano muy joven que citó muy conocido a través de Internet con los vídeos que iba haciendo mientras iba tocando en el metro

Voz 0159 30:17 toca el piano la guitarra toca la batería

Voz 1515 30:20 cierto que escuchamos seis animal su nuevo sencillo qué tal hola qué tal lo la años tienes juventud veintiuno años Rioyo cuando llegó por primera vez está muy tranquilo SEGI material de cristal pensáis saber

Voz 2 30:35 no a mí me sorprendió que un chico tan joven componga también cante también Amey además actúa es un festival abierto a muchas músicas ya muchos estilos pero hacemos lo estaba también tengo programas porque porque en atraer muy buena primera hay hay un sabor especial

Voz 1515 30:57 hablarnos de tú música porque este tema aquí estamos escuchando yo decía que es el nuevo sencillo es una música bueno muy para bailar es una canción Plate tenemos aquí continúa con los peores otra vez Merino venga Lasheras López tras ya hola hombre ella me estar aquí bailando en este escenario mañana no me aparto a las muy bien a las cinco menos cuarto en este escenario aquí en la Puerta del Sol estado música en ese sentido muy buen muy bailable creéis te pregunto si es una música muy bailables un porque se puedo bailar es un es un poco con ese sabor latino que puede tener perfectamente Ricky Martín puede tener una Shakira siempre teniendo en cuenta mucho en cuenta las letras porque es un género que tiende a a tener unas letras muy machistas no es un género que sí sí si habéis escuchado la música no contiene letra machista es decir yo puedo hacer música pueda bailar porque tiene chiste no hay ninguna casa machista fíjate este este tema así que vamos a escuchar ahora es primer Single la avenida baja también va en ese sentido sí de hecho en la avenida hay una frase que dice ella es mucho más que ese cuerpo de ahí es que no tiene porque no tienes por qué caer en lo típico de haces Bob latina hacer reggaeton o que iba a ser machista no tiene por qué no

Voz 2 32:06 estupendo que reivindique la normalidad en las letras y que y que se puede escribir de todo

Voz 1515 32:11 el años visual tan claros por supuesto no es necesaria la la avenida sanos la hoy la cosa es que quiero conocerla Blanca está ver entre coreografía pues la lo haré como te imaginas una coreografía dentro

Voz 1481 32:32 mucho pelo al aire mucho free style ir mucha sonrisa mucha actitud

Voz 4 32:44 aquella

Voz 1515 32:52 este tema se coló en el top five el número cinco viral de España en Spotify orgullo porque hace dos años tocaba en el metro y que se secuela de Spotify es como sabes una cosa que me encanta de de este festival de actuar ríe Ello demostrarlo que yo te preguntaba al principio del programa y talento se puede seguir hay madera el canterano hay muy buena

Voz 2 33:16 el talento y es mucha muchas disciplinas de la música y el baile que ya tiene vamos a tener baile urbano con Blanca pero vamos a tener flamenco baile oriental

Voz 16 33:25 van a ver de todo

Voz 2 33:28 el blues bajo tener soul pop abolido

Voz 1515 33:33 contra la anorexia la danza gris demuestra que buena hacer letras desde el feminismo en este caso no diría que son canciones suministro porque feminista somos los las personas pero las letras sí que sí que no es machista se puede decir que vamos con otro de los demás de le ahora nos va

Voz 3 33:50 hace un repaso Rioyo de a qué hora dos vamos a poder encontrar desde hoy mismo en este escenario de actuar es otro de los temas digno

Voz 10 34:00 ahora

Voz 4 34:13 uno

Voz 1515 34:27 ah bueno este tema Baker se mejore su segundo Single estos parques enamore vamos a preguntar más bueno seguir es contarlo eres libre a una historia de desamor como para simpatizar con la gente para para aclarar empatía el artista sufre mucho jueves eso de todos los artistas estamos un poquito pirado

Voz 0159 34:49 sí eso lo da menos la dama blanca no mucho mal yo creo

Voz 1515 34:56 creativa yo creo que si estamos en poquito somos muy sensibles percibimos cosas que otra gente lo percibe oye tenemos que hacer una pausa noticias de la una volvemos enseguida toros expediciones de piel

Voz 3 35:07 vamos a recordar Papa aguanta blanca de las Heras Christa

Voz 1515 35:10 de ida eh vamos a Armenia

Voz 2 35:12 el a De Pedro en un en unos minutos luego tendríamos Sacristán y a partir de las doce y media hoy mismo dentro un ratito a Blanca el hacer la podremos ver mañana por la tarde a las cinco menos cuarto ya papa Juan da esta tarde a las siete y media

Voz 3 35:28 además tenemos eh

Voz 2 35:30 otros dos padrinos que son Nacho Campillo del Río luz del río están esta tarde a las seis y media Nacho Campillo de tantas

Voz 1515 35:37 barbaridad mañana a las nueve y media nos tenemos que ir río yo me lo hemos enseguida

Voz 4 36:11 Marta González Novo

Voz 27 36:29 chao Pozo arte aportó a obtener una chao chao artificio Mariví uno

Voz 3 36:54 no

Voz 1515 37:02 aquí continuamos hoy haciendo el programa pues con toda la gente que pasa por este kilómetro cero por la Puerta del Sol había elegido esta canción expresamente para Alberto San Juan Luis Bermejo chicos hola qué tal hola qué tal como les hemos

Voz 3 37:18 sacado a Lazo está muy cerquita porque estaban en los ensayos en el teatro Español donde estrenan el jueves de la semana que viene Mundo Obrero una obra

Voz 1515 37:27 de teatro que escribe dirige e interpreta entre otros Alberto San Juan las músicas no las tenía Sergio Alberto será sabes entre ha encargado Santiago Auserón como todavía no estrenado digo bueno pues volver Santiago tienes la ponéis pero esto va bien esta versión de

Voz 3 37:42 sí sí por supuesto

Voz 0059 37:45 es un himno precioso

Voz 3 37:49 te cuento un poco claro pero bueno Villegas veces es un es lo precioso

Voz 0059 37:55 pues junto al mundo obrero es básicamente una historia de amor es la historia de dos enamorados y Pilar dos enamorados que vienen del campo vienen del hambre del hambre necesaria para que existen el latifundio

Voz 0281 38:08 no

Voz 0059 38:13 esta pareja de enamorados encarnando sucesivamente en el tiempo en distintas parejas que son siempre las mismas siempre son Luis y Pilar siempre es una la pareja enamorados de la clase trabajadora en la República contra la dictadura bajo el consenso en la crisis actual de alguna manera luchan contra las diferentes Amberes década tiempo desde su condición de trabajadores y por lo tanto de explotados y luchan por su amor realidad para continuar viviendo su historia de amor

Voz 1515 38:48 Encarnación van consiguiendo limpiar algo de lo anterior

Voz 0059 38:53 bueno eso es todo una discusión si la historia de la humanidad avanza hacia la emancipación o no yo no sé responderlas en el caso de Luis y Pilar sí quiero quería decir que Santiago Auserón sí ha compuesto canciones originales para la obra las canciones forman parte de de la narración hacen avanzar la acción eh son siete canciones lo que ha compuesto

Voz 1515 39:16 cómo le llegue el proyecto Luis Bermejo la primera vez creían Alberto San Juan y dice mira escritor esto bien interpretarlo quiero que lo interprete este conmigo y además voy a dirigirlo

Voz 32 39:24 sí sí y además quiero que bailes que toque la batería

Voz 3 39:29 también claro estoy alertó también

Voz 32 39:31 aquí somos polifacético es tanto Alberto Toca la la guitarra yo le acompaño a la batería también canto también es que perdón las canciones de Auserón las interpretamos en directo nosotros pues esto

Voz 3 39:43 pero sin duda alguna formación previa se os habéis tenido que forma el morro vemos una

Voz 0059 39:51 las dotes de Rivas

Voz 32 39:55 si entonces es bueno pues yo lo que estoy viendo que es nos está saliendo algo muy cabaretera muy musical muy divertido con junto con Marta Calvo y Pilar Gómez que conforman este maravilloso elenco

Voz 3 40:10 es que aquí si se transita por muchos momentos históricos de nuestro país por los años cincuenta la Guerra Civil la posguerra la transición el antiguo Quique franquismo creo recordar que lo último en los que os vi lo que os digo juntos a los dos pueden el Rey si el teatro es barrio te quiero decir Alberto San Juan es algo que le impone mucho

Voz 33 40:29 este tema lo fue fue un fue

Voz 0059 40:31 necesidad que surgió cuando

Voz 33 40:34 lo estalló la crisis

Voz 0059 40:36 por decirlo así o por decirlo otra manera cuando se evidenció la falta de justicia social y la estrechez de la democracia en la que vivimos pues de pronto a partir de dos mil ocho dos mil once e pues yo creo que hay una hay una serie de preguntas Nos hacemos todos hay debate colectivo sobre cómo hemos venido viviendo y hay una necesidad de saber día hay un hambre de realidad hay una sensación mía pero creo que es compartido por muchos de haber vivido ciegos y sordos de ahí viene esa necesidad de mil dar nuestro el camino andado hoy nuestra historia nuestro caso desde luego hacerlo a través del teatro y del del espectáculo y a través de las ficciones

Voz 3 41:19 es que fíjate la obra se estrena en la sala Margarita Xirgu del teatro español el jueves de la semana que viene en el otro día buscando información pensé que arranque de temporada teatral estoy septiembre octubre en Madrid porque han coincidido no exactamente en el tiempo pero sí que ha sido el arranque de la temporada teatral lema atril oye los Teatros del Canal que acaba de terminar donde se explica a través de la familia Lehman la historia del capitalismo y de repente en el Teatro Español nos explica Ice la creación del movimiento obrero no con a través de una historia de amor no pero es otra forma es porque tenemos esa necesidad de conocimiento y el teatro sea esto al final debería hacerme de programación obligatorio en las escuelas yo creo que es necesario que haya pie

Voz 2 42:06 las didácticas

Voz 1229 42:08 que estén en en con eh

Voz 32 42:10 contacto directo con la actualidad esto nos va a posibilitar ser mejores personas y estar atentos a a bueno pues a las extorsiones que vivimos como como ciudadanos por parte de los poderosos no

Voz 0059 42:25 bueno no he visto el espectáculo de el Lehman

Voz 3 42:28 Biology

Voz 0059 42:29 pero pero estoy disfrutando mucho con Mundo Obrero y metí me da la oportunidad también de

Voz 1229 42:35 de seguir investigando y seguir

Voz 0059 42:39 aprendiendo perdón para para no dar lugar a confusión por la palabra

Voz 2 42:43 táctico el espectáculo no pretende enseña

Voz 32 42:46 por nada en absoluto eh no no no no es una clase no es un

Voz 0059 42:51 intentamos seguir esa máxima de no en el teatro dar respuestas cerradas sino compartir preguntas

Voz 3 42:59 no es de reflexión otra vez aunque algas aunque es cierto que eso

Voz 2 43:04 quizá materiales procedentes directamente de la realidad me refiero personajes y hechos reales

Voz 0059 43:10 como en la ley las tres primeras décadas del siglo XX en España el pedagogo anarquista Ferrer i Guàrdia OCU Ruti o la familia primos era en fin se habla aparece mucha gente real pero no deja de ser un espectáculo teatral y por lo tanto algo que comunica a través de la emoción de la

Voz 3 43:31 os hemos sacado de los ensayos del teatro español estabais ensayando cinco minutos en que estaba dicen que escena como se está deshaciendo reparo

Voz 32 43:41 eso musical de todos los tú

Voz 0059 43:44 además

Voz 1229 43:45 y también afina

Voz 32 43:47 han sido las coreografías porque yo te digo que bailamos vamos todos somos polifacético de ahí nos ha sacado

Voz 3 43:54 de un baile decía Alberto San Juan hora nos ha sacado de un baile que todavía

Voz 0281 43:58 no

Voz 0059 43:59 pues una canción de Santiago Seron que ha compuesto para esta función que se llama electrodomésticos

Voz 3 44:05 por posterior Kevin ir al programa eh vamos lo contamos en si vais a estar en el teatro Español hasta qué día

Voz 0059 44:11 el cuatro noviembre del cuatro octubre el cuatro noviembre de esas sábado mes cuatro semanas

Voz 3 44:16 veréis con Santiago Auserón con toda seguridad

Voz 0059 44:18 genial ojalá cantar en directo da nombre pues

Voz 3 44:22 bueno nosotros tenemos para que los chicos de propaganda Ellos los padrinos de esta sexta edición de actúa que estamos hoy inaugurando aquí en la Puerta del Sol tener un montón de artistas que iban a pasar desde hoy por el escenario y hasta mañana buscamos talento algo tan difícil en el mundo del arte no porque ahora alguien que empezase como vosotros hace veinte años en el mundo del del teatro Internet esté intentando abrirse camino dirigiendo interpretando escribiendo como creéis que lo tiene de difícil estáis permanentemente tenis contacto con la gente más joven con la gente que ahora empieza

Voz 0059 44:57 de años ahora es ahora sí que es verdad

Voz 32 45:00 siento que los jóvenes lo tienen más complicado pero yo les diría que no esperen a tener las condiciones óptimas las las circunstancias óptimas y que se lancen y que no esperen a nada a nada

Voz 0059 45:11 y que pongan el subordina en el mundo de los cásting si el eh todo eso de los Bush si todas esas lo subordina a ver qué quieren contar y cómo quieren contarlo y hacerlo entre personas afines donde se pueda acá llena los bares igual

Voz 3 45:28 vamos con los Papa Wanda van a presentar este mes de octubre su tercer trabajo verdad chicos se llama como en noviembre veinte noviembre cómo se llama

Voz 1481 45:40 hay acepte hacia el vemos como hasta que seamos

Voz 3 45:45 hasta que seamos ceniza bueno espero que tardemos en SER vale venga de porque claro

Voz 35 45:54 sí

Voz 1481 46:36 no yo no supe pensando

Voz 1 46:40 sí eh ya

Voz 9 47:27 sí y

Voz 10 48:09 nada

Voz 1 48:19 para

Voz 1481 48:27 pensando

Voz 36 49:10 a mí así tú

Voz 16 49:26 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 38 49:33 venga vender hace rato que no fume que reserva ya verás cómo vuelves

Voz 3 49:55 aquí continuamos una del medio día veinticinco minutos con Luis Bermejo hoy Alberto San Juan les hemos sacado casi al lazo de un ensayo estaban ahora mismo bailando en el Teatro Español de cara al estreno el próximo jueves

Voz 33 50:08 Mundo Obrero aquí nos queda poquito tiempo pero

Voz 3 50:13 porque están esperando los ensayos no Luis así es

Voz 0059 50:15 así están esperando unas compañeras a seguir bailando

Voz 3 50:19 las habéis dejado ahí con una Coca Cola habéis dicho vamos a la radio a la Cadena Ser a la Puerta del Sol que está haciendo el programa en directo y volvemos hombres Andrés me preguntaba Alberto San Juan oye qué tal hace el programa aquí vivo bueno acostumbrada al estudio vive da un poco de vergüenza pero claro a vosotros los actores yo siempre digo muchas veces los periodistas de radio los escondemos detrás de un micrófono son pues un poco tímidos pero pues actores esto político detectas no cuando sales al escenario y uno bosteza otro se aburre está entusiasmado a uno le está gustando otro no cómo se vence esa especie de pánico escénico

Voz 32 50:57 bueno es que a veces especulábamos como actores estamos en el escenario pensamos que a un espectador no les no le está gustando y luego resulta que es espectador te está esperando a la salida para para felicitarte y para darte las gracias ya que muchas muchas muchas de nuestras para no ya lo o historias raras está en la cabeza como tantas que tuvimos en las

Voz 1229 51:20 pues sí la verdad es que muchas de estas

Voz 0059 51:23 no porque estés sujeto a un guión estás más protegido vaya no yo creo que hay que confiar en el en el otro y que alguien ha hecho el esfuerzo de venir hasta el teatro o lo que sea pues eh eh ya en sí es un acto afectuoso al cual responder con con afecto si con lo que tengas para cantar Leo contarle lo que sea con el mayor

Voz 3 51:46 chicos tengo muchas ganas de ir a veros sala Margarita Xirgu Teatro Español estrenáis El jueves vais a estar un mes pero vayan a verlo pronto para ayudarnos a entender a través de esta historia de amor una historia reciente Hinault tanto es muy actual muy actual Alberto San Juan un beso me dicen hoy que nos tenemos que ir que están las chicas entre actrices esperando os dejó que vais a bailar sala Margarita Xirgu Teatro Español

Voz 0059 52:14 muchas gracias Luis Bermejo gracias Alberto San Juan

Voz 3 52:17 gracias hasta luego

Voz 40 52:26 o sea algo una severa con percebes cariño estaba de Craig no vea

Voz 4 52:54 había mucho está

Voz 33 54:11 todo

Voz 41 54:15 la amen yo P

Voz 0159 54:27 la verdad es que cuando empezamos a preparar este programa especial para dar el pistoletazo

Voz 1515 54:34 de salida para inaugurar esta sexta edición de actúa aquí en este escenario enorme en mitad de la Puerta del Sol vamos estar a lo largo de todo el día de hoy y también mañana con jóvenes talentos muy bien apadrinados entre otros por De Pedro Jairo Zavala hola tú sabes que no siguen gustando cada vez más a mi me no

Voz 6 54:54 nosotros sí me traes aquí a mi madre mía pues algo lo que yo me muevo que es la música

Voz 3 55:03 esto que has hecho no lo hemos visto todavía todo entero lo voy sacando hay como con cuenta gotas luego nos lo explicas

Voz 1515 55:10 son temas fantásticos de T de Pedro

Voz 33 55:14 a los que has ido invitando amigos como aquí a Luz Casal con este te sigo soñando

Voz 1515 55:20 en una entrevista reciente tuya día que decías

Voz 33 55:23 Casal le ha metido al tema otra dimensión

Voz 1229 55:29 ella tiene la capacidad de interpretar con mayúsculas de agarrar una melodía hay una letra la profundidad que que los demás soñamos se imaginan a una vez cada eso además es muy generosa bueno ha sido todavía estoy que todavía estoy pensando si ha pasado no ha pasado pero claro

Voz 3 55:51 ha pasado ha pasado hay un videoclip maravilloso las redes

Voz 1229 55:56 ah bueno sale el disco como sabes el veintiséis de octubre y no sólo a la colaboración hay

Voz 3 56:01 eh

Voz 1229 56:02 hay más hay más colaboraciones sí que que han hecho pues de este disco una celebración una celebración de todos Pedro oí

Voz 0281 56:10 vienen a excusa para reencontrarme otra vez con esas canciones

Voz 3 56:13 me gusta mucho la estética

Voz 6 56:15 dónde está la culpa la culpa

Voz 1229 56:17 has de unas chicas Gemma las chicas del cine que es el nombre de su productora y que son dos chicas de Granada que tienen un talento descomunal pues han capturado en imágenes eso tan difícil que que se llama emoción

Voz 1515 56:33 vamos a hacer una pausa vamos a tocar algo en directo me apetece mucho venga

Voz 6 56:41 lo lo pensamos fuera durante la pausa discutimos debatimos muy bien vale venga

Voz 10 57:04 Madrid

Voz 3 57:22 bueno aquí continuamos en la Puerta del Sol escenario de la sexta edición de Actual que hoy estamos inaugurando los otros en unos minutos volveremos a charlar con Jairo Zavala con De Pedro que volverá a este escenario porque también hemos pedido que toque algo en directo Bale es uno de los artistas que todo aquí pero lo hemos puesto a la mañana música luz color a esta Puerta del Sol pero también hay que ponerles los viernes lo hacemos desde que estrenamos esta temporada ese punto de los puro de lo misterioso con nuestro periodista e investigador David Zurdo David qué tal hola

Voz 0281 57:57 pues encantado de estar aquí en esta Puerta del Sol donde además hace sol osea que todo es perfecto aunque vamos a hablar de cosas un poco más oscuras

Voz 3 58:03 ya como que tenemos que tener miedo a alguna cosa de las que se hayan producido en la Puerta del Sol esto que nos rodea cuenta que historias ocultas bueno miedo

Voz 0281 58:14 quizá no no hace falta tampoco tener miedo pero sí que historia serlo temor han atemorizado junto a los madrileños si te hace ya mucho tiempo no pero hoy creo que que podemos estar tranquilos tenemos porque temido y menos cuando este día bueno de noche puede pasar ricos no no pero prefiero que de noche siempre la sombra ya sabes las las oscuridades de acarrean otra serie de cuestiones que todos conocen

Voz 3 58:35 bueno fíjate que hace un par de semanas hablábamos en el programa de algo tan apasionante como la masonería en Madrid de sus símbolos del enigmático Plan de José Bono arte de Pepe Botella para para la ciudad aquí estamos pues por ejemplo al lado de la Real Casa de Correos que contemplado un montón de siglos de historia tipos de desde donde serán las campanadas para para toda España sitúa nos desde el punto de vista de lo oculto misterio en este espacio en el que estamos que cabe contar que podemos contar

Voz 0281 59:04 en cuanto a la masonería este iba a ser el final de ese plan de José Bonaparte para la ciudad de Madrid el plan masónico de José Bonaparte que nadie conoce muy bien cuál era el fondo de todo aquello pero sí que es desde luego existía en la Puerta del Sol además como pequeño apunte histórico su nombre nace porque en cierto momento fue una puerta hubo una puerta la época de los comuneros no cuando Madrid se tiene que proteger de posibilidades revueltas y colocan en una puerta un sol y ese sorteo que hable da nombre a esta a esta plaza pero que en aquel momento había una puerta como tal de una muralla una atalaya una una puerta claro esto también tiene ciertas reminiscencias masónicas aunque vengan después porque coincide que los masones orientan sus templos hacia Oriente al contestar el sol esta Puerta del Sol se dice que ese sol Se Marcos grabó porque precisamente daba hacia hacia la gente hacia hacia la salida del sol tiene una forma además como de un saliente vamos a que todos estos dramas

Voz 3 59:55 yo vertical es verdad nunca había pensado en directora de

Voz 0281 59:58 una raya si el horizonte el sol que parece que está saliendo oponiéndose pero pensemos más bien que es Fall saliente y la verdad es que la masonería tiene mucho que ver aquí porque eh las logias masónicas de Madrid que todavía existen bastantes de muchas de ellas se han concentrado en esta zona igual que otra cuestión que también creo que algunos puede atemorizar pero no es para él creo que es el espiritismo el espiritismo tiene mucho que ver con esta plaza aunque sea en las calles aledañas de hecho eh Valle Inclán en lo que hoy es el de la tienda de Apple sabía insistió un café que se llamaba cafés la montañas eh con siete puertas famosa siete Puertas y en este caso Valle Inclán en mil ochocientos noventa y nueve sí bueno de los escritores más importantes no me una generación del noventa y ocho tiene lo que se llamaba no sé si lo recordará y persona de una reyerta no fue una reyerta juego

Voz 3 1:00:42 pelea perdió un brazo una disputado del banco

Voz 0281 1:00:45 bastón infecto la de porque era traspasó bueno pues Valle Inclán después de de ese episodio que es más bien histórico e tuvo frecuentó bastante algo que era muy típico en la época el principios de siglo XX hablamos ahora que es la la la médium mirar la espiritismo si en esta zona por cierto calles cercanas sigue habiendo todavía grupos que dietistas muy importantes que siguen practicando a día de hoy en el espiritismo al que ya digo que Vallés y otros muchos personajes importantes de la época

Voz 1515 1:01:13 pero qué tipo de prácticas aquí cerca de la Puerta del Sol

Voz 0281 1:01:16 pues practicas de invocación por ejemplo de Valle Inclán participo en estas sesiones con médiums algunas convertimos más reales otras menos el conocido derecho por ejemplo a la médium más famosa quizá de la historia que se usa para la vino una médium que llegaron a estudiar por ejemplo en París los el matrimonio de Curie fíjate osea el matrimonio Curie premios Nobel estudiaron tu modo científico a esta a esta mujer que decía que tenía capacidades para invocar espíritu descarnados Pallín se acercó a esto

Voz 1515 1:01:43 fíjate luego estamos aquí al lado de la Real Casa de Correos hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid este es el edificio David

Voz 0281 1:01:51 más antiguo de la plaza sí porque en la plaza existía antes pero se tiró la parte de una forma parecida se tiraron los edificios antiguos y construyeron unos nuevos la Casa de Correos que evidentemente sigue existiendo la tenemos delante tienes famosos relojes de Losada que fue el último que por fin funcionó pero tiene un par de leyendas muy curiosas a ver una de ellas tiene que ver con el con el demonio con el demonio los obreros los operarios Bosco construir

Voz 0059 1:02:15 el ex de la casa de la Catedral Casa de Correos

Voz 0281 1:02:17 empezaron a decir mientras se construía que desaparecía el demonio Ike no querían trabajar cuando tuvieron que poner a un sacerdote de Guardian

Voz 1515 1:02:25 Jorge si en términos movernos para qué

Voz 0281 1:02:27 tuviera presente siempre ellos pudieran

Voz 3 1:02:30 trabajaba en avión sacerdote construían está Real Casa de Correos

Voz 0281 1:02:33 exacto siempre estaba presente un sacerdote no el mismo todo el rato claro para que pudieran lo somos los obreros pues no tener miedo construyen

Voz 3 1:02:39 no volvió a ver esas supuestas apariciones

Voz 0281 1:02:42 no las apariciones no de hechos un un demonio muy sospechoso que también entronca con la tradición tanto picaresca no y en tanto castiza de Madrid que es que el demonio al parecer les decía a los obreros que quería porque era una Boca del Infierno una una puerta del Infierno minutos pues no quería que que hiciera hay ningún edificio salvo que se encargase aventuras obliga a quitar todas es

Voz 6 1:03:01 vale vale vale Delgado mano de Ventura Rodríguez por la Real Casa de Correos

Voz 0281 1:03:08 la construyó se encargó el proyecto a un arquitecto francés que no gustó demasiado en Madrid EFE La elección pero bueno pues así ir este demonio parece que te mucho interés en que fuera Ventura Rodríguez con lo cual más bien se quedan en una leyenda que tiene una parte histórica una parte real pero que probablemente no hubo aparición de demonios sin aparición de alguien relacionado con Ventura Rodríguez o con alguien que quería mucho

Voz 3 1:03:27 sí creo que no es el único misterio de esta Puerta del Sol

Voz 6 1:03:30 no hay otro también precisamente

Voz 0281 1:03:32 eh en la Casa de Correos que ocurre ya en tiempos de la ocupación francesa de de España en el Madrid se subleva a parte del pueblo ir unos madrileños acosan persiguen a veinticuatro soldados franceses esto soldados franceses que se ven acorralados se esconden dentro de la Real Casa de Correos se hacen fuertes está el pueblo de Madrid lo rodea no hay forma de salir por ningún sitio a todo rodeado y al final se tienen que rendir los franceses porque no tienen agua ni comida pero salen sólo veintitrés de los veinticuatro que entrar el capitán de de ese grupo no sale lo buscan en el intentan levantan todos a miraron hasta hasta los relojes los dos cambiaron de sitio aves estaba escondido detrás de algún lugar raro no encontraron sólo apareció un plato empezaron a decir que el demonio eh este hombre este capital francés era una especie de hechicero de brujo y que había hecho un pacto con el diablo para salvarse lo había convertido en ratón la verdad es que yo no sé si se salvó no porque eh ese rato no queda constancia escrita de que pasó con él pero yo sinceramente Marta me temo lo peor

Voz 3 1:04:32 ahí al final es que ese término utilizando estas cosas para las manipulaciones entre Ventura Rodríguez este capitán francés

Voz 6 1:04:37 oye vamos a volver con el público que hoy nos acompañan

Voz 3 1:04:40 en esta Puerta del Sol Juana Ortega a verlo

Voz 6 1:04:42 quién estás hola Marta Hello bueno y tenemos mucha gente que alega que es un seguidor a Benach aquí los vayáis unos sevillano Elena nuestro seguidora de la radio que bueno hola hola Elena yo ya pues le pregunta a su que tu artística ya me ha dicho que teatro cine y me gusta el teatro el fin pero lo he dicho que bueno que estamos hablando de ocultismo que nos se a la bruja Lola pero vamos a la bruja Lola que tampoco se pero al que no vaya actual es cómodo Belén negras bueno muy bien y tenemos José Antonio que Sevilla ver aquellos Antonio hombre nosotros estamos encontrando tanto el asturiano soy lo que Canarias los primeros ya sabéis hay que tu artística tiene

Voz 0281 1:05:19 tú José Antonio

Voz 1515 1:05:20 creí que tú artística pero bueno

Voz 6 1:05:24 da igual imita a Iker Jiménez que estado está aquí avisó es verdad no la risa no podemos cosa cortados a corta pero fíjate que tenemos aquí chico y regalar una Madalena es una un inglés de por sí olas que te quiero regalar no vamos a acercar porque te quiero regalar una Magdalena serio me he visto con cara de hambre o por aquí por te dejamos averiado

Voz 0159 1:05:47 al relanza la vamos lo Magdalena hay toman madera trabajamos al escenario y Piotr para David ha quedado fuera

Voz 3 1:05:55 pero estas zonas que hace Manuela Carmena no no este chico sabe qué pasa

Voz 6 1:05:58 hace hace hace foto a los hombres les regala magdalenas así es una cosa muy rara que tiene su Instagram él es América inglés

Voz 1515 1:06:04 habla poco español pero pero él dice que

Voz 6 1:06:07 en una sonrisa para la gente por eso regala Maddalena vienen pues le intentara necesita sí a quién necesita casa ganasteis pacto Lena a quienes ven campeones aquí en España a ocho bajo por dos pasos Casón calle pues eso quiere regalar Maddalena invirtieron una cosa aniquile que dice regala de cuando voy a un mendigo regado

Voz 0281 1:06:32 el pastel un dulce una magdalena

Voz 6 1:06:35 debemos encontrar Juan pues él tiene un un Instagram Twitter se clama Blas quién que Magdalena por casos de hombres

Voz 3 1:06:46 aquí bueno hemos tenido de todo cambió sevillanos este chico de Newcastle tenemos que hacer una pausa que notamos com de Pedro Juan Aroca cualquier historia más volvemos contigo vale

Voz 0281 1:06:56 estamos buscando gente David Zurdo le ponemos volvemos

Voz 3 1:06:58 poner música la mañana muy de música que llevase siempre un espíritu y en tres minutos volvemos

Voz 31 1:07:09 eh eh eh

Voz 44 1:07:12 eh y no todo

Voz 31 1:07:25 despertar a

Voz 44 1:07:32 pensando en las cosas

Voz 31 1:07:39 empieza ya estoy

Voz 45 1:08:11 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo dicen en negro