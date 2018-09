El enigma de los olivos y los mochuelos

Voz 1995 00:00 no sé si lo notan ustedes desde sostuvo el esto desde sus casas Luis I no lo aprecian igual que aquí pero huele a azufre y esa es la señal de que ya está llega

Voz 1 00:10 exacto es el rencor

Voz 2 00:11 entra en el vuelo de su helicóptero del mal

Voz 1995 00:13 una vez le tocó la lotería Navidad y no aceptó el premio porque su número no era primo dicen que pasó por el quirófano para quitarse los músculos faciales y no sonreír nunca

Voz 3 00:23 agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 4 00:31 profesor letona

Voz 1995 00:35 grosor letones director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de mano buenos días hasta que usted llegábamos de ahora ya no bueno yo que sé no vean es estaríamos todos contentos Britta estábamos estábamos no ya no se atreve usted hoy además Hetaira hoy diploma

Voz 2 00:53 dos letras que acredita el conocimiento ahora matemáticas o la incompetencia perfecto

Voz 1995 00:59 dice la escuela de Guzmán acredita que sea o si ha merecido a calificación de conocedor destacado en matemáticas van bien la última por mi filme se luego tengo otro atraído otro que ir a la escuela pensamiento de Lleida que sí ha merecido calificación de incompetente perfecto en matemáticas

Voz 2 01:21 claro estoy quiere los otros Yoma incompetente pero tenemos que hacer no tenemos que analizarlo muy bien no dárselo aquí a Michael

Voz 1995 01:31 nueve cero dos catorce sesenta

Voz 2 01:36 eh señor letona dígame yo le pediría vamos enseguida a dar pases bien yo le pediría hoy es bien si afloja este un poco hombre no es uno a mi manera yo soy como soy y me aguanta o no

Voz 1995 01:53 hay sitios donde me echan lo lógico no Heikki yo lo entiendo vamos a saludar a él está en Madrid Will

Voz 5 02:02 hola qué tal porque Will

Voz 2 02:05 es un reto para mí pero no tienes porque era Will cuelga una tiempo no

Voz 1995 02:14 eres tú dirías soy feliz de esta semana conocíamos elegir en España salvo el cero coma ocho por ciento de la población que se considera muy infeliz en extra gentes feliz muy feliz pero hay una jeta es capaz de estar a partir de infeliz

Voz 5 02:30 tú no quieres estar en ese porcentaje no Meca gracias por llamar hasta luego

Voz 2 02:38 no hombre eso vamos vamos a tratar no vamos a ver los almendros suponga se recoge el diccionario de la Real Academia Española Alem empieza en la sigue buscando hacia adelante hasta que en cuenta el primer número cuál es el primer número que encuentra usted buscando desde la en adelante en el Real Diccionario de la Lengua Española

Voz 4 03:07 vino ayer el director en una pregunta buenísimo pues y si es una pregunta buenísimo cual estamos hablando de números el primer número que aparece en el Diccionario en cuatro hombres y cuatro vamos a poner que él cinco eso es una fecha y un ahí irse antes que él cuatro o sea que usted lo dice haya Bayern lo diga otro ha diga diga otro que también que te va mal venga venga fuerte si se puede no ningún pero pero claro a ver a ser ocurren Lope el dos tres eso no lo digo porque antes encontraríamos a matar no no yo no digo que sea espero eh voy no ya el el que más nos podéis seguir otros que sean más peor eh pues que por lo menos ha dicho que nace y con la T Mes siempre es algo dígalo usted no le iba a decir yo pero usted cuál es la solución dar solución a siguiente si si decimos va es menor es que el millón el número encontramos el primero es el catorce C a catorce pero si admitimos un millón en adelante el primero que encontramos es

Voz 6 04:33 vi John con b billón

Voz 2 04:36 es el número catorce ley cenar yo ni nada que te has acercado eh vale pero éste era un enigma un poco cuando para romper el yen y si esto

Voz 7 04:51 ahora vamos a viene viene voy a ir

Voz 2 04:55 oye eso usted español lo desde lo de Guti suena sudamericano pero bueno vamos a hacer qué tendrá que ver donde la gente chip por él porque esto es un refrán castellano va a ser un refrán castellano lo lógico es que conozcan bien la gente que ha nacido en este país y lo algunos de fuera también el por Dios vamos a ver es Los Olivos y el mochuelo eh en España que el vete

Voz 4 05:33 no Los Olivos y el mochuelo tras este sonido es es una frase cada mucho olivo bien pues bien cada mochuelo a un olivo obra un mochuelo cada dos los a cada olivo Isora un olivo cuantos mucho es lo olivos hay te lo voy a repetir vale Will llevaba unos no lo aciertas fatalismo pero para no para nosotros sí señor de toro no sepa nosotros aquí dentro dice bueno me importa qué narices llaman pues yo porque yo una sección de matemáticas porque estamos

Voz 8 06:08 no recto todo venga a ver Weill cada mochuelo a un olivo y sobra un mochuelo cada dos modelos a cada olivo y sobra un olivo

Voz 4 06:19 cuántos suelos y olivos hay mucho menos yo te puedo decir es que hubiera también qué has colgado ya el mismo nombre mochuelo todo lo digo porque vamos a ver si cada mochuelo a un olivo y sobramos mucho no puede haber el mismo número de los que de olivos este señor está ganando incompetente no afecta a todos

Voz 9 06:44 a vosotros no nos

Voz 4 06:47 van a un olivo y sobra un olivo muy bien pero siempre ha ido los demás por un poquito de tu parte dijo que en los macho lo demás vamos a ver vamos a hacer un su pues vamos a su puesto vamos

Voz 2 07:02 darle un poco de esto no lo hago nunca eh yo estoy un poco vamos a suponer que hay gente que me estoy poniendo de de parte el señor que hay

Voz 4 07:10 tres Olivia voy a Pedro hay tres salimos eh y cuatro mochuelo a ver si encaja cada mochuelo a un olivo somos muchos los sí señor con Tres Olivos y cuatro mochileros cada mochuelo a su olivo y no para cada dos vuelos a un olivo pues seguirían dos al primero dos a segundo se me acabaron los suelos y me queda un olivo si también cuadra cada dos mucho de los olivos sobre por lo porque tanto la respuesta es Tres Olivos y cuatro mucho menos desde que falta hasta que no se él porque lo tengo todo

Voz 2 07:44 está muy bien apunta lo ha contado ya yo ya he dado vale quiénes se ponga te vamos a mandar un

Voz 5 07:56 diploma que acredita como incómoda

Voz 1995 07:59 esto es que el señor letona te acredita como incompetente respecto matemática los apellidos de los vamos a a micrófono cerrado verdad

Voz 9 08:07 mejor mejor pero no es mi carrera no es un adorno

Voz 2 08:11 decía usted para tu padre dedicado a él en la entradilla de casa en la entrada de casa en el recibidor a mis padres y yo lo afirmado

Voz 1995 08:22 no tiene usted no señor no te tiene usted

Voz 2 08:25 para eso hay que tener en matemáticas gracias

Voz 1995 08:29 has gracias por llamarnos un verdadero placer señor detona muchísimas gracias hasta la semana que viene ya no tenemos tiempo pero no se padre él quería tengo yo más con nulo señor letón hasta la semana que viene

Voz 10 08:44 mire bueno

Voz 2 08:47 pura hoy