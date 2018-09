Nadie sabe nada: Nuestro samanté derramado encima de ti (29/09/2018)

Voz 1177 00:00 pues nada yo empecé en la

Voz 2 00:04 cuenta cuenta que pastón

Voz 3 00:10 vale lo el Plan E cuenta cuenta

Voz 0057 00:16 no

Voz 1177 00:20 pero no era programa eh

Voz 3 00:22 era una prohibir a un intento si has

Voz 1177 00:25 voy voy al baño

Voz 3 00:27 entonces decirle a todo el equipo y al público empezamos empezamos yo digo que ha llegado tarde

Voz 1 00:33 no te da vergüenza no

Voz 3 00:36 momento para madurar vale

Voz 1 00:39 Luzardo una máquina de sonidos como reto

Voz 3 00:41 pues te parece muy maduro es que me lo estaba oliendo porque vengo del baño Yoigo silencio pero estaba saliendo bien

Voz 4 00:53 no es eh amigo claro tú no tú con tu con tu nariz tan grande de besos leerlo desde muy lejos hola bienvenida

Voz 3 01:04 dos A P cinco

Voz 1177 01:06 bueno abierto perdóname sólo quería sabotear T para sacar un rendimiento personal y a lo mejor era desafortunado pero como la comedia todo vale el tirito pues la culpa Naga tirito culata bienvenidas bienvenidos al programa ponemos la cabecera tradicional y empezar seguimos hablando esta sí venga véngame

Voz 5 01:22 la Cadena SER presenta nadie sabe nada un programa a priori

Voz 6 01:27 de humor con Andreu Buenafuente

Voz 5 01:30 Berto Romero

Voz 4 01:48 otra vez gracias gracias por venir a los que estáis aquí al al al los que estéis en casa en el coche haciendo

Voz 3 01:55 esto lo hacemos el programa para todos os esperamos Si tienes que ir al baño porque porque somos legales ya

Voz 1177 02:02 para los que vinieron la semana pasada a traicionar a nadie a que los que vienen la semana pasada tomaban un vermut y dicen a ver si esta semana dan no cada uno e semana no a no ser que queda ya te digo más regalos cosa que dudo pero no es por promover el alcoholismo ni mucho menos oye qué bien sienta un puntito hombre perdona a media mañana es la hora del vermú Tito claro es a menudo bueno la hora de misión digamos oficial del programa que se SER a después de la una pues ahora hay unas patatas faltas hablando de esa franja entre las dos

Voz 3 02:34 te y dos claro no nos viene bien

Voz 1177 02:37 siempre que lo pico nada porque luego no con Meré came hombre no comer por haber comido no hay nada

Voz 3 02:43 el CAI come que Porras los hechos también

Voz 5 02:51 me Humbert Humbert ante el zumo del berberechos caldo bebía todo el caldo de berberechos es cuando no

Voz 1177 03:00 es que eso debe ser como un Pato WC para tu propio estómago no con el pimiento con el picante no el Museo a la violenta no no si pimienta

Voz 3 03:12 a pimienta lo emboscada sal ponerlo en mosca mezclemos cada si alguien más

Voz 1177 03:21 de hecho se y una salsa especial una salsa especial tú qué les pones

Voz 3 03:29 a ver hasta el desarrollo pensé que ibas a decir al ser la radio bendito me voy a fallar había una persona o hola hola

Voz 8 03:38 buenas buenas tardes hola qué le pones a los ven ver hechos

Voz 1177 03:41 yo no estoy pero no me gustan algo los hechos pero todo

Voz 5 03:45 amiga fuera pero tiene amigas

Voz 8 03:49 amigas tengo unas amigas que les pido a mezclar el caldito con la cerveza y se lo toman

Voz 1177 03:54 a hacerse sin seguro estoy diciendo ahora mismo y si te estás como esta buena carrera para allá para Valleseco pero eso es poco Carretero no lo que bueno es inhumano yo creo acabar la cerveza o con toda la cerveza un

Voz 1 04:10 un Mons

Voz 3 04:12 cerdito de cerveza pues lo que dice él le da la sensación que da es que desea un free Ticket to diarrea eh pero

Voz 1177 04:22 pero no me gusta nada pero lo pruebas así lo no ahora no ahora pero el próximo ver buque porque tú te irá

Voz 4 04:31 ahora una derechos no no no no no no no lo he hecho si cerveza hacemos radio burgués

Voz 5 04:40 no no no lo hacemos

Voz 3 04:44 yo era si alguien trae una lata berberechos y una cerveza yo hago la prueba aquí lo mezclas bueno también necesito vinagres éxito claro se llama Karlos Arguiñano y luego luego hablaremos lo hará en casa y lo lo grabará extrae del documento venga Jaume Vidal desde Twitter dice que la duchas en sucias y es un lugar que limpia no tocaría auto limpiarse miras Jaume

Voz 5 05:12 no eres un cerdo

Voz 1 05:15 así pues buscar todo todas las todos los

Voz 3 05:19 los vericuetos legales para intentar que no lo pensemos eres un guarro censura porque la porquería que llevas en el cuerpo Jaume es tan espesa y tan pegajosa que cuando caen como como echar Petrov

Voz 1177 05:32 claro claro claro claro claro claro cuenco

Voz 9 05:34 Barcelina no lo sea usada no bueno

Voz 3 05:37 a Rocío de Twitter porque el Rosalía de Twitter no cuando abres Twitter a las cinco de la mañana que bonito esos comentarios que hay sobre los gracias qué bonito bonito ustedes es poesía

Voz 1177 05:48 es poesía es obvio ya bueno Rocío de Twitter porque él terciopelos de terciopelo no cierto pelo

Voz 10 05:57 vale

Voz 1177 06:00 buscaba una broma que a la vista del resultado ha sido muy floja eso pretendía ser una obra esa gente que dice Federico tenemos una cerveza

Voz 5 06:13 bueno la caducado ya llena y ahora tenemos que remontar esto tuyo claro eso ha sido un tiro las rodillas nos pagan por esa entonces algún como quedó la manita si te queda esto como maniquí abandonaron si te queda de Rato la muñeca y la verdad es la verdad

Voz 1177 06:33 sobre el papel y les voy a ponerlo más

Voz 1 06:37 es un poco

Voz 3 06:41 venga paramos ya arroba Pirate la desde Twitter

Voz 5 06:44 en España hay un Ferrari Land en Italia Seat la ayuda hay un Ferrari

Voz 1177 06:50 que es un que atracciones dentro de otro parque una muñeca rusa de parques donde estuve hace poco por aventura e imponen señor aventura

Voz 5 06:58 hay Ferrari de las atracciones anterior

Voz 3 07:01 pero es que te atropellan pregunta Kuerten producto beso entre enteraste bar vale porqué porque no me dio la gana a Bale no pude verle albedrío

Voz 0057 07:10 el libre albedrío LA LA vidrio quince l a estuve

Voz 1177 07:16 por aventura dos días dos Dos días una noche insights y cuando pasa eso pues en verano no te no lo había mucha

Voz 10 07:24 gente que si no me mucho que sí

Voz 3 07:27 agosto todo el mundo y cómo lo lleva a una famosa persona en en en la aventura

Voz 1177 07:32 es había tanta gente que las famosas personas cuando estamos en multitudes se produce el efecto contrario nos venden en uns una décima de segundo cuándo van a decirte algo ya las sepultado una luz de personas estás mejor que nunca te recomiendo a las multitudes

Voz 1 07:48 su dadas vale vale vale

Voz 5 07:52 eso sí yo yo voy a Tibidabo en Barcelona pero la gente también está muy apretado eh sí pero la Port Aventura muy grande no hay hay pregúntame qué vi que viene

Voz 1177 08:02 Sesame Street

Voz 5 08:04 Sésamo Street imagínate un tío de cincuenta y tres años delante de cómo se llama atril

Voz 11 08:10 que no lo

Voz 1177 08:12 puedo hablar entre sí

Voz 3 08:15 bueno para acto relató eh puedo de tener tu relato por favor siempre que quieras

Voz 10 08:19 es Sesame Street o Barrio Sésamo pero sí

Voz 3 08:23 vamos Street

Voz 1 08:26 no lo había oído en mi vida

Voz 1177 08:29 mira Berto hacía tanto calor

Voz 5 08:31 amante Samantha

Voz 1177 08:34 te espérate que yo no sé ya exactamente la traducción pero yo estaba aquí en la

Voz 5 08:40 ya en la atracción de barrios existentes que dura

Voz 1177 08:42 algunos unos cuarenta minutos llevando a cabo mi hija dice quiero volver a entrar no

Voz 1 08:47 yo dije está prohibido

Voz 1177 08:52 de consciente de que estaba mintiendo pero oye hay momentos en que hay que mentir a tus hijos hice en serio un nombre mira un nombre de esos sabes eso es que ha visto

Voz 9 09:07 en la zona de los como llamar los guerreros Guerrero decían no no no

Voz 1177 09:16 me hace gracia vino maorí

Voz 3 09:20 a Jaca eso es una jaca Jaca cortas y claro cuando pasa por el puerto camine

Voz 0057 09:27 pues mire una jaque te ya pues nada vamos otra cosa y allí me tiré dos días muy bien

Voz 3 09:35 en cómo te envidio tío sabes cuando me han dicho que que me dijeron una fecha que era bueno para eh que era el día de Reyes eh

Voz 1177 09:43 a ver si pero el día Reyes no hay nadie

Voz 3 09:45 bueno no ya de buena época gente hay menos gente pura aventura a la gente en su casa esperando regalo regalos

Voz 5 09:53 cayendo te aire a tomar por saco de alto tú solo no

Voz 12 09:57 mira nadie

Voz 0057 10:00 también me dice uno dice si todo el año pero en

Voz 1177 10:03 ya no cerramos nuestros las atracciones de agua digo gracias gracias por el detalle de imagínate tú tirarte

Voz 0057 10:09 a aquellos escaldado

Voz 1177 10:12 sí podrían hacerlo que te animaran Juan red animadores que al corazón Exacto bueno un gol entonces también sería una atracción entonces ahí muñecos ya oye tendría un susto de la garantía de como te pille cada media hora de cola muertas

Voz 3 10:33 escúchame una cosa dime estuve en Cardona mi pueblo para Cardona Lan para las fiestas del pueblo que hay un parque Cardona no hay un un un pueblo que se llama Cardin vale vale

Voz 0057 10:45 llegan las fiestas de pueblo y entonces

Voz 13 10:48 mi mis hijos fuera

Voz 5 10:51 no no esperan que era las diez vuelos Varsovia mil novecientos cuarenta

Voz 9 11:08 ha vivido se vive creo que es un no eh como que no

Voz 3 11:13 es que esto son palos en las ruedas eran las estar en todos los muy alegres esto es radio Castro

Voz 9 11:20 nadie ni metros tenía que adecuarse a lo que yo digo

Voz 5 11:26 o al parámetro no te falta razón pero como éste hay que comerse las como la verdura cuando te vas a comer esta sintonía

Voz 1177 11:36 buenas tardes Berto buenas tardes qué qué pasó encanto

Voz 3 11:39 fue muy divertido

Voz 1177 11:44 seguro seguro presentó que cuestiona tu tu bebé que otra no

Voz 14 11:51 y la verdad

Voz 1177 11:54 puedes contarlo lo divertido pero con tono triste

Voz 3 11:57 sí es lo que estoy haciendo

Voz 1 12:00 pero todo el rato te parezca muy alegre todo el rato

Voz 3 12:03 no no no quiero quiero me estáis esto es casi una violación no no no apetece no

Voz 1177 12:10 estamos se quitan el niño que no se acostumbra a ver si le gusta más el hombre

Voz 5 12:17 eso es bueno

Voz 3 12:21 me Coca Córdoba Carles la Calvin pueblos un chico más joven que yo que ya soy muy joven pero

Voz 1177 12:27 esos son momentos en los que te das cuenta que era el mayor pues si no

Voz 3 12:30 es es un es un tipo que más joven que yo y además dio un aspecto un poco aniñado Errejón eh a un poco errejones entonces mis hijos iban por la calle con dos pistolas que había conseguido el día anterior en en esa atracción que para para perdona perdona no está entraba entraba Miranda no

Voz 1177 12:54 he dicho en mis hijos llevan con pistola

Voz 5 12:58 perdona está estaba justificada de paro para Palomino no pudo tieso a mano por favor la gente el público no les traiga más cosas que hacen ruido por favor

Voz 3 13:09 que no lo que no que no escucha ese programa no sabéis el problema que tenemos cosas que hagan ruido no no le traigáis no traerle

Voz 15 13:18 la hostia timbres

Voz 5 13:34 es como un encima

Voz 1177 13:36 no no

Voz 5 13:38 el cosas

Voz 15 13:41 bajó neumático

Voz 1177 13:46 oye crees que me entrega un neumático con una cuerda y lo hacemos aquí y eso es un teatro se podía hacer entonces yo hablo

Voz 1 13:52 desnudo dentro del neumático me como me como plátanos que cojo con el pie cese

Voz 3 14:00 donde yo he dicho lo de ir a comprar Bellver echo la mano

Voz 5 14:04 pero Roberto ocurre aquí la semana que va a haber un neumático aquí pelotas ahí colgado puedo tiene razón tiene

Voz 3 14:16 retomamos la me cuesta muchísimo dentro de un mismo programa entender que estudie reglas ninguna no no no no no no es improvisación pero improvisación no quiere decir que que que esto sea el el Reino de lo que tiene Sagan

Voz 5 14:30 ha quedado claro

Voz 3 14:34 vamos otra vez el alcalde el alcalde más joven que yo y además tiene un aspecto aniñado con lo cual bueno Mis hijos iban mis hijos recordemos siete y cinco años parece ser

Voz 1177 14:45 propio hijo a lo mejor el alcalde es como si fuera el hijo de

Voz 0057 14:49 es difícil imaginar eso vale

Voz 16 14:52 vale Chota

Voz 3 14:55 venga un chatarrero ha dado ahora nos gracias a mis hijos iban con sendas pistolas cada uno nosotros no nos gusta lo juguetes bélicos pero ellos con un gancho de eso que se cogen patos amarillos que va dando vueltas a ver en una feria de todo lo que hay en la feria se perfecto

Voz 5 15:14 la gente de lo que me había eh

Voz 3 15:17 camas elásticas de de esas que te cuelgan unas gomas y santas

Voz 1177 15:22 que como has perdido niña no

Voz 3 15:25 porque son cuatro cinco gomas bueno pues igual con una sola

Voz 1177 15:27 no pues que no lo recuperas eh tú te imaginas nunca una a ver un niño sale disparado sabes seguro que un sólido para esto pues de el muelle un niño tú lo pones ahí

Voz 16 15:43 se va para arriba

Voz 1177 15:45 y aparece en la población de al lado a lo mejor bien porque en un pajar vale

Voz 0057 15:51 coches coches choque es el un inflable

Voz 3 15:55 todo tipo vivos mi chico Viñales llamativo vivo vale vale de pequeños hablamos perdona de la tuya

Voz 5 16:04 es que me he perdido momento como no hay reglas de todas esas atracción los tuyos solo un poco también

Voz 16 16:20 hoy por hoy mio ofendido a mí mismo

Voz 1177 16:25 has te sabes me imagino ahí con tu mujer son un poco míos es toda ficción Berga esto no una pasa pero me apasiona Andreo pasa una línea roja

Voz 3 16:40 lo sé lo sé lo que pasa es que no tiene ni gracia ni

Voz 5 16:43 nada es un poquito de trajes y porque la gente reído pero que la gente se ríe también de los nervios ya ya ya ya de pensar cómo estás faltando hacía eso amigo es verdad la gente sabe que somos amigos

Voz 3 16:56 bueno no todo vale en comedias no ya son los límites del humor pero entre amigos porque tampoco yo te podría denunciar ahora ya al trullo ahí a pudrir te ahí sí sí sí con Willy Toledo ahí no todo el rato no

Voz 1177 17:08 no no no no si fueran todos mis hijos los tuyos te lo hubiera dicho Un día

Voz 1 17:13 yo he hecho mi abierto pasó esto

Voz 1177 17:17 es que tu hijo lleva gafas si así pues mira sabes dio también

Voz 5 17:21 llevo gafas que te hablo todos los días

Voz 1 17:24 se llevan gafas hace tanto

Voz 5 17:28 va repartiendo miopía con la polla ya está el ambiente limpio no pasa nada si estamos lo volvemos a Cardona desde donde no debería

Voz 3 17:46 bueno sabían habían habían conseguido siete patito de sea la cosa era tú pagas cuatro euros por que ellos recojan patitos que recogen siete les pueden pedir al chico de la tracción de un regalo escogieron eso Inter de Regal los regalos son los regalos un poco que valen siempre en menos de cuatro euros unas pistolas de plástico malo y tan pues mi mi hijo pequeño Tomás iba con una pistola que le doblaba el tamaño sí aparecía Harrier sucio no Harry el Harry el séptimo químico War querremos iba con la pistola mano yo el alcalde yo tenía funcionen Cardona actuaba en mi pueblo natal al once de septiembre era un era una cosa que lo recomiendo a todo el mundo si alguien es artista de teatro humorista que vaya a actuar a su pueblo y que estén dos o tres días antes en su pueblo para que todo el mundo le conoce pueda pasar a decirle el martes lo bien

Voz 4 18:42 que con mi mujer a ver si todo el mundo todo el mundo o gente ya no voy a entrar

Voz 1177 18:50 es lo que se llama estar a favor de obra están a favor de obra vale

Voz 3 18:54 yo estoy hablando con el alcalde Tomás con Don mano apuntándole en la cara con la pistola eran fiestas venían de hacer un acto por la mañana ahí venía el alcalde en un montón de concejal del la Policía del pueblo todos vestidos de traje tal

Voz 1 19:09 sí ha apuntado el entre los ojos

Voz 3 19:13 claro nadie hacía nada porque era evidente que era un niño y una pistola de juguete pero la idea terrible yo Tomás no apunta al alcalde con la pistola Tomás dice Estela del alcalde yo como que es muy joven Cobas el alcalde si es muy joven en la mente de mi hijo era primero este no es el alcalde porque era muy joven segundo por ello debe morir

Voz 1 19:37 es una vergüenza que pasé mal

Voz 1177 19:40 pero bueno él él estuvo a la altura no no dijo nada gracioso no ya no

Voz 3 19:45 ni lo encarcelaron

Voz 5 19:47 pues eso estuvo a punto e a la que Peter encarcelar niños una persona el público ha levantado la mano

Voz 3 20:05 viviendo paso adelante cómo te llamas

Voz 1 20:08 hablo Pablo

Voz 8 20:11 en una duda

Voz 18 20:13 que me lleva quitando el sueño varias noches

Voz 1 20:16 vaya que me voy te deja aquí con tu miseria a ver nos parece a tu compañero

Voz 5 20:25 sí

Voz 1 20:28 bien

Voz 3 20:28 porque sabes qué pasa que a la que le ponen nombre ya te empiezan encariñara

Voz 1177 20:34 como la mascota no como las mascotas ya

Voz 10 20:37 un poco no sé cómo decirlo

Voz 18 20:40 sin ofender a ninguna sensibilidad irrespetuoso racista quizás hacia el resto de colores que Colorado signifique rojizo porque Colorado podría significar verdoso

Voz 1177 20:52 perdona perdona que corte todo lo que está pasando pero en estos momentos me está llamando Popo voy a poner si es bueno o la BOC cómo estás

Voz 16 21:04 un aplauso para de compañero acabar Gordonzello

Voz 2 21:08 os sacando con la radio está saliendo por la radio

Voz 1177 21:13 sí estamos en el Nadie sabe nada no sé porque me llama azul sábado

Voz 19 21:17 si sabes

Voz 1177 21:20 ya sabes que tengo programa pero bueno yo siempre te lo cojo ya sabes hay poca gente a la que le coja siempre el teléfono en Túnez

Voz 19 21:27 no es uno de ellos si hay convierto peso Oberto llámame

Voz 1177 21:34 lunes y me cuentas el programa del pasado jueves vale muchas gracias adiós adiós hasta luego

Voz 2 21:46 no no tengo secretos

Voz 1177 21:49 eh mira además mira mira que te enseñan la cosa de móvil que esto no lo he visto eh ves este este botón que soy como un icono de un avión cuyo no quiere volar por el móvil

Voz 3 21:59 te aprieta si esto te va a cambiar la vida eso para qué sirve esto te cambia la vida en serio que un día tienes que ver por ejemplo programa de radio si les das al botones y cuando acabas se devuelven

Voz 1177 22:11 que fuerte como son los increíble acogen ante no si en relación a la que nos comentado compañero creemos que no la que había preguntado perdona lo más seguro es que no bien vemos que no Iker Error Nadie sabe nada una breve pausa en la SER volvemos con una pregunta que dejo aquí mismo Si un helado se enamora de otro lado se derrite os se queda helado madre mía

Voz 2 22:48 Nadir Sabina Gilbert Euromed la gran Mondeo SingStar ahora de pan

Voz 0057 22:59 lo estoy me está quitando eh

Voz 1177 23:02 se echa mucho de menos la gente lo comenta por la calle si no estás haciendo lo mama no hay muchas fases de los o mamá que lo sepas

Voz 5 23:13 tú

Voz 20 23:15 el juez ha lamentado no

Voz 3 23:19 es que tengo tengo chistes que me cuentan mis hijos ahora sí chiste de niño muy bien os gustan los chistes de niños los hijos

Voz 1177 23:27 son los que hemos escuchado hace un momento con

Voz 9 23:29 el acto ha estado su canción ojalá todas fuéramos cuadrados que pedía mejor

Voz 3 23:38 existe que contó mi hijo Lucas podría conoces el chiste de Pocoyó

Voz 10 23:44 no tampoco vacía y otro del del mismo tipo conoces sabes el chiste del tren

Voz 2 23:59 sí vale pasan

Voz 3 24:04 porque aunque diga no también fue la gente dice no ya en tu para tutear pero funciona igual que bueno soy una chica que macho hecho así con la mano igual que se va eh puede ser vale vale pues puede pasar te has quedado venga vamos a arreglar te tienes que pero lo cierto es que puedes tener la etiqueta pues que que más otra

Voz 5 24:25 hay la oyente que está obsesionada con la etiqueta de la camiseta de Berto que verá manía tienen que la semana pasada ya ocurrió sí

Voz 3 24:32 lo que traiga esta misma camiseta claro que sabes que siempre me gusta traer la misma camiseta una semana ahí sí me gusta hacer como como binomio camisetas e hice ver que la que la etiqueta cesarle etiquetas se sale es porque lo que sea se tiene que salir no se puede luchar contra eso cómo te llamas María Ballester preguntado antes eh con María si tú ves que tú quédate aquí tranquila el eh tienes frío hay pero bueno pues ha acondicionado no no por mi presencia si tú ves que no puedes soportar yo te doy permiso puedes venir coloca bien las veces que quieras que te quieres quedar detrás aguantando con dos dedos yo también te doy permiso María a mí no me va incómoda

Voz 1177 25:28 para esta hay más tranquilos si quédate tranquila seguimos en las diez de la SER islas siguiente pregunta creo que nos precipita en una sección de Ciencia

Voz 21 25:42 por eso en la música

Voz 1177 25:42 es casi inexistente

Voz 22 25:45 acaso un halo de música concreta un dron

Voz 9 25:52 se vencía vencían diga lo dijimos mal ya se quedó así

Voz 1177 26:01 la pregunta pero que maestra ya que lleva un rato realizando para parezco Pepe Navarro no cuando hacia el programa pelaba hace muchos años donde Potes donde esté donde estoy sí sí pantalón suele ponía madre mía que en los momentos difíciles es cuando un hombre demuestre su verdadera valía o que no lo encuentras aquí ya me la ha robado tú yo es que voy arroba bueno igual sirve esta no así por la música digo por la música mi pregunta es habéis hecho alguna vez con viaje astral no no abstinencia vaya fuera eso es

Voz 3 26:39 su docencia

Voz 1177 26:42 estas piezas que esa esa cuál es la que tiene a mano no tampoco me pero no hay tan

Voz 3 26:52 mira te los bolsillos

Voz 1 26:55 así me he puesto una

Voz 5 27:01 o no que la guarda en el bolsillo no pero no me muevo de aquí hasta que salga esta pregunta me cago en la leche se me cago en la leche programa

Voz 3 27:13 pararlo todo el otro bolsillo no

Voz 1 27:16 qué tal cómo iba a ser generadora de que iba

Voz 1177 27:24 bueno iba de moscas de sonido de moscas enamorarme otra

Voz 3 27:28 pilas que las que has leído donde las pones no las diferencias volverán a entrar en la volverán a salir o cuántos años lleva este programa no has aplicado ni un mínimo de mí

Voz 5 27:39 todos los guías nada

Voz 3 27:41 un mínimo algo que diga siempre lo hago así nada aquí cada día es como si llegaran nuevo

Voz 1177 27:51 pues lo he perdido es la primera vez que debemos desestimar una sección porque es que sea no no no

Voz 3 27:56 no no no tiene que salir no tiene que salir

Voz 1177 27:59 de qué iba la pregunta ahora de las moscas porque que es sonido de una mosca

Voz 3 28:04 no sé qué espera a ver Batman desayuno la vaticana

Voz 1177 28:12 por qué medusa se llama medusas si tienes serpientes en la cabeza la tampoco docencia esta filosofía para nuestra por lo que sea no pues eh evaporado eso también es un efecto suelo no nos levántate levántate

Voz 10 28:28 a ver lo Boceguillas atrás

Voz 1 28:35 cuánto queda para para para acabar

Voz 10 28:39 no no la SER no puede no tiene nada rellano

Voz 0057 28:45 qué hace la SER sí sí yo qué sé Pepa

Voz 10 28:50 Pepa Bueno Pepa Bueno fallece

Voz 5 28:53 no pero pero estoy obvia obviamente no pero ahí sigue un presentador de un programa ya me controlo

Voz 2 29:14 a mí me saco la ticket al caballo

Voz 5 29:18 no no pero me entendáis no digo que Pepa Bueno Jesús fallezca o de Baza

Voz 3 29:22 solo

Voz 5 29:22 no no hay un protocolo en la SER pues si de repente en su programa decir que éramos el ponemos secuestrar ponen música clásica este momento para música clásica ya no bueno ahora ya sí tengo la pregunta de ciencia

Voz 1177 29:38 porque durante el día no escuchas venir a las moscas por la noche retro suenan cual helicópteros para esto

Voz 3 29:45 si paramos la programación de las eh amigo

Voz 1177 29:50 yo he pensado que si quieres puedo imitar una mosca con mi boca

Voz 0057 29:54 sí sí

Voz 1177 29:55 también un mosquito no tienes en la máquina no hay pero nada que se parezca pero hacerla muy bien hacer bosque anormal Moscardó mosquito

Voz 3 30:03 venga pues comencemos por mosca normal

Voz 1 30:12 de verdad así

Voz 3 30:14 Moscardó quiénes bosque perdón si ustedes escuchando la radio ir directamente a buscar el vídeo a Youtube Moscardó Moscardó

Voz 1 30:24 nada menos

Voz 9 30:24 no no no no es un compresor

Voz 5 30:31 entre un trombón debates que está hablando desde por favor por favor es dicen Moscardó porque no no por favor mata bien vale vale vale tú no sabes hacer

Voz 3 30:55 claro que lo voy a hacer lo que no sé hacer igual que eso parezca Moscardó oye dos buscadores sí podíamos hacer una prueba a ciegas salir a la calle si ya hay una persona que pasa decirle adivinen ustedes

Voz 5 31:11 vamos no no no no no no no no no no

Voz 1177 31:13 que luego he te propongo hablar como los cartones vamos a tener una conversación voy yo oigo yo lo oy oy oy oy

Voz 5 31:22 esto es el Teatro Lara de Madrid que un acceso directo la verdad mira la ayuda fallecido que se va a la calle madre mía

Voz 3 31:29 por favor quédate aquí aguantando la pues como España

Voz 5 31:32 implica una guerra implica un seguidor a ver mi señale vemos no es ésta la que necesito que aguantes María Emilia

Voz 1177 31:39 estamos en la SER íbamos a poner a prueba la imitación de Moscardó

Voz 1 31:43 he aquí una una señora a ver si vamos a ver

Voz 3 31:47 la puedo qué tal Berto interceptar con todo bien no me escucha escupe señora si se puede hacer es perdona es que las moleste esté hace un programa de radio con mi compañero Andreu Buenafuente aquí dentro mira aquí no puede ver ver por allí mira lo allí sentado miren bien lo voy allí sentado porque hola

Voz 5 32:05 hola hola señoras que queríamos estos tiene simplemente no le invitara a un animal

Voz 0057 32:10 este me dice sí sí reconoce que animales te parece bien vale voy premia ni nada de eso una tontería de mide es este animal

Voz 1 32:22 no tengo a nadie ajeno no parecen un animal hasta gracias nada gracias

Voz 2 32:37 vosotros no

Voz 5 32:39 no estoy de acuerdo porque es una señora que urbanita que ya pues claro eh Sharon en su casa pues no no ha visto Moscardó desde hace trece años tú yo estoy agradecer

Voz 3 32:52 ellos no

Voz 5 32:55 pues ahora por favor es muchas gracias

Voz 3 32:57 María sostener la puerta me ha sostenido la puerta mucha gente

Voz 1 33:04 mi carrera y nunca como la verdad

Voz 1177 33:07 qué quieres que te diga ahora el mosquito

Voz 23 33:13 como fondo

Voz 1177 33:18 el dice hijo de puta

Voz 24 33:21 muy bien vale

Voz 16 33:26 hasta aquí imitaciones de insectos

Voz 0057 33:43 bueno está que no lo sé

Voz 1177 33:48 porque me gusta un poco pero no lo suficiente

Voz 0057 33:51 sí

Voz 25 34:15 no

Voz 0057 34:44 un poquito amigo Berto me gusta bastante la canción lo que pasa que nosotros los Beatles esto es una versión no es Ringo Star a Ringo Starr

Voz 25 34:56 la herriko Tabernas

Voz 5 34:57 los Beatles bueno a veces

Voz 0057 34:59 sí claro que lo sabe que lo sabemos que era como se te quita escucha escucha escucha es como un cuñado oficial de los propios Beatles McCartney le dice

Voz 1177 35:17 puede ser que una mierda parte

Voz 5 35:21 Enrique

Voz 0057 35:23 sí sí sí oye tenemos a una demanda de que

Voz 1177 35:27 otra vez montamos la filosofía barata vamos a hacerlo

Voz 26 35:30 les

Voz 8 35:34 no tienen

Voz 2 35:38 solamente para tirar todo el Sámano

Voz 3 35:43 todos nuestros amante caiga encima tú y tu familia que todos nuestros amantes se derrame sobre va la tampoco entrar en texturas sabes que es decir que sea una opción un deseo eh Prada es

Voz 1177 36:00 esta filosofía barata dice Iván Martín

Voz 15 36:09 el ya han firmado cacas Jensen bebé

Voz 0057 36:15 haces de bien de d2 ya bueno

Voz 1177 36:20 dice iban destino o fortuna excepción muy bueno e porque trabaja fíjate ya no son tiende nada pero pero como como a destila o las heces sino esté ha pillado la filosofía de la sección destino fortuna crear imágenes supuestamente filosófica eficaz pero fíjate el destino ha decidido que leáis esta pregunta

Voz 28 36:46 o ha sido cuestión de suerte

Voz 0057 36:56 bueno han los primeros amante amante pero aquí también

Voz 10 37:01 Nos nos hagamos en la en la discusión eterna destino fortuna como sea destino fortunas se nada

Voz 0057 37:13 nada dispuesta a tu planteamiento es nada pero mi destino pero desde que que

Voz 1177 37:24 oye si los pueblos más cerca en esta sección parece que estemos lejos no sabes

Voz 3 37:28 sí

Voz 10 37:29 veo cuál es la con qué intencionalidad plantear la nada pone colocarla nada sobre el tapete en base a qué cómodo

Voz 1177 37:38 Mónica realidad

Voz 10 37:39 la única realidad es nada nada no hay nada todo por ello nihilismo estás en el nihilismo no sé qué es

Voz 1 37:52 no sé qué es

Voz 10 37:53 que no es nada cuál sería nuestro nivel de conocimiento en en Teoría de la Filosofía por ejemplo tres de una escala de cero a tres como mejor dicho tres más ni uno llega

Voz 2 38:07 nada

Voz 10 38:08 bueno yo estoy con interés dando la razón

Voz 1177 38:11 a ver qué pasa no que que ahora nada le das la vuelta

Voz 10 38:13 y es el todo o un que es Adán

Voz 1 38:18 pues nada

Voz 10 38:21 al revés es Adán el primer hombre principio que quiere decir que el principio voy

Voz 5 38:30 lleva al final como empiece empieza la discutida yo que Colombia pondrá prólogo no la Biblia empieza es la biblia empieza a quién le escribe el prólogo a la a la Biblia nadie

Voz 3 38:47 la biblia en relatar la historia de un buen amigos

Voz 5 38:51 la biblia empieza diciendo al principio no había nada nada a principio en tinieblas así siempre pues si hay tinieblas algo hay

Voz 10 38:58 eh

Voz 5 39:00 no me vengas Jonque nada porque algo hay la tiniebla nada no ha sido la tinieblas una feria la Feria de Abril no

Voz 3 39:08 niebla es es lo que hay en lugar de la nada hay tinieblas ya lo hay lo llevas

Voz 1 39:15 vale vale pues ya está qué conclusión hemos sacado pues nada nada

Voz 1177 39:23 aquí filosofía más

Voz 3 39:30 Miguel Flores desde Oviedo pregunta hay algún invento más inútiles la faz de la tierra que la goma de borrar bolígrafos o existe algún caso probado de que alguien le haya funcionado es increíble porque lo que hace la goma la supuesta goma de borrar bolígrafos es llevarse papel sí sí se si se no sirve para nada no

Voz 5 39:48 es para para para ello el papel te diré más en papel de fumar te diré además nadie usa nadie usa tampoco la goma que hay nombre me ya a hacer la goma que llevan los lápices que llevan goma arriba tampoco la usa pero es que me gusta para tampoco la usa nadie bueno para quién la usa para nuestros oyentes cada

Voz 3 40:18 cita que hacía era un golpecitos se ha

Voz 5 40:20 a dedo a dos o a mano entera eso es lo que pienso yo la gente coge una goma pues goma de nada

Voz 1177 40:25 está a Milán pero la goma del

Voz 5 40:28 Zico pues no se ha usado la vida pero lo ponen porque sí que pasa que bueno no te no me lo quería como has pagado tú sabes pero no tengo nada contra te vas

Voz 8 40:40 bueno me llamo Yago hablando del tema de la fortuna que sacas pisaba ahora me interesa mucho porque todas las tenemos

Voz 3 40:46 yo me puedo parar un momento tu discurso sí sí

Voz 8 40:48 bueno

Voz 4 40:49 tiene la fortuna que haya un gallego en cada en cada Estado

Voz 5 40:53 dominando siempre vigilando está es decir si soy como las Torres del ajedrez no están ahí está en las torres de la gente

Voz 1177 41:00 bueno

Voz 5 41:03 Pedimos a Ramón que nos recupera el sonido perdón de filosofía barata porque este oyente al ser gallego a hacer lo que le da la gana y quiere volver atrás

Voz 1 41:13 sí porque

Voz 8 41:16 tema fortuna ponen muchas cosas relacionado con la fortuna y me fascina todo Bono es el primero que cojo todos los céntimos por la calle tiene un arranque

Voz 1177 41:23 puede que va a ser largo sabes

Voz 5 41:26 no de la sensación que me ha dado la Hacienda bueno hay muchas tipo de verla

Voz 3 41:31 desde la Mesa se tiene la misma perfecciona

Voz 8 41:34 pero no pasa nada porque porque no ha tranquilo tranquilo el tema es hay muchas cosas con la suerte muchas técnica así cosas que hace la gente para atraer se confirma de por ejemplo el más ridículo me parece el de cruzar los dedos que no sé a qué viene esto me parece lo más inútil de deshacer una cruz es hacer una cruz una cruz no le falta un poco la de una cruz rota perdona

Voz 4 41:55 bueno bueno si tienes cojones de partir te leo para que para que la sea perfecta ya pero esta es otra manera

Voz 8 42:03 tiros eso es para vampiros cuando hay un vampiro que también tienes mala suerte cuando te has encontrado si bien no se ha cosas que se hacen que sirven para nada esto parece inútil para atraer la suerte pasan parece una chorrada lo del trébol aún tiene algo de gracia porque es complicado contra el uno que

Voz 3 42:17 si te parezca Acacio en los tus argumentos son esto me parece muy fácil hacer estos datos buena suerte bueno pero estoy yo esto lo contamos de balance en este programa Un vampiro por ejemplo cargar todo fácil

Voz 10 42:30 ha dicho que si no soporta nada la haces tú un gazpacho

Voz 4 42:36 cargado de ajo abrir la ventana por la mañana tú la lo pueden matar la Chata te entra a hacer la habitación estaba dormido hizo tocarlo

Voz 8 42:47 bueno dado último vosotros amuleto avalan lo que es buena suelta en concreto

Voz 1177 42:51 sí yo sí Berto

Voz 8 42:54 pero siempre que está abierto al lado

Voz 5 42:56 la de paso a veces les tocó la chepa

Voz 0057 42:59 se no considera que sea un objeto

Voz 8 43:02 tú tienes alguno no te quedas bueno lo tiempo estoy tirando la verdad es que no obstante hemos bellota muy buena suerte en general no necesita ninguna molestia gracias no no existe ningún animal la tú vas tirando tengo ya está en gente que la tienen mala tiene ya está camino de las amuletos perfecto oye que hemos hecho aquí gracias es un aplauso para Giacomo por favor

Voz 2 43:27 qué que

Voz 3 43:30 para el otro lado de la sala ahí hay una chica que levanta el dedo entonces acaba de colocar un casco amarillo un casco que me da pequeños

Voz 5 43:37 mire no me va a ir bien que por bien voy a mantener pero que me está provocando una compresión

Voz 3 43:44 claro que te da pequeños sino de ortopedia te lo pequeño

Voz 5 43:47 pero yo que sé igual es una pregunta de riesgo que quiere hablar venga voy me parece Espejo encabeza cono

Voz 2 43:59 ha puesto el gasto

Voz 5 44:02 y intentaba atravesar el espejo hola Andreu cómo estás ahora

Voz 3 44:08 pero

Voz 5 44:09 en el teatro Lara yo no he sentido quiero ser consigue Andreo adiós quiere ser considerado uno de los grandes comunicadores de este país a todas luces un idiota si fuera junio te diría yo te diría necesito vacaciones pero se acaba empieza la temporada ya bueno que no te quiten nunca se casco cómo va la cosa

Voz 0057 44:29 perdona que yo qué sé qué qué quieres pues quiero decir que

Voz 28 44:35 la fortuna en destino lo que me han pasado por venir aquí

Voz 5 44:39 qué bonito quítate el casco hombre me quito el sombrero

Voz 0057 44:45 por qué porque porque yo escribí aquí a Oli en invierno

Voz 28 44:52 mandado la semana de vacaciones justo la semana pasada para venir

Voz 1177 44:56 tendrá que te rompe el discurso que es maravilloso pero

Voz 8 44:58 hemos llamarlo también casualidad

Voz 1 45:01 ver más bonito pensar que es el destino de la fortuna de conocer

Voz 1177 45:04 pero la casualidad es como fría es tonta pero

Voz 3 45:07 la verdad es que está estaba viniendo aquí en lo que venía me quito los escuchados

Voz 5 45:14 qué es lo que pasa es que dice que tenía tenía petición

Voz 0057 45:16 son para venir muy bien

Voz 1177 45:20 no y ahora está en Mallorca ha coincidido que le han dado una semana canciones llega con la invitación para el programa eso que es destino casualidad yo casi lo llamaría magia no

Voz 1 45:30 porque ha pasado eso qué posibilidades había que coincidía no muchas yo estoy de pero los pelos de punta

Voz 5 45:41 bueno gracias gracias por venir seguir

Voz 1 45:48 no

Voz 3 45:51 pues habéis animado a tres minutos de acabar el programa todo el mundo quiere hablar cómo te da más Margarita

Voz 9 45:58 mira relacionado con lo que estamos buscando vamos a ir a nadie sabía nada tenemos que contar algo

Voz 3 46:04 Calleja también no

Voz 1 46:07 a ver todo el mundo Berto diga llega

Voz 9 46:11 bueno Tena y con un amigo dijo por FDIC contar que no existe sabéis que la tele no existe ni la mesa ni la habitación número trece

Voz 3 46:21 la Mesa no existen los hoteles

Voz 9 46:23 numero tres en la mesa en el restaurante Baker ha

Voz 3 46:26 eh que nosotros no había mesas digo

Voz 4 46:28 pues te traemos una sorpresiva vengo yo de unos esta noche

Voz 9 46:32 no hay no existe tampoco la habitación número trece como

Voz 5 46:35 con mal fario entonces al final

Voz 9 46:37 catorce en la III pues ya no lo es que que se hay en la habitación número catorce

Voz 5 46:43 no gracias compañeros está descojono Margarita esto lo cambia todo lo que me queda de un final épico de quienes quieren no vamos a dar

Voz 1177 47:05 vamos a hacer el paseíllo así hablando es qué tal tío cómo va todo bien van he no nada porque me gustaba andar

Voz 3 47:13 por qué te has que también estamos mucho rato sentado sentarse es el nuevo fumar no sabía eso sí tienen es tener un smoking si si tienes The New smoking si hay una hay un montón de páginas web que hablan de esto en Estados Unidos que se ve que ahora estar sentado

Voz 1177 47:31 qué hay que hacer estar de piedra todo el rato

Voz 3 47:34 este venden unas como unas tarimas así flexible para ponerte el ordenador y trabajar de pie porque

Voz 1177 47:40 eso no activar el cuerpo había sonado

Voz 3 47:42 la no es es el nuevo fumar bueno sentarse te va a matar

Voz 1177 47:46 bueno pues vamos a echar un cigarrito hombre

Voz 5 47:55 estamos en los últimos minutos del programa de este sábado quedan cuatro a lo mejor podemos

Voz 3 48:00 el único cargo se pregunta muy que si se acabar a Gordillo Love de Madrid porque las tiendas de ruedas para coches están en sitios a los que hay que llegar en coche

Voz 1177 48:15 viajó mucho por motivos laborales dice el mono da pegador moda pegadores y cuando llega uno Tele hay algo que me inquieta mucho porque hay un teléfono al lado de la taza del váter es verdad

Voz 3 48:25 es verdad si te entra un Elvis

Voz 1177 48:27 por Elvis bueno Elvis murió en la traza al bate

Voz 3 48:30 sí sí sí desde entonces a nadie le gustaría tener otro Elvis ya es muy ingrato ir a recogerla a alguien que ha muerto y que tiene ahí

Voz 1177 48:39 cuentan en cuenta muchas leyendas en los hoteles que llaman de repente las cuatro la mañana es ella

Voz 9 48:46 la celeste él

Voz 5 48:47 es fantasma del BES cargando cargando y te has visto en tu sendas no devolver al al remitente

Voz 1 49:06 para duquesa canciones tan guay venga o trabajo Luis Cabañas y Carlos

Voz 1177 49:18 el tema Matas Luis Cabañas y Carlos Carvajal desde Valencia

Voz 3 49:21 a los provida comen huevos pues no se Luis pero

Voz 1177 49:23 tuve atención Elsa García Torrejón de Ardoz sabéis que es un hombre negro Homs sacro ir a coger el coche y no haberlo donde estaba luego resulta que está detrás de esa furgoneta llama al timbre y al abrir es la policía que sólo quieren informarte quieres vocal de mesa electoral total una sensación intensamente chunga pero breve como un orgasmo pero al revés tienes alguna anécdota de Homs agro

Voz 1 49:57 si tu pregunta

Voz 3 50:06 Peralta desde Twitter los programas de televisión hasta donde maquillaron aún Calvo por ejemplo a Javier Cansado lávate la boca antes de hablar de Javier Cansado

Voz 5 50:15 yo si te revienta hizo viento Javier Campos

Voz 3 50:18 Gabriel la villano Argentina por Kiko

Voz 5 50:21 cuando André unos imita los argentinos no no no parece un italiano con fuerte retraso madurativo

Voz 4 50:39 ah no yo añado puede ser que lo único que le ocurra y es que parece que el otro ocurra siempre era el Reta aquí

Voz 0057 50:51 su llegada consultan Javier que la Viana

Voz 1 50:59 que es cuando el labio

Voz 4 51:03 bueno amigos yo creo que ya por hoy

Voz 5 51:05 es suficiente dado tu medicina si me dando la cara eh no sé eso se hito que está Si tenía pero aquí no

Voz 0057 51:19 yo no estoy da que yo he visto que me venía la hostia mientras conforme leía he dicho

Voz 3 51:23 aguanta hay una cosa muy bonita que no pierdes nunca mira que llevo años conociendo este es esa sensación de que siempre haces este trabajo por primera vez y no es no es del todo bueno esto no no porque hay hay cosas que podría dar pero que ayudaría pero pero compramos eso a cambio de de esta naturalidad y frescura que no sabes dijo Woody Allen no buf

Voz 1 51:51 en qué situación

Voz 1177 51:53 dijo que un cómico siempre debe tener un pie en la infancia