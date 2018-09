"Me amenazaron con terminar igual que Ardines"

Voz 0313 00:00 por cierto hablando de la política ID en Fini de este aire tan irrespirable en el que estamos durante los últimos días un fenómeno que que yo creo que merece la pena comentar estamos hablando de en fin aunque no lo parezca de alta política estamos hablando de los grandes partidos de ministros de ministras de secretarios generales estén en la oposición en el Gobierno estamos hablando de sus tejemanejes de sus guerras y de de sus líos no que cada uno luego podrá distribuir como quiera en función de las responsabilidades luego está la política local la política pequeñita habla política de proximidad ayer lo comentamos aquí en en La Ventana es la política dicen los que se dedican a ello más gratificante porque esa proximidad te permite obtener calibrar muy deprisa pues la la recompensa por tu trabajo y el estar en contacto poder escuchar reivindicaciones todo eso está muy bien pero tiene otra arte notan no tan gloriosa notan romántica que es que esa misma proximidad a veces se convierte en un problema ayer en Oviedo hubo una concentración de concejales de militantes de simpatizantes en este caso de Izquierda Unida para pedir protección porque están pasando cosas raras en en en Asturias ayer lo comentábamos no hubo el pasado dieciséis de agosto un asesinato de un concejal de Izquierda Unida en en Llanes Javier ardían ese se llamaba esa investigación está abierta y no se sabe aún qué ocurrió pero lo que sí es cierto es que se están convirtiendo en algo frecuente las amenazas y amenazas serias además a alcaldes concejales de distintos concejos de distintos municipios bueno ya hemos invitado a asomarse a la ventana a una alcaldesa que está en la lista de personas amenazadas que ayer estuvo en esa concentración en Oviedo y que puso voz a un manifiesto pidiendo eso entre otras cosas protección Ana Díez buenas tardes hola muy buenas italiana como está bueno pues son poco en no me extraña desde cuando recibe amenazas

Voz 1 01:55 bueno pues fue hace más de un mes me creo recordar que fue a los dos días del funeral mi compañero Javier pues bueno en aquel momento decidimos pues lo público el ponente lo puso en manos de las autoridades bueno esperaba que aquello que es serio la amenazas es bastante seria pues parase y no encontrar al culpable o culpables si nada más pero bueno que el sábado pasado un concejal también Riosa bueno encontró su coche por la mañana completamente rayado

Voz 0392 02:28 me como una amenaza velada

Voz 1 02:30 las letras de descansan en paz descanse tiene exceso sí si en dos un dos sitios del coche en el capote en el techo entonces ahí decidimos siempre de la mano de las autoridades pues hacerlo público creemos que ya hay que pararlo la mejor forma es paralelo entre todos desde la unidad

Voz 0313 02:53 oiga alcaldesa y usted sabe o intuye que hay detrás de estas amenazas

Voz 0392 03:01 no

Voz 0313 03:02 no no sé pero puede ser pero puede ser persecución política por sus ideas puede ser porque están desde el Ayuntamiento con sus decisiones a lo mejor de de chafado el negocio a alguien no se es lo primero que se me ocurre pero no tengo ni idea tampoco

Voz 0392 03:18 no no no la verdad que no tenemos nada que no hemos ido de dónde viene yo creo que son las autoridades competentes las que tienen que los que conocen investigaciones llegar a ellos la verdad que sospechas ajeno no no hay ninguna situación tan drástica como para que ponemos no por mala que sea la decisión si tienes no lo que aquí es motivo pero es que es que encontramos no no creo que sea por eso es un ayuntamiento muy tranquilo aquí va grandes licencias ni grandes cosas como para esto entonces estamos un poco desorientados porque no sabemos dónde puede venir esto

Voz 0313 03:53 cuántos vinos tiene Riosa

Voz 0392 03:56 somos mil novecientos ochenta

Voz 0313 03:59 dos y dos mil y cuántos años lleva usted en política no

Voz 0392 04:02 bueno pues desde dos mil ocho

Voz 0313 04:05 una vez había aparecido algo remotamente parecido a esto había ocurrido algo así

Voz 0392 04:10 nunca nunca me a mí creo que tan grave como lo mío a a nadie del ayuntamiento dormidos

Voz 0313 04:16 está ocurriendo sólo ahí en Llanes Riosa o hay algún otro lugar donde también tengan noticias de de episodios parecidos

Voz 0392 04:24 bueno sí sabemos yo ahora hablando con compañeros de Izquierda Unida Carmen alcaldes concejales y que hubo episodios en otros ayuntamientos queremos no tan graves como las amenazas pero sí sí destrozos algún coche en ese de Mieres se bueno Ángela Vallina la que ahora eurodiputada cuando estuvo de alcaldesa Castrillón en y sufrió muchas Menard incluso de matar un perro usa bueno sí sí hay circunstancias pero bueno eso se zona sale muerte ella es muy serio

Voz 1781 04:55 mil novecientos habitantes creo que he dicho mil novecientos mil ochocientos al recuerdo miedo a los mil nadie

Voz 0392 04:59 vientos que casi se conocen se conoce

Voz 1781 05:02 todos vamos sea que los conoce usted conoce todo se intuye también intuye aunque no lo sé porque por lo que vemos también es la comarca pues que en teoría quién amenaza un alcalde debe ser alguien que tiene algún interés en en en amenazarle no si yo porque he leído en en en su biografía que las elecciones usted reemplazó a un alcalde que llevaba veinticuatro años con él es saber si estos nuevos viene de antes o no

Voz 0392 05:24 sí sí he hablado con él por teléfono como te digo yo llamaba ya desde el dos mil ocho hasta el quince de concejal eh entre estuve tres años pues gobernando con ellos yo llegaré frente a tener una alcaldía la carecía de la mujer y la igualdad la relación con con José Antonio Muñiz se les alcaldes buena será buena es muy buena ya que se enteró me llamó bueno estuvimos hablando de que bueno sí siempre presionen siempre hay cosas no pero a estos extremos me dijo que jamás y bueno me mostró su apoyo total y absoluto

Voz 0827 05:59 no es una cosa y la amenaza eso otra y supongo que claro aparte de digamos de la preocupación personal también está la preocupación por quién le rodea por su familia creo que usted está casada que tiene hijos supongo que también estará preocupada por ellos

Voz 0392 06:14 sí claro me preocupa más eso incluso hay porque bueno una amenaza hacen explica que lo que pasó a mi amigo no sé nada comparado con lo que me va a pasar a mí es decir si Press que si pretenden hacerme sufrir más que que la muerte no pues supongo que es hacerle daño a los míos y es ahí donde entra bueno pues pues la preocupación en la rabia inmensa que que llevamos

Voz 0313 06:37 no no me extraña Ana ha pensado en dejarlo nunca perdone perdone que se lo pregunté pero en fin me sale así

Voz 0392 06:46 no no no si tenía algún bueno siempre estás esperando hasta el final a ver si te vuelves a presentar o no si tenía alguna pequeña duda ahora ya no la tengo de que me voy a presentar y mis compañeros de que así sea

Voz 0827 06:59 la alcaldesa solamente una cosa claro cuando uno pertenece a una a un pueblo pequeño incluso a una ciudad pequeña como es mi caso parece que nuestras localidades solamente salen a los medios de comunicación por noticias malas como esta digamos porque tendríamos que ir a Riosa pues

Voz 2 07:14 Que Dios diosa supongo que será un pueblo maravilloso para no

Voz 0392 07:18 a ver un concejo precioso tenemos el mítico Angliru eh a nuestro nuestro infierno no entró preciosa infierno al que los ciclistas bueno pues la vuelta a los visitadores en cuando esa es un buen motivo para ir a ver Riosa eh pero bueno hay mucho más que las mil tenemos las minas de cobre más antiguas de Europa las minas de Teseo eh tenemos te digo gente cercana yo de verdad que es lo único que encuentra son apoyos de vecinos que están encantados de que los turistas pasen por aquí son gente muy amable Ríos ha podría salir por ejemplo Pueblo Ejemplar eh nos habíamos presentado por segunda vez y esperemos que a la tercera vaya la vencida

Voz 2 07:59 muy bien a lo mejor no está escuchando a alguien llamado Felipe ojalá bien

Voz 0313 08:06 Ana Díaz exalcaldesa de Riosa un abrazo muy grande gracias por asomarse a la ventana para para contarlo ánimo eh

Voz 0392 08:12 muchísimas gracias un saludo Marbella que vaya muy bien

Voz 1781 08:15 pues vaya historia oye os acordáis de Elena Biurrun la alcaldesa de Torrelodones claro claro si es que está si es que está muy reciente está muy reciente pues fíjate

Voz 0827 08:26 yo creo que debe ser más doloroso es un pueblo pequeño porque como ha dicho la alcaldesa hayas dicho tú Rafa allí se conoce todo el mundo no porque si estás en una ciudad grande bueno siempre puede haber un loco al que le deportiva y te busque las cosquillas no pero es que allí supongo que la mayoría la gente se tendrá aprecio y no no tendrá ningún tipo de problemas y supongo que ésa será una preocupación añadida a parte de la preocupación personal creo que es muy serio es decir eso de que te amenacen de muerte Esteban en tu coche descansa en paz pues recuerda más a la mafia

Voz 3 08:54 el acuerdo aún así a algún relato más bien ficción de Lorenzo Silva por ejemplo no han parado más en la Comunidad Valenciana

Voz 0313 08:59 o en Crematorio no parece que todo el horror