El cadáver sin vida de Franco será desterrado si no hay vetación

Voz 1 00:00 gracias Patronato

Voz 2 00:03 cómo plenamente de vino memos rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 3 00:11 vamos a escuchar los argumentos que el ministro de Exteriores da para vender definitivamente cuatrocientos bombas para vender definitivamente cuatrocientos bombas a Arabia Saudí por la policía

Voz 4 00:19 Laurent Nolan la Policía Foral floral

Voz 5 00:23 detenido a otro hombre y a sus dos hijos como presuntos autores de los crímenes todos los es

Voz 4 00:28 expertos agoreros que preveía

Voz 6 00:31 debe ser difícil de las relaciones personales del cielo

Voz 0827 00:34 con piel y demás Ayón celebra que el tomador así

Voz 3 00:37 en años de cien años de serán cien días de gobierno

Voz 7 00:40 sí se organizó con mucha prisa ese acto ayer para celebrar los cien años los cien años

Voz 8 00:48 son mucho tiempo en la radio y he visto cosas insólitas dos hablaremos de esas insólitas se han producido es en la radio Podemos

Voz 3 00:57 meter error iban los errores

Voz 9 01:00 rápido hay que emitir esta Pinto esta grabar esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 4 01:08 con más de la mitad de vigilancia

Voz 3 01:18 la voz era Isaías que estamos ya en el informe quinientos cincuenta y nueve

Voz 0827 01:21 comenzamos con un par de matizaciones que nos han hecho llegar nuestros vigilantes sobre el anterior informe nuestra unidad de vigilancia Carlos Tomás que añadía que es profesor de Latín me llama la atención sobre esta vigilancia cuando hablábamos de los currículums

Voz 0461 01:35 Pedro González Trevijano como él mismo recoge en su currículum vitae en su currículum vitae

Voz 0827 01:40 bueno pues si queremos respetar el latín pronuncia haremos currículum beatle no currículum vitae que se nota sin que se note bueno pues el profesor muy amablemente nos da una de cal y otra de arena la vigilancia el error es correcta e no se dice vital no eso está clarísimo pero bytes no es la única alternativa también se puede decir Vita eh eh que es la que corresponde a la pronunciación de latín clásico así que muchísimas gracias por la corrección e invite o eh pero nunca va como dijimos y sobre todo la Alfonso Sanz nos envía esta vigilancia es Gerardo Camps de diputado hablando sobre pensiones

Voz 10 02:18 todos queremos revalorizar las pensiones sobre todo las más bajas pero

Voz 11 02:21 por eso hemos de ser consciente que está en la sostenibilidad del

Voz 0827 02:24 sistemas

Voz 11 02:25 el quid de la cuestión el quid de la cuestión

Voz 0827 02:28 en el quinto el quid del mismo duda eh bueno es el mismo caso que el anterior se pronuncia corriente mente Keith aunque también es válida la pronunciación culta latina que sería Kuyt eh ahí estaría el quid o el quid de la cuestión por cierto se usa únicamente en simular

Voz 12 02:46 claro

Voz 13 02:48 ya

Voz 0827 02:53 también tuvimos la semana pasada una duda sobre el verbo a avalar así sobre la marcha vimos que en castellano no existe el verbo no está registrado en el diccionario pero que en catalán si iba a través de Twitter Folchi Saulo Saulo me dijo que en Aragón también se utiliza así que supongo que quizás a lo mejor en Baleares en Valencia también pero bueno que quede constancia de que en Aragón también utilizan el verbo a talar y Arturo Obregón pues me recordó que Estopa lo usa en esta canción que estamos escuchando en este momento preciso

Voz 12 03:23 no

Voz 0827 03:38 mi cabeza está muy mala ya a veces Seat avala hostiase agobia se bloquea bueno pues muchísimas gracias por la corrección también por la ilustración musical también me llama la atención José Antonio García Granados cuando hablo de español y cree que debería haber dicho castellano hablábamos en este caso de la palabra élite pero se podría decir en cuál el caso en las dos formas pero en ningún caso el y el y si queremos hablar en español queremos hablar en español dije porque estábamos hablando de una palabra que llegaba del francés es verdad que cuando hacemos referencia alguna matización en castellano respecto a otras lenguas españolas sí que suele utilizar el término castellano pero en este caso castellano y Espanyol pues yo creo que ambos términos servirían y el Espanyol sería más exacto precisamente para referirnos al contraste con otro idioma José Castro corrigió discretamente a Toni Garrido el verbo Oscar Ciscar hay que estar muy atentos

Voz 1995 04:34 ahí yo se encuentra ser semejantes ahí es donde me gusta mucho ese término ahí es donde o Zika ahí es donde hocico

Voz 14 04:42 entre la basura y la

Voz 0827 04:45 encontrar la trufa del chascarrillo buen hablaban de buscar chascarrillos de la trufa del chascarrillo el jefe usa el verbo OCI Car Xosé Castro le corrige con el verbo o Oscar así que nos preguntamos si uno o Zika o uno Oza eh es muy interesante el asunto porque resulta que ambos verbos aparecieron ya en el primer diccionario de la Academia Consentidos diferentes o sea que en este caso tendría razón Castro o zar era rebuscar con los chicos en la tierra que es lo que hace unos días dos mientras que OCI Kart Se refería sólo a caerse de bruces darse de morros joder circos contra el suelo eh pero ya desde mil ochocientos tres Xosé Castro que ya ha llovido pues acicate aparte de caer te de morros también es rebuscar en la tierra y en sentido metafórico por rebuscar chascarrillos bueno algo inverso sucede con esta otra vigilancia que envían los compañeros de Radio Valencia una diputada autonómica del Partido Popular Belén del Hoyo nos informa de que el Gobierno de Pedro Sánchez parece que ya no quiere desenterrar a Franco este es el momento

Voz 15 05:45 estamos ante un Gobierno débil que no coinciden sus prioridades con las prioridades de todos los españoles en las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez las estamos viendo que quieren subir impuestos quieren de

Voz 0827 05:59 es rara Franco desterrar a Franco en desterrar a Franco es muy curiosa también está vigilancia porque es verdad que lo que pretende el Gobierno es desenterrar Hinault desterrar a Franco pero desterrar tiene una acepción en desuso que remite precisamente a desenterrar aunque ese desenterrar sería sacar lo que está debajo de la tierra Hinault a quién está debajo de la tierra no sería preciso ni siquiera con ese significado en desuso aplicarlo pues a personas aunque bueno también habría otra discusión casi casi filosófica sobre unos restos mortales pueden ser considerados persona o no o cosa no en fin es por divagar lo que pretende el Gobierno es desenterrar a Franco eh desenterrar los restos de Franco con los caladeros la verdad es que no veíamos con frecuencia muchas veces por subrayarlo innecesario esto por ejemplo nos lo envió a nuestro compañero Antonio Nuño algo que escucho en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco

Voz 0457 06:53 durante un mes y medio en esta vivienda cosa hemos mostrado no entra absolutamente nadie hasta que la policía hace escasas horas ha descubierto el cadáver sin vida el cadáver sin vida de este joven de treinta y seis años

Voz 0827 07:05 Ana el cadáver sin vida que es lo que tienen los cadáveres se Un cadáveres un cuerpo muerto Un cadáver con vida pues sería otra cosa esta abundancia innecesaria de palabras o de sílabas en una misma palabra hubiese es algo que también se repite en esta unidad por ejemplo Ester Bazán esta misma mañana se ha denunciado asimismo por estas siniestrabilidad de la que hasta ella misma duda el director de la DGT

Voz 1288 07:36 el puesto quitar más puntos y se utiliza el móvil al volante o no se lleva puesto el cinturón de Seúl

Voz 16 07:40 es una idea que ya expuso este verano en una entrevista en la SER y que hoy

Voz 0827 07:43 cuando la Comisión de Seguridad del Congreso el objetivo reduce

Voz 16 07:46 por los niveles de siniestralidad civilidad de siniestralidad

Voz 0827 07:49 buena parte del tropezón con la palabra porque es muy larga pues está después la palabra Britta que no es solamente cosa de Ester Bazán

Voz 17 07:56 en lo que me preocupa este tema la siniestrabilidad evidentemente la siniestrabilidad me me preocupa el vuelvo a decir todavía la siniestrabilidad que hay habrá que trabajar para realmente

Voz 0827 08:07 tomar medidas en el asunto siniestralidad siniestrabilidad bueno pues siniestrabilidad es una palabra registrada en el diccionario y además está calentita eh porque entró en la última edición del diccionario de la Real Academia aunque sea más complicada que siniestralidad pues aunque sea más complicada el empuje de los hablantes la ha llevado al final al diccionario ahora no es obligatorio usarla eh no es esto no es difícil es mucho más difícil complicada verdad buscamos la eficacia pues a veces una palabra más corta es más eficaz veremos qué es lo que pasa con otras palabras como esta vegetación del señor

Voz 18 08:42 a es que hoy se ha votado una primera vuelta de los artículos esto que empezaban la habitación de de los artículos esto que empezaban la habitación de eh

Voz 0827 08:54 el tráfico del copyright todas las cositas pues la habitación bueno sí devoto votación de veto vegetación no pero de momento la palabra no están ni se les espera en el diccionario en donde ya tenemos solamente Benedetto en todo caso si es que el señor Chato se refería al esto o a lo mejor el repetir votación Se equivocó dijo vegetación pero bueno por si acaso por si acaso dejamos constancia de que evitación no está tenemos veto es mucho más sencilla Hinault pues no tenemos que dejar de utilizarla y Félix Juan Martínez nos envía esto que dijo Aimar Bretos en Estados Unidos

Voz 3 09:25 los el juez Kavanaugh que es el candidato de Trump para el Supremo comparece hoy ante el Senado tendrá que dar explicaciones después de que tres mujeres distintas después de que tres mujeres distintas le hayan acusado de haber abusado de ellas

Voz 0827 09:36 tres mujeres distintas no sólo en la palabra distinta hombre lo normal si son tres mujeres en el distrito mujeres distintas y otra cosa es que una misma mujer le hubiera acusado de tres violaciones e buena a veces caemos en el periodismo sencillamente para enfatizar ya a veces para enfatizar pues subimos el grado de la metáfora hasta el infinito sucede con este momento que me envía un tal Francino me encantan estas vigilancias en la SER entre los jefes

Voz 19 10:02 imagínate el efecto que tiene esto con los niños pequeños

Voz 0827 10:05 no con chicos adolescentes nueve cero dos catorce

Voz 1995 10:07 sesenta sesenta tenemos los teléfonos que echan fuego pero que echan fuego ahora mismo pero esto se detiene

Voz 0827 10:15 teléfonos fuego que humo ya sabe lo normal es que echen humor sencillamente que es un

Voz 0313 10:21 proceso eh por cierto algo que he hecho

Voz 0827 10:24 como no es que esté muy activo sino que quiénes llaman por teléfono está muy enfocados su será muy furioso este señor pero bueno todo caso es echar humo no echar fuego eh eso es lo que lo mejor pero bueno Francino Toni Garrido nos ha enviado una nota de voz de descargo porque ya se sabe

Voz 20 10:43 no

Voz 0827 10:48 ya si todo encaja ninguna semanas sin encargo del equipo de todo por la radio ya sabemos que la gente está muy acelerada y claro

Voz 0230 10:57 está todo el mundo tan acelerado que Isaías va como una moto métodos son errores patadas la sintaxis está oyendo la radio Isaías pensando

Voz 4 11:05 unos

Voz 0827 11:07 pues más o menos tiene buena el encargo concreto que el equipo de todo por la radio es este

Voz 0230 11:12 lo dice la senadora del Partido Popular Ester Muñoz porque tú no forma parte de un plan

Voz 21 11:16 en un fiel planes ese plan es vender a España el gran Isaías

Voz 14 11:32 vender a España se puede vender a España sólo se puede vender España Singla

Voz 0827 11:40 pues esa es la duda enter España o vender a España es buenísima tiene mi hija la cosa Pino Roberto porque cuando la preposición a antecede a un complemento directo Nos dice el Diccionario panhispánico de dudas hay casos en que su presencia es forzosa otros casos en que no debe utilizarse casos en que puede aparecer o no si yo pensando

Voz 4 12:01 más menos bueno

Voz 0827 12:03 porque resulta que además hay casos en los que no debe utilizarse esa preposición pero excepciones y resulta que justo este es el caso que nos envía Toni Martínez bueno la norma general es que ante nombres propios de países o ciudades el uso de la preposición que fue habitual en épocas pasadas ahora ya prácticamente ha desaparecido de la lengua actual e decimos no conozco Francia no decimos no conozco a Francia pero ojo si estos nombres de notan no una realidad meramente geográfica sino el conjunto de los ciudadanos se admite la preposición por ejemplo podemos decir es capaz de engañar a media Italia si asiste a lo mejor se puede decir sería correcto es capaz de vender a España

Voz 0461 12:50 en catalán no hay ese problema porque nunca existe es más es muy frecuente que cuando se traduce literalmente entonces se la coma

Voz 0827 12:57 eso es lo que me decía Toni que seguramente es venía de ahí pero en este caso pues lo tenemos que salvar dirías tú dirías vender España o vender a España yo diría vender España España sin duda pero también yo diría que el sexo vender España torero me ha sorprendido que efectivamente tiene ese uso no de un lugar geográfico sino referirse al conjunto de personas pues entonces el uso cambia sería aceptable el pueden algunas cosas raras que han pasado esta semana Pablo Iglesias no es del Partido Popular lo tenemos que aclarar porque lo dimos a entender Mario Suárez nos envía a la vigilancia

Voz 1288 13:36 buenas tardes el PSOE afianzar su voto sube incluso un poco más hasta el treinta y cinco por ciento del voto estimado aunque en el voto

Voz 23 13:42 directo pierde cinco puntos el PP no rentabiliza el nuevo liderazgo de Pablo Iglesias el PP no rentabiliza

Voz 0827 13:48 me decía Pablo Casado pero me quieres Nieves corrige inmediatamente pero lo aclaramos por si alguien solamente escucho en la primera parte de la noticia Nieves Goicoechea hablaba del último barómetro del CIS muchos representantes políticos y operadores se han quejado de los datos que ha ofrecido el Centro de Investigaciones Sociológicas en el último barómetro pero el más contundente fue Fernando Vallespín que además dirigió este centro que dijo en Hora Veinticinco que no había visto nada anormal en la encuesta sino de la verdad es que estreñido no

Voz 17 14:19 pero que vamos a ver cuando salió la anterior julio con anterior encuesta yo lubina de normal yo lubina de anormal realmente viendo viendo la encuestadas normal anormal no en lo que es la estimación

Voz 0827 14:35 bueno Ángels actúa de vigilante de la unidad pero Fernando no corrige él cree que lo ha dicho bien así que este es un caso en el que necesitamos ayuda

Voz 8 14:43 comunicación con el VAR muy muy importante porque aquí jugamos a hacer trampas

Voz 0827 14:48 no queremos hacer trampas aquí dijo Fernando Vallespín que no vio nada anormal o que no vio nada normal pues veremos qué dice el bar de la Unidad de Vigilancia con todo

Voz 17 14:59 es el anterior encuesta yo Rubin al yo lo normal no

Voz 0827 15:08 parece que dice nada anormal pareció otra cosa nada anormal bueno si como es un bar parece que eso Hernando mil disculpas era solamente para tras que no te equivocas te es un caso de aparente sin Alfa que es la que se producen cuando anunciamos la última vocal de una palabra junto a la primera vocal de la siguiente ya cuando cuando coinciden cuando es la misma vocal pues claro a lo mejor parece que decimos nada normal cuando hemos dicho nada anormal bueno una construcción rara esta que no le extrañó mucho a Sara Álvarez a una de nuestras vigilantes este

Voz 24 15:48 el núcleo gordiano nosotros se ha llegado al acuerdo de consenso es volver otra vez a vincular las pensiones al IPC porque esa es el núcleo gordiano el núcleo gordiano del sistema de protección social es el núcleo

Voz 0827 16:05 por día no en realidad no es el núcleo gordiano es el nudo el nudo gordiano en realidad yo creo que el nudo gordiano no se refiere tanto a que sea un asunto crucial principal sino a que haya sido un asunto difícil muy complicado enmarañado no que es lo que tenía el nudo gordo cuando que era un nudo que era tan perfecto que no se sabía dónde estaban el primero y el último cabo bueno todo envió envió lo de vender a España ya lo hemos corregido ya hemos hablado de ello él escapó otro de Dolors Montserrat de la ministra

Voz 0230 16:36 estrellado pero atención a continuación Dolors Montserrat del Partido Popular tiene también una frase

Voz 25 16:42 a ustedes se negaron en el Gobierno diciendo que dan el gobierno de la dignidad llegaron con el jefe del Gobierno donde no

Voz 0827 16:48 lo por eso también no es fruto del catalán no no no no no no bueno pues entiendo que hablan raro pero que lo gravísimo sería en todo caso en castellano lo normal es llegar al Gobierno porque uno solamente puede llegar en el Gobierno si el Gobierno fuera por ejemplo pues una marca de coches bueno el capítulo de frases hechas de ese hechas lo abre esta semana Pedro Sánchez que cree José Antonio Barrionuevo dijo una cosa extraña Ana Pastor en su entrevista hace dos o tres semanas en el objetivo de estas aquí descarta

Voz 21 17:22 en dos mil dieciocho vayamos a vivir una noche electoral

Voz 27 17:26 yo estas cosas se aprendido algún política Ana S que adaptarnos los dedos lo justo que adaptarnos los dedos lo justo sobre todo cuando estamos hablando de una como

Voz 0827 17:36 las metáforas son muy libres no pero lo de adaptarnos los dedos lo justo lo que pasa cuando pasamos por la TUR Mix una frase y al final no sale gazpacho entre tratarnos las manos IPI Llanos los dedos que servirán las dos frases que podría haber utilizado el presidente pues cree que la este atar no los dedos que no sabemos hasta dónde llegará a lo mejor algún día se extiende también tras tocar en Radio Nacional de España en el programa No es un día cualquiera el dicho sobre el exceso de confianza de una persona a la que le das la mano y te coge que es lo que te coge bueno pues tal como lo dijeron en Radio Nacional de España y ocho Mario Suárez la cosa quedó así

Voz 28 18:13 para aprovechar la coyuntura si me dan a hay un dicho español que dicen éste le das la mano y se toma al pie de ventas la mano y se toma al pie no sé que no sé cómo es ese dicho bueno es es el gorro

Voz 0827 18:24 hombre no ha dicho que no para corrigiera Francine eh es verdad que lo lógico sería esperar la mano retoma o te coge el brazo pero ojo Francino qué pasa si la frase según leemos en el diccionario tiene otras variantes que llegan hasta el pie ese dice dar la mano alguien y coger sido tomarse este el brazo el codo a codo o el pie ahí se queda la Academia lounge podríamos sí sí sí sí he dicho hace referencia a eso a un exceso de confianza de libertades que alguien a quién le ha permitido algo hice bueno esto es jauja así que salvamos a esta compañera de Radio Nacional de España en este caso pero ojo nuestro vigilante lo escuchó minutos después decir otra cosa que yo creo que tiene menos salvación

Voz 28 19:08 hombre cuando éramos más jóvenes todo lo Garanties aunque me acuerdo que en la Feria del campo que me llevaba mi degustación gratuita de gaseosa hoy los forrado Borja Cover gaseosas hoy por ahorrar vamos a comer gaseosos os os volando

Voz 0827 19:22 Merck así salíamos dos bueno pues eso la gaseosa salvo que esté congelada lo normal es que se beba y que no se coma bueno estas cosas no pasan oye cuando tenemos algo en la punta de la lengua Hinault acaba de salirnos por cierto sobre la punta de la lengua esto que dijo Jordi Martí que nos corrige Alfonso Sanz

Voz 1995 19:41 voy a darle la razón a Jordi Jordi yo lo que tú tienes que aguantar fíjate que Antón ha dicho el Madrid pinchando el Atleti planchado

Voz 29 19:51 el Barça casi pinchando pinchando de sigue no es que me lo quitas de la punta tras

Voz 0827 19:55 venga te lo quitas de la punta de la lengua es decir justo

Voz 29 19:57 mente esto pero bueno tienes toda la razón lo quitan

Voz 0827 20:00 de la punta de la lengua normalmente solemos decir lo tengo en la punta de la lengua cuando algo está a punto de salir el vigilante Alfonso cree Alfonso Sanz cree que no es así pero sí puede ser es que está bien que durante esta construido podría decirse lo tengo en la punta de la lengua o como ha dicho Jordi me lo quitas de la punta de la lengua este también es bonito sobre títeres y cabezas lo escucharon Juanfran López Rafael

Voz 30 20:24 y vamos con una reflexión que nos ha mandado un joven de treinta y un años se llama José no puede emitirla entera porque dura casi tres minutos no deja títere sin cabeza porque dura casi tres minutos no deja títere sin cabeza

Voz 0827 20:35 no es encabeza hombres y no deja títere sin cabeza pues muy bien no a todos los titulares intactos la expresión es la contraria no dejar títere con cabeza que significa desacreditar a un cierto número de personas sin excluir a ninguna otro dicho mal empleado este que nos envía José Enrique García

Voz 15 20:55 aquí digamos es cuando se evidenció que eso era

Voz 31 20:58 ah como a dos esa era un grito a voces

Voz 0827 21:02 a era agujerito

Voz 31 21:05 eso sea vamos era era evidente que eran gays

Voz 0827 21:07 hablábamos de la posible homosexualidad de Epi Blas bueno un grito a voces es una redundancia porque evitar ya es levantar la voz más de lo acostumbrado porque la alocución a voces es decir algo en voz alta o a gritos e así que lo de Epi Blas en todo caso sería un secreto a voces que es un secreto que se confía a muchos hoy dirección inversa aquello a lo que se da carácter de misterio cuando en realidad ya es público ya todo el mundo lo conoce bueno ahí vamos acabando esta semana se ha celebrado el Día de las lenguas la verdad es que hablar varios idiomas no es fácil hablar bien el propio pues tampoco ya hablar uno como el nuestro tan extendido y con tantas variantes pues tampoco es fácil nos podemos meter en líos en cuanto cruzamos una frontera no lo documenta esta semana Ignacio Parro isleños escuchando pues podrían aprovechar para mandarlos a merendar

Voz 32 22:06 mucha gente piensa que el español es un idioma fácil pero ello no estoy nada de acuerdo me parece complicadísimo cruzas una frontera te puedes meter en un lío

Voz 12 22:16 porque todo lo que dice tiene otra definición que en el español

Voz 33 22:24 yo Concha es uno de los ejemplos más conocidos mientras que aquí en España se utiliza como caparazón o caracola en Argentina se utiliza como vagina o coño

Voz 32 22:34 lo mismo que en actriz te enseñe su Concha de Oro en Buenos Aires a que lo haga en San Sebastián y es que con tantos países idioma crece evoluciona incorporando nuevas acepciones en Argel

Voz 34 22:44 a acoger significa lo vio para los españoles es

Voz 0827 22:47 sí sí le dice

Voz 35 22:49 yo le coño pero uno no tiene uno

Voz 0827 22:53 peyorativo tiene de alguna forma

Voz 35 22:55 es decir no más chaquetón más tu bar

Voz 0827 22:57 Nos en el Figueredo al tiene para los van

Voz 32 23:00 qué maravilla si es que me ha tocado al apoya con este reportaje no me entendáis mal en Chile se llama pues ya la lotería de hecho una de las empresas que era organiza se llama la polla de la beneficencia en algunos países como Chile Argentina o ya es también una puesta especialmente las carreras de caballos

Voz 4 23:16 corre como el viento ha perdido no sería de extrañar

Voz 32 23:18 en Chile nos encontremos eslóganes como hoy se corre la apoya del presidente saques el apoya hágase rico en Argentina se disputa la Copa precoces is anuncian las apuestas como la gran polla de precoces y Fermí palabra favorita es Chucho tiene un sinfín de significados según el país en España es un perro sus les llama Chucho en Venezuela en Argentina es frío en Chile se llama así a la cárcel en muchos países latinoamericanos se refiere a la vagina y claro con tanta definición al final es un lío fijaos que el otro día un amigo me contó que la novia de Chucho les duele mucho el Chucho Chucho porque en el Chucho no se ducha porque hace Chucho pero qué me estás contando a metido Carlas Isaías porque yo no tengo ni idea de lo que me ha dicho

Voz 12 24:02 entredicho usted intentó la misma estructura periodo hagan tú lo sabes y se refiere a profundizar nuestra ahora

Voz 0827 24:11 lo que sí que me estaba pensando en si la vivienda esté a Chucho pienso no no no lo que sí que me ha aclarado Ignacio es que a veces fallar es la apoya la verdadera lotería aquí acabamos a uno y a uno le parece bien

Voz 36 24:26 ah entonces claro paro y ha dicho usted que yo no dicho

Voz 37 24:29 eh yo no soy eh Torquemada ya no ya estamos elegía Solà servidumbre de intervenir en público no sería una escucha al otro relación Dana

Voz 0827 24:40 así iba la cosa es mucho menos en fin recordamos la dirección de correo arroba Cadena Ser punto com la próxima semana estaremos en Móstoles ya sabes en algo nos hemos equivocado que seguro que si no volverá a ocurrir

Voz 0313 24:54 oye Isaías te voy a pedir que te quedes porque efectivamente el próximo viernes estaremos haciendo La Ventana Móstoles ahí ganaremos recuperaremos el quién dijo miedo los cuentos de terror de Mona León Siminiani pero hoy tenemos un tema relacionado con las palabras sobre todo con los acentos que te va a interesar mucho mucho a ti y a todos los pues me quedo