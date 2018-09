La Script matinal: Las series se adueñan de San Sebastián (29/09/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hoy termina el Festival de San Sebastián esta noche el presidente del jurado el americano Alexander Payne anunciará el ganador de la Concha de Oro que podría ser el Reino retrato de la corrupción política española de Rodrigo solo Goya

para el comienzo de la radio es tienes que estar no me jodas eh eso cuando cuando vuelva a Cabrera de Suiza aquí los que estaban expresando lo que existe formado para coquetear de miles Paco bien bien bien bien contigo toca hablar para a Rafita cuenta cuento era tú me lo de Jean Baptiste

Voz 1463 00:51 este fin de semana se estrena el Reino y también que la película belga de Lucas Don sobre un niño

Voz 3 00:56 quiere ser bailarín imitar Venus la pubertad femenina todo lo que se produce pisándole que los afectos

Voz 1457 01:05 un festival es mucho más que una competición por Donostia han pasado estrellas como Danny De Vito Judy Dench que recibieron el Premio Donostia a toda su carrera

Voz 5 01:16 ah sí a tres Lucien sumen a Imaz apodo ya te ya hayan que actúe

Voz 1463 01:26 no vamos a hacer de pitonisa pero sin duda el thriller argentino rojo de Benjamín hasta suena como una de las favoritas

Voz 6 01:33 eso es una víctima y pobre desgraciado

Voz 7 01:40 en definitiva lo que te pasa

Voz 1463 01:43 el feminismo siguen en centro del debate los festivales de cine estas semanas afirmaba aquí la carta por la paridad con el que este festival se compromete a ser igualitario transparente y hemos escuchado también a cineastas como Isabel Coixet a hablar abiertamente de ello

Voz 5 01:57 Curro que en los comités

Voz 0819 02:00 yo creo que el momento que que que nos decidamos

Voz 1457 02:03 a a a mandar sinvergüenza nun sin sin reparo no cambiarán las cosas yo creo que demasiadas pocas cosas pedimos no y entre los invitados del festival destacamos la visita del director manchego José Luis Cuerda un maestro del surrealismo que ha presentado tiempo después una comedia que entronca con Amanece

Voz 1084 02:22 no es poco en la misma línea ICO

Voz 1457 02:24 con la misma filosofía del director no lo que hay que hacer es darles Castrillo

Voz 1149 02:29 me ha dicho Trillo cuando veamos que estar tanto rato de mala manera darle cómo se copero pero pero que se nota

Voz 1457 03:36 hola buenos días Pepa Blanes uno guerra Oso

Voz 1463 03:40 mira mi progreso espero que el tuyo el progreso en euskera

Voz 8 03:42 vaya

Voz 1457 03:43 a la par no tanto no tanto como tú que la verdad es que estas lanzada yo solamente voy practicando Gabón para esta noche que se entrega la Concha de Oro eso sí con el permiso de dos guaperas de Hollywood que han estado aquí ir bueno uno de ellos esta noche alegrando la alfombra roja

Voz 1149 04:03 el que sobretodo si está tiene la posibilidad de escoger una habitación en California

Voz 10 04:12 qué hace en el rayar el Ritz

Voz 2 04:16 en este hotel siempre había jaleo estaba Ortín les dedicó una canción

Voz 1463 04:22 bueno el primero el que ha estado aquí ya ha pasado por aquí es Bradley Cooper que ayer hizo una alfombra roja pues entre alaridos y vino a presentar esta nueva versión de ha nacido una estrella que ha dirigido pero esta vez ha venido si Lady Gaga

Voz 1457 04:33 bueno eso se lo han perdonado las fans esta noche el gran actor Chris Hemsworth hará el paseíllo también para presentar la película de clausura decimos paseíllo porque llega con el tiempo justo para ponerse el esmoquin y darse un baño de admiradores y admiradoras desde luego no se pueden quejar los donostiarras

Voz 1463 04:53 no porque este año el público donostiarra pues no ha tenido un minuto de descanso porque además de cine también las series de televisión han llegado aquí y pisando fuerte

Voz 9 05:02 la diferencia entre vosotros y nosotros que vosotros

Voz 10 05:13 el éxito cinco hombre dipuestos a prepárate porque vamos a ir contrató No habrá paz para los malvados

Voz 1457 05:25 Enrique Urbizu vuelve a recurrir a su fetiche a su actor fetiche coronado para gigantes una serie de Movistar Plus que se estrena el próximo día cinco

Voz 1463 05:34 es una mezcla de thriller drama familiar criminal un padre José Coronado y como él inculca a sus tres hijos el crimen la delincuencia el tráfico de drogas es también un retrato de cómo los valores en este caso muy negativos se transmiten de una generación a otra y cómo se legitima esa delincuencia socialmente como explicaba Urbizu

Voz 0583 05:53 te básicamente en que el dinero negro hay que alabar y entonces montado negocios de apariencia legal sea además tienes aficiones o como es el caso de Thomas Guerrero una absoluta vocación no sólo de abandonar el mundo del que provienen sino de construir un entorno familiar es ETA le homologados socialmente además del dinero negro hay que elaborarlo por eso hay que convertirlo en pasta al respetable y esto es natural

Voz 1457 06:23 a está terminando de rodar la segunda temporada ya se habla incluso de la tercera es una sería interesante donde el mundo masculino va desmoronándose emerge el femenino el poder de las mujeres de esta familia de la que Jose Coronado es el patriarca sólo sale el primer capítulo pero la verdad es que su personaje es el que desencadena todo

Voz 1037 06:45 el personaje complejo porque porque es la liebre que marca el camino a los tres rod wailer que voy a a formar hay o había algo ya del personaje ya hablando con Enrique sabes que hemos trabajado juntos no podría ser un poco el padre de Santos Trinidad en eh no habrá paz para los malvados no bueno es un personaje eh brutal su es un animal es un es la amoralidad hecha a personas

Voz 1457 07:14 gigantes tiene una propuesta estética que se aleja del

Voz 1463 07:16 el realismo utilizando las calles de Madrid que están casi irreconocibles iba incorporando a lo largo de los capítulos un sin fin de personajes jueces periodistas policías agentes del CNI pues que la verdad que podrían salir en la prensa diaria

Voz 1457 07:29 bueno ya hay otra serie que ha arrasado también estos días por aquí es Arde Madrid de Paco León y su compañera it dramaturga Ana Costa es una recreación ácida y chusca de la vida del servicio doméstico en la casa de Ava Gardner en el Madrid franquista de los años sesenta que actriz americana

Voz 1322 07:47 llevan tiempo viviendo en Madrid

Voz 5 07:50 doblado que lleva una vida completamente disipada tenemos motivos suficientes para pensar con su casas están produciendo reuniones peligros

Voz 1463 07:59 es una serie rodada en blanco y negro con Inma Cuesta Anna Castillo Carmen Machi y el propio Paco León como protagonistas estos días la pareja de creadores nos hablaban de su primer trabajo mano a mano

Voz 11 08:09 estamos los dos como creadores como Shoes runner salude y el concepto entero de la de la serie eh es común yo creo que hemos sobrevivido estamos junto Nos queremos está todo bien pero pero

Voz 1457 08:24 la cosa está mejor en el resultado que en el proceso

Voz 10 08:27 en el resultado está pero el proceso ha sido

Voz 4 08:31 de piedras desde incandescentes

Voz 1463 08:34 aquí pasamos al proceloso terreno de las quinielas y favoritas lo que está claro es que en este festival no hay un mirlo blanco una película que tenga esa unanimidad no como ocurrió eh con Roma en Venecia a nosotras nos parece que en el palmarés deberían estar películas como rojo del director argentino Benjamín TAS TAV con Alfredo Castro Darío Grandinetti

Voz 6 08:53 es una víctima y pobre desgraciado

Voz 7 09:00 en definitiva lo que te pasa

Voz 1457 09:04 por muy oscuro desasosegante ambientado en una ciudad de provincias de Argentina en los años setenta años previos a la dictadura en la que bueno pues la película cuenta paralelamente una historia criminal hay una reflexión sobre el clima social que legitimó la dictadura posterior como contaba subdirector

Voz 4 09:24 algunos de Opel todo el contexto Olivar para hacer esa lectura hay otros seguirán por el lado de del coliseo hay que ser un poco la propuesta que que que la película ofrece pero claramente una película sobre la la cumplido luego intenta hacer una película Sara complicidad civil en la Argentina durante esa época

Voz 1463 09:45 otra de las películas que nos han interesado es in Fabri del británico Peter Strickland un híbrido del cine de terror comedia negra denuncia del capitalismo

Voz 1457 09:54 un pito Pepa que no eras la misma ya

Voz 3 09:56 me hay otro escollo y nada tiza

Voz 5 10:03 la canción pensé Follow by the Numbers tíos teléfono

Voz 1463 10:08 el director mezcla todos esos elementos siguiendo la pista de un vestido rojo que arruina la vida de las personas que lo compran ese lo ponen como nos gusta nosotras pues ha habido mucha política entre tejida en estas películas que aspiran a la Concha de Oro dos directores españoles que a pesar de haber ganado una vez quieren repetir hoy

Voz 1457 10:31 empezamos por Isaki Lacuesta que en dos mil once ganó la Concha de Oro con los pasos dobles y ha sido de los últimos en proyectar entre dos aguas es un personal una película que retoma a los personajes de La leyenda del tiempo de dos mil seis eran los hermanos Israel dicha hito gitanos de de la Bahía de Cádiz el y ahora vemos uno que sale de la cárcel y el otro pues ha rehecho su vida bueno pues ha encaminado su vida como de cocinero de la Armada las a muchos meses en misiones en Somalia y otros lugares de conflicto es una

Voz 1463 11:05 Lula que mezcla ficción y documental y que habla de la condena de la pobreza y la exclusión también os ha gustado mucho Julie la última película de Icíar Bollaín sobre la vida de otro hombre que estaba destinado a ser pobre y excluido el bailarín cubano Carlos Acosta

Voz 14 11:31 así que voy a ser vayan encajando

Voz 1457 11:36 con guión de Paul Laverty la pelicula explica a través de flash back la vida de este hombre que fue el primer bailarín negro del Ballet de de Londres una vida marcada por un padre que el de quería sacar de la miseria Ike corre en paralelo por la historia bueno pues por la historia de su país Paul yo creo que lo que leyó

Voz 5 11:54 cómo fue la infancia porque también al final la gente se forma somos quiénes somos donde nacemos y lo que lo que tenemos alrededor encima la biografía de Carlos es muy particular iba muy en paralelo con la vida de Cuba con los últimos cuarenta años de Cuba

Voz 1463 12:07 en el podcast así en el programa de madrugada emitiremos la entrevista Icíar Bollaín en la que nos habla de los avatares de Giuly desde luego una historia artísticamente muy compleja y ahora María más favoritas

Voz 1457 12:18 en el apartado de interpretación han destacado las actrices Najwa Nimri lleva llorar en quién te cantará desde que me desperté en el hospital

Voz 15 12:26 me siento un rehén todo el tiempo son una canción lejana retumba en todas las cosas puede decirle tú

Voz 16 12:42 que a mí me da reventar por dentro

Voz 1457 12:47 es una historia de vampiros acción mutua e de una diva y una vez que es una cantante deprimida y una fan absoluta para Najwa Nimri nos decía que había sido el papel de su vida surgió

Voz 17 12:59 creo entre las dos una sincronía porque tuvimos que empezar a aprender a movernos de la misma manera

Voz 1457 13:04 a cantar de la misma manera a llevar

Voz 17 13:07 la misma peluca

Voz 18 13:08 entonces será bastante fue todo bastante o a Gedi ha sido un viaje el más heavy de medida yo creo cinematográficamente hablando es más el más hecho pelaje

Voz 1463 13:23 Carlos Bermúdez ganó la Concha de Oro en dos mil catorce con su película anterior Magical Girl desde entonces supo que su siguiente película tendría dos componentes muy sorprendente

Voz 1457 13:32 es hacer una película de terror

Voz 1650 13:35 vamos a barajar una el el cine una historia sobre cine fue una de fantasmas una suplantación de identidades a una posesión del mejor que posea otra otra vez los detalles eh aparte en esas quedadas lo que hacemos es escuchar música muchas veces y me acuerdo de mi casa pusimos sé quién te de Mocedades y eliges que yo tengo que hacer una película con este título me da igual la película no es ni siquiera estábamos una cosa tiene que ver con la otra le decía Enrique que vengan de hacer una película que se decantará ya la la película de terror no es que estábamos hablando de una película

Voz 1457 14:03 quién decantará ha sido una película que ha divido completamente a la crítica así que veremos qué piensa el jurado

Voz 1457 14:16 en San Sebastián ha vuelto a poner la alfombra roja bueno pues despliegue impresionante para recibir a estrellas que han presentado películas en el festival una de ellas la actriz francesa Juliette Binoche que ha hecho doblete protagoniza visión un drama

Voz 1463 14:32 naturalista de la directora japonesa Naomi Kawase y la cinta de ciencia ficción de otra directora también en competición en este caso es la francesa Claire Denis pinos presumía de haber venido con dos mujeres aunque reconoce que sigue habiendo misoginia en el mundo de Ci

Voz 1457 14:46 eh su lugar se puso como Ussía a conjunción conjunción con las cosas se abren los que decide en a quién dan dinero para hacer películas están empezando a tener conciencia llega confiar en las mujeres todavía hay misoginia claro pero las cosas están cambiando no sé si podremos forzarlo forzar las cosas yo creo que sencillamente las cosas vienen fue nunca me lo eh

Voz 1463 15:14 San Sebastián ha dado pasos por la igualdad en su sección oficial hay cinco mujeres cinco directores que compiten por la Concha de Oro siga habiendo desequilibrio pero ya es una buena noticia

Voz 1457 15:23 por aquí ha estado otra directora Isabel Coixet presentando un avance de su nueva película que produce Netflix es Elisa y Marcela una pareja de lesbianas que consiguió casarse en mil novecientos uno haciéndose pasar una de ellas por un hombre decía Coixet que es importante recordar que las luchas de hoy también se han librado en el pasado es importante saber que que que hay que tenemos que hay otras personas que han estado antes

Voz 0819 15:49 nosotros que también han amado ha luchado han sido agredidas sea quién ha estado antes de nosotros haciendo cine pensando sobre qué quiere decir lo que quiere decir la democracia que quiere decir el amor que quiere decir la legitimación que me parece que que que las nuevas generaciones tienen que que saberlo no que no no encontrarse con que el mundo no ha empezado ayer me antes de ayer han empezado hace mucho tiempo

Voz 1463 16:15 otra de las estrellas que se ha ganado a los periodistas es Robert Pattinson el actor que saltó a la fama por Crepúsculo la saga de vampiros adolescentes lleva años en el cine de autor ha trabajado con Cronenberg con los hermanos Abdi y ahora lo hace con Claire de ni la directora que ha presentado aquí high life una película de ciencia ficción que disecciona el comportamiento humano de un grupo de delincuentes tomados como cobayas humanas Pattinson explicaba por qué ha querido trabajar con ella

Voz 20 16:39 de hecho ha hecho me tengo me voy a mi vejez ser

Voz 21 16:45 trato de hacer que cada película sea personal esa es la clave para la actuación como llevarlo todo a lo personal en las últimas películas he trabajado con directores con los que llevaba mucho tiempo queriendo colaborar

Voz 1457 17:00 podríamos decir casi que el sucesor de Pattinson podría ser Timoteo pese al Ahmed a sus veintidós años ha estado nominado al Oscar por colme mayor name es un ídolo adolescente ya ha protagonizado Beautiful boy dirigida por el belga Félix van Groening donde interpreta a una adolescente de familia bien enganchado a las drogas es una epidemia decía el actor en Estados Unidos

Voz 22 17:25 soy yo

Voz 1463 17:26 es un problema global pero especialmente afecta mucho en Estados Unidos creo que es en parte por la desilusión de la gente en este mundo tan tecnológico y digitales como una desilusión de la realidad cualquiera puede engancharse la verdad da igual el ambiente en el que estés en tu casa en el arte en el teatro o en una fábrica

Voz 22 17:42 infecciosa se feliz reforzar nada

Voz 1457 17:45 también ha sido muy especial la llegada de José Luis Cuerda San Sebastián ha presentado fuera de concurso tiempo después una obra coral que podría ser una especie de continuación de su película de culto Amanece que no es poco cómicos de distintas edades actores y amigos se han embarcado en este proyecto se lo han lo han producido es una comedia surrealista de humor absurdo con mucha retranca política mucha crítica a la Iglesia la Monarquía a los políticos ya la revolución

Voz 1463 18:13 cuerda dio una rueda de prensa pues casi con ese tono surrealista de la película rodeado de Arturo Valls Joaquín Reyes Blanca Suárez o Carlos Areces al que era muy difícil sacarle el titular político

Voz 1149 18:24 caña caña tu pregunta es muy oportuna yo hago lo que puedo sale lo que sale ve como se ve aquí la perspectiva desde la gestión mirar las cosas eh parece que no cambian ni debían de cambiar deberían de cambiar vosotros lo estáis haciendo bien lo estoy bien Beneyto dulce

Voz 10 18:53 Provence

Voz 1463 18:55 vamos con el primer estreno de la semana que podría ser también la ganadora de esta noche el Reino de Sorolla ha sido una de las películas del festival por su retrato de la corrupción del PP será una de las películas de la temporada

Voz 2 19:07 se han pedido los carabineros

Voz 1457 19:11 pieza en una mariscada corre el vino las bromas está hacia se habla de móviles de lujo de viajes de operaciones judiciales y circula una libreta negra

Voz 2 19:20 cuando vuelva a Cabrera desista pensaba que estaban en lo que sí se solapa coquetas nieve destacó para evitarlo de Jean Baptiste salen

Voz 1457 19:33 José María Pou es el jefe taciturno y Antonio de la Torre su lacayo un tipo hiperactivo entre bufón y Escudero que se ríe de otra compañera de partido

Voz 2 19:43 hacer una auditoría a la señora la señora os va a mandar a todos a tomar por el culo después vas a saber qué gracia para hacer la tontería juntas

Voz 1457 19:53 a punto de quién hablar de un personaje que se parecía a Rita Barberá a Cospedal o a Susana Díaz quizá por el acento andaluz de la aludida que interpreta Ana Wagener El reino juega con los clichés de los políticos de nuestra historia reciente muchos parecen del PP por la gomina los modales y los detalles de los casos judiciales que hemos seguido en el Telediario Antonio de la Torre consiguió hablar con alguno de ellos

Voz 4 20:18 es efectivamente la política algunos en activo otros no otros dejar de estarlo durante coincidiendo con después de la película no es que no no pretendía persiste en tales empresario que fronterizo es solamente meter en lugar de en como es habitual pero compresores incluso debe estar incursos en procesos judiciales

Voz 1457 20:44 de la Torre por supuesto no da nombres pero en los agradecimientos finales hay una mención expresa a Cristina Cifuentes a los periodistas Ana Pastor y Antonio Ferrera

Voz 10 20:54 el bosque menos cuidado con lo que se dice

Voz 1457 21:00 la película no se centra en la parte judicial de la corrupción española sino que quien pone la cámara en la nuca del personaje de la Torre con un ritmo de infarto Isidro de cerca su caída interacciones de los que fueron sus amigos del alma y compañeros de mariscada

Voz 10 21:18 no lo vamos a hacer y no puedes lo quieres no sé lo que puede caer todo el mundo soy consciente de esas cosas que sino para imaginar siempre llamaste uno contestó cacas está claro que será por motivo más importante

Voz 1457 21:36 en la presentación del Reino en San Sebastián su quien tuvo que responder una y otra vez a la misma pregunta si parece tan obvio que habla del PP de la Gürtel ideó un tesorero que ha tirado de la manta por qué no se ha dicho explícitamente o es que eso les hubiera complicado el proyecto que es

Voz 4 21:53 qué hubiera sido bastante creo que te digan el son injusto y deshonesto y poco acertado poner son hablar sólo de un partido realmente entonces decidimos no poner siglas decidimos hablar de la corrupción del sistema de la evolución humana que es en el fondo lo que queremos de lo que queremos hablar podíamos haberlo hecho perfectamente podríamos haber al lado del Partido Popular por supuesto que es un partido bueno hubiera tenido sus escándalos de corrupción obviamente si te puedo dar la razón de que a lo mejor hubiera sido más difícil pero realmente nuestra nuestra intención no era hablar de un partido político sino hablar de la de la gente que puebla esos partidos política

Voz 1457 22:28 en el Reino habla de la lucha por el poder los reyes caen pero los reinos permanecen es el lema de la película otra de las ideas inquietantes que lanza al espectador es que de alguna manera todos somos cómplices de la corrupción sabe usted de la actriz Bárbara Lennie interpreta a una periodista incisiva que acorrala a De la Torre con sus preguntas en un plató de televisión Sarrate ante claro que me Mercurio

Voz 24 22:56 esta

Voz 25 22:57 no no era es la pregunta que quería hacer usted dirá quiénes usted lo siento pero no entiendo la pregunta si si la entiende tienes Manuel López Vidal luz

Voz 1457 23:11 de verdad se concedieron ciudadano normal el personaje está inspirado en Ana Pastor con la que Bárbara Lennie también contacto

Voz 4 23:18 así que en sí que me reuní con ella

Voz 26 23:21 en fue fue

Voz 4 23:24 generosa quiso tener una comía Rodrigo la la la

Voz 1457 23:28 sí soy y la verdad es que me resulta muy útil

Voz 4 23:31 partiendo de que no queríamos en ningún momento hacer un una imitación de Ana Pastor dio este es es esta es una creación aparte pero entiendo que el referente más inmediato es ella porque es la periodista

Voz 26 23:42 en un prime nocturno

Voz 4 23:45 entorno a la realidad política a este país

Voz 1457 23:47 cómoda e inquietante el Reino Nos interpela y nos ponen una posición en la que acabamos

Voz 5 23:53 empatizar con el perseguido con el que sí

Voz 1457 23:55 de las traiciones y puñaladas trapera informa de micrófonos ocultos que ha pasado unas relación es un thriller para pasar un buen rato salir con la boca seca Antonio de la Torre resume la película con esta contundencia

Voz 4 24:09 para mí es un reflejo de la sociedad Osorio esto garantizó me interesaba por de todos a la calle pese a obtener affaire a esa está hecho público privado extrapola de Auster se pone malo valor pétalos al acto moderno del siglo XXI de vivir es político lo cual la política los concedo politono dos como hongos hola humildemente lo hemos intentado hacer nuestra película tratar de contra la cosa para cambiar pero para mí sobre todo que existir el Reino no es el retrato de un partido político en absoluto es el retrato de una sociedad

Voz 27 24:38 a través de un político hubiese corrompe

Voz 1463 24:47 y el otro estreno de la semana también ha pasado por San Sebastián es girl un drama del belga Lucas sobre una niña de quince años nacida con cuerpo de niño que quiere ser bailarina es un reportaje de Laura Martínez

Voz 1322 24:59 en dos mil nueve el director belga Lucas Don leyó un artículo sobre una chica que nació siendo varón su admiración por su lucha el emotivo para narrar la historia de un personaje igual de valiente que reta a una sociedad donde género y sexo estuviesen inevitablemente unidos

Voz 16 25:14 las los días que quedan para el tratamiento hormonal sí

Voz 28 25:20 IMI tenemos la pubertad femenina todo lo que sea posible pero de de que los efectos son reversibles no es complicado te vemos cómo un chico o una chica chica

Voz 1322 25:31 el gracias aquella lectura esta semana nos llega desde Bélgica la historia de Lara de quince años sueña con convertirse en bailarina con el inconveniente de que su cuerpo no se doblega tan fácilmente a la disciplina que se le imponen porque en realidad cuando nació era un niño

Voz 3 25:45 las chicas empiezan a hacer puntos con doce años trabaja duro era una situación desesperada

Voz 1322 25:53 crearles un retrato de la lucha interna de Lara que arriesgar su integridad física para poder llegar a ser quién sueña una persecución ansiosa por una identidad que surge de la necesidad del director Lucas don de contar algo sobre la percepción del género sobre feminidad y masculinidad pero sobretodo por esta dura batalla contra sí misma

Voz 1084 26:11 a mí para mí lo que es muy interesante es que Lara es un personaje que quiere convertirse en bailarina para ello intenta obtener esa forma de feminidad que estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad como una de las formas más altas de elegancia desgracia ella intenta obtener eso en medio de una transformación física ya que ella está pasando de lo que es visto

Voz 5 26:30 por nuestra sociedad como un cuerpo masculino un cuerpo femenino

Voz 1322 26:35 Lara quiere ir más deprisa de lo que debe para poder operarse y a pesar de contar con el apoyo de toda su familia tiene muchas dificultades para mantenerse en paz con su situación en hacen principalmente de la estricta sociedad que le rodea

Voz 1084 26:47 Nos vivan en nuestra sociedad cuando nacemos inmediatamente somos de dos en dos grupos o eres un chico o eres una chica incluso antes de descubrirnos a nosotros mismos al mundo por su puesto para un gran grupo de personas esto funciona muy bien pero hay un grupo de personas para quienes no funcionan y Lara es una de esas personas creo que en la película todos los que están alrededor de Lara son muy comprensivos le apoyan siempre les dicen que ella es una chica a pesar de su cuerpo pero hoy ya no es capaz de verse a sí misma dentro de esa sociedad lo que es una verdadera pena

Voz 1322 27:19 este es el primer largometraje de ficción del director que ya había explorado temas como la danza la transformación y la identidad en otros de sus proyectos su último cortometraje se clasificó para competir en los Oscar en dos mil quince

Voz 29 27:31 esta sin una de las mejores academias de arte tienes doctores tratando de tú a pie

Voz 1322 27:38 en la cámara nos acerca al máximo la intimidad de los personajes Víctor Paul Auster encarna a Lara y Zárate a su comprensivo y paciente padre así hablaba el director de cómo dieron con el protagonista que debía tener una serie de características difíciles de reunir como bailar a un nivel muy elevado ser capaz de actuar con naturalidad o tener quince

Voz 1084 27:57 años Isère capaz de representar la complejidad de la identidad transgénero de un modo en el que no fuese una caricaturas a un personaje complejo inmaduro así que empezamos por los castings de los bailarines secundarios y ahí fue cuando vimos a Víctor vimos de inmediato una cualidad angelical en él como si trascendía la identidad de chico chica vimos que poseía algo de una extrema belleza no sé lo que era como una especie de dios griego no lo sé pero era muy especial

Voz 29 28:25 te pregunto cómo estás porque nunca me cuentas nada de tu vida no contarme nada

Voz 9 28:32 pero este no testarazo

Voz 1322 28:35 atendiendo entre otros la cinta obtuvo tres premios en el Festival de Cannes es la candidata belga a los Oscar dos mil diecinueve para el premio a la mejor película de habla no inglesa

