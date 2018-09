Mierda Jobs: las peores ofertas de trabajo

Voz 0313 00:00 aquí seguimos en La Ventana con Roberto y con Isaías como todas las tardes hoy tomamos café con Rafa Vila San Juan y cómo lo recordábamos hace un rato al abrir la ventana la última encuesta del CIS ha confirmado que la primera hay principal preocupación de los españoles vuelve a ser sigue siendo el paro el paro como concepto porque eso incluye también como es lógico el subempleo el trabajo precario el trabajo vergonzoso tanto es así tan extendido está el fenómeno que en Twitter ha surgido una una cuenta con un hombre muy muy gráfico que es de mierda Jobs hace poco que funciona pero lo que hace es recogí ver las peores ofertas de de trabajo su creadora el periodista de veinticuatro años yo querría que nos contara en fin el material que está acumulando porque es bastante bastante sabroso Alejandro buenas tardes hola

Voz 1 00:47 hola buenas tardes Alexandre qué tal tal por cierto

Voz 0313 00:51 eh que es la primera pregunta es obligada en tu has tenido alguna vez mierdas

Voz 1 00:56 alguna vez he tenido no

Voz 0313 00:58 se ha abstenido y eso te inspiró para para esta iniciativa os que a tu alrededor hay tantos casos que has dicho vamos a vamos a hacer lista

Voz 2 01:06 pues la verdad es que como tengo muchas amigas que están en situación de empleo son gente joven que quiere empezar a independizarse pues la la verdad que la mayoría se han encontrado con muchos mierda yo

Voz 0313 01:18 pues cuéntanos algún ejemplo Alejandra a ver

Voz 2 01:21 pues por ejemplo bueno pues bueno de los que están en la cuenta o en general

Voz 0313 01:25 no no de los que están en la cuenta

Voz 2 01:27 pues por ejemplo ahora mismo hace un ratito hemos publicado he publicado uno que me parece muy curiosos son cincuenta y dos horas a la semana

Voz 0313 01:35 sí

Voz 2 01:35 y el salario son ochocientos cincuenta euros

Voz 3 01:38 los cincuenta y dos horas a la semana a cuatro cero ocho La hora esto mal que más algún otro pues alguno otro más bueno al otro que también he visto que eh

Voz 2 01:48 es gratuito sea por ejemplo muchas temas de prácticas para gente joven cero euros ni siquiera te te dan ayuda

Voz 1 01:56 para el estudio por ejemplo transporte sí quiero

Voz 2 01:59 ni siquiera el transporte por ejemplo también tengo otros tres una oferta de trabajo de teleoperador no que cobras uno coma catorce euros la hora

Voz 0313 02:08 un euro la hora

Voz 2 02:09 sí un euro catorce Laura por ejemplo luego también tenemos otro de camarera de piso cuarenta y nueve horas a la semana por setecientos treinta y dos euros al mes osea tres con siete La hora todo esto bruto neto

Voz 0313 02:20 cuánto tiempo hace que tienes abierta esta cuenta de mierda Jobs

Voz 1 02:23 pues esta es la segunda semana tienes ya hay uno

Voz 0313 02:28 buen archivo no por lo que los está contando sólo con sus amigos

Voz 4 02:31 lo hacemos Trending Topic sí la verdad que sí

Voz 2 02:33 adiós a Abelleira tenía estábamos hablando ya mucho yo cada vez que buscaba algo me daba un paseo por cualquier página de empleo pues alucinaba es decía hay que hacer algo y entonces pues un día dije bueno pues porque no

Voz 0313 02:44 conoces a alguien de tu entorno a quién le hayan planteado una oferta seria de trabajo con un sueldo digno con condición

Voz 1 02:50 eso sí aceptable es contrato indefinido conoces a alguien si conozco a dos bueno más personas bueno osea existir existen eh

Voz 2 03:00 existen lo que pasa es que hay muy pocas yo como la lotería que te lo que bueno

Voz 0827 03:04 oye en realidad cada una de estas supuestas que publica is es una denuncia aclara habéis tenido algún tipo de respuesta es decir después de haber publicado alguna estas ofertas la empresa que las ha hecho ha corregido

Voz 2 03:16 no la empresa no pero sí que es cierto que por ejemplo a mí me gusta mucho buscar en Job Today porque es como es muy gráfico todo yo obtuve sí que escribió a mierda Jos para decir que cualquier oferta de empleo que no fuese legal que ese la bandas hemos

Voz 0313 03:34 muy bien pues hoy Alejandra que hay un poquito con nosotros si si si te apetece porque vamos a escuchar historias de oyentes de La Ventana que nos están llamando a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta y a lo mejor os puedes incorporar a tu cuenta o al revés a ver qué hacemos venga desde Barcelona Pablo buenas tardes hola

Voz 1 03:50 hola Pablo empiezas tú a ver

Voz 6 03:53 pues mira aquí os cuento yo

Voz 7 03:56 trabajé en un club de fútbol si periodista de acuerdo y empecé a hacer prácticas en un club de fútbol de pudiéramos no acordarme O'Shea porque porque él Mi el club mis amores el club de toda mi vida pero empezasen práctica así bueno ya soy periodista ya sabes poco cómo va este mundo

Voz 6 04:13 a los cuatro años

Voz 7 04:15 sí haciendo prácticas se me ofrecieron me dijeron quieres crear zetas que hemos encontrado dije me acuerdo y me ofrecieron un contrato de diez horas a la semana son de aproximadamente doscientos haciéndose algo euros Se me queda más limpios pero claro ya sabéis como es un club de fútbol trabajaba de lunes a domingo y no tengo horario

Voz 6 04:36 sí

Voz 7 04:36 lo que podía hacer cincuenta horas frase fácil

Voz 0313 04:39 pensaba mira si son diez horas si te pagan pues bueno mira es una manera ir aprendiendo de seguir y tal pero claro luego la vida real es otra cosa no

Voz 7 04:46 es lo lógico bueno luego también he tenido experiencias como hará un par de años aquí en Barcelona menos menos fuerte pero pero parecido también un contrato a media jornada cobrando alrededor de seiscientos euros limpios

Voz 6 05:00 pero claro yo trabajaba la jornada

Voz 1 05:02 claro es que si si es que esa es la trampa

Voz 7 05:06 ahí está hecha la trampa ya está hecha la trampa y bueno en este último trabajo productivo hay una el Ministerio de Trabajo el cual se pueden realizar denuncias anónimas una denuncia cuando cuando cambia de trabajo evidentemente muy por lo que me cómo está nadie nadie ha ido a buscarle las cosquillas estuvo a estos empresarios que bueno que juegan con eso empezó con el miedo de la gente

Voz 5 05:30 bueno luego supe que después

Voz 7 05:31 a los seis meses que estaba trabajando a media jornada me querían proponer renovar renovar de manera que Bono cobrará esa media jornada seguir haciéndolo a jornada completa y me dieran sobre si todo esto Sampedro Sampe la que tanto gustan por ahí arriba

Voz 0313 05:47 hoy todo todo vaya a peor Pablo déjame que te pregunte una cosa antes de despedirte quién desea la Liga este año

Voz 8 05:53 quién deseo que gane la Liga este año

Voz 7 05:55 bueno a veces

Voz 8 05:59 sí

Voz 0827 06:01 oye Pablo ya tiene contrataban para dar buenas noticias quiero decir el club de tus amores en el que trabajaban iba bien iba bien

Voz 6 06:09 bueno bueno nunca lo tiene claro

Voz 9 06:12 ya está ya está todavía vamos a ver

Voz 1 06:15 era era pregunta trampa pregunta broma un abrazo Pablo gracias por llamarnos amigo

Voz 0313 06:20 saltamos de Barcelona a las nubes Fort Knox porque lo que es en Inglaterra Silvia buenas tardes hola

Voz 1 06:27 hola cómo estás qué tal bien aquí a la oigo no está frío

Voz 0313 06:32 en liada con los críos saber puedes ampliar un poquito tiro M

Voz 6 06:37 yo ya me España porque teníamos trabajos de mierda y cada vez se a menos me pagaban menos de hecho el último años estuve allí me contrataron o sea en cuatro años trabajé dos veces media jornada eh entonces decidí venirme a Inglaterra tengo cuarenta y ocho años y una hija universitaria que vejado allí y que depende de mí y me vine acá pues como una inmigrante en en regla porque mi ingleses no hay bueno me vine la única opción que tenía era observar platos pues eso jornadas de doce horas que odio

Voz 1 07:24 yo estoy yo estaba súper no estás bien te estás de Nani si hoy cuán cuanto está llamando si oye es están están tienen los niños por ahí ya lo veo

Voz 0313 07:32 Silvia están mejor las cosas ahí en cuanto a salarios

Voz 6 07:41 el primer año lo pasan muy mal pero incluso el segundo pero lo que sí tienen es que luego te van reconociendo la labor que que hace lo que pasa es que por ejemplo yo no tengo contrato no paga tras esta este abajo muchísimo ya ayer se horas hoy Oltra ve eh otras catorce ahí semanas que no me puedo poner en cincuenta y cinco hora iraquí no no yo y eso ahora cuando

Voz 1 08:17 como digo que no es un buen horizonte no

Voz 6 08:20 no no no lo que pasa es que peor lo tengo cuando vuelvo la vista atrás es que no no no puedo volver a España porque yo no tengo nada allí no aquí todavía una ilusión sabes cómo de conseguir algo pero allí nada y ahora bien pero los primeros seis meses puede con una familia india doctores los dos muy donde querían ya no de curvas la comida me dieron una sábana una toalla para todo el tiempo que estuviera allí no me pagaban las vacaciones esclavistas total no me no me querían dar a veces la casa para al ni fue muy duro así como está yendo

Voz 0313 09:04 bueno Silvia pues oye gracias por llamarnos hijo del oro verde universal ya ya lo sabemos

Voz 0827 09:09 has como debía ser de Silvia en España para que para que sea llama allí ya de por lo menos la marcha como hemos querido intuir porque da para vivir ahí allí para seguir manteniendo su hija sus

Voz 0313 09:19 universitario aquí oyentes de La Ventana historias de mierda Jobs nueve cero dos catorce sesenta sesenta osea trabajos de mierda desde Motril María buenas tardes hola

Voz 1 09:28 bueno qué tal María cómo estás

Voz 5 09:31 muchas gracias eran

Voz 0313 09:34 te apuntas a la lista de de de ofertas de estas cuéntanos

Voz 5 09:38 me apunto la lista ahí con mucha pena por trabajos con el que gente porque entramos con sabe de cuidado a los mayores de Cuidad esa minoración qué ha pasado toda su vida trabajando para hacerle una vejez crean si no nos vejan no nos dejan pues el simple hecho de que una residencia privada que es la que llevaba de mayores de se una enfermera junto con su compañera auxiliares de enfermería tienen que atender a ciento veinte personas esto es un trabajo de mierda Nos gusta bajo de porque esperábamos soñado es una condición de humillarla y tú no lo puedes hablar con ellos no puedes transmitir cariño porque es imposible

Voz 0313 10:34 tres tres tres personas para ciento veinte has dicho

Voz 5 10:38 sí pues las voces así que no sé que cuando ellos se desorienta cuando ellos tienen más miedo que son de menos tu familia ahí no

Voz 0313 10:47 pues pagan María

Voz 5 10:50 con lo porque somos medios digo universitario pues llegamos a los mil euros en me voy a lo que son las que más esos las que más cambia pañales que son las que le dan de comer pues setecientos euros es decir te digo chica pues no llega a los quinientos euros

Voz 0313 11:09 dame que te pregunte a una cosa tú sabes por por casualidad que le cuesta a una persona ingresar en la residencia

Voz 5 11:15 pues claro que se lo que les cuesta mucho dinero pues una residencia privada puede costar si una persona dependiente total puede costar alrededor de los tres mil cuatro mil euros una residencia que tenga servicio mi me excusa ese Viña era una persona que sea más independiente lo mejor ingleses con tu mujer pero ingresen ya un matrimonio mayor pues la mejor lo cual es un poco menos unos mil quinientos eso varía pero esos precios esos precios por por por no poder parar al contestar una pregunta sobre cómo te ha ido bien la carretera de qué tal esto este tema de gobierno o ellos que tienen insta a mi historia

Voz 4 12:01 ha sido muy crítica Moya viva Siglo multiplicados por los ciento veinte pacientes que tienen

Voz 1 12:07 habrá unos cuantos claro cuando se iban descargando

Voz 0827 12:10 bueno más bien hay que dividir es decir solamente cuando quién paga esas personas están pagando estos tres sueldos de mierda

Voz 1 12:16 que se estado hablando amarillos a sueldo eh no dejando de las faltas de la condición de ir a la gente

Voz 5 12:24 nadie echa porque estábamos pues yo yo yo estudios una ocasión es decir yo estudio aparece Yemen es que me alegra la vida vende ven Messi sí que sus hijos te agradezco como los cuida y de dejar sin pañuelo gusta ponerse los domingos a misa o cualquier historia pero me da pavor tenga me da asco de cómo te matan a las personas como mercancías pero no

Voz 0313 12:54 no no no he hablado nada de perdón perdón María gracias por por llamarnos y a veces cuando cuando hay reuniones y contactos desde Gobierno los empresarios y los sindicatos hablan italo serán consignas de las patronales a sus afiliados y tal coño no estaría mal de vez en cuando ahora que en fino ahora o cuando sea que el tema de los sueldos se pudiera no revisar

Voz 4 13:15 aquí como dice Andrea dice que verdad ahí

Voz 10 13:17 por lo que le alucina es que siendo estas ofertas

Voz 4 13:20 es que son de trabajo públicas pues que ni la Seguridad Social de Inspección de Trabajo actúan de oficio que siempre te claro claro denunciado el trabajador número mil que dice que algo de lo que ha escuchado por aquí le ha recordado muchísimo cuando a los esclavos se les ofrecía comida y cobijo se en el sistema público de salvo en estos momentos hay una parte importante de lo que son las guardias y todo lo que es la noche que no están cubriendo médicos residentes que sean chupado siete años de carrera que para ida buenos hospitales tienen que haber opositado muy bien y que tienen que haber sacado una residencia muy buena no están llegando a los mil euros entonces si no revisamos los salarios por ahí todo lo que viene por abajo será salarios Johnny

Voz 0827 13:57 toda mi carrera son algunas de las cosas que nos han contado no tiene que ver solamente con un salario precario sino no tiene que ver con una estafa en el contrato y eso sí que lo tendría que mirar la inspección de Trabajo eso sí que es responsabilidad del Estado pero yo creo que aquí la orden del día aquí en el trabajo pasa exactamente lo mismo que en la hacienda pública es decir que si se multiplicar a la plantilla de inspectores seguramente no irían mucho mejor las cosas

Voz 0313 14:19 Alejandra en este rato te ha entrado alguna historia más en una en la cuenta de Twitter

Voz 0268 14:23 sí bueno por ejemplo las la tengo aquí abierta que la tengo con el teléfono acabo de leer por aquí lo que pasa es que me ha entrado de repente ochocientas mil cosas como estamos aquí en bien de todo pero sí que he hagas

Voz 2 14:35 como un médico que el lo mismo que lo que no eran piensa que no era residente que le llamaba mi mira qué médico por suplencia de un mes en una residencia catorce horas semanales ocho con ocho la hora total del mes doscientos veinte euros

Voz 0313 14:50 cero ocho euros Alejandra y felicidades por la idea del del mierdas Jobs creo que te hemos dado trabajo pero bueno todo lo que tiene la radio que te vaya muy bien compañera