Haznos reír, Donald O’Connor

me voy de eso debuté en el escenario cuando tenía tres días de vida acababa de nacer en mi familia tenía una actuación tres días después así que mi padre hacía sus acrobacias madre tocaba el piano debajo de este allí estaban llorando y nunca Pacho usaban mis llantos para afinar el piano

con once años Donald O'Connor participó en una película con varios de sus hermanos interpretando un número musical Terol que él consideraba su auténtico es Gutter Martínez llegó al año siguiente mil novecientos XXXVIII la película Cantat pecadores protagonizada por vínculos

en los teatros de vodevil solían poner películas entre función y función yo me las veía todas Bing Crosby que era mi actor favorito así que debutar en el cine a su lado fue como un sueño la pesadilla fue cuando escuché voces la pantalla tan aguda no podía creer que fuera yo siempre había pensado que sonaría con

en cuanto tenga la edad reglamentaria me alistarse en la Legión Extranjera exactamente lo que yo estaba pensando yo también pero tendríamos que abandonaran Patricia es verdad me temo que tendremos que desistir siempre necesitará algún buen amigo que la protege

el baile estupendo muy bien muchas muchos no tuyo te haré compañía

tenemos los Judy Garland y Mickey Rooney de los musicales serie B trabajábamos durísimo no había tiempo para divismo ni siquiera teníamos derecho a plaza de párking en el estudio teníamos que aparcar fuera

ha detallado pues esto Henri was de estancias

durante la Segunda Guerra Mundial Donald O'Connor se dedicó a entretener a sus compañeros del frente con una compañía militar de teatro orilla dejado varias películas rodadas junto a Peggy Ryan por lo que su ausencia no se notó en las pantallas tras la guerra regresó al trabajo y rodó algunos musicales de no demasiada calidad y se sentía preocupado porque su carrera no terminaba de despegar a pesar de que todavía era muy joven apenas veintidós años ya tenía una treintena de películas a sus espaldas