Elia Kazan, el director marcado

Voz 0544 00:00 a finales de mil novecientos cincuenta y uno Elia Kazan da los últimos toques a su película Viva Zapata cuando un hombre vestido con un traje irrumpe en los estudios de la Fox buscando al director

Voz 1 00:15 el verano suele noveno perjudicado el viernes a las diez que el pasa ya les dije que no sabía nada puede llevar a una poco las dos y lo que sea

Voz 0544 00:22 le han convocado para declarar en sesión secreta ante el Comité de Actividades anti norteamericanas que preside el senador Mc Carthy

Voz 2 00:31 bueno es la verdad es que la verdad

Voz 0544 00:35 aquella fue la primera de las varias sesiones en las que el comité el interrogó al principio el director se resistió a darles lo que buscaban los nombres de sus antiguos compañeros del Partido Comunista no te basta con que tiene además tienes que darles nombres pide eso trata este puñetero juicio no dejó ver a tus amigos pero al final acabó desatando les no era la primera vez que pasaba otros muchos profesionales del cine habían colaborado con el comité pero nadie pensó nunca que aquel intelectual progresista izquierdas que pasaba por ser una de las mentes más lúcidas del cine y del teatro americano del momento pudiera caer en la delación lo cierto es que aquella declaración acabaría marcando definitivamente su vida

Voz 3 01:17 me llamo captan con mis venas corre sangre Grid soy turco de nacimiento ya americano debido un día

Voz 4 01:24 Miguel omitió en efecto Elia Kazan

Voz 0544 01:27 nació en mil novecientos nueve en Estambul al niño se le puso el nombre del abuelo paterno Elías pero siempre se le llamó sin la ese simplemente Elia su apellido con los años también se cortó del largo y complicado cazan y pasó al más corto y sencillo cazan su familia emigró en mil novecientos trece a los Estados Unidos donde ya residía uno de sus tíos que trabajaba en Nueva York como comerciante de alfombras

Voz 6 01:53 ha guardado estas treinta piezas de Faruk al nueve por doce para usted esta alfombra es ideal para la Casa del mayor millonario de América toque la

Voz 0544 02:02 el padre de Kazan quería que continuara con el negocio de las alfombras pero él fue a la universidad estudió arte dramático en Yale y poco tiempo después se unió a un grupo de teatro joven liderado por otro nombre mítico Lee Strasberg que se proponía un mayor compromiso social en el teatro

Voz 7 02:19 construcción de un teatro luego voy irreal con sobre por y para el hombre negro

Voz 0544 02:24 cazan comenzó como actor pero los resultados no fueron muy buenos pronto se pasó a la Dirección de escena es el año mil novecientos treinta y cuatro y Elia Kazan si afiliado al Partido Comunista dirige algunas obras de propaganda pero enseguida se enfrenta con los jerarcas del partido y abandona la militancia cuando se produce el pacto entre Hitler y Stalin se desmarca abiertamente de las ideas comunistas

Voz 8 02:47 bueno hay hay algo menos de James NBA fui miembro del Partido Comunista durante el mes filosofía era hacer una América mejor Cali América después del partido comunista porque mejora instar creí que estaban equivocados pero yo continué teniendo la misma idea es decir que tenía yo qué hacer para amoldar Mérida toda mi filosofía se resume en cómo ayudar a mi país amo América hiciera hacer un país mejor

Voz 0544 03:15 desde mitad de los años treinta y principios de los cuarenta Se va consolidando su carrera como director teatral también tiene algún pequeño contacto con el cine pero ese mil novecientos cuarenta y cinco cuando Hollywood le llama imprenta

Voz 7 03:27 porque tienes la oportunidad de rematarlo ganando un poco de Iker que digo muchísimo Villa Hollywood podría ganarte la vida escribiendo un sin fin de obras durante una pequeña

Voz 0544 03:36 debuta con la película lazos humanos que es bastante bien recibida por crítica y público pero su primer gran triunfo llega en mil novecientos cuarenta y siete con la barrera invisible una película protagonizada por Gregory Peck bastante atrevida para la época ya que denuncia el antisemitismo que existía entre los americanos

Voz 5 03:55 el titular el enfoque si es la única manera Yaser un judío sólo tengo que decir que no soy nadie me conoce en la ciudad de Nueva York puedo decirlo y vivir como si lo fuera durante seis semanas ocho nueve meses incluso tengo el título fui judío durante ocho meses gracias a la barrera invisible

Voz 0544 04:13 han gana el Oscar al mejor director le llueven decenas de ofertas pero él decide hacer un alto como director de cine vuelve a Nueva York junto con unos amigos crea el mítico Actor's Studio que se convierte en una impresionante cantera para no nuevos actores por sus pasillos pasan Marlon Brando Montgomery Cliff calma Alden o James Dean entre otros muchos

Voz 9 04:39 en mil novecientos cuarenta y siete estrena en Broadway el montaje teatral de Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams

Voz 1 04:46 es este es el modo como Quito yo la mesa no vuelvas nunca insultar de esa forma polaco asqueroso vulgar grasiento

Voz 0544 04:56 en esa obra da la alternativa como actor aún joven Marlon Brando los éxitos teatrales Elia Kazan se repiten sin cesar con nuevos montajes como la Muerte de un viajante de Arthur Miller Hollywood le sigue reclamando para trabajar allí el director consigue lo que han logrado muy pocos ser considerado un maestro en las dos costas California y Nueva York y en los dos mundos el cine y el teatro

Voz 10 05:19 puedo ayudarle en algo les ha dicho que coja Un tranvía llamado deseo que luego trasbordo a otro llamado Cementerio y que después me hace lo que llama en los Campos Elíseos

Voz 0544 05:28 ahora bien también en mil novecientos cincuenta y uno dirige para el cine Un tranvía llamado deseo Marlon Brando vuelve a repetir su papel de Kowalski Icon su camiseta sudada y su aspecto fiero cautiva a todos

Voz 1 05:40 me molesta la camiseta no te importa que me ponga cómodo aquí como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad amiga Amiens con este calor no es fácil tener asistencia personal English

Voz 0544 05:50 un año después Brando trabaja de nuevo con Elia Kazan en otra película memorable

Voz 11 05:54 tú dígame señor presidente cómo te llamas tapando como dices Emilio

Voz 12 06:00 ya

Voz 0544 06:01 PAC Viva Zapata El retrato mítico del líder mexicano es una reflexión sobre el poder que acaba siempre por corromper donde se cuestiona también la revolución como forma de transformar la sociedad desertar

Voz 12 06:13 de de nuestra Causa no esta causa ir a la tierra no una idea sino campos sembrados de trigo para alimentar a los nuestros libertad no una palabra sino un hombre sentado tranquilamente a la puerta de su casa largos de paz no sueño sin tiempo de ser feliz descansar

Voz 0544 06:30 es entonces como decíamos al principio cuando es llamado a declarar por el comité de actividades antiamericanas

Voz 13 06:35 ahora lo único que les pedimos que haga de buena fe para que quede exculpado de sus pasados errores es que el que a las personas de esas fotografías no quiero ser un delator

Voz 0544 06:46 pero acaba siéndolo mientras la América conservadora le aplaude la mayoría de sus amigos de Nueva York le condenan al vacío pero Elia Kazan no se arrepiente ni lo hará nunca durante el resto de su vida

Voz 8 06:56 no no no creo que fuera un error lo que fui miembro del Partido Comunista en breve tiempo no me gustó lo que vi De Gea hablara ministerios a mí no me gusta lo hicieron otras personas pero eso no es de mi padre

Voz 14 07:14 es más en películas posteriores como la ley del SIDA

Voz 0544 07:16 venció justifica abiertamente la delación

Voz 14 07:19 ha de comprender una cosa padre adquiera el muelle todos

Voz 15 07:21 somos es ayer SIM que sea eso sordos y simuló aunque no estuviesen tanto no podríamos

Voz 0544 07:28 estáis amenazados

Voz 15 07:30 pero en este país nos queda siempre dura recurso

Voz 16 07:32 mandarnos señalaron los desaprensivos justificar la lucha de los justo contra lo justo lo que para ellos es delación para vosotros significa libertad

Voz 5 07:44 en aquel hecho como contábamos marcó su vida aunque llena de la teoría

Voz 0544 07:58 como el recuento el director continuó dirigiendo películas como Esplendor en la hierba Al este del Edén Baby Doll Río salvaje o un rostro entre la multitud películas todas notables algunas de ellas verdaderas obras maestras en las que cazan destaca siempre en la dirección de actores basta un dato para demostrarlo veintiún actores dirigidos por Kazan fueron candidatos al Oscar nueve de ellos ganaron la estatuilla jovenzuelo

Voz 1 08:24 me llama a mí porque has tirado piedras

Voz 0544 08:27 hay alguna ley que prohíba tirar piedras actores como James Dean Marlon Brando Warren Beatty o Natalie Wood fueron prácticamente descubiertos por Kazan pero Up el de todos estos méritos siempre como si fuera su propia machacona conciencia cuando se de una entrevista se preguntaba siempre por su relación

Voz 8 08:45 bueno ya sé cuál es la pregunta es la misma pregunta una y otra vez estoy de acuerdo con algunas cosas que antes querían ir con sus meteríamos no tengo problemas conmigo misma esa es la respuesta

Voz 0544 08:58 así por ejemplo contestó cuando en el Festival de Berlín se le concedió un Oso de Oro por toda su carrera en los años sesenta Elia Kazan fue abandonando paulatinamente el mundo del teatro se dedicó a escribir y a dirigir películas más personales

Voz 2 09:12 dices que en América tienen montañas más grandes que está en América todo es más grande que más que más aquí en América

Voz 0544 09:18 en América América contaba la historia de su propia familia los visitantes fue rodada en dieciséis milímetros y con un mínimo presupuesto en mil novecientos setenta y seis dirigió su última película El último magnate

Voz 17 09:31 eh

Voz 18 09:35 en mil novecientos noventa y nueve la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico como Héctor estuve en la lista negra protestó por el Oscar que le concede la Academia a Elia Kazan

Voz 0544 09:47 las protestas arreciaron entonces por parte de viejos actores y directores condenados a las listas negras durante la entrega unos permanecían sentados y con los brazos cruzados en señal de protesta otros en cama yo aplaudían Elia Kazan acompañado de Robert De Niro hoy de Martin Scorsese apenas pudo balbucear unas palabras de agradecimiento

Voz 19 10:07 muy bien gracias a todos creo que puedo simplemente desaparecerán

Voz 0544 10:13 sí del brazo de su querido amigo Scorsese hizo mutis fue el frío adiós que dio Hollywood a uno de los creadores más importantes que ha tenido la cultura americana en el siglo XX ya sea en el cine o en el teatro su contribución fue gigantesca cada vez que vemos en el cine a Dustin Hoffman Robert De Niro no o Al Pacino tenemos que saber qué parte de su trabajo se lo debemos a Elia Kazan a ese chico turco de origen griego que emigró a los Estados Unidos y que probó el lado dulce y también el amargo del país en el que creció y triunfó América

Voz 20 10:46 está

