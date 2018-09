Hora 25 Deportes: Derbi de urgencias (28/09/2018)

Voz 1 00:00 el oro veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal muy buenas tardes hoy viernes ha comenzado en París la Ryder Cup el torneo de golf que enfrenta a los equipos de Europa y América los mejores jugadores estadounidenses y los mejores europeos están enfrentando desde hoy al domingo en París una competición que todo el mundo y que iban a presenciar en directo en el campo de golf de París donde se celebra más de doscientas mil personas que se dice pronto bueno pues ha terminado la primera jornada Europa domina cinco tres y eso que la jornada matinal fue dominada por los norteamericanos un español Jon Rahm ha tenido el honor de abrir la competición y eso que no le ha ido demasiado bien ha perdido su partido pero fijaos lo emocionado que estaba Jon Rahm habiendo sido el jugador europeo que abría la competición esta mañana

Voz 2 01:05 diciéndolo mal de verdad pensaba que me iba a cagar no no voy a mentir algo pensaba que algo salía por algún lado no muy muy nervioso les todo muy revuelto eh con náuseas y luego ido con Justin lo operado del corazón iba a cien mil usted no iba a ser muy emocionante de lo más divertido luego empezará a empezar Loi aún no ha sido un primero ayer sin el partido que abría la Ryder el primer Ryder con Justin Ross ha sido bastante bastante impresionante la mejor experiencia de mi vida especialmente dejándola en calle en ese hoyo eh y luego bueno ha pasado lo que ha pasado no pues bueno yo como siempre me enfada un poco debido a comer y después de cuando iba a dar bolas y me he vuelto y visto el resultado eso es increíble no es un cambio brutal es pero gol es la realidad

Voz 0919 01:50 es gol es la Ryder que cambió por la tarde porque la jornada matinal terminaba con la victoria norteamericana tres uno pero los europeos han remontado por la tarde con Sergio García como protagonista porque Sergio ganó su partido

Voz 3 02:05 la tarde de hoy soñada para es que muy bien sinceramente esta mañana probablemente nos sentíamos que no habíamos jugado para lo que nos ha pasado yo creo importantísimo como salido esta tarde como hemos jugado bien todo el equipo la descastado tres menudo oí bien importante tarde pero bueno es sólo el primer día hay que seguir hay que seguir con la calle adelante y bueno pues es ver

Voz 0919 02:28 sí podemos acabarlo bien Europa cinco Estados Unidos tres al término de la primera jornada mañana sábado otros ocho puntos en juego y el domingo los partidos individuales otros doce puntos en juego vaya a fin de semana de emoción cómo vamos a vivir emocionante la el enfrentamiento de cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino España Canadá que comienza a las nueve está esperando a Australia a las españolas en semifinales y recuerdo que tenemos fútbol empieza la jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan en Vallecas Rayo y Espanyol y también en Segunda División juegan hoy el Albacete Zaragoza y mañana voy mañana juega el Barça juega el Valencia jugaba el Sevilla I se juega el derbi de Madrid en el Bernabéu Real Madrid Atlético de Madrid enseguida lo comentados todo pero como siempre en el inicio del programa

Voz 1122 03:20 vuestros mensajes de guasa buenas tardes Gallego hito a ver si se aclara los del glorioso porque los escucha si vamos tienen al mejor central del mundo que Godín tienen al futuro centro del campo de la selección española con Saúl Rodri tienen al que come en la mesa de Messi o de Cristiano lo que pasa que no se unos comerán chuletón y otro chuletillas de cerdo unos eh de cordero no sé si comen lo mismo pero vamos en la misma mesa por lo visto comen que los han visto luego después cuando llega o el derbi o cuando se van a enfrentar al Barça sale Don Modesto diciendo que cómo se les puede comparar con Madrid Barça siempre lo mismo siempre poniendo el parche antes de la herida que aclaran parece Lagat aflora choca tengo un cuñado del Atleti porque tienes un hermano o primo vale pero un madre mía se metiera en la cabeza loca que tiene a los mejores jugadores de del mundo y luego después cuando llega el momento cumbre no nos compare unos compare aclaren se por aclaren se

Voz 0919 04:22 tener un cuñado del Atleti suena bien eso venga dejad vuestros mensajes

Voz 5 04:44 hola chicos invita yo acojo Navas todo lo que quieres quedó obliga a coger un Haditha porque es que ya acabamos de empezar la temporada puñeta ya estamos ahí

Voz 6 04:55 con con con muy buen con el resuello perdido hombre no puede ser eh ni que no que no que después de lo del otro día yo claro no me extraña que los colchoneros Éste es más fuerte y más ni más seguro si es que estamos haciendo el ridículo ultiman veinte vamos a uno año de verdad que no puede es él esta cosa esta inconsistencia hombre coño ya está bien darle un poquito de seguro más que estoy ya que no puedo más pensando que en cualquier momento nos van a sorprender y meternos la goleada ya no puede ser esto hombre

Voz 7 05:47 empezamos que ya el viernes

Voz 8 05:53 ya antes del derbi lo de hoy

Voz 2 05:56 en Vallecas dentro de veinticuatro minutos Rayo Vallecano español vamos

Voz 0919 06:01 ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos

Voz 2 06:04 Jose Palacio buenas noches hola qué tal muy buenas gallego pues el ambiente por ahora es frío el va entrando poquito a poco la gente a esta graba de Vallecas para ver un partidazo este Rayo Vallecano español el español que tiene un aliciente más allá de los tres puntos gallego ya es que si ganan se pondrían empatados con Barça y Madrid casi nada eh porque Rubi está puesta dando por un buen juego el juego ofensivo sobre todo porque sale con tres hombres arriba Sergio García Borja Iglesias in Leo Baptistao titulares en el Rayo a mejorar la imagen en casa dos goleadas en los dos partidos que jugaron aquí uno cuatro ante el Sevilla el pasado sábado uno cinco del Alavés vuelve a que es titular en el centro de la zaga y también es titular Inbursa con Comesaña en el medio

Voz 0919 06:44 muy bien pues ese es el primer partido de la jornada cuyo centro de atención esta mañana en el Bernabéu en el Real Madrid Atlético de Madrid vamos a ver cómo están los dos equipos vamos a ver cómo están los dos entrenadores Antón Meana buenas tardes tal Gallego buenas Lopetegui la carita que le has visto esta mañana la rueda de prensa acomodaba muy serio tocado bastante tocado para estar a veintiocho de

Voz 0231 07:04 septiembre mañana tiene su primer derbi sólo ha perdido un gran partido de Liga en Sevilla pero le han echado en cara en la rueda de prensa que su equipo no es fiable ante grandes rivales por la derrota en la Supercopa de agosto por el pinchazo en Bilbao ante el Athletic él defiende lo que están haciendo cuando le preguntan si está preparado para el derbi de mañana responde lo siguiente

Voz 1245 07:24 simplemente estoy bien estoy bien como novedad estar preparado en el fútbol todo va muy rápido y las las victorias y las derrotas Duran Duran parecido en la vida el entrenador ya así ser un equipo más de la exigencia del Real Madrid con lo cual estamos centrados icono máximo energía de cara

Voz 0919 07:41 al partido de mañana la gran noticia Marcelo baja si Marcelo baja y Carvajal ok lo de Marcelo

Voz 0231 07:47 va a tener fuera hasta el parón de selecciones mínimo se pierde el derbi se pierde Moscú y el partido del día seis en Vitoria Carvajal recuperado para jugar en el lateral derecho en la izquierda bastar Nacho la mejor pareja de centrales del mundo con Ramos y con Varane y luego yo creo que va a jugar con el centro del campo de los grandes partidos Casemiro Kroos Modric con Asensio Benzema y Bale arriba pero me interesa saber cuál va ser el papel de Ceballos le quiere dar protagonismo Lopetegui pero por ahora no se atreve a tocar el centro del campo que funciona perfectamente

Voz 0919 08:17 co además recordemos es baja por la operación de Happn aunque hoy les hemos visto en el entrenamiento en el banquillo sentado pero una buena noticia Isco está bastante bien después de cuatro días operado y en el Atlético de Madrid como ha estado esta mañana Don Modesto como lo llamaba el oyente al Cholo Simeone Pedro Fullana buenas noches

Voz 2 08:35 muy buenas pues hasta es todo como suele ser habitual Simeone no sacan pecho por las tres victorias consecutivas tampoco se muestra confiado porque el Atlético Madrid llegue en un gran estado de forma pese a las dudas iniciales en el arranque de temporada Él es consciente que hay que hacer un buen partido que lleva cinco años consecutivos sin perder en el Santiago Bernabeu una racha muy buena racha de hecho desde que ganó en dos mil trece el Atlético de Madrid llevaba catorce años sin ganar en el Santiago Bernabéu encadenó tres victorias ahora dos años consecutivos con empate a uno lo importante es puntuar fuera de casa y más en el estadio Santiago Bernabéu cree que el Madrid ha superado con nota la baja de Cristiano que en estos partidos se juegan más con el corazón que con el fisio se está claro

Voz 0501 09:14 que es un partido de emociones un partido de hombres son partido de mucha personalidad y aquello que obviamente pueda jugar en ese límite emocional son los que terminaron respondiendo naturalmente al juego que puedo obviamente son lo que te puede terminar resolviendo lo partido

Voz 2 09:33 el resultado no sé si es la mejor pareja de centrales del mundo pero Jiménez a jugar mañana ahí no es una mala pareja en la banda izquierda jugar al Lucas Hernández que será el lateral arriba evidentemente intocables Diego Costa y Griezmann Il ha duda viene en el centro del campo Koke y Saúl son fijos y a partir de ahí o bien tomas o Rodrigo Olé Mar Correa uno y uno en principio Thomas Ile mar serían los titulares es el plan que más gusta Simeone para estar mañana en el Santiago

Voz 0919 09:59 vamos a hacerle dos preguntas a los hombres que narra mañana el partido en Carrusel Antonio Romero buenas tardes si el Madrid pierde Lopetegui estará en una situación complicada

Voz 0239 10:10 hola buenas tardes Gallego hombre yo creo que si mañana el Madrid pierde dando una mala imagen en el Santiago Bernabéu no me parece que vaya a tener problemas en cuestión de club con cuestión de continuidad pero sí creo que la gente sobre todo la afición empezaría a un poquito nervioso porque ya sería una evidencia es que los cuatro partidos más importantes en lo que llevamos en la temporada Marcel de la Supercopa el Real Madrid no hubiera podido ganar a ninguno de los equipos más potentes con el que se ha enfrentado hasta ahora no a mi me parece que sería el peor de los escenarios y que incluso haciendo un buen partido ha sido el Real Madrid no logró la victoria o no logra un buen resultado contra el Atlético de Madrid empezarían las primeras gozaban los Julen Lopetegui insisto no me parece que de puertas a dentro del club pero sí a la gente y el run run del Bernabéu si lo empezar a Miguel Martín

Voz 0919 10:54 ver a al Cholo le vale el empate a uno

Voz 1576 10:57 qué tal Gallego buenas tardes como punto de partida no no porque conocemos la ambición de Diego Pablo Simeone aseguró que saldrá a hacer el mejor partido posible intentar ganar otra cosa es según se vayan desarrollándose acontecimientos viendo cómo se desarrolló el partido como por ejemplo en el último derbi liguero en el Bernabéu al final en patas y lo después bueno pero en cualquier caso yo creo que demostró el entrenador y las hechuras de este de este equipo es no conformarse con nada e intentarlo hasta el final yo creo que a priori el punto de partida como te decía extraída por la victoria

Voz 0919 11:30 Romero Ramos no está bien es evidente que lleva dos tres partidos algo dubitativo y mañana tiene enfrenta enfrente a Diego Costa y Antoine Griezmann con el que además tiene un PIB

Voz 9 11:40 que a través de las redes sociales en las ruedas de prensa

Voz 0919 11:45 preocupante lo de mañana para Ramos eh

Voz 0239 11:47 hombre normalmente cuando eres delantero kilos evitaron centrar como Sergio Ramos es verdad que Ramos no empezó bien la temporada pero a mi me parece que es más una cuestión de relajación mental que problema físico yo pero que si Sergio Ramos se encuentra un toro como el que se va a encontrar mañana con Griezmann con Diego Costa no va a tener ni un minuto ni un segundo lo del partido para relajarse mentalmente que también repito ha sido su gran problema en este arranque de temporada allí al cien por cien Sergio Ramos para mí es el mejor central del mundo Moon delantero incluido Iman se querría enfrentar con el decir que a sufrir mañana Sergio Ramos es evidente va a sufrir Sergio Ramos porque cualquiera sufriría contra Griezmann o cualquiera sufría contra cosa pero cuando Ramos enfrenta un delantero normalmente suele ganar

Voz 0919 12:30 Talavera Griezmann lleva todo el verano fuera de los premios no le han dado ni el de la lotería Daniel de la Bono Loto ni el de la FIFA ni el de la UEFA necesita reivindicarse mañana es un gran escenario para Griezmann

Voz 1576 12:42 si no reivindicarse gallegos y necesita demostrar que es el líder de este equipo si necesita demostrar que en torno a él Se ha generado el proyecto futuro en un partido como éste evidentemente tiene que ser donde se apoye el equipo pero no sólo en Griezmann en Griezmann en Costa en las decisiones de de Simeone y los jugadores importantes como por ejemplo Thomas Le el fichaje más caro yo creo que para este tipo de partidos el donde tienen que aparecer este tipo de jugadores ese tipo de jugadores evidentemente a la cabeza tiene que estar el líder de este equipo que es Antoine Griezmann

Voz 0919 13:15 gracias compañeros presentado el derbi de Madrid enseguida repasamos los otros partidos esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 14:42 el Barça después del pinchazo en Leganés mañana recibe al Athletic en el Camp Nou con qué qué sensaciones con un con que Cáritas estaba Valverde esta mañana Adrià ve buenas tardes hola Gallego

Voz 0017 14:54 qué tal buenas tardes pues hombre no está pasando por su mejor momento el entrenador del Barça está teniendo una semana complicada porque el equipo ha dejado cinco puntos en dos partidos tiene que corregir muchas cosas aunque él sigue pensando que lo debutar que fue un accidente y lo que no le gusta nada es que se compare la derrota de Leganés con la debacle en Roma algo que hacen insistimos personas importantes del club del Barça en privado tal y como contamos ayer hoy le han preguntado a Valverde que le dice a la gente a los aficionados que también piensan esto no le ha hecho ninguna

Voz 15 15:25 hacia cada uno es libre de pensar lo que quiera pero aquí estamos se supone que estoy ante los medios especializados en fútbol las las preguntas para hacerme con el respecto bueno que que ceñirse un poco bueno vamos a ahondar en esta cuestión para ese partido de la Roma es disparate

Voz 0017 15:43 pues es verdad que se le ha preguntado si siente el respaldo del club que ha dicho que si Iker él está bien mañana en lo deportivo el Barça sin Umtiti que arrastra unos problemas en la rodilla izquierda desde la temporada pasada iba a tener que parar unos días para intentar mejorar Valverde ha descartado también a Malcolm sigue fuera Denis Suárez vuelven a la lista Anglet y Rafinha

Voz 0919 16:03 el Athletic el ex equipo de Ernesto Valverde cómo va el Camp Nou Diego González hola hola pues mira haber hecho recupera dos decía su sexto y además de vuelve a la convocatoria ya al once contra el Barça posiblemente Dani García regresa también rico y no das tú a él y los principales paganos de los platos rotos de cero tres ante Villarreal Iturraspe Núñez

Voz 0513 16:20 lo de presentarse ante el Barça tras una derrota tiene una doble lectura escucha haber dicho ya su declaración de intenciones son un problema a priori pero también representa una oportunidad creo que la gente que se arriesga que ataca termina ganando más partidos la gente valiente que intenta cosas termina con éxito es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces el equipo está ya en Barcelona desde las ocho de la tarde

Voz 0919 16:44 mañana a la una de la tarde Real Sociedad Valencia la gran pregunta en la Real Sociedad Garitano va tienen a Rulli al guardameta después de sus últimos errores o va a dar la titularidad a Moyá el Valencia llega después de haberse convertido en el único equipo de Primera División que no ha ganado ni un solo partido como estaba Marcelino en la previa Carlos Martínez hola hola qué tal Gallego bueno

Voz 0341 17:04 Óscar reconociendo lo evidente que es un dato que es incuestionable pero de forma positiva pensando en que lo que hizo bien el otro día contra el Celta les puede servir para ganar pronto su primer partido en la Real Sociedad Sandro es la principal novedad en la convocatoria Se podría estrenar en un ataque en el que sigue sin tener Garitano a Juanmi por sanción tampoco tiene a Theo Hernández disponible por el mismo motivo en el Valencia tres titulares contra el Celta fuera de la lista de convocados Gaya Pichincha Garay además del lesionado Santi Mina esta es la reflexión que hacía sobre este dato tan negativo Marcelino esta mañana

Voz 16 17:36 nosotros perdemos muy poco pero la realidad es que no ganamos no es lógico

Voz 2 17:41 algo que van seis partidos cinco empates situación peliaguda telegrama de Aleix Barça

Voz 0919 17:46 Villa que se juega mañana a las seis y media en Ipurúa Roberto

Voz 1825 17:49 bajo hola hola qué tal Gallego muy buenas mercado Escudero Borja Lasso Aleix Vidal siguen de baja por lesión en el Sevilla única novedad en la convocatoria el central del filial Jorge Berrocal en el Eibar vuelven después de descansar entre semana Jose Ángel Cote Ramis Kike García principal novedad la primera convocatoria de Jordi calaveras lesionados Cardona y Gonzalo Escalante además de Pedro León

Voz 0919 18:11 bueno pues la primera que comienza a las nueve con el partido Rayo Espanyol y a las nueve comienza partido de cuartos de final del Mundial de baloncesto España Canadá y ahí estamos preparados para

Voz 17 18:22 darlo Marta Guardiola buenas tardes

Voz 0277 18:25 qué tal Gallego muy buenas con las muestras ya pisando el parqué del Santiago Martín que poquito a poco va tomando color joyas el día no puede fallar arrastra equipo tenemos que ganar para meterlas de lleno en la lucha por las medallas la nuestra no que están ya calentita es el lápiz

Voz 1860 18:40 esta es el ambiente de las grandes ocasiones a la Copa del Mundo el Tenerife no alma en el Santiago Martín cuando arranque el partido quiere fallar su mejor versión ante una Canadá que venció a Grecia Corea Francia en tan sólo once minutos arranca el partido que puede dar el billete para

Voz 0277 18:53 el Servei figurará Australia Estados Unidos y Bélgica esperan ya en las semifinales en apenas once minutos comienza esta Canadá España

Voz 0919 19:01 todo preparado esperemos que se metan en semifinales y luchen por las medallas seguimos

Voz 12 19:29 a los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir

Voz 19 20:07 pero seríamos injustos sino

Voz 8 20:09 hablásemos de que esta noche comienza una nueva jornada en Segunda División que está tremenda la segunda división del

Voz 0919 20:17 el fútbol español con el Málaga alguien Deportiva Las Palmas el Albacete el Deportivo de la Coruña el Mallorca el Oviedo el Zaragoza Granada el Alcorcón Paco Hernández lo más interesante de todo lo interesante que tiene la Segunda División esta jornada que buenas tardes

Voz 20 20:30 este gallego pues a partir de las nueve diez minutos empieza el Albacete Zaragoza el Albacete uno de los equipos que mejor ha empezado la Liga Si gana el conjunto manchego manchego dormirá líder a las pero eso sí de todo lo que pase mañana y el domingo que será mucho mañana a las cuatro Lugo Mallorca a las seis el partidazo de la jornada entre el Sporting Las Palmas el derbi andaluz entre el Granada y el Córdoba para las ocho y media en duelo de equipos que necesitan puntos Tenerife Cádiz queda para el domingo el resto de la jornada con un Alcorcón Oviedo el conjunto madrileño está firmando el mejor arranque es Victoria también el partido de ligue del líder el Málaga recibe al Rayo Majadahonda además Almería Reus Osasuna Numancia Extremadura Elche Nàstic Deportivo de la Coruña

Voz 0919 21:09 gracias Paco y como todos los viernes echamos un vistazo también al fútbol internacional pendientes por supuesto de la Juve de Cristiano

Voz 9 21:15 el París Saint Germaine de papel y Neymar

Voz 0919 21:18 y cómo no del Manchester United de José Mourinho que todo el mundo está esperando que pierda un par de partidos más para que le echen a lo mejor hay incluso él lo está esperando porque si le echan la tienen que dar veinticinco millones de pavos esto buenas tardes Gallego mañana

Voz 21 21:33 la una y media se West Ham Manchester United después de la semana del lío Mourinho pues Waco ya ha tenido un último capítulo ha dicho

Voz 2 21:39 en rueda de prensa por jugar es un jugador más

Voz 21 21:42 pero no un capitán sigue haciendo amigos Mourinho en lo que le queda en el United está jugando ahora el Bayern desde las ocho y media en el Olímpico de Berlín frente alerta con Thiago como titulares sin Javi Martínez de momento cero cero también en la Premier mañana Chelsea Liverpool partidazo en el Bridge con los blues terceros y los de Klopp líderes con pleno de victorias entremedias esta el City que reciba el Brighton contra el que no debería tener problemas en Italia Cristiano se reencuentra mañana con Ancelotti o lo que es lo mismo Juve Nápoles primero contra segundo con tres puntos de diferencia entre ambos y por último en Francia el PSG visita el Niza de Balotelli con la vuelta Demba P después de haber estado tres partidos sancionado

Voz 0919 22:19 gracias sector Fórmula Uno este fin de semana Gran Premio de Rusia vamos a ese circuito el Sochi con el enviado especial de la Cadena SER diarias perder el monopolio Manuel Franco que bueno ya no estará en el circuito porque en Rusia ahora mismo malo que hay buenas tardes

Voz 1385 22:34 muy buenas tardes pues son las diez menos diez de la noche aquí en sí como dice tiene una mente que llegó desde las hoy en en el circuito ahora pues estamos aquí un poco escribiendo más cosas para paralelas porque no hay mucho que contar realmente en cuanto a los pilotos españoles sobre todo porque la situación de los nuestros ha sido regular digamos duodécimo tras los Sainz decimoséptimo Fernando Alonso pero sí en cuanto a las delanteras donde Luis Hamilton aguantó cede el más rápido sin botas Sebastián

Voz 7 23:06 el que como tú sabes gran rival por el título de francófono ha podido ser quinto aquí Caisse bueno José bastante complicadas al piloto al piloto alemán bueno mañana para la pone el favorito Vettel yo creo que quizás Hamilton principio

Voz 1385 23:21 yo no he tenido al favorito antes de llegar aquí porque el Ferrari es un coche que tienen motor muy potente dicen que diez caballos más potente que el antes Mercedes pero Hamilton estamos en un estado de forma espectacular como te digo hoy ha sido el más rápido ya remitido más de medio segundo a sido así que yo creo que Hamilton ese en estos momentos es favorito para la pole para la carrera desde luego para el campeonato

Voz 0919 23:41 hoy los españoles hasta dónde pueden llegar en Moscú

Voz 1385 23:45 bueno pues es Fernando Alonso ha dicho que a pesar de todo porque además hay que tener en cuenta que Alonso por primera vez ha cambiado el motor que tu su Mclaren motor Renault y sido sancionado acuérdate cuando tenía Honda era sancionado cada por tres llegó a acumular más de ochocientos puesto que sancionen en sus años con McLaren Horta y aquí pues así la primera Abel veinticinco puestos de Antxon pero vas alguien que estimo sexto porque también ha sido sancionado los pilotos de República de Toro Rosso y él dice que puede llegar a acabar entre los diez primeros nada si lo tiene muy complicado pero bueno cosas mejores ha hecho el piloto asturiano en su carrera

Voz 0919 24:19 mañana lo contamos gracias Manuel hemos abierto el programa escuchando a los dos españoles

Voz 8 24:25 juegan en el equipo europeo de la Ryder Cup Jon Rahm Sergio García hoy a uno le fue regular al otro le fue muy bien pero la Ryder tiene todavía

Voz 0919 24:35 que contar con los dos españoles mañana y pasado vamos a destacar los datos de la competición Iván Álvarez

Voz 22 24:42 qué tal Gallego pues por la mañana se ha impuesto Estados Unidos tres uno para los americanos los polvos de la sesión matinal

Voz 2 24:47 una mañana en la como bien has dicho jugado Jon Rahm

Voz 22 24:50 debutado en esta Ryder Cup con derrota formando pareja con Justin Rose curiosamente el único partido que ha perdido Estados Unidos por la mañana ha sido con Tiger Woods junto a Patrick red por la tarde gallego remontada espectacular del conjunto europeo por primera vez en la historia de la Ryder Europa cerrado una jornada con pleno de victorias en los Force Homs cuatro de cuatro con triunfo incluido además de Sergio García tras la jornada del viernes Europa manda cinco tres en el marcador mañana ocho puntos más en juego y además Rami García ambos jugarán en la especialidad de bolsa

Voz 0919 25:19 gracias Iván el baloncesto la primera jornada de la Liga ACB tiene hoy dos partidos a las nueve y media dentro un ratito jugarán en Málaga el Unicaja y el Valencia Basket Vaya partidazo y está en juego desde las siete y media de la Andorra UCAM Murcia Miguel López De Gea como estaba buenas tardes

Voz 23 25:34 muy buenas noches parte durante el que estamos viviendo aquí ahora setenta y dos a sesenta y cinco con un último triple de Shane mitin Tom que ha marcado una gran diferencia

Voz 0919 25:45 muy bien pues ya sabes que toda esta semana estamos cerrando el programa con lo nuevo de Carvalho

Voz 8 26:02 nitroglicerina se llama esta canción de Carvalho inicio de Bilbao que vivió en Madrid ahora vive en Extremadura su nuevo disco se llama sonido forestal y suena así de bien buscando Toni López buenas tardes queda Gallego mal que otro titular que nos dejemos en este viernes

Voz 24 26:27 como cada viernes balonmano fútbol sala en balonmano

Voz 25 26:31 partido de Liga Asobal del día el COI Guadalajara veinticuatro Bada Huesca veintiocho y también ha jugado la selección femenina un amistoso contra Austria ha ganado XXXII veintidós mañana vuelve a jugar las es decir en Alcalá también contra Austria a las cinco de la tarde de fútbol sala en marcha la jornada tres está en juego el industria Santa Coloma cero Palma Futsal dos en Antequera cero Cartagena cero a las nueve y cuarto el Barça recibe al Naturhouse en Segovia

Voz 0919 27:05 pues aquí lo dejamos a continúa hora25 con Ángels Barceló desde Sevilla y luego a las once y media El Larguero con Yago de Vega buen fin de semana a todos felices en Carrusel Os contaremos toda la jornada

