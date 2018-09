Mar García: "Es su novena Ryder, eso tiene mucho que decir"

Voz 1991 00:00 pues dame segundo que precisamente nos está escuchando Mar García que es la hermana de Sergio García la última vez que charlamos con ella recuerdo que fue en abril del año pasado prácticamente cuando la llamábamos está poniendo Sergio García la chaqueta verde después de ganar el Masters de Augusta en aquella ocasión entró bastante bastante emocionada y hoy ha viajado a París para estar con su hermano para vivir esta bonita competición como es la Ryder García qué tal buenas noches tres D a6 en París no para disfrutar de este gran evento

Voz 1 00:29 sí por llenan ha llegado

Voz 1991 00:32 qué tal has visto a tu hermano con cómo está

Voz 1 00:34 pues muy bien pues lo que he podido por teléfono después de la jornada está muy animado con muchas ganas muchas ganas de verlo mañana asesoría feliz valga

Voz 1991 00:48 no la verdad es que además yo creo que llegaban poco con dudas no a este torneo no ha sido el el mejor año en lo deportivo en de su carrera no nos vamos a engañar pero yo creo que lo de hoy ha sido maravilloso yo creo que incluso lo necesitaba tu hermano

Voz 1 01:02 sí ansía e incluso cuando no ha sido su mejor temporada vuelve a nacer y hay que lo hace especial y es lo que les gusta está quizá la Ryder para él es muy muy especial así como te cambia el chip

Voz 1991 01:25 además ha dicho el capitán Thomas Bjorn que es el corazón del equipo que digan eso de Sergio tiene que ser algo muy grande para L

Voz 1 01:35 para él y para todos la verdad porque es alucinante está demostrando que espero que siga así que lo es que él Herrera cedidas muy fuerte Hay es capaz de llevar el peso de todos de todos los jugadores

Voz 1991 01:53 cómo ha vivido los partidos de la tarde yo no sé si esa sorprendido de alguna forma el no estar en los partidos de la mañana podía entrar dentro de las quinielas que no jugase ha entrado en los partidos de de la tarde como ha sido vivir no la tarde porque para Europa ha sido bueno histórica la tarde de hoy

Voz 1 02:09 pues la verdad es que somos lo que hemos podido vivir ha sido increíble esta mañana y tampoco nos ha sorprendido mucho porque darle una oportunidad a todos los que se lo habían ganado era lo lo justo vamos muy bueno él ha salido esta tarde con todas las fuerzas y ha demostrado que tenía que que el avión no se equivocaban diciéndolo

Voz 1991 02:36 hombre lo lo que está claro Mar escrito tu hermano Sergio no sólo dentro del del del campo como lo ha demostrado hoy es un líder delante tenía Mickelson no nos olvidemos que no no no es un cualquiera sino que fuera es uno de los jugadores yo creo más respetados digamos que cuyo opinión más peso tiene dentro del equipo europeo eh

Voz 1 02:59 bueno supongo que tantos años de ahí ya la novena Ryder tiene mucho que decir y mucha experiencia entonces hace no sé al final

Voz 1991 03:16 en lo que no te cuenta hombre viendo lo de hoy mar desde luego vamos a tener que ver más partidos a Sergio seguro si no es mañana que se repite la misma jornada de hoy por lo menos a mí tengo muchísimas ganas de Belén en los individuales del domingo eh

Voz 1 03:32 sí yo estoy un poco nerviosa a la verdad pero si no tengo totalmente confianza en él si yo creo que mañana por la mañana también con con Prodi iban a hacer un buen tándem Simona

Voz 1991 03:47 sí yo creo que una de las imágenes que todos recordamos de de la Ryder es esa foto famosa que hay famosísima yo creo de Sergio apoyado en Seve sabes a qué imagen me refiero no

Voz 1 04:01 sí lo recuerdo hombre ya sabes que para mi hermano es se ve siempre ha sido un ídolo y lo sigue teniendo en mente aunque él no aquí por él va a luchar ahí iba a ser fuerte