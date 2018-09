Laura Gil: "Tenemos algo que Australia no tiene y es el empuje de nuestra gente"

Voz 0480 00:00 siempre que son esta sintonía hablamos de basket y además lo tenemos que hacer con una grandísima noticia porque la selección española femenina se ha metido en la semifinal del Mundial donde se medirá a Australia después de derrotar en cuartos a Canadá Marta Casas muy buenas de nuevo

Voz 1509 00:19 hola Yago qué tal buenas noches otra vez aquí estamos

Voz 1991 00:22 a la aún hay seis al hotel donde están las chicas concentradas imagino que estarán felices contentas

Voz 1509 00:30 pues imagínate con un subidón en el cuerpo después de la gran victoria que nos han regalado a todos en estos cuartos de final además dejando muy buenas sensaciones volviendo a ver a la España que estamos acostumbrados esa de la garra la pelea la intensidad a la que nos hace vibrar a todos y al final con un último cuarto maravilloso en defensa hemos conseguido meternos en semifinales pero bueno mejor que contarte yo cómo está el vestuario mejor que te lo cuente una de las que ha estado en la pista pegándose con quién se ha puesto delante siendo una de las importantes con una sonrisa dibujada en la cara como es Laura Gil hola Laura buenas noches buenas noches lo digo bien

Voz 1991 01:03 hay lo justo la comunicación en el momento que estábamos intentando hablar con

Voz 1509 01:07 entonces ahora mismo sólo sólo veo tu sonrisa después de meternos en semifinales

Voz 1991 01:13 a ver me llegamos teniendo problemas con el aparatito de turno porque yo creo que lo vamos a hacer vía telefónica Marta te vamos a llamar al teléfono porque la señal no está llegando viene ese hotel con lo cual al final lo que se genera es que nos llega muy tarde el sonido de Marta luego nosotros en la contestación lo que se llama el retardo con lo cual lo más fáciles llamar vía telefónica mientras haya buena cobertura y lo hacemos por teléfono Marta creo que ya por vía telefónica no

Voz 1509 01:42 aquí estoy de las dos maneras no sé por dónde te estoy sonando usar el teléfono

Voz 1991 01:46 hay que seguir es tiramos por aquí en el caso un problema pasamos al teléfono el teléfono lo dejo

Voz 1509 01:52 de la mano pero seguimos con el micrófono seguimos con la protagonista como te decía Laura Gil con una sonrisa en la cara sea pegado con quién se le ha puesto delante pero el objetivo complicado

Voz 1991 02:02 hola Laura qué tal buenas noches un partidazo

Voz 1509 02:04 y estamos en semifinales muy buenas noches

Voz 1991 02:07 E imagino feliz contenta cómo era el vestuario al terminar ese partido

Voz 1 02:13 bueno pues eh de subidón

Voz 1509 02:16 yo creo que que cómo van

Voz 1 02:18 dicho era un partido el partido esperado no volver a sentir nosotras a disfrutarlo en el en pista y bueno hay sentir ahí todo el apoyo de del Pool

Voz 1991 02:28 además un rival como Canadá que era un auténtico coco una de las selecciones más potentes del mundo el resultado si alguien lo lo mira no ha visto el partido dice vamos ganado de quince sobradas pero que va ha costado y mucho que hasta el último cuarto nada eh

Voz 2 02:43 sí a tiro

Voz 3 02:46 verdad es que ha antes de la charla con

Voz 2 02:50 con Lucas

Voz 3 02:53 yo notaba que que la es que la gente estaba estaba con otra con otro feeling no bueno al saltar a la pista Hay aunque hemos estado ahí ahí tenía claro que que íbamos a llevarnos la victoria de y bueno al final hemos hemos seguido trabajando trabajando y siendo los dos tras estos hechos no llevó el partido

Voz 1991 03:10 la clave ha sido sin lugar a dudas Laura la la defensa que habéis hecho en en el último cuarto yo es de las defensas más potentes y más contundentes que he visto en este Mundial

Voz 3 03:20 bueno a sí como he dicho era un un equipo

Voz 5 03:24 todo un equipo duro no quiere estaríamos

Voz 3 03:26 cuáles eran sus puntos cuerpesito donde teníamos que que apretar las bueno yo creo que que hay dos saliendo todo todo rodado en ataque hemos tenido allí nuestros nuestros fallos pero bueno al final la defensa siempre está ahí no oí es lo que nos ha dado un poco ahí también el el empuje para para tirar hacia adelante

Voz 1991 03:43 oye cómo mola jugar en un pabellón como este de Tenerife con la gente volcada que maravilla

Voz 3 03:49 pues yo digo esto al final lo estamos jugando te encripta no pudo así decirlo porque bueno a estás jugando contra España que ya no es nada fácil no y además sentir a a todos los españoles ahí aplicando pues con su incluso

Voz 1991 04:03 en Australia qué podemos decir de las australianas

Voz 3 04:07 bueno y también un equipo muy físico tiene hay una jugadora bastante bastante grande que está marcando diferencias pero bueno ya te digo que que si somos capaces de de salir como hemos salido hoy teniendo claro cuáles son nuestros puntos fuertes y yendo como a por ello yo creo que va a ser un partido bonito vamos a disfrutarlo oí bueno esperemos que acabe como queremos

Voz 1991 04:30 a qué partido esperamos para mañana lo digo porque he estado mirando un poco las estadísticas de Australia Jo he visto que las tías han bajado de ochenta y tres puntos en todo el Mundial que es una auténtica pasada evidentemente hay que hacer que anoten menos porque si no estamos muertas

Voz 3 04:47 sí ya te digo a todavía no han jugado contra España entonces bueno vamos a vamos a ir a hacer lo que te digo a hacernos otras no y es cierto que no somos tan grande como ellas pero bueno esperemos algo que ellas no tienen estas sangre y está les empuje de toda la gente que tenemos detrás pues se va a notar mañana

Voz 1991 05:06 y queremos evidentemente esta medalla porque lo hemos conseguido en los últimos campeonatos de forma consecutiva es el objetivo con el que llegamos pero claro hay que tener Laura también a ser muy conscientes de que esto no es fácil no que conseguirlo cada campeonato no lo hace cualquiera

Voz 3 05:20 sí la verdad es que bueno sido un poco el reflejo de este crimen en estos primeros partidos del grupo no que al final estamos acostumbrados a jugar tan bien y tan bonito que parece que que bueno que esta derrota contra Bélgica era el fin del mundo pero para nada digo yo creo que vino en el momento justo para aprender de esos errores para Saleh qué era lo que teníamos que mejorar y que como no podíamos salir a pista y bueno yo creo que hoy ha sido el mejor reflejo de bueno que estamos aquí que tenemos muy claro a qué hemos venido

Voz 1991 05:46 estoy completamente de acuerdo contigo creo que esa derrota contra Bélgica en el caso de llegar una era el mejor momento para encender todas las alarmas Se había habido un mínimo de relajación que tampoco lo creo es para enchufar de nuevo al cien por cien eh

Voz 2 05:59 sí sí bueno al final

Voz 3 06:03 es complicado no Bélgica es una buena selección parece que bueno que que pasa que España no bueno pues también está jugando contra grandes equipos hoy también somos humanos y tenemos días peores no pero bueno yo creo que hemos aprendido de de estos errores y como te digo a no se van a no se van a volver a repetir

Voz 1991 06:23 Marta al de tu la última

Voz 6 06:24 pues mira te voy a contar una cosa Yago que la propia Laura mérito mucho no lo diga número lo voy a contar qué tal

Voz 7 06:30 estamos hablando bien en Lardero con ánimo de medalla estamos hablando con la jugadora española con más medallas tiene con la selección española catorce en total no Nobel el nueve en el concepto de formación y cinco con la selección absoluta siempre que se ha puesto la camiseta de España ya jugado un gran torneo ha conseguido medalla que ha subido al podio al que que yo creo que me mal no vale decir

Voz 8 06:54 el palmarés es la leche Laura

Voz 3 06:56 sí la verdad es que no no me no me dijo nada malo mejor pero bastante buenas que tengo eran compañeras no hemos tenido fue al final el cada verano pues eso pude subir a al estado jugando por por esas medallas pues la verdad es que y bueno tenemos que que mañana podamos estar hablando de optar a otra

Voz 1991 07:18 Mann de la Cadena SER en el de la selección española en la Cadena SER Laura Gil de siempre que se pone la camiseta de España logra medalla con lo cual hay que confiar Laura nosotros vamos a empujar desde la distancia animar todo lo que podamos y ojalá ojalá en ese partido y estemos en la final donde Estados Unido no tiene pinta

Voz 3 07:38 bueno tiene pinta pero bueno al final todos los partidos pero no a ver a ver que que plantea Bélgica Hay quién sabe

Voz 1991 07:45 Laura mucha suerte para el partido de mañana

Voz 3 07:48 muchas gracias Laura Files la talismán de la selección

Voz 1991 07:51 a talismán de la Cadena SER es Marta Casas Marta mañana Australia

Voz 8 07:54 la eh eh eh no va a ser fácil pero nosotros estamos estamos muy bien

Voz 1991 08:00 Nos tienen que ganar con lo cual vamos a intentar meternos en esa final

Voz 7 08:04 ya te decía Laura no han jugado todavía contra España se hablaba ella está haciendo un torneo absolutamente espectacular pero bueno a partir de las nueve de la noche ocho en Canarias estaremos pendientes de esa semifinal de estaremos empujando todos para que nuestras citas consigan meter la gran final un poquito antes a las seis y media cinco y se va a jugar la otra semifinal entre Estados Unidos y Bélgica que hoy ha pasado por encima de Francia y todo ello pues lo iremos contando en el Carrusel deportivo yo no lo