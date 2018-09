Alejandro Valverde: "Mis sensaciones no son malas de cara al Mundial"

Voz 1991 00:00 vamos con el ciclismo porque tenemos mundial este fin de semana por fin la selección de ha llegado a Austria Borja Cuadrado qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches no se les ha dado tiempo a a visionar bien hay un poquito rodar sobre el recorrido

Voz 0298 00:15 pues a rodar si ahora seguramente el protagonista que nos escucha te voy a decir si han visionado del recorrido completamente porque hay que recordar que por culpa ese vuelo perdido después de que se ha al Granada Madrid lógicamente no pudieron llegar a Munich y han tenido que partir esta mañana no han podido reconocer el circuito a tiempo porque estaba también la carrera de de los sub veintitrés por lo tanto ha sido un día complicado y quién mejor que Alejandro Valverde para que nos lo explique que ya están sí

Voz 1991 00:41 en el Larguero Hola Alejandro qué tal buenas noches

Voz 1 00:44 hola buenas noches y así un día muy largo

Voz 2 00:47 hombre no hemos levantado a las siete menos cuarto de la mañana Hay hemos llegado aquí al hotel

Voz 3 00:52 a la siete de la

Voz 2 00:54 de la tarde osea con viaje largo pero bueno ya ya estamos aquí hemos podido entrenar pero recorrido oí que es lo importante

Voz 1991 01:01 encima tenemos otros a estas horas en la radio es es que de verdad no tenemos consideración ninguna había podido ver el recorrido entonces había podido hacer lo que teníais planeado

Voz 2 01:11 sí sí sí hemos hecho lo que lo que tenemos planeado pues bueno ya estaba aquí Castro esperándonos que casi del guía de ruta que él ya llevo aquí una semanita y la verdad que bien bueno hemos visto el recorrido sobre todo el repecho final que lo lo lo más importante si bien bueno hemos llegado aquí al hotel luego hemos tenido más cosa que hemos tenido tiempo ha

Voz 1991 01:34 lo lo que queremos ser repecho que tú llamas repecho son rampas de hasta el veinticinco por ciento

Voz 1 01:41 sí sí sí el espejo en el repecho repecho puerto

Voz 4 01:47 por repecho

Voz 0298 01:50 no es duro es duro no

Voz 2 01:52 es casi casi tres kilómetros Si sí que es cierto que la pendiente del veintidós por ciento no es muy larga pero pero bueno doscientos sesenta kilómetros va a ser impresionada

Voz 1991 02:03 doscientos sesenta y cinco exactamente el recorrido y los que saben de esto dicen me gusta para Alejandro Valverde

Voz 2 02:10 si no a mí también me gusta pero bueno vamos a ver domingo a ver cómo llegamos al final está claro que que es lo máximo posible y ver cómo están los rivales también pero lo que es el recorrido yo estando bien es un recorrido bueno para mí eh

Voz 1991 02:26 te has recuperado al cien por cien ya del esfuerzo de de la vuelta o eso hasta el domingo mismo no lo sabes

Voz 2 02:32 hasta el domingo mimo no no no no se sabe la verdad que era sensaciones Miñano no son malas me encuentro bien me encontró animado a me encuentro motivado y hizo bueno eso es importante

Voz 1991 02:42 recuerdas dónde cómo y cuando ganaste tu primera medalla en un Mundial

Voz 2 02:47 sí claro en Canadá en Hamilton como que ganó Astarloa dice segundo saque

Voz 1991 02:53 lo recuerdo perfectamente el mejor recuerdo que tengo de los mundiales así han pasado quince años se Alejandro

Voz 2 02:58 sí sí muchísimo si sigues dando caña ahí seguimos con opciones a ganar el oro no sea que eso eso es bueno

Voz 1991 03:05 te imaginabas tú que quince años después ibas a estar siendo uno de los grandes favoritos para el Mundial todavía no

Voz 4 03:09 por qué va yo no me imaginaba

Voz 0298 03:13 no

Voz 1991 03:14 quiénes son los grandes favoritos para extendiendo el recorrido al margen de que te vaya bien anti quiénes son esos que dices tú a estos a estos tengo que vigilar muy bien

Voz 2 03:23 hombre yo creo que es hay muchos hay bueno muchos ahí sobre uno a diez corredores así que que están a vigilar pero de los más peligrosos puede ser propio y yo creo que es un corredor que está bien de forma estaba motivada

Voz 1991 03:38 con ganas de ser un corredor peligros tiene la selección más claro lo que queremos hacer porque creo que el año pasado fue un pelín caótico

Voz 6 03:48 o sea que no te puedo no nos interiormente lo que lo que pudo pasar pero lo tenemos claro totalmente lo que

Voz 7 03:57 quién es el líder chií

Voz 2 04:00 y luego también pues bueno ya hablaremos un poco mañana más y diez bueno entre todos si ya veremos lo lo que lo que vamos a hacer el domingo vale déjame que te diga

Voz 1991 04:11 Borja la ultima

Voz 0298 04:13 bueno yo la última Alejandro haya habido una reunión de bueno por aquí ahí en en Innsbruck de antiguos campeones del mundo Johan muy que es una leyenda de este deporte ha dicho que le gustaría que ganar Astún que hubo que te supone hay mucha gente del ciclismo que de verdad lo que es que que ganes tú cómo cómo lo ves no sé si además eres consciente de eso

Voz 2 04:31 sí hombre la verdad es que viniendo de las palabras de de Johan pues da da da gusto que que bueno que te consideren como como uno de un posible ganador Iker quiera que gane yo de hecho cuando hemos llegado para empezar el entrenamiento no nos hemos cruzado con con la grupeta ahí bueno grupeta de de dos grandes campeones Si ya estaba Johan también la verdad que ha sido impresionante que venga de él pues da gusto

Voz 1991 04:58 pues nada Alejandro que te dejamos descansar que el día ha sido muy largo para vosotros con ese viaje con ese ya digamos prueba del del recorrido así que lo importante a descansar bien a recuperar y estar a tope para el domingo vale muy bien muchísimas gracias Alejandro un abrazo hasta luego Borja es sin lugar a dudas yo creo la gran esperanza la gran baza para para España teniendo en cuenta además que no está Mikel Landa quizá una opción B sea Enric Mas no el chaval además que dejó buenas sensaciones en la vuelta

Voz 0298 05:26 a lo mejor no tan B porque acabó muy bien la vuelta segundo el recorrido del domingo es propicio para que gane un gran escalador así que bueno vamos a ver en principio Alejandro es la es la gran baza indiscutibles el ciclista mejor situado en las casas de apuestas pero muy atentos Enric Mas también y sobre todo que tenemos un equipazo con David de la Cruz con Mikel Nieve con Omar Fraile es decir que algunos van a pelear por la victoria hay otros les van a hacer un trabajo fantástico

Voz 1991 05:51 qué tal el tiempo en Innsbruck

Voz 0298 05:53 fantástico era la verdad un día un dejó muy bueno la verdad hemos estado en en Innsbruck y ahora en este pueblecito donde está la selección española concentrada a setenta kilómetros la verdad es que anochece muy muy pronto a las siete ya era de noche pero pero el día ha sido muy bueno mañana podría llover pero dicen que el domingo el día de la carrera de los chicos la verdad es que va a hacer bueno

Voz 1991 06:11 o sea que encima está disfrutando de buena temperatura la zona que Innsbruck para hacer turismo y eso da da tiempo

Voz 0298 06:18 sí es una es una zona de verdad se nota que aquí la gente maneja eh aquí el que el que vive lo hace lo hace muy bien es una zona de en el que eh

Voz 5 06:28 como digo la la imagen de la la de la temperatura no

Voz 0298 06:30 el los paisajes es realmente espectacular aquí en pleno Tirol ya digo que es un paraje extraordinario y lógicamente aquí en el Tirol y con las montañas pues no te iban a poner una carrera llana dicen que la más dura con cuatro mil quinientos metros de desnivel desde la de mil novecientos veinticinco cuando ganó Abraham Olano y fue segundo Miguel Indurain a ver si algo para

Voz 1991 06:50 si en el Mundial de la rueda pinchada que llegó a Usero rueda pinchada y tuvo que tirar el último kilómetro que aquello bailaba que no veas pero acabó llegando Abraham Olano muy siendo campeón creo recordar que le ganó en el sprint final Miguel Indurain a Marco Pantani

Voz 0298 07:03 a Pantani estuvo Indurain aguantando un poquito por detrás y luego llegó el esprín Indurain que no era un velocista pero que luego llegaba en los Mundiales y en este tipo de esprín seis ya fue medalla en Stuttgart en en pues como decimos también en en Oslo Ivonne pues la verdad es que Miguel era era muy bueno como también lo es Alejandro que como qué hasta con citando la la atención de todos los medios que día Johan museo que es una leyendo un campeón del mundo quién quiere que gane yo creo que es significativo le tiene mucho cariño le tienen mucho respeto admiración y que con treinta y ocho años esté a este nivel pues yo creo que que es significativo y sobretodo que el hemos visto como ahora hablaba con nosotros está muy muy tranquilo

Voz 1991 07:40 ya habló de memoria e igual me equivoco pero aquel año que ganó Abraham Olano en ruta hay quedó segundo Indurain en la crono fue al revés quedó Indurain primero creo que Olano segundo

Voz 0298 07:49 sí señor una corona ante pay pay to fall revivió miércoles si juega cómodo mira al ciclismo luego dices que no que te con lo que con los que nos gusta esto fue un miércoles pero no no es Pablo Ibar gratuito

Voz 5 08:02 ganó yo gano es verdad Miguel

Voz 0298 08:05 me sacro no fue por la tarde a eso de las cinco hora española y luego la prueba en ruta fue en horario nocturno eso llegó también la de un poquito más de de un domingo por la noche en ese vídeo pues me corrido aquí en la SER también pues con mucha mucha ilusión y bueno pues saber el a ver el domingo que pasa Gallego que puede ser un gran día para el ciclismo español

Voz 1991 08:22 en aquel Mundial histórico para nuestro ciclismo se ganaron cuatro medallas yo creo que este fin de semana con una nos conformamos así que vamos despacito vamos a trabajar bien y mañana nos cuenta saber cómo le ha ido a los nuestros como han pasado la última jornada antes la competición vale Borja

Voz 0298 08:36 sí también mañana en la carrera femenina que la contaremos en Carrusel por la tarde y luego la resumirá hemos por la noche con Mavi García con de Merino en fin un equipamiento muy majo el que tenemos aquí con las chicas y haber es muy difícil con las holandés así las belgas peleará por las medallas pero bueno a ver si a ver si es hoy o al menos estamos ahí arriba que es lo importante el ciclismo femenino que cada vez es más potente en España sobre todo con el crecimiento con el nacimiento del equipo Movistar este año