El Larguero (28/09/2018): La previa del derbi madrileño y el pase a semifinales del Mundial de la selección de baloncesto femenina

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiocho de septiembre ayer acababa las esta jornada en primera división hoy ha comenzado la séptima con el partido que ha disputado en Vallecas entre el Rayo y el Espanyol ya terminado con empate a dos marcaron para los madrileños Raúl de Tomás Facultad de penalti Ipar los catalanes anotaron Borja Iglesias Esteban

Voz 3 01:09 Panero el radio se ponen con cinco puntitos

Voz 1991 01:12 decimoséptima posición justo por encima del descenso y el Espanyol es quinto con once puntos en puestos europeos de hecho ha habido en algún momento del partido cuando ha puesto el Espanyol uno dos que se había puesto colíder de primera división verá final este punto hace que esté a dos de la cabeza para mañana otros cuatro partidos donde sin lugar a dudas destaca el derbi madrileño a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid el Atlético de Madrid separados por tan sólo dos puntos en la clasificación pero desde luego con tendencias sensaciones muy muy diferentes mientras en el Real Madrid han empezado a entrar las dudas después sobre toda la derrota en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla ese duro tres cero el Atlético de Madrid pues llega todo lo contrario e llega eh muy animado empezó la temporada dubitativo ha recuperado las buenas sensaciones ID hecho eh cómo ha cambiado la película en prácticamente una semana después de los tropiezos de Real Madrid y del Barcelona que ha tropezado dos veces de forma consecutiva en liga el Atlético de Madrid Si gana mañana termina la jornada de sábado como líder de la Primera División quién iba a decir al Cholo Simeone hace tan sólo diez días cuando el Atlético en Madrid en recuerdo que estaba siete puntos del del Barça en lo meramente deportivo ya sabéis que en el Real Madrid no van a estar ni Isco ni Marcelo que acabó lesionado en el partido contra el Sevilla en los rojiblancos Siniora no podrá contar con diez son Savic además a las cuatro y cuarto buen partido en el Camp Nou entre el Barcelona y el Athletic dos equipos que no están en su mejor momento a la una Real Sociedad Valencia ojo con el Valencia que ha empezado mal la temporada más que mal yo creo que es esperado a bastante más del Valencia porque es el único equipo ahora mismo de primera división que después de seis jornadas todavía no sabe lo que es conseguir la victoria y a las seis y media de la tarde Nos queda el Eibar Sevilla en Segunda División se ha disputado un partido Albacete dos Zaragoza dos en baloncesto en el Mundial femenino que se está disputando en Tenerife grandísimas noticias las que no llegan desde allí porque Marta Casas qué tal

Voz 3 03:15 muy buenas o la Yago buenas noches ya estamos en sí

Voz 0760 03:17 me finales pues si el objetivo de

Voz 1509 03:20 a superar los cuartos de final ya está conseguido lo hemos hecho superando a Canadá por cincuenta y tres A68 en un auténtico partidazo de las nuestras que han vuelto a ser las muestras con esa intensidad con esa garra lucha con esa pelea a la que nos tienen acostumbradas al final ha sido una primera parte muy igualada la segunda parte han metido dos o tres marchas más en defensa para que te hagas la idea Yago el tercer cuarto terminó cincuenta cuarenta y siete ganando Canadá y al final el partido ha terminado cincuenta y tres sesenta y ocho sea que tan sólo hemos encajado tres puntos en los últimos diez minutos claves así que con todo esto con todo este trabajo con todas estas sensaciones buenísimas que ha dejado la selección española ya estamos en las semifinales del Mundial mañana se van a jugar jugamos a las

Voz 0231 04:02 nueve de la noche las ocho en Canarias contra Australia antes

Voz 1509 04:05 que se jugará la otra semifinal entre Estados Unidos y Bélgica desde las seis y media de la tarde

Voz 1991 04:09 gracias Marta luego volveremos porque queremos hablar con alguna de las nuestras en golf tenemos en marcha desde hoy en París la Ryder Cup una esas competiciones preciosas yo creo que es la típica competición que aunque no seas muy fan del golf te engancha porque es ya sabéis esa batalla entre Estados Unidos y Europa en el los partidos de la mañana han estado mejor lo están los norteamericanos eh han ganado ese parcial tres uno pero por la tarde Héctor González

Voz 3 04:37 muy buenas que da llegó muy buena hemos vivido momentos

Voz 1991 04:40 sí pleno histórico para las parejas euro

Voz 0231 04:42 otras entre ellas la formada por Sergio García y el sueco Alex Noor en porque es la primera vez que ganan los cuatro Four Seasons la modalidad en la que los dos integrantes de cada dúo compiten con la misma bola a remontar Europa ha puesto cinco tres ha remontado el resultado de por la mañana así que cinco tres para los nuestros Europa cinco Estados Unidos tres mañana otros ocho puntos en juego también por parejas en el Golf National de París con los nuestros Joan Ramis Sergio García compitiendo por la mañana

Voz 1991 05:07 pero es que no sólo es que hayan ganado Héctor es que además creo que dos de los partidos eran cinco hoy seis que no cinco y cuatro

Voz 0231 05:14 sí en los hoyos los habían terminado dos quedando controlados por jugarse sobrado cuatro hoyos de Europa ya ganaba

Voz 1991 05:20 el partido de Sergio García después de nueve hoyos ya ganaban de siete somos los europeos que una pasada

Voz 0231 05:29 a una burrada la paliza que la mete de Europa Estados Unidos por la tarde menos mal que han arreglado lo de por la mañana entre otros Jon Rahm había caído junto a Justin Rose en el duelo inaugural

Voz 1991 05:37 dos españoles tenemos en esta competición Jon Rahm Sergio García que seguro que van a seguir siendo protagonistas luego hablamos y vamos a estar también en París para haberse hablamos con en este caso hemos quedado con la hermana de Sergio García que ha ido a hacerle una visita para vivir esta Ryder Cup allí de de primera mano y en Fórmula uno sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria es en el circuito de Sochi el mejor tiempo para Hamilton botas segundo y Verstappen tercero en cuanto a los españoles Carlos Sainz acabó décimo segundo y Fernando Alonso acabó décimo séptimo las once treinta y seis contado todo empezamos

Voz 1991 07:04 mañana a las nueve menos cuarto es el gran partidazo de la jornada es el partido de el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y el Atlético de Madrid como digo separados por dos puntos en la clasificación y cómo ha cambiado la película de un Real Madrid que ha dejado buenas sensaciones al principio temporada no llegó luego la derrota en el Sánchez Pizjuán han entrado las dudas el Atlético de Madrid que claramente ha ido de menos a más en este campeonato ICO como decía al inicio Si gana en el Santiago Bernabéu que no se le da mal además en los últimos años creo que llevan los últimos cinco años sin perder eh dos empates y tres victorias los dos últimos empates tres victorias anteriormente Si gana saldría en la jornada del sábado como líder de Primera División que se iba a decir a los atléticos hace hace diez días

Voz 3 07:49 a Pedro Fullana qué tal muy buenas o muy buenas Antón Meana qué tal buenas noches tal Yago buenas noches hola Meana eh hay preocupación con eh

Voz 1991 07:58 el Real Madrid hay preocupación en los blancos

Voz 3 08:01 tal y como es ahora mismo la situación bueno

Voz 0231 08:03 ocupación igual no es la palabra pero sí cierto respeto

Voz 0497 08:06 esto el otro día se perdió en Sevilla de una mano

Voz 0231 08:08 la inesperada una mala primera parte dijo Casemiro en Movistar Plus que habían regalado el primer tiempo y eso no se puede repetir pero más que preocupación hay eso cabreo por la mala imagen del otro día en Sevilla ganas de dar la vuelta a la situación hoy en los quince minutos que hemos visto en el entrenamiento Lopetegui ha preparado unos ejercicios de estiramientos para ver que el equipo está de buen rollo

Voz 3 08:29 Ello ejercicios divertidos con Brown

Voz 0231 08:31 más con risas con aplausos para eso transmitir en los quince minutos abiertos a la prensa buen ambiente mañana tienen que demostrarlo un estadio que mirar su equipo con lupa porque lo de la Roma hace diez días fue maravilloso pero hace una semana más contra el Español victoria sin brillo y hace unos días el mal partido en Sevilla ya

Voz 3 08:51 cómo ha visto a Julen Lopetegui en rueda de prensa

Voz 0231 08:54 pues yo le he visto demasiado tocado creo

Voz 0497 08:57 que no era su mejor día que da la sensación de que

Voz 0231 09:00 lleva cuarenta y ocho horas estudiando qué pasó en Sevilla buscando soluciones para que no se repita en el derbi no esperado Julen Lopetegui tan plano tan discreto tan triste con un mensaje tan pausado practicamente sin fuerza en el discurso sin mandar ningún mensaje que pueda enganchar a la afición madridista de hecho el le han preguntado directamente a Lopetegui como está

Voz 0760 09:22 a él se ve preparado para dirigir el Madrid mañana

Voz 1 09:27 sí estoy bien estoy viendo cómo no voy a estar

Voz 1245 09:30 preparado en el fútbol todo va muy rápido y las las victorias y las derrotas Duran Duran parecidos en la vida en el entrenador y así debe ser un equipo más de la exigencia del Real Madrid con lo cual estamos centrados y con la máxima energía de cara al partido de mañana

Voz 1991 09:47 bueno e Dunne Lopetegui y la verdad es que muchas veces no se sabe si está enfadados está triste Si está feliz si está eufórico porque más o menos mantiene el mismo semblante en en zona de de rueda de prensa el equipo como está

Voz 3 10:01 eh

Voz 0231 10:02 pues bueno el equipo está eso asimilando la baja de Marcelo que como tú decías en la apertura del programa es oficial

Voz 3 10:08 lesión en el sóleo va a estar fuera por lo menos

Voz 0231 10:10 en los próximos tres partidos digo por lo menos porque después llega el parón de selecciones no va a ir con Brasil y haber cuando vuelve después de la fecha FIFA pero no va a jugar mañana no va a estar en Rusia ante el CSKA ni tampoco

Voz 6 10:21 en el próximo partido de Liga fuera de casa contra

Voz 0231 10:24 el Deportivo Alavés en Vitoria recupera afortunadamente Carvajal que va a jugar en el lateral derecho completando la defensa con Sergio Ramos con Raphael Varane yo creo que va a jugar en el medio el equipo de garantía el Casemiro Kroos Modric por mucho que a Lopetegui el que más le guste de todos en este inicio de temporada es Ceballos cree que le aporta un montón al equipo pero

Voz 6 10:45 no hay intocables que se han ganado el City que

Voz 0231 10:48 de marcan la diferencia como los tres que te he dicho así que de primeras no apostaría por Ceballos por mucho que elevó con Lopetegui y arriba Asensio Bale Benzema un Real Madrid que no le ha ganado en las primeras semanas del campeonato a los grandes al Atlético de Madrid en Tallín Nole ganó al Athletic belong semanales tampoco al Sevilla en Nervión tampoco le ha preguntado hoy Lopetegui has sacado un poco de pecho por la victoria

Voz 3 11:13 nos hemos ganado a un partido importante

Voz 1245 11:16 es un equipo menor casi finalista el año pasado por un gol en la Champions no no no no creo que sea así el equipo está preparado para poder ganar a cualquier equipo es así ocurre que también la competición sabemos que cualquier equipo en un momento dado te puede eh te puede ganar si tu nuestras acertado ese día es así pero no creo que el equipo está preparado sin ninguna duda para para afrontar cualquier tipo de partido para enfrentar a cualquier tipo de rival

Voz 1991 11:44 el equipo preparado mañana pero desde luego otro tropiezo en Liga y en este caso contra un rival directo como es la lucha por el título con el Atlético de Madrid ha empezaría a ser un poco mosqueado

Voz 3 11:51 eso sí sería un duro palo que

Voz 0231 11:54 lo que no hay tampoco argumentos sólidos para pensar que eso va a ocurrir seguro sacro que si estábamos maravillados con el partido del Madrid contra la Roma hablando incluso de que era el mejor partido del Madrid en años en casa el mejor partido

Voz 0760 12:07 lo de la presente temporada o de de equipo español ahora

Voz 0231 12:10 pensar que el Madrid a perder seguro contra el Atlético de Madrid yo creo que no es justo pero es verdad que ese género son esas dudas en Sevilla que en la segunda parte el Madrid mejoró en el Pizjuán pero tampoco fue mucho mejor que el equipo de Machín en la ocasión de Bale que pudo cambiar el encuentro pero no fue un Madrid que se reivindicó en ese hecho cuando tiempo en Andalucía mañana tienen que dar la cara con un Bernabéu que se va a llenar pero con un público que va a mirar con lupa a una plantilla que le está costando arrancar bien la presente campaña

Voz 3 12:38 me dejó algo mañana que el equipo no se concentra

Voz 0231 12:40 que mañana por la mañana conoceremos la lista de convocados para

Voz 0760 12:43 a quiénes se quedan fuera de la primera gran

Voz 0231 12:45 lista en casa para este derbi en el Bernabéu

Voz 3 12:48 hasta mañana a esta mañana en Marbella cómo están los de Simeone como llega al Atlético

Voz 1991 12:52 de Madrid bueno pues llega en un gran estado de forma transitoria

Voz 0760 12:55 las consecutiva se contamos la de la Liga de Campeones que en se lo iba a decir a Simeone los suyos no adrede que comenzaba la temporada como decías con dudas y con críticas pese a la victoria en la Supercopa de Europa y que encadena como decimos tres victorias seguidas dos partidos sin encajar gol buen juego y además ha mejorado mucho en cuanto a las sensaciones llegó a estar a siete puntos del Barça si mañana gana el líder del Santiago Bernabéu que no se le da nada mal a Simeone como bien decías cinco años consecutivos sin perder en el Santiago Bernabéu pero es que desde que ganó su unión en dos mil trece llevaba el Atlético Madrid catorce años sin ganar en el Santiago Bernabéu fíjate lo que ha estudiado la historia Diego Pablo Simeone eh es muy sencillo catorce años sin ganar de forma consecutiva en los últimos veinticinco años antes de similar fue sólo dos victorias

Voz 1991 13:36 partido que acabó uno tres creo que anda que metió dos goles José María anda que no llamamos veces a José Mari en esos catorce años de acuerdas de cuando ganasteis en el Santiago Bernabéu

Voz 0760 13:45 hasta que yo se rompió garra que llegó Simeone el primer año en dos mil doce fue una derrota pero a partir de ahí tres victorias consecutivas y los dos empates de los dos últimos años además es curioso los cuatro últimos enfrentamientos entre Atlético Madrid y el Real Madrid han sido empates sean el Bernabéu en el Wanda o la final de Tallin que terminó en empate luego ganó el Atlético de Madrid ya en la prórroga en lo deportivo Savic Hilla son son las únicas bajas para mañana ninguno de los dos ha entrenado hoy el portugués tienen una contusión en la rodilla pero lo más importante sin duda es que Jiménez está vamos en plenas condiciones ha entrenado a un gran ritmo en el día de hoy Simeone portando podrá poner en práctica en defensa lo que quería llevar a cabo con Simeone con Jiménez junto a Godín y con

Voz 1991 14:21 Juanfran Lucas Hernández en los las

Voz 0760 14:24 es la portería fija los delanteros fijos con Griezmann y dio Costa y las dudas en el centro campo Koke y Saúl van a jugar y luego otros dos o bien tomas o Rodrigo o mar o Correa veremos porque era puesta pero en principio el plan que más gusta a Simeone y por el que ha ido viendo según una cosita esta semana sería Thomas en el centro del campo llamar a pierna cambiada un Diego Pablo Simeone que cree que el Madrid ha superado bien la baja de Cristiano y que en estos partidos poco importa el estado físico de los equipos

Voz 0501 14:52 siempre son partidos especiales está claro que la ausencia de Ronaldo la la está manejando muy bien el Madrid en todos esto partido viene compitiendo enormemente en cuanto a la a la forma que llegarán cada equipo mucha importancia porque son partido de emociones son partido hombres son para gente con mucha personalidad y aquello que obviamente pueda jugar en ese límite accionar son lo que terminaron respondiendo naturalmente al juego el pudo obviamente son lo que puede terminar resolviendo

Voz 0760 15:28 ha sido bueno y uno de los Fueros que suele jugar con mucha pasión este tipo de partidos es Diego Costa que eh resolvió de forma magnífica la final de Tallin Estonia pero en cambio en la Liga lleva siete meses sin marcar no le preocupa mucho a Simeone porque dice que está haciendo buenos partidos y aporta mucho al equipo

Voz 0501 15:45 contra lo veo fantástico para mí era el primer tiempo sobre todo es un partido muy bueno participó en la asistencia del primer gol del equipo se movió continuamente físicamente fuerte mañana aseguraba

Voz 1991 16:01 Mari Diego Costa que va a ser desde luego uno de los hombres importantes en el Atlético de Madrid también se espera mucho Fullana de Griezmann un jugador que se le da bien últimamente el Santiago Bernabéu amargan las tres últimas visitas

Voz 0760 16:13 el sexto de los dos últimos empates a uno fueron con gol de Antoine Griezmann la última victoria también marcó Antoine Griezmann íbamos a ver si consigue marcar por cuarta vez consecutiva en el Santiago horarios sólo un jugador en la época moderna lo ha conseguido fue Samuel Eto'o con el Mallorca que marcó cinco goles en las cuatro visitas de forma consecutiva que realizó el Santiago Bernabéu por cierto que cambia también las rutinas Simeone eh no se concentra tampoco el equipo como suele ser habitual el día antes la noche antes lo hará mañana a partir de la una de mediodía será cuando de también la convocatoria de el partido y la plantilla toda la familia rojiblanca han despedido al padre Daniel que falleció la semana pasada con una misa celebrada en la capital y donde ha asistido pues todos los rojiblancos que que estaban en la capital algo

Voz 3 16:53 más Fullana pues nada más mañana lo contra

Voz 0760 16:55 hemos en Carrusel deportivo un derbi por todo lo alto y veremos si se mantiene la racha del Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu con Simeone

Voz 1991 17:02 abrimos tiempo de sanedrín Álvaro Benito qué tal muy bueno

Voz 3 17:04 tras bragas traslado a Gustavo López buenas noches

Voz 0953 17:08 qué tal muy buenas hago Miguel Martín Talavera

Voz 3 17:11 hola qué tal qué tal buenas noches cómo estáis quién llega mejor si es que llega alguien mejor Álvaro

Voz 7 17:18 no yo no creo que se llegue ninguno mejor no el Atlético no ha tenido el comienzo deseado seguramente en la competición doméstica que son el Cholo pues intentando acoplar a los a las nuevas yo nuevos elementos honor fichajes intentando también recobrar yo creo con poco la la solidez defensiva que la primera jornada pues parece que había desaparecido el Real Madrid pues tiene un cambio de tendencia no cambio de entrenador que una era post cristianos yo creo que es un jugador que cambia totalmente lo que es la dinámica de otra manera de jugar de su equipo pero en estos partidos va a ser igualados que irá por detalles dieron pero se quieren mucho mejor pero no es una cuestión de quince mejoro quien peor es es un derbi independientemente de quiénes que por arriba o por abajo independientemente de lo que son las bien Amical cada uno los equipos uno puede venir en una dinámica positiva y otra negativa es un derbi cuando es un derbi que solía todo lo que viene de atrás no hay Urán después de un partido como esto creo que el Atlético de Madrid viene algo mejor de menos a más y el Real Madrid perdiendo ese partido frente al Sevilla que cuna sensaciones medidas extraña pero también venía muy bien de una semana a otra no se puede decir que es el mejor equipo que pueda haber en Europa ha sido el peor equipo entonces cuando el partido que hay mucho más que en juego tres puntos hay una después creo que las dinámicas da igual Maeso como el Cholo es un partido para hombres es un partido para gente con muchísima experiencia es un partido para gente que tiene personalidad los equipos tienen jugadores de esa magnitud no tanto con personalidad con experiencia y sobre todo con saber cuál partido

Voz 1576 19:10 yo creo que se puede llegan a mejorar Atlético Madrid pero no porque sea mejor equipo o porque con eso es un plus de de de favoritismo porque creo que antes descubrió los problemas que tenía los descubrió en las tres primeras jornadas sobre todo ajustó cosas mejoraron físicamente algunos futbolistas y a partir del parón de selecciones hemos visto a un equipo que ha crecido claramente que ya mereció ganar de forma muy clara contra el Eibar a tirando más de veinte veces a puerta que ganó en Mónaco que ganó claramente al al Getafe que es un auténtico hueso que ganó a al otro día al al Huesca jugando muy bien al fútbol Ícaro que en ese sentido pues las cosas tiene más claras el Real Madrid por su parte creo que viene con más dudas porque yo creo que seguramente los dos primeros los dos peores partidos junto con el junto con el de Bilbao pero muy seguidos han sido Espanyol Sevilla y ahí sí se han visto dudas y luego creo que además tiene bajas importantes que es verdad que Marcelo no estando bien sobre todo defensivamente ofensivamente Le da mucho el equipo y lo vimos estando todavía peor físicamente en en Estonia en la Supercopa que hizo sobre todo una gran primera parte así el caso de Isco yo estuve en caso disco es un jugador que y realmente bien el Atlético de Madrid es al que más problemas ha tenido el Atlético de Madrid a la hora de de parar en los últimos enfrentamientos y creo que en ese sentido el Real Madrid puede llegar sobre todo después de esos dos partidos con algo más de dudas

Voz 1991 20:37 que quién o mejor dicho que qué partido esperáis Álvaro donde crees que van a estar las claves del del encuentro

Voz 7 20:46 bueno pues yo espero Maca Manolo el guión establecido de los últimos Verdi no es una ley épico que va alternar por momentos

Voz 3 20:54 de aumentarán de Divac

Voz 7 20:56 con Ekiza en bloque medio durante muchos momentos del partido esperando el error la circulación del Real Madrid saliendo muy rápido no confirman Costa pues Cole verdad es que seguramente pues jugará es un elemento más a la hora de contratar porque es muy buena opción y es un jugador rápidos potentes pero no espero una Atlético queriendo llevar el timón no esperará a los errores del Real Madrid y atacar los espacios pero donde siempre lorquino que se el Real Madrid y con la pelota lo que sea capaz de someter al Atlético de Madrid durante muchas fases del partido pues determinada el desarrollo y el Real Madrid es capaz de estar sino con la pelota de encontrarlos aún credos es de los agujeros a la defensa del Athletic en de hacerles correr sin el balón de desgastar tendrá muchas opciones de éxito no Si si el Atlético pues logra erige ocultar incomodar esta circulación pues es es la muestra posibilidades del equipo hecho algo en el Bernabéu

Voz 1991 21:55 lo a gusto que partido visualizar

Voz 7 21:58 aparte de lo que hiciera Aaron no que te penaliza cualquier tipo de pero vivas en una eternidad del campo el Atlético de Madrid entonces el Real Madrid no puede cometer los errores que cometió por ejemplo frente al porque eso del Atlético Madrid que lo penaliza y eso creo que en el medio pues tal partido no con independientemente de los jugadores que por otro Simeone con cuatro cuatro dos con una superioridad en el medio pero sabiendo que el Real Madrid con Modric con Casimiro con Kroos con gente que pueda jugar ahí que si pierde esa zona si es inferior en de partidos y es un un equipo con con una intensidad que es inferior a la que puede permitirse el partido puede tener a los muchos problemas recorremos enfrenta Sevilla independientemente de lo que sucedió en medio o adelante el Real Madrid no tuvo la intensidad de duelos individuales que que tenía que ganar no lo ganó y eso es un problema muy importante pero el Atlético de Madrid eso lo penaliza digo en quién intensiva tiene trabajo tiene sacrificio es un equipo muy solidario el Real Madrid se encuentra un equipo inferior en ese sentido va tener muchísimos problemas la individual en esta clase de encuentros el fundamental es la que dio arriba y sobretodo en defensa entonces viene corregir muchas muchas facetas del juego en ese sentido no perder en zonas determinadas te puedo encerrado a contra no se en un equipo blando como lo fue incivismo por ejemplo me perdía el balón lo atacaban de crearon superioridad tanto por dicho como por banda izquierda y ahí el Atlético Madrid puede ser es superior pero me encuentro eh creo que va a ser un encuentro peleado disputado en la zona del medio campo va a ser difícil gane la batalla va a tener mucho

Voz 0231 23:41 tal tal acto como lo es

Voz 1576 23:44 a ello Eurocopas que yo más que en el centro del campo quizá como en otros partidos por lo que he visto los dos equipos creo que las dos áreas van a marcar la las diferencias sobre todo porque a los sobre todo hace el primera el primer tercio de de de este arranque de temporada el Atlético de Madrid han tenido errores individuales en Suárez han penalizado mucho de la han costado goles y puntos y al Rama y tampoco determinó deber sino en en el entramado defensivo ya ya sea colectivo o ya sea individual y creo que también van a ser decisivos las otras dos áreas yo creo que estamos hablando seguramente con con cuatro de los jugadores más más letales de de de del planeta fútbol Griezmann Costa Benzema Bale y por supuesto también Marco Asensio y creo que va a ser un partido muy muy equilibrado creo que va a ser va a estar todo bastante igualado

Voz 0231 24:36 y a partir de ahí creo que la

Voz 1576 24:39 la diferencia sobre todo va a ser quien acierte Iker acierte primero a tener mucho mucho

Voz 3 24:44 también han dado sueco es el Atlético de Madrid que está en juego

Voz 1576 24:46 es mucho mejor con el con el resultado a favor pero creo sinceramente que quién sea más contundente en las áreas en un partido de de detalles Se puede llevar gran parte del encuentro

Voz 1991 24:56 partido para quién Álvaro a en este tipo de partidos quien tiene que aparecer quién esperas que aparezcan en Madrid

Voz 7 25:02 bueno yo espero que todos los jugadores recibieron

Voz 1221 25:07 empezando por por la ley

Voz 7 25:10 defensiva que creo que el otro día estuvo muy lejos de del nivel que pidieron que esto seguramente la mejor pareja de centrales

Voz 0953 25:19 y lo que pueda haber una de las

Voz 7 25:21 mejores en el top todo esto top tres como mucho luego obviamente pues ven yo creo que el otro día fíjate que yo estaba esperando cuando abrieran las curvas repechos durante la temporada pues tiene iba a querer coger el timón no que se otro a lo cogiera ese llano Ronaldo pues el otro ya apareció que Bale era de los que quería revelar Fenoll entre ese momento

Voz 1221 25:44 duro en Sevilla con el tres a cero en contra

Voz 7 25:46 de momento anímicamente complicado lo de donde tiene que haber líderes no ahí parece que Bale fue de los pocos que se revelaba contra con esa derrota o contrasta desde resultado adverso no de estos partidos lo que ha dicho el solo y consiguió ganar el partido para gente con mucha personalidad no es un partido donde Asensio pues no hay que terminar de asomar la cabeza como un hombre importante en el fútbol europeo donde Benzema tienes que coger galones y por supuesto Kroos Modric etcétera no no está Marcelo es una baja importante en este tipo de partidos cero bueno a ver yo creo que la la el once titular posible que el Real Madrid está repleto de jugadores de prestigio no pero es cierto que Cristiano vamos a ver quién es el que los días de la verdad acoge coge te timones

Voz 1991 26:31 Bush a quién esperas tú

Voz 7 26:33 los hombres lo dijo el Cholo es un partido para hombres partido para que tiene personalidad partido el cual de el balón no te puede quemar esas fundamental querer el balón independientemente lo pueda perdieron no intentar cada una las jugadas se de decisivo en la usuaria como decía anteriormente creo que es fundamental lo que decía yo he o lo que se ha hecho lo mejor dicho pero que coincido plenamente con gente que este partido es fundamental para la gente que quiera jugando partidos pasionales no es un tema murió exclusivamente tres puntos y que de lo que gané es importante a nivel clasificatorio no esto depende mucho más hay un les puede cada uno a hecho partido por eso el Cholo decía que un partido para hombre para quererlo Cuadri que tenga pues tienen que aparece los Koke Saúl que apareció Diego Costa y Griezmann Corbijn Jíménes entre el propio habla cuando se ha exigido porque te van a exigir creo que es un partido para ellos es fundamental para esos que sepan que que este partido Ana Cher exigido porque el Real Madrid al y ahí es donde se ven los hombres

Voz 1991 27:35 tala sí muy parecido

Voz 1576 27:38 por ello yo creo que en el Atlético de Madrid cuando aparece el portero de aparece Griezmann pues prácticamente estamos por por ganado los los

Voz 3 27:48 de partidos del Atlético de Madrid yo creo que sí

Voz 1576 27:50 eran momentos en contra el Real Madrid en el Bernabéu seguro que vas a sufrir y ahí tiene que aparecer Oblak para para evitarte problemas y luego o también tienes que tiene que aparecer Griezmann yo creo que él se ha visto en estos últimos partidos que cuando el francés estoy inspirados ha metido entre líneas H jugar al equipo ha sido ha sido otro ir completamente distinto y creo que que de ellos sí de la contundencia de Costa como se vio en Estonia va va a llevar gran parte del del partido el Atlético de Madrid y sobre todo también a la

Voz 7 28:24 ahora de crear ese

Voz 1576 28:26 en el centro del campo Koke yo creo que en los últimos partidos de que también ha sido muy buenos más en el medio que seguramente mañana leamos o por lo menos de salida a un poco más en un costado y a partir de ahí pues si él es capaz de conectar con Griezmann pasan cosas buenas para el Athletic

Voz 1991 28:41 yo no sé vosotros pero yo Álvaro tengo muchas ganas de ver ese Ramos Griezmann

Voz 0953 28:47 sí bueno fíjate que que sí

Voz 3 28:52 bueno pero se van a encontrar eso seguro eh

Voz 0953 28:55 vamos a ver más el Ramos cosas bien porque porque debería

Voz 7 29:00 Mancera descuelga mucho más inteligente no juega delantero adultos sino que de extremo su carrera acordados pero es un jugador que interpreta muy bien cualquier cosa y además yo creo que cuando se descuelga de la posición de delantero es mejor jugador cuando éste ese ese elemento que une no de nexo entre entre los centrocampistas Si y Diego Costa así que yo creo que no no lo vamos a hablar mucho pero pero si el el el duelo Ramos todo hasta que

Voz 0953 29:34 yo estoy bastante calentito lo vamos a ver si yo decida

Voz 1 29:36 para el morbo de cómo te gusta el moro lo de lo de fuera no no no

Voz 0497 29:43 es sinceramente creo que creo que el te

Voz 1576 29:46 María Ramos diriman ha sido bastante menor de de de de lo que le ha crecido en las últimas semanas yo creo que una foto

Voz 9 29:54 lo que se ha ahorrado Griezmann que no pasa nada porque Sergio no está afortunado porque cuando cruzas lavar

Voz 1576 29:59 de la de de falta el respeto creo que pierde la razón pero creo sinceramente que no ha tenido ni más trascendencia ni en Griezmann El Vestuario del Atlético de Madrid creo que Ramos y Madrid también pasan bastante el tema y creo sinceramente que en ese sentido yo me quedo más con el Costa Ramos que decía Álvaro más que el más que encontramos

Voz 1991 30:18 no me Brian entonces al morbo no tan buena leche lo que hay por otro lado

Voz 10 30:21 fíjate lo con él sin lo digo mira

Voz 1991 30:26 Ana además es que mira estoy convencido que luego van a estar en el campo Se van a dar la mano sin ningún problema y que no va a pasar nada entre ellos

Voz 8 30:33 no tengo ninguna duda vamos sin ninguna duda

Voz 7 30:36 lo que dice un poco tala el folclore de fútbol que los dos equivocaron ahí no no tiene más trascendencia pero mucha Bélgica bien siempre no Rossi la falta de respeto está bien pero el morbo aparte de lo que pueda llegar a ser el fútbol

Voz 11 30:50 ti te encanta

Voz 1991 30:52 Dati

Voz 10 30:55 aquí

Voz 3 30:56 tú eres mucho pero es mucho más ambicioso que yo

Voz 7 31:03 de Pulchra como yo por ahí seguimos hablando no

Voz 3 31:06 no

Voz 1991 31:08 nada compañeros mañana está ahora ya sabremos qué ha pasado en ese ese derbi madrileño entre el Real Madrid

Voz 3 31:15 Tico de Madrid esto es espectáculo puro lo contaremos en Carrusel y lo contaremos también por la noche hablaremos con los protagonistas también en Carrusel efectivamente que Álvaro Gus tala un abrazo a los tres hasta mañana

Voz 8 31:28 hola qué tal

Voz 22 35:16 sí

Voz 1991 35:46 seguir analizamos ese partido del Camp Nou a las cuatro y cuarto de la tarde entre el Barça y el Athletic los dos llegan después de no vivir sus últimos mejores partidos la verdad es que no están los dos

Voz 3 35:57 su mejor momento pero es que antes nos vamos a Valle

Voz 1991 35:59 como ya sabéis que en el partido adelantado a la jornada del viernes ha empatado el Rayo Vallecano dos con el Espanyol y por ahí en Vallecas todavía está José Palacio hola Palacio muy buenas

Voz 6 36:08 qué tal muy buenas si su equipo vaya en esta jornada número siete Se abierto con el Rayo Vallecano Espanyol dos Un partido con muchas ocasiones con goles queremos ver a ver cómo lo ha vivido uno de los hombres importantes del Rayo Vallecano un fijo en la banda izquierda Moreno qué tal muy buenas Alex buenas resultó justo bueno con ese empujón al final los podido saber llevar los tres puntos

Voz 0501 36:29 Bono eh eh el español es un equipo que le gusta Juárez de atrás que igual que nosotros que le gusta tener balón icono e al final ellos también que mejora hacia la presión mejor tenía ocasiones de gol no a la hora de mantener el balón de un lado a otro con paciencia bueno yo creo que se ha visto pueden partido a la hora de de la afición no

Voz 6 36:53 era bueno también romper un poco la dinámica que teníamos aquí en Vallecas será uno cuatro contra el Sevilla uno cinco contra el Alavés se da por bueno que sea derrotado a pesar de una verdad

Voz 0501 37:02 bueno yo creo que el partido es ahí estoy ha cambiado mucho en la hora de de tener mucha más paciencia como de hecho le de ida la o tienen mucha más posesión oí sobre todo faltó mejor la la pizca de suerte de equidad a la hora de de meter el tercer gol que iban eh yo creo ocasión un partido bonito de Beverly Sofía también dentro del campo no

Voz 6 37:23 el último de te dejamos ir a descansar porque te quería preguntar lo que ha pasado prácticamente el final del partido minuto noventa noventa y uno de repente estabas tú también de por medio en la jugada pita al árbitro el penalti a favor del Espanyol lo ha corregido el parque está siendo muy utilizado que en Vallecas creo casi un poquito y escatológico lo quieras comentaba

Voz 0501 37:42 sí sí sí la verdad que bueno ya no sabemos lo árabe

Voz 1245 37:46 te te da para Palomar

Voz 0501 37:49 en este caso otra dedicado esta vez no ha acertado a la hora de de que no ha sido penalti y menos mal no que que sobretodo los minutos que uno gitano ese penalti fuera Asia los un palo muy grande que ha pensado cuando lo vital yo estaba mirando a Adrián Embarba ahí estaba acojonado porque me lo dice no hay que no tienen está de baja diciendo yo no tranquilo fuera fuera claro que confiaban en él cree Casio fuera pero bueno yo le pregunto al árbitro y me ha dicho las veces y siglo pitor yo vaya barrios bajo la vida evaluar entonces y ahora me lo saqué

Voz 6 38:25 bueno pues nada muchas gracias Alex pero esa jugada que ha sido un poco la que ha marcado el final del partido porque era un ocasiones da que podía ponerse por delante del español ha corregido bien Alberola Rojas que era el al árbitro del encuentro por eso juego también ha preguntado en rueda de prensa a Ruby al técnico del Espanyol

Voz 0231 38:43 fíjate porque lo escrito también de una manera

Voz 6 38:45 te cómica

Voz 0165 38:48 cuando ese momento cuando vas a entrar a quirófano no a ver qué pasa eh pero bueno sigo diciendo lo mismo para mí es un acierto que si no se iban a pitar un penalti que no lo era pues que hayan rectificado entonces lo tengo que perder mucho tiempo en eso lo que pasa es que bueno es llegar a Milito que de lo de lo acabarán sacando en este momento

Voz 6 39:06 pues bueno finalmente le gusta el a todo el mundo prácticamente hemos escuchado Alex también a rubias que bueno reparto de puntos que yo creo que salen los dos más o menos contentos si ha sido lo justo y lo merecido en esta tarde noche aquí en Vallecas

Voz 1991 39:19 gracias Palacio pues eso es lo importante que el bar sirva para sumar cosas y no para restar es decir que corrija las acciones eh que en este caso eran erróneas para ser más justo para eso llegado el VAR dejamos el partido de Vallecas y hablamos del encuentro de mañana a las cuatro y cuarto en el Camp Nou entre el Barça y el Athletic Santi Ovalle qué tal muy buenas qué tal Yago muy buenas eh cómo está el Barça porque yo no sé si está en un momento de duda

Voz 23 39:49 sí la verdad es que sí aunque Valverde se niegue a reconocerlo se niegue a a creer que el VAR se está tan mal como dicen la crítica no pero sí que es verdad que hoy llega con ciertas dudas primero llega sin Umtiti que queda fuera por lesión porque arrastra molestias en la rodilla izquierda desde antes del Mundial desde la pasada temporada ya han decidido que tiene que parar se cae de la convocatoria pero sobre lo que me preguntabas a vueltas con el mal juego y con los resultados hoy Valverde pues ha respondido a las críticas sigue manteniendo que los dos goles en un minuto de Butarque fueron un accidente dice que ve una actitud extraordinaria en sus jugadores y que no hay falta de actitud también dice que hay cosas que mejorar lógicamente pero cuando se pierde y también cuando se gana contábamos ayer que en el club creían que no fue un accidente lo de Butarque y que hay tics que recuerdan a Roma pues bien dice Valverde que comprar Butarque Roma es un disparate Ike cualquier derrota supone un terremoto en el Barça escucha

Voz 1804 40:56 claro que necesitamos los puntos el Athletic necesita los puntos claro que los necesita el Girona el Espanyol equipos necesita los puntos negros también los más porque cada vez que se pierde primer terremoto entonces se supone que estoy ante las los medios especializados en fútbol es porque te tras las preguntas para hacerme con respecto comparar ese parque de la Roma es disparate

Voz 1991 41:21 puede ser puede ser un disparate comparar esos dos partidos lo tiene muy claro Valverde sabe perfectamente dónde está que una derrota supone un terremoto en el Barça pues imagínate una derrota y un empate de forma consecutivo en Liga pues es un terremoto con tsunami posterior a lo más Andy no que

Voz 23 41:39 eh lo que los que comparan la derrota de Butarque con la de Roma insisto no es la prensa es a la cúpula de el Barça gente de la directiva del Barça que hacía este excesivo en lo no es una cosa que salga de la pensar sino que sale del propio Klopp así que Valverde se equivoca cargando contra la prensa y no contra contra miembros del club

Voz 1991 42:01 bueno pero ya sabes que es más fácil disparar a la prensa que disparará otro lados esto es así no no no lo vamos a inventar ahora gracias ante un abrazo un abrazo

Voz 3 42:10 delante va a estar el Athletic que no sabe lo que es ganar desde la primera jornada de Liga dio González muy buenas

Voz 0497 42:15 qué tal muy buenas hay preocupación en Bilbao porque el equipo

Voz 3 42:17 luego bien no está

Voz 0497 42:19 no no estaba no yo te diría que en su liga la Athletic llega con dudas al choque de mañana el empate con el Real Madrid ilusionó ese empate a uno en la primera parte contra el Betis en Sevilla también pero el partido ya contra el Villarreal ha dejado de bajón al al personal y bueno a ver que ofrece mañana en Opel dicho quiere que su equipo sea muy valiente recupera que ya está en principio digo que ya está pero porque está entrenando bien esta semana pero nos ha dicho que no está para noventa minutos el Toto Berizzo también regresa Susaeta tras la sanción y otros tres más Dani García que ya te digo que con Susaeta van a estar en el once rico que para lo que quiere ver dicho mañana al Camp Nou yo no descarto que también en el en el equipo titular y no las que ha pasado de de la sorpresa agradable en pretemporada titular en las dos primeras jornadas por aquella ustedes y luego

Voz 1991 43:09 tiende a desaparecer digo y luego desaparecer

Voz 0497 43:12 ya ha jugado en el filial hasta hasta mañana que vuelve al el primer equipo quienes pagan los platos rotos de el cero tres ante el Villarreal pues sí Iturraspe intuyendo que se han quedado en Bilbao con con Córdoba cruceta esto partidos contra el Barça son un dolor de muelas son algo que que quieres que pase cuanto antes y evitar lo que podría ser un problema en tu calendario sea preguntábamos así a haber hecho y atento Yago a la declaración de intenciones de Toto

Voz 0513 43:40 con un problema a priori pero también representa una oportunidad creo que la gente que se arriesga termina consiguiendo cosas la gente que ataca en los partidos termina ganando más partidos da gente valiente que intenta

Voz 3 43:54 cosas aunque se equivoquen el camino termina

Voz 0513 43:56 ya con éxito las dificultades de enfrentar a un grandísimo equipo como el Barcelona existen pero también es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces

Voz 1991 44:06 el Athletic es el edad horrorosamente mal el no son catorce derrotas consecutivas en Liga y que ya han pasado muchos años han pasado muchos equipos han pasado muchos proyectos el Athletic suele hacer muy pequeño en el Camp Nou las cosas como son habido victoria buenas yo recuerdo Un dos tres con un gol de Julen Guerrero lo noventa y tres noventa y cuatro ha habido partido

Voz 3 44:29 dos más o menos buenos personalmente el Athletic se hace muy pequeños en en el Camp Nou