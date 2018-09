Poca broma

Voz 0874 00:00 pues estamos en la sala BBK en la Gran Vía López de Haro en Bilbao con motivo de la celebración de la novena edición del Festival Internacional de Arte y Literatura y Literatura con humor el festival así que el humor va a ser el gran protagonista en este programa vamos a empezar como siempre haciendo un repaso a la información de la semana es una información que incita muy poco a la risa la verdad la semana estado marcada por todas estas noticias que se han ido publicando sobre algunos miembros del Gobierno la primera afectada ya lo saben la ministra de Justicia Dolores Delgado a la que se grabó en una mida con jueces y con policías el medio que publicó la información está siendo investigado por su presunta relación con el ex comisario que realizó la grabación con José Villarejo que ahora está en prisión pero no es la primera vez en la historia de nuestra democracia que medios poder político salían de alguna manera para intentar debilitar a un Gobierno algunos pueden hacer memoria como Antonio Nuño cómo estás Antonio buenos días

Voz 3 01:21 muy buenos días Javier pues si curiosamente un veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho en esta ocasión Luis María Ansón concedía una entrevista a la revista Tiempo en la que contaba las intrigas de varios periodistas para acabar con Felipe González mediante una operación en la que decía textualmente Se rozó la estabilidad del Estado cinco años más tarde dos diputados las impedían que el partido socialista accediese a la presidencia de la Comunidad de Madrid al cambiar el sentido de su voto el entramado que estaba detrás de Tamayo y Sáez nunca se conoció del todo pero sí se constató que de él formaban parte algunos políticos y empresarios un año después tras los atentados del 11M en Madrid Rodríguez Zapatero ganó las elecciones todos recordamos el despliegue mediático y político para deslegitimar aquella victoria electoral

Voz 0874 02:04 está bien hacer un poco de memoria eso en los tiempos que corren cobran especial valor la libertad de expresión desde luego información y la independencia a la hora de informar de agradecer mensajes como el que el otro día escuchábamos a la administradora de Radio Televisión Española a Rosa María Mateo en el Congreso de los Diputados

Voz 4 02:20 se lo digo a todos los ustedes yo vengo aquí a decir la verdad y cuando digo la verdad es la verdad y cuando digo que soy independiente soy independiente señorías nadie me va a dar órdenes ni ustedes ni ustedes ni ustedes nadie porque no se lo consienten esto quiero que lo tengan muy claro todos ustedes los trabajadores de Televisión Española estamos un poco cansados de todos los políticos señorías perdonen ustedes que se lo digan

Voz 3 03:00 ya decíamos el sábado pasado que los árboles de los másteres y las tesis sino no se estaban dejando ver el bosque de la realidad esa realidad ha venido marcada esta semana por la violencia machista cinco han sido las víctimas que se han producido en los últimos cuatro días dos niñas en Castellón mitos mujeres en Bilbao en la localidad granadina de Maracena en Torrox en Málaga con estos últimos la estadística oficial de casos mortales por violencia machista en lo que va de año asciende a treinta y siete mujeres y tres menores según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género además veinticinco niñas y niños han quedado huérfanos por esta causa

Voz 0874 03:34 el caso de las niñas de Castellón el Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad de la Fiscalía General para solicitar toda la información sobre lo que está pasando recordemos que la madre había presentado dos denuncias y que la jueza especializada en violencia denegó la orden de protección para la madre para las dos niñas a pesar de que una de las denuncias fue por amenazas de muerte ayer supimos que el parricida lo dijo a la madre me voy a cargar lo que más quieres te vas a quedar sola

Voz 7 04:02 esto es Francisco Fernández Marugán yo creo que nosotros tenemos que plantearnos el problema o la necesidad de su padre el régimen de visitas de los hijos en este momento porque pues porque es ahí donde se enganchan estos presuntos asesinos

Voz 3 04:17 en los casos de Maracena hay de Bilbao también había habido denuncias previas baguette Mengú fue asesinada por su marido el lunes es en su casa de Bilbao delante de sus hijas dos niñas de dos y cuatro años que además de ser testigos del crimen tuvieron que convivir con el cadáver de su madre muerta Duran de con el cadáver de su madre durante mayo día Malet había presentado el seis de diciembre una denuncia en la Policía Municipal de Bilbao y pidió una orden de protección del juzgado la orden de protección que le fue denegada el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra reconoció ayer el inmenso error cometido pedía perdón

Voz 8 04:50 baguette solicitó la tú

Voz 9 04:53 de la de la justicia y no la yo creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces sino muy singularmente un fracaso de la justicia con mayúsculas

Voz 0874 05:12 no vamos ha pasado en este espacio de la preocupación generada ante el incremento del tráfico en las apuestas online con motivo del Mundial de fútbol pero el auge del juego no se centra solamente en las posibilidades que ofrece Internet las casas de apuestas también han proliferado en los últimos años hablamos a menudo de son este programa hace diez años se creó la primera en Madrid hoy en la capital hay trescientas ochenta y cinco en una zona muy concreta en el Puente de Vallecas hay diez en funcionamiento seguramente ya abiertas hasta ahora y una a punto de abrir también Manuel viejo nuestro compañero del diario El País ha visitado la zona y hablado con jugadores con vecinos con profesionales en un reportaje muy particular cómo estás Manuel buenos días

Voz 3 05:50 hola qué tal buenos días Javier titula el reportaje Manuel el gran Eurovegas del Puente de Vallecas no sé si lo de Eurovegas o tuya o ya era conocido así

Voz 10 05:59 no no fue una aportación nuestra compañero sí de los que se deberían recordar reportaje fuera primer de semana hemos el martes y el miércoles la idea era hacer es como si vivir el derbi de María Leticia se juega hoy en el barrio pero han salir de la boca de metro radicalmente ya David que yo creo que tenemos que tirar por otro lado porque hay muchísimas haya hasta once y ayer incluso recibió un par de mensajes de vecinos diciéndome oye Emmanuel que se te ha olvidado también otra en la calle a ser estaríamos hablando de un rayo de doscientos cincuenta metros Barack

Voz 6 06:32 además yo creo que ese es difícil

Voz 0874 06:35 cuenta de cómo proliferan porque es todo tan rápido que que también el paisaje urbano y hay una vinculación directa Manuel entre barrios más pobres más trabajadores y mayor cantidad de establecimientos de este tipo verdad

Voz 10 06:47 sí así es hombre de otros barrios como el barrio de Salamanca de Madrid hay muchísimos menos si están extendiendo aquí proliferan en los últimos tres años es hasta sesenta y tres aquí en este distrito

Voz 3 07:01 qué tipo de de jugadores te encontraste Manuel porque los estudios indican que buena parte de esos jugadores son muy jóvenes

Voz 10 07:08 si hablando con los expertos que decían que era una franja de entre veinte y treinta y cinco cuarenta casi todo hombre en este caso esta semana yo estuve dos días el martes y el miércoles tendrán de la mañana hasta mediodía ahí cuando los que estaban el martes también estaban el miércoles por la mañana son chavales jóvenes que para estar en un entorno de enfrente de otro y paralelas casi salían de una iban a otra chavales yo recuerdo director que venían tomando un bocata ahí me comentaba que estaban haciendo un módulo de informática exhibición que bueno que en su caso ellos jugaba internos lo veían como como una actividad de Europa sino lo veían como algo como quemado más un un apagón aún que hace aún más porque en este tipo de entender salones que habrían como Unicaja diera de la mañana serán dan por ejemplo pues un café con leche con una tostada por un euro setenta y cinco entonces ya directamente va así echar la mañana de allí Sebastian impuesto no ya no

Voz 3 08:38 no él me saludó que hay dosis

Voz 10 08:40 desde entonces cuando está casi cuatro minutos paseando entonces los chavales que en este caso eran pues son cuatrocientos creo recordar en el centro más cercano lo sabes hasta dieciocho años y todos hemos sido jóvenes éramos antes de dieciséis pues el bocata al final te lo tomas fuera tienes media hora de recreo y extrasolar comentaron que en su caso había el año pasado por ejemplo sí que recordaron Caser Adrián Fuentes ya que sí que estaría puesta sobre todo incidía en los partidos importantes entonces si tienes mediadora pues tienes tres cuatro euros pues igual van directamente porque lo tiene un lado estamos dándole once en Radio Serenísima

Voz 3 09:12 no y que dicen los vecinos de esta proliferación de casas de apuestas

Voz 10 09:16 si los vecinos la gente de distrito decía Silvia a la que estuve tomando pase lo tenía anotada en una libreta de todas las que iban saliendo en los últimos dos años ellos ellos inciden en que es es una apuesta clara de las casas de apuestas por por estar aquí en este barrio el barrio con la renta per caminar más baja de todo Madrid tienen que tienen como como hacer daño en el barrio saber que hay una población hay vulnerables Si como que están como que bueno por ellos como que es apostar

Voz 0874 09:44 y además lo hacen con esa técnica de captar a los más vulnerables que son los más jóvenes los que más susceptibles de caer en este tipo de de apuestas Manuel viejo periodista de El País gracias por ayudarnos a conocer este Eurovegas muy cerquita del centro tan lejos del barrio de Salamanca como decías tú hasta luego

Voz 10 09:59 el otro

Voz 12 10:27 el Consejo de Ministros de la pasada semana provocaba enlaces

Voz 3 10:30 el proyecto de ley de reforma del derecho civil en materia de discapacidad la reforma de ser efectiva va a permitir que más de cien mil personas puedan tener o recuperar derechos en nuestro país es una lucha que lleva abanderando desde hace muchos años la asociación plena inclusión el director de plena inclusión es Enrique Galván Enrique buenos días

Voz 13 10:50 muy buenos días cómo estáis

Voz 6 10:52 qué derechos estamos hablando qué derechos pueden tener recuperar estas personas que tienen alguna discapacidad psíquica del desarrollo

Voz 13 10:59 bueno la idea básica es eliminar la actual concepción de la tutela no en la incapacitación por la cual a muchas personas pues se les apaga la capacidad para decidir sobre su vida de manera sale a la luz de la Convención de Naciones Unidas lo que se está ha Estado español desde hace mucho tiempo esa modificar esa situación por la cual cambiamos de gafas absolutamente de unas gafas oscuras en las cuales una persona incapacitada ya tiene muchas dificultades para hacer sus negocios jurídicos tomar sus propias decisiones ahora lo que se pretende con esa modificación es crear un sistema de apoyos para que las personas con eh pues facilitadores con personas que les puedan ayudar pueda al máximo a ver los que gobiernen su vida y por tanto el decidir si compran o venden una casa Si hipotecan Si hacen cualquier tipo de actividad en función de sus capacidades jurídicas que con la ley anterior lo que sí le observaba es que era un mero objeto sobre el que la justicia decidía lo que podía o no podía hacer sin contar con sus con su voluntad con sus aspiraciones consultas se

Voz 3 12:25 en relación a esto que que decías Enrique en este momento quién decide qué derechos puede tener y cuáles no un discapacitado psíquico

Voz 13 12:33 bueno en principio la persona y los derechos que que tiene la persona son los mismos que cualquiera cualquier otro ciudadano desde el principio y lo que tenemos que tener cuidado es decir que la discapacidad no es para nada mi automáticamente un elemento que

Voz 10 12:54 de los derechos

Voz 13 12:56 que tienen las personas con discapacidad segundo es cierto porque en determinadas situaciones e se puede promover su incapacitación lo puede promover pues un familiar lo pues como él mismo lo puede promover el fiscal entonces en este momento el enfoque que hay de de la incapacitación es un enfoque absolutamente de sustitución de de la voluntad de la persona y además el criterio es la máxima protección protección de la persona y no tanto de de la promoción de sus derechos ya era la idea es que el cambio de criterio es que la nueva reforma tiene que suponer que el criterio básico los criterios básicos tienen que ser la proporcionalidad es decir yo tengo que darle los apoyos mínimos que necesite para tomar decisiones la necesidad realmente de sus apoyos y ahora entendemos que son una figura muy muy excesiva de retirada de la Junta

Voz 6 13:59 y luego la intervención mínima hay una una crítica a la situación actual que yo no sé si se puede evitar con

Voz 0874 14:07 la ley futura es el caso del aprovechamiento de estas personas por parte de terceros como ejemplos ha puesto en ocasiones el caso de esas residencias de ancianos en las que los responsables llevan a los ancianos a votar sin que ellos sean conscientes ni te lo que están haciendo en de de quién están votando un caso como éste podría darse también con con la nueva ley

Voz 13 14:25 hombre casos extremos lo se bien adecuado podríamos encontrar en cualquier situación no obstante en lo que pretende esta reforma es exactamente

Voz 6 14:37 sí

Voz 13 14:38 que no son objeto no es un objeto ahora lo lleva a votar como si fueran unas cosas sino que son personas que tienen sus derechos y que tenemos que generar un sistema que facilite y que garantice que el centro de todas la de todo el enfoque jurídico es la persona en sus derechos y garantías entonces en ese sentido pues tenemos que volver a pensar qué figuras que figuras de apoyo tenemos que crear con esa como tú decías desde esta perspectiva de máximo respeto de derecho cuantos desde una base ética la intervención

Voz 0874 15:20 Enrique Galván que es director de plena inclusión gracias Enrique

Voz 8 15:24 bueno muchas gracias a vosotros hablas

Voz 3 16:14 hemos a Vallecas porque nuestra compañera de redacción Madrid Isabel Salvador se fue el jueves hasta el comedor de la esperanza es un local muy cercano a la estación de cercanías del pozo que atiende a familias de El Pozo de Entrevías y de Vallecas hice hace gracias a la aportación de vecinos voluntarios y oenegés reparten todos los jueves cerca de trescientas bolsas con alimentos procedentes de particulares del Banco de Alimentos y de colegios tienen un censo de beneficiarios impiden un certificado del padrón para saber cuántos viven en la vivienda y que ingresos tienen esperanza es el alma de todo esto

Voz 15 16:49 hola corresponde a un número de personas por cada unidad familiar pasta seis leche y judíos están en zumos aquí pues la fruta el tiempo hay cada semana

Voz 16 17:08 por ejemplo hoy estamos echando más pepinos porque teníamos bastantes pegas estamos echando tres porque si no no habría para todos zanahorias una porque si no no habría a todo tomates y se están echando bastante porque hay de sobra según el volumen que tenemos en la familia Gil son de siete siempre se desecha como crisis de comida una cosa muy esencial son las patatas Yesa no vienen nunca

Voz 2 17:34 dos veces el año pasado de lo demás casi siempre viene de lo mismo uvas peras manzanas calabacines para el pisto pimiento viniendo aquí porque no llegan a vivir o no quería venir me da vergüenza sinceramente pero al final pues bueno pues tu madre de así por eso porque muchas veces dices procuro no inca que quede en una bolsa de comida

Voz 17 18:05 a mí por ejemplo también me está mola porque yo misma he ido está con una pensión que tiene es que somos en casa no nos llega ni para venir para una barra de pan porque yo no he tenido ni para problemas de tal eso es muy duro

Voz 2 18:21 tú montas lleváis a

Voz 15 18:25 más de doscientas setenta y cinco doscientas setenta y ocho

Voz 2 18:29 no yo estoy viendo que alguno no me llama la atención niños vean esto como algo normalizado

Voz 12 18:38 estado un poco pero yo creo que los policías están felices no lo llevan bien no toda la vida en medio de debes aquí algunos esperanzado escoge a los bebés entonces ellas la cositas en de los niños bien encantados no ven relacionan esto con nada que dejó a suponer un tramas

Voz 2 18:54 esperar dos años cuando Duyos repartiendo yo tenía catorce años cuando empecé con el padre ya no esto lo he estado haciendo en la chabola chabola donde yo vivía eh la bola y luego seguir en el piso luego ya ahora esto pues se agranda agrandado te acosa las necesidades con la crisis eh tú no te preocupes que yo igual hablando aquí estas son chuches esos son chuches el da un poquito a cada mamá que tiene niño hombre en la que no tener niños pues también le dan unas chuches en los papás no pueden comprar en sendos compra como sirve la vida desde este lado del mostrador sufre es bastante quedé porque le a las mamás de que tienen la pedir pañales e que a lo mejor hoy novio pañales fue pañales no hay otra cosa puede parte goce yo cemento y cuatro que trae porque no tiene de los pañales suficiente y la gente dice la comida si la comida muy bien pero también los niños tienen necesita son muchas cosas y la crisis que no se ha acordado la crisis si es que

Voz 12 20:14 es otro contenedor con el desayuno

Voz 0874 20:16 yo estoy está bien que eso pase hasta luego Antonio gracias te luego estamos en la sala BBK en la Gran Vía López de Haro de Bilbao con motivo de este Festival Internacional de Arte y Literatura con humor es un teatro magnífico creo que está todo agotado pero si alguien quiere hacer canse cabe uno caben dos que no se puede hacer un poco de hueco el vamos primero a escuchar al escritor Javier Pérez Andújar

Voz 19 20:41 San DM se giren Arquette

Voz 20 20:49 se ya podrá

Voz 19 20:53 hope it San deben

