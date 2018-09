Un Trump de mortadela y plátano

Voz 1 00:00 el eh no hay aquí parecen Farewell Tour

Voz 0874 01:06 es que ves gente que derruido cómo estáis estuvieron también derecha yo creo que ustedes los conocen seguramente no solamente por la voz sobre todo por su manera de dibujar son Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló y José María Pérez Peridis

Voz 1220 01:27 las compras sombrero José María en Bilbao

Voz 0874 01:31 con sombrero te has comprado ya no no he traído uno ya puesto que txapela más que otra cosa debería ser no es igual me escucha nada no te tienes que subir a creo que esto es esto es ahí estamos ahora se no

Voz 1109 01:50 las escuchas fenomenal que qué te pasó ayer cuando venías para

Voz 0874 01:53 en el taxi así casi no llegas que no hubiese un avión

Voz 1109 01:55 a su marido de los Cádiz Hay conocerse una cosa moderna pues me fui a la parada del autobús que pasa cada amarillo cada cuarto de hora no falla nunca aviones argentinos delante y yo dije no sé si vendrá empieza a retrasarse paso un taxi de los que se abre la puerta de Corredera dice van al aeropuerto sí paga cada uno cincuenta euros llego a los cinco se quedaron callados los argentinos yo quería dije no hay quórum y entonces no hay consenso bueno sobre un referéndum y se quedó quieto hice ojalá que pierdan el avión bienvenidos a Madrid

Voz 0874 02:40 y entonces dándonos e

Voz 1109 02:42 todos quietos se fue el autobús no venir yo les dije ya en cómo vuelve el taxista dentro de un rato al cabo de un rato ya la cola era pues todo lo catorce filas no pasa otra vez el tío con el casillero B no ha venido eh ojalá se estrella la bueno eso no lo dijo hay que exagerar un poco pero puso la cara estamos estamos en Bilbao y hay que no es llegar y además meterse contra Mas

Voz 0874 03:15 siempre puntúa cuando estás fuera verdad yo

Voz 1109 03:18 yo les dije a los a los argentinos este es un taxista purasangre

Voz 3 03:23 de Madrid desde aquí un saludo a esos taxistas que me tengo que encontrar una cosa que no pues si es verdad no somos teleoperador teleoperadores si tienen problemas con la conexión de internet en honor llamen eh lo digo por los cascos con el micrófono incorporado a descubrir

Voz 0874 03:44 cuál de las partes de los cascos es el micrófono es la parte amarilla

Voz 1220 03:47 Julio

Voz 3 03:47 no sé la verdad también parecemos has altas pero si oye un astronauta lo digo también que no tienen director que a mí me ocurrieron una cosa en el aeropuerto el en la T4 que es una pesadilla ya por sí sola que la verdad es que me dejó aturdido Ximo y es que después de pasar los controles el escáner me hacen La Valeta hiel de seguridad me dice llevó usted algún libro sospechoso lo juro es verídica si de esos de papel pedir de los antiguos es que había que pasar página y no tuve que sacar tuve que saca del libro digo o no el móvil quiere usted el móvil no no libro lleva un libro

Voz 0874 04:31 bueno a lo mejor era de José María Pemán y te lo iban a realizar no vosotros habéis llegado sin ningún problema

Voz 4 04:38 bueno ha costado levantar Amauri a mí otra cosa nos costó mucho acostaron es distinto en está pitando el oído no sé si desde la conexión del cable

Voz 1220 04:46 desde la noche del botellón de dando

Voz 0874 04:49 sí oye la de años que llevas Julio diciendo que teníamos que venir a estival en Bilbao eh

Voz 3 04:53 la verdad es que sí la verdad es que has es un festival que para nosotros y para nuestro gremio es importantísimo siempre no es apoyarnos a potenciador de un principio

Voz 4 05:06 además

Voz 3 05:06 sentí sentimentalmente tenemos un vínculo con el mucho más fuerte que se Antonio Fraguas ayer se le rindió un homenaje hemos visto esta mañana Oberta su hija estaba emocionada por cómo será tratado en Bilbao y no

Voz 0874 05:21 hombre es que todavía en esta mesa se le echa de menos a mi me cuesta todavía pensar ayer pecho saliendo de esta sala cuando vinimos aprobar a viene librería tenían el libro de Forges uno que esto ya es un incunable casi no yo sí que me sigue costando pensar que Forges no está

Voz 3 05:37 la verdad es que sí aunque lo cierto es que sí que está porque mira ahora estamos hablando de él y en cualquier momento siempre sale Antonio para todo no pero sí es verdad que que es cierto que ha pasado poco tiempo y desgraciadamente el tiempo lo borra todo o no pero Antonio está muy presente en nosotros imperantes

Voz 0874 05:54 bueno estamos en la sala BBK de Bilbao en esta novena edición del Festival Hall el Festival Internacional Juan o Internet no se puede decir no nombre completos festival

Voz 5 06:06 el Nacional de Literatura y Arte con humor pero

Voz 6 06:08 hola somos todo aquí pero hay alguien de fuera en esta edición y sí si si llegan a estar manipulando ya no no Yánez Winter son David fue en que no es buena que ha venido John Cleese no contabas anoche Kraft yo yo te he dicho que te te puedo sobornar para que me entregas Brighton son alguna vez

Voz 5 06:26 ayer estuvimos hablando de la idea pareció lo intentamos pero no no no

Voz 0874 06:31 no no cuajo mucha más gente no ha recomendado este festival el año pasado Luis Landero Javier Pérez Andújar gente que tiene eso

Voz 5 06:39 el año pasado

Voz 0874 06:41 pero bueno se presentó ante todo el mundo conoce porque ayer cuando paseaba contigo por Bilbao saludaba a más de uno

Voz 1220 06:47 sí camareros gente de vaya a parar a gentes de mal vivir en paro es Juan

Voz 0874 06:54 más que es el director de este de este Festival Hall que ha tenido además alguien acogernos y tratarnos bien de comer nos ha dado verdad

Voz 3 07:01 este casi no ha dejado de las clases

Voz 0874 07:05 esto es nació hace nueve años siendo recuerdo mal hace nueve años el marco era bien distinto porque la pregunta que nos hacíamos todos era si se puede hacer humor en medio de la barbarie vivíamos en una época en la que todavía estamos lo que pasa es que el ciclo de la información no hace olvidarnos enseguida pero vivíamos una época en la que cada poco tiempo

Voz 5 07:21 de hecho yo creo que fue el segundo festival fue el tema monográfico el humor contra la barbarie también yo creo que nos inventamos el título para poderle dar el premio a Ismail Kadaré mucho humor no tienen vamos a hacer todo

Voz 0874 07:36 el festival con este tema ya hace justicia

Voz 5 07:38 cada premia Kadaré no hablando en serio una amplia exposición del humor gráfico contra ETA

Voz 7 07:45 soy un embarazo para todos eh

Voz 5 07:47 luego no a ver lo más complicado fue en dos mil diez si a ver qué estaba ahí a la realidad evidentemente el humor pues era eso una una oposición a lavar Madrid en concreto aquí pues a ETA de hemos sido muy claros a ese respecto pero la dificultad fue poner de pie el festival en plena crisis económica que creyeran que fuera de acuerdo al alcalde Azkuna verá una seria al al presidente de la Fundación BBK Natalia contarles se me ha ocurrido hacer un festival de literatura de humor y humor gráfico que se esprín se llamó el primer año en Bilbao dijeron nada bueno una de esas ideas Pubilla estar pero no fue cuajando al alcalde Azkuna de gustó mucho la idea el apoyo realmente él fue tiran los de los demás bueno

Voz 0874 08:32 ahora no las instituciones

Voz 5 08:35 el primer añadimos el premio a todo el hizo muchísima ilusión porque se sentía un poco olvidado un poco relegado tuvieron Martinelli Mis Michel Houellebecq cosa empezamos muy muy bien

Voz 0874 08:45 entonces arriba su sí fíjate has sido cuesta abajo porque ahora estamos nosotros

Voz 5 08:48 claro noveno año estamos en el tiene que ver quién de la Cope promoción

Voz 0874 08:56 vamos a hacer un experimento por cierto que anoche tuvimos un poco la la idea por la mala idea como viajamos una Trump de personas conocemos este programa fuera entre ellos hay hay cómicos y otra gente de mal vivir entonces queríamos empezar intentando saber hasta qué punto esta gente que ha venido aquí que madrugada por cierto había gente en la puerta de las siete de la mañana está dispuesta aprende y se agradece eh sí sí sí no sorprende simple a ver cuánta gente está dispuesta a soportar un humor que seguramente para ellos es provocador porque conociendo a quién lo va a hacer habrá algunos golpes bajos a Bilbao a los bilbaínos a los vascos o a ustedes en particular no me pregunten cómo pero sí que queríamos cómo no vamos a mencionar estaba ese va a ser la primera y última vez que me enciendo las palabras límites del humor yo creo que estamos todos un poco cansado de esto sí que vamos a ver cuáles son los límites de la provocación que hasta qué punto la gente está dispuesta a reírse de sí mismo así que he pedido a una de las personas que viaja con nosotros que luego vendrá también en la tertulia de cómicos que salgan momento que las narices que cuenten historias exacto acto en realidad la misión encomendada escritor que las narices David Navarro

Voz 1220 10:14 buenos días buenos días Bilbao

Voz 4 10:17 pues sí que yo creo que ya de humor muy susceptible

Voz 0485 10:21 todas y creo que ya esto hay que zanjar lo y nacida donde se puede zanjar ese en Bilbao no haberse verdad eso que decir de que a raíz de vosotros mismos eh eso de que Vaya semanita no fue un espejismo sino que siga o no pero alta estáis ahí o no eh tengo que venimos de Jaén aquí un sábado a Bilbao a diez de la mañana Caro pidió a veces Kutxa España como os talibán a nueve de la mañana sábado que lo coche o es que el ya tenía evitado lleven gorrión me vengo arriba uno la noche a la mañana en el bufé de lote dicho otra Nairo quiera tostada digo por un entrecot ahí me interesaba el zumo ponen riojanas Isora nueve ya tengo hambre pero que hasta Bilbao eh he venido actuaba Bilbao pues cuatro cinco veces aquí durante diez años y creo que a cambio mucho Bilbo en Bilbao como estaba Bilbao ante sí en Suecia que si la gente no podían irrespirable de fallecía ya ha cómo está ahí con su parque el Guggenheim en Basauri planta Flor para caldo antes intuía ahora se ve Barakaldo se algo ahora aquí paseo e commerce tu piso o no y encima ya no te matan a verdad abonó ven ahí aguantaba Tai vamos ahí

Voz 4 11:44 mi madre al nunca bien vale

Voz 0485 11:47 Iraola ADN lo dijo Honda amañada llegó a Bilbao pues tu padre dice de ella al País Vasco se vamos yo vi con tu padre en fin iremos con cuidado esos brota del todo segura eh pero hay que respetar la cultura de cada pueblo uno aquí bueno me amigo Igor de Vittorio Rido Landaluze ahí me da igual me dice David todas las sevillanas del Rocío a una gilipollez digo Pascuala se pero tampoco hable muy alto con eso de que tío levanto una piedra para luego soltarla a casa para tú

Voz 1220 12:21 no

Voz 0485 12:23 ambos noto ambos que ya nos toca tenemos que callar si años sí sí fingir yo voy a seguir viniendo a Bilbao y se disfruta indicó se diez sí o no que eso sí doy gracias a Dios porque cocido según prototípico madrileño porque llegas a Paco yo no lo Cueto descargas con él

Voz 1220 12:53 Navarro

Voz 0874 12:54 pero tocando las narices podía llamarse así el espectáculo en de hecho eh Juan hay un humor vasco

Voz 7 12:59 Vasco sí sí supo tener sobre todo si hay un humor yo creo bilbaíno

Voz 1220 13:05 no no no no no como aplaude la gente este populismo vamos que Trump no es positivo aunque voy

Voz 5 13:17 decir en realidad es un humor de la exageración del aval adornada idea están encantados de habernos conocido a nosotros mismos y lo patético es cuando hay alguna algunos que paisanos que esto de tomar en serio que están encantados dijeron que vamos que Bilbao Nueva York pues no pero entonces si hay siempre si cierto humor eso de no sé para tres vinos con billetes es decir negros quédate con el cambio pues sólo de manera presupuesto teórica si ese sentido de la exageración del avalada abonada tal sí constituye un cierto en cierto sentido del humor no voy a hacer lo propio pero bueno si tienen unas ciertas características

Voz 0874 14:01 a vosotros tenéis alguna idea de lo que significa el el humor vasco ha dispensado te tiene una definición es especial

Voz 4 14:07 en realidad yo quisiera victoria yo creo que el humor vasco

Voz 1220 14:10 Corea del Sur contra los bilbainos ese es el humor vasco en Vitoria en Donosti no se sabe porque ahí no tienen ni donde la verdad es que sí que se nota eh

Voz 3 14:28 se nota que hemos estado en Donosti de estar en Bilbao donde yo no recuerdo haber está en Vitoria menos estaba perdiendo

Voz 0874 14:37 pero espero vamos taxistas donostiarra taxistas de Donosti todo bromas señores Mauro precio dame a esta esta mujer estás diga que está a mi lado izquierdo es el estuvo con nosotros porque tú la conoces bien y techos prolongados soluble viñetas

Voz 7 15:03 sí sí así es pues iba a decir que son

Voz 4 15:06 la joven valor pero ya no era un joven valor allá

Voz 0874 15:10 es toda una mujer una de las más importantes dibujantes visto aquí hay un subtexto que no estamos con captando desde ayer el que nos lo cuente cómo estás

Voz 9 15:25 hola qué tal a has izquierda está asirse

Voz 0874 15:28 es también humorista gráfico ilustrador República donde y Diario dieciséis en metro o el jueves se ha hecho muy popular por una portada de la que hablamos dentro de un ratito cómo estás asideros gracias por venir aquí a entrar vosotros en este diálogo puestos también creéis que hay algún tipo de humor diferente aquí en Bilbao que puede haber no no solamente de resto de Euskadi siendo el resto de España

Voz 1220 15:48 pues yo como aragonesa porque digo si quieren que les devolvemos el precio de las entradas en la puerta

Voz 9 15:59 con esa finca en Bilbao ya llevo casi cuatro años bueno yo creo que el humor es parecido vale entonces tuvieron que no

Voz 0874 16:05 qué es lo peor que soportan de los bilbaínos como aragonesa que les

Voz 9 16:09 pues la verdad es que de verdad que no es porque haya aquí cientos de personas lo único que no soporto es no poder parar de comer aquí pero bueno

Voz 10 16:18 eso pasa Asier bueno a mí yo creo que resume muy bien el hay un chiste sobre lo que nosotros estamos aquí encantados de conocer no que dice voy a subidas arriba hasta Artxanda como se de Bilbao sin mi

Voz 0874 16:35 la gente ha venido preparada para ganarse al público en la primera intervención verdad si los dos saben perfectamente lo que hacen

Voz 3 16:42 a vosotros lo de setas y roles Baixas roles siempre no

Voz 1220 16:46 ya todo lo que caiga

Voz 0874 16:48 esta portada qué has hecho con Donald Trump ha sido escogida es la mejor portada sobre Donald Trump una publicación que ha recopilado publicaciones libros en los que el presidente americano ocupaba la primera página y la tuya ha sido escogida como la mejor está hecho si no recuerdo mal con con un plátano eso

Voz 10 17:05 pero una Cano no se une inmortal Adela

Voz 0874 17:09 eso es el color de la piel es que

Voz 10 17:11 la verdad es que eso es una metáfora visual pero todo surgió de la manera más casual porque yo a las mañanas cuando estoy con mi hija desayunando pues de de los restos que queda a la comida Nos gusta crear criaturas imaginarias no

Voz 4 17:24 que es esto y entonces pues de allí

Voz 10 17:29 eh como que recuperas el ni entre ellos la verdad es que ser padre te tazas recupera el liderato de un montón de medios que de otra manera seguramente no hubiese llegado a este camino que estoy desarrollando con los colas no entonces surgió todo de una manera muy fortuita no porque siempre estamos jugando a veces sí que da bien leyó una fotografía diría que en la cesta de de la cocina habían en una banana que ese podría aparecerá el cabello de donó al programa y al día siguiente es como el dinosaurio todavía seguía ahí en la banana hay dije bueno pues sí con con las cosas que hago con mi hijo algo así le pongo un poquito de mortadela y me lo llevé al estudio y nada

Voz 1220 18:06 este estudio al que la loncha de las fui a supermercado dice ahí el teatro y todo lo Monterrei yo sí

Voz 0874 18:14 el único artista que compra su material en Mercadona

Voz 1220 18:18 no no lo compré en cualquier otro supermercado necesitaba que fuera es uno de Bilbao necesitaba de reciente va de que tuviera formas geométricas la mortadela y entonces ahí hice sólo presente ya a mi mujer

Voz 10 18:35 yo lo iba a pasar en los amigos por Whatsapp mujer pero si esto es genial qué haces entonces que bueno pues entonces esto igual se lo se lo cuando alguien hace ya veinte minutos padres que los de Bilbao también tenemos que pagar facturas

Voz 1220 18:47 no es fácil pero sí

Voz 0874 18:50 espera espera espera espera un momento oye se lo vendía alguien le lleva este el plato porque esto

Voz 1220 18:54 no no no no no no saquen la fotografía no porque esto se había perdiendo color digo yo no no la verdad

Voz 10 19:00 es increíble no porque fui a casa luego llega a las tres horas otra vez al estudio y de repente vía a que desprende desprendía un olor une dos pero prácticamente como si fuera su espíritu entonces me lo tuve que quitar Aida desde la mesa porque es verdad que el fiambre al final como que se pude no inmigrantes hacen como muy orgánico el tranquilice

Voz 8 19:19 eh

Voz 3 19:20 sí que lo metafórico

Voz 10 19:23 Iberia de agradable y nada y entonces es es lo presente hay lo justamente esto coincidió con la toma de posesión de durante el poder y entonces el lo publicado sometimiento y a los dos a los dos días ya tenía un millón de visitas en Twitter ya ha ido escalando me lo piden de la Alemania de de Australia de Estados Unidos han hace la semana pasada me pidió una cadena norteamericana sino podían publicar editar en un magacín esto yo in crescendo y luego ya definitivamente a los cinco meses me lo publicó la revista eh tapas etapas con la fuerza que tiene porque es una revista premiada ese en EEUU y en Europa pues eso ha hecho que se desenfoque total que estas forrado

Voz 1220 20:02 no bueno mi hija mi Jara m cobra los copyright si cada semana me dice oye se compran en una bicicleta me las deportivas Diego

Voz 4 20:10 si no llega que la gente que no haya visto la caricatura nosotros porque lo hemos visto pero que lo miran en Internet que siempre tal y cómo lo estás contando la gente que no lo conozca parece que estás en un monólogo cómico sí sí pero estoy la verdad es que cuando una caricatura que no es excusa para no

Voz 0874 20:23 algunas lonchas de mortadela se parecen a todo lo demás

Voz 4 20:27 no es que se parezca es que es un retratarse y el ceño fruncido que consigues que hablamos de la es fascinante

Voz 3 20:34 hacer todo el escritor

Voz 8 20:37 me decía que no hay nada claro

Voz 3 20:40 existe tanta precisión matemática como una buena caricatura entonces Asier lo demostró parte que yo creo que también demuestra el poder que tiene la criatura

Voz 2 20:51 es que conseguimos o

Voz 3 20:54 intentamos por lo menos conseguir reflejar aquello que casi todos estamos pensando es que estamos deseando ver a Donald Trump fiambre

Voz 1220 21:03 está ahí está bien sí pero eso se le ha ocurrido porque es de viviendo aquí

Voz 1109 21:14 que eres maña o yo de Palencia no se nos ocurre en fin se atreve no

Voz 10 21:19 yo creo que lo que fines también está el poderla caricaturas que no necesita de codificación es un lenguaje popular llevaban una mortadela lo tiene todo el mundo no y entonces a partir de ahí yo echo algo que solamente lo podrían no podríamos entender que lo tiene uno de Canadá lo entiende uno de África lo entiende cualquier persona

Voz 0874 21:35 te has abierto una vía artística porque que es lo que ha seguido por ese camino y estás usando ahora que

Voz 1220 21:40 la cara al hablar de bilbaíno seguido esta línea

Voz 10 21:45 ese seguido esta línea y hecho una caricatura de una treintena de Kim Jon Un metieron dos dos premios en la Bienal Internacional edil humor esto es verdad

Voz 0874 21:53 Sebastián no habríamos no creo

Voz 11 21:55 creo pero bueno la verdad

Voz 10 21:58 que esto pues jugando la verdad que yo no tengo ningún plan premeditado pero sí que a jugar con niños yo creo que todas las empresas de publicidad debieran tener un gabinete dirigido por niños porque la verdad es que ellos te resuelven una situación en la que tú tú el cerebro lo tienes tan condicionó que no prepara para jugártela para inventar para salir de tus miedos y yo la verdad es que

Voz 1109 22:20 con Mijas estoy encantado claro quédese inhibe totalmente porque

Voz 10 22:24 si te metes por otros caminos que de otra manera no te metes

Voz 1109 22:26 fíjate a Trump Le vemos a Trump le vemos en todas partes yo estaba comiendo en Alar del Rey en un restaurante de Palencia con televisión para el programa aquí en la tierra haciendo un programa allí con el cocinero sacó un postre precioso era una manzana que encima tenía un helado cogía azúcar caramelizada hacía así con la mano Zas le he dicho has hecho a Trump caramelizada la trama pero a Lily vamos a ir a rodar pero en cinco minutos el helado empezó a desinflarse quedo yo abro parecía que estaba ayer

Voz 0874 23:03 por cierto anoche hacíamos la broma José María dice que que cree que posiblemente puedo contar eso no cuando dibuje a partir de ahora para dibujar con un champiñón no sé cuánta gente lo fue una referencia al comentario que hizo aquella actriz porno vamos a dejar claro

Voz 3 23:19 ahora hay que agradecerle de Meyer manera también atrae la caricatura que tiene no en el hombre para nosotros hay personajes como como el fiambre

Voz 2 23:28 o Rajoy que hemos

Voz 3 23:30 sonido hace poco sobre Pablo Casado aquí no hay quién lo dibuje porque qué más tiene que decir es que está chupado pero bandas saldó con Casado

Voz 0874 23:39 ves allá cuando Sacchi

Voz 9 23:42 esa casado hace esa a Rivera

Voz 10 23:45 tenemos un poquito de una serie de de de personajes de políticos que tiene la cara un poquito Sosa un poquito como la cara lavada es difícil como caricaturista y sacarle el el juego que tiene un Rajoy que tiene entrada y es curioso porque el más o menos a Pedro Sánchez línea casado tiene una cara que dices papá donde bastión no luego tenemos a Rivera que es como demasiado como demasía fresquita el tío y de

Voz 1220 24:14 no Permira de no termina de frutas ya vemos que la gente me encienda me encanta abrir la nevera como el Guggenheim más

Voz 10 24:27 la verdad carajo con todo tipo de materiales el otro día salía del estudio a las dos de la madrugada estaba cansado y de repente vi la basura un bidón

Voz 1220 24:35 de aquí sacó la verdad es que no no eso Demidov

Voz 10 24:39 Cate con la boquita que tiene Le puse unas vallas amarillas en fin hay dejó de vicios Donald Trump

Voz 1220 24:44 otra caja tras esto es

Voz 0874 24:48 sí totalmente pero si es que para nosotros los humoristas

Voz 10 24:51 eh el acierto Rato locuras es nuestra bendición porque si esto estaríamos en un manicomio

Voz 0874 24:55 Mamen que estuve leyendo noche medio este es con mucho el el convicto bocas publicado que se llama desastre de hecho aquí en la puerta hay una exposición que es mujeres entre viñetas con los borradores de lo que hiciste no esta mañana cuando hablábamos me preguntas que me había parecido te dije hombre lo único malo es que el el único personaje masculino del cómic es un pusilánime y un imbécil claro tú tú has sindicado indicado el derecho a compensar claro es

Voz 9 25:19 yo es que ha estado durante años desde que yo leo cómics que es desde pequeña hasta bueno luego en mi adolescencia haga mella el jueves y tal todos los personajes que salían femeninos solían Soler no tenía ningún importante en las historias pues en las historias que escribió los masculinos no suelen tener mucha importancia

Voz 0874 25:34 no

Voz 1220 25:41 pero eh vamos a estos animales leía yo Doña Urraca estamos me es conocido a Doña Las hermanas Gilda juego Venus Williams

Voz 9 26:06 yo luego todo lo que he leído además todos los personajes femeninos estaban condenados a ser mujeres con poca ropa que iban corriendo hay tenían la suerte que además no votan y los Landaburu

Voz 0874 26:15 sí claro

Voz 1220 26:17 no no se puede usar el verbo votar a Fernando un ilegal pues igual

Voz 9 26:26 pero el caso es que pues Yago personajes de mujeres que son reales

Voz 0874 26:31 son muy reales no son no

Voz 9 26:33 de mujeres de edades porque hay jóvenes ahí mayores porque la sonrisa es claramente claro tiene que haber de todo

Voz 0874 26:41 dicho tienes que dibujar algo más Marvel porque sino no vas a vender

Voz 9 26:44 no camino con mi estilo no sea el mí no no me querrían pero bueno bueno igual si algún día pero

Voz 0874 26:51 oye porque no

Voz 9 26:52 no no se lo pueda todo puede ser pero bueno yo estoy más cómoda en mi estilo de humor sin tener que hacer súper heroínas trágicas

Voz 5 27:00 el desastre además es muy bueno es muy buena comedia buen guión una comedia yo soy el guión me pareció lo sabes muy bien muy evidentes

Voz 0874 27:12 pero un poco cuando piensas en cómo son las relaciones personales por lo menos

Voz 5 27:15 lo que no es para ella pero

Voz 9 27:18 yo no soy un poco culpa de los dos pero bueno al final las relaciones personales hay mucha gente que me ha dicho que sentir identificada con el conmigo así que no sé si es cosa de mi generación no bueno no lo sé es un poco dramáticos

Voz 0874 27:31 narración vosotros que sería mucho más el nacimiento de nuevos dibujantes de nuevas viñetitas hay una nueva generación de mujeres que tienen un un marco yo diría que ideológico incluso diferente al que estábamos acostumbra ar

Voz 4 27:44 yo creo que todas las mujeres son tan diversas como los hombres es que tendemos a hablar de las mujeres como las mujeres no que a lo mejor es una mujer ir a nivel de autoras yo veo cada una tiene un discurso muy propio las que yo leído me gustan o incluso las que no me gustan tener discurso propio lo que sí veo en general jóvenes es muy hablar de cotidianidad de la vida real de la hablas de política pero en el formato de las cada del día a día no que han venido un poco a hacerme la competencia que cuando yo empecé a hacer cosas que no te has menos competencia a chicas y chicos haciendo cosas pero algo yo y me siempre

Voz 9 28:24 pido Mauro al Albert Manel Fontdevila

Voz 4 28:27 es una hombre escuela juega el jueves que había publicado el jueves publica claro ya publicarlo pero es que además había un personaje femenino en el jueves que Mamen sí sí sí muy Mariel bien el exacto que

Voz 9 28:45 la primera la imagen del jueves también era una mujer así muy muy echada p'alante una persona

Voz 1220 28:53 creo sí pero Doña Urraca usada vista Riga

Voz 3 29:01 es que las mujeres están abriendo camino mínimamente a nosotros siempre nos reprocha que en esta tertulia

Voz 0874 29:06 la idea era que siempre

Voz 1220 29:09 verdad lo que pasa es que te disponible me da pena lo pero que

Voz 3 29:13 por qué tengo mucho tiempo no es decir hago me vas a cambiar

Voz 1220 29:19 no pero no me paro

Voz 3 29:23 sería bien también hay que diferenciar tal vez o en el cómic y en el sector de la Ilustración es verdad que la mujer ha entrado muy poderosa muy fuerte en el mundo tal vez no esto de el mismo bien concretamente del humor gráfico político todavía le cuesta un poquito

Voz 9 29:42 hay menos mujeres haciendo humor político pero pero haberlas haylas

Voz 1220 29:46 pero no lo sabía lo que pasa es que eso no tienen tanta visita

Voz 9 29:48 lideran como pueden ser los autores no las

Voz 12 29:51 porque esta esta chica estuvo que no me acuerdo del nombre H H es muy bueno por eso es muy buena Huffington Post

Voz 1220 30:00 esta Maribel Carod que sale en la tele Tre

Voz 9 30:02 estaban dibujando indirectos habitado también supuso también hace humor político uno tres

Voz 0874 30:07 también se ha echado en cara como si tuviéramos nosotros la culpa

Voz 1220 30:12 te vosotros no lo oficio contribuye pero

Voz 3 30:15 sí que es cierto que el problema básicamente que no hay donde pública

Voz 0874 30:18 ya no hay problema y es que no solamente no hay de tantas viñetitas mujeres como viñetitas hombres en los periódicos sino que yo diría que el noventa y nueve por ciento de los directivos de los medios de comunicación de este país son nombres afirmativo esto también deja una huella no es sí pero bueno yo creo que esa tendencia está está cambiando mira

Voz 3 30:39 de

Voz 0874 30:40 una cabecera tan importante como el país que también es sana directora porque he dicho lo que por cierto también muy poderosa oye otra de las actividades festeja hablábamos antes de cómo tus hijos te ayudaba un poco mi amiga tu hija te ayudaba a sus caricaturas esa Concurso de Humor Gráfico escolar es Mancuso tiene como objeto vivo inculcar en el público más joven la importancia del humor como expresión cultural y educativa lo cual es muy complicado en los tiempos que corren Además hay que incidir mucho en la igualdad de derechos y de oportunidades dos de los participantes de este año son Alex Ríos IN Erich Cubillo creo que están por aquí se para que sale hay una silla para el pobre el pobre Ales

Voz 1220 31:34 sí

Voz 0874 31:34 bueno le tienes Alex dieciséis años tengo dieciséis años si tú eres tienes trece años Alex cuarto de ESO en tu viñeta Luke Skywalker conoce a su madre y le anuncia que va a poner orden e igualdad en la galaxia

Voz 12 31:51 esta idea pues de todo hay mucho que yo soy tu padre decir dónde están

Voz 0874 32:03 los hoy que padre pero hay tu madre tu madre donde no entonces esto aceite te recalaba y te daba vueltas así modelos son muy fan

Voz 12 32:11 estaban Word en ningún momento se nombre a la madre y a la mujer solvente y te sale Jacko personaje importante entona

Voz 3 32:18 ella es muy importante la ella dormir

Voz 0874 32:20 pero un momento de mucho cuidado eh que los fans de Star Wars tienen mucho peligro eh Juanjo antes he dicho algo alguien no esto no no toques esta historia te lo he dicho que no no sobre el tema de dibujar no sobre la guerra de las galaxias

Voz 12 32:36 no yo soy fan desde pequeño tengo que comer en casa sorteo de esta Arbós las pelis a ser visto

Voz 0874 32:40 vamos a ir en Eric tú que tienes trece años es el segundo de la ESO sí correcto segundo de la ESO tu viñeta es doble en la primera parte una madre le dice a su hijo que para planchar y él le dice que lo va a hacer por ella en la segunda parte la Mesa ha sido quemada por la plancha

Voz 1220 32:58 qué querías sugerir con el temporal

Voz 12 33:03 pues que mayormente las mujeres a las que plancha ni pues él

Voz 0874 33:08 no

Voz 12 33:12 a favor pues él había dicho que iba a planchar todo sales concentrado con el PP

Voz 1220 33:19 los los hombres pero entiendo que colegio Vaciamadrid en la viñeta

Voz 12 33:30 pues que atrás verlo prefería

Voz 1220 33:33 de este lado de la mesa decide que acabe bien

Voz 0874 33:35 pero pero cuéntanos cómo acaba la plancha

Voz 12 33:38 traviesa la ropa la atalaya espantar

Voz 0874 33:40 la tabla de planchar y cae al piso de abajo también que atraviesa también el hormigón no en la segunda parte como como mas arrancar la segunda parte pero te tengo que lo tiene que haber una segunda parte eran tres viñetas no fondo

Voz 1220 33:53 pero tiene que haber Imperio

Voz 0874 33:58 no has pensado que que que a tus amigos que les ha parecido tu viñeta una lo han visto porque no te atreves a señor sonado porque no ha habido ocasión no no has enseñado a nadie ni a tu madre tampoco si a tu madre y tu madre que te he dicho no sé ahora viene la pregunta complicada que tu padre dicho

Voz 12 34:24 pues que plantas y que no pasa eso

Voz 0874 34:28 tú puedes certificar que tú alguna vez has visto a tu padre planchar si como es mentira ideas equivocadas te pasas eh

Voz 12 34:37 hay que hacer humor y los personajes masculinos aquí quiero dejarlos que tienes que os afecta a vosotros que os hace gracia

Voz 0874 34:46 a mí pues no sé por favor cualquier cosa menos vídeos graciosos en Youtube

Voz 1220 34:56 hay mucha mucha creatividad en Youtube eh cuidado

Voz 12 35:00 pues a mí me hace mucha aunque sea con para niños la gente que viene a ser lo que insoportablemente para niños que sume para niños o cuando alguien se cae me hace gracia

Voz 0874 35:10 pero es que a mí me pasa lo mismo eso te va a pasar toda la vida los peores ataques de risa haciendo en directo este programa es cuando al entrar uno de estos cuatro metros

Voz 1220 35:22 mira

Voz 0874 35:24 sólo de imaginarlo ya tiene también pero pes pesa alguna serie

Voz 3 35:29 de humor de lo tienes algún cómico favorito no

Voz 0874 35:34 vendería tú vas por la vida escéptica escéptica total eh tú vas para ministra te hace gracia por ejemplo el humor político entiendes y lo política no no bien casi entonces en vez de que te hace gracia Cuéntame qué te preocupa porque al final el humor surge de aquello que te preocupa para intentar cambiar las cosas que preocupan a ti qué te preocupa con trece años

Voz 13 36:00 no sé

Voz 0874 36:04 la verdad es que no se venga no esto es una buena respuesta no te te preocupa ser feliz por ejemplo con lo cual tampoco te preocupa mucho nada pero te preocupa yo que sé pues que siempre están hablando en una televisión de unos políticos que se meten con nosotros o te preocupa que haya gente manifestándose delante del Ayuntamiento de gente mayor que quiere pensiones poco más alta tipo de cosas vamos a principio tú sabes lo que es un periódico en el que la gente se compraba en unos sitios que ya no existen tampoco es decisiva es no sé estás un poco pendientes de la información no crees que no es todavía la edad de estarlo no

Voz 12 36:46 los sin más es que no es que no lo el periódico prefiero prefiere

Voz 0874 36:49 como hay mucha gente

Voz 1109 36:52 así nos va

Voz 0874 36:54 Alex anillos los preocupa o pero yo digo que sí no que que tú sí que es la información sigue la actualidad

Voz 1220 37:08 yo me quedo yo

Voz 0874 37:11 sabes qué pasa el otro día te el sábado pasado hicimos una cosa en el Festival en Segovia está David Broncano y luego hablando un poco con el público he visto una chica de dieciséis años ira un poco saber cómo de informar a estaba la gente entonces le pregunta a la chica tú tú estás pendiente de la actualidad eso sí sí yo estoy muy al día piensa que tú sabes lo que pasa en el mundo es consciente de la los efectos de la globalización y de eso sí sí yo lo sé todo y cómo te informas de por el Instagram de El País entonces claro yo no sé muy bien que Javier te estás metiendo con la gente que no lee periódicos pero tú no pagarán eso es verdad pero Alex serio tú como si que es la infame nación

Voz 12 37:53 yo le información depende hay formación Abel a mi politica su camino mi puerta de Instagram lo que sube la gente y lo que las cosas nuevas que se suben pero las cosas

Voz 3 38:03 nuevas de de que en el ámbito del humor

Voz 12 38:06 pues sí humor porque otra cosa que humor

Voz 1220 38:10 pero por ejemplo el cambio climático el interés os preocupa es el campeonato tengo escuchado mi paso Tyson quién es ser dibujante que ser tratados yo sólo espero que necesita tiene que haber hay que estamos en Bilbao

Voz 0874 38:34 vete te actuaría es alguien de San Sebastián

Voz 1220 38:37 ha ido de bacalao con lo mejor de digas dónde quiere ser tatuador yo sí

Voz 0874 38:46 has tenido esa conversación con tus padres han apoyado te han apoyado eso está muy bien los sueños a los hijos hay que apoyarles

Voz 1109 38:56 Javier

Voz 0874 38:58 hace años cuando mil niños eran pequeños no no me digas que bajase un tatuaje José María

Voz 1109 39:04 que se lo prohibía tenía dos niños al rededor querían dibujar en mi propia viñeta yo no sabía que dejarles como casi todos los días hacía tiras de vascos les dejaba dibujar la boina abiertas entonces claro estaban encantados quería venir habló

Voz 0874 39:23 de qué un poco su forma de ver ahora tu hija a tu hija la que habrás dibujante entre otras cosas en música dibujar

Voz 10 39:31 pues la editora escuchamos a chavales de trece dieciséis

Voz 0874 39:33 es años y les preguntamos en poco que les preocupa a ellos y nos interesa también y en este programa siempre prestamos mucha atención a lo que preocupa a los abuelos de esta gente no o quiénes podrían ser sus abuelos yo lo mencionaba antes desde hace meses los pensionistas de toda España se está manifestando para conseguir unas pensiones justas movilizaciones que han tenido un seguimiento especialmente importante aquí en en Vizcaya en Bilbao esas concentraciones hace ya casi un año que empezaron son todos los lunes y hay muchos que no fallan nunca también queríamos guardar un hueco para ellos porque lo que piden es muy importante piden sencillamente una pensión una pensión justa suben Andrea Uña hijos se le Perera están por aquí no pero la gente que está escuchando esto que por la radio que es la mayoría salvo en los cientos que están en esta sala BBK ve que hay unos largos silencios entre invitados pero es que tenemos la mesa repleta de gentes como diez micrófonos pero ni siquiera si damos abasto Andrea Josele cómo estáis muy bien muchas gracias del lunes a manifestarse no

Voz 8 40:42 como tiene una falla nunca nunca lo fue nunca porque la situación es bastante grave como para

Voz 0874 40:50 es un claro para quienes no tienen conciencia de lo que está pasando sabemos que esta esta teoría esto es un formato de humor esta tertulia pero no lo es porque lo que hacemos es lo que hacen ellos a diario es que a través del humor Inda vamos en los males de esta sociedad no para gente como los chavales que se han marchado que estando un poco ajenos a la política ya ajenos a lo que pasa ha explicado un poco qué es lo que pasa con gente que se jubila como vosotros

Voz 8 41:15 pues ya verás yo creo que el tema cuando comenzó este tema hace nueve meses bueno nos dimos cuenta que el tema no era si la prevención diez arriba abajo no era acabar con el Estado del bienestar que a nosotros ya no no podían quitar serían menos cantidades pero bueno lo malo era que uno miraba alrededor inmediato a tus hijos tus nietos que ya no iban a tener las pensiones porque para eso se encargaba el Gobierno anterior el Gobierno que tanta huella ha dejado de decir que había que hacer unas pensiones privadas yo de yo claro no no hay que ser muy inteligente yo decía si cobran ochocientos euros como compré un sueldo alto habrá la

Voz 1109 41:59 juventud pues como pagan la que

Voz 8 42:02 desde la vivienda como comenta

Voz 0874 42:04 pero claro vosotros tenéis que explicar que estés allí no por vosotros a vosotros ya estáis resolviendo lo que habéis dado a la sociedad pero ya ya estamos

Voz 8 42:12 no como quieren ellos en un almacén como desecho que hay que destruir siempre

Voz 0874 42:17 no digas eso así como los ataques

Voz 8 42:19 a gobernantes y de da por lo menos no reciben en no sé qué no pero bueno ya veremos lo la letra pequeña en qué acaba

Voz 0874 42:28 Andrea hasta cuándo vais así es bueno

Voz 14 42:30 como muy bien dice mi compañero en las otras salimos el quince de enero aquí en Bilbao después de la carta insultante de la ex ministra Fátima Báñez que nos decía por quinto año consecutivo que muchísimas gracias

Voz 15 42:46 por por por nuestra

Voz 14 42:49 pues por nuestra generosidad de soportar este año también la subida de cero coma veinticinco por ciento que no pueden subir lo más entonces después de estar desde el año dos mil doce donde congelar las pensiones desde el año dos mil trece subida del cero coma veinticinco sin tener en cuenta el IPC que es una de nuestras reivindicaciones de

Voz 0874 43:09 cinco mil euros

Voz 14 43:11 dos que además se está hablando aquí las medias estas medias famosas que se hacen que que en el en el País Vasco que cobra más aquí hay pensiones de trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos tenemos es verdad la la diferencia que por la fiscalidad que tenemos dentro del País Vasco hay unas ayudas que se llama la RGI que complementan al salario interprofesional que sabéis que son setecientos y pico euros pero es que hay familias además como has dicho ahora a los niños y a los nietos los nietos los niños de ahora están entendiendo que en lugar de acompañar a a las que el abuelo vaya acompañarlas o a la ikastola o al monte o quedarse con ellos los abuelos hora todos los lunes saben perfectamente que tienen que ir al Ayuntamiento y así se lo transmitimos para luchar por las pensiones públicas dignas nuestras de ellos de los de los futuros que son nuestros nietos lo están entendiendo hagamos cuando decís esto es un tema de humor nosotros podemos decir que que casi los pensionistas los hizo a todas las mujeres que cobra más un sesenta por ciento menos la brecha salarial casi podemos hacer humor negro vamos a volver a La Palma tory a a la manta de lana a no poder calentar los sea aquí está Asier cuando yo les tú le escuchaba no con la caricatura del traidor que ahora los caricaturistas pueden hacer perfectamente cómo se puede vivir el dentro de una casa calentándose con velas que además hay accidentes que el anciano

Voz 0874 44:49 claro por eso queríamos a guardar este huequito porque es lo contará para que la gente sepa que estas cosas siguen pasando Andrea Uña hijos L Perera gracias por contarlo que sea tan brevemente suerte bienes que viene todos los lunes del mundo

Voz 14 45:02 me dejas por favor militares sesión que sale a nada

Voz 9 45:05 pues que solamente invitaron a la manifestación

Voz 14 45:08 donde el lunes a las doce de Moyúa y hasta el Ayuntamiento y nada más muchísimas

Voz 1220 45:14 la gracias