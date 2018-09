¿A qué huele Hitler?

Voz 1 00:00 la Revolución Francesa

Voz 0874 00:50 Sala en la sala BBK en el Festival Internacional de Literatura hay humor Jan en Bilbao pide que hayan pensado van a hablar ahora de la Revolución Francesa andorrana dar la charla aquí hemos venido a reírnos tiene que ver con aquello de lo que vamos a hablar ahora mismo con estas dos personas que están a mi lado a la primera la van a reconocer por la voz en cuanto la escuchen esa corneta porque la extraído

Voz 0840 01:13 bueno porque hay ayer la usé en la en la charla que los amos con con Alfonso porque es la de Peter Seller guateque el principio el guateque aquello que sale tocando a la la que en la corneta cuando el va mueve hilos no acaba de morir nunca sabes

Voz 0874 01:25 a sentar con esa Lacoste también pueden pero

Voz 0840 01:28 qué tal tocando la corneta

Voz 0874 01:30 el personal que hemos evitado ese momento Jacinto Antón será antropólogo inocente en este programa el suele estar los domingos pero allí aprovecha estar por aquí y así derecha Alfonso Mateo Sagasta es historiador y escritor qué tal Alfonso cómo estás de maravilla gracias yo creo que vosotros ya deberíais marcharon porque esto habéis tocado techo con este aplauso para ellas bajada y a partir de ahora o tocarla

Voz 0840 01:57 meta

Voz 0874 01:58 puedes suena muy poco bengala le

Voz 5 02:03 eh

Voz 0874 02:06 parece basurero as Periodismo y mundos desde ciento padres e Bao queríamos hablar con vosotros de algo que tuyo comentamos muchas veces en el espacio y es de los momentos en los que se puede encontrar mucho humor en la historia incluso humor dentro de situaciones que contiene masacre que contienen momentos negros momentos en de tragedia en en toda la historia de la humanidad pero siempre Si buscas siempre hay algo que puede hacer gracia y de alguna manera lo ha islas del contexto está bien recuperarlo porque es un trabajo de historiador como otro cualquiera por ejemplo yo te voy a hacer una pregunta a ver cómo reacciona el público a esa pregunta ver qué tal olía Hitler qué tal

Voz 0840 02:49 la respuesta perfecta porque tengo aquí en basan su olor vamos allá los no es broma empiece a los registros esto es una iniciativa mira aquí tienes Hitler esencia de Hitler

Voz 0874 02:59 esto es lo de iniciativas o de Adolf que hizo exactamente o de Adolf o de Ray

Voz 0840 03:07 esto es una iniciativa que tuvo el canal de televisión que hicieron una serie sobre sobre la los grandes líderes de la historia de la Segunda Guerra Mundial y pensaron a qué hora iría cada el líder de la Segunda Guerra Mundial entonces hicieron la esencia de todo la esencia de echar chill la esencia de de Stalin he perdido la de Mussolini que debe saberse caídos en el avión de novia pero aquí tengo la esencia de Hitler creada más importante de presa el bar porque realmente los nos interesa saber cómo olía Hitler es no hay referencias históricas al olor corporal de Hitler él tenía muchas fraudulentas eso eso eso es porque comía mucha col comía mucho vegetal el el Lega vegetariano no cuando lo impedía no lo impedía hacer masacre si hay guerra pero de la gente dice que tenía un olor bastante desagradable yo conocido una persona que conoció a Hitler que es el de fondos el agua conocí murió al cabo de una semana de conocerle yo sin que tuviera ninguna relación lo han hecho con el otro él me explicaba me decía lo peor de Hitler no era no era el holocausto y era cómo comía

Voz 0874 04:09 dice el esto pero esto es humor negro donde lo vaya a moverse es humor negro alemán el implicaba el había sido oficial

Voz 0840 04:16 al del de de Estado Mayor en en en Rusia y que cuando venía a Hitler y con los con los oficiales pues asentaba comer dice claro él era un oficial de la aristócrata de la alta escuela tal muy educado lo veía comer dices que se ponía entonces limitaban comía así dice era repulsivo verlo verlo comer ir participó en varios atentados contra Hitler yo creo que lo hizo más por la comida que pues

Voz 6 04:42 por la por la educación por la educación que por lo que estaba haciendo cuando me gusta el tema

Voz 0840 04:46 las drogas diga lo hablamos con el autor de este libro fantástico hace un par de años te acuerdas el volumen de drogas consumidas Hitler que también supongo querían poco fuera este este este autor lo que explicaba es que el tercer trae un gran con lo con el los soldados por ejemplo la cría en la guerra relámpago solamente se explica por la cantidad Z minas que tenía que les suministraban al ejército alemán queda a la permitida era un tipo de Dean metanfetamina que había creado para el para el Ejército que iban tan deprisa que se pasaron Dunkerque por ejemplo

Voz 6 05:16 secreto de verdad en el que no es que que que dejaran escapar es que ese pasaron de largo que se acaban en Polonia no

Voz 7 05:24 el el la verdad es que sea

Voz 0840 05:26 dado mucho la guerra relámpago porro por el consumo de anfetaminas en el ejemplo que pasa es que claro tú lo tienes a todo el Ejército consumiendo anfetaminas durante una semana y cuando se les pasa el efecto el bajonazo es que ya no invade es ya ya ya ya una hay bares Inglaterra planes es lo que

Voz 0874 05:41 eso es un poco lo que les pasa si tiene la tentación Alfonso como historiador de rebuscar esos momentos que de repente de proporcionar una visión diferente de la historia

Voz 8 05:49 yo buscarlos y de inventarme claro muchas muchas cosas

Voz 9 05:52 son son adornadas son adornos de la historia en la hablabas del olor a cabo del Chile innoble no huele habano es una es una decepción

Voz 8 06:03 exacto dolerá Cedro a a Madeira

Voz 9 06:05 Navarro ha habanos no adicto

Voz 8 06:08 a Victoria has Victoria no sé cómo exactamente como se pero bueno él él el los olores son fundamentales en la historia pero él él

Voz 9 06:15 el hacer sentirse a la gente en otra época es recurrir a esos dolores a esos olores el olor es además el factor de que despierta más vivamente la memoria lo que te hace sentir en esta

Voz 0840 06:28 en otra en otro sitio americano espinoso de la orina en Roma esto es eso eso es cierto

Voz 9 06:34 en Roma y exportaba Iberia exportaba orina de Ibero adolescentes iberos a Roma para blanquear los dientes

Voz 0874 06:44 porque enjuague bucal pero déjame procesales que no solamente cuatro súbditos pero

Voz 8 06:49 por ahí de risa este es un es buenísimo además era era habitual pero eso es en el siglo XVII se siga utilizando como como para mantenerla limpia pues se hacen es con con orina eso es blanquear los dientes además es la única forma algo si no la higiene algo

Voz 0874 07:09 sí de hecho y moderno vamos a hablar de la gemela antiguos romanos dialogamos tuyo Jacinto escucha escucha escucha mira yo arriba

Voz 3 07:17 estoy con nosotros intactos cuando benditos guapos vamos que igual excursiones romano por Jorge eso cara me suena mí el que lleva puesto encima de la cabeza

Voz 10 07:35 ha subido en que todo nos hablarme ese bárbaro por total tiene razones Julio Cesar

Voz 3 07:42 el diez julio mes julio donde está divertirnos un rato ya está mínimo Carles unos mandará a todo su Ejército a junio queremos reírnos un poco más pero le ha sucedido

Voz 0874 08:02 qué tiene el Imperio Romano que también tiene muchos elementos de humor

Voz 0840 08:05 bueno tiene una iconografía tras las legiones las togas todo eso que que favorece un poco la las piezas al aire las piernas al aire también hay que decir que que que hay muchos momentos de humor en el en el en en en Roma en la República hay en en el imperio mi momento favorito de de humor romano es cuando Julio César en una sesión en el Senado le entregan un papel y entonces Catón que su enemigo político enseguida dice que le que lo leen público que lo lean público que esto es una conspiración contra la República ir César dice bueno si hay que leerlo pues que lo lean lo lo leen resulta que es una carta en la que está citando a la hermana de cartón esta citando Julio César para acostarse con él el público le en el Senado con lo cual te das cuenta del sentido del humor que tenía que tenía Julio César Julio Cesar aparte de las grandes frases y de la Guerra de las Galias yo creo que los hubiéramos entendido un poco con él no subiremos podía otros no con Calígula quizá probablemente no los hubiéramos reído mucho ni con Nerón pero con con Julio César es un hombre que da la sensación no es que permitiera las bromas de que había sido al amante de Rey de Bittini a que permitía a estas bromas que le llamaran Calvo los veteranos y cosas así indica que algo algo en una cierta proximidad podemos tener con con esa figura no

Voz 8 09:16 el Valencia con las legiones no con con con sus legiones que saben sustentó su poder yo creo que esa es un ese es el juego de Fecsa pero nos reímos con Uber fue Goscinny que son los que hacen pensar Il la dos últimas versiones que ya no son de Goscinny pero vamos el el el el tema del papiro de César por ejemplo es buenísima la idea de ocultar parte de la historia porque no le interesa hace unas seis millones de ahora

Voz 0874 09:41 en enero pero lo peor es distinto

Voz 9 09:43 la la la seño sino bueno la interpretación

Voz 0874 09:48 de la historia de la higiene en el Imperio Romano hemos aprendido por Monty Python que el alcantarillado suyo no como muy bien dice esa famosa frase debo ese famoso mitin que alguno de ellos

Voz 0840 09:59 que la la toga la toga romana que es el la la la ropa institucional que llevaban los senadores que iba a la gente los aristócratas y dar estaba dispuesto de una manera que que creaba un espacio físico alrededor había que colocar la de una manera Llera claro lo que te protegía también es de olor de que no se acercara a la gente demasiado porque claro la gente olía en Roma todas Roma debía de ser un lugar de de de de de un olor tremendo que hay tanta gente aglutinado en un sitio con allí los baños públicos serán realmente públicos exacto sí pero lo de la actriz pero había

Voz 8 10:31 había letrinas son comunes en la nace se conservan muchas letrinas todavía donde se ve exactamente como son los agujeros están a menos de un metro uno de otro unos sesenta centímetros no hay ningún tipo de intimidad ya hacían negocios son totalmente se habla

Voz 0840 10:50 la tienes que imaginar a César el le pido Marco Antonio sentados en la misma mismo trombos doctores

Voz 8 10:58 más comentando lo deban como somos legión compartiendo la esponja para limpiar Alfonso pero no de todo es todo es común ya que no hay claro eso cómo era la escobilla romana no era era una de las manos

Voz 0874 11:17 la sanción no no hace falta

Voz 8 11:18 es que la escobilla romana en aviones que hubiera o no un palito con una esponja que es común donde había un esclavo que lo lo en jugaba era el siguiente siguiente no jugaba era era como un Alex compartía luego te un pañito pasa un poco fino es una cosa alabó era muy duro ya que no es bueno ser esclavo nunca

Voz 0874 11:36 a la espera de Espartaco que está Tony Curtis frotando con una esponja precisamente la espalda a ser Lord compartida hilo eres Oliver elevación de aquel discurso de todo te gustan más los caracoles son las ostras y acaba la escena regodeo acaba la escena que Tony Curtis se suma la rebelión colabora también en tiempos de la antigua Roma nos encontramos con los primeros cristianos

Voz 0411 11:59 aunque somos tres reyes Magos que sí que somos tres reyes magos se une a las dos de la mañana vaya a cambiar nada somos prólogo venimos de Oriente más no queremos mostrar no ante él por ahí me animaban cuenta cinco amén ya juega fue tenemos dorar no habia una estrella venga venga muy no no tenemos que verlo me trae el regalo oro bien soy MIR me lo dicho antes

Voz 0874 12:45 cuando la historia se mezcla con la religión es más complicado encontrar momentos de humor me hace mucha gracia lo de deje el oro lleves el Amir Rashid

Voz 6 12:52 nosotros porque nadie sabe lo que es Ramis claro indeterminada Arles

Voz 0874 12:57 legiones y bueno pues ahí hay que mantener un respeto hacia sus iconos entonces es muy complicado encontrar un elemento de humo hombre en toda la religión

Voz 8 13:05 es en todas la regiones ay ay ay

Voz 9 13:07 esa sensación de esa vigilancia por la agresión ahora hablamos mucho del Islam que SERIS la mesa reacciona violentamente contra contra los ataques el cristianismo también ha reaccionado lentamente contraataques hasta

Voz 0840 13:19 a ver hombre imaginaros seguro que el de la Sócrates no fue Subirats que que por por impidió por impidió lo lo hicieron en venerar Se no es la de de de impida en en en clara telas democrática

Voz 9 13:35 todo el problema toda la historia de los templarios famoso todo eso a todas las acusaciones que se les hace y por los cuales se les juzga hice les ejecuta públicamente son todo pecados grandes pecados sodomía con todo ese tipo de cosas eran los pecados y se les acusa se les juzga eclesiástica mente

Voz 0840 13:52 lo mejor delitos una pregunta hablamos el otro día Sodoma Gomorra lo de los sodomía es está claro pero los como Rytas que hacían

Voz 8 14:00 como si debía

Voz 0874 14:03 es que lo han borrado ese piso

Voz 0840 14:06 el día de la biblia que hemos hablado te damos también el otro día dices a LOC aparece un ángel que va Sodoma buscarlos Si hay unos cuantos hombres uno hombres justos ya Dios no no castigará Sodoma y entonces lo

Voz 8 14:17 si no aparece el ángel aparece la debacle y entonces el el pueblo quiere quiere al Ángel

Voz 0874 14:24 Guillot generosamente dicen no el con misiles sí

Voz 7 14:29 has lotes que la historia la Historia Sagrada La Biblia está llena de cosas rarísimas

Voz 8 14:34 es un personaje pero no no no no sé si es gracioso otro

Voz 0874 14:37 el lento las si acaso es día raro no es bueno raro en este caso pues me sentía más confortable si avanzamos cambiemos de pero hay hay un personaje de la historia que te te encanta especialmente dentro del caso hablado mucho ya ese escrito mucho

Voz 11 14:49 a que escuches esto primero los coches mil justo no conoce límites vamos cama cama perdóneme prisa siempre he oído decir que la sangre española es la más hacia la puesta repescar para el verano dejó usted la iniciativa

Voz 12 15:06 viene porque no nos lo tomamos con calma no querrá acabar tan pronto estaría de vuelta en su habitación antes de medianoche en forma gesta llámame Napoleón si te agradezco la confía

Voz 11 15:21 si yo tuviera una como tú lugar Damián sería capaz de conquistar toda

Voz 12 15:27 pienso que así que ha sido y que es el debe de ser la puerta del baño que se abre y se cierra

Voz 11 15:33 con mucho cuidado los rusos quisieran darme More corro grandes riesgos en territorio ocupado

Voz 0874 15:40 tras la última noche de Boris de Woody Allen en una gran película

Voz 0840 15:43 es una frase para recordar el sexo sin amor es una experiencia vacía pero como experiencia vacías de las mejores

Voz 0874 15:50 este es a grandes frases de Bulli al es verdad en la última noche doy gran película que tiene Napoleón que atrae tanto el tamaño el tamaño importa no

Voz 0840 16:01 el tamaño el era un hombre que cuando tú piensas en buena parte Napoleón hay dos personas hay buena parte que es el el el el joven airado el joven revolucionario el hombre que exporta la revolución por por toda Europa era atractivo romántico Delgado y luego de repente se convierte en ese emperador bajito refunfuñando de Ibi prepotente no con con con esas frases como por ejemplo la de diez mil soldados y yo hacemos veinte mil soldados cosas de ese estilo no que que un hombre un hombre prepara veinte Ivonne esa esa dicotomía entre lo que lo que fue buena parte lo que lo que pasó Serna Napoleón lo lo hace muy interesante el intentó claro intentó resistirse de una dignidad crear una dinastía con una familia que era como de de de de comedia de serie de de de teleserie era era era una familia que Avalos platos unos a otros con una con una mamma pobre corso

Voz 0874 16:54 mientras Napoleón llegaba Italia donde estaba Josefina

Voz 0840 16:57 que esta nación bueno Josefina es un personaje muy interesante porque realmente es que cuando Josefina conoce Napoleón Napoleón todavía solamente en general que apunta nunca mejor dicho artillero apunta

Voz 7 17:09 la ida hice lo pida no se enamora

Voz 0840 17:15 yo había más que se enamora hay una palabra no no podemos decir la radio lo que es lo que le pasa con Josefina no les según calentón tremendo con con con con Josefina Josefina es viuda tiene dos hijos a su a su marido creo en general del Antiguo Régimen plan guillotinado idea ella es además de La Martinica su mujer caliente de hecho cuando cuando en conoce a la pole

Voz 0874 17:35 ha cambiado mucho de tema no está nuestro reto

Voz 0840 17:39 Napoleón se enamora monos al vuelve loco por ella ella todavía tiene un amante que es barras a él le llaman el el el el el pequeño cornudo Le Petit cabrón les eso es un hombre que que está marcado porque va con una mujer que que que es claramente diosa esta pero se enamora de de de ella irá la historia la relación epistolar entre ellos con aquellas famosas frases de llevo dentro de tres días un hotel aves cosas así que dice eso hay una relación con los que Inglaterra de una intensidad obeso de como decía un tape tifo no pero el caso no lo lo reduciremos o le dice aquello de el beso tu senos sin más abajo más abajo más abajo esto están las cartas e en ese entre entre que he ganado dos usted una exposición sobre esto sé si donde fue bueno primera expresamente sobre esto pero a hablar de la relación entre Josefina Napoleón y Alejandro Alejandro I El Zhar el zar de Rusia que es un trío que es imaginar pero que funcionó poco porque cuando Alejandro cuando cuando perdió Napoleón invadieron Francia los los rusos los prusiano austríacos que ocuparon ocuparon París el zar Alejandro se ocupó de que de que a Josefina no la molestar a nadie entonces ahí se habla un poco de que hubo cierta cierta relación íntima también no saber es la noche de bodas de la noche de bodas de Napoleón el el perdón entonces Josefina mordió en las nalgas a Napoleón cuando estaba en pleno en en pleno ataque de agosto y entonces ella se creyó que es que él estaba culminando hay poder gritó porque ha empezado a ti te muerden las nalgas Un pez

Voz 6 19:16 visto lo pasamos mal me son a la

Voz 0874 19:21 ve que ella decía Eduardo de muy breve de personas esas cosas que todo esto después de haberle regalado a él cuando se marchó hace ya sé lo que vas a explicarse no no explica el auto no explicado todo no pero bueno esto es una cosa un poco un poco compleja pero para acabar está bien José

Voz 0840 19:40 tiene al les regaló un pequeño anillo hecho con pelos de su pubis que lo llevaba Napoleón siempre colocado sí pero organillo para Toledo no

Voz 0874 19:49 a Jacinto Antón

Voz 6 19:51 que os haga Sagasta gracias por venir a compañeros

