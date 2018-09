Los vascos autralianos, una especie en extinción

Voz 1 00:00 a que es muy divertido venir a escuchar publicidad un teatro verdad la publicidad adquiere otro carácter es que no sé qué hacer ahora porque ahora tenía que venir a un colaborador habitual de este programa pero un problema con el avión hay no sé

Voz 2 00:27 pues hacer algo tenemos aquí

Voz 1 00:29 ese tipo de

Voz 0864 00:56 Sondika ocurriendo tú te crees desde el aeropuerto al aeropuerto me ha dejado con este tipo que tiene esa el avión ahí bien dice juntas y digo que estamos en Euskadi vamos ahí qué tal pues mira de devuelto fatigado pues Setién es de lo bien bien estoy contento fíjate digo contento porque estaba muy enfadado está muy de verdad es días bueno esa esta semana llevo diez días llevaba diez días enfadado dijo enfadado enfadado enfadado enfadado Khedira Jungeras con Pedro Sánchez enfadado ver desarrolla está enfadado si el espadazo porque hizo una entrevista con Ana Pastor ya entonces se dice es que es que los ricos no pagan impuestos dijo así tal cual es que los ricos pagan impuestos IVA yo poniéndose rico digo venga

Voz 3 01:48 Nos dijo eso dijo Jorge

Voz 1 01:51 sí dijo que los ricos no pagan impuestos a través del IRPF lo pagan los eluden a través de sociedades igual lo que dijo me da igual lo que la

Voz 0864 02:04 entonces tú te has quitado a Montoro y bueno ha venido a base de tuit de es decir pero lo Pedro por favor don Pedro Don Pedro qué dice usted don Pedro tú te lleva a casa una nota manuscrita no lo puedo crearía residencia gobierno me llega una carta que oye perdona poco cutre presidencia

Voz 1 02:20 canon sobre ahí

Voz 0864 02:22 una carta manuscrita a usted ver qué paso a leer para que vea lo que es la vida doy fe de que es una carta manuscrita si membrete sí sí bueno que cree que no de Presidencia del Gobierno a lápiz vamos a esto no puede esas lo lo ha pedido en la paz en la parte de esta de Moncloa como punto com con apuntó compre digo superaron estimado Javi Cansado digo Jamaica es bueno ya estamos aquí con confianza plena confianza que no dado pero bueno ha estimado Javi Cansado sabemos de tu preocupación incluso enfado con la declaración del presidente Ana Pastor lo que ofrecía me hice la sexta en nombre suyo de él que debe queremos que entiendas que lamentablemente se ve obligado a utilizar Jiménez y mías por tanto queremos que sepas que cuando dijo los ricos no pagan impuestos por supuesto pero se refería Dati Un fuerte un fuerte

Voz 1 03:26 lo que tú vienes tú vienes mucha Bilbao no

Voz 0864 03:30 pero con cierta frecuencia si hace una biografía muy muy muy cercana muy tan gente a Bilbao han pasado muchas cosas muy interesantes digamos a mí personalmente y como y como artista digamos como carrera también muchas cosas pero cosas decisivas es decir por ejemplo es decir cosas decisivas es decisiva de decisivas de verdad por ejemplo él nosotros sabes que vamos con micrófono actuamos con micro con el y yo estamos en micro por por Bilbao sin micro no actuamos con micro por Bilbao porque otros como se hace poco entonces hasta entonces apto a ver si si micro hoy en los Teatros del Retiro no que yo estoy en los teatros centros culturales actuamos y eso vamos sin micro hacíamos teatro hasta hace micro estamos aquí en en una Aste Nagusia una semana grande en el Teatro Ayala hace muchos años muchísimos entonces no no te ponen no te imponía al público entonces no él no se se reía no podías hablar no entonces era un ambiente osea era era tan tan tan difícil que el espectáculo que grava y media los pues en largas al grabado a dos horas y pico entonces decidimos utilizar micrófonos para para digamos para ser los dueños de la situación igual aquí en Bilbao y la primera vez en Bilbao déjame déjame máxima

Voz 1 04:36 la seguro que Faemino puso pegas de los micrófonos es muy moderno

Voz 0864 04:39 a poco menos lo es más si yo les dije unos micrófonos de solapa así un poco tal pero ella tiene que estar aquí sí es cierto lo bueno más otra cosa fascinante también muy fascinante el en una también otra cosa grande también en el Parque de Cazorla fuimos Doña Casilda de Brasil da estemos actuando estaba estaba empezando a tener éxito a uno teníamos un poquito entre cortado poco sigo fatigado estamos que viene corriendo desde el aeropuerto de estábamos a empezar a tener éxito y entonces se nos presentaron gratis hay que recibirlo en el Parque Doña Casilda se presentaron pues yo qué sé cinco mil personas y tremendos a todo a tope ir equipo de sonido era para para uno Juancho Portugal no se oía y tuvimos que parar esperar allí que trajeran otro equipo de sonido es que hay rebobinar y volver a empezar y luego hoy pero claro pero que nosotros no podemos estar al porque está quieto entonces estoy actuando para para la gente que está ahí en primer en primera fila charlando con ellos hasta quitaron uno uno equipo escrito sale eso el público

Voz 1 05:37 Bilbao y el de San Sebastián que tales esa Sebastián

Voz 0864 05:40 a esto se escucha y pues basta yo tengo familia de Puche yo tengo si yo tengo mucha familia saber si te cae mal no es es que acaso te al público hay plato favorito en Bilbao es verdad es la tortilla maravillosa hay una ahí en la calle calle calle poza no sé no recuerdo calles pues el por ahí por el había una justa que íbamos mucho que ponía primer premio de tortilla estatal no sólo tiene muchas gracias porque en vez ponía de patata pero yo podía lo poco española ponía estatal busca es muy muy divertido ahí han abierto sabéis que has impuesto a él la palabra pinchó con X con la grafía si se Euskalduna o como se diga no pin entonces habían puesto algo de casa a cerrar un bar y han puesto pone Pin pincho conecte X no pincho no pero yo llego cada día ya me conoce digo oye te pinchos si digo pues ahí pone pinchos Charo Izquierdo eso sí siempre tocando narices pues ser pues sí puede ser un poquito es bueno estás bien

Voz 1 06:56 los aquí esta tarde yo creo no actúa mañana Omaña

Voz 0864 06:58 en la mañana tengo un evento en el Caja en dejarlo estival tengo un invento un evento una charla con unas con gente con periodista y tal pero no paro amigo tengo una soga el año igual

Voz 1 07:10 lo terminas de la misma manera si dije yo creo prometiendo que no

Voz 0864 07:12 estoy en la edad tengo aprovechar ahora para hacer caja me lo correcto me cago no es esto sí yo llevo llevo es que tengo tengo aparte bueno lamentablemente contiguo estoy poco menos de lo que quisiera ya lo sabes bien estoy poco pero claro tengo Ilustres ignorantes en televisión y la gira de ignorantes la gira con Faemino y luego tengo dos podcast maravilloso que está aquí en la casa en pódium que lo recomiendo

Voz 1 07:37 me puedo hace publicidad pero sí claro podíamos nuestro por eso vuestro nuestros no sé si te pones a pensar si es un poco no estoy perdido la cuenta de cuáles son nuestra radio

Voz 0864 07:46 que bueno pues el sea más aquí hay dragones en podcast que hago junto a Arturo González Campos

Voz 5 07:53 pongo el jugador Diego Cortés y yo mismo

Voz 0864 07:55 comiendo muchísimo y entonces el podcast quincenal el otro que mensual luego la intervención contigo los ilustres tal de pronto voy a sabe sabe Inti ocho días al mes trabajo ya en febrero veintinueve

Voz 3 08:06 es

Voz 1 08:09 oye que me alegro de que estés aquí aunque sea un ratito esta noche o esta tarde tendrán ocasión esta tarde que la tienes libre tengo libre sí sí pienso dedicarle a dormir totalmente puede ser un deporte muy bonito que la gente ponga fotos tuyas paseando por Bilbao en una tarde que no tienes que trabajar

Voz 0864 08:25 eso no es una exquisitez para mí eso es eso es la panacea a pensar que no tengo nada que hacer habíamos contado alguna vez

Voz 1 08:31 también es una cosa que personalmente como amigos hemos charlado sobre ellos no me me me asombra saber que tu ya has estado tantas veces en tantas ciudades como para ya que han nada te sorprende de esa ciudad conoces todos los restaurantes todos los bares todas las zonas que al final acabas en tu hotel pintando soldaditos

Voz 0864 08:49 si hace ya tiempo hace hace yo se lo cuento digo espeso no es una vergüenza ya me me me cuenta vergüenza contarlo pero bueno no soy tonto lo cuento todo el yo a lo mejor voy a Córdoba y nueve la mezquita ya ya la he visto tantas veces que que no te motiva a Dios es que es que vengo aquí a Bilbao Guggenheim digo siempre lo he visto bueno tendré que ir eh creo que dice que que es que yo tantísima tanta defiende que este año es es el vigésimo quinto ininterrumpido de gira veinticinco años si es que somos somos unos unos puto viejo ya son una cosa ya una cosa lamentable sí sí sí entonces yo es que ya estoy un poco de vuelta claro ya desde entonces mira está volviendo a digamos a estoy haciendo un poquito un poquito tópica sito poco Picasso sea ya solamente me gusta las cosas no me gusta el desayuno me gustaba comer en sitios de comida casera

Voz 1 09:39 eh si tú te quieres que te estás comiendo menos comiendo menos el principio del fin eh

Voz 0864 09:44 pues no me has que cerca de la capacidad de llegada ya lo sé pero pero no no me importaría oye

Voz 1 09:51 de hecho viajas mucho menos tú es casi que fuera pero tampoco vas a ver la hija sigue sí sí

Voz 0864 09:57 más trabajar chaval va a trabajar en California claro claro Santa Bárbara va a trabajar si te para

Voz 1 10:02 de tu Jack Johnson un vínculo que

Voz 0864 10:05 mira vida estuve la puerta de a la vez que vive John Cleese de Monty Python fui a la puerta de su casa que lo llamé digo que sí ya muy que debe decidir qué les digo que si no sé inglés Klopp casi mejor que me llamaras funda cuando estuve me me llegué a esa dices

Voz 1 10:21 pero pero viajas poco no día tampoco te interesa claros digamos por el mundo si de repente es decir no conozco Japón me voy a Japón

Voz 0864 10:28 bueno estuve estuviera no estará estuve Noruega viendo un fiordo visto uno visto todos con poco más no pues poco más sea no me gusta mucho viajar a Australia con nuestra Liga no no estaba lo conozco Australia por por referencias con Adelaida Queensland te gustaría me gusta conocer Australia pues no tendría que decir que sí pero no IX estamos en Bilbao aquí la gente es maravillosa fíjate cómo está el teatro de lleno saca

Voz 1 10:59 la gente fuera lamentablemente pero además de todas las virtudes que tiene son de aventureros

Voz 2 11:04 son trabajadores

Voz 0864 11:06 faltan si es la imagen que también

Voz 1 11:09 nada fuera de España hay muchos en Estados Unidos que llegaron como pastores de eso

Voz 0864 11:13 los pantalones vaqueros no son nuestro pues ellos son nuestro de Madrid acogen somos aquí

Voz 1 11:20 sabes que muchos ahí hay un hay un grupo enorme de vascos que miraban una Australia que durante mucho tiempo vivieron en Australia pasaron determinadas penurias porque aquello es como vivir en un documental de National Geographic y es que hay te levantas con los ornamentos Ringo te come los dedos ya te digo pueden entrar Loren ni no todos nuestros invitados australianos dicen quienes Lorena tú eres Lorencia te pones un micrófono va a ser mejor revés están están propone igual que trabajan radio eh ahí está Loren con cuántos años emigró a Australia tú con diecisiete con diecisiete sabía inglés y idea fíjese que sabría inglés para arreglar los papeles Australia tenía que venir a Bilbao con intérprete eh a ver un momento para ir al consulado o ir al consulado para para coger un autobús para todo un intérprete en castellano lo que te tú además seguramente igual tú hablabas vasco o el la edición de tu vida diaria sí sí

Voz 6 12:37 yo nací y me crié David Bibi

Voz 7 12:40 en en el ambiente vasco en el euskera y el castellano y algo de francés

Voz 1 12:47 algo de francés a ver entonces te plantas en un avión ya te risas en donde bueno aterrice muchas veces entre llega a una pregunta lo que creo que pasaste por Pakistán a lo mejor Vondra agencia de viajes con la que te esa Castells vuelo

Voz 8 13:03 la agencia de viajes era buena en la compañera de la holandesa KLM

Voz 1 13:08 a ir allí ya eran los años sesenta y dos se unos años de David es de Bush no le después no te entendido pero no de que eran los años

Voz 0864 13:21 pelotas quedaba fue con la KTM con locales

Voz 7 13:24 sí sí sí sí llevaba un chaval de diecisiete años que sale por primera vez desde desde desde desde Cabalería desde Ondárroa ha

Voz 0864 13:34 Honda con el contexto

Voz 7 13:37 lo Mora al que existía en aquella época y todo lo demás pues eran auto bastante fuerte entonces mis padres le despidieron en el aeropuerto Antiguo Viejo desde Sondika estaba llorando lo que así

Voz 6 13:51 y a Madrid en el en el viaje

Voz 7 13:54 estaba junto a mí un fraile Ésta fue la parte peor no

Voz 0864 14:01 los grandes del año sesenta y pico no sacasen traídos desde el día

Voz 7 14:05 madre a Madrid Gemma Madrid de Madrid a Roma en el ínterin el viaje que aquel iba con el Fraile por el Frailes también que había venido a hacer unos ejercicios de la India porque está

Voz 8 14:16 predestinado destinado en India

Voz 7 14:20 para animarme me dio una botellitas si un trago del en el tomate esto

Voz 0864 14:27 los claveles siempre siempre con lo mismo y un trago de coñac supo a gasolina pero estoy chupar la intención era buena y con esto llega este error un poquito así me hizo así que tenía doble capa hay Madrid donde iba no lo lo lo que tenía doble doble la otra

Voz 7 14:47 yo tenía por lo menos un par de docenas de botellas de

Voz 0864 14:51 lo jugó cuando vasco Vasco Vascotto Puche y me dice sabes que esto

Voz 1 15:01 a mis compañeros que se quedaron en la India que estarán esperándole a esto también Arcollas

Voz 0864 15:05 pese coñac llegaba la India rango mucho llegaría llegaría

Voz 1 15:10 mucha vendiendo tú tú sabes lo que te marcharse porque no quería hacer la mili lo puedo entender

Voz 9 15:16 más que nada tengo

Voz 1 15:18 a otros años aquí siguiéndole a Pachón no me por cierto si queréis Apache por aquí podemos llegar a un acuerdo

Voz 0864 15:33 de Madrid ya hemos decidido una cosa ante la decisión de ir a Australia porque eso es decir porque es muchas y el Australia o sólo había eso no había amigos en hermano y yo ah vale puente había ya ya había un puente ahí por cierto pues

Voz 9 15:51 no le avise esa que pasa por porque que no sé cómo iba ahí

Voz 0864 15:55 su hermano ya mucha ilusión sí pero a mí no porque estás en buscarle empezaba que australiana era como más así como Vizcaya lo conmovedores

Voz 1 16:15 Loren Evening aterrizara en Australia aventura debía hablando euskera o castellano no hablabais ninguno nada de inglés no y luego el inglés que hacen los australianos también tiene su aquel

Voz 0864 16:27 Piratas es que cogí el me en inglés vivo en euskera pero no nos entendíamos por no entiendo porqué porque algo parecido era cuando desató Lorena encima llegó borracho con lo cual el viaje

Voz 7 16:43 el que empezó ahí luego dimos escala en en Karachi en Pakistán como el principio he dicho que unos años sesenta principios de sesenta fuimos de los cincuenta pues en las casas normales normalmente pues no había ducha usábamos en barreño sellos así tal pues mi primera ducha Mi vida la primera ducha a la bien en Karachi en Pakistán

Voz 1 17:08 fíjate qué paradoja de la Historia versa una intensa

Voz 7 17:10 tenemos ahí

Voz 0864 17:11 total llegáis a Australia para tanto

Voz 1 17:16 no ves que está todo la verdad dónde buscáis trabajo como busca que el trabajo ya llegamos con un contrato ya volviéndose pasa entonces pero ahora sabes que no hubiera sido sin trabajo primero tienes que trabajar en el campo decir bueno es que lo nuestro ha sido siempre en el campo el monte haya sido sí pero en los montes de Vizcaya me da si no no ni eucaliptos como tampoco hay allí para cortarlo claro estamos hablando de una naturaleza que supongo que esas sombras

Voz 7 17:43 llegáis no sé si a mi a mí me impactó enormemente que yo era totalmente diferente no todo olía diferente todo era otra otro olor eh la vegetación era diferente de todo después cuando dirimirá el suelo que estaba lleno de polvo con todas las un mundo pasaban los tractores los los camiones y todo lo demás era caballero de polvo había una ganas huellas unas rayas inmediatamente me decía mira eso son las serpientes que suele pasear toda la noche por ahí joder tenía un miedo

Voz 0864 18:16 sí

Voz 1 18:16 no de dicha ayudas solamente eso que claro

Voz 7 18:19 vivíamos debiéramos en unas barracas que Simon Campeche es generalmente eran de de chapa de con era era eran unos auténticos hornos no pero en fin después de la letrina era una casita que estaba un poco más lejos que abajo había una una lata de veinte litros poco más o menos que se

Voz 1 18:41 al que le tocaba le tocaba hacerlo agujero yo privacidad reto pero la cosa íbamos en un ahora con esto

Voz 0864 18:47 es

Voz 7 18:49 pero es que la cosa es que en el en el en el camino deuda de la barracas de Campeche a la letrina había un caminito cien metros así un poco la distancia había una vuestro que cuando pasé al segundo día de estar allí así casi me agarra yo esto qué es claro era era una planta carnívora de esas le normalmente las culebras en las serpientes las plantas también algunos que ir a la cuestión es que son son bastante pequeñas sea un pues no le puedes ellos Ellos captan a arañas moscas una herriko taberna pero pero aún no yo le ponía la así la mano

Voz 5 19:34 jugaba con el con la con la planta

Voz 0864 19:37 tras yo soy vasco es decir a mí me vas a atacar todo

Voz 7 19:43 todo era si a me da caña el trabajo de la Cañada más duro que en Afganistán

Voz 1 19:48 dos años en Australia

Voz 9 19:50 seis seis instituye diez diez

Voz 1 19:52 que me embiste y volviste sí sí mismos yo río pero para volviste despachó todavía estar por aquí sí pero ya broma Gicaman flaquea de Emmys

Voz 0864 20:04 ya te había borrado no

Voz 1 20:08 todavía tenía alguna carta mi difunto ahí te allí cuando lo mandaban queda desertó se presente es claro desertar están aquí títeres sois vosotras habéis creado la Asociación Euskal esté aliada al europeo es decir fatal dijo tú que Euskal australiana al al al cartel Alcatel que pretende recuperar esta memoria no te memoria de los vascos que se fueron para allá en aquella época y que fueron no uno ni dos que fueron muchas

Voz 10 20:37 y eso vamos a intentar a ver si podemos juntarnos todos y empezar a pagar empezar a hacer cosillas para que no se pierda esta historia Llesta hasta aventuras que vivieron allí es una entonces

Voz 0864 20:50 mira ahí colonia ahí gente más que viviendo en Australia mucha gente que se queda allí viviendo sí sí sí pero pero cuantiosa me refiero no cien sino mil una cantidad así ya llevará si vas de la guerra

Voz 9 21:01 así se porque está a la ley de tienes el bastante luego la Casa Vasca en Melbourne está casa enciende esta casa

Voz 1 21:10 es como aquellos protestado quedan los domingos

Voz 9 21:14 eso le pasó a castigan a la que fue con mi mujer se iban a ver todos los domingos vivíamos a trescientos kilómetros uno del otro

Voz 0864 21:24 me parece bien pero nadie Australia mi impresión es que teniendo Sydney por ejemplo que la capital sea Canberra sí hombre si te te dice ahí Canberra cómoda dices yo conozco Camberra y tiene decepciona mucho en Canberra y Canberra que va en una ciudad tranquila tras practicarle no te vayas a verlos

Voz 1 21:42 claro y esto lo hacéis supongo que hablando con ellos y guardando siete

Voz 11 21:44 timón y luego indagando un poco sí por nuestra que yo soy austra llama de nacimiento pero he visto poquito y no si se tiene veinte años me quedé aquí pero allí tengo amigos hermanos primos y mis padres también están ahí

Voz 1 22:02 el ministro con diecinueve años fue poquito eso es mucho tiempo soy tú eres más Australiana que vasca si si hoy me tenía que haber hecho lo contrario la gente te habría hablado

Voz 0864 22:11 si has perdido un momento único eventualidad ganaron un aplauso fácil tú sabes lo que vale son los protagonistas son estas ya bien nosotros somos ya se sin fueron ellos no sé como mis padres

Voz 11 22:27 bueno pues ahí están ahí está con terrenos de terreno que compró Mi madre todavía sigue mi hermano Cornelio en el treinta y nueve compraron el terreno allí sigue todavía en el mismo sitio

Voz 0864 22:42 pero se había prosperado pues ahí ahí soy de vamos a decir pero con buen rollo ricos hay gente rica y allí o cordero because it Rijkaard de las cosas que te inclusive se dice ricos y ricas es lo que se dice rica siempre el sol rico rico rico con rica joder irrita no es fácil hay que decir que sí que que sabe establecido allí que ya hay un cierto nivel ahí pues por ejemplo hay gente hay gente con ancestros vascos que haya hecho carrera política digamos que tengan así

Voz 11 23:12 sí sí sí se ese en en la en el pueblo de Inca donde había muchos K cortadores el alcalde es hijo de vascos que fueron

Voz 0864 23:22 como Callao Baskonia aplausos fáciles dice voy a campeón

Voz 1 23:32 ahora benigno y Loren las agradezco mucho la visita a vosotros son poco esos recuerdos vais allí de vez en cuando yendo volvéis no no bueno yo esto lo hago por no hace ya unos cuantos años no bodas la sobrina que ella quite el gusanillo de volver a ver aquello más no ya con esto te vale no sé yo

Voz 0864 23:49 cuando llegaste hiciste dijiste bueno todo el campo

Voz 7 23:55 Jerez los hermanos y hasta lo que tenemos lo que tenemos es una una deuda con los que fueron antes que nosotros que trabajaron duramente allí que dejaron un buen sabor en todos los sitios donde estuvieron para cuando llevamos nosotros ya estaba aquello como ya teníamos un nombre una una reputación de de gente honesta que que somos sí todo eso no nosotros les decimos a ellos y lo que decía antes pues ahora queremos hacer algo para que eso no se olvide no

Voz 1 24:28 sí porque hay que recordar que tenemos que dejarlo que no fuisteis a ocupar despachos fuisteis a cortar caña se Kevin no quiero ni pensar lo que significa eso con cuando el sol te hace por allí y la cantidad de de melanoma un estadio benigno Gats gracias al esfuerzo gracias por contarlo suerte con todo tengo diez segundos

Voz 12 24:50 quería quería decir que estamos intentando buscar a todos los vascos que ponen Australia vascos australianos para el Wen llamamiento de noviembre queremos hacer una comida juntar a todo eso es comida

Voz 0864 25:02 como soy la merienda hasta luego

Voz 13 25:12 no