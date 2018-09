Los cómicos en Bilbao

Voz 0210 00:00 qué tal estamos en directo en Bilbao la tertulia de cómicos una plan

Voz 1 00:05 eso para que se ve que aquí Delpy ni ver añora que tal como seamos

Voz 0485 00:15 en fila cita

Voz 0210 00:16 Cilic final esto es un alias para no decreció su nombre real no es al Real usted me ha pedido que me que me acaba de pedir no diga no porque si vamos a decirlo vamos a decirlo dígalo propuesta hecha pues poder sacarme una fotografía con Javier del Pino eso es imposible Señora mire coña son tres mil euros sin factura que soy cómico perdone usted quiere la la foto puede hablar conmigo usted me ha dicho que estuvo ayer a campando desde la noche en una tienda de campaña que la puerta no es algo es que

Voz 2 00:56 qué les gusta Javier del Pino le parece

Voz 0210 00:59 que es un nombre más o menos hábil en su profesión y que bueno me parece estupendo me encanta les llegó hace muchísimo tiempo lo hace también es líder yo creo que sí muy bien pero que muy bien que prefiere usted a Javier del Pino o a Bertín Osborne hombre por favor de Bertín no a Javier del Pino por encima de todo Javier del Pino o la vida

Voz 3 01:23 a vivir que son dos días que tiene señora

Voz 1 01:27 vale voy a conseguir la foto se lo juro va a tener fotos

Voz 0210 01:32 es más gracias le hace ilusión muchísima en serio SL poco seguir también la botella de agua de del bien la tiene ahí bueno pues quiere presentar busca Javier del Pino así que va a quedar como una señora me dijo usted con todos ustedes

Voz 3 01:46 el la el puto amo de la SER no perdió con todos ustedes Javier del Pino

Voz 1704 01:53 eh

Voz 4 02:04 para el castellano que el español es un hecho yo creo que nadie lo puede negar aquí que el castellano el español la de

Voz 1704 02:11 aparecido en lugares como Cataluña como

Voz 4 02:14 Baleares como la Comunidad Valenciana como el País Vasco o como Galicia yo entiendo que les moleste

Voz 1704 02:21 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 02:48 fieles ponía quién era la señora

Voz 5 02:53 la señora esa señora rubia de ahí sí

Voz 2 02:56 sí

Voz 0874 02:57 súper fans vale sí sí me hago la foto solamente si también se saca una con Antonio sin camiseta

Voz 0864 03:02 abrió sin camiseta Antonio tiene la actriz

Voz 5 03:05 no eh

Voz 0864 03:05 sí eso legal gases los grandes lo escucha

Voz 5 03:10 gracias Javier

Voz 0864 03:13 ahora qué qué pelo más bonito cuanto haría yo pues del pelo ya te digo Antonio al pero no estoy mirando Carbonell hombre la verdad que yo

Voz 1704 03:23 con un flequillo así abertzaleak cansado lo veré

Voz 0864 03:25 el guapísimo pero veo lo veo

Voz 0874 03:28 también Javier que se queda un rato David Navarro que además han detenido a la audiencia en mientras que el resto de España escuchaba publicidad sí sí sin digamos la verdad que estás probando bromas nuevas si a ver si

Voz 2 03:39 ya funcionando si esta noche pues lo diré también de la comedia mantenerse término trabajaba uno de la mañana en serio si empezado las nueve contigo

Voz 0874 03:48 para que vean un cómico de Jaén a las nueve de la mañana

Voz 1704 03:52 está muy bien es una pasión degrada trabajamos ha acabado eh

Voz 0874 03:55 lo dejo ya que me queda el de los tatuajes que es Pedro Aznar qué tal buenos días a todos cómo estáis

Voz 1704 04:02 si hoy alguien tiene alguien tiene un alma Ésta es como una puta cabra de comer aquí en serio estaba saliendo ahora este señor diciendo que no que el castellano había desaparecido

Voz 0874 04:13 no no si no desaparecieron con la boca llena todo el rato

Voz 0864 04:17 se come no hay machacó me sí sí

Voz 5 04:21 Javier tuvo pero han de comer los bases

Voz 0864 04:23 que no se come bien esa es la verdad no sé cómo me voy a casa a comer si se come sí pero no sé cómo bien estado ahí sí eso es que decir lo vamos a ver te explico que se mastica poco coño sabes que hay que masticar más yo tengo una veda seguir masticar minada cuarenta veces cada bocado y aquí venga venga

Voz 1704 04:37 a ver si te falta solomillo es una pasada Burger King tiene los estrellas Michelin aquellos

Voz 5 04:42 no sé cómo quedan bacalao en el mar y la verdad es que todos los aquí

Voz 0874 04:46 pues esto es una tertulia política aunque no lo parezca así que lo primero que hacemos es refrescar la memoria David tiene esta sección que llamamos el del igual porque da igual intacto les da igual es un poco lo que tenemos que saber de la semana en justamente un minuto así que David adelante

Voz 0485 05:00 pues que nuestro presidente Pedro Sánchez pasó una semana regula por un lado mala porque está perdiendo la batalla de los presupuesto pero por otro la buena porque ha viajado mucho sitio acumula o diez mil labios con Iberia Plus

Voz 0864 05:10 que la ministra de Justicia Dolores Delgado no va dimitir

Voz 0485 05:12 si no ahora ahora eh ahora mismo en en vetan Winslet dimisión se paga uno a uno que puso de moda el decreto el otro día cara de circunstancia la tele belgas cuando el periodista le sacó los colores y ahí se nota que hay catalán llega aquí en Bilbao el primero que me de Bilbao en el mismo firme que Manuel Valls ex primer ministro francés se está planteando cuida conecto fichar por ciudadano para presentarse a la alcaldía de Barcelona es ya sueña ya soñaba de pequeño convertí esa camiseta bueno hablamos de ciudadano con esa chaqueta mejor dicho tienen mucha Ike Celia Villalobos creemos que trabajó de verdad el miércoles eh lo demás día no en la mano en el fuego

Voz 0864 05:49 eso sí está muy contento porque ha llegado lo que compró por internet

Voz 0485 05:51 eh eh pero todo esto da igual por qué porque Athletic preocupa lo tuyo y anoche Facebook un ataque que dejó al descubierto los datos de cincuenta millones de usuarios entre ellos pueden ser los tuyo Ike nació para ser rumorea que Villarejo no

Voz 0874 06:15 bueno el caso es que estamos en Bilbao así que si queremos hacer una tertulia política tenemos que hablar del humor en la política vasca lo escuchamos

Voz 6 06:28 ahora salarial no entiendo en euskera esto euskera eh no sé no sé qué vamos a hacer una referencia más comparado con Madrid que venimos acostumbrados de Cristina así fue

Voz 1704 06:40 bueno no eso sí

Voz 6 06:43 el Arévalo de la política en cambio Cifuentes

Voz 7 06:48 no digo que me voy a qué

Voz 5 06:50 dar kárate

Voz 8 06:52 es o Esperanza Aguirre por ejemplo a toro pasado macho eso es no perdona perdona se hecho mal fondista muchos

Voz 9 07:02 ah vale pero en me perdone perdone frente a eso

Voz 6 07:06 el humor del actual lehendakari vamos a escucharlo

Voz 10 07:08 no bebes no fumas haces deporte come sobre

Voz 1704 07:11 todo pescados y verduras andas en vice habitualmente

Voz 11 07:13 si no hay por dónde coger este ahí en ese sentido eh para una farra como es Iñigo Urkullu

Voz 1704 07:18 no para para rato que decir que no soy la mejor compañía turismo que ponía los discos que yo llevo sorpresas siempre una comisión de fiestas

Voz 5 07:28 la Parroquia o algo así pues vaya fiestas vaya bajón luego

Voz 0874 07:32 cuando era candidato en dos mil doce en un programa de la ETB antes de ser nombrado lehendakari no bebe no fuma come pescado si a este no le graban y

Voz 1704 07:40 no no tiene tiene un Villarejo tiene una grabación suya durmiendo eso es lo único que tiene

Voz 0874 07:47 pero claro como buen político el humor o la forma parte del perfil tiene que formar parte porque sino no llegas a ningún sitio esto que escuchábamos era de dos mil doce seis años después en este dos mil dieciocho hace escasamente dos semanas según la sagaz mirada del presidente del PP vasco Alfonso Alonso las cosas han cambiado

Voz 12 08:04 me pregunta qué ha cambiado desde el año pasado digo bueno ha cambiado que usted hoy ha salido un chiste Llera bueno insisto

Voz 1704 08:13 está en la política vasca sabéis cuál es el chiste no quitarle el aforamiento al Rey y todo el mundo

Voz 5 08:19 me imagino a Urkullu en plan pin pan toma la casi todos sabéis ese tío porque he estado al cuidado que de risa eh porque el pie lo da

Voz 0874 08:28 Der Martínez de podemos escuchar

Voz 1704 08:31 los Simpson alguna vez señor lendakari si estuviera aquí comer Simpson le diría usted vive en la casa de la Lola en la calle de la piruleta no me hable de pilotos y de gominolas mire yo no quiero hacer ningún chiste porque para hacer chistes hay que son

Voz 0485 08:48 pero hacerlos

Voz 1704 08:53 lo mismo le digo a usted este país es

Voz 6 09:03 hombre yo creo que esta prosodia es cómica e esta forma de hablaré muy muy

Voz 0864 09:07 pero bueno un poquito Eugenio según lo dijo no

Voz 1704 09:09 este lo yo no soy gracioso no soy gracioso graciosos

Voz 0874 09:14 como lo que pasa es que no lo coge y no lo que GEIS porque por ejemplo Patxi López será muy divertido mucho se les reconocía escuchar esto

Voz 1704 09:22 cree usted que va a ganar señaló he sentido del humor claro

Voz 0874 09:30 es lo que está claro es que en el mundo político vasco existe un referente que está claro quiénes en el mundo de lo bueno vamos a escuchar

Voz 0205 09:37 por aquí hay algún alto representante institucional que está dedicando últimamente a destinos al gobierno de Rajoy en el tema económico ese que me refiero no tiene fama muy laborioso tiene menos ciclos académicos que Homer Simpson

Voz 5 09:52 qué pasa con los hizo muy de los IMS son aquí estoy a gusto ya sé lo que pasa que lo ponen a la hora de comer

Voz 1704 09:57 gente claro como inquiere siempre es cuidar a la hora de comer me sonora que lo pongan

Voz 0874 10:03 a hace dos semanas a través hace un par de semanas contra Alfonso Alonso insistía en que las cosas han cambiado mucho porque Urkullu no solamente ha hecho un chiste

Voz 0210 10:11 uno

Voz 1704 10:13 aparce también le gustó escucha y luego otra broma que es hacerme la pregunta a mí de que ha cambiado es como comprenda las hojas del árbol del ahorcado

Voz 13 10:24 el cuchillo de madera eh

Voz 1704 10:26 en la casa del herrero es que eso es lo que me pregunta

Voz 12 10:29 cambiado yo hecho muchas preguntas ustedes respondió con dos preguntas a la gallega yo de eso sea algo porque he tenido un jefe gallego durante mucho tiempo hasta que se lo cargaron ustedes hace un par de meses

Voz 5 10:41 claro que ahí está mi verdad voy a Pepe matrimonial AD Avelino Belén

Voz 0874 10:49 hay cosas que sigue desconociendo mucho eh han pasado unos meses si lo ha leído y una vez más como echamos de menos a a ciertas personas escucha refranes

Voz 1704 10:56 que me he permitido personalizar para la ocasión adaptándolo de la siguiente manera Si bien me quieres Mariano da menos leña y más grano bueno más leña hay más grano claro yo lo único que se me ha ocurrido es si quieres grano actor te dejaré mi tractor Aitor Esteban Corrie Rajoy es que tío Mariano es como como los diestros de Theo van a la escuela pues tengo va a La Moncloa osea ese ese rollo

Voz 0874 11:27 tantos del echa de menos que esta semana en el Congreso una diputada del PP tuvo un lapsus lengua

Voz 14 11:32 lo que sí es verdad señora roble es que el señor Mariano

Voz 5 11:36 Rajoy el auténtico presidente del Gobierno

Voz 14 11:39 España nunca

Voz 5 11:42 sí y me encanta imagina a Mariano Rajoy en Santa no hostio ahora no he dejado ya porque ya estoy se despachar el auténtico esperan que vuelva como en una tirolina soy Íñigo Montoya vosotros me quitas Space el Gobierno y ahora vuelvo mata

Voz 1704 11:59 te la estabilidad preparación pero no no

Voz 0874 12:02 hemos del asunto vasco pues acaso nos estábamos perdiendo algo le preguntamos a la directora de contenidos de Euskadi que está por ahí Eva Domaica si de verdad los políticos en Euskadi son tan

Voz 0210 12:10 sosos como algunos intentan demostrar no

Voz 0874 12:15 ella supongo que para salvar un poco el honor también y porque tiene que pasear por estas calles

Voz 1704 12:19 sí que luego los ella los todos los días a otro no

Voz 0874 12:22 no se dio a Andoni Ortúzar vestidos de

Voz 15 12:27 Bruce dejaste

Voz 17 12:35 Rajoy Ayón ante tu así como el Post

Voz 1704 12:57 es pues estado la sonda minera su carisma forzado no sé si da votos

Voz 0864 13:02 ah no yo creo que que que cantar de lo que tiene que cantar y cantar es un plus pero no cantar no es nada que la gente lo tiene porque cantas bien porque cantar no no mete con esa persona pero no canta bien pues no pasa canta bien Ole un punto no canta pues no pasa nada que vaya no es no es un menos uno jolines

Voz 5 13:22 con Manel Fuentes ya está están sobrepasar las limitaciones de Bruce Springsteen ya no queremos más vale

Voz 0874 13:32 pues tenemos que entrar en ella este que suena Urkullu eh por cierto este sábado por la tarde esta semana hemos tenido capítulo tras capítulo de grabaciones durante una comida que Villarejo tuvo con Baltasar Garzón Dolores Delgado pues decía cosas bastante vergonzosas de vosotros que no tenéis filtro deberíais tener cuidado con lo que decís totalmente cualquiera puede grabar

Voz 1704 13:53 esto puede estar en gentes de este programa

Voz 0874 13:55 ya saben que Antonio Resines por ejemplo es lo graba todo mucho cuidado con todo chicos

Voz 1704 14:02 a mí me tiene que grabar porque yo envío audios de Whatsapp ya jodidos al gente osea ya ese es el Rayo grabaciones falsas no vamos a escuchar

Voz 18 14:10 a este Gobierno que trabaja por la ciudadanía a esta ministra

Voz 9 14:14 que presta servicio público desde el Ministerio hoy defendemos la justicia

Voz 18 14:19 el nadie nos va a chantajear

Voz 5 14:24 porque bueno depende no terminaba decir quedamos

Voz 0874 14:29 quedan dos tres a mí no me chantajea nadie que tiene

Voz 1704 14:31 es que te

Voz 5 14:33 tiene el maricón está la relación estable la mujer no para su termino que usa en ese sentido todos los días

Voz 0874 14:44 por qué nadie chantajear al Gobierno como dice Dolores Delgado pues porque según Pedro Sánchez ellos están a otra cosa

Voz 19 14:49 el Gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie absolutamente nadie hemos venido a limpiar estamos limpiando y vamos a seguir limpiando

Voz 0874 15:00 la empresa de limpieza ahora mismo el Gobierno eso explicaría esas camisas blancas concepto de Pedro Sánchez expuestos a limpiar no estaría mal que elevaran a alguien la boca con jabón que es un viejo conocido de este programa

Voz 12 15:14 usted se ha convertido en señora ministra en el paradigma de la mentira usted no dice la verdad ni cuando rectifica porque es rehén de sus peligrosas amistades de sus relaciones con las cloacas usted es Sutton usted es una rémora para cualquier gobierno yo les pido que uno siga llenando de oprobio la democracia Ibáñez

Voz 2 15:34 sí he dicho de todo lo he dicho de todo

Voz 5 15:39 me encanta porque seguro que Villarejo tiene alguna grabación de Hernando siendo educado y ese es el suele destroza el mito

Voz 0874 15:47 ese discurso es casi casi tan bonito como el de diputado del PP Jordi Roca que se puso en plan Gladiator no

Voz 0764 15:53 ah cuando piensan mirar para gobernar

Voz 20 15:56 a mil novecientos treinta y cuatro con los totalitarios o al futuro con nosotros este humilde diputada es de la Tarraco Imperial pregunta y que se pregunten Quo Vadis Partido Socialista Español Quo Vadis

Voz 2 16:11 hace falta guionistas aquí madre mía

Voz 0210 16:13 yo me imagino a Pedro Sánchez por por la cola con la Paul tú sabes con el agua caliente a presión limpiando en blande los ministros tirándole siete por debajo de las sillas con te pillo

Voz 1704 16:22 la cartera de esa treinte quedando por detrás de la oreja

Voz 0210 16:25 Harris Saviola oye pues cierto viaje de Pedro

Voz 0874 16:27 antes que ha estado en la ONU creo que ayer estaba en Los Angeles ha pasado por Canadá inca nada un periodista quizá preocupado por la cara de estrés que tiene últimamente el presidente con esto de las grabaciones le hizo una pregunta muy particular y además creo que especialmente vosotros porque seguramente eso es conocedores profundos de este tema es un poco la pregunta

Voz 1704 16:45 Canadá quién es decir expresa escucha escucha si Canada

Voz 0864 16:47 pues va a ser el primer país del G veinte que apruebe la legalización del cannabis sería España al segundo

Voz 19 16:54 ah yo estoy estoy tengo ya suficientes problemas

Voz 5 17:02 yo pues no tengo digo cosa que a mí me la pasa Villarejo ya

Voz 1704 17:09 la respuesta porque de del del transporte deduce que sí o sea yo yo yo ya la he probado

Voz 0864 17:14 tarea que me gustaría que sí pero bueno oye

Voz 5 17:17 perdona en Bilbao legal no técnicamente

Voz 1704 17:22 no oigo a la gente cómo se ríe porque se serie que no ahora no entendido por eso comentando porque es que no pueden pasar

Voz 5 17:28 hombre

Voz 0874 17:29 oye Pablo Casado en un acto del PP en tu tierra Antonio en Valencia

Voz 1704 17:32 no porque la Comunidad Valenciana antes que guardar parte

Voz 0579 17:34 el popular era irreconocible una comunidad autónoma en blanco y negro yo lo que os digo como uno más de nosotros que quiere representaros es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho porque yo no estoy porque no voy a permitir que nadie oscurece un legado impecable de servicio a todos los males

Voz 1704 17:52 Llanos de un partido que es el que más ha hecho por esta tierra claro que se está viendo cómo te gusta lo aplauso que termine

Voz 1 18:00 el PP siempre donde

Voz 5 18:03 oye una cosa tiene sentido eh porque lo está haciendo delante de los que no están en la cárcel y esos esta en la que son veinte es que la comunidad blanco negro la pintamos y por supuesto robamos de pintar la todo

Voz 1704 18:14 en esa

Voz 19 18:22 pero insisto no sé si llegaremos a la EGB sinceramente yo creo que es un despropósito que pregunta a la Complutense que preguntas Carlo el que pregunta quién quiera que nos deje en paz

Voz 0874 18:34 bueno pues nosotros vamos a preguntar a los de la EGB a ver qué tiene que son Javier y Cathy Jorge Díaz cómo estáis compañeros

Voz 1 18:43 porque son los autores de una página de Facebook de luego desembocó en un blog

Voz 0874 18:48 el Bloc pasó a llamarse Yo fui a EGB esto desembocó en varios libros con los que habéis comprado el barrio de Salamanca básicamente porque habéis vendido eh sabes que pasa lo bueno de yo fui Ángel

Voz 1704 18:59 sé que es no sé que comprarle a nadie rodado en el Target es bastante amplio

Voz 21 19:06 sí sí sí sí la verdad que casi treinta años entonces claro Target después fíjate pues en esta mesa hay él

Voz 0864 19:13 a ver si esta mesa no esta vez no vetado uno en esta mesa que la EGB no la probó espíritu lo que hubiese un ábaco y lo vamos a latinos La Rioja que yo estudiaban verso coño armenio pero yo pertenece a mí me dio literatura Cervantes yo eh yo tuvimos profesores tengo suele ser la de instituto que eran es que está claro pero es cierto elemental Bachillerato superior lo que sí fue no Preud dice ha mirado porque está justo al final me cambié justo a los dos años empezó pero la joven a lo loco y me me volví además en un colegio mixto en un instituto mixto

Voz 0764 19:49 bueno bueno bueno bueno esto era una rebeldía la final como se llamaba lo que te la tesis entonces se llamaba hacía auto elemental de lo que y luego este dato superior superior vale

Voz 0864 19:58 el era lo que era el con el con el PNV era el curso preuniversitarios que era es verdad pero yo dice ella concursó la universitaria ya diversidad es crítico superior

Voz 5 20:08 sí eso es lo que más ya que el Paleolítico elemental y superior no

Voz 0864 20:14 yo estoy neolítico ya no me perdón perdón respeto

Voz 0874 20:19 hombre en fin esa serie de libros que son cuantos al final cuatro hayáis cuatro libros no sé si estáis preparando más pero de momento se ha convertido en algo a mí me ha sorprendido ver los locales en los que vais a actuar se ha cometido en un musical una especie de musical creo que incluye sketches incluye teatro incluye música pero vais a llenar por ejemplo en Madrid creo que ser Wizner encenderse bueno hay cinco cinco fechas de momento creemos en Madrid con todo no portada por casi todas partes pero no empezamos en Zaragoza luego en diciembre en enero va Huici perdona me está costando mucho obviar tu camiseta de Abba sigo con la conversación pero previamente se va a otros sitios pero tú sí normalmente cuando que la radio

Voz 0764 20:55 no me preparo porque lo vamos a ver cuatro disgusto Joaquim M

Voz 1704 21:00 hombre te quiero agradecer tu lado Weis cuatro cuatro en el País Vasco está son cuatro eso sí siempre cuando la eso Purito Purito

Voz 21 21:11 yo quería agradecer porque me oye que que que que que he visto en Madrid dijimos joven a Bilbao así que os agradecemos nada

Voz 1704 21:21 en el caso por ejemplo de cómo se yo por vosotros lo daba

Voz 0874 21:28 es tiene tiene está implicado en el musical porque he leído por ahí Ana Torroja por ejemplo si haber nosotros hicimos en el primer hicimos en enero en el Wi tiene Madrid con Ana Torroja un montón de artistas de aquella época llenamos dieciséis mientras personas dieciséis dic mientras personal la gente entre

Voz 1704 21:43 la soprano Ana Torroja hacía mucho que no voy a tanta gente sí estaba contenta porque tres cantantes hacen selfies cuando canta nada ahora sí selfies con el público es muy gracioso no pero ella lo hacía que la gente se lo creyera que el fraude pero sí haciendo amigos es que Mecano me vasco quiero decir no pasa nada

Voz 0874 22:04 bueno y este año pues vamos a trabajando en hacer la gira a otras ciudades como hecho Javi Zaragoza Bilbao o Madrid Palancia en estáis grandes Pau Sant Jordi Ana Torroja ahora es autónoma no con Ana Torroja como estuvo Madrid e Isabel va estar en Barcelona y en Valencia y contamos con otros hemos tirado mucho de rollo internacional de estos artistas que tienen una sola canción se haga nada por pues vamos a hacerlo un ejercicio de memoria también a veces algunos acuerdos de aquellos Wang usted lo que no gustaba a nuestros artistas que de otros monedas imposible verles claro tienen una canción que todo el mundo ha cantado desde que era pequeñito no

Voz 1704 22:38 a quiénes son eso no demostrarle al os traéis para una canción al Parlamento si es que somos de Bilbao pero ya te digo que también escoger están tiene mucho tiempo libre

Voz 0864 22:48 creo escucha diez mil personas mínimo treinta la entrada o paso en cuenta digo calzado no se ha hecho millonario porque si va todo valor a la vida es muy dura

Voz 0874 23:04 Kicker que más hacéis en el show porque son cuatro horas y pico de de actuación presentado por Carlos Latre el interactúa Montón Gone

Voz 11 23:12 el público imitando a Gemma

Voz 0874 23:15 en aquella época cantando canciones de aquella época están los conciertos hay números musicales pues de un imitador de Michael Jackson dejó muy guay lo musical de gris de Dirty Dancing un montón de eso

Voz 1704 23:25 le al salir te dan la EGB quiero decir que eso estaría guay sería como Juan Carlos estabas allí de la van a unas típicas cosas que un montón de sorpresas que tampoco queremos claros flageló allí lo viva pueda ser niño un ratito incluye teatro y la idea es un poco no es únicamente ir a un concierto de destripar todos los padres también un musical de la Rey Juan Carlos lo sabríais

Voz 5 23:45 Kaká hacer máster comprar la entrada comprar la entrada y luego ves una estafa no hay nada de eso de que tarde comernos aquí es un título centrada en el ahora tienes que hacer

Voz 0874 23:57 como Ana Torroja que más Duncan Dhu creo que también nos bueno basta Samantha Fox

Voz 1704 24:02 volviendo a salvo hacía falta recuperar mejor toro ella ella en 3D va a venir ella y ella sí ahí bueno el el cartel total de con los o la de la gira entera son unos treinta

Voz 0874 24:14 estas pero espero momento quiere saber cómo es la experiencia de esa persona que tiene que coger el teléfono y decirle señora Fox profundicen

Voz 1704 24:24 yo me imagínese llama ya había dicho que no te acuerdas que tiene sesenta en mi cabeza está en dos de una revista

Voz 5 24:35 sí

Voz 1704 24:35 entonces eso porque esta gente pensamos que no

Voz 0874 24:38 están activo Irán Samantha Fox acaba de sacar un disco este año sale la banda sonora de una película con un tema super ochentero y aunque nuestro país no estamos los que vengan a estos artistas porque tembló en Rusia y los países del Este hay macrofestival

Voz 1704 24:51 en Europa en los que con todos

Voz 0874 24:53 va mover Talking son súper estrellas a lo que aspira a Bruce Springsteen

Voz 5 24:57 por eso ha cambio del menú del día no

Voz 0874 25:02 oye Javier pero hay que dar un segundo porque tenemos que hacer una pequeña desconexión porque a esta gente que está en este teatro

Voz 1704 25:07 tienen que comer algo tienen que desayuna les encanta escuchar

Voz 0874 25:09 el Ciudad indirecto

Voz 1704 25:11 es una experiencia para ellos versatilidad

Voz 0874 25:14 musical una pequeña pausa y luego vamos a nuevas

Voz 1704 25:16 pese de examen de Gebre un poco con esos cables habla a tal

Voz 22 25:52 o no

Voz 1704 26:09 mira mira cobre dando palmas Bilbao

Voz 0874 26:21 estamos en la sala BBK de Bilbao cerrando este programa con motivo del Festival Internacional de Arte y Literatura con humor el Festival Hall que han tenido la delicadeza de invitarnos lo hemos pasado bien hasta ahora ahora viene la parte porque estamos con Javier y Cathy con Jorge García de yo fui DGB correría días el pero no hay aquí pone García siempre porque García

Voz 0864 26:42 te porque yo es eh es Javier pues una cosa buena promoción aunque cada vez el Festival el festival yo participo mañana aquí hay una charla por la tarde estuvo si participo yo hoy haremos una de una una charla en la cual pues contaré mi vida creo que cuando siempre

Voz 1704 27:00 el se básicamente lo de hoy pero mañana sí pero más este ha cuenta diez euro

Voz 0864 27:07 por eso yo me ver algo porque

Voz 1704 27:10 ah bueno

Voz 5 27:13 en Gran Vía Karpaty perdón el sábado seis de octubre en Madrid sí que pastelería Rosita en Castilla liberal un pueblo de Valencia mi tío hacia unas milhojas estupendas

Voz 0874 27:24 está entre el público porque como estamos con los autores de yo fui a la EGB con Jorge Díaz de Javier Icaza no

Voz 1704 27:32 sí sí pero bueno además yo la lo que para la gente de fuera de Bilbao

Voz 0874 27:39 queremos ver si la gente que está entre públicos gente de la EGB tú tienes localizado ya

Voz 2 27:43 la tengo tengo tengo por aquí hola buenas buenos días muy buenos como te has Oscar Óscar Óscar fue a la EGB seguro se sentido Jerez

Voz 1704 27:52 el antiguo Janto buscar maestro pensador expresados

Voz 0210 27:57 no sé

Voz 0874 27:58 Oscar a qué te dedicas a bueno trabajo comercial no

Voz 2 28:02 a Antonio algo que decir he ahí eh

Voz 1704 28:05 bueno hay una FP de administrativo eh

Voz 0874 28:07 empezar con una facilita a ver si te acuerdas pertenece este diálogo escaso

Voz 1704 28:18 a mí sí sí Siria

Voz 24 28:21 con un solo quiere saber quién eso estoy porque estas esa ese eso se llama oigo todas las encuestas se permite soy la voz del microprocesador de dos

Voz 0874 28:33 ya lo sabes pero no es quito es Villarejo el que habla mal pues si no me equivoco es el coche fantasma del bache Matas Michael la persona Pedro vamos por aquí hay buenos días

Voz 2 28:49 hola buenos días tu nombre las puedes decir la edad pero es por una cuestión de y uno setenta y uno de te busca otro GB

Voz 1704 28:59 quieres otro claro está claro más hola buenos días tu nombre cuarenta y menta no saben ni leer ni escribir no le agobia

Voz 0874 29:11 vale

Voz 1704 29:14 escucha escucha esto no

Voz 25 29:19 Carmen teen cuenta naves nodriza ofreciendo su amistad y avanzada tecnología

Voz 0864 29:23 a diez pone cara de que vale nosotros

Voz 0874 29:26 serie que

Voz 1704 29:29 no correcto

Voz 0874 29:31 la triple bonus si te acuerdas de cómo se

Voz 2 29:34 para la carta lo Esperanza Aguirre

Voz 1704 29:38 Diana correcto correcto venga Luisa ante vosotros sé yo no

Voz 0864 29:42 de qué hablar habláis fíjate yo estoy aquí como invitado de búsqueda a alguien compita

Voz 0874 29:48 ver por usar una expresión que viene en el libro de haber movido el esqueleto hombre que mira si esta mujer de aquí ha movido el esqueleto hasta la tibia el peroné y todo eh ni de coña como te llamo

Voz 2 30:00 has dari

Voz 0874 30:02 tal en casa muchos dirán con nos cuesta canción pero no me acuerdo de quién era ya lo mejor actúa con estos en el show de yo fui a la GB escuchen

Voz 1704 30:13 si quieres bailar vallas vallas hay esta te acuerdas de ella

Voz 0874 30:25 un poco un poco no te acuerdas de quién lo cantaba harías acuerda había acuerdo

Voz 1704 30:32 detrás pero quién quién se acuerda mira

Voz 5 30:35 Le ante el macho este es Wikipedia

Voz 1704 30:38 nota al decirles toma no era fácil como claro es que a veces pese a todo pero estaba casa bailando claro

Voz 2 30:49 hola buenos días o la tu nombre Iñaki Iñaki edad

Voz 0874 30:55 si te toca Iñaki es estable te escucha esto niegue

Voz 1704 31:03 crees ya la frontera da igual todas una cuando

Voz 2 31:11 te pasas sabes cuando dices por ejemplo que haces un chiste Icex se ha pasado el que límites a esta

Voz 1704 31:20 la pregunta que más me gusta porque es verdad que

Voz 0874 31:23 a uno se pregunta qué fue de este hombre y resulta que esta gente lo ha recuperado esta cuestión Cristina Cristina lío vale tenías Cristina yo creo que en torno a veintipocos años cuando cuelga un póster de este hombre en tu habitación vale

Voz 1704 31:41 Arévalo escuchen

Voz 2 31:54 cuando el PNV pidió que le quitaran la inviolabilidad al Rey que dijiste que idea

Voz 1704 32:00 que quede

Voz 0874 32:04 bonus si te acuerdas de el personaje que viene cantar Spanair cantar viene a España

Voz 1704 32:10 yo lo nombre otra vez el PSOE es estar con el móvil ahí que te pego yo no sé si llevara hachís

Voz 0874 32:27 como asesor este hombre no lo habéis llamado y estaba ahí en la gestoría trabajando mi la audiencia quieres venir a actuar ante veinte mil personas que traemos de Italia para ir a las cinco ciudades estado viendo vídeos y lo hace exactamente

Voz 1704 32:37 cuál es un cigarro su cubata indicando que está prohibido volar demuestra que iba que estaba en la casa en la cabeza el Rey del italo disco

Voz 0874 32:47 hombre puestos a Italia me vamos a hacerlo al contrario a ver si alguien ahora se acuerda del título de la canción de él o los intérpretes de esta canción estamos aquí

Voz 1704 32:57 con cuarenta y algo no

Voz 0874 33:01 el cincuenta y si bien Joserra escucha escucha José respuesta tope

Voz 26 33:05 si pasa puertos malos todo es distinto cuando te estoy mirando

Voz 1704 33:16 a mover el esqueleto gente se pone es que tiene por qué nos tenemos que ir pues yo me voy

Voz 0864 33:21 una copa ahora está claro que estoy

Voz 1704 33:24 plenamente equivocado en la selección musical de este programa yo no me acuerdo de ellos no se acuerdan y ellos tampoco me acuerdo gira por aquí a ver si alguien el experto queréis el experto que pasarle este periodo está viendo tú Chacón tú te acuerdas friki pudo Pere cariño la última

Voz 2 33:52 venga vamos por aquí buenos días buenos días tu nombre es Ivor creo que es más jovencito Igor Él he así de aspecto yo creo que ésta va a resulta complicada porque es de la ESO

Voz 1704 34:02 sí de la eso pero bueno

Voz 5 34:05 cursos de Primaria si puedes escribir tu nombre ya hace bien yo fui el primero que puedo elegir a la eso o a DGB egos Piccolo

Voz 0210 34:15 me me dijo el profesor Antonio entonces eres buen estudiante no

Voz 1704 34:18 la sala es hombre oscuro eh

Voz 0874 34:21 vamos a escuchar solamente unos compases antes de que digan el título del catecismo

Voz 27 34:25 sí

Voz 1704 34:28 no

Voz 5 34:32 escúchame está todo Dios cantándola como la cabeza como las cuántos niños que han hecho con esta canción en el Al Green españoles

Voz 0874 34:39 esto sólo los inhumanos no que cantando que es difícil hacer el amor

Voz 28 34:49 ese año

Voz 1704 34:53 un Smart ha después extra de más de verdad sí vamos a decir todo el cartel Ana Torroja tu dinero o Danza invisible decirles Katrina pero entera la guardia lo único claro los chinos está Miguel Jáuregui ahí cantar la canción para la salida del costas de Siniestro Total hombre que bueno Nacha Pop o Bekaa Vicky Larraz con olé olé Javi de Pecos Javi de Pedro su momento vuestro como Rubio de Cruz sí a Pecos Javi desde que has ido de Javi de Pedro es visto me lo he perdido pues mucho fuera a lo que pasó en el concierto que hicimos en Madrid era muy curioso no estaban los Pecos y a la salida la gente todo el mundo se puso a cantar canciones de Pecos hemos tienen que está claro por nuestra según Pecos están separados

Voz 5 35:42 se llevan mal como por favor amplía esta información esto

Voz 0874 35:46 me hay mucho periodista escúchame me estás diciendo que Javi de se independizado del Moreno que no sabemos el nombre

Voz 1704 35:51 a Pedro pero pero no es hermanos eran hermano siguen siendo hermanos es

Voz 5 35:57 pero Javi de Pecos es un dron con una peluca

Voz 1704 36:01 sigue en activo y sigue cantando y canta igual pero

Voz 0874 36:04 canta igual pero no es bueno pues claro

Voz 1704 36:06 creo que tiene los derechos estoy seguro tendidos delito de estos méritos académicos Pino dan yo Enrico Bondi Samantha Fox la Seguridad Social Tennessee los refrescos tiene sitio muertos y viceversa pero de tenis y me ha encantado de besos

Voz 5 36:27 tú piel morena sobre la arena nada esa sí que me llevó mi tío ver Tennessee cuando yo era pequeño les digo jode pero es que se mueve muy poco que me dijo No es que Bains y el Dios se está me vaya bajón te Galdeano el me dijo no se mueven de ahí

Voz 0874 36:44 bueno este es en diciembre enero febrero marzo mayo en Zaragoza Madrid Barcelona Bilbao Valencia los conciertos hemos contemplado para que la gente esa cuesta las nueve mil que es la clave el público te creas están a las puertas a seis interna suelas doce años después de que es el momento en el que los ejes

Voz 1704 36:59 dejar a sus hijos encajado con oye cuando salen lo aliado digamos que me diréis Cola Cao heridos que hay barra libre de fijar igual te ves Intrum no se no quiere que al rey Jorge Díaz yo fui a EGB

Voz 0874 37:12 el musical también gratis hasta luego iba a los conocen bien porque son rostros conocidos de la televisión y ahora llevan varios días en el Arriaga estáis en el Arriaga con la adaptación humorística de Ben Hur volcado matar cristianos es muy

Voz 0764 37:54 sí eso hay mucho es un filón

Voz 0874 37:57 no

Voz 0764 37:57 en judíos judíos hay es judíos bien lo que es justo el momento que se hace cristianismo a puntito ser consultados

Voz 1704 38:04 de del show allá justo es esta jugada ya sabemos que es bueno está está

Voz 0764 38:09 la película o tal es el nacimiento de cristianismo de dos personajes como La vida de Brian pero seria Caruso pero Ben Hur es realmente coinciden mucho como es verdad es hace unas sí

Voz 0874 38:20 Anta de David pero no hay en un poco

Voz 0764 38:23 ah no es la misma semana santa básicamente sí sí algo así sin igual tú que determine Semana Santa yihadismo

Voz 0485 38:28 si haces lo que nos hemos puesto a semáforos

Voz 1704 38:32 ahora la gente ya ha dejado ya lo has carruaje puestos a las cofradías ya saben dónde parar

Voz 2 38:37 no sé si me gusta su amante la verdad esas Barnasants si me gusta bastante pero que que que es lo que no te gusta algo que no te gusta la semana San Blas a ETA solo no no me gusta que cuando los que van pidiendo dinero claro mí no me gusta que sea una semana yo haría quincena dicen

Voz 1704 38:53 Santa

Voz 2 38:54 no no no veo el domingo de domingo

Voz 0764 38:56 yo suelo decir sale cara o cruz oye sí que les hacemos una pausa para que la gente no no no no porque para que fuese Dans Nacho Novo no no dudó estilo basado en no solamente supongo antes la película nada claro

Voz 9 39:12 está basada en la novela y un poco en la película pero Argentina ha hecho sus propias creaciones

Voz 1704 39:15 claro un momento de la película que todo mundo se duerme claro no estoy en la en la hora tres y cuatro pues hemos quitado todo eso

Voz 5 39:21 a bordo ella lo de las galeras cuando lo meten en galeras es un tenemos le damos las baterías galeras iremos cuadrillas tenemos batalla naval tenemos

Voz 0764 39:30 sí que tenemos tenemos tenemos hasta los Reyes Magos también

Voz 0864 39:33 hace siete meses porque yo he dicho que te ahorra veinte lo sabes enseña es el Tour

Voz 1704 39:38 Agustín Jiménez señaló yo soy más

Voz 0864 39:41 bueno es que te iba a decir mucho Pepe número que no vengo no pues yo qué sé yo te pega mucho podría serlo perfectamente

Voz 9 39:49 debe ser perfectamente

Voz 0864 39:51 Boris como personas sí señor perdiese el PNUD perfectamente

Voz 0874 39:56 eso te iba a decir pues mucha gente hemos historiadores que han contado visto pasar claro lo han hecho han documentado como a Charlton Heston cuando grababa él escondían el hecho de que Ben Hur era gay pero él pensaba que era muy machote Opel ya sabes vía entonces yo

Voz 0764 40:11 actuaba por eso pero bola mucho las citas aquí para mí mía pero eso no se enteraba de eso decía si dinero yo no se lo diría

Voz 1704 40:20 eh teniendo carné de las mucho que maneja rifle pues yo digo oye pues no habréis metido en la hora a menudo maricón hemos diez quiero decir no no no no no no pero real

Voz 0764 40:32 entonces hay otras cosas realmente sí sí si en la novela viene bastante documentado este tema esta relación que tienen ellos dos más que amistad es muy bonita y además en la época posibilidad cristianismo una cosa como eh

Voz 1704 40:43 que esperemos cuatro tanques

Voz 9 40:46 una estrategia del productores la estrategia porque el guión no tenía mucho peso y tocaba un poco soso y entonces dijo mira vamos a meter aquí un poquito de

Voz 0864 40:54 el canal Caracol

Voz 9 40:56 es por debajo así en el texto

Voz 1704 40:59 subió los últimos años con Charlton Heston decían oye que por cierto a que pase siempre y además es el atún

Voz 5 41:08 por eso cogía al triple decía salga de mi casa directamente

Voz 0764 41:11 esta obra que como ya que la lleva a que quiera dirigir claro de también hay una parte también de las mujeres que es una cosa que me parece muy interesante que es que desapareció en la película evitó que tú

Voz 5 41:22 la madre luego a la lepra

Voz 9 41:26 vale pero sería mucho tiempo después entonces aquí nosotros la la función comienza con una compañía de teatro del siglo I que va a representar La verdadera historia de Ben Hur y entonces claro una de las cosas que ocurren es que las mujeres decidimos que queremos más papel que no pues

Voz 0764 41:40 ya no quedan Bustos es acceso a la gente pero bueno que me ha dado

Voz 9 41:47 es muy divertido sacudirse si hay una parte y reivindicar y luego hablamos salir más no no queremos que pase como en la película quedará ya directamente salimos al principio nos meten en la Le pero sería y encima de letreros has puesto

Voz 0764 41:57 luego un aparte ya que es muy antigua que es pues el Roma en va de otro país movidas y tal nosotros quieren una independencia una movida muy bien cosas

Voz 1704 42:05 te ha pasado por pobre

Voz 0764 42:08 oye pero pero en la película yo soy Roma lo digo por si acaso desde Roma yo estoy realmente soy legionario romano mucha mala leche tal que incluso fustiga al público en el látigo lo digo

Voz 5 42:17 hay gente preparada para no lo digas que no Madrid no no has ido pero casi nadie allí a

Voz 0764 42:23 me costaba porque a veces el viernes hay una cosa como has dicho acogió todas Paolo entonces red costaba entonces empecé yo

Voz 29 42:30 yo me arranqué con un Boga Boga

Voz 5 42:33 no pero que tiene que remar remar el público siempre que sea les latinas y les haces trabajar claro

Voz 29 42:39 juega el Illescas hicieron

Voz 0764 42:42 pero no todo el mundo ya

Voz 0874 42:47 lo que en su día la película supongo que sería la mayor

Voz 0764 42:49 por superproducción de la Historia pero hay un hay un panorama ahí tal vosotros estéis en un escenario esto como lo hacéis una carga de puedes hacerlo

Voz 9 42:56 bueno lo hacemos lo hacemos tenemos una pantalla gigante hay y jugamos con las nuevas tecnologías

Voz 0764 43:01 más grande que ésta es mucho mucho más son doce metros en este caso doce metros

Voz 9 43:06 en Mérida eran XXX o sea que vamos adaptándolo al escenario

Voz 0764 43:09 otro más COPE porque claro en lo que se hace teatro más Cope

Voz 1704 43:14 a mí me he estado letras

Voz 0764 43:17 sí lo ha puesto un nuevo género el teatro más que la gente tiene que tener los ojos para que parezca que se tu es decir con lo cual te quitas tú el puente Cillo este entonces hay un momento de verdad que que todo el momento está integrado con los actores para que incluso las cuadrillas hay que verlos que no contarlo como esto de contar al Inter le aplaude espectacular gente de hecho las críticas decían un poco han osado no están los caballos pero la espectacularidad de las cuadrillas está luego lo que todo lo demás con alambres paséis por encima por encima del público como en Broadway tanto estoy muy hablarlo gracias a veces sí sí tenían que es barato el cable de teatro Arriaga luego tenéis fechas para salir de Bilbao o bueno no hace falta salir de Bilbao sugieren no no no no no no no no esa cosa que en una semana entera Hay y luego se seguidos por machito valenciano

Voz 9 44:06 Córdoba Murcia Barcelona Madrid vamos a intentarlo

Voz 0874 44:10 al Jiménez Eva Isanta gracias por venir

Voz 0764 44:13 qué suerte con menús nuestros FAES el tobillo no hagáis locuras si si no la verdad es que peleas de gladiadores yo recibo mucho esto quería decir tú recibes recibió muchos golpes yo otros muchos personajes que ese país sólo sueldo pero mucho pero

Voz 1704 44:28 está muy rentabilizado a vosotros

Voz 1 44:34 ha roto buena gente perdido gracia instruido horas Race Bilbao mil gracias por Brown

Voz 30 44:49 das

Voz 1704 47:06 eh