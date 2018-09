A vivir Madrid | El Madrid de Nieves Concostrina

Voz 1751 00:00 hemos empezado hablando de un edificio con historia en Madrid como es el Palacio de Linares que se puede visitar mañana y hay una leyenda urbana que dice que si lo repite tres veces aparece en el estudio Nieves Concostrina Nieves qué tal muy buenos días uu está llamando Fanta rodeado mucho tu vida no puedes buenos días muchas gracias gracias a ti de verdad tenía muchas ganas de conocer tu mapa de Madrid bueno como decimos escuchamos a Nieves Concostrina en La Ventana con Carles Francino en esta sección maravillosa que que nos ofreces Itu siempre antes del pasado de otros íbamos a descubrir el tuyo tu pasado en Madrid

Voz 1626 00:38 Teresa no te vayas a creer no no no te aseguro

Voz 1751 00:41 no yo que por los datos que te exige es interesante porque empieza en Villaverde en el barrio de de tu infancia con una Nieves bueno pues que estudiaba en el colegio República el Salvador no

Voz 1626 00:52 sí hay mal recuerdo mal recuerda porque era un colegio al que teníamos que llegar los lunes por la mañana a las ocho a una izada de bandera de ahí me selló la letra del himno de España ir Cara al sol y todo esto se saque que decían la vez vino de España tiene letra es River no pues porque había que había que cantar si efectiva

Voz 1751 01:13 ahí estaba el padre Ángel que es un cura el que nunca olvidará

Voz 1626 01:15 es verdad no sé si seguirá vivo estás oyendo padre Ángel no te has muerto ya pues sí fue un cura que sobre probablemente a lo mejor soy atea por su culpa sí porque me soltó un guantazo que me tiró de la silla

Voz 1751 01:28 cuál es el motivo cuál era bueno nunca está justificado pero el supuesto motivo cuál es su puesto

Voz 1626 01:32 cómo era el siguiente bueno cómo era yo vivía en Villaverde cruce un barrio más pobre que las ratas rodeada de chabolas de todo y allí bueno pues saciar la comunión por supuesto por decreto ley porque había que hacerla entonces allí hacías el hacia la comunión te tocaba a tal clase tal día no todo esto llevaban un descampado y allí la comunión pero el día antes de la comunión había que confesarse entonces nos pusieron a todas la niña cuatro niñas y los niños en una fila interminable sí y entonces te llegabas a una silla de es que lo estoy viviendo una chiquitita entonces te sentaba frente al cura te tenías que confesar yo como nunca acabe de entender muy bien es con siete años o con ocho años

Voz 1751 02:14 con siete años que ese tiene que confesar exacta que que

Voz 1626 02:17 a lo mejor si no entendí yo muy bien entonces llegué allí lo único que sabía que tenía que decir eso de Ave María Purísima entonces a ver lo que se ve de verdad decía hasta que yo nunca he hecho la comunión cómo cómo era la vida hecho la comunión yo cómo era tú te tú llegabas a tu ya de la como yo no me acuerdo nada nada no lo raster no lo que me acuerdo de Austria arreó que me arreón cura pena es que es lo que lo que había que hacer a sentarse si el día anterior confesar los niños bien pues iban a una iglesia con confesionario lo pobres llevamos a un cuartucho del colegio con una silla no todo este estabas delante decía Ave María Purísima el cura decía sin pecado concebida te decía algo algo así como Cuéntame tu pecado pecado que has hecho algo así tú qué digital es que no había hecho nada malo no me insistió en que yo insistí oiga pertenecía al padre Ángel no ha hecho nada dice algo algo habrás hecho dijo yo no he hecho nada malo de pues algo habrás hecho que que yo no he hecho nada malo claro de acabe confesando hasta que maté a Manolete que hay va a aquellos tiempos no de izada de bandera

Voz 1751 03:27 era los lunes cantando el Cara al sol para más inri en un colegio que llevaba por nombre República esos años supongo que marcan el carácter no que se hace con esa rabia con esa incomprensión con esa represión

Voz 1626 03:38 no tampoco fue rabia de Guardo aquel recuerdo sobre todo aquel cura además el era un señor que cada vez que pasaba por el barrio obligaba a los niños a que dejaran de jugar fuera corriendo a besarle el anillo ni tampoco entendí pero eso el padre Ángel entonces que tenía que ir corriendo a besarle Noray sí pero no tengo ningún árabe nada simplemente les tengo una manía tremenda hombre no guardo ningún buen recuerdo ni nada

Voz 1751 04:01 imagínense años Concostrina la mujer que mejor cuenta el pasado de este país con doce años en clase de Historia escuchando un señor con barba contando episodios de la historia bueno de la suya porque poco tenía que ver con lo que pasó no

Voz 1626 04:14 nada nada no era muy hombre al a los niños con doce años te pones a contarle la historia esos señores tan serios te entra por un oído y te sale por el otro

Voz 1751 04:23 Nos dice es que no es muy melómana pero recuerdas con tu siete ocho años escuchará Wilson Pickett y sobre todo esta frase de tu padre que te decía

Voz 1626 04:33 niña pónmelo en Avilés en Avilés era mi hermana su hermana era mi hermana yo tenía yo era muy pequeña y mi hermana que tiene diez años los mayores más que yo pues tenía su colección de discos y había una canción de lo que a mi padre le gustaba mucho que es está que suena

Voz 1 04:57 mi padre siempre decía

Voz 1626 04:59 niña yo siempre crecí creyendo que los for Toxo

Voz 2 05:03 ya desde que se llamaba la clave

Voz 1751 05:10 es concatedral durante la época en Legazpi cerca de Mercamadrid

Voz 1626 05:15 sí bueno fíjate fuimos ahí de Villaverde Mis padres siempre estuvieron la lucha de sacarnos a mi hermana y a mí debe de Villaverde barrió peligroso Villaverde crucen después de mucha lucha pues como pudieron comprar un pisito en en Legazpi cuando Legazpi no era tampoco les era era una casa que vendieron que estaba en mitad de un bar quizá todavía no es lo que lo que era sí al lado de Mercamadrid pero cuando no era Mercamadrid todavía era sólo el mercado de frutas estaba el Matadero y el Mercado de Frutas y ahí ya bueno pues digamos que avanzamos un poquito ya ya de la EGB que puebla que hice en en República en República el Salvador fue la primaria luego pasé al colegio Ciudad de los Ángeles y luego de allí ya Isabel la Católica cuanto al retiro al ala zona noble pero cuanto me costó llegar ahí porque a mí no me tocó a mí no me toca

Voz 1751 06:11 te toca Usera no que tocaba un instituto de Usera

Voz 1626 06:13 pero yo había huido que en el Instituto Isabel la Católica del Retiro que era público por supuesto no podía ahora ninguno privado pero había muy había eran muy buenos profesores idea ahí salía con muy buen expediente académico yo necesitaba tener buen expediente académico yo quería estudiar bien no me empeñe que busque y además pedían nota para entrar ahí tengo que decir que me busqué un enchufe a Traver catorce años técnico o trece años con a través de de un celador de un de un de otro instituto diciendo cómo podrían trasladar mi expediente conseguí que me trasladaran al Isabel la Católica porque allí el Isabel la Católica está por detrás en una zona que era de Híjar de militares y tras las niñas bien no Alfonso XII tuvo ya le llegué allí fue uno de los días más felices de mi vida cuando me dijeron que me habían admitido en el examen

Voz 1751 07:08 una época en la que de Diario dieciséis Fue El Periódico de la Libertad sin ira

Voz 4 07:19 con su voluntad de Rada

Voz 1751 07:23 aún hay entrase en el año mil novecientos ochenta y uno ochenta y uno en primero de carrera allí pasaste es quince años de tu vida

Voz 1626 07:30 quince años hay estuve en Diario dieciséis estuve en no sé

Voz 1751 07:33 existen muchas cosas ahí lo aprendí todo

Voz 1626 07:35 ahí lo aprendí todo yo dejé la carrera en tercer o sea yo estaba en

Voz 1751 07:39 no eres sospechoso de tener ningún master mal

Voz 1626 07:42 Sterne carrera ni nada esa tuvo un momento en que tuvo que optar claro aprendía periodismo o terminaba la carrera fíjate tú esa era la gran parado sobre todo porque ya tenía trabajo ya me mandaban hacer cosas pasen un periodo de prácticas yo no podía no daba más de sí porque yo salía del periódico en las dos de la mañana porque empecé en teletipos tenía clase a las nueve de la mañana inpasse aguanté un tiempo pero no oye aguantó pero ya no podía más dirige una cosa o la otra yo quería el periodismo y el periodismo me lo estaba en el

Voz 1751 08:12 el periodismo es un oficio es un oficio por mucho que se empeñen Jan que nos pongan verdes ahora mismo es un honor

Voz 1626 08:18 dice nada más mayor error fue pasarlo de escuelas de periodismo a a carrera eso fue cubrir sesiones de control parlamentario si con porque yo curia Radio Radiotelevisión Española bueno pues es que me tocó de todo

Voz 1751 08:31 J fue tu jefe el primero si el primero

Voz 1626 08:33 yo cuando entre estaba Pedro J Ramírez durante ocho años fue tu mujer si del ochenta y uno hasta que fundó el mundo hasta que lucharon de Diario dieciséis y se fue a fundar el mundo entonces ese tiempo el paro era muy era era director de de Diario dieciséis

Voz 1751 08:47 mucha gente puede preguntarse cómo llega Nieves Concostrina ha hablar de historia contarla también hay un paso intermedio de contactó con la muerte mejor dicho la despedida de dieciséis Itu contactó con la revista adiós

Voz 1626 08:58 sí porque cuando estaba ya los últimos coletazos de Diario dieciséis cuando la cosa ya estaban muy mal muy mal mi cobra vamos porque es que no trabajábamos sin cobrar a Jesús Pozo le ofrecieron es es mi marido en su momento me era mi marido es mi pareja sólo le ofrecieron la dirección de una revista del sector funerario la revista Dios que que se sigue editando la edita el Grupo Funespaña hay dio el ofrecieron la dirección y él por supuesto me dijo oye que tenemos que hacer una revista de muerto y ahí empezamos a hacer una revista de muertos en la dirigió muy bien puso unos contenidos extraordinario por eso lleva veinte años de vida a la revista y bueno pues ahí empecé a entrar en contacto con una información pues que no había tocado a había tocado en el periódico de todo economía política cultura de todo pero no local pero no había tocado no había tocado eso pero bueno los periodistas hacemos periodismo y se aprende de lo que haya que aprender y te documentar de lo que te tengas que documentar siempre digo que sí a Jesús lo hubieran encargado de hacer la revista de Iberdrola yo ahora mucho de bombillas seguramente el no lo sé pero en este caso y a partir de ahí el que le dio a la revista era una pátina informativa y además muy cultural para que hubiera un interés por natural izar la muerte porque es una cosa natural y darla porque están naturalizado es una cosa muy ya pero no nos cuenta pero da día

Voz 1751 10:21 es como que hacemos como que no como que no existe no como

Voz 1626 10:24 que está ahí pero bueno no hace falta estar pensando en ella ni regodearse en ella pero hace falta conocerla bueno la la cultura del la muertes y nos enseña mucho de ritos no enseña mucho de sociedad los enseña mucho de religión nos enseña mucho de cultura hora de arte funerario nos enseña mucho más cosas pero la muerte sigue siendo un tabú sigue siendo un tabú morirse no nos deberíamos morir nunca añoro los que estamos aquí eso no hace falta que no vengan pero pero a ver si nos gusta una cosa es lo que morirse y otra cosa es el asunto de la muerte y ahí es donde bueno pues empecé a conocer como se había muerto algunos personajes históricos Isabel que la muerte de algunos personajes históricos pues tenía mucha historia hay detrás nada de espíritus ni morbo alguno que dijeras da al principio no cuando empezaste indagar que dijeras

Voz 1751 11:14 oye este que curioso no sé qué

Voz 1626 11:16 es que hay miles de curiosos es que hay muchos más de los desde Evita Perón que se tira veintiséis años insepulto porque era un cadáver político hasta Francisco de Goya que lo tenemos ahí a orillas del Manzanares que está ahí con su amigo porque los exhumar una los dos como lo había dos cuerpos una cabeza hasta Juana lo que hay el peregrinaje fúnebre con Felipe el Hermoso por Castilla durante tres años hasta Mozart Beethoven Schubert Haydn y Machado Miguel Hernández todo si es que todo el mundo tiene una historia algunos que tienen una historia más mortuoria que vital han les han pasado más cosas muertos que vivos ávidos algunos tengo una vida muy aburrida una muerte

Voz 1751 12:02 pero si hubiera es puede elegir en qué época de Madrid te hubiera gustado vivir

Voz 1626 12:07 ay no lo sé me gusta me está no me gustó

Voz 1751 12:09 que has vivido y me gusta todo lo que la transición todavía esos

Voz 1626 12:13 Antena tres era muy jovencita todavía una niña aparezca eh pero pero sí sí la la fue una época muy emocionante yo pasé de esa época que hemos vivido del franquismo a me pilla la muerte de Franco a mí la muerte de Franco era muy pequeña me supuso León tres días de vacaciones en el colegio no como te como te pille bate me pilló en el cole el colegio la VII VIII DGB que llega dijeron no pusieron eso de nos pusieron un un un cartel negro con Arias Navarro una carta yo de ponía testamento de Franco ideación Francos ha muerto a ha tres días de luto oficial yo pero siempre nos quedarán los bares

Voz 6 13:05 no en su mapa lema ley tenemos que marcar

Voz 1751 13:21 un bar de de Hermosilla el avión por donde pasó toda la transición un bar con pianista César Martínez un pianista biólogo si la gente de la Transición se sabía divertir más y mejor que ahora

Voz 1626 13:36 no no lo sé no yo no me creo capaz de decir eso yo podría decir que creo que sí pero no puedo no puedo afirmarlo no es que el avión llegue las en la última etapa de del avión me gustaría que lo conocidas mejor detraído Versina lo el libro

Voz 1751 13:53 bueno gracias por el libro que me has traído había un club Carlos Santos una historia de de los ochenta

Voz 1626 14:00 por ahí pasó todo en ese en ese libro está todo para entender esa fue una época absolutamente emocionante por ese bar pasó todo pero pasaron todo lo peor y lo mejor pasaron golpistas pasaron falangistas pasaron ronda publicamos pasaron rojos pasaron militares pasaron ha pasado de todo ese bar pasé yo porque si allí iba a los de los periódico no pues yo también quería oler no sea tenía terminales

Voz 1751 14:25 en el periódico en yo si vais a a

Voz 1626 14:28 claro por supuesto de toda la vida Un periodista ha terminado trabajéis ha ido te tonta

Voz 2 14:34 va a comer una ensalada cosa que no hemos y solucionado hemos involucra vamos todos los de Diario dieciséis

Voz 1751 14:43 casi todos allí no voy allí se podría pues

Voz 1626 14:47 allí se aquí bueno ya te digo que yo que no se lo he dicho pero ya soy una niña pues llegué en los últimos coletazos del avión pero allí estaban las grandes firmas por allí pasaba gente del país de Diario de la ABC del ya de de la RAE medios de todo si es que cualquier periodista de aquella de aquella época de las el avión y todos lo conocen

Voz 1751 15:07 el avión cerró en abril del noventa y cuatro

Voz 1626 15:09 así que a escuchar es es parte

Voz 1751 15:12 de la crónica del país de ese día esto escribió Rosana Torres Soler cierre el avión dicen que ese día se acabó cantando el himno

Voz 0887 15:20 el ídolo del avión el pianista César que ha retirado no pudo ver cómo los parroquianos se resistían al cierre no abandonaron el local hasta las diez de la mañana en las últimas horas con la ciudad llaman decida hubo escenas de todo tipo unos querían quemar el local otros dejaban recuerdos como prendas de vestir llevaban objetos que durante lustros adornaron el club otros lloraban desconsolados mientras otros rezaban seguramente al dios Baco todos con bastantes copas encima cantaban repertorios entrados en años incluido el Himno de Riego

Voz 7 15:56 el cierre de la vida

Voz 1751 15:59 con esta crónica que me hubiera encantado estar ahí es que no se me hubiera encantado

Voz 1626 16:04 fíjate desde cuándo merece una crónica al cierre de un bar no bueno pues fíjate no hasta ahí llegó la el el el mito del avión no

Voz 1751 16:11 ya hemos hemos empezado hablando del Cara al sol y terminamos con el himno de Riego es decir somos nosotras

Voz 2 16:27 hay otro bar que cuando claro cerró el avión era otro otra sede Equal fue la cual pues te vas pues mira fue el latín

Voz 1626 16:34 no fue el bar latino que estaba en Augusto Figueroa el bar existe aún porque ya no sea maletín pero no fue la parte en la mar de en fin ya lo compra ese bar lo compra primero con el latino que ahí no lo hemos dado todo también tener un bar de referencia era buenísimo es buenísimo porque tú un día que tú estás solo sola que no tiene con quién ir adonde ir si tú tienes un bar de referencia un buen va a un sitio donde están los amigos los colegas tú llegas siempre hay alguien sí hace falta puedes ir a un Barça que se le ocurriera un bar como era un bar solo pues si te vas solo que llegues siempre habrá alguien siempre o el camarero tal para echar un rato para charlar siempre si no es uno que va a venir a las diez ya vendrá uno a las dos de la mañana para echar un baile au una charla o ah bueno pues latino nos trasladamos y luego ese bar lo compra Mónica Bardem de los Bardem pasa ya Marcela Mar de encima y cerró en dos mil trece Un yo ya me cambie también fue cambiando de bares

Voz 1751 17:35 ahora cuál es el tuyo

Voz 1626 17:35 bueno ya tengo varios haya a quién ya ya tengo van

Voz 1751 17:38 yo si un día estoy sola y quiero ir a lo mejor apareces por ahí a cual tengo que

Voz 1626 17:42 no vaya a ser ninguno Jaume primero Portolas bueno quedamos nada

Voz 1751 17:46 así es más fácil eh eres con contienen a la mujer que mejor sabe contar la historia de este país

Voz 1626 17:52 muchas gracias a él es la verdad

Voz 1751 17:55 es la verdad gracias por habernos enseñado tu mapa en Madrid esta mañana gracias por este libro tan maravilloso había un club Carlos Santos estoy pensando que voy a Carlos

Voz 1626 18:03 pues haría además Lete lo porque vas a descubrir un Madrid que te va a encantar también hay Nieves gracias gracias y muchísimas gracias a vivir que son dos