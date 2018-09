19 millones de afectados por la pobreza energética

Voz 0861 00:00 Punto de Fuga

Voz 2 00:16 la cadena os espera

Voz 1667 00:21 lo que mata es textual lo queramos o no el invierno está a la vuelta de la esquina y un año más millones de familias en este país van a volver a pasarlo mal

Voz 3 00:32 la sanción en casa al resto de central vital no porque la tuve que quitar ahora un par de años Ivonne no tenemos una una estufa pequeña hay un factor pero que tampoco lo pongo porque Tiemblo cuando me vi en el recibo oí mes imposible de pagar

Voz 4 00:49 ya hemos no la pequeñita luchamos cada noche

Voz 3 00:51 se rapidito oí ya está salgo y nosotros cuando escuchamos pudo los tres días después lucha cada día tampoco saca hay que comer muy bueno pues ahorrador lo que se pueda en en el que lógicamente no no no puedo poner nada para calentar me sólo pongo una estufa cuando tengo que baña la nena por la noche que son a quince minutos de Alá

Voz 5 01:21 a qué temperatura está en casa ahora

Voz 3 01:25 pues saber que lo miro aquí me marca nueve grados yo llevo doce seis novata adoptasen

Voz 6 01:33 eh eh eh

Voz 1667 01:39 escuchen bien porque uno de los estudios más completos que se han realizado sobre la pobreza energética en nuestro país eleva por encima de los diecinueve millones el número de personas que están en esta situación repito más de diecinueve millones es correcto verdad profesor

Voz 5 01:56 sí así es

Voz 1667 01:58 me ha sorprendido leer esta cifra en el estudio porque hasta ahora se venía hablando de la referencias son de cinco seis millones de personas porque esta diferencia

Voz 5 02:08 bueno la realidad es que esto esta cifra lo que demuestra es que hay un número tan importante de personas que están sufriendo algún tipo de consecuencia asociado a la pobreza energética que nos vamos a a un orden de decenas de millones que que bueno en anteriores estudios au en o en las referencias habituales se habla de que hay millones que nos cualquier persona ya ya es un número muy elevado de esta cuestión pero millones ya es elevado pero pero hemos visto qué observando lo desde diferentes prismas desde gente que está con dificultad para para por ejemplo calentar su hogar en cuando pasa frío en invierno o gente que está teniendo retrasos en el pago del recibo o bien está teniendo un gasto excesivo lo cual va a provocar que entre en conflicto con otros gastos básicos como la alimentación por ejemplo del hogar o bien como estrategia incluso hemos incluido en este en este análisis la gente que ya de estar consumiendo tampoco que es que padece incluso lo que llamamos pobreza energética escondida no que es yo no salgo las estadísticas porque no gasto mucho nadie me pregunta me pregunta cuánto me estoy dedicando pero cuando me lo preguntan eh ven que están poco que que realmente es una estrategia que está adoptando entonces esos diecinueve millones más de diecinueve millones responden a gente que está sufriendo una o varias de estas consecuencias no os sacro

Voz 1667 03:34 antes grados de pobreza energética no y quizás hasta era sólo nos estábamos centrando sólo estábamos viendo uno no el más grave

Voz 5 03:42 sí efectivamente en cuando por ejemplo hacemos intentamos hacer uso al aparcamiento de de estas diferentes cuatro formas que mencionado por ejemplo nos encontramos con gente muy muy muy muy muy vulnerable sólo aquella que está dedicando un alto porcentaje de sus ingresos para poder asumir las facturas de la energía a lo largo de todo el año y que además sale en la estadística también como una familia que está gastando por debajo de la mediana dos osado la mitad de la mediana de del país es decir no sólo me esfuerzo muchísimo poder pagarlo sino que además me estoy esforzando en consumir lo menos posible entonces hablamos de un grupo que que que bueno el sus ingresos son muy bajos y encima tendrá asociada disconformidad probablemente retrasos en el pago de recibos pero ante una situación que que al final lo que derivará esto es que le está quitando oportunidades de desarrollo en igualdad en la sociedad

Voz 1667 04:37 esto ha llevado a hacer el estudio

Voz 5 04:39 pues el estudio Sole suele llevar un proceso aproximadamente este es ya el cuarto que realizamos en desde dos mil doce llevan procesos más o menos de como medio año en el que empezamos a trabajar en el que además juntábamos común un conjunto este año hicimos ocho talleres por diferentes partes de del país juntando a actores de todo porque todo lo que proponemos queremos que también tenga la la visión y la particularidad de cada gen de no

Voz 1667 05:07 hoy queremos que escuchen a Jose Luis López es investigadores director de la Asociación de Ciencias Ambientales lo decíamos probablemente ha realizado el estudio más amplio y preciso sobre el alcance de la pobreza energética en España vamos a saber mucho más de ella de este fenómeno pero antes os adelantamos otras cosas que os vamos a contar os vamos a llevar al corazón de Libia

Voz 7 05:34 ahora soy yo la intensificación de dos tres enfrentamientos ya hay decenas de miles de niños desplazada que no tienen ninguna perspectiva te retornar a sus hogares que requieren asistencia humanitaria Humanitaria mucha mucha aceptación eh hay esa Salillas Liria como digo en varias partes del ahí en en enfrentada una violencia cotidiana

Voz 1667 06:03 he estado sin ley tras la caída de Gadafi zona de tránsito de los inmigrantes justo antes de embarcarse al Mediterráneo Cruz Roja es una de las pocas organizaciones que sigue allí nos va a describir cómo están las cosas sobre el terreno será en la segunda parte del programa justo antes de llevarlos a Palestina

Voz 4 06:19 es que están trabajando en la creatividad el arte por una de justicia ir de igualdad no para que sea Apartheid y que la ocupación sionista que no dejan ser un genocidio silenciado por lo menos durante nuestra visita tenga menos impacto emocional y tendrán menos se vuelva menos gris la vida de la gente que tiene que sufrir pues es son setenta años ocupación que llevan

Voz 1667 06:43 vamos a contactar con Payasos en rebeldía que acaba de recorrer los territorios ocupados con su espectáculo infantil bueno también adulto tan necesario sobre todo en ese escenario de violencia Mundo Express os vamos a explicar el alcance del acuerdo de paz firmado en Sudán del Bush la guerra allí deja de miles de muertos y un millón de desplazados la tregua de agosto pues no termina del todo con las tensiones

Voz 8 07:06 algunos analistas ven en este nuevo acuerdo de paz no realmente una voluntad de llegar a a la resolución del conflicto sino una posible solución parcial para poder volver a pilotar los pozos petrolíferos

Voz 1667 07:22 yo ojo a los más fieles que daros hasta el final porque tenemos noticias importantes sobre el programa os las vamos a desvelar antes de despedirnos de momento quedaros ahí porque ya sabéis que este mundo también importa bienvenidos

Voz 9 07:37 eh la eh

Voz 10 07:59 sí

Voz 1667 08:05 sí

Voz 11 08:07 sí ya sé

Voz 12 08:12 el al

Voz 11 08:14 de la

Voz 12 08:22 Chema

Voz 11 08:24 al

Voz 13 08:28 ah sí

Voz 9 08:46 era la lista la eh

Voz 15 09:05 es un

Voz 11 09:10 sí

Voz 12 09:11 la gran

Voz 11 09:17 vivió

Voz 12 09:23 la gran

Voz 11 09:26 la

Voz 1667 09:43 papi Moran yo sigo alucinando con con este dato José Luis España tiene diecinueve millones de personas sufriendo pobreza energética un concepto más amplio no de lo que nos imaginábamos lo hablábamos ahora en en ese concepto influyen muchos factores que lo definen no

Voz 16 10:00 sí efectivamente al final lo un hogar en Rangún un cóctel explosivo cuando bueno pues sus ingresos se ven reducidos como ha pasado en en muchas familias en estos últimos años de la crisis cuando se tienen que enfrentar a precios de la energía que no han no han dejado de crecer

Voz 5 10:17 sí y la previsión es que no no van a seguir dejando de incrementarse cuando además bueno se dan otros factores como el gran desconocimiento que tiene la ciudadanía por ejemplo en relación a a que tiene contratado no no no hemos mirado a esa factura de la luz o del gas salvo cuando ya hemos visto que no podíamos pagar ya nos hemos dado cuenta de que estábamos pagando un servicio adicional que nunca hemos solicitado años hemos dado cuenta de que estamos en un mercado que nos llevaron a través de una oferta comercial que no no no no no nos compensa porque es más caro pero se junta eso además hay otro factor estructural que es la la vivienda la eficiencia energética no en vivimos también en en hogares que no están preparados para bueno que soportemos la las condiciones de de de calor o de frío durante el año todo ese cóctel hace que que mucha gente que no necesariamente salen una tasa de cómo la tasa europeo o en un indicador de pobreza monetaria aparezca como vulnerable en términos de

Voz 1667 11:19 el mismo energéticos claro yo quiero subrayar la importancia de este estudio José Luis porque en fin vosotros os habéis puesto a estudiar esto porque Europa se lo va a exigir a los Estados de la Unión en base a unos criterios que vosotros habéis aplicado aquí en en vuestro estudio no

Voz 5 11:34 sí efectivamente el la Unión Europea lleva insistiendo con con la cuestión de la pobreza energética desde el año dos mil nueve de varias directivas ya indicaban que los Estados miembros tenían que establecer una definición de consumidor vulnerable tenían que bueno y ahora insisten en que tiene que haber un sistema para observar qué número de hogares están afectados como medirlo bueno de alguna forma en en en nuestro caso en España no existía un estudio una referencia Bono la Asociación de Ciencias Ambientales por un lado responsabilidad por otro lado por por por querer conocer el como estaba incidiendo este fenómeno pues empezamos con este trabajo de investigación pero que efectivamente a día de hoy era el el la Unión Europea insta a los Estados miembros a que lo hagan y además ha instrumental aún un Observatorio Europeo de la pobreza energética del que el nuestra asociación forma parte es un proyecto que tiene como cometido esta cuestión efectivamente un poco compartir buenas prácticas compartir indicadores entre los países en este último estudio decidimos apostar por la forma de medir lo que proponen este Observatorio

Voz 1667 12:45 hay un capítulo que también resulta interesante y refuerza este este estudio es el impacto de la pobreza energética en la salud mental de quién la sufre

Voz 0371 12:55 a unas personas soltando una situación problemática tenemos que conocer su situación por eso tenemos un protocolo para aquellas situaciones a llegar como es el caso es decir cuando no hay recurso cuando hay personas mayores cuando hay niños actuamos pero para eso necesitamos conocerlo eh yo lo que llamaría la atención es que cuando tenemos problemas tenemos que ser capaces de plantearnos allí donde hay la posibilidad de darnos respuesta hay muchas personas quédame cuentan de una situación de tener falta de recursos y eso es lo que tenemos que evitar si tenemos falta de recursos tenemos que plantearlo y tenemos que plantea aquí con nos pueden ayudar

Voz 1667 13:40 esta semana hemos escuchado aquí en la SER a a una consejera del Gobierno asturiano explicando el caso de un matrimonio que pasó dos noches en un parque después de ser desahucio dos decía la Consejera nosotros no hemos podido hacer nada porque nadie nos avisó nadie nos pide ayuda porque hay mucha gente José Luis que tiene vergüenza en reconocer que que uno está en esta situación no

Voz 5 14:02 sí efectivamente en las cifras además que pueden barajar pues los con todo el control que hay de ayudas a través de de ONG asistenciales no NG sociales a través de los propios ayuntamientos comunidades autónomas que destinan fondos para para ayudar a pagar las facturas a estos hogares al final están siempre por debajo de lo real porque ahí esa parte de población que por porque no se ha visto nunca antes en esta situación por el estigma asociado a acudir a unos servicios sociales a ONG no figura en ningún lado estas personas las otras también las que acuden también pero sobre todo este tipo de personas familias son las que sufren un estrés asociado al estar continuamente todos los meses pues con la dificultad de poder para la energía con la con con la sensación de Bono incluso eso pasando unas malas condiciones o reduciendo tanto su gasto eso genera al final un con una obvio un estrés que cualquiera podrá conocer cuándo si Xavi está apretado para para un pago Inma así la han empezado por ejemplo a reclamar las empresas de cuyo cometido es eso no reclaman un impago en el el el efecto sobre la salud mental es muy grande en este sentido y también lo es incluso en las malas condiciones en en personas mayores que habitan en viviendas que están medio atrapados a veces por lo que dio yo viven casi en cárceles porque ese junta que viven en casas poco accesibles sin ascensor son personas con dificultad de movilidad y encima está en una casa en la que tienen unas con acciones que quedan que dan pena en este sentido no de de de pues de climatización de austeridad a la hora de utilizar cualquier tipo de de de elemento de aparato que utiliza energía y todo esto no es muy visible porque cuando uno bueno en agravado me enfermedad en un une poco pulmonar o una enfermedad cardiovascular porque en mi casa tenía frío bueno pues lo podemos llegar a entender porque la relación está como más y entendible por toda la población pero cuando hablamos de salud mental es un campo que todavía mucha gente lo pone en duda

Voz 1667 16:16 bueno incluso muertes no incluso puede ser un factor de la pobreza energética que provoquen muertes nosotros lo apuntado

Voz 5 16:23 sí sí sí de hecho en en en otros informes hicimos estimaciones basadas en estudios de la Organización Mundial de la Salud que bueno lo que decía más o menos por ejemplo para el invierno es que hay una tasa de mortalidad adicional en todos los países no Españas en torno a veinticuatro mil personas que mueren de forma adicional al en invierno respecto al resto del año hay un porcentaje de esa mortalidad adicional de invierno que podría deberse a la pobreza energética basado en referencia sin estudios de radio de organismos como la Organización Mundial de la Salud estimamos en un valor bajo incluso que podría haber más de dos mil dos mil cuatrocientas muertes al año prematuras por por esta cuestión no por habitar en una casa que no tiene condiciones

Voz 1667 17:09 el factor clave José Luis es la configuración actual del mercado no lo apuntabas antes también lo que juzga exactamente a favor de de de la pobreza energética en definitiva no en el actual negocio de la luz y del gas

Voz 5 17:22 bueno juega a favor el el nos vamos ya digamos al al final del todo al cuando ya vemos en nuestra factura en los encontramos con con un precio del kilovatio hora que consumimos pues que no ha dejado de crecer en estos años nos encontramos también con un un valor digamos del término fijo de lo que vamos a pagar con sumamos sonó también que se ha duplicado en los últimos cinco seis años con lo cual incluso aunque de pretenda hacer esfuerzo para reducir la factura le cuesta mucho porque porque la parte fijan la gente que ya consumen muy poquito la parte fija a veces es el el cincuenta por ciento de la factura con lo cual nos encontramos con una dinámica de precios muy compleja muy adversa para para este problema además nos encontramos con un telón de fondo que a la ciudadanía la factura hay todo lo que está detrás de de la constitución de los precios de la luz de gas no suena como algo pues que no entendemos algo que que que sabemos que fluctúa siempre en un término ascendente pero que no no no llegamos a saber muy bien el porqué así nadie nos lo explica qué es lo que es lo lo lo complicado no quedemos que cada tapábamos más consumimos menos pero pagamos más en la factura esto ha hecho que estos un es muy muy muy muy malo con con un periodo encima como el que hemos vivido no de la crisis de diez años

Voz 1667 18:47 de recesión y además con los precios al alza no porque lo estamos viendo que la luz está alcanzando estas semanas precio récord el gas también se anuncian subidas para el gas

Voz 5 18:58 sí sí sí sí la los dos suministros principales a los que más más están en más hogares están en creciendo bueno vamos a ver también si cambios en el modelo energético cambios en el sistema de fijación de precios por ejemplo en en en la luz no en la electricidad que que es un sistema que que Bono a todas luces no está funcionando por una cuestión como ésta que es que el precio no deja de incrementarse iba a veces no hay no hay sentido lógico para que ello ocurra no

Voz 1667 19:28 por si alguien después de todas estas explicaciones es no sé escéptico respecto a la cifra que proporcionaba vamos al principio más de diecinueve millones de personas en nuestro país en situación de pobreza energética bueno pues el propio estudios remite a otros informes que analizan también la pobreza en España ya esta misma semana hemos conocido fue el de Cáritas que se eleva el el número de personas en situación de pobreza por encima de los ocho millones y medio en nuestro país podría ser es un referente también José Luis

Voz 5 19:59 sí desde luego desde luego eh y de hecho bueno ellos de alguna forma los los informes de de Cáritas y de de estas organizaciones nuestro examen los tenemos muy en cuenta porque la fotografía de la pobreza aunque no vayan en el mismo orden de magnitud que la de la pobreza energética así que va en sigue la misma dinámica la evolución que hemos visto nuestros últimos años será a era iban paralelo quiere decir que que sus cifras sus indicadores podrían no coincidir exactamente con los nuestros en en el término absoluto pero sí en la forma de incremento año tras año o momentos en los que bueno por lo menos afortunadamente a partir de dos mil quince los datos de dos mil quince ya empiezan a a mostrar que los indicadores se contienen por lo menos no un poco la la recuperación de las familias pues empieza a influir en todo esto

Voz 1667 20:52 pues vamos a hablar con el responsable de ese estudio de Cáritas con Raúl Flores buenas noches

Voz 17 20:58 muy buenas noches enseguida te preguntamos

Voz 1667 21:00 los datos de vuestro estudio pero antes que te parece este informe del que estamos hablando y que apunta a la posibilidad de que diecinueve millones de personas en nuestro país más de diecinueve millones de personas sufran alguna consecuencia no de la pobreza energética lo crees posible Raúl

Voz 18 21:18 bueno pues de sin sin conocer el estudio en detalle sí que sí que lo veo posible yo veo posible en la medida en que

Voz 17 21:25 son muchas las familias que tienen dificultades para afrontar los gastos que tienen que ver con los compromisos de junio bien nada no hablamos de los gastos de edad pero también hablamos de los gastos de y por supuesto que agua no son muchas familias que en el mes a mes tiene muchas dificultades para poder ir cubriendo todos estos suministros de hecho son los que en los últimos años y especialmente de la ciudad te ha multiplicado por lo tanto antes salarios iguales o más pequeños que hace diez años mediante recibos de la luz en ocasiones hasta un sesenta o un setenta por ciento más que hace diez años estas situaciones es lógico es normal que se produzcan vosotros

Voz 1667 22:06 el estudio que presenta presentado esta semana en vuestro estudio anual en Informe Foessa apuntabais saque ocho millones largos de españoles viven en la exclusión social la mitad en situación de pobreza extrema lo que más me ha llamado la atención es que decís que esta situación es estén que estando no Raúl

Voz 17 22:26 si así no lo más preocupante es la evolución que está siguiendo esta situación porque si hacemos un balance de la última década no desde hace el año dos mil siete dos mil ocho esta última década comprende seis años de crisis económica pero también cuatro años de recuperación económica en este tiempo se han producido lógicamente un empeoramiento de las condiciones de vida de la población durante la crisis y también lógicamente una recuperación en los últimos cuatro años sin embargo la recuperación que ha producido de manera desigual a las así que en la sociedad las personas las familias que mejor se encontraba no que estaba al bueno pues una situación intermedia han mejorado claras estos condiciones sin embargo aquellas familias que peor estaban a penas han mejorado sus condiciones o en ocasiones han quedado totalmente estancada esto significa por tanto que es el núcleo de población en exclusión social severa que decimos nosotros que calculamos que es entorno a cuatro millones es un cuarenta por ciento mayor que antes de la crisis económica pero además lo que hemos observado también no solamente a través del estudio sino a través de la acción que realiza Cáritas es que estas familias cada vez que Lula masón es decir de alguna forma tienen más dificultades en el día a día de cuestiones de empleo ya solamente pues tiene vivienda sino que en muchas ocasiones de estar mucho tiempo en estas condiciones hay problemas de salud de problemas incluso de relaciones

Voz 1667 23:52 claro por lo que nos cuenta Raúl significa que no a todo el mundo bueno eso es algo obvio no que es está diciendo que no todo el mundo está llegando a la recuperación económica lo estamos viendo a diario pero en fin no sé si corremos el riesgo de que esa recuperación digamos sea dos velocidades no de que esta población que está ya en la exclusión social o en riesgo de caer en ella en fin tenga ese ese proceso de recuperación sea mucho más lento

Voz 17 24:17 así es esta esas esos excesivamente lo que estaba pasando son determinados colectivos de Ferdinand Fukushima manos donde ese ritmo es muy lento o es inexistente Fidel de paralización el informe por ejemplo pero vamos la mayor vulnerabilidad que tienen las familias que tienen tienen de menores aunque tienen o no por ejemplo la el riesgo de encontrarse en situación de exclusión social se complica con casco de las familias numerosas que multiplica por uno coma seis la familia monoparentales otro de los colectivos que observamos con mucha preocupación porque su evolución está siendo muy lenta es la de la población extracomunitaria personas que no han nacido en España en la Unión Europea cuya tratas de de riesgo social son dos coma seis veces la la de la norma la de la media de la población y que encuentran muchas dificultades para seguir adelante y para engancharse a ese a ese ritmo de recuperación económica no una vez más constatamos que el crecimiento económico no es igual al desarrollo y que se están produciendo una asimetría no entre los logros que van consiguiendo económico que por muy positivo incluso el del empleo pero los avances muy moderado muy pequeñitos que se producen unos indicadores sociales como son los de pobreza vuelos destrucción

Voz 1667 25:36 pues Raúl Flores coordinador de estudios de Cáritas gracias por atender la llamada de Punto de Fuga

Voz 19 25:42 eh

Voz 1667 25:53 oye un poco más esto de pobreza escondida de la pobreza energética escondida que nos hablabas al al comienzo que es exactamente pues la verdad es que

Voz 5 26:01 es una panorámica que a mí me alegra mucho que hayamos hayan incluido en el Observatorio Europeo de la pobreza energética de que hayamos podido analizar este año básicamente senos quedaba fuera de todos los indicadores de todas las formas de medir la pobreza energética se quedaba fuera siempre la gente que estaba haciendo un gran esfuerzo por no consumir prácticamente nada por qué porque no salían en los indicadores de relacionados con el gasto porque normalmente se miraba aquellos hogares que destinaban una parte importante de los ingresos a par la energía con lo cual estos hogares como tienen un gasto muy pequeñito ya como estrategia no salían en ningún indicador entonces el el indicador de pobreza energética escondida lo que viene a mostrar es aquella gente que está viviendo en condiciones prácticamente como si no tuviera luz o la gente que ya enciendo una vela a la gente que que que directamente si puede no cocina la gente que reduce hasta las duchas de agua caliente sea que vivía en una situación muy muy muy precaria que gasto realmente es muy pequeñito por lo tanto no salían los indicadores de olla que hay una alarma porque hay mucha gente que que al gastar tanto no va a poder pagarlo no no salían en ninguna alarma y esto es lo que lo que hace ver este indicador de la pobreza energética escondida

Voz 1667 27:21 yo se lo decía al comienzo este es probablemente el estudio que se ha hecho en España más completo sobre la pobreza energética en nuestro país desde Lugo que amplía nuestro enfoque sobre este tema yo quiero agradecer a José Luis López al director de la Asociación de Ciencias Ambientales

Voz 20 27:38 que forma parte del Observatorio Europeo de la pobreza energética que no se haya acompañado este domingo en punta de fuga muchísimas gracias José Luis muchas gracias a vosotros un abrazo

Voz 21 27:53 Punto de fuga al Bono había

Voz 22 27:56 gente que han estado ahí antes de veía en los ojos que se Muriano reestructurar también enganchar Les Sables estas cosas jugado de rescate Telephone que también sufría común chantajes donde le llamaban a sus parientes ya lo van a escrutar el psiquiatra pero no así

Voz 1667 28:26 seguimos en Punto de fuga hoy nos hemos acordado de este hombre de multada es uno de los migrantes del Open Arms de lo que nos contaba este verano sobre Libia porque os queremos llevar ahí a ese estado sin ley zona de paso obligado de migrantes y refugiados en su ruta por el Mediterráneo Cruz Roja es una de las pocas organizaciones que sigue allí después de siete años de desgobierno tras la caída de Gadafi es portavoz de la Cruz Roja buenas noches a Nick buenas noches ante lo decíamos ahora en Libia es un país sin ley y zona de paso de los refugiados inmigrantes en qué situación se encuentran estos colectivos

Voz 7 29:06 bueno como yo te lo lo comentó una de las principales puertas de entrada para los migrantes a Europa sin embargo a Europa dos de ellos se encuentran atrapados Tandilia donde a menudo son detenidos explotados maltratados pero ahí los migrantes pero también hay la situación muy preocupante de la población Chili puedo esconder cambian sobre esta copla que vive en medio de un caos desde ya hace muchos años numerosos inmigrantes eh son detenidos el Lilia sufren de condiciones inhumanas si maltratos y el nen nos en San siro de inmigración vienen de África subsahariana has pues de ellos tienen de países huyendo oye no hubo violencia buscando pues a una vida mejor oportunidades económicas aquí se trotes protesta nosotros con la ayuda de Cruz Roja así media lunas de diferentes países la prioridad es ayudarlo a establecer contactos con sus familias dar noticias para que las familias instruir a seres queridos sepan dónde está claro que en evitar que las familias quedan en en vacío sobre la es el porvenir de sus miembros es decir pierden la vida en el que a no migratorio Mi nosotros claramente queremos que por lo menos tienden a la posibilidad de que leer noticias hacia algunos tener papeles para si ellos lo desean volver a sus países de origen si las condiciones lo permitan

Voz 1667 31:11 importante toca que no sé si somos lo suficientemente conscientes no sólo con refugiados e inmigrantes no sino también con la población local yo lo apuntabas hace un momento es una población que se encuentra cada vez más en una situación muy vulnerable no de cuánta gente estamos hablando qué factores han influido para que lleguemos a esta situación a Nick

Voz 7 31:31 si van a raíz de la intensificación de los enfrentamientos en Lille ya hay decenas de miles de deja niñas desplazadas que no tienen ninguna perspectiva te gestor nada sus hogares que requieran asistencia humanitaria comentario muchas en muchas regiones in esas niñas Liria como digo en varias partes del ahí viven en enfrentada una violencia cotidiana unos se han visto huir de sus hogares pero otro en varias ocasiones y otros bueno que los acogen también tienen unos recursos muy escaso pues te realmente hablamos de una situación económica que sigue empeorando por el deterioro de bueno de la seguridad hay grupos armados activos hubo enfrentamientos y enfrentamientos en zonas muy poblada con armamentos pesados eso eh así es que hay un nivel de destrucción de hogares pero también de escuelas de infraestructuras de salud él lo que mis colegas del quedarían ente en el país es una vulnerabilidad cara más drástica en los últimos tres años aquí la población más más a cien y a fuerza para enfrentar diariamente el la escasez que comida a la escasez de llegar agua potable y de suministro de energía entonces es una generalmente una crisis que dura el que hora llegaría menos

Voz 1667 33:22 que llevamos así siete años es una situación demoledora también a Nick para la salud mental de la población no

Voz 7 33:31 hablamos de de daños psíquicos aquí la el tal sencilla de niños que sólo han sido pues la dicen cubrirá la la falta de de una vida normal de poder caminar en la calle y nuestra labor claramente también de dialogar con con unas grupos armados las Fuerzas Armadas para que por lo menos hay un mínimo de ejercer tú para para para estas comunidades que son lo quieran seguridad estoy vacío de seguridad y también que para nosotros es una operación sumamente compleja este año hemos visto incrementar mucho la asistencia a humanitario allá Nuestro presidente visitó el país en en febrero y unos a una lectura muy preocupante pero a raíz de esto queremos hacer más allá ya es la lo que nuestra ambición de los meses que vienen

Voz 1667 34:43 a pesar del riesgo cosa que dice mucho del trabajo de Cruz Roja sobre esa inseguridad de lo que no de la que nos habla de lo que en la Nos hablabas sobre ese desgobierno en Libia que es caldo de cultivo al final para las mafias que se mueven por allí que sabéis cómo se mueven de qué forma actúan estos grupos han eh

Voz 7 35:04 bueno lo que quiero decir es que hay que se observa claramente un aumento desde las actividades criminales como secuestros contrabando tráfico hija es kate detectó una hecho son fenómenos que aprovechan el caos generalizado y pues hay una convivían nadie es era de de armas que preocupa eso preocupa en Libia Vaquero preocupa dirían en otros países del continente ha hecho también una preocupación nuestra bueno gente que buscan bueno de en aprovechar la situación y eso siempre es a los que más sufren de eso claramente en las a la población libia y es por eso que por ejemplo este año hemos tenido que dar ayuda esencial es decir a no no hablamos de nada superfluo hasta hablamos de alimentos ayudan para la vida filiales Amal de más de mil de cien ochenta mil personas desplazadas también hubo ayuda hay una cosa que hacemos hombre recular mente el suministro de insumos para su curas de salud la existencia de emergencias absolutamente y tal porque la estructura de salud no no Gecina no tienen acceso a insumos médicos ahí están en un estado de destrucción o de falta de mantenimiento muy grande la criminalidad para regresar a preguntas la criminalidad el actividad que de grupos o el hecho de que las Killen todo esos movimientos que podrían permitir que haya un servicios de hacer Serge hechos afinan también te censales para para la plaza hundiría

Voz 1667 37:13 para terminar ha ni qué qué perspectivas tenéis a corto y a medio plazo sobre la evolución del país

Voz 7 37:21 nada un Tarque te quieras para nosotros los que intensificar consigue era la mente no está tensa himen tiene nuestro compromiso de actuar al allá como un intermediario neutral entre las partes a fin de asegurar que las personas afectadas por el conflicto armado y la violencia ante a más respetada que suenan ayuda también el Internacional de la Cruz Roja lo lo no dijo Juri solicitan rieron se necesita unir asco internacional que sudan en que es necesario no podemos seguir con la política de Toulouse que esto lo agravar el sufrimiento en el futuro eso lo dijo

Voz 23 38:15 es decir si eres después de una serie de gestiones con las autoridades indias decir es evidente que este G quiere desplegar esfuerzos inmediato decididos para librar la inmovilidad es una situación

Voz 1667 38:31 pues anexos deseamos muchísima fortuna en en esa tarea gracias por atender nuestra llamada este domingo

Voz 4 38:38 sí

Voz 22 38:38 gracias con Cover

Voz 1667 38:49 bueno vaya fiesta habéis montado en Palestina no iban buenas noches

Voz 4 38:53 muy buenas noches Pablo pues sí la verdad es que hemos tenido la suerte de hacer en la quinta edición de esta Strickland muy festiva muy fraterna muy exitosa en cuanto a público de receptividad pero sobre todo fue son una gran fiesta de encuentro entre artistas de varios países la población palestina e incluso también artistas palestinos

Voz 5 39:14 Iván es iban Prado es portavoz de payasos

Voz 1667 39:17 rebeldía uno de los colectivos que ha participado en ese festival clown en Oriente Próximo para visibilizar los efectos de la ocupación de los territorios palestinos donde habéis estado exactamente Iván

Voz 4 39:29 bueno pues hemos estado fundamentalmente en el West Schwank hemos pasado por casi todas las grandes ciudades de Jerusalén hasta Hebrón eh pasando por Ramala velen Nablus siempre te venimos de la mano de entidades locales que están trabajando desde la creatividad el arte por una parte de justicia de igualdad no para que sacarla Apartheid y que la ocupación sionista que no dejan ser un genocidio silenciado por lo menos durante nuestra visita tenga menos impacto emocional también Nos dicen vuelve a menos gris la vida de la gente que tiene que sufrir pues es son setenta años ocupación

Voz 1667 40:10 sobre todo los niños no

Voz 4 40:12 sí hacer público fundamental en este clown pero tú te das cuenta que por ejemplo cuando actuamos en un hospital y las familias de ese estado alrededor del niño de la niña y ven que sonríe que se ríe esa alegra pues le brilla en las caras no o cuando hacemos actuaciones son campos de refugiados aunque fundamentalmente el público es infantil los adultos se ríen tanto o más que los propios niños no entonces al cabo anotado te cuenta que trabajas con el foco de la infancia pero que eso es spam de disenso llega por por la gente de edad adulta incluso para el coche para saludar y abrazar en medio de la calle en cualquiera de las ciudades palestinas

Voz 1667 40:48 Iván qué pasa cuando acaba el espectáculo que os habéis encontrado allí porque aquí siguen llegando noticias en fin de mucha tensión mucha penuria por parte de la población palestina por ese bloqueo que habéis podido Vero que os han podido contar en vuestra visita

Voz 4 41:03 bueno pasas muchas cosas primero pasan una gran Vía que un géiser de entusiasmo y alegría en niños y niñas que no abrazan que nos dan las gracias como si fuesen adultos diciendo palabras hermosas sobre nuestro espectáculo eh tenemos como una especie de creo reconocimiento increíble por parte de los adultos son la gente que organiza las actividades pero también tenemos reportes no de de de casos que que te van contando los propios palestinos que te llevan en la sangre no Pepe pone en la piel de gallina en el alma porque saber de asesinatos eso de o de detenciones arbitrarias algo todo lo que tengan contando pues se vuelve muy duro realmente es una población que acres he ido los acuerdos de Oslo que ha creído en los acuerdos de Madrid que ha creído en la comunidad internacional y que veinticinco años más tarde la situación no solamente esta igual que está mucho peor porque desde los asentamientos hasta al propio muro acaban evidenciando que parece ser que la comunidad internacional ha normalizado una ocupación absolutamente ilegal

Voz 1667 42:04 la normalizado y le ha dejado en el olvido no porque hace mucho que no escuchamos a esa comunidad internacional preocuparse por la situación de Palestina más que que en fin cuando hay un repunte de violencia no

Voz 4 42:16 sí incluso ahora con las marchas de la retorno Notes on esos miles de Gaza ir que se acercan pacíficamente al mundo y que son acribillados por francotiradores desde niños hasta personas en sillas de ruedas Yves que que la población palestina ya lo sabe que intentar ya han hecho entrelazadas ya de manifestaciones pacíficas ya salen a la calle tranquilamente John así siguen siendo reprimidos de manera cruel y violenta y que que eso no les acepta la agenda internacional de casi ningún país esos a mi se me hace tan incomprensible

Voz 1667 42:51 y me decís donde habías estado iban a Gaza imposible entrar no habéis podido entrar

Voz 4 42:59 es que hemos podido pasear durante dos días por Gaza y ha sido una experiencia maravillosa porque

Voz 1667 43:06 es que ahí es donde está lo peor no digamos

Voz 4 43:09 sí es una cárcel hacer abierto dos millones de personas son una franja de arena y yo le digo proceso una especie de de vergel de arena Sally dátiles en donde la población no tienen ni siquiera combustible para sostener los los hospitales no ya no hablemos de medicamentos o he visto pasar coches pueden tener es que se va a los pies porque tienes que pasa señores son señoras que se están muriendo y que tenía que salir kilómetros pasaron horas de espera para recibir un tratamiento y regresar a esa cárcel de una manera absolutamente inhumana pero también he visto mucha gente viva con esperanza con creatividad con alegría y ha sido maravilloso ver qué hago así con todo lo que sufren y con todo lo que que viven pues agradece el payaso o te abrazan por estar allí siguen teniendo esperanza de que algún día poder abandone a ser libres

Voz 1667 44:00 exacto en los momentos evasión nos encanta el trabajo que hacéis en payasos en rebeldía e Iván por eso buena no sé cuál es bueno cuáles son vuestros planes donde tenía pensado viajar próximamente

Voz 4 44:11 bueno pues el martes ya estamos en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia con los saharauis frente polizario doscientas mil personas que llevan ahí iban edad con un barco de piedra Un mar de arena cuarenta y ahí estamos organizando el festival de teatro circo también para ellos y ellas y además van a actuar los topes compañías de teatro de las mil hayas iba a hacer pues otro viajar lo emocionante y sobre todo necesario para para los artistas que amamos la libertad decir quemamos a la humanidad

Voz 1667 44:43 pues un aplauso desde el punto de fuga a vuestro trabajo oí por llevar tanta felicidad no a gente que lo necesita Iván muchísimas gracias

Voz 4 44:51 muchísimas gracias a vosotros un placer estar en Punto de Fuga

Voz 25 44:54 Mundo Express

Voz 0861 44:58 comenzamos suya en África después

Voz 1667 45:00 es de seis años de guerra Sudán

Voz 0861 45:02 el sur ha firmado un acuerdo de paz para poner fin a un sangriento conflicto que ha dejado nada menos que cincuenta mil muertos según los cálculos de la ONU bueno este acuerdo sin duda es una buena noticia pero hoy nosotros nos hemos preguntado que supone realmente este acuerdo de paz lo hemos pedido ayuda al Instituto de Estudios de conflictos y acción humanitaria día Alfredo Landa uno de sus expertos en la zona no es especialmente optimista porque creo que detrás de este acuerdo de paz no hay una verdadera reconciliación entre el Gobierno y los rebeldes teme que lo que realmente se esconde es una lucha soterrada por revitalizar ojo el negocio del petróleo

Voz 8 45:44 en algunas la ven en en este nuevo acuerdo de paz no realmente una voluntad de llegar a a de resolución del conflicto sino una posible solución parcial para poder volver a explotar los pozos petrolíferos pensemos que se mantiene continúa con una gran capacidad petrolera y en situación de conflicto pues ya se han encontrado que ambos actores no pueden explotarla quizá la única riqueza importante que tiene que tiene el país por tanto ellos necesitan Deza de esa riqueza petrolífera para continuar con con su propio negocio para continuar por supuesto con con la de poder que cuenta bien en el pallipes emo que Sudán del Sur se sitúa actualmente en el último puesto en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional por lo que no puedo dar idea de cuál son la dinámica interna en en este Gobierno

Voz 0861 46:47 pues eso grande sur precisamente vive y trabaja el ganador del último premiarán Sen para los refugiados que concede cada año a Cruz bueno es el conocido Premio Nobel humanitario el ganador es un cirujano conocido como el doctor atar al que han reconocido su labor incansable para atender a las miles de personas que cada día huyen de Sudán del Sur hemos pedido a María Jesús Vega portavoz de ACNUR en España que nos cuente mejor quiénes sobre todo que ha hecho el doctor atar

Voz 26 47:18 este médico lleva veinte años ejerciendo como cirujano entre Sudán y Sudán del Sur donde dirige el único hospital operativo que hay en el Nilo Azul que está al noroeste del país y que atiende a más de doscientas mil personas entre refugiados Si la comunidad local el doctor atar su equipo realizan una media de cincuenta y ocho operaciones cada semana con medios limitadísimo sin condiciones que pues no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver su primer quirófano sólo instaló él en el hospital de de Nilo Azul apilado tablas para montar una mesa de operaciones no cuenta con anestesia general el quirófano por ejemplo pues tiene solamente una bombilla la electricidad depende de generadores que muchas veces fallan y a pesar de todo este hombre ha logrado formar a muchísimos jóvenes en medicina salvar miles de vidas el bueno pues no sólo realiza una labor extraordinaria sino que además pues es un verdadero ejemplo de de humanidad y un héroe para muchas personas

Voz 0861 48:24 bueno ACNUR que por cierto lamenta que la financiación que han recibido este año para atender la emergencia humanitaria en Sudán del Sur ojo no llega ni al quince por ciento de lo que realmente necesita hace muy poquitos días os hablamos aquí en Punto de Fuga sobre la resiliencia climática un concepto clave ya sabéis para frenar la hambruna que sufre el planeta pues bien hoy os traemos un ejemplo del impacto negativo que tiene el cambio climático en la alimentación en Gambia por ejemplo tres de cada cuatro niños sufren anemia y la culpa dicen está en la cosecha agrícola que este año ha sido un treinta y cinco por ciento menor que la media de los últimos cinco años debido sobre todo a la sequía también a las puntuales inundaciones que son letales para los cultivos bueno para mitigar este efecto Acción contra el Hambre ha puesto en marcha su proyecto con Cuba que en el idioma local significa salir de hambre Álvaro Pascual responsable geográfico para Gambia en esta organización nos ha explicado que hay detrás de este interesante proyecto

Voz 27 49:33 es un proyecto de una duración de tres años que pretende reforzar la resiliencia de las comunidades en entornos rurales comunidades muy pobres en dos departamentos situados al oeste en el centro del país que simplemente de las zonas más vulnerables del país en primer objetivo sería mejorar la disponibilidad y el acceso a los alimentos a través de

Voz 15 49:55 prevención prevenciones principalmente agrícolas

Voz 27 49:58 de cultivos sistemas de acción en rehabilitación de suelos con ellos se pretende dar acceso a alimentos hay mil familias luego tiene un segundo objetivo que sería a estas mil familias en mejorar sus te has nutricionales y quiénes son todo un paquete de acciones formativas y de sensibilización que no sólo sería para los beneficiarios sino también para los socios locales a través de los cuales que estábamos

Voz 0861 50:26 nunca en este proyecto de otras implementa a través de tres socios locales os hablamos ahora del contundente informe que ha hecho sobre España el grupo de expertos de la ONU sobre afrodescendientes estos observadores han constatado que las identificaciones raciales por parte de la policía en nuestro país son un problema endémico esta misión de la ONU ha llegado a esa conclusión entre otras cosas tras reunirse con organizaciones como Rights International Spain Lidia vigente es su directo

Voz 1523 50:57 una de las cosas que recomienda el grupo de trabajo es que se introduzcan formularios de identificación e ir esto es un IMS que se reconoce como instrumento eficaz para combatir el perfil de técnico pues bien el Defensor del Pueblo ya recomendó en dos mil trece a nuestra a la Policía Nacional que introdujera estos estos estos formularios de identificación lo sorprendente es que en en hace un par de años en el dos mil dieciséis la Policía Nacional se comprometió a implementar esta recomendación e introducir los formularios de identificación dijo que lo haría a lo largo de dos mil diecisiete innatas sabes

Voz 28 51:35 podemos decir al final la la Policía Nacional ha echado para atrás

Voz 0861 51:42 que hoy terminamos nuestro viaje Marruecos pues con la muerte de Ayad esta joven marroquí universitaria murió a tiros por parte de la Marina de la Gendarmería marroquí decidieron abrir fuego contra la patera en la que esta chica intentaba llegar a España nuestra corresponsal en Rabat Sonia Moreno ha hablado con su madre y están completamente hundidos

Voz 26 52:04 la Marina Real marroquí emprendió balazos contra una patera con veinticinco inmigrantes marroquíes en aguas del Mediterráneo El pasado martes una persona murió y otras tres resultaron heridas la víctima es una estudiante de Derecho de diecinueve años llamada Ayad que vivía con su familia en un barrio de Tetuán quería viajar a Europa porque allí vive su tía y así ayudar económicamente a su familia que sustenta su madre obrera en una fábrica de pescado

Voz 21 52:28 el Gimme llena Weiss madre mantiene que a las nueve de Fidel Ricky estuve en las no mocos

Voz 26 52:37 el descontento de los jóvenes en la parte norte del país es general como explicó a en ninguna entrevista en Rabat Mohamed Benaissa presidente el observatorio del norte para los derechos humanos

Voz 0861 52:47 o sea la entré en el Facebook de allí

Voz 29 52:50 Seat y me dije no hay esperanza en Marruecos toda la gente no tiene esperanza la única esperanza que hay es entrar en Europa para tener una buena oportunidad

Voz 26 53:01 en la tragedia resultaron heridos otros tres marroquíes dos de Tetuán y uno de Alhucemas ingresado de gravedad en el hospital de Rabat el resto de inmigrantes marroquíes están detenidos en la Gendarmería eh Tetuán al igual que los dos tripulantes españoles