Álvero Benito: "Al Real Madrid le falta gente en el área"

Voz 1237

00:14

el fútbol lo que ha sido su fútbol desde que aterrizó en el Real Madrid ya lo único que le veo con apetito goleador de verdad es a Bale con continuidad en el apetito goleador no Asensio sigue siendo tener intermitencia en en el gol que es capaz de hacer golazos pero no no no no no creo que nunca vaya a ser un súper goleador no es un jugador capaz de hacer muchísimas cosas pero un especialista el gol y luego los jugadores de segunda línea ninguno tiene la vocación de atacar un centro lateral de de de de llegar en segunda línea sorprendiendo haciendo un remate falta gente en área Dani hoy ha habido durante la segunda parte mucho dominio oí pocas ocasiones no la más clara ha sido después de un robo una transición que Toni Kroos le habla presentado al balón Asensio muy claro esto es uno de los problemas que va a tener que solucionar alma el Madrid porque yo creo que va a tener equipo para dominar para someter durante muchas fases del juego quizá corregirlo pasó la primera mitad donde ha tenido muchos problemas para robar la pelota tanto cuando iban presión alta no lo tenía muy claro dónde como querían apretar y luego eso que quiere corregir tanto Julen negocios fijar