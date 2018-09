Dani Carvajal: "Firmo no ganarles aquí todos los años y seguir ganando títulos"

Voz 0455

00:10

Daniel es son plantados partido nosotros el nuestro al fin y al cabo lo que vale son los goles hemos empatado a eso así con punto para cada uno ya ya seis el Atlético de Madrid sin perder el Bernabéu creo que sí no sólo sigue parece que en Liga no nos está costando ganarles aquí eh bueno está claro que cuando un equipo desde el minuto uno pues se pierde tiempo es edad satisfecho con el empate pues es es complicado no también ganarles no es un equipo bien armado una plantilla estupenda un equipo que defensivamente es muy muy completo y al final yo firmo no ganarles aquí todos los años y seguir ganando títulos cómo está la bajada hablando de Isco Marcelo obra Gareth Bale como estaba sea hablar con Bono he preguntado me ha dicho que había sentido que es la ya cargaba un poco no sé si el autor que no había notado latigazo saque también por precaución estamos a principio temporadas supongo que mejor Pérez cuarenta y cinco minutos sino