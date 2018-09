Laura Nicholls: "Se me caen las lágrimas solo de pensarlo"

Voz 1991 00:00 aquí vivo que nos vamos a Tenerife porque hoy como sabéis han disputado las a finales del Mundial que se están celebrando aquí en nuestro país en Tenerife precisamente hemos caído hemos caído contra Australia un pedazo de equipo unos hemos quedado con la miel eslalon en los labios a puntito de meternos en la final jugarnos la medalla de oro contra Estados Unidos Marta Casas que

Voz 1 00:27 buenas hola Yago muy buenas noches cómo están nuestras bueno pues te lo puedes imaginar pues es su anoche complicada es una noche dura porque lo han peleado muchísimo han puesto todo lo que tenían dentro han dejado el alma han puesto todo el corazón pero bueno finalmente a Australia de la mano de gambas que bueno ahora hablaremos de ella y han hecho un gran partido también y finalmente ya han tenido la suerte de meterse en la final los ánimos están bajos pero lo decía Lucas Mondelo la sala de prensa hasta la cena Se podía llorar porque ya toca pensar en el partido de mañana porque lo que está en juego mañana contra Bélgica es también una medalla subirse en el podio

Voz 1991 01:01 Laura Nicholls qué tal buenas noches

Voz 2 01:04 hola muy buenas noches cómo estás El Vestuario bueno yo creo que después de la derrota es norma no y cabe esperar que que los ánimos pues no sea lo más alegres au pero bueno es cierto que que hay que tener en cuenta que que mañana jugamos un partido porque una medalla vamos a luchar lo así que como ha dicho Lucas hasta la cena ahí después otra vez con el cuchillo entre los dientes

Voz 1991 01:25 es complicado no cuando uno tiene tanta ilusión en este torneo cuando Sadeq además el público está tan entregado con el ambientazo que había pero hay que levantarse las mañanas una medalla también eh

Voz 2 01:35 pues mira Serge cae en esa perdona se me caen las lágrimas solo de pensarlo no porque estaba cenando oí después del partido de veía a mis niñas a mi equipo a a la gente hice que se se merecen Nos merecemos que también el público pues una medalla a lo mejor y la derrota pues ha dolido pero bueno hay que

Voz 1 01:55 que hay que seguir para adelante hay que Yago no te ha mentido es el están cayendo las lágrimas literalmente sólo de pensar en lo que ha escapado y sobre todo lo que acaban de vivir hace nada apenas un ratito

Voz 1991 02:03 pues Laura yo te puedo decir no sé si te va a servir de algo pero no nosotros que sepas que estamos sólo orgullosísimo de de vosotras que hemos estado disfrutando durante estos nueve días que es un Mundial expresa además con todos los inconvenientes que tiene hoy hemos estado desde aquí desde Madrid animando mirándola a la televisión pendiente de de vosotras ibamos a estar mañana iguale empujando para intentar lograr la media de bronce el saque hagáis lo que hagáis que ese país que hemos disfrutado con vosotras y que estamos orgullosísimo

Voz 2 02:32 oye pues es verdad que que muchísimas gracias porque y ya ya todo el mundo que se que que no seguir desde casa no pues dicho estar aquí de verdad que sentimos sentimos nuestro calor vuestro calor vamos y sabemos que contamos con vuestro apoyo incondicional y sé que muchas veces vosotros decís da igual se vamos hasta orgullosas no de de vosotras hagáis lo que lo que hagáis pero simplemente tener en cuenta de contar con que vamos a hacer todo lo posible para ganar esta medalla

Voz 1991 02:59 no estamos allí porque hemos manda la mejor que es Marta Casas que lo sepas

Voz 3 03:05 no tengo ni

Voz 2 03:05 una duda nosotros tampoco

Voz 1991 03:08 oye que come la chica esta gambas porque madre mía

Voz 4 03:13 la cultura que lo sepa créeme que voy a empezar mañana proponerlo de Enrique

Voz 2 03:17 Zelanda de la banda

Voz 4 03:20 bebía como el refleja ahora entero madre mía porque grandes trucos de magia

Voz 2 03:25 ya habían de verdad que hay veces que no veía yo me ponía detrás de ella y no veía dónde estaba la no veía yo creo que había gente que pensaba que de repente desaparecía de de la cancha de jugó porque no nunca he jugado contra jugadoras altas jugadores versátiles pero nunca contra vamos a por entre comillas no estoy faltando respetada sin que es mal a una bestia si esa es que no se me duele el cuerpo desde los pies a la cabeza

Voz 1991 03:46 pero bueno vestía deportivamente hablando hombre no

Voz 1 03:49 sí claro claro así que no nos clientes

Voz 1991 03:52 es que de todas maneras

Voz 1 03:54 maneras Yago permíteme un partidazo ha hecho una demostración bestial de todas las dotes y de toda la calidad que tiene pero también tiene una cosita mejorar y es que por ejemplo con el público y demás alguna falta de respeto casi que podríamos decir que que ha habido Laura

Voz 2 04:09 no sé si si es cierto que hay sea sea pasado bueno adiós gracias a Dios ha rectificado lo ha dejado de hacer pero bueno yo creo que que una pero con las jugadoras no tiene que olvidarse nunca que primero ha de ser persona nunca se puede falta de respeto a nadie ni al público las jugadoras rivales ni mucho menos yo jugadón campos seguidos ganando de treinta ir nunca dicho eso nunca se me ha pasado por la cabeza así que es un toque de atención de que estas cosas nunca debían hacerse ni en y permitirse pero bueno no voy a estos detalles porque realmente se están hinchando las venas y ganas de salir corriendo hacia donde ya está

Voz 1 04:42 no sólo no si pero ahora vamos a ser serios pero

Voz 2 04:46 me sabe mal porque yo creo que que este público en ningún momento ha tenido faltas de respeto con con las jugadoras rivales ni mucho menos entonces bueno que que ver buenas jugadas se tome esas libertades pues pues duele duele mucho

Voz 1991 04:57 muchas veces cuando uno sabe que es muy bueno e sobrepasa ciertas líneas y ciertos límites que muchas veces no debería sobrepasar y pierde a lo mejor esa esa humildad esperemos que los rectifique que no se vuelva a repetir en el leemos en el futuro pero en lo meramente deportivo hoy estábamos comentando precisamente en la en la publicidad antes de irnos a a Tenerife que Antoni Daimiel había comentado que es una de las mejores jugadoras de la historia unos dos dos cero tres con una movilidad tremenda para que la gente eh Laura se haga una idea de cómo es tener esta jugadora adelante

Voz 2 05:31 no escuchaban segundo mira yo ya llevo muchos no muchos años en esto ya me dediqué casi demasiado llevo muchísimos años

Voz 1 05:38 bueno ya dos competiciones europeas jugosos

Voz 2 05:41 en Picos de verdad nunca había sentido nada por el estilo es que da igual lo que lo que hiciese esa jugadora metió ganas hacía quería lo podía hacer físicamente no sólo a la altura no que luego pues puedes jugar con con gente más alta impuesta pero es que encima se movía bien tiene tiro hacia hacia lo que lo que quiere yo para mí es la la jugadora más buena de momento vamos y un pívot ya te digo es que es imparable no lo estoy utilizando a libremente esta palabra Dean pero de verdad imparable

Voz 1991 06:10 si le das opciones Australia contra Estados Unidos perdona le das opciones Australia contra EEUU en la final

Voz 2 06:18 totalmente de mañana más lo cual al terminar el partido una de las primeras cosas que que dicho digo vamos a ser realistas digo mañana va a ser un partidazo no mañana va va a haber que EEUU yo creo que no va a tener el cuando muchas veces no sabes los partidos sabiendo que va a ganar tengan un buen o mal día injusto o no pero yo creo que mañana ya se van a tener que poner poner las pilas yo creo que sí sí jugaban como han jugado hoy Australia sigan Weitz quiere quiere ganar la así como lo ha hecho hoy que que que va a haber mucho partido por delante y no se a poder despistar un segundo Estados Unidos no creo que haya nadie tampoco Estados Unidos que que si hay que la pueda parar

Voz 1991 06:53 hoy ha metido treinta y tres puntos ha capturado quince rebotes y gambas

Voz 2 06:57 sí sí es que falla ese cogió

Voz 4 07:01 yo tiraba de bajo isla volvía a coger hasta que la pieza ha sido noveno lloras que padece a Pedro

Voz 1991 07:08 lo Ayala la alegría las lágrimas las olvidamos ya porque mañana hay que luchar por eso Laura si conseguimos el bronce habremos conseguido el objetivo no al fin y al cabo veníamos aquí a conseguir medalla siguiendo la buena racha de los últimos campeonatos

Voz 2 07:23 sí vamos a uno de los hombre ya que estamos aquí los que evidentemente ahora es la medida yo creo que unos objetivos claros de este Mundial era era competir lo creo que lo hemos hecho a pesar de no haber hecho nuestro baloncesto el mejor baloncesto que que que hemos llegado a jugar otros años sus baloncesto brillante es cierto que nos vamos a ver los partidos de otra manera pero bueno al final hemos demostrado que somos equipo lo hemos competido el objetivo sí que sí que es una ya ya ya ver si como tú has dicho nombre si esa racha no termina ahí espero que no

Voz 1991 07:48 que termine este año de medalla Marta acaba dub

Voz 1 07:53 la sexta medalla consecutiva sería más torneos que se dice pronto pero pero los decía Laya Palau en los últimos días ojo que nadie regala las medallas osea sea que vamos a ser conscientes en todo momento del mérito que tiene hablando de ganar la medalla el rivales Bélgica que que también nos hizo pueden caer en la primera fase nos hizo pasar como segundo así que también un poquito de aparte de esas ganas de conseguir la medalla un poquito de revancha también tendremos ganas no te has dicho un poquito yo tengo mucho

Voz 2 08:19 tardes me tengo muchísimas ganas de revancha del año pasado cuando hace un par de años tuve que juegue con una belga de me pasé un año diciendo que nos iban a ganar así que imagínate las las ganas que tengo de De Juana en contra de ellas de tomarme esa revancha entre comillas Si y evidentemente todas maneras sus voy a decir una cosa de Bélgica hasta jugando al nivel que yo hacía tiempo que no voy a un equipo jugar con esa soltura sus alegrías metiendo canastas como las mete en ellas mucho les estoy poniendo excusas ya antes digo que ser un partido fácil no va a ser fácil no va a ser

Voz 1991 08:48 no va a ser un equipo está metido en semifinales de un Mundial es grandísimo

Voz 2 08:53 me parece fácil es decirlo no vamos a una semifinal aquí están lo los cuatro mejores equipos del mundo oí

Voz 5 08:59 nadie regala nada ni un segundo ni un balón Ny ni nada