Mínguez: "Este año el Mundial ha despertado expectación por su dureza"

Voz 1991 00:00 vamos con el ciclismo porque ya sabéis que mañana tenemos la final en ruta o la final de la prueba en ruta mejor dicho del del Mundial que se en Innsbruck en Austria donde tenemos a los nuestros que hoy han hecho el último día de entrenamiento antes de la prueba de mañana Borja Cuadrado qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches cómo están los nuestros bueno

Voz 0298 00:20 yo creo que con con ilusión y con ganas de hacer algo importante no les veíamos esta mañana antes de tomar la salida en el último entrenamiento con bueno pues bastante gente aquí en Innsbruck que viene a ver a la a la selección española y sobre todo Alejandro Valverde no porque consideran que es el favorito o uno de los grandes favoritos para ganar la etapa o mejor dicho la carrera de mañana así que vamos a ver cómo se desarrolla el Mundial que mejor nos conviene en los últimos años y creo que estás muy bien acompañado o no en la noche de hoy con el seleccionador Javier Mínguez que lleva ya unos cuantos añitos al frente de la selección y que yo le veo con cara de concentración y con cara de medallas de oro para mañana que ya te escucha en la sintonía de Carrusel deportivo hola seleccionador qué tal buenas noches

Voz 1991 00:58 o la de cómo está el grupo cómo están los nuestros qué sensaciones tenemos

Voz 0895 01:02 yo creo que a Borja cuadra tenis que mandara al

Voz 1 01:04 al oculista porque en vez de diez va en principio la situación está controlada no si no no mañana

Voz 0895 01:14 Herrera muy larga y muy dura con buenos enemigos evidentemente las esperanzas de España son los de Valverde en las esperanzas de Francia será la feliz cada nación tiene sus sus cartas pero bueno es importante que la prensa este aquí hay que tenga ilusión porque los corredores también se motivan con con esa situación

Voz 1991 01:35 tenemos la táctica para mañana aclara es decir sabemos cuál es la idea desde el principio todavía tiene alguna duda

Voz 0895 01:43 no no ha dudas no lo lo expresa que tenemos una situación en la que desde mi punto de vista yo creo que la carrera en la que manda porque la táctica y no se pierde nunca la carrera en la en la en la habitación problemas cuando cara sale de otra manera como has planteado de de que hay una caída que hay un pinchazo que hay una escapada esas situaciones en las que te dan al traste con con el planteamiento y tienes que estar preparado para adaptarte tuvo la situación de cara a la carrera no vamos a poder cambiar tu porque son dieciocho selecciones de hay ocho diez selecciones buenísimas todos son competitivos Iñaki Isasi no es muy buena la sensación tienen corredores espectaculares que pueden ganar individualmente la situación es la que manda la carrera no evidentemente tienes un plan pero claro te lo pueden ir cambiando tienes que adaptarte a él

Voz 1991 02:30 se lo pregunto directamente es el líder del equipo Alejandro Valverde

Voz 0895 02:35 directamente te contesto que sí está claro que si la carrera final a él le beneficia es el que más podía abstienes está más claro que el agua pero la carrera de Valverde tiene que ser en esa parte interior a ver enemigos que tenemos que estar atentos a ellos también esa es la respuesta

Voz 1991 02:50 ayer hablamos precisamente con con Alejandro que nos decía eso dice me me encanta el recorrido sea me gusta es que se adapta muy bien a mi forma de correr

Voz 0895 03:00 está claro que sí pero por esos mismos yo creo que viendo circuito hasta es duro y la parte final es espectacular pero hasta llegar allí en los que no tienen las de ganar en esa parte final te van a buscar las vueltas a la situación

Voz 1991 03:15 eh ese repecho que hay ese veinticinco por ciento que hay desnivel va a ser determinante para el devenir de la carrera

Voz 0895 03:23 depende depende porque a lo mejor en esa parte final es favoritos ya se les ha ido caballo puede pasar de todo porque son siete horas sin fluye situaciones complejas que que que que a lo mejor los que tenemos un corredor para la parte final queremos llegar allí y los que no lo tienen lo quiero llegar evidentemente ese es el cambio de de la de la situación

Voz 1991 03:45 en el factor sorpresa es Enric Mas

Voz 0895 03:49 ojalá ojalá fuese el factor sorpresa no es un chico joven que vino alegría tenemos un relevo generacional que generacional que todos pensamos en él y que hay que no le vemos aparecer de repente ilusionado lo sea pero también hay que ser sensatos dicen los pies en el suelo les inteligente un chico joven sabe cómo hay que moverse en esto siete horas de carrera hay doscientos sesenta kilómetros clásica no las ha hecho todavía iba me espera pues tiene buena condición física de la Vuelta ir en los puede nos puede ayudar mucho nombres

Voz 1991 04:19 vídeos a quién tenemos que vigilar quiénes son esos rivales que tenemos que decir huy esta rueda ese que seguirlas

Voz 0895 04:26 bueno es que hay un montón yo creo que hay selecciones como Inglaterra como Francia como Holanda como Italia y Colombia tiene gente muy buena de ahí puede que este el favorito pero sí vigila eso sí se te van por el camino los Rolling los que a todos quien etcétera que son posible ganadas también pues se te complica no lo nota insisto te insisto mucho que las circunstancias del desarrollo las tienes que saber interpretar una carrera de siete horas no tienes comunicación con el corredor porque no tienes pinganillo el corredor cuando bajaba Jorge sus órdenes está a dos minutos de la cabeza con lo cual hay que pensar un poco en que esas cosas hay que tenerlas un poco controladas para poder desarrollarlo lo que hemos hablado

Voz 1991 05:08 ya que lo comenta Nos gusta más este sistema a la antigua usanza sin pinganillos ni tecnología ni historias o ya que estamos acostumbrados con las nuevas tecnologías a comunicarnos constantemente con con con los chicos Nos gustaría tenerlo

Voz 0895 05:22 ingenieros hay muchos opiniones todas las que quieras es que cada hay que poner soluciones sin la ciencia avanza en y vamos hacia atrás mal negocio si en el fondo ponen en el bar y aquí quitaba comunicación algo está fallando vamos que no le gusta un pimiento que no haya sinceramente no pero no es una quiero que me guste a mí no yo seguí un número pero lo que sí que es cierto que el desarrollo de la técnica tiene que avanzar yo me parece que no que no es así yo he estado con los corredores y nos hemos visto al ha subido al CAR he visto a la selección española Balonmano todos concentrado estamos trabajando algún sistema nuevo con tres cámaras ven las jugadas del todo avanza hice aquí quitamos la comunicación porque el espectador que no paga quiere fiesta vamos a ver si mañana el Mundial es diferente a todos mundiales tiene pinganillo lo dudo pero esto es en lo que han decidido los ingenieros unos pues se puede decir más alto pero no más claro a los que los que saben de esto de detecta como le como inglés no hablo castellano

Voz 1991 06:26 el mejor mejor nos vamos a entender mucho mejor de lo que te digo que los que saben de esto dicen que es uno de los mundiales más atractivos de las últimas décadas no sólo por el recorrido sino también por toda la nómina que ahí de favoritos está de acuerdo

Voz 0895 06:42 bueno yo creo que ha despertado más expectativas por la dureza del recorrido eso es cierto y entonces quizás a lo mejor anula una parte de corredores que hayan sido campeones del mundo en recorridos muy muy muy teóricamente fáciles estoy como es muy difícil pues entonces se valora mucho más marginal Leto alguna difícil

Voz 1991 07:01 el hecho toda la fáciles

Voz 0298 07:03 yo lo voy a hacer una mira un poco más distendida y que nos cuenta cómo ha sido un momento que esa vista a través de las redes sociales y problemas con las vacas han tenido que yo no he sido cosa de Javier Mínguez que las ha puesto ahí de de sparring para que los ciclistas aceleraran ingiere una serie de velocidad pero pero vivo entre que salí corriendo porque unir muchas vacas detrás no

Voz 0895 07:22 esa es la que me faltaba cualquiera que nada más baja aquí abajo y no les dejaban como que no deja ya la han convencido al que estaba aquí en el cruce de bueno dejado pasar porque aquí en el pueblo es la la fiesta del pueblo sacan las vacas engalanadas a pasear por aquí como allá y había un atasco Tremendo Nos hemos vuelto con otro pueblo que también Bacall sin la de las vacas arrancado yo tiró para farola digo a veces porque eso masas de claro se ha arrancado un quiebro a la Farola el problema es que mañana San Victorinos no son pocas cosas

Voz 1991 07:58 o sea que aparte de ciclistas recortadores no hay que estar preparado para dos seleccionador ya sabe cómo es esto

Voz 0895 08:06 portavoz

Voz 1991 08:08 esperemos que mañana controlada para la carrera porque no sé qué íbamos

Voz 0298 08:12 no mañana mañana son Vitoria producción pero te cuento te cuento Yago hará que nos lo explica el seleccionador claro es que hoy había aquí una una fiesta en el pueblo donde estamos a setenta kilómetros de Innsbruck y las vacas Iván pues decoradas lo hemos visto en el vídeo que por cierto ya está publicado esta tan

Voz 1991 08:28 en en arroba Carrusel

Voz 0298 08:31 si había una fiesta y eso ha provocado que aquí la gente desde las nueve de la mañana estuvieran ya en las calles bebiendo cerveza comiendo salchichas y mira las luego se han convertido en protagonistas Darién con la selección que bonito es buena

Voz 1991 08:41 ambiente no seleccionador esperemos que mañana también se traslada eso a las a las carreteras

Voz 0895 08:46 hombre antes del partido hay buen ambiente de después del partido

Voz 1991 08:49 conmover los intereses igual igual en fin hay para todo en este Mundial en Innsbruck en Austria el recorrido es complicado hay vacas que hay que esquivar en fin tenemos momento la selección llegó con retraso después del vuelo de momento hemos tenido un poquito todo vamos a ver si esto termina bien y podemos volvernos con una medallita que eso es lo que queremos todos seleccionador Javier Mínguez mil gracias por atendernos en la previa manada en horas en salas no hay veinte empieza la prueba así que mucha suerte que vaya todo fenomenal y que estemos hablando el domingo con una medalla en el cuello vale vale muchas gracias a todos los Borja y vamos a esperar a mañana empieza esto como digo prontito las opciones la vamos a tener los los españoles a ver cómo se desarrolla la carrera

Voz 0298 09:32 sí a ver qué tal se desarrolla Amina dices que prontito es que dentro de unas horas que me he encontrado antes con el argentino Eduardo Sepúlveda corredor de Movistar que también aquí Cocentaina ha dicho que se levanta a las seis y media de la de la mañana para osea que todavía están por aquí me hasta aquí también que va a tener que madrugar también no todos

Voz 0895 09:49 tienes que comer a las seis cuarenta y cinco tres horas antes ese al que baja uno cinco seis cuarenta y cinco siete tienes que comer vestirse y salir

Voz 1991 09:59 así que imagínate el jugador madrugón duro ciclismo no no me voy me voy a levantar yo a la misma hora para solidarizarme avales pese a las nueve voy a estar delante de la tele eso sí sólo para ver la carrera el seleccionador mil gracias un abrazo a vosotros un abrazo hojita lo contamos mañana vale un abrazo muy fuerte