Carrusel último tramo (29/09/2018): La resaca del derbi madrileño y hablamos con Laura Nicholls

Voz 4 00:11 darle con tacto sin creer no creo que vaya a hacer daño en ningún momento pero con circunstancias repartido un poco dolorido pero creo que más importante que no se ve nada de rodilla ocio el golpe un bocadillo y creo que en poco tiempo estaré de vuelta en el fondo compañero Si los está para el martes con tu

Voz 1571 00:29 esencia en el terreno de juego el Madrid ha jugado con cuatro centrocampistas mucho más arropados Sevilla con más posesión de balón eh pues falta el gol porque el juego la segunda parte ha sido brillante

Voz 4 00:39 bueno la verdad que no materializado la que hemos tenido creo que el equipo haya ocasión que es lo más importante pero al fin y al cabo lo que marca los partidos y los resultados son los goles en este zona entraba pero bueno estamos una buena islámica una buena línea de trabajo y creo que los goles van a llegar trabajo a a día hay más importante que el equipo ha tiene ambición hasta el final el partido y realmente no vamos con la sensación de que hemos perdido dos puntos de ganar aún

Voz 5 01:04 a Javi que habéis jugado con cuatro centrocampistas jugado con tres con cuatro perdón la sensación que con cuatro estáis más cómodos y que domina más y mejor el partido no sé si coincides

Voz 4 01:15 bueno no la sensación es que el equipo un aparte ha dominado el partido ha llevado al terreno donde lo queríamos llevar y la verdad es que hemos estado muy cómodo con cuatro tres pero con la entrada de Lucas también creo que

Voz 6 01:26 el equipo tiene ambición tenía ganas con ganas de esto

Voz 4 01:28 partido pero bueno el Atlético de Madrid defendiendo te sientes muy cómodo es un equipo muy bien trabajado y la verdad que nos vamos con poco sabor agridulce porque queremos ganar este partido que era fundamental para nosotros el Barça ha pinchado nuevo Sentís que habéis desaprovechado otra buena oportunidad para poner por delante bueno no éramos conscientes de que el Barça había empatado pero nosotros no tenemos que reflejar no ha el Fútbol Club Barcelona lanzó otro creo que tenemos que miran a nosotros mismos ser consciente de lo que tenemos que mejorar de lo que tenemos que hacer para que no se nos escapen esto punto pero tenemos enfrente un rival que no que no ha puesto las cosas difíciles y bueno el punto no sabe a poco yo creo que mejor pero lo importante es que estamos lo más alto de la tabla y tenemos ahora un partió el martes de es de es fundamental para irnos para un tranquilos importantes lo cogió para de TV integrador no recogió para que te que te faltó la temporada pasada de partidos importantes tienes la confianza de Lopetegui Se puede ver al mejor de Vistabella bueno sí la verdad es que estoy bien físicamente me encuentro bien mentalmente también creo que la confianza del míster es fundamental para un jugador cuando hace cien te importante en un equipo hace cosa que antes no hacía pero la verdad que muy contento sobre todo por el partido pero Tabor agridulce por no llevar en los tres puntos

Voz 7 02:48 ocho Carvajal que a su juicio el Atlético pierde bastante tiempo en los partidos no se si el estar de acuerdo con tu compañera

Voz 4 02:55 bueno yo creo que sí piragua con un equipo menor a ver hacía contra Real Madrid cero cero no les valía a lo mejor no hubiera tardado un minuto cada vez que que tardaba en salir va donde puerta pero bueno yo creo que ello tienen claro lo que quieren hacer de primer momento y la verdad es que el Atlético es un equipo que es muy buenos tienen subyace también muy bien trabajado y el Real Madrid haga hasta he visto a ganar el partido pero bueno más importantes que todo está bien la verdad que sí

Voz 1571 03:27 a lo más alto de la tabla que te dije Lopetegui que no te decía ciudad no que vestían El Vestuario que no veías antes porque de otro serio otro futbolista

Voz 4 03:35 bueno yo lo recalcó ante la confianza de Julen ha depositado en mí en primer momento es fundamental para que mi mi juego haya mejorado bastante este año y la verdad que muy contento sobre todo por la confianza tanto el míster como modelo compañero oí la verdad que muy contento también por el nivel de

Voz 1571 03:51 al campo bueno pues es a esta ahí se va cojeando eh Se va cojeando Ceballos de ese golpe que ha llevado de la segunda parte y es el hombre que ha cambiado el partido también el sistema creo que ese cuatro dos para el Madrid lo arropa mucho más y ahí ha igualado fuerzas con el equipo del Cholo Simeone sí

Voz 1991 04:06 lugar a dudas es el protagonista del partido lo comentábamos Dani además no sorprendía que ese retiraba Bale luego hemos sabido que eran por las problemas musculares y ha sido el hombre que ha cambiado el partido y le preguntaban ahora que ha cambiado en Ceballos fundamentalmente que le ha dado la confianza Lopetegui que no lado Zidane porque es que el pobre Ceballos no jugaba yo creo en los partidos de entrenamiento

Voz 0458 04:25 yo Yago coincido contigo me es es evidente que tiene un problema el físico nos decía Javi que podrían ser dos tres semanas pero hay que esperar yo creo que he aprovechado esa circunstancia física Julen Lopetegui para meter un hombre de refresco en el centro del campo y poder gestionar un poco mejor el partido pero la primera parte el Atlético ha sido netamente superior ha tenido ese par de manos a manos con con Courtois ve que decidan pues daba la cara no confiaba Anneli punto yo creo que confía en el Lopetegui y confía en el Luis Enrique yo hoy por la podido ligar tranquilamente no ha cristalizado en gol pero la segunda parte en Madrid si la segunda parte María ha sido mejor ha sido sin duda gracias al movimiento de hielo Lopetegui buena entrada Ceballos

antes de volver al Santiago Bernabéu dejadme que os cuente cómo ha ido la jornada y el resto de noticias que nos ha dejado el día el último partido en concluir del día se este partido este derbi madrileño en el Santiago Bernabeu al final empate a cero protagonismo también para los porteros para Curto hoy para Oblak que vuelven a demostrar una vez más que son dos de los mejores los del mundo el Real Madrid sigue con su momento complicado esta temporada de los últimos doce puntos en juego ha conseguido sólo cinco mientras que el Atlético de Madrid hace una semana estaba a siete puntos del liderato ahora mismo en cuarta posición a dos del Real Madrid del Barcelona antes en el Camp Nou nuevo tropiezo del Barça que no ha podido pasar del empate frente al Athletic se adelantaban los vascos al filo del descanso mediación de Óscar de Marcos y a seis minutos del final Munir hizo el empate definitivo hubo porque pequeña la polémica vamos a decir al inicio del partido sobre todo porque eh Valverde había dejado a Busquets Messi en el banquillo el tema de rotaciones pensando en la Liga de Campeones y fue el argentino cambió el partido en el segundo tiempo salió a los diez mil dos y a partir de ese momento el Barça empezó a carburar empezó a hacer las mejores ocasiones también es cierto que sin ya que uñas hubiese acertado con alguna de las que tuvo en la primera parte el segundo tiempo igual el Barça estaba hablando de una nueva derrota el Barça sólo ha sacado dos puntos de los últimos nueve en juego Liga pero a pesar de todo mantiene el liderato con catorce puntos empatado con el Real Madrid El Athletic rompe una racha de catorce años consecutivos perdiendo en el Camp Nou se pone con siete puntos en decimocuarta posición en Anoeta por fin ganó el Valencia que era el único equipo que todavía no sabía lo que era ganar esta temporada cero uno frente a la Real Sociedad con gol de Kevin Gameiro que también se estrena esta temporada el conjunto de Marcelino se basta a los ocho puntos es duodécimo hilaridad seguida también con ocho pero un puesto por delante undécimo en Ipurúa Eibar uno Sevilla tres marcó para los locales Jordán para los hispalenses André Silva dos de Ever Banega al primero de ellos de penalti en ese partido ha visto una las imágenes más sobrecogedoras de la jornada de hecho preocupante cuando manera echó el segundo gol el penalti ha ido a celebrarlo con la grada donde estaban los aficionados del conjunto hispalense en ese momento ha cedido ha cedido la valla de seguridad que separa la grada del campo han caído al césped pues yo diría una treintena más o menos de aficionados al final el catorce heridos diez de ellos han sido trasladados al hospital digo tal y como ha confirmado el propio Sevilla en un comunicado el Sevilla ha dicho que han sido catorce heridos iría de ellos que han sido hospitalizados con este resultado el Sevilla se pone tercero de la clasificación trece puntos el Eibar se queda décimo quinto con siete para el resto de la jornada excepto el Celta Getafe ya sabéis que queda para el lunes a las doce de la mañana Huesca Girona a las cuatro y cuarto Villarreal Valladolid a las seis y media al Levante Alavés a las nueve menos cuarto Betis Leganés en Segunda División cuatro partidos jugados hoy Lugo uno Mallorca uno Granada cuatro Córdoba dos Sporting uno Las Palmas cero Tenerife uno Cádiz cero en baloncesto no nos llegaron buenas noticias desde el Mundial que se está celebrando que en casa en Tenerife al final hemos caído en el encuentro de semifinales contra una de las grandes favoritas contra Australia sesenta y seis setenta y dos así que nos toca pelear por el bronce que no es poco lo vamos a hacer mañana a partir de las seis y media de la tarde contra Bélgica que ha caído contra la gran favorita contra Estados Unidos en golf en la Ryder Cup que mire a Estados Unidos y Europa han disputado otros ocho partidos cuatro partidos no que me han dicho que se dice partidas a sigue eh

Voz 3 08:24 el voz por la mañana Songs por la tarde señor que control tiene ese bono un poquito sólo al final dejamos la jornada del sábado con diez seis

Voz 1991 08:34 antes de que mañana se disputa una jornada emocionadísima por delante los doce partidos individuales tenemos un ramo Tiger Woods que lo sepas en aquello mantendrán mala fortuna así los ha ganado alejarse hablar

Voz 0458 08:44 los bueno hay Tiger tampoco está muy allá eh se va a quitar

Voz 1991 08:47 espinita seguirá quitar a Pineda por cierto mañana Sergio García pueda hacer historia en el mundo del golf porque eh ahora mismo tiene veinticuatro puntos ha conseguido sumar veinticuatro puntos en todas las ediciones que ha disputado la Ryder sólo les supera al mítico Nick Faldo que tiene veinticuatro y medio es decir que si mañana empata su partido igualaría con Nick Faldo ir ganando eh ya sería historia del mundo de del golf en en este caso en la en la Ryder Ciclismo Mañana se disputa la prueba en ruta del Campeonato del Mundo en Innsbruck en Austria donde Alejandro Valverde parece que vuelve a ser la mejor bala para los españoles en un rato hemos quedado con el seleccionador Javier Mínguez para que nos cuente cuáles son sus sensaciones a pocas horas de que comience la prueba porque arranca a las nueve y cuarenta así que hay que madrugar un poquito en Fórmula uno Se han disputado los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Rusia pole para Baltar y botas con Hamilton segundo y Sebastian Vettel tercero en cuanto a los nuestros Carlos Sainz saldrá desde la la décimo cuarta posición y Fernando Alonso desde la décimo séptima si te parece Dani las once y treinta y nueve contado todo vamos a ello

Voz 7 10:01 a mí volvemos a ese Santiago Bernabeu para

Voz 9 10:05 a lo primero para ver si sale alguno de los protagonistas por zona mixta Herráez Fullana vosotros diréis

Voz 1571 10:10 pues en el Real Madrid si te parece vamos a escuchar lo que ha dicho Dani Carvajal porque ha dejado hay una bueno pues un toquecito hablando de que el Atlético de Madrid ha perdido mucho tiempo algo que le gusta el equipo rojiblanco esto ha dicho Dani Carvajal

Voz 0977 10:21 cuando uno puede también notó uno pues

Voz 7 10:24 eh pero de tiempo eh

Voz 0977 10:26 de hecho con el empate cero a que para ellos un empate del Bernabéu

Voz 7 10:29 pues eso está clarísimo no pero sí que después Bono

Voz 0977 10:34 el acto Moran poco los los saques es un equipo que que está bien organizado atrás uno con el afirma que quiere no voy a criticar que pierdan tiempo ni mucho menos por pero bueno estaba unos forma juega de la forma que que más le les favorece para su equipo para rascar puntos para para estar ahí arriba y felicitarles también ha hecho un gran partido

Voz 1571 10:50 bueno pues así Donna Dani Carvajal que quería dejar ese detallito de que perdía tiempo Atlético de Madrid lo ocurre es la primera parte ha sido mejor el equipo del Cholo Simeone que el Real Madrid en la segunda ha sido superior el equipo de de Lopetegui eso sí le falta gol Madrid no marcó ninguno marcó uno al Espanyol Asensio no marcó ninguno frente al Sevilla Hinault marcado ninguno frente al Atlético de Madrid es decir que en tres partidos pues son muchos minutos el Madrid sólo ha hecho un gol eso es un problema que tiene el equipo blanco el que evidentemente tiene que subsanar el tema de Gareth Bale pruebas pasado mañana dejar que pasen veinticuatro horas pasa ver alcance de la lesión sobrecarga muscular en el cuádriceps de su pierna derecha no parece grave no parece grave un par de semanas de baja para el galés tiene complicado estar con su selección para el partido frente

Voz 10 11:34 ya el equipo mañana entrena en Valdebebas

Voz 1571 11:37 come viaje por la tarde hasta Moscú a Moscú porque el próximo martes juega en él un Nicky el partido de Champions frente al CSKA de Moscú como digo el martes vuelve la Copa Europa vuelve la Champions para él

Voz 1991 11:48 Mari Fullana en el Atlético de Madrid ha hablado uno de los pesos pesados el uruguayo Godín

Voz 11 11:53 sí Diogo en el capitán del Atlético de Madrid hacia me quedo con una reflexión interesante hay mucho debate en el Atlético de Madrid sobre si hay o no penalti de Casemiro por esa mano dentro del área bueno pues Godín que ha hablado con el árbitro cuenta así lo ha dicho el colegiado

Voz 0503 12:07 no se daría Koke Si lo vieron todo por televisión no sé lo que lo que veo que la mano de la mano le pega verdad el árbitro me dice que que

Voz 11 12:17 el mano que del bando dicen que sí pero

Voz 0503 12:19 la mano pero que interpretan que no penalti o sea que que pasea de la mano existe la mano le da pero eso interpretan que no penacho

Voz 11 12:27 bueno pues es lo que interpreta el colegiado lo que le ha explicado a Diego Godín que sí que lo ha visto pero que interpreta que no es penalti de ahí que no lo haya pitado y luego una faceta importante del Atlético de Madrid daba un paso al frente en el día de hoy quizás sanos visto aparte lo que se espera de esta nueva versión del Atlético de Madrid con manejo de balón defendiendo como siempre atacando también con buenas maneras y con buenas hechuras hice Godín que evidentemente ese es el espejo en el que hay que mirarse y que ha sido una parte prácticamente perfecta

Voz 0503 12:54 sí la verdad es que no vamos son de ciudad residente y no no vamos contento porque nosotros veníamos a ganar eh queríamos los tres puntos pero bueno sumamos un punto que que no refuerza porque hicimos un grandísimo partido e la primera parte ante eh fue muy completa defendiendo bien cerrando espacio contra golpeando teniendo el balón creando ocasiones un posible penalti osea manos se puede hacer

Voz 11 13:19 es lo que se pide al Atlético Madrid esta temporada mejor equipo mejor bloque mejores jugadores y por tanto hay que jugar también algo más hoy lo ha hecho en el Santiago Bernabéu donde no pierde desde el dos mil doce es decir seis años consecutivos puntuando eso sólo lo consigue el Valencia los años cuarenta Isora perdido Simeone un derbi de los últimos trece

Voz 3 13:37 abrimos tiempo de análisis Álvaro Benito qué tal muy buenas buenas noches Rafa

Voz 1991 13:41 Alkorta qué tal

Voz 3 13:43 Kiko Narváez buenas noches muy buenas Antonio

Voz 1991 13:46 pero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas a todos Miguel Martín

Voz 3 13:49 la Vera o la tala qué tal buenas noches Álvaro te parece justo el resultado

Voz 0104 13:53 sí yo diría que si no una parte donde donde para cada equipo la primera mitad pues el Atlético llegó el partido a su terreno yo creo que que apretando muy bien y cerrando los caminos al Real Madrid que que no metía gente dentro que se quedaban Asensio Isabel muy abiertos

Voz 1991 14:09 eh ya vi con la Pascual acción y con las ayudas pues

Voz 0104 14:11 por banda le le daba para defender bien y no tener problemas y luego dos situaciones bastante claras no que que solventó Courtois y luego el partido cambió la segunda mitad el Madrid yo creo las fue la más

Voz 3 14:24 la más clara pero pero falto quizá algo más

Voz 0104 14:26 centenaria no yo creo que el resultado se puede decir que es

Voz 3 14:29 es justo Kiko aquí también sí

Voz 6 14:31 primer tiempo el Atlético de Madrid mucho más mascota

Voz 3 14:34 a la hora de de defender de defender

Voz 6 14:36 con y sin balón y es bueno de cara al futuro que cuando juegue Rodrigo juega que Koke aparezca Griezmann se pueda defender con con balón porque eso te va a exigir mucho menos en el aspecto físico acostumbrado muchos momentos el partido ha venido al Bernabéu estando o lo mejor ochenta minuto en campo propio luchando hoy corriendo no es una manera yo creo que de cara al futuro interesante para que este Atlético de Madrid se pueda defender también con con la pelota dado ocasiones larguísima en la que Courtois estuvo excelente en el segundo tiempo Ceballos un quebradero de cabeza metiéndose de Marte Juanfran tenían hay un lío montado hoy filtrando mucho balón le creó muchos problemas al al Atlético de Madrid es cierto que sólo exclusivamente con una gran parada de Oblak a Asensio de poderes sumando los noventa minutos yo creo que el resultado y muy justo es el del empate

Voz 1991 15:24 Rafa tú como las visto

Voz 0458 15:26 bueno pues igual igual evidentemente que Kiko que creo que una parte para cada uno y yo creo que los entrenadores han tenido mucha mano y para para ir equilibrando en cada momento cuando un estaba por encima del otro sobre todo con los cientos de campo no tanto la entrada de Ceballos como la entrada de Tomas la vuelta poco fuerza al Atleti y ahí es donde se ve la importancia de los centros de campos de de los equipos de fútbol me yo creo que la primera parte realmente había mucha movilidad de Benzema de Bale Asensio pero en zonas que no hacían daño y en zonas que no eran intermedias no detrás de Rodri no no se metía nadie lo cual no tenía ningún problema en defenderlas y luego es verdad hay Álvaro lo ha dicho varias veces ya lo hemos hablado da la sensación de que había poca poca presencia siempre en el área en caso de que alguno por fuera hubiera entrado que ha sido poquísimo mima da la sensación de que el Atleti madridista mejor sitúa hoy haciendo mejor las cosas que el Madrid en la primera parte y luego es verdad que que Ceballos la dado nada Nadal jugador más en medio campo lavado a algo más de trabajo ayuda atrás y luego se metió entre líneas y la crea más

Voz 3 16:31 tenemos muchas más dudas al Atleti Madrid Justo Romero tú

Voz 1991 16:35 es también que ha sido el resultado justo si yo creo

Voz 0458 16:37 pues sí aportar algo diferente a lo que están diciendo a mi me parece que lo ha estado bien en el cambio es años creo que al equipo le falta gol y aunque Vinicius hasta en los últimos cinco minutos teniendo en cuenta la segunda ha Karim Benzema yo echa en falta a Mariano

Voz 6 16:51 lleva Lopetegui todo el verano

Voz 0458 16:54 el un delantero centro garantías para cuando falla Benzema hoy necesitabas gol estaba el Atlético de Madrid en cerrar la segunda parte y creo que la falta un poquito de enmiendas para sacar antes a Benzema

Voz 6 17:03 cómo imitar a Mariano yo creo que el empate es justo

Voz 0458 17:05 repito que Vinicius ha estado bien en los últimos cinco minutos pero que para mí todavía tiene más gol Mariano del que puede Romero limón con miel

Voz 6 17:14 al martes con otro

Voz 0458 17:16 buenas tardes lo vete vete para casa descansará anda una hora jugando aguando

Voz 1991 17:19 seguro eso lleno no yo lo digo por tu salud sol ya sabes que miro

Voz 3 17:22 a mí que mi salud contigo ha estado en peores momentos eh lo primero corrobora el último que ha dicho ropero seguro

Voz 1576 17:33 sí a partir de ahí no bueno pues yo creo que un poco el as y lo tenemos todos claro no una parte o mejor el Atlético de Madrid y de forma muy clara y la segunda mejor con con el cambio sobre todo es el Roma ITA a mí en clave rojiblanca lo que sí me ha gustado es que quizá en otros derbis cuando hemos dicho que el Atlético de Madrid había tenido más ocasiones o había equilibrado el partido y hemos vi lo habíamos dicho desde un plano que había defendido bien y había salido a la contra yo creo que hoy a diferencia de otros derbis creo que el Atlético de Madrid ha sido muy superior en en la primera parte pero jugando al fútbol creo que ha movido bien la pelota tenido tranquilidad la rastreado lemas se metía entre líneas era un quebradero de cabeza para Nacho Griezmann también cuando bajaba Audrey barriendo lo todo Koke también dando fluidez arriba y luego bueno pues así ha llegado esas dos ocasiones y esos dos buenas intervenciones de Courtois pero a diferencia otros derbis he visto un Atlético de Madrid que ya lo hemos comentado alguna retransmisión use Kiko y compañía es que está Atlético de Madrid tiene jugadores a otra cosa va a terminar o dar la sensación de que va a terminar jugando otra cosa yo creo que hoy en la primera parte hemos visto el esbozo de eso

Voz 1991 18:36 el aficionado del Real Madrid está empezando a descubrir a Ceballos está empezando a decir joder que buenos extendió evidentemente si lo fichar Madrid devotas lógico lo que ha cambiado de la temporada pasada Álvaro temporada estas que Zidane no lo ponía hay este año Lopetegui Si le pone así de sencillo

Voz 0985 18:51 bueno

Voz 0104 18:52 no le iba mal no poniéndolo es cierto que que vamos a ver si hacemos un análisis un poco más profundo pues si algo ha tenido que haber no porque no no era normal que jugara tan pocos minutos siendo jugador del nivel que es no pero bueno al final cada uno tiene su manera de ver el fútbol su manera de manejar una plantilla seguramente no lo sé hablo por hablar sea un fichaje o fue un fichaje que él no pidió oí seguramente pues no contaba en la ecuación para su rotaciones para su son manejo de la plantilla hay y la verdad que no lo utilizó no pero bueno tres Champions ahí están qué le vas a decir hacía no hay nada no hay nada que decir no sabe lo que sí es cierto que el jugador tiene un potencial tremendo no

Voz 12 19:33 para mí mucho margen todavía de de

Voz 0104 19:35 cimiento oí el techo lo pondrá él no porque maneja muchas cosas es un jugador que es que estén a la capacidad de repetir esfuerzos que involucra en lo lo lo defensivo mucho además que es un jugador que le mete mucho ritmo al partido que entiende muy bien lo que pide entendió a la perfección no que espacio ocupar lo que quería el partido y luego esa a que tiene para proteger el balón y para para el desequilibrio que también es única no me parece un jugador que este año pues tiene que ser muy utilizado por por Julen

Voz 1991 20:03 sí es que Rafa ha pasado de ser el año pasado el juez

Voz 3 20:06 por número dieciocho diecinueve veinte A este año el número doce

Voz 0458 20:10 bueno yo nunca sabes no sabes lo que pasa en los entrenamientos no sabes pues es como como es él ante ante la situación año pasado en jugar también estaba Kovacic que que también es un centrocampista que que es muy bueno el que se está claro que Zidane tiene más confianza en él quién Dani Ceballos entonces como no sabemos la intrahistoria lo lo único que podemos decir ahora es que evidentemente es un buen jugador porque cuando estás en el Madrid es algo que está claro que Otegi tiene otra visión del tema mis un jugador que sí que que me gusta que me gusta más cuando él dio un cambio Don a más físico a trabajar más a ayudar más y creo que es un jugador mucho más completo que antes sin jugador que yo creo que va a tener mucho recorrido en este Madrid

Voz 1991 20:55 de Kiko es el sexto año del Atlético de Madrid puntuando en el Bernabeu creo que no lo había hecho nunca nadie antes y me parece que le tiene tomada la medida después de muchos años de de pasarlo muy mal por fin el Atlético Manet en tomada la medida al Real Madrid

Voz 6 21:10 sí o al Real Madrid si ya lo que esa a mucho equipo de la de la Liga española claro se puede las siete temporada cerca ya de ocho de del Cholo Simeone y haciendo unos números espectacular yo creo que la mejora viene a nivel general y eso se ve sobre todo porque tiene más trascendencia cuando juega contra él el Real Madrid pero hay que decir que también la mayoría de los partido quedando segundo quedando campeón de Liga llegando a finales de de Champions yo creo que es el fiel reflejo de las cosas realmente bien hecha desde la llegada del Cholo hay un antes un después del argentino el equipo desde que llegó el Cholo Simeone yo creo que se quitó mucho miedo mucho complejo sabe perfectamente a lo que juega lo tiene interiorizado y a partir de ahí el equipo sabe en todo momento cuando va al Bernabéu va a sufrir y que hay momento determinado tiene que aprovechar sus ocasiones porque la la va a tener no es un punto de de inflexión el que tuvo está Atlético de Madrid del del Cholo Simeone desde su llegada a la autoestima y la gente pues tiene mucho más confianza oí son gente ya sin sin ningún tipo de complejo

Voz 1991 22:14 es que como ha cambiado la película de tala te puedo decir que con el cero uno me un mensaje un amigo me ha dicho salimos líderes del Bernabéu para crear la confianza que tiene el aficionado del Atleti ahora cuando visita después de tantos años seguía eh

Voz 1576 22:26 si algo hay como digo se les puede achacar a Diego Pablo Simeone ha recuperado el derbi madrileño eh antes de llegar no había derbi había un paseo continuo del Real Madrid que estaba mejor estaba peor pero prácticamente se veía como como subir un Tourmalet para en clave rojiblanca era prácticamente imposible meterle mano y ahora el derbi puede estar mejor puede estar peor puede ganar puedes perder pero es un partido competido donde el Real Madrid sabe que tiene que hacer las cosas muy bien y estar muy acertado para ganar Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid sabe que haciendo las cosas bien le puede complicar la vida al Real Madrid yo creo que eso para los que nos gusta este deporte y para que como en mi caso me apasiona este este partido el derbi madrileño pues no no no sabe una alegría y eso habrá que reconocérselo a Simeone que ha recuperado la autoestima y crear

Voz 3 23:13 superado el orgullo de un equipo que que con

Voz 1576 23:16 lo veían frente al ramal desde su llegada

Voz 3 23:19 muy pequeño en qué punto está el Real Madrid Álvaro porque en los últimos cuatro las últimos cuatro

Voz 1991 23:24 partidos de la de Liga una victoria dos empates una derrota no es habitual cinco de doce puntos en qué momento está ahora mismo el equipo Lopetegui

Voz 0104 23:33 pues muy buena pregunta Yago me gustan me gustaría saber yo creo yo creo que todavía es muy pronto para para hacer un análisis yo creo que Julen está intentando cambiar muchas cosas que son muy difíciles de cambiar y que y que por Momo dos Se logrará o parece que se ha logrado dar un cambio brusco pero luego el jugador vuelve a su zona de confort a lo que ha estado trabajando o haciendo todos estos años no yo me fijo mucho en lo que pide el en la banda y hoy lo he dicho en Carrusel Él quiere que el equipo sea protagonista a defender que vaya hacia adelante llevan un montón de años haciendo lo contrario no protegiéndose tras no no no tomando una iniciativa de de querer robar sino protegiéndose juntando muy cerca de su portería seis coma defendió el Real Madrid la mayoría de los partidos estos estos últimos años cuando han venido las curvas no cuando a los rivales de entidad el quiere cambiar eso iba a llevar su tiempo no hay para mí es una de las cosas que tiene que solucionar que el equipo tenga mucha más mucho más colmillo a la hora de defender de querer robar o defender atacando como Se dice que querer robar en campo contrario enseguida querer que las líneas estén altas y están juntas también llevan mucho más desgaste por supuesto si lo haces bien

Voz 0458 24:42 a la larga es menos pero Baco

Voz 0104 24:43 estar y luego lo de la presencia a la gente en el área lo que ha hecho Rafa pero eso para mí también tiene difícil solución por qué Port por la por la naturaleza los jugadores el cambio que vaticinamos que parecía que había padecido Benzema en estas primeras jornadas pues he vuelto a ver al Karin de siempre un jugador que que interpreta muy bien lo que pide el partido que se mueve muy bien que juega muy bien pero que que le falta pues esa agresividad de esa voracidad de goleador luego Bale que sí creo que es el jugador que a lo mejor sí puede tener esa capacidad hago esas gana

Voz 3 25:16 las de de pisar área hacer goles

Voz 0104 25:18 Asensio que ha pues yo no creo que nunca vaya a ser un gran goleador pero puedo hacer goles pero no no no va a ser el goleador que demanda el equipo y el resto de segunda línea pues pues ya sabemos lo que es no son jugadores que acaben la temporada con mucho número de goles entonces ahí sí que hay un problema en en mi opinión no lograr que que la responsabilidad del gol se reparta entre todos los demás es una de las asignaturas que va a tener que que aprueba Julen durante años

Voz 3 25:42 Rafa en qué punto está el Madrid ahora

Voz 0458 25:46 yo creo que esta en un punto todavía de de aprendizaje no hay aprendizaje de todo lo que quiere hacer el equipo de de veces que que que hemos hablado de de de de un equipo compacto que no se rompa que no haya muchos espacios entre líneas bueno pues esto lo veremos en muchos partidos en otros partidos no lo veremos porque porque es un poco la naturaleza este equipo no que que con los con los últimos entrenadores siempre pasa lo mismo partidos muy buenos partidos menos buenos pero la cuestión es que en los últimos años en el momento que hay que estar estaban es igual el sistema al entrenador estaba no yo este año sí que creo que que han empezado en en mi opinión mejor que el año pasado yo creo que con otra actitud hace con esas ganas de agradar el entrenador pero luego no nos tenemos que olvidar de que hay una hay una que una novia que que han tenido durante años que era muy bueno y que metió muchos goles tras bella tan tan rápido no quiero decir que siempre yo creo que todavía está en el ambiente no cuando hablamos de ellos que no hay nadie en el área es porque estás pensando es que antes había uno no bueno pues todo eso también tiene su momento no a todos nos ha pasado que necesitas tu tiempo para olvidarte de alguien si ha merecido la pena claro que algunas da igual nos hemos olvidado

Voz 2 27:11 pero claro yo no no no

Voz 0458 27:16 en mi caso no hay problema porque he tenido muy pocas parejas pero quiero decir que hasta en eso hasta en eso tiene que ir aprendiendo el equipo no hasta hasta en eso que parece una tontería pero evidentemente no no es tan fácil de olvidar y seguramente habrá jugadores que sin querer el subconsciente por su parte como decía tesis te balón si hubiera estado fulanito venga bueno puesto están en un proceso es que llevamos siete jornadas yo creo que todavía es muy pronto para para para ver muchas cosas hemos visto un partido como el de la Roma que fue grandioso hemos visto una primera parte con la Girona que fue nos recordaba al peor Madrid de los últimos años yo creo que todavía todavía vamos a vamos a estar así un poco a píldora no hay bueno yo creo que todo todo tiene su proceso y hay que tener calma lo que pasa es que en el fútbol pues ya sabemos que calma la justa

Voz 1991 28:04 traslado la misma pregunta al Atlético de Madrid Kiko en qué punto está el el equipo de Simeone porque después de un arranque dubitativo de temporada parecía desahuciado para la Liga estaba siete puntos llegó a estar a siete puntos del Barça en una semana lo que ha cambiado la película Estados ahora mismo

Voz 6 28:18 iría ascendente hombre estábamos viendo aquello quince último minuto del segundo tiempo del Celta la peor no lo peor en número de la era Cholo Simeone hacen diez o hace dos semana pues la misma que hacían que querían que ese fuese Pepe Castro y que el Sevilla

Voz 1576 28:34 o sí baja

Voz 6 28:36 y de repente ahora ha marcado diecisiete goles en tres o cuatro partidos fíjate la la maravilla no les lo que él la prudencia también en esto del fútbol que

Voz 1991 28:43 Illa bien conclusiones

Voz 6 28:46 en dos semanas hay que darle tiempo a a todo el mundo aunque en el fútbol se ha complicado pero el Atlético Madrid cierto que tiene que interiorizar pues el vivir sin balón jugadores como Rodrigo hoy el caso de que son futbolistas que estar acostumbrado a tenerla a jugar a tener la posesión poco a poco se tienen que ir acostumbrando y eso pues bueno se lo van a enseñar la gente que están alrededor sea Koke Saúl Godín Un Jiménez que en el día de hoy de verdad Yago ha estado espectacular ha sido el mejor jugador del Atlético Madrid para mí con mucha diferencia después pues recuperando el sitio de de Griezmann en el aspecto físico hirió costra no para de picar de trabajar pero nada lo que encuentra bisutería la criatura encontraron una pepita de oro ni un día van Tito nada he currar Curran

Voz 1571 29:31 porrazo pero sin embargo a la hora de

Voz 6 29:33 de marcar es cierto que los tachando muy en falta del Atlético Madrid ahora en línea ascendente aclaró que que poco a poco fue el equipo vas siendo él el que quiere el que desea él el Cholo yo creo que muchos partidos muchos momento pues va a intentar intercambiar lo que es la posesión el control a lo mejor marcar dos goles después ya sabemos que defender defienden como como animales intenso sin ningún tipo de problema pero van a tener durante un partido mucha más oportunidades de marcar gol que en temporadas atrás

Voz 3 30:01 me enseñas a coger el testigo de Rafel base seguir con el símil de la ex hay todo eso pero no no no no

Voz 2 30:07 estoy bien te has patitos no ahora que llegó

Voz 13 30:14 ahora bien el rol

Voz 3 30:20 bueno hablado una de las noticias del partido

Voz 2 30:23 es la lesión de dos Sálvame deluxe

Voz 6 30:27 sí me vuelvo loco normal

Voz 2 30:29 eso te pasa por ver esas cosas eso te pasa eso

Voz 3 30:32 que hablado Lopetegui sobre la lesión de Bale esto es lo que ha dicho

Voz 14 30:36 no que ocupa en evidentemente no queremos caer ninguna lesión claro lógicamente es un dato que no es bueno pero lo de discos una apendicitis no es una lesión y es una lástima lo de Marcelo esperamos que en pocas semanas este Higares vamos a ver qué es lo que realmente tiene pero claro que que no es bueno que haya lesiones pero lo que tenemos que buscar soluciones

Voz 3 31:01 Álvaro os preocupa que Bale entre de nuevo

Voz 0017 31:03 en ese círculo de lesiones

Voz 1991 31:06 tuvo el año pasado prácticamente parado ojalá no por supuesto porque yo creo saber mejor que nadie no hay nada peor que un deportista lesionado

Voz 0104 31:16 esperemos que no esperemos que que sea

Voz 3 31:19 pero digo que en Madrid preocupa e otra vez porque ya ya ya saben lo que han vivido

Voz 0104 31:23 claro que preocupa y mucho más este año porque porque yo creo que Bale estaba estaba siendo protagonista si se le veía con ganas de de no coger la bandera de Cristiano porque pesaba mucho pero recogen una bandera la suya intentar liderar a este Real Madrid ser ese jugador que que en ataque pues marque las diferencias no confiemos en que sea sólo una una pequeña molestia porque yo yo creo que este año sí que como uno de los dos de arriba a falle hay mucha menos soluciones no vamos a ver el el a final de curso el rendimiento que acaba dando Mariano o o cuánto y cómo le aprovecha el técnico yo creo que al final va a tener que jugar mucho porque se acumula los minutos iban acumula los partidos lo las jornadas van a ir pasando yo creo que todos los jugadores van a tener que que estar importantes sobre todo este año que que la ausencia de Cristiano pues pues marca mucho no Joy abre mucho más el abanico para los los segundos espadas no sé yo la verdad que que sería una desgracia para él lo primero y luego para para el equipo porque yo creo que este año es indispensable porque está jugando muy bien

Voz 1991 32:21 Rafael también te preocupa como ha dicho Lopetegui

Voz 0458 32:24 sí claro claro claro me me preocupa porque yo creo que él ya lo ha pasado muy mal pero esto es lo normal en el fútbol quiere decir que la séptima jornada tengas una sobrecarga en el aductor au te pasa a mí me preocuparía más que tuviera con eso Leonor que yo creo que es su caballo de batalla no esos óleos son los que realmente le han le han cortado muchas veces su progresión buenos y esto es algo en el autor pues entra dentro de lo que es el el es el día a día de un futbolista no el el tener sobrecargas el tener molestias musculares el tener hundían pinchacitos una rupturista tampoco no no debería de extrañar también me da pena evidentemente porque yo creo que como dice Álvaro es el jugador que que estaba más On fallos no es sobre la puerta contraria el que más intenta chutar el que más intentar rematar un problema para el Madrid

Voz 1991 33:15 otro de los protagonistas del día ha sido Vinicius ha jugado con el descuento que ha jugado siete minutos

Voz 3 33:22 por sí mismas menos buena salida zona mis

Voz 1991 33:24 atendía a los compañeros de los medios y ha dicho esto

Voz 3 33:27 muchas gracias muchas gracias fue fue habla eh

Voz 1991 33:29 porque el checo aquí nos vean ardió estrella cambios Leao Madrid y a todos escribe fuera de un medio estrena yo profesor López m declaraciones de Vinicius a Real Madrid Televisión el profesor Lopetegui ha dicho al al final lo hemos visto en

Voz 0104 33:55 enfrente es muy Barcelona hasta hasta o bien

Voz 3 34:01 sale algo juvenil

Voz 0104 34:03 el chavales juvenil ha salido en un partido de los de de los que son palabras mayores y bueno la han visto cosas no sea que bueno que prudencia conel todavía por supuesto no no vamos a ya a empezar a decir que si tal que si cual mucha prudencia yo lo mantenido durante el principio de curso que todavía es juvenil echaba sigue tener mucha paciencia pero hasta o bien echado ha tenido la personalidad que ya es bastante nuevos jugador que debuta que debuta contra el Atlético de Madrid tal como estaba el partido teniéndola la que tiene a demostrar personalidad

Voz 1991 34:32 arrestado desaparecido

Voz 0458 34:34 pues a mi me parece que que están llevando los pasos que quiere Julen Lopetegui llevar Girona lo que yo el profesor perdón

Voz 2 34:44 el profesor Lopetegui

Voz 0458 34:46 de es el que está tomando las decisiones sobre el alumno Vinicius y entonces me parece bien me parece bien lo que está haciendo el está protegiendo le está dando jornadas de entrenamientos con el primer equipo donde va a aprender una barbaridad bueno me parece que es un proceso normal en en en un chico con una edad se como dice Álvaro juvenil que yo creo que va poco a poco pues no cabe duda de que tiene algo hoy cuando salía a calentar había murmullo entre el felino y eso eso no lo hace cualquiera y luego es verdad que los minutos que hasta ahora ha sido valiente la casi Valente

Voz 1576 35:19 es que lo lo anormal de esa normalidad Rafa es es lo que ha costado el chico yo creo que tiene algo yo creo que tiene pinta de que va a ser jugador grande

Voz 6 35:27 pero al final ha venido como como un fichaje

Voz 1576 35:30 en el verano y reiteró que se ha ido cristiano entonces es verdad que si viene un jugador joven de de progresión y tú le vas madurando con el tiempo pues es evidente que que es otro perfil de su jugador que te ha costado más de cuarenta millones de euros y que vienen como como fichaje del verano que has perdido a tu Banesto yo creo que eso ha hasta que explote y hasta que esté ya consolidado en la primera plantilla le va a perseguir

Voz 1991 35:51 con matices pero claro en el Real Madrid no quieren que se repita el caso

Voz 3 35:53 Robinho eh que hizo cuatro bicicletas en Cádiz en Cádiz no soy nadie para sí señor ahí parecía que se iba a comer el mundo y luego foto

Voz 1991 36:02 no no no cumplió las expectativas las cosas como son con lo cual teniendo en cuenta lo que ha costado la prohibición que tiene lo quieren cuidar mucho porque además creo que es como se tiene que hacer nada compañeros hasta que hemos llegado si tenía algo que decir decirlo ahora o calla para siempre por lo menos hasta mañana

Voz 2 36:18 yo ya me quito me callo yo me callo hecho doblar da de comer ni nada parecido

Voz 3 36:26 lo muy injusto lo que he dicho Dani Carvajal viable dado preguntar por eso no

Voz 1576 36:30 igual que en otros derbis pues el Atlético de Madrid ha estado más atrás hasta o más más arropado ha rascado más iré más yo creo que decir Dani Hacker desde el minuto uno la edad perdió el tiempo cuando la primera parte futbolísticamente ya ha pasado por encima ya ha sido mejor creo que hoy no tocaba sinceramente yo entiendo que lo has tenido muy cerca en la segunda parte y te vas un poco frustrado pero sinceramente para un buen tipo y un gran lateral derecho como el Dani Carvajal creo que esa última reflexión que ha hecho en en en zona mixta ha sobrado

Voz 1991 37:00 el resto alguno estáis de acuerdo con lo que ha dicho Carvajal

Voz 0458 37:03 no en caliente vitales déjale a Carvajal dejaría el chao Rafa sabe me deja deja leer yo creo que hay muchas veces que hasta que no incluso vuelves a ver el partido que ahora ellos tienen la opción de volver a ver el partido cuando estás en el campo que ve las cosas diferente yo tampoco creo que eso que haya sido como dice como dice Dani

Voz 3 37:26 pero bueno no deja leía en Baleares buena dejamos bueno en fin

Voz 1991 37:32 tú ponte la voz de agua Rafa

Voz 2 37:35 me dice que en fin

Voz 0104 37:39 ayer el españolito una bufanda Hita Romero visto

Voz 2 37:42 no hay que darlo todo para Casanova ya que viene decía un juvenil con pantalón corto si se nota en cada roza que por ellos opositor y los Palencia no te preocupes correcto

Voz 3 38:00 sin Álvaro Benito Rafa Alkorta Kiko Narváez tala muchas gracias a los cuadra un abrazo un abrazo hecha pues SAS

Voz 1991 38:08 hasta aquí el derbi madrileño yo creo un poco también Dancing como siempre suele pasar en esto hay más expectación y más táctica porque creo que ha sido una batalla bastante importante en el centro del campo más que fútbol realmente son que los porteros han sacado ganó un par de acciones muy buenas

Voz 0458 38:22 si Alfredo decía en el primer tramo le había gustado mucho el partido bueno quizá no tanto yo en la segunda parte esperaba esperaba algo más y me parece que ha sido Yago efectivamente un día de entrenadores y me parece que aprovechó esa circunstancia de la lesión física de Bale para meter a Ceballos y luego ha reaccionado bien eh Simeone metiendo Thomas ha cambiado a Diego Costa que es un cambio también mucho muy poca vida igual igual al igual que al Cholo no le ha temblado el pulso para poner un planteamiento ofensivo por carretera Diego Costa profundidad entrenadores y bueno pues un empate justo ya está

Voz 3 38:50 no me acordaba de cuando empató un punto por última vez el Athletic en el Camp Nou no teníamos barba fuera yo ahora dando para ello también voz tengo mucho en fin vamos al partido entre el Barça y el Atleti

Voz 1991 39:04 el uno uno el Barça que ha logrado sólo dos de los últimos nueve puntos en juego Liga

