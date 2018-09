"El Atleti ha recuperado la autoestima y el orgullo que cuando veía al Madrid se hacía muy pequeño"

Voz 1991 00:00 abrimos tiempo de análisis Álvaro Benito qué tal muy buenas han accedido Rafa Alkorta que tal ahora con Narváez buenas noches muy buenas Antonio Romero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas a todos Miguel Martín Talavera o la tala qué tal buenas noches Álvaro te parece justo resultado

Voz 0104 00:17 sí yo diría que si no una parte donde donde para cada equipo la primera mitad pues el Atlético llegó el partido a su terreno yo creo que que apretando muy bien y cerrando los caminos al Real Madrid que que no metía gente dentro que se quedaban Asensio Isabel muy abiertos ya vi con la Pascua Nicolás ayudas la banda le le daba para defender bien y no tener problemas y luego dos situaciones bastante claras no que que solventó Courtois y luego el partido cambió la segunda mitad el Madrid yo creo las su fue la más la más clara pero pero falto quizá algo más de gente en área no yo creo que el resultado se puede decir que es justo Kiko aquí también sí

Voz 1 00:55 primer tiempo Atlético de Madrid mucho más más cómodo a la hora de defender defender con y sin balón y bueno de cara al futuro que cuando juegue Rodrigo juega bien Koke aparezca Griezmann se pueda defender con con balón porque eso te va a exigir mucho menos en el aspecto físico acostumbrado en muchos momentos del partido ha venido al Bernabéu estando o lo mejor ochenta minutos en campo propio luchando hoy corriendo no es una manera yo creo que de cara al futuro interesante para que este Atlético de Madrid se pueda defender también con con la pelota dado ocasiones clarísimas la que Courtois estuvo excelente en el segundo tiempo Ceballos un quebradero de cabeza metiéndose en de Marte Juanfran tenían hay un lío montado hoy filtrando mucho balón le creó muchos problemas al al Atlético Madrid es cierto que sólo exclusivamente con una gran parada de Oblak a Asensio de poderes sumando los noventa minutos yo creo que el resultado y muy justo es el del empate

Voz 1991 01:47 Rafa tú como las visto

Voz 0458 01:49 bueno pues igual igual evidentemente que Kiko que Álvaro yo creo que una parte para cada uno y yo creo que los entrenadores han tenido mucha mano y para para ir equilibrando en cada momento cuando uno estaba por encima del otro sobre todo con los cientos de campo no tanto la entrada de Ceballos como la entrada de Tomas la vuelta con fuerza al Atleti y ahí es donde se ve la importancia de los centros de campos de los equipos de fútbol va yo creo que la primera parte ha habido mucha movilidad de Benzema de Bale Asensio pero en zonas que no hacían daño y en zonas que no eran intermedias no detrás de Rodri no no se metía nadie con lo cual aquí Madí no tenía ningún problema en defenderlas y luego es verdad ella avaro lo ha dicho varias veces ya lo hemos hablado da la sensación de que había poca poca presencia siempre en el área en caso de que alguno por fuera hubiera entrado que ha sido poquísimo mima da la sensación de que el Atleti madridista mejor sitúa hoy haciendo mejor las cosas que el Madrid en la primera parte y luego es verdad que que Ceballos la dado nada al jugador más en medio campo lavado he a algo más de trabajo más ayuda atrás y luego se metió entre líneas y la crea más muchas más dudas sabe tiene que resultar justo

Voz 0239 02:57 a Romero tu crees también que ha sido el resultado justo si yo creo que sí pero aportar algo diferente a lo que están diciendo a mi me parece que lo ha estado bien el cambio de años y creo que al equipo le falta gol y aunque Vinicius hasta bien en los últimos cinco minutos teniendo en cuenta la segunda hecho Karim Benzema que yo echa en falta Mariano lleva Lopetegui todo el verano cuando un delantero centro de garantías para cuando les falla Benzema hoy necesitabas gol estaba el Atlético de Madrid en cerrar la segunda parte y creo que la falta un poquito de enmiendas para sacar antes a Benzema del campo invitar a Mariano yo creo que el empate es justo repito que Vinicius hasta estado en los últimos cinco minutos pero que para mí tomaría tiene más gol Mariano del que puede venir limón con miel al martes llega a los diez

Voz 1576 03:54 el último que ha dicho Romero seguro y a partir de ahí no bueno pues yo creo que un poco lo tenemos todos claro no una parte mejor el Atlético de Madrid de forma muy clara y la segunda mejor con con el cambio sobre todo dice vaya a mí en clave rojiblanca lo que sí me ha gustado es que quizá en otros derbis cuando hemos dicho que el Atlético de Madrid había tenido más ocasiones o o había equilibrado el partido no habíamos visto lo habíamos dicho desde un plano que había defendido bien y había salido a la contra yo creo que hoy a diferencia de de otros derbis creo que el Atlético de Madrid ha sido muy superior en en la primera parte pero jugando al fútbol creo que ha movido bien la pelota tenido tranquilidad la rastreado Le se metió entre líneas era un quebradero de cabeza para Nacho Griezmann también cuando bajaba Rodri barriendo lo todo que también dando fluidez arriba y luego bueno pues así ha llegado esas dos ocasiones y esos dos buenas intervenciones de Courtois pero a diferencia otros derbis he visto una Atlético de Madrid que ya lo hemos comentado alguna retransmisión Gush Kiko y compañía es que este Atlético de Madrid tiene jugadores a otra cosa va a terminar o da la sensación de que va a terminar jugando otra cosa yo creo que hoy en la primera parte hemos visto el esbozo de eso

Voz 1991 05:00 el aficionado del Real Madrid está empezando a descubrir a Ceballos está empezando a decir joder que unos extendió evidentemente si lo fichó Madrid tuerce botas lógico lo que ha cambiado de la temporada pasada Álvaro temporada estas que Zidane no lo ponía hay este año Lopetegui Si le pone así de sencillo

Voz 0104 05:15 no iba mal no poniéndolo es cierto que que vamos a ver si hacemos un análisis a un poco más profundo pues si algo ha tenido que haber no porque no no era normal que jugara tan pocos minutos siendo jugador del nivel que es no pero bueno al final cada uno tiene su manera de ver el fútbol su manera de manejar una plantilla seguramente no lo sé hablarporhablar sea un fichaje o fue un fichaje que él no pidió hoy seguramente pues no contaba en la ecuación para su rotación eso para su manejo de la plantilla hay la verdad que no lo utilizó no pero bueno tres Champions ahí están qué le vas a decir hacía no hay nada no hay nada que decir no sabe lo que sí es cierto que el jugador tiene un potencial tremendo no

Voz 2 05:56 para mí mucho margen todavía de de crecimiento

Voz 0104 05:59 estoy el techo lo pondrá él no porque maneja muchas cosas es un jugador que que que es tiene la capacidad de repetir esfuerzos que involucra en lo lo en lo defensivo mucho además que es un jugador que le mete mucho ritmo al partido que entiende muy bien lo que pide entendió a la perfección no que espacio ocupar lo que quería el partido y luego es habilidad qué tiene para proteger el balón y para para el desequilibrio que también es única no me parece un jugador que este año pues tiene que ser muy utilizado por por Julen

Voz 1991 06:27 sí es que Rafa ha pasado de ser el año pasado el jugador número dieciocho diecinueve veinte A este año el número doce

Voz 0458 06:33 bueno pero nunca sabes no sabes lo que pasa en los entrenamientos no sabes cómo cómo es el ante ante la situación a mí me en jugar también estaba Kovacic que que también es un centrocampista que que es muy bueno el que se está claro que Zidane tiene más confianza en él que en Dani Ceballos entonces como no sabemos la intrahistoria lo lo único que podemos decir ahora es que evidentemente es un buen jugador porque cuando estás en el Madrid es algo que está claro que Julen Lopetegui tiene otra visión del tema a mí un jugador que sí que que me gusta que me gusta más cuando él dio un cambio pero a su fútbol a más físico a trabajar más ayudar más y creo que es un jugador mucho más completo que antes de un jugador que yo creo que va a tener mucho recorrido en este Madrid

Voz 1991 07:19 de Kiko es el sexto año del Atlético de Madrid puntuando en el Bernabéu creo que no lo había hecho nunca nadie antes y me parece que le tiene tomada la medida después de muchos años de de pasarlo muy mal por fin el Atlético Manet en tomada la medida al Real Madrid

Voz 1 07:34 sí al Real Madrid si ya lo que esa ha mucho equipo de la de la Liga española claro después puede las siete temporada cerca ya de ocho de del Cholo Simeone y haciendo unos números espectacular yo creo que la mejora viene a nivel general y eso se ve sobre todo porque tiene más trascendencia cuando juega contra él el Real Madrid pero hay que decir que también la mayoría de los partido quedando segundo quedando campeón de Liga llegando a finales de de Champions yo creo que es el fiel reflejo de las cosas realmente bien hecha desde la llegada del Cholo después del argentino el equipo desde que llegó el Cholo Simeone yo creo que se quitó mucho miedo mucho complejo sabe perfectamente a lo que juega lo tiene interiorizado y a partir de ahí que el equipo sabe de momento cuando va al Bernabéu va a sufrir y que hay momento determinado tiene que aprovechar sus ocasiones porque la la va a tener no es un punto de de inflexión el que tuvo está Atlético de Madrid del del Cholo Simeone desde su llegada a la autoestima y la gente pues tiene mucho más confianza oí son gente ya sin sin ningún tipo de complejo

Voz 1991 08:37 es que como ha cambiado la película de tala te puedo decir que con el cero uno me mando mensaje un amigo me ha dicho salimos líderes del Bernabéu para crear la confianza que tiene el aficionado del Atleti ahora cuando visita después de tantos años seguía eh

Voz 1576 08:49 si algo hay como digo se le se le puede achacar a digo para Jiménez que ha recuperado el derbi madrileño eh antes de llegar no había derbi había un paseo continuo del Real Madrid que estaba mejor estaba peor pero prácticamente se veía como como subir un Tourmalet para en clave rojiblanca era prácticamente imposible meterle mano y ahora ha devuelto el derbi puede estar mejor puede estar peor puede ganar puedes perder pero es un partido competido donde el Real Madrid sabe que tiene que hacer las cosas muy bien y estar muy acertado para ganar Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid sabe que haciendo las cosas bien le puede complicar la vida al Real Madrid yo creo que eso para los que nos gusta este deporte y para que como en mi caso me apasiona este este partido el derbi madrileño pues no no no sabe una alegría y eso habrá que reconocérselo a Simeone que ha recuperado la autoestima y crear

Voz 3 09:37 en el orgullo de un equipo que que cuando veían frente al Ramadán desde su llegada se hacía muy pequeño en qué punto está el Real Madrid Álvaro porque en los últimos cuatro como las últimos cuatro

Voz 1991 09:47 partidos de la Liga una victoria dos empates una derrota no es habitual cinco de doce puntos en qué momento está ahora mismo el equipo Lopetegui

Voz 0104 09:57 pues muy buena pregunta Yago me gustan me gustaría saberlo yo creo yo creo que todavía es muy pronto para para hacer un análisis yo creo que Julen está intentando cambiar muchas cosas que son muy difíciles de cambiar y que y que por Momo dos y se se logrará o parece que se ha logrado dar un cambio brusco pero luego el jugador vuelve a su zona de confort a lo que ha estado trabajando o haciendo todos estos años no yo me fijo mucho en lo que pide el en la banda y hoy lo lo he dicho en Carrusel Él quiere que el equipo sea protagonista a defender que vaya hacia adelante llevan un montón de años haciendo lo contrario no protegiéndose tras no no no tomando una iniciativa de de querer robar sino protegiéndose juntando se muy cerca de su portería seis coma defendió el Real Madrid la mayoría de los partidos estos estos últimos años cuando han venido las curvas no cuando a los rivales de entidad el quiere cambiar eso iba a llevar su tiempo no hay para mí es una de las cosas que tiene que solucionar que el equipo tenga mucha más mucho más colmillo a la hora de defender de querer robar o defender atacando como Se dice que querer robar en campo contrario enseguida querer que las líneas estén altas si están juntas también llevan mucho las desgaste por supuesto si lo haces bien a la larga es menos pero va a costar y luego lo de la presencia gente en el área lo que ha hecho Rafa pero eso ha para mí también tiene difícil solución por qué porque por la por la naturaleza los jugadores el cambio que vaticinamos que parecía que había padecido Benzema en estas primeras jornadas pues al final lo hemos vuelto a ver al de siempre un jugador que que interpretamos bien lo que pide el partido que se mueve muy bien que juega muy bien pero que que le falta pues esa agresividad de esa voracidad de goleador luego Bale que sí creo que es el jugador que a lo mejor sí puede tener esa capacidad hago esas ganas de de pisar área hacer goles Asensio que ha pues yo no creo que nunca vaya a ser un gran goleador pero puedo hacer goles pero no no no va a ser el goleador que demanda el equipo y el resto de segunda línea pues pues ya sabemos lo que es no son jugadores que acaben la temporada con mucho número de goles entonces ahí sí que hay un problema en en mi opinión no lograr que que la responsabilidad del gol se reparta entre todos los demás es una de las asignaturas que va a tener que que aprueba Julen durante el año

Voz 1991 12:06 en qué punto está el de ahora

Voz 0458 12:09 yo creo que está en un punto todavía de aprendizaje no hay aprendizaje de todo lo que quiere hacer Julen con el equipo de es que que que hemos hablado de de de de un equipo compacto que no se rompa que no haya muchos espacios entre líneas bueno pues esto lo veremos en muchos partidos en otros partidos no lo veremos porque porque es un poco la naturaleza este equipo no que que con los con los últimos entrenadores siempre pasa lo mismo partidos muy buenos partidos menos buenos pero la cuestión es que en los últimos años en en el momento en que hay que estar estaban es igual el sistema al entrenador estaba no en cambio yo este año sí que creo que que han empezado en en mi opinión eh mejor que el año pasado yo creo con otra actitud hace con esas ganas de también de agradar al entrenador pero luego no nos tenemos que olvidar de que hay una hay una que una novia que que han tenido durante años que era muy bueno y que metido muchos goles es bella tan tan rápido no quiero decir que siempre yo creo que todavía está en el ambiente no cuando hablamos a bellos que no hay nadie en el área es porque estás pensando es que antes había

Voz 0458 13:39 en mi caso no hay problema porque tiene muy pocas parejas pero quiero decir que hasta en eso hasta en eso tiene que ir aprendiendo el equipo no hasta hasta en eso que que parece una tontería pero evidentemente no no es tan fácil de olvidar y seguramente habrá jugadores que sin querer el subconsciente por su parte como decía tesis te balón si hubiera estado fulanito venga bueno puesto están en un proceso es que llevamos siete jornadas yo creo que todavía es muy pronto para para para ver muchas cosas hemos visto un partido como el de la Roma que fue grandioso hemos visto una parte como la de Girona que fue nos recordaba al peor Madrid de los últimos años

Voz 0239 14:14 Nos yo creo que todavía todavía vamos a vamos a estar así un poco

Voz 0458 14:19 píldora no hay bueno yo creo que todo todo tiene su proceso y hay que tener calma lo que pasa es que en el fútbol pues ya sabemos que calma la justa

Voz 1991 14:27 traslado a la misma pregunta al Atlético de Madrid Kiko en qué punto está el el equipo de Simeone porque después de un arranque dubitativo de temporada parecía desahuciado para la Liga estaba siete puntos llegó a estar a siete puntos del Barça en una semana lo que ha cambiado la película Estados ahora mismo el Real Madrid

Voz 1 14:42 en línea ascendente hombre estábamos viendo aquello quince último minuto del segundo tiempo del Celta la peor no lo peor en número de la era Cholo Simeone y hacen diez días hace dos semana pues la misma que hacían que querían que ese fuese Pepe Castro y que el Sevilla iba a ir de repente ahora ha marcado diecisiete goles entre sus cuatro partidos fíjate la la maravilla no les lo que él la prudencia también en esto del fútbol que

Voz 1991 15:06 Illa bien conclusiones

Voz 1 15:09 en dos semanas hay que darle tiempo a a todo el mundo aunque en el fútbol se ha complicado pero la Atlético Madrid cierto que tiene que interiorizar pues el vivir sin balón jugadores como Rodrigo hoy el caso de que son futbolistas que estar acostumbrado a tenerla a jugar a tener la posesión poco a poco se tienen que ir acostumbrando y eso pues bueno se lo van a enseñar la gente que están alrededor sea Koke Saúl Godín un Jiménez que en el día de hoy de verdad Yago ha estado espectacular ha sido el mejor jugador del Atlético Madrid para mí con mucha diferencia después pues recuperando el sitio de Griezmann en el aspecto físico ideó costra no para de picar de trabajar pero nada lo que encuentras bisutería la criatura no encontraba una pepita de oro ni un día donada Curran currar pero sin embargo a la hora de de marcar es cierto que lo está echando muy en falta el Atlético Madrid ahora en línea ascendente está claro que que poco a poco fue el equipo vas siendo él el que quiere el que desea él el Cholo yo creo que muchos partido muchos momento pues va a intentar intercambiar lo que es la posesión el control a lo mejor marcar dos goles después ya sabemos que defender defienden como como animales intenso sin ningún tipo de problema pero van a tener durante un partido mucha más oportunidades de marcar goles que en temporadas atrás

Voz 1006 16:47 es la lesión de vivir

Voz 1991 16:56 que hablado Lopetegui sobre la lesión de Bale esto es lo que ha dicho

Voz 6 17:00 se ocupa en evidentemente no queremos caer ninguna lesión claro lógicamente es un dato que no es bueno pero lo de discos una apendicitis no es una lesión y es una lástima lo de Marcelo esperamos que en pocas semanas este Higares vamos a ver qué es lo que realmente tiene pero claro que que no es bueno que haya lesiones pero lo que tenemos que buscar soluciones

Voz 1991 17:24 Álvaro os preocupa que Bale entre de nuevo en ese círculo de lesiones que estuvo el año pasado prácticamente parado ojalá no por supuesto porque yo creo saber mejor que nadie en no hay nada peor que un deportista lesionado

Voz 0104 17:40 esperemos que no esperemos que sea

Voz 1991 17:42 pero digo que Moreno en Madrid preocupa e otra vez porque ya saben lo que han vivido

Voz 0104 17:47 claro que preocupa y mucho más este año porque porque yo creo que Bale estaba estaba siendo protagonista si se le veía con ganas de de no coger la bandera de Cristiano porque esa pesaba mucho pero coger una bandera la suya intentar liderar a este Real Madrid ser ese jugador que que en ataque pues marque las diferencias no aquí hemos aunque sea sólo una una pequeña molestia porque yo yo creo que este año sí que como uno de los dos de arriba falle hay mucha menos soluciones no vamos a ver el el a final de curso el rendimiento que acababa dando Mariano o o cuánto y cómo le aprovecha el técnico yo creo que al final va a tener que jugar los mucho porque semana acumula los minutos iban acumula los partidos lo las jornadas van a ir pasando yo creo que todos los jugadores van a tener que que estar importantes sobre todo este año que que la ausencia de Cristiano pues pues marca mucho no Joy abre mucho más el abanico para los los segundos espadas no sé yo la verdad que que sería una desgracia para él lo primero y luego para para el equipo porque yo creo que este año es indispensable porque está jugando muy bien

Voz 1991 18:45 Rafael netamente preocupa como ha dicho Lopetegui

Voz 0458 18:47 sí hombre claro claro claro me me preocupa porque yo creo que él ya lo ha pasado muy mal pero esto es lo normal en el fútbol quiere decir que la séptima jornada tengas una sobrecarga en el aductor au te pasa lo que a mí me preocuparía más que tuviera con eso Leonor que yo creo que es su caballo de batalla no esos son sólo leo son los que realmente le han le han cortado muchas veces su progresión buenos y esto es algo en el autor pues entra dentro de lo que es el el es el el día a día de un futbolista no el el tener sobrecargas el tener molestias musculares el tener hundían pinchacitos una rupturista tampoco no no debería de extrañar también me da pena evidentemente porque yo creo que como dice Álvaro es el jugador que que estaba más son fallos no es sobre la puerta contraria el que más intenta chutar el que más intentar rematar

Voz 1991 19:37 serían prueba para el Madrid otro de los protagonistas del día ha sido Vinicius ha jugado que con el descuento que ha jugado siete minutos más menos bueno salida zona mixta atendía a los compañeros de los medios y ha dicho esto

Voz 7 19:50 ha dicho que clases habla hay puestos que que almeja y estoy muy feliz mucho chico estaría aquí en Madrid ya grandiosos a todos escriben en Prada yo me lo he hecho yo profesor López tome

Voz 2 20:07 declaraciones de Vinicius a Real Madrid

Voz 1991 20:10 en televisión el profesor Lopetegui ha dicho al al final lo hemos visto

Voz 0104 20:18 la conferencia esas muy brasileiros hasta hasta o bien sale de de juvenil el chavales juvenil ha salido en un partido de los de de los que son palabras mayores es lo bueno y lo han visto cosas no sé que bueno que prudencia coronel todavía por supuesto no no vamos a ya a empezar a decir que si tal que si cual mucha prudencia yo lo mantenido durante el principio de curso que todavía es juvenil echaba da sigue tener mucha paciencia pero ha estado bien ha echado ha tenido la personalidad que ya es bastante jugador que debuta que debuta contra el Atlético de Madrid tal y como estaba el partido teniéndola la que tiene a demostrar personalidad arrestados

Voz 1991 20:56 ha aparecido

Voz 0458 20:57 pues a mi me parece que que están llevando los pasos que quiere Julen Lopetegui llevar yo un poco el profesor perdón el profesor Lopetegui y el que está tomando las decisiones sobre el alumno Vinicius cierto es me parece di me parece bien lo que está haciendo el está protegiendo le está dando jornadas de entrenamientos con el primer equipo donde va a aprender una barbaridad bueno me parece que es un proceso normal en en en un chico con una edad se como dice Álvaro juvenil osea que yo creo que va poco a poco pero no cabe duda de que tiene algo eh hoy cuando salía a calentar había un murmullo entre el felino y eso eso no lo hace cualquiera y luego es verdad que los minutos que hasta ahora ha sido valiente la casi Valente

Voz 1576 21:42 es que lo lo anormal de esa normalidad Rafa es es lo que ha costado el chico yo creo que tiene algo yo creo que tiene pinta de que va a ser jugador grande pero al final ha venido como como un fichaje en el verano y reiteró que se ha ido cristiano entonces es verdad que si viene un jugador joven de de progresión y tú le vas madurando con el tiempo pues es evidente que que es otro perfil de su jugador que te ha costado más de cuarenta millones de euros y que vienen como como fichaje del verano que has perdido a tu gran estrella yo creo que eso ha hasta que explote y hasta que está ya consolidado en la primera plantilla le va persa

Voz 1991 22:13 ir con matices pero claro en el Real Madrid no quieren que se repita el caso Robinho que hizo cuatro bicicletas en cada dice en Cádiz no se padecía ese señor ahí parecía que se iba a comer el mundo y luego no no no cumplía buenas expectativas las cosas como son con lo cual teniendo en cuenta lo que ha costado la prohibición que tiene lo quieren cuidar mucho porque además creo que es como se tiene que hacer nada compañeros hasta aquí hemos llegado si tenía algo que decir decirlo ahora o calla para siempre por lo menos hasta mañana

Voz 1576 22:54 derbi pues el Atlético de Madrid ha estado más atrás hasta o más más arropado ha rascado más iré demás yo creo que decir Dani Carvajal que desde el minuto uno la edad perdió el tiempo cuando la primera parte futbolísticamente ha pasado por encima ya ha sido mejor creo que hoy no tocaba sinceramente yo entiendo que no lo has tenido muy cerca en la segunda parte y te vas un poco frustrado pero sinceramente para un buen tipo y un gran lateral derecho como Dani Carvajal creo que esa última reflexión que ha hecho en en en zona mixta ha sobrado

Voz 1991 23:23 el resto alguno estáis de acuerdo con lo que ha dicho Carvajal

Voz 0458 23:31 me dejan déjale yo creo que hay muchas veces que no hasta que no incluso vuelves a ver el partido que ahora ellos tienen la opción de volver a ver el partido cuando estás en el campo muchas que ver las cosas diferentes yo tampoco creo que eso que haya sido como dice como dice Dani

