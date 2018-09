«No mirar a África nos hace peores»

Voz 1 00:00 sí ya

Voz 0874 01:04 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal

Voz 1791 01:07 pues goza no aquí en Zaragoza estoy más debiera Gervasio yo no sé si Gervasio está en Bosnia yo estoy estoy Magallón sigo allí y el otro día hubo una ceremonia muy emocionante de el de una fosa común de ochenta y uno personas hay treinta y nueve personas demanda John sin sin localizar identificar y bueno ha sido muy emocionante ahí conocía Julio que es un hombre que nació un mes después de la muerte de su padre Magallón ha sido el pueblo del silencio de la donde la gente no hablaba de eso esto lácteos llamado poco Rompiendo el silencio también Ángeles que es una mujer que no sabe dónde está su padre cree que está en el en el Bay los caídos pero no está segura es un poco te das cuenta que en este tipo de actos lo que hacen y recuperar no sólo la da paso a esta gente sino que yo recuperan poco la dignidad colectiva todos nosotros yo no entiendo cómo hay gente que está en contra de ese

Voz 0874 02:05 no es que yo creo que esa gente que está en contra

Voz 1791 02:07 deberíais lo que significa con ir solamente

Voz 0874 02:10 diez minutos a la apertura de una fosa y estar con los familiares solamente un rato ver lo que dices tú la paz que proporciona saber que su familiar esta ahí y su familiar va a ser identificado iba a ser sacar entendería muy bien el sentido en esto

Voz 1791 02:23 sí Julio y tantos años nació en el XXXVI en septiembre XXXVI Él estaba muy nervioso al principio a todos hubiera sido una vida muy con un dolor tremendo al poco de empezar el acto el empezó a encontrar una paz tremenda y al final estaba feliz y todo ha sido gracias a una de sus nietas que se llama estrella Estel en catalán porque se modo a Cataluña y que se empeñó en buscar y buscar hasta que encontró pistas donde podría estar el abuelo o bisabuelo su caso

Voz 0874 02:52 pero es que siempre empieza así no aquí que quiere respuestas a las preguntas

Voz 1791 02:55 cuáles son los nietos los que están liderando esta búsqueda y a ver ahora el Gobierno Sánchez que promete dotar sobre todo la memoria histórica de fondos a ver si se puede recuperar porque hay más de ciento once mil personas todavía no sabemos dónde está no

Voz 0874 03:08 a ver si diera tiempo es decir si se te

Voz 1791 03:10 hemos sí que te que correr

Voz 0874 03:13 oye está siguiendo todavía hablamos la semana pasada de la del proceso de nominación del juez Cabana en Estados Unidos al Tribunal Supremo que esta semana hace un par de días ocurrió algo que a mí me parece maravilloso y es que como como dos mujeres en un acto individual pueden cambiar el sentido de la historia pero además yo creo que ellas no eran conscientes de hasta qué punto es lo pueden cambiar porque si este juez llega a ser nominada para el Supremo sabes que el equilibrio entre jueces conservadores el jueces progresistas se rompe cabe la posibilidad de que se revisen leyes como por ejemplo la del derecho al aborto no ocurrió el viernes por la mañana el viernes este senador Jeffrey que finalmente anunció que daría su voto en el Comité Judicial a la nominación del juez Cabana cuando se dirigía a su despacho a dos mujeres hasta entonces anónimas y de hecho lo que les había pasado ya no se lo habían contado ni siquiera su familia se enfrentan a él diciéndole miren miren a a los ojos le cuentan su historia escucha solamente este poquita también

Voz 2 04:08 hay quienes sean de izado

Voz 3 04:10 es este Wellness

Voz 4 04:16 al margen de Picos al lado y yo en esa en Son Sant Cugat su Devices mal se de no yo también

Voz 0874 04:34 que al parecer llegue al Tribunal Supremo piense en sus hijas yo tengo dijo

Voz 4 04:40 dan por The Night The Good bye Lenin allí anclado Juan Abelló en Liga

Voz 0874 04:56 no me creyó nadie estoy diciendo a todas las mujeres que lo que han hecho no importa lo tienes que estar callados siempre se va a creer al hombre

Voz 4 05:08 no bueno te hasta ahí llegaron ni que es chip Betsy piensa os diga

Voz 0874 05:13 la Virgen de las mujeres que se callen que no cuenten su historia porque si cuenta en su historial nunca a hacer

Voz 4 05:18 no fue bueno bien hecho veinte años ya mi esperanza saben Miramar

Voz 0874 05:26 de me está usted mire a los ojos cuando le habló me está diciendo que mi asalto sexual mi violación no importan

Voz 4 05:34 ya

Voz 0874 05:37 esto es lo que usted me está diciendo a los ojos si usted vota para confirmar al juez Kavanaugh

Voz 4 05:44 yo me permiten llevar el usuario

Voz 0874 05:51 va a permitir usted de un juez llega el Tribunal Supremo investiga las mujeres lo podemos hacer cómo podemos hacer con nuestro cuerpo unas horas después este senador había una cámara de

Voz 1791 06:01 he visto las imágenes es republicano además sí claro claro que desarrolla ir ahora a

Voz 0874 06:07 unas horas después este senador dijo que solamente votaría a favor de la nominación de este juez si el FBI investigaba a conciencia un poco lo que había pasado en aquel episodio que afecta al juez Cabana tenemos que recordar que hay una mujer que además testificó también esta semana que la acusa de haber intentado violarla y luego muchas otras mujeres le acusan de haber tenido pues unos años de School y de Universidad en los que bueno pues su comportamiento era el de un agresor sexual básicamente un depredador sexual este senador cambiar sentido del voto estas mujeres cambian el sentido de la historia de dos mujeres anónimas como digo una de ellas además es de ascendencia hispana aunque es neoyorquina de Queens se llama Ana María archivarla

Voz 2 06:47 bueno yo realmente decidí que quería hablar con el senador Fleck trate fui a su oficina con poquita esperanzas poder hablar con él porque yo sí sé que nuestras historias pueden cambiar las mentes de otros o por lo menos en era mi esperanza por eso decidí contar mi historia de como víctima de violencia sexual pero apenas sale usted me acabo de enterar que él había puesto había avisado que iba a votar a favor de Kavanaugh entonces cuando lo vi realmente des Bois desbocada hemos toda mi rabia indignación ni miedo por mis hijos por el impacto que el mensaje que esto está enviando al país a los niños y las niñas que nos están mirando en este momento que Si camas no es nominado a la Corte Suprema van a entender que ellos nunca deben contar sus historias porque no les van a creer

Voz 0874 07:43 esta mujer de hecho había mantenido la historia de su violación en secreto sus padres no lo sabían y luego contó que cuando acabó todo esto y después de ver alguna entrevista recibió un mensaje de su padre en en el que le decía Siento no haber sido capaz de proteger te cuando era pequeña no es es a mí me parece una historia maravillosa

Voz 1791 08:01 sí a mí la parte negativa de la historias que sólo es una semana para investigar la semana para investigar ya ha empezado a hablar con la segunda mujer de volar Ramírez que también acusó a Kavanaugh de de intento de violación la semana es muy poco tiempo yo no sé hasta qué punto es una mascarada política porque recordemos que hay una selección suena el seis de noviembre hay yo creo que aquí se metió en un lío importante porque el el Supremo ya tiene una mayoría conservadora The con este hombre sería una mayoría aplastante porque serían solo tres los neoconservadores a este es un hombre que además en la defensa de su posición contra Cristiano que fue la que testificó perdió un poco los papeles y acusó las demócratas entonces este tío qué qué qué tipo de perdido los papeles de realidad va a tener

Voz 0874 08:49 entre comillas porque a ella se la elogia porque mantuvo la compostura y a él se le elogia porque yo lo eh

Voz 1791 08:55 público si ella hubiera llorar no pero no he dicho que yo no digo que perdiera los papeles porque llorar a mi me parece muy bien que llore que llore más todavía si es posible cuando pierda la posibilidad de ser juez del Supremo sino cuando acusó a los demócratas de una forma violenta igual que el otro senador y bueno este este hombre no puede ser juez del Supremo cuando lo que se pide es una cierta neutralidad cuando ha demostrado no tener neutralidad política

Voz 0874 09:21 bueno la conclusión de esto yo creo que es una conclusión positiva para todo el mundo no es la importancia de la movilización ya sea saliendo a la calle a manifestarse oyendo a un pasillo de la institución que representa a exigir un poco de respeto

Voz 1791 09:32 vamos a ver qué pasa en la semana que viene cuando se produzca el pleno hay dos senadores que uno de ellas son dos mujeres Susan inglesa lusa Susan Collins de Maine que son republicanas y que ya otra vez han votado con Cain el senador que murió contras asuntos de Trump veremos qué hacen ellas son dos personas clave si hay dos votos republicanos que cambian entonces cava o no no va a ser un miembro del jurado del Supremo sólo es una entonces será el vicepresidente el que el que decide romper el

Voz 0874 10:03 patito exacto exacto ya te digo lo que va a hacer me pensó venga empezamos

Voz 5 10:09 no

Voz 1791 10:16 justifica esta música Ramón porque

Voz 0874 10:19 hemos mucho estas cosas sí bueno Corea del Norte

Voz 1791 10:21 que es una dictadura es un sitio donde no se vive bien hija razones con ese vídeo bien porque esta es su música

Voz 0874 10:28 está tú crees que está es la causa esta es la causa política de la gente se quiere ir de Corea del Norte es decir que es lo que ha pasado esta semana el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ellos encargados de recordar la comunidad internacional que las sanciones a Corea del Norte deben seguir en vigor para garantizar su completa desnuclearización o dicho de otra manera su completo aislamiento

Voz 1677 10:47 sí pero

Voz 1791 10:48 cómo estamos jugando a varias bazas porque aparte tienes Trump que está deseando volver sea encontrar con el antiguo Rocket Man que ahora es un hombre de paz según dijo en Naciones Unidas Kim Jong Un está el presidente de Corea del Sur que es el verdadero ya no es contra nuestra invitada que es el verdadero cerebro todo esto pero Pompeu de hace un poco de de poli malo recordando que si no hay de nuclear pues no ahora no habrá nada más

Voz 0874 11:11 nuestra invitada ya Miguel la periodista Mónica García Prieto que está en Pekín y que ha estado hace poco creo que por tercera vez en Corea del Norte cómo estás Mónica buenos días

Voz 6 11:20 hola buenos días Javier buenos días Ramón buenos días

Voz 0874 11:22 la tercera vez notas algún cambio es una pregunta tampoco fácil hoy

Voz 6 11:27 no tú enormes cambios eso es lo más fascinante casi de todo la primera vez que estuve fue hace un año y medio antes de que llegara Moon de ahí que siente surcoreano al poder y antes de comenzar a todo esta campaña si lo con Corea del Norte ha cambiado muchísimo el país es decir en aquel viaje yo estuve invitada por el régimen norcoreano como prevista para cubrirlo los a los eventos los acontecimientos con motivo de la aniversario del nacimiento del fundador de Kim Il sung hay una parada militar humano un desfile militar con misiles nucleares con todo el esa exhibición que hacen de armamento con tantos mensajes subliminales sobre todo estaba los carteles en la ciudad unos carteles que como sabéis todas las dictaduras comunistas pues enorme la Unión Soviética ahora en China pues son muy expresivos realismo socialista que son los que realmente unifican las mentes de la población en aquel entonces pues los carteles eran todo sobre los norteamericanos el malo el capitalista imperialista que viene a oprimir no saber cruzarnos como pues Corea de Norte puede con ellos no y ahora sin embargo los carteros son completamente diferentes han desaparecido en los americanos de estos carteles y todos los carteles pues promover el consumo promueven la nueva

Voz 0874 12:36 por el gol

Voz 6 12:39 durante el desarrollo económico del país

Voz 0874 12:41 Dalí y luego mira como acabamos ten cuidado ahí en términos de seguridad Mónica has estado igual de controlada que en otras ocasiones

Voz 6 12:50 igual de de controlada encontró siempre está ahí el control siempre es férreo es terrible creo que es la la mejor forma que tiene el régimen de evitar digamos que pues la que la población deje de ser impermeable acto hasta ahora es impermeable y sin embargo también me ha suspendido una cosa es uno de los a acontecimientos que permitió asistir en esto los días no el Festival Internacional de Cine de Pyongyang se celebraba la decimosexta edición estando en la inauguración y me sorprendió mucho pues en primer lugar de la selección de películas que permiten ver a los norcoreanos cualquier norcoreano que se pueda permitir el dólar que que que cuesta la entrada y creo que la gran mayoría de la población de bastante bien pues pueda acceder a estas películas no suelen ser películas chinas rusas mucho Bollywood diera también pues italiano alemanas a iraníes hay polacas me contaba uno de los organizadores que hace dos años se proyector Mister Bean entonces es es digamos que hay mucho muchas influencias que de pronto llegan a la población no sorprendió mucho que la película con la que se inauguraba esta vez el festival era una película chinón no su producción china que está basada en Yemen no la situación la guerra civil de Yemen una intervención del Ejército chino que tiene que verse obligado digamos a proteger a un grupo de rehenes de la Embajada china como Dizzy como dibujaban pues la realidad Oriente Próximo no pues coches bomba está el Estado Islámico decapitaciones de rehenes que etcétera yo pensaba que los norcoreanos no conocían esa parte de la realidad gracias a esa película me he dado cuenta en primer lugar que sí que conocer esa parte de la realidad imagino que porque el régimen pues precisamente sabe muy bien lo que tiene que que que que filtrar digamos para que les den vive una revolución una un levantamiento interno por otro lado bueno pues ver que tienen más información de la que Contreras controlamos que de la que disponen gracias a uno de los canales de televisión que parece que sí que está n difundiendo información internacional un día por semana según me contaron

Voz 1791 14:49 la gente sabe quiénes trampa la gente con la casa hablado qué opinión tienen

Voz 6 14:54 perfectamente antes tu sabían pero no le ponían cara porque nunca se pudo verlo

Voz 0874 14:59 suerte

Voz 6 15:01 sí voy a partir de ahí pues se pues al pasó a ocupar portadas aquellas fotos con Kim Jon un saludando a quien llegó en portada evidentemente de todos los medios siguen vendiendo ese ejemplar de Perea ICO de Ron si en un en todos los hoteles internacionales como una gran proeza y están realmente encantados de que por fin su dirigente o al menos eso dicen se haya sido admitido llegamos a ver cuota te Naciones no haya sido legitimado desde el exterior hay que entender que la dictadura norcoreana se basa sobretodo en un control machacón población en hacerles creer que el mundo está en contra ellos no en el victimismo que qué pasaba también otras mayor diese más dictaduras han salido exprimir muy bien es el optimismo entonces que por fin un país en este caso Estados Unidos se haya puesto a la altura de Corea del Norte recibiendo a su dictador en territorio neutral hablando en el tú a tú abrazándose tocándose quiero decir ha sido toda una serie de gestos es que han humanizado al contrario bueno pues que han desactivado muchísima tensión esa es otra de las grandes diferencias que no te ocupación y medio no entonces sí que se hablaba de una guerra nuclear en en mente de pronto hemos llegado al punto contrario estando yo allí se celebró la tercera cumbre entre Corea del Norte Corea del Sur el presidente surcoreano Moon ya visitó Pyongyang fue extraordinaria ver la reacción de la gente de tanto los guías los conductores que no tienen asignados al régimen para que no sigan llegaban tarde las reuniones con nosotros no nos dejaban solos en el hotel no ir a ver qué pasa estábamos viendo en televisión la cumbre porque además creo que es una de las pocas veces que en la televisión coreana está reaccionando muy rápidamente a la hora de abastecer de información a una población que está sedienta de información que están seiscientos también de buenas noticias no de normalidad en sus vidas y el hecho de que desactivando la tensión con Estados Unidos con Corea del Sur pues en los no están recibiendo con muchísimo agradecimiento

Voz 0874 16:52 pero supongo comunica que sigue habiendo expresiones de perfección del régimen de estos desfiles estas demostraciones de grandeza

Voz 6 17:01 sí es impresionante mucha hay precisamente pudo asistir a a los Juegos a los juegos de masas que se va a los Juegos gimnásticos Aridane que es una de las expresiones más delirantes del régimen que tiene de poder no también es una constante en las dictaduras pero bueno yo también tuve ocasión de de asistir no el mismo día que ahí donde no se nos permitió a los extranjeros pero bueno no es exactamente algo sobrecogedor hablamos de cien mil personas de Pyongyang que pasan seis ocho meses ensayando esta actuación de una ordinario una actuación artística multidisciplinar con música con gimnasia acrobacia etc dónde para que os hagáis una idea es uno de los estadios más grandes de Pyongyang ciento cincuenta mil espectadores que cabe en este estadio y una de las gradas donde Caron unos quince mil personas está ocupada todo el tiempo por ciudadanos de Pyongyang que a los que llamamos los pixeles humanos qué porque tienen unas tablas es difícil que juntas conforman una serie de imágenes y ellos son poniendo el gran van poniendo el fondo mediante imágenes no entonces esa imagen digamos que cambia creo que son cientos setenta imágenes diferentes las que llegan a reproducir a lo largo del espectáculo lo hacen coordinados con una perfección abrumadora

Voz 7 18:19 bueno pues cobre completando digamos espectáculos

Voz 6 18:22 en la pista que ya de por sí es magnífico y que en este en esta ocasión hablaban el setenta aniversario de la creación de la república norcoreana de la República Democrática norcoreana y hacía un repaso histórico de cómo había sido estos setenta años de historia al final en las imágenes que con las que termina digamos estés la culo son reproducciones precisamente de la última cumbre de la primera cumbre que hubo entre el presidente surcoreano yo que siempre norcoreano aunque fue en abril en el veintisiete de abril en la frontera no os podéis imaginar la exaltación del público y estaba justo al lado de la grada norcoreana no donde está el público norcoreano fue emocionante ver cómo se las lágrimas cuando vea las imágenes de los dos presidentes abrasan no sé lo que me dio un índice de hasta qué punto anhelan un poco de normalidad sea con dictaduras dictadura

Voz 0874 19:10 me tienden a ser amenazados y quién quién

Voz 6 19:12 la vida normal García

Voz 0874 19:15 el periodista habría estado muy bien ver cómo era la reacción del público en esa película de Mister Bean eso sí que tiene un reportaje periodístico Pepper's en el humor Un beso Mónica gracias

Voz 1791 19:25 la gracias a ustedes buenos días buenos días

Voz 0874 19:32 oye empezó el martes la Asamblea General de la ONU bueno yo cubierto unas cuentas siempre sales con la sensación de que allí no ha pasado nada eh bueno

Voz 1791 19:40 el teatro no es un teatro donde cada presidente o primer ministro a representar su papel Netanyahu siempre lleva sus cartulinas diciendo dónde hay armas nucleares en todos los lugares donde él quiere que estas río bombardeo otra vez con Irán esta vez se ha olvidado de las del año pasado ya aportó unas de Teherán bueno da la sensación de que no sirve para nada pero es cierto que ahí se juntan un montón de gente por lo menos hablan no que es uno de los grandes funciones de Naciones Unidas y encontrar espacios donde se puedan resolver las cosas mediante el diálogo

Voz 8 20:12 la valentía y la decisión y el coraje para reunirme con el presidente atroz saludarlo con respeto y establecer un diálogo del pura porque yo creo en la diplomacia de la palabra

Voz 0874 20:30 hombre no no olía a azufre por lo que podemos saber no no su discurso

Voz 1791 20:35 no hombre seco con Maduro cada cada primer ministro presidente hace un discurso más para su casa no para para los suyos que para otra cosa bueno también está bien como pronuncia Trump no Trump el presidente Trump India altura los dos altos porque es bastante alto también

Voz 0874 20:53 vamos a saludar a un buen amigo que es Carlos ves que es jurista diplomático y ex ministro de Asuntos Exteriores también embajador en Washington durante unos cuantos años cómo estás Carlos buenos días

Voz 7 21:02 buenos días

Voz 0874 21:04 en un poco la pregunta sobre nuestra bueno la desconfianza global ante instituciones como estas que se mueve muy despacio tú conoces muchas no solamente estas trabajando también muchos años en Bruselas que es otro monstruo de engranaje lento no aporta espacio de diálogo eso es lo que realmente es

Voz 7 21:23 bueno vamos a ver sin duda que os aporta eso no no cabe duda hay muchos ejemplos no pero claro la frustración por los casos en que no pueden resolver si son casos complicados en el mundo en general pues es grande no y a Naciones Unidas es un organismo que no existiera habría que inventarlo pero el problema es que una vez inventado hay que hacer que funcionen cuando se habla de bilateralismo frente al multilateralismo y el multilateralismo suponen que Naciones Unidas pues tenga un papel más relevante lo que hay que hacer no es que sea un multilateralismo eficaz que sea realmente y es difícil porque las decisiones de Naciones Unidas las importantes están sometidas al derecho a veto de las grandes potencias y no hay ninguna gran potencia que que al anunciar ese hecho

Voz 0874 22:21 claro y pueden vetar también una renovación de los mecanismos por ejemplo yo supongo que habría aspectos que sí podrían modernizarse de la ONU no Carlos

Voz 7 22:29 hay muchos aspectos de la I no es solamente un organismo para el mantenimiento de la paz y para la prevención de los conflictos que que que sí que lo es y que para eso está tacos de seguridad con todas sus debilidades una de ellas es el derecho de veto no y que no se puede resolver no se va a resolver tampoco con una ampliación del Consejo de Seguridad o no representan más que a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial pero hay nuevos potencias emergentes que reclaman estar en el Consejo de Seguridad ahí deberían estarlo el problema es que metiéndonos dentro muy manteniendo el derecho de veto pues no se iba a resolver nada sino todo lo contrario es verdad pero en fin hay otras organizaciones de Naciones Unidas que son eficaces por ejemplo pues la Unicef para la infancia o la acción de refugiados dentro de lo que cabe pues hace lo que puede hace bastante bien pero que esas agencias también necesitan necesitan una remodelación es decir que no hay no hay que parar hay que seguir con ese multe con ese objetivo del multilateralismo que función

Voz 1791 23:42 sí problema Naciones Unidas ese cuando hablamos de Naciones Unidas y estamos pensando en cinco miembros con derecho a veto que son además los cinco países juntó Alemania que más armas venden los garantes de la paz mundial pero también hay muchísima gente como decías Carlos organizaciones y personas que están en muchas partes del mundo que sí estará haciendo un buen trabajo y que son imprescindibles que estén ahí

Voz 7 24:03 sin duda alguna siendo que no Naciones Unidas no es solamente un foro de discusión y de debate que es y que tiene resoluciones muy importantes en su haber como por ejemplo la Declaración de Derechos Humanos no que es faro al que que con cuya luz hay que iluminar no solamente eso sino que además también tienen organizaciones para el desarrollo para para Inma etcétera que son que son importantes pero que en algunos casos necesitan financiación y a veces Estados Unidos pues no amenaza con no colaborar hay no colabora durante una temporada etc etc es decir que el sistema tiene sus fallos pero también tiene sus logros

Voz 0874 24:53 lo que pasa es que las asambleas acaban pareciendo un espectáculo quizá demasiado ostentoso para un mundo cuya principal preocupación es la pobreza no

Voz 7 25:03 siento alguna pero bueno incluso dentro de ese ese aspecto el de la lucha contra la pobreza él no cabe duda que los Objetivos del Milenio lanzados por Naciones Unidas se han ido cumpliendo razonablemente bien es decir ha habido un aumento una disminución por así decirlo en el mundo en los últimos años eso no hay que no hay que hacerlo bien es verdad que es gracias a sobretodo a China no que ha mejorado enormemente sus porcentajes de de de pobreza pero bueno en el objetivo se ha cumplido bastante razonablemente aunque evidentemente todavía si hay margen para mejorar

Voz 0874 25:45 Carlos ves tendrá un abrazo fuerte Carlos buenas a vosotros hasta luego te quedas un rato Ramón porque vienen los dos personas a las que tú conoces bien hablar de un continente que no sé si tú lo conoces bien algo me suena a algo te suena no hablamos a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 26:19 la cosa no iba a a a ofrezca Jaume vaya seis clubs a a a L la deben Roig pretenden to be happy

Voz 0874 26:45 África sus revoluciones eso es dictadura su literatura subida salvaje como contar el continente son para los que recogen en su último libro los invitados que nos acompañan en los próximos minutos a través de un diálogo entre ambos han publicado África a dentro editado por la revista cinco dobles entrañan un poco la belleza de las contradicciones de un continente todavía muy desconocido el libro hay dos prólogos en uno Xavi presenta Alfonso del otro Alfonso presenta Xavi así que Ramón preséntanos tú a los dos bueno Alfonso Armada tiene la Enciclopedia Británica africana o sea que eso ya le da y la británica sino que la cabeza no Alfonso Armada en El País fue el primero en África lista junto con la Camacho

Voz 1791 27:29 antes viajó a África y nos enseñó muchas cosas Él fue el que vivió el genocidio de Ruanda es uno de los pocos periodista esos sino el único español desde luego estuvo ahí su granero vida Xavi adecuada daba de La Vanguardia pues sea estaba haciendo sus incursiones cada vez mayores y nos cuenta historias a través de la vanguardia allí a través de también de cinco redobles de la otras esa otras historias que a veces no no no no vemos lo atendemos su gran heridas creo que es el Congo donde ha ido varias veces ya cubierto varias guerras son dos periodistas de generaciones distintas qué es lo que suele hacer cinco W es reunir periodistas más eh

Voz 0874 28:09 cerca de la jubilación hecha que esta joven hola Ramón montan mayor tampoco no yo soy un poquito de Mallorca Alfonso pero no mucho más Xavi Aldecoa Alfonso Armada cómo estáis compañeros gracias por venir está gracias buenos días es muy raro es sobre todo Dati Xavi parte por aquí por Madrid a ti te escucho con Pepa ya así que mucha gracia no no te ha dado la enhorabuena tardes encantado estoy aprendiendo

Voz 10 28:33 de radio que es otro oficio sobre todo la síntesis Ramón sabrá que yo en el País pueden a veces me discutía mucho con los jefes por mi tendencia a ser demasiado caudaloso y aquí la radio es la síntesis básicamente hay que callar sigue hay que hablar decirlo proprio decirlo bien y sin acelerarse pero también doce darme

Voz 0874 28:52 sobre lo que me costó explica Ramón le costó un tiempo oye hay hay versiones diferentes vosotros sobre cómo os conocisteis pero el nexo de unión siempre fue África no

Voz 1677 29:01 sí siempre fue África hay hay hacemos broma porque anoche tienen poco mala memoria cuando se trata de cuando conoce nos conocimos pero es que el vínculo es total porque él me presentó junto con Gervasio Sánchez el primer libro océano África y ahí fue cuando yo el envío Mail sin conocernos y le dije Alfonso yo te he leído toda mi vida me encanta por favor te importaría para mi sorpresa dijo que si IS día nos conocimos aunque el parece que lo olvido momentáneamente ya ya le ha vuelto a la memoria de lo recuerda aquí

Voz 0874 29:33 te lo recuerda en el prólogo del sí sí deja en evidencia quién se ha enamorado de África no acaba de amarla jamás esto creo que lo dices tú Alfonso pero creo que esto resume muy bien todo lo que contento en el libro

Voz 10 29:44 habrá que África es un continente iba aparte de ser un continente muy con muchas caras como esas facetas y muchos países no se puede generalizar pero si te enamora al final es una atracción extraña a veces difíciles de explicar quizás porque el contacto con con la gente ese extraordinarios de una intensidad que a veces recuerda a la España de hace mucho tiempo que España ha cambiado mucho para bien pero creo que en cuanto a las relaciones humanas en cuanto a la capacidad de prestar atención al otro de de tocarse de mirarse a los ojos nos hemos hecho demasiado europeos quizás en África todavía mantienen esa relación humana tan intensa no en todos los sentidos yo creo que sabe también lo experimenta de alguna manera sí

Voz 1677 30:23 yo creo que la conversación sobre todo hay nosotros al final somos periodistas porque nos dejan escuchar en África te permiten tener ese tiempo que merece una conversación ya sea una conversación sesuda en en una mesa o una improvisada en un en una furgoneta de de servicio público de transporte público cuando estás hablando de ponen por delante del tiempo hablas si esa ese como estas tú cómo estás tú cómo está tu familia de dónde vienes se convierten en el centro de todo hoy el tiempo pasa ser algo no tan importante yo creo que eso estuviera acuerdo Alfonso lo estamos un poco perdiendo las prisas a pasando por encima de esa relación personal incluso con la familia

Voz 0874 31:02 el dices que te dejan escuchar pero os preguntáis si la gente escucha cuando las de África alguna vez hemos contado tú cuentas te recuerdo hace años una historia sobre cómo intentas vender algo sobre no sé si la Somalia y te dijeron en el periódico no voy a decir en qué periódico es que de África éramos pro ya hemos publicado varias cosas hoy como si todo fuera lo mismo

Voz 10 31:22 la verdad es que hablamos mucho estos días de meterle un gol a los jefes porque hay una especie como de prevención porque esto no interesa a nadie

Voz 0874 31:29 sin embargo la respuesta de aquel jefe fue no fue esa así como a a otra pieza de negro a publicando bueno no vamos a decir pero así

Voz 10 31:39 en realidad lo dijo de forma un poco más abrupta alguno en la radio es muy estridente pero si sonaba algo así no

Voz 11 31:46 yo creo que al final ayer presentamos en libro aquí en en Madrid en

Voz 1677 31:51 el matadero estaba abarrotado

Voz 10 31:53 ya había mucha gente joven como siempre muchas chicas la mayoría y una intensidad una atención una una pasión que dices bueno quizás hay más interés del que muchos redactores jefes piensan

Voz 1791 32:05 co él que arrastra la sustitución

Voz 10 32:08 bueno yo sé que es Abby tiene un componente de sex symbol en fin que yo soy influye

Voz 0874 32:16 no pero es verdad que la gente puede que tenga interés pero los medios no parece que lo tenga mucho

Voz 10 32:21 pero esa esa percepción equivocada no bueno que establece las agendas y quién decide qué es

Voz 0874 32:25 yo te puedo decir cuántos minutos hemos dedicado a África en este último mes por ejemplo insistiera nosotros que tenemos un gran espacio de política internacional le dedicamos todo el tiempo que merecería

Voz 10 32:36 es curioso porque está ahí pegado es una especie interrogante gigantesco lleno de países pasan muchas cosas llegan muchos inmigrantes ocurrían historias inverosímiles en África guerras tremendas pasiones humanas y es verdad es como si sino quisiéramos ver lo que está ahí delante no lo comentaba hace unos días aquí en Hoy por hoy que los acaba el Economis hablando de Suráfrica no como una gran oportunidad insistía mucho en que los muros no va a funcionar yo hacemos una establecemos una relación de doble vía con ellos o al final no sé qué va a pasar nada Europa no

Voz 1677 33:07 tengo la sensación de que es sólo yo creo que antes también con Ramón con Alfonso ahora ahora igual hablamos has de África cuando nos roza el ombligo paso con el ébola cuando se enferma una enfermera en Teresa Romero enferma de ébola entonces si quitamos si miramos la vista allí cuando ya hacía meses que morían miles de africanos en los inmigrantes cuando empiezan a morirse ahogado sobre las orillas europeas es cuando decimos espera a ver qué está pasando pero no con un interés real por lo que lo que ocurre allí yo creo que es un error porque los medios también es son una forma de ordenar el mundo de situarse en el mundo hay lo que manda ese es un mensaje es nosotros ellos lo que debe importa cuando tú pones algo en en la radio en periodo

Voz 1791 33:51 estas prioridades ahí estás diciendo esto es importante

Voz 1677 33:53 señores por tanto también estás mandando otro mensaje aquello de allí no es tan importante yo creo que no mirar africano mirar al mundo que es un privilegio que tenemos nosotros y no tiene mucha gente no mirar hacia el otro lado nos hace peores

Voz 1791 34:06 además hay una cosa que que vosotros lo habéis vivido sobre todo Xabi tu que estar ni mucho más en activo yendo África África ha cambiado mucho oí decir cuando llega a África las noticias a través de malas noticias de grandes catástrofes pero hay una clase media emergente hay mucha gente que de las que iba a estudiar a Londres o Francia que está regresando jóvenes médicos quieren implicarse en sus países hay países que están funcionando hay muchas ciudades que no estamos contando la música la pin dura la literatura como he contado y la vitalidad de la gente esa vitalidad veces no no llega a los medios de comunicación

Voz 1677 34:38 si la tecnología está cambiando el mundo no sólo es el móvil a la última hace unas semanas estuve en en Uganda en un pueblecito perdido así de repente sacan una un panel solar portátil y cargan el móvil cargan la radio y cargan un poquito una una luz para tener luz y eso es un cambio tremendamente importante porque esa gente que está prácticamente aislada de repente está conectada con el mundo hizo en las mentes de la gente y eso también en en la forma de ver el mundo de las chicas ejemplos en ese en esa aldea las obligaban a casarse muy pronto ya empezaban a tener otra concepción del mundo de decir bueno yo creo que nosotros vamos a ser la última generación que se va a casar y ese cambio yo creo que es importante iba de la mano de la tengo ahora hablamos un poco de las

Voz 0874 35:20 quieres en África pero ese cambio también a lo mejor impulsa en el fondo lo que ya ocurrió hace años en el norte y sobre todo en Oriente Próximo que es el activismo social a través de las redes no

Voz 1677 35:29 el activismo no tuviera activismo de lucha hace limpien en Congo además es un tiro altísimo que pide derechos humanos pero está interconectado porque los de por ejemplo los de Congo que acabo de decir con y en amarre en Senegal o con Balad situada en en Burkina Faso se ayudan intentan salí dí darse voz cuando son oprimidos en sus países es algo que es transfronterizo es muy interesante ver cómo la gente ya empieza a toda esa juventud enorme que hay en África cada vez más educada además que empieza a alzar la voz y tiene vehículos para hacerlo más allá de los oficial

Voz 10 36:03 que hay una especie de nuevo Panamericana mismo a través de las redes no está conexión con inquietudes comunes con gustos comunes con pasión musical y pasión política que se comunican pues desde Kinshasa hasta

Voz 11 36:15 mamá puto desde Maputo a Accra

Voz 10 36:17 en este momento creo que a lo mejor al final acaba superando las fronteras lo que defendían un poco los fundadores de de las independencias africanas que hablaba mucho de la necesidad de romper las fronteras trazadas por las potencias coloniales ahora gracias a las redes que desbordan las fronteras pues es un movimiento que puede ser muy interesante y que está en ebullición en buena parte de África

Voz 0874 36:37 en qué medida el el futuro de ese continente de muchos países depende del de la liberación de las mujeres del futuro de las mujeres

Voz 1677 36:44 yo creo totalmente al final cualquiera que sea cerca África de que la mujer es una pieza la paz la pieza más fiable sobre todo cuando todo se derrumba es la más fiable sobre todo porque piensen en primera persona del plural si son madres siempre piensan en cómo vamos a hacer algo cómo vamos a salir de aquí el hombre en ese sentido es más individualista pero es una pieza troncal ves a las mujeres trabajar sostener a las familias sostendrán a las economías cada vez hay un intento más de liberación a a caballo de esa educación que decía antes de la juventud la mujer Si sí ocupa su lugar en África va a ser un un lugar mejor con todas las dificultades que sigue teniendo que tampoco se trata de edulcorar la realidad siguen siendo oprimida siendo menos valoradas y eso tiene que cambiar

Voz 10 37:26 yo cada vez que ido a Somalia es el país quizá más desgarrado más destrozado por los clanes y la los señores de la guerra la única en casi toda la población que mantenía un poco la sensatez de la educación que es educar a los niños que había niños soldado eran precisamente mujeres conscientes que creaban escuelas enseñaban a las niñas a luchar contra la ablación cuando la mutilación genital femenina contra los matrimonios tempranos la habrá que las mujeres tenían conciencia que no tienen los hombres en general los hombres se matan o drogan y las mujeres hay excepciones pero en general tienen estaba en conexión con la tierra en Somalia que es un país que no existe practicamente sin embargo las mujeres mantienen el núcleo familiar y son los que las que empiezan a reconstruir el país no

Voz 1791 38:11 pero ante ese silencio de los medios de comunicación lo esa ignorancia de que no sabemos cómo va avanzando y cambiando África las empresas si saben dónde está África donde está el petróleo donde están los minerales estratégicos no ya hay una gran pérdida también de de hectáreas de bosques animales salvajes que están desapareciendo la sé

Voz 10 38:28 presas China China saber dónde está África

Voz 1791 38:31 sin mencionar que ochenta por ciento de los mamíferos han desaparecido no en el libro irá el papel de China que dices que está siendo muy agresivo

Voz 1677 38:38 sí es tremendo yo recuerda en en Camerún ver cómo en una carretera de tierra practicamente no cabía aún un camión filas y filas lleva meses con troncos del tamaño de una casa esa destrucción del hábitat de la biodiversidad es tremenda hay como decía Ramón afecta a los animales en Sudáfrica en dos mil siete mataron los furtivos sólo as a trece rinocerontes en los últimos años a Mika cada año en quince años sean Se van van a desaparecer y eso también va de la mano de China porque es en China en Vietnam donde se cree que el cuerno de ante primero eran vino vi horizonte sexual cuando se descubrió una pastilla azul que ya suplió a eso dijeron que curaba el cáncer entonces a caballo de esa economía que crece en China se están produciendo auténticos desastres de la biodiversidad que podríamos seguir con los elefantes leones cada vez hay menos animales en en África ahí en ese sentido Asia también tiene sobre esto

Voz 0874 39:36 sí claro claro lo mientras tanto el mundo occidental digamos el primer mundo tapa su

Voz 1677 39:41 a falta

Voz 0874 39:42 de dignidad de habría que decir a la hora de ayudar a ese continente mediante ayudas humanitarias piensa que con eso lo resuelve todo tu libro cuentas Alfonso que eso te provoca un dilema moral

Voz 10 39:51 pues yo creo que el gran dilema es el que plantea entre justicia y caridad hablando misioneros Mexicanos en en Kibera en la principal barrio de chabolas de de Nairobi ellos decían creo que estamos haciendo algo mal se llevamos aquí treinta años y el barrio no ha hecho más que crecer y esto ha creado una especie de dependencia hay de sistema económico paralelo es que estamos tenemos que pensar si la ayuda humanitaria con las mejores intenciones está perpetuando esta situación no porque no mal el problema yo creo que es una especie de espita de seguridad que impide que se afronten los problemas se deja en manos de las ONGs cuando puedan ser cuestión de los gobiernos de los europeos de los africana

Voz 0874 40:26 los de gira ahora vais a más sitios a presentar el libro de momento nos jugábamos una pausa pero bueno estaríamos encantados de seguir Africa dentro se llama a Xavi Aldecoa Alfonso Armada os agradezco que hayáis parado por aquí miles de éxitos en el futuro sean la radio en la tele ahí sí siempre Nos aquí cuando que muchas gracias un abrazo a Ramón que hace mucho que no veo igual de foso sabe Ramón un abrazo un abrazo mucho