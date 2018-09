¿Se ha perdido la ética política?

Voz 1 00:00 sí sí sí

Voz 0874 01:48 cómo estás Juanjo buenos días buenos días bien todo bien bien estamos escuchando a Donald Trump para este sonido que hemos oído en el informativo en yo no sé qué opinión te merece el personaje más allá de la que todos imaginamos voltios una teoría especiales sobre él

Voz 1207 02:03 no es un hombre que ha roto todos los diques de la decencia porque hay privada que es el presidente del país más poderoso de mundo que es un hombre muy votado y claro eso pues no resulta sorprendente te lo pero digamos que a esas jefe de una de una pandilla no quiere decir que que qué es esa falta de decencia esa ruptura de todos los diques pues está sucediendo ha sucedido también a la Iglesia por ejemplo como casos de pederastia tenemos un montón de personajes públicos o y que tienen una talla en fin ínfima si tú miras al mundo hoy no encuentras ningún político digno de admiración yo creo que en todas las épocas ha habido políticos dignos de admiración no es una de las características de a nuestras que no es que está todo el edificio parece que está derrumbándose todo un edificio digamos de la ética moral que ya vemos la relación entre una cosa y otra así ir quizá es un mayor representante de todo esto sea tramos iguales quinto

Voz 0874 03:25 estamos juzgar a Trump con unos parámetros que no se ajustan al personaje intentamos juzgarle con criterios políticos de economía

Voz 6 03:33 vial ya el otro día leía una historia

Voz 0874 03:36 muy bien escrita por un crítico de televisión del del New York Times que explicaba que atrapan juzgarle con parámetros derbi show entonces el el el su teoría es que Trump va a ser reelegido porque la experiencia demuestra que las series empiezan a dejar de ser vistas a partir de la sexta temporada entonces estamos ahora en la segunda temporada de Trump por la cuarta todavía va a tener muchos seguidores con lo cual volverán a votarle dentro de un par de años será a partir de la Sexta cuando el público empieza a cansarse de su histrionismo no y él decía que Trump también se comporta con técnicas por ejemplo usa Cliff Hunger sabe lo que es el que Jancker cuando en una serie y no te dejan elementos de suspense no te te hacen saber qué va a pasar algo al principio de siguiente episodio pero no sabes el que entonces tú sabes cuál es la expresión que más usan la rueda de prensa es ya veremos qué pasa con esto que usar técnicas televisivas para dar un país

Voz 1207 04:31 sí pero son técnicas televisivas digamos de los programas más tirados no es decir que no que nosotros reconocemos que esos programas bueno existe n seguramente pues deben existir pero no se nos ocurre que esos programas sean el modelo para la existencia no nadie se me ocurre esto creo yo incluso incluso quién a los ven los ven con cierta condescendencia respecto a si mismo y bueno sí me gusta un poco la basura está relacionada con el corazón y todo esto pero jamás se me ocurriría digamos que eso fuera modelo de vida no yo creo que durante mucho tiempo hemos confundido a la audiencia con el voto es decir que es pensamos que sí tenía mucha audiencia teníamos muchos votos eso no ha sido así hasta ahora ahora es posible que a partir de ahora empieza hace así es decir que mucha audiencia televisiva equivalga a muchos votos pero entonces no podemos encontrar dirigiendo a países a personajes en fin que estaban muy bien ahí en ese nicho pero que fuera de ese nicho produce

Voz 0874 05:42 la espanto claro pero eso nos lleva a a debatir sobre qué se le puede perdonar a un individuo de su pasado o de su actuación presente para que pueda seguir ejerciendo el cargo con el que no representa no en el caso de los americanos el

Voz 0738 05:58 a nivel de lo que se le exige a Donald Trump

Voz 0874 06:01 de decencia incluso de no sé de de aspecto en su en sus declaraciones de opinión pública no es muy bajo el parece que puede decir lo que quiere hacer lo que quiera porque se le perdona en el caso de los políticos españoles esto escribía el otro día en el país este artículo que llamamos el filtro son son son personas que en sus vidas privadas lógicamente ya lo estamos viendo a través de las conversaciones que se publican son personas que hablan sin filtro se les debe exigir un filtro o podemos perdonarle es pues por ejemplo lenguaje qué tal la comida

Voz 1207 06:32 vamos a ver yo creo que el primero en esta situación a la que estamos que que tenemos condenar es que alguien grabe estas

Voz 0874 06:42 nosotros les contar o grave negocie chantaje

Voz 1207 06:45 ahora bien una vez que porque alguien ha agravado ilícitamente algo te enteras de que alguien ha matado a alguien tampoco pues olvidaron o no entonces bueno como como la grabación no era lícita no que es lo que hace la justicia no hubo un caso con uno de los tesoreros del PP de los primeros que no se les habían pillado en Fico a manos en la masa pero como las grabaciones no se habían hecho con el consentimiento de juez el juez se anularon pero claro eso no han no o que habían hecho no bueno pues en fin estas grabaciones de este sujeto está muy mal pero claro si uno oye lo que está oyendo a la ministra de Justicia pues se queda un poco espantado no ese tono tabernario esa cosa tan machista y en fin el tono en general es un tono que no tiene nada que ver

Voz 0874 07:45 que uno imagina en Casa Lucio con una botella de soberano

Voz 1207 07:48 claro claro claro entonces dices hombre pues yo yo espero yo no yo no soy decían el artículo dice porque mucha gente dice nadie soportaría la exposición pública de sus conversaciones Lada yo no estoy de acuerdo porque eso es pensar que es que no hay educación en el mundo no porque esto ya estábamos hablando de una cuestión también de educación de educación de la que los lo en fin los representantes públicos son los primeros que deberían dar ejemplo pero incluso en su vida privada porqué eso se eso se se trasmite mira yo pienso que si tú vas a comprar el periódico en Edhasa y a A kiosquero diez euros hiel sin darse cuenta te devuelve la vuelta de veinte porque se ha equivocado y tú no me dices te has equivocado no pues eso es una falta de de de ética pero alguien que le dice a que os quiero en lugar de decir jo me llevo veinte euros aquí hoy gratis cita es el tiene dice te has equivocado eso irradia ya toda su vida del mismo modo que es lo contrario irradia tuit mira quién esté en en la SER por lo menos en este piso en los servicios en todas a los eh en los servicios hay unos carteles que pone les rogamos que dejen ustedes limpio esta cabina para la persona que venga a continuación y añade no es un ruego es una norma de educación bueno pues alguien que piensan que viene de atrás en una cosa que en apariencia no tiene importancia como es cuando tú entras en un lavabo de un avión dejaron limpio cuando das eso irradia toda tu vida como que lo deja sucio eso irradia toda tu vida no entonces una persona que se manifiesta en los términos en los que se manifiesta Dolores Delgado que si acaso que en años pues es una persona que que que tiene que irradiar en su trabajo ese modo de de comportamiento esas que es que es espantoso que hemos oído una brutalidad primera dice no no es que usted pues no yo creo que en privado todo no todos no sé si todos somos así vivimos en una sociedad absolutamente inhabitable por es imposible que eso huevo que esos se quede ahí en esa comida en ese restaurante cuando esta señora no llegue a su despacho esa fe forma de ser no lo irradia en su trabajo y es un trabajo que nos concierne a todos porque era fiscal en ese momento no

Voz 0874 10:31 dice Valentina que en el baño de chicas no están esos carteles que conclusiones

Voz 1207 10:34 pues será que las chicas no necesitan no pero en enero desde hace mucho tiempo además está muy bien la puntualización porque eso deben haber hecho unas señoras de la limpieza imagino pero está muy bien la puntualización de no es un ruego es una norma de educación porque la educación tiene mucho que ver Air con la ética a las normas de de Educación estos quizá con la educación para ciudadanía que afortunadas que por desgracia en fin no hemos conseguido ponernos de acuerdo en que debería ser tiene mucho que ver con la con la ética ciudadana no

Voz 0874 11:08 claro pero eso nos lleva yo creo que es el debate de fondo que es

Voz 1207 11:12 hasta dónde estamos dispuestos

Voz 0874 11:14 perdonar a alguien por lo cometido no estamos dispuestos a perdonar por ejemplo una conversación con lenguaje tabernario estamos dispuestos a perdonar yo que sé pues todo lo que le hemos perdonado o lo que parece que los votantes de Estados Unidos perdona Donald Trump en ahí ahí hay alguien que pudo era pasar el filtro de lo impecable digamos si no perdonamos nada ni nadie va a superar ese filtro y menos dentro de veinte años porque ahora desde hace mucho tiempo ya todo está documentado fotográficamente va a ser muy fácil sacar pues por ejemplo pues un pecado de juventud de cualquier aspirante al Tribunal Supremo que pongamos por caso no

Voz 1207 11:51 bueno pues eso habría que ver cada caso concreto y luego yo creo que que que no hay vida que no hay vida impecable pero que la ambición debería debería ser esa no que hay cosas más o menos perdona algo que se en en la los políticos ha dicho siempre pues la gente no es perdona la mentira aunque la mentira a lo mejor no tenga sanción pena pero sin embargo deja en dejar en la gente un regusto amargo yo que sé plagio por ejemplo el plagio muy pocas veces que yo sepa nunca tiene sanción penal pero sin embargo tiene una sanción social muy grande porque se percibe que es que es algo feo que es algo muy feo porque robar a alguien un libro es como robar es su identidad no decir qué pero algo claro hay sociedades que están dispuestas a perdonar todo pero eso ya claro entramos en en en sociedades patológicas cuando las sociedades enferman igual que van a los individuos claro y entonces hay solución entonces en cada caso pues habría que habría que verlo porque ahora eso que tú dices cada vez va a ser más difícil por los medios de control también puede ser puede funcionar al revés puede ser que no el respeto a los medios de control vaya INI viendo a la gente en aquel y estamos hablando de una inhibición buena alguien que que no diga todo lo que se me pasa por la cabeza sino que le diga pero qué hago Filter en bien de la bien bien nada coexistencia en bien de la convivencia no

Voz 8 13:44 y todo

Voz 0738 13:53 a usted por ahí Begoña no buenos días

Voz 0874 13:56 saldremos aburrido mucho en absoluto

Voz 0738 13:59 hemos cometido muchos errores no si no no de ninguno ninguno ha sido un placer estar escuchándole

Voz 0874 14:03 Begoña Román es doctora en Filosofía es profesora de Ética de la Universidad de Barcelona es presidente del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña esta Santiago además no ante sí hola buenos días Santiago Alba Rico si buen amigo de este programa a los escritor icono un avión que coger dentro de quince minutos un poquito más pudimos del te puedes quedar un poco no donde establecemos Begoña de Santiago no establecemos el límite entre la transparencia del interés público la confidencia respeto la intimidad lo Pino dice en privado

Voz 0738 14:38 yo creo que son temas complejos pero creo que un primer límite tiene que ver con el cuidado de las instituciones y a uno no está asumiendo un cargo simplemente porque desde su ética personal así lo quiere ejercer sino que tiene que asumir un encargo y hacerse cargo de los criterios de legitimidad de la institución que representa por tanto un un límites a aquello para lo que se le ha pedido que trabaje eh

Voz 10 15:06 es lo que se está poniendo en entredicho o en peligro yo creo que hay un

Voz 0738 15:10 entre qué cosas son de interés público

Voz 10 15:12 o e izaron importantes para

Voz 0738 15:15 mirar esa esa misión institucional y qué cosas son de su intimidad de no tienen nada que ver con el encargo que se le ha hecho aparte de lo que ha dicho o millas de efectivamente el tema del delito no cuando ya entramos en cuestiones que son claramente delictivas o incluso en en la moral pública normalmente consensuada Se considera que es imperdonable como por ejemplo una mentira fraganti no

Voz 0874 15:39 sí yo apuntando un poco

Voz 9 15:40 es dice Begoña diría que que el problema en estos momentos es que no distinguimos bien entre la esfera pública en la esfera privada hace algunos años Sánchez Ferlosio comentando esta tendencia creciente a a publicar noticias sobre la vida íntima de los famosos fue los personajes públicos decía que a él lo que le pero preocupaba al contrario que a otros muchos no era tanto la invasión de lo público al eterno privado sino la invasión de lo privado en el terreno público yo creo que nos tenemos que mover en un campo difícil entre entre la necesidad de no olvidar que la política no puede esperar a que todos los seres humanos sean buenos y puros y que tampoco está concebida para fabricar hombres buenos y puros el otro lado la necesidad en olvidar que hay que combatir permanentemente los sórdidos maquiavelismo los maniobró brevísimo no si en las Islas y la complacencia en la en la corrupción el todo vale que tenemos a veces la sensación de que empieza a presidir la vida política en tres

Voz 11 16:49 los dos polos creo que construir una ética propiamente política que no se puede

Voz 9 16:53 corresponder con la ética privada la universal que felizmente todavía existe y que en efecto determina que cuando sus sale a la luz de una conversación unos a la luz a algún alguna falta privada pues se active inmediatamente esa esa ética esa ética común que sí la toalla por lo tanto fuera del marco de la política toda valoración en este sentido yo creo que se trata como ha hecho Begoña de ética política tiene que prácticamente defenderemos cosas protegerla las instituciones y otro lado proteger a los ciudadanos en cuanto que Ciudadanos no en cuanto que sujetos morales privados y eso implica también llegaran a un acuerdo sobre qué debe es conocer un ciudadano que no debe conocer un ciudadano es decir que hay un derecho a a saber el derecho a la información recogido en la Constitución que es desde luego irrenunciable pero trae un derecho a no saber yo no tengo por qué Enter darme de aquellas cosas que hace o dice un político en en privado porque migraña conciudadano y daño un poco en la zona todo el marco político

Voz 0874 18:05 salvo que sean delictivas como decía antes una distinción

Voz 1207 18:10 yo cuando son delictivas sin no están ordenadas por un juez sean y minan algo que no se pueden nadie en prisión que deja claro

Voz 0874 18:18 entonces puedes olvidar lo que acabas de ver a veces escuchar lo que pasa es que si hay esa distinción que hacéis entre ética política inmoral individual yo creo que el caso de Dolores Delgado es es el paradigma porque es una como fiscal a tiene una carrera intachable allá le debemos seguramente buena parte de la seguridad que hemos disfrutado en los últimos años se ha jugado la vida contra el terrorismo contra el yihadismo pero luego hemos escuchado lo que hemos escuchado entonces ahí hay una contradicción en el el votante o el individuo en que debe fijarse más en la en la gente que gobierna en esa ética política o no es amor al individuo

Voz 0738 18:54 yo creo que hay una jerarquía cuando cuando están asumiendo el cargo creo que primero ética cívica y ética organizativa de de de las normas y de los reglamentos internos de la organización a la que sirven seguida muy seguida de su ética profesional bien como juez o bien como ingeniero o cada uno con su estética profesional pero uno entra todo él allá donde va me gustaba mucho cuando el señor Millás decía lo de irradia es que es verdad es que uno entra todo él allá donde va con lo cual a pesar de que la ética personal estuviera en esta redacción que yo he hecho en la en la en el último lugar el orden de los factores adultera el producto sí que es cierto que debe haber cierta coherencia porque uno no deja de ser es por tanto no se le pide a la persona que deje de ser quién es pero sí que tenga una cierta coherencia una cierta alineación con con las éticas primeras cívica hay organizativa evidentemente implica que hay éticas personales que ya no lo son porque atentan contra la contra la ética cívica sí que puede haber pues eso de determinados estilos personales que a pesar de que no son ilegales sí que dañan dañan eso que ésta se podía mediar credibilidad o reputación no

Voz 1207 19:59 yo no sé es si cuando Santiago de la por cierto Santiago tengo que decirte que leí que tuvo tu último del cuerpo en no he tenido oportunidad de decir tengo que me gustó muchísimo

Voz 9 20:12 bueno pues relacionan con un fin

Voz 1207 20:14 me además medio en fin me dio muchísimas ideas es un creo que es un gran libro decir decía que cuando hablabas de la ética política no sé si te referías a ética de los políticos es decir a ética que afecta solamente al mundo de los políticos no pero en la medida en que la en que la polis es un asunto de todos no yo creo que que al Ejecutivo político reduce es decir porque la si la ética es un conjunto de normas que nos damos para para para vivir bien para estar para estar a gusto claro es que si os recibimos solamente a la ética política dejamos fuera al resto de los ciudadanos que también son políticos no hay que yo creo que la ética afecta a todo conjunto el problema es que cuando las normas éticas o o ética Inter subjetiva podemos decir rompen los políticos dejan a la sociedad inerme no porque los modelos quiénes deberían ser los modelos los en en las en su actuación si no rompen dice bueno yo qué hago qué hago yo pagando a Hacienda cuando se que que nuevos ricos por por decirlo rápido no no pagan es que la ética la ten la tienen que poner las clases trabajadoras como es decir que que que no sé si se puede establecer fronteras entre la ética política ética ciudadana en general no

Voz 9 21:55 no yo creo que a ver cuándo bética política no habló de la ética de los políticos sino más bien de la ética que debe salvarnos de los malos políticos la ética que debe proteger el concepto mismo de ciudadanía por lo tanto yo creo que con ello se querría englobar ese amplio espectro que que de alguna manera

Voz 1207 22:16 debe dejar fuera de aquí

Voz 9 22:19 quizá no esté de acuerdo conmigo debe dejar fuera al menos como como factor de conformación de esa ética la la ética privada individual que felizmente existe a a mí lo que me preocupa en este marco de descomposición es que todos estos casos de de de sacar a la luz faltas privadas o o conversaciones privadas se inscribe en un marco de luchas partidistas el de la que da al final forman parte también unos medios de comunicación que no se ajustan a esa a esa ética mica de tal manera que los que sacan a la luz estas conversaciones o el famoso vídeo de de Cristina Cifuentes robando en un supermercado saben perfectamente que la la los ciudadanos van a dejar de ser ciudadanos para jugar como sujetos éticos morales con el resultado decir se ponen en marcha mecanismos que oro son muy saludables felizmente todos no seguimos manejando a en términos éticos por algunos de los diez mandamientos claro cuando de pronto alguien está interesado en que no se hagan valoraciones políticas sino celebraciones morales a partir de los de los mandamientos pues es seguro que todas esas conversaciones privadas van a tener un efecto devastador devastador para quién para esos políticos pues en algunos casos sí devastador como como decíais yo creo que por un lado para para el propio marco de convivencia política con la pérdida de credibilidad con su consiguiente después también muy dañino para la relación que existe entre la ética privada universal y la ética política que debe proteger nuestras instituciones

Voz 0874 24:06 bebé creéis esto que conversamos antes que está falta tú lo has dicho me dicho marco de descomposición Santiago esta falta esta sensación de falta de limpieza generalizada en el liderazgo o falta de carisma incluso en la gente que nos que nos dirige que nos gobierna no que provoca una bajada en el listón de lo permisible lo estamos viendo ahora yo decía antes en Estados Unidos no hay un juez esta que aspira a ser ex juez del Tribunal Supremo de por vida por cierto yendo pero es que ha violado a alguien lo republicanas dicen sí pero cuando tenía dieciocho años que es como estamos estamos locos no estamos justificando una cosa con una excusa que que yo creo que no no no pasa el test de la ética

Voz 0738 24:44 bueno yo es que creo que precisamente esto que hablamos antes de la ética política creer que es la ética de los políticos o ir enseguida pasase a la ética de los ciudadanos yo creo pero también insisto mucho en la ética de las organizaciones las personas que trabajan en esa organización ahora estoy pensando pues en todos los funcionarios en todas las personas técnicas cuando le falla la ética el político o ciudadano ya empieza a perder credibilidad que haya haya haya alguien que no recuerde que hay una ética y de las instituciones que unos han abdicado de exigir y otros abdicado de de practicar no con lo cual éramos poner mecanismos mucho más mucho más plurales y más de autorregulación que no meramente la ética personal del político o de su partido político a una ciudadanía que la verdad si efectivamente va va va de esa afectando sede de esta falta de ejemplaridad pública también es cierto que es muy difícil ser digno de admiración León cuando hay toda una mediatización para que no exista es este eso eso es eso era mucho más fácil que señor Thatcher pudiera pudiera ser un líder hasta que no sabemos que en su vida privada pues a lo mejor ya Seller se reprochaba muchas maneras de ser personales no lo cual yo creo que sí que es verdad que que que esto es como una pendiente resbaladiza empieza a bajar el nivel pero llega un momento que alguien tiene que tener la fortaleza de ponerse a pagar la piedra no decir pero pero no porque yo quiero ser un héroe parar la piedra sino porque la estructura básica de las sociedades lo que está en este proceso de descomposición

Voz 0874 26:12 sí pero pero somos lleva lo que decía Juanjo en del artículo él está en contra de ese viejo aforismo que dice que nadie superaría el test de la grabación de una conversación privada

Voz 0738 26:22 a ver yo yo yo creo que eso no es cierto es precisamente por lo de la coherencia por la irradiación es decir que la vida privada no quiere decir que no sea presentable públicamente sino que no es de interés público yo quiero preservar una esfera de intimidad esencial para la esfera de la identidad pero eso no quiere decir que todo esté permitido yo creo que aquí tenemos una falta de distinción entre el pluralismo y el relativismo pluralismo dice que hay muchas opciones en este concreto personales muchas son válidas pero hay algunas que no lo son ni el pederasta tienen cabida en este espacio público pero sí que pueden tener cabida personas que tienen distinto concepciones de vida ya aquí la distinción entre esfera pública dignidad justicia y esfera privada calidad de vida nos dice bueno la Esfera dignidad justicia solamente algunas cosas se permiten y hay que estar presentable públicamente pero en la esfera privada uno puede ser impresentable porque para eso está en su casa tiene que dar explicaciones a nadie creo que parte de esa de la explicaciones este liberalismo que ha dicho que mientras no le haga daño a nadie yo puedo hacerlo lo que quiera claro pero el daño a alguien que cuando es una institución o cuando es la confianza lo que estás dañando eso son daños morales no cuantificables jurídicamente muy importantes a medio plazo

Voz 9 27:36 sí sin embargo ningún tiempo es curioso cómo hemos invertido el esquema liberal clásico que pretendía en la distinción privado o público que lo privado fuese opaco se reservarse una cierta opacidad pero que las instituciones pues en transparentes y hoy ocurre exactamente lo contrario las instituciones son cada vez menos transparentes son borrosas no sabemos nunca la quién de quién decide tiempo hay como una constante inducción a salir de todos los armarios a exponer toda nuestra ropa sucia a penetrar en las vidas privadas cada vez son más opacas las instituciones y cada vez más transparente en las vidas privadas y uno de los efectos en este marco de descomposición política es precisamente es precisamente éste iba a mí lo que me preocupa es finalmente los efectos de desafección de una ciudadanía que acaba confiando en parte en Trump porque sencillamente habla su su mismo su mismo lenguaje aunque Erika cosas atroces que moralmente pueden ser condenables en cualquier caso resulta lo suficientemente familiar proximo como para sentirse tranquilizado frente a esta distancia opaca del creciente de la institución

Voz 0738 28:49 llevo una sociedad pornográfica casi no casa tesis dejan no tanta transparencia en determinados ámbitos los llevaba una sociedad pornográfica de voyeurismo no

Voz 1207 28:58 me interesa esta distinción que hacéis entre digamos la ética pública enamorada privada porque tampoco creo que las fronteras hay estén muy definidas no quiero decir que hay alguien que en su vida privada yo que se maltrata a su mujer o a lo mejor resulta que en su oficina es un hombre admirado

Voz 0874 29:24 la gestora con gran gesto

Voz 1207 29:26 mitad pero pero esto ahí ahí ahí hay una ay ay ay una ruptura inaceptable porque no entre es decir que ya me gustaría que alguien publicaron un libro que se llamara ética para andar por casa no porque yo creo que sí que sí que que si andando por casa nos comportamos bien eso pues es inevitable que nos comportamos bien también fuera yo digo que eso de la educación alguien que tiene con su familia una redacción digamos normal ajustar da a unas reglas éticas pues lo normal es que eso vaya fuera también no no creo que haya una división tal hombre hay fronteras comunican

Voz 0874 30:15 S de psicopatía o Audi bipolaridad pero sí

Voz 1207 30:19 lo normal es que haya esa raro entonces sería entonces una fuente porque además me en la ética e inmoral funcionan como sinónimos yo yo me vuelvo un poco porque empiezas a buscar y ética ahí pues yo qué sé encuentras algo que dice conjunto de reglas y no organizar amoral buscas al conjunto reglas éticas entonces pasa como en los diccionarios María Moliner hizo un diccionario excepcional que decía que lo que lo que hacía era abrir los significados porque en los diccionarios tradicionales es algo que te lleva a otra te lleva a otra y al final acaba en comienzo no sí entonces esta esta cosa distinción que hacemos entre ética inmoral que me da la impresión que lo no reducimos más son las creencias íntimas y me gustaría que si es posible un poquito de esto no

Voz 0738 31:21 para empezar eh recordar que el concepto de esfera pública hay esfera privada es relativamente tardío llegó más con los modernos y por tanto más del ámbito más liberal y que efectivamente las fronteras son históricas Se van trazando conforme conforme van vamos dándonos cuenta de que determinadas cosas que antes eran privadas a la son políticas no por ejemplo el tema de feminismo con reivindicación de lo que de lo privado lo personal es político pero claro eso también es cierto que la moral es un producto cultura las morales son relativas a los contextos instó ticos las morales son el conjunto lo de normas valores por los cuales las personas normalmente se orientan es fruto de un proceso de Cultura acción y de educación como somos sociedades vertiginosamente cambiantes últimamente mucho más que nunca puestas Morales quedan obsoletas enseguida se crean otras sin que hayan pasado el cedazo el criterio reflexivo crítico que es que lo que propone la ética entendidas como filosofía moral es cierto que la distinción entre entre moral y ética mucha gente en la calle las toma como sinónimos pero en las facultades de Filosofía enseñamos esta distinción

Voz 0874 32:23 pero esto no si es de primero efectiva

Voz 0738 32:26 en la Morales decía el profesor Aranguren la moral es vivida éticas pensada que nosotros vimos una sociedad pensar hay pensante

Voz 1207 32:34 claro

Voz 0738 32:35 con lo cual tendríamos que ser más ágiles en que la reflexión crítica ética se traslade pronto en el abandono de unas determinadas Morales que no Naciona conciencie nos dimos cuenta que era absolutamente inmorales tiene juego de palabras tanto dejamos de tratar a los manos animales o creamos un delito para el maltrato dentro de la casa y luego a la hora de crear Morales que se crean que están aceptadas porque el mercado lo pide porque la gente se pone a hacer hábitos y costumbres eso significa la palabra hemos humores desde el punto de vista ético hace un momento esto tendríamos que replantearlo antes de de aceptarlo socialmente sí

Voz 0874 33:09 dice que tienes que marcharte al aeropuerto déjame solamente pedirte una última opinión porque esta semana en la que se han conocido las grabaciones de Dolores Delgado con con Villarejo y además en plena vorágine con con los sociedad patrimonial de Pedro Duque Carmen Calvo la vicepresidenta decía esto escucha

Voz 0376 33:24 porque por encima de los negocios legítimos de las responsabilidades repito mayores exhaustivas quienes asumimos responsabilidades políticas está la viabilidad del modelo democrático y eso es un bien superior a proteger un valor colectivo muy por encima de nuestras individualidades de todas y naturalmente albergados en un derecho sin el cual la democracia no funciona la libertad de expresión no lo resiste todo como bien sabemos si no lo acoge todo tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este caso

Voz 0874 34:10 pero yo recuerdo vagamente en esta misma emisora las famosas entonces hace mucho tiempo las cintas de Benegas decía bueno es que es una grabación privada sabe Dios quién lo ha hecho pero es verdad que tenían un valor informativo porque desvelaban o sea que el enfrentamiento entre el felipismo yo mismo en su día nuestros suena muy viejo ya pero estos paseos si si tú hablas Santiago del derecho a saber el derecho a no saber del del ciudadano

Voz 9 34:34 sí pero en poco en este sentido yo creo que al menos como ficción política es muy necesario distinguir entre entre la ética pública de la ética privada incluso concebir la la posibilidad en relación con lo que decíais antes de que haya una esfera pública también construida me obligue a digámoslo así a hombres malos a comportarse bien en la esfera pública IES Eras públicas tan mal construida que de alguna manera obligan a hombres buenos hacer cosas malas lo que no les gustaría les gustaría hacer el derecho a no saber básicamente consiste en esto en proteger a a los Ciudadanos no de la política sino de la vida privada de los políticos allí donde donde su vida privada no incurre en ningún ningún delito de todo esto lo que más me preocupa en efecto es el uso que se hace muchas veces chantajista de todas estos registros a todas estas grabaciones

Voz 0874 35:32 aquí donde no hay una orden judicial lo donde

Voz 9 35:34 el interés informativo es en principio nulo

Voz 0874 35:38 en Santiago Alba Rico te dejo marchar que sino pierdes el avión al filósofo y escritor gracias por venir Santiago gracias

Voz 1207 35:43 a se ve venir

Voz 0874 35:46 hombre placeres solamente un par de dudas más que tengo es es muy curioso en el modelo de política americana por ejemplo los casos de adulterio especialmente entre

Voz 1207 35:54 políticos republicanos se resuelven siempre como una rueda

Voz 0874 35:57 prensa del implicado con con su mujer oficial al lado pidiendo disculpas es está como muy estandarizado el exmodelo no da la sensación de que fuera del mundo anglosajón pedir disculpas públicamente es mucho más complejo estamos menos habituado a yo no

Voz 0738 36:13 sí bueno yo creo que hay una cultura también de cómo se gestionan los errores y los errores son grandes elecciones pero claro si yo voy a cesar mi error y me van a penalizar y me lo va y me va a costar la carrera pues entonces locales ocultarlo pero si resulta que la exposición del error es vista es leída en una cultura como una lección de aprendizaje como una medida preventiva para que no vuelva a ocurrir pues efectivamente el concepto de perdón y pido disculpas y no volverá a ocurrir es es es importante ahora bien a de otra cosa es el perdón reincidente perdón quien pero lo voy a volver a hacer no entonces ahí hay un uso perverso de del perdón también es cierto que que el adulterio sea una cuestión en el ámbito republicano donde la moral digamos familiar para ese partido es importante pero para otro partido pues eso forma parte de la intimidad de las de las personas de las parejas y es una tiene que trascender más allá de de que sea entre otras cosas porque no es un delito no pero sí que es verdad que para ese el tipo de partido la coherencia con la moral familiar pues es importante pero habría que ver hasta qué todo eso se puede trasladar a otros ámbitos donde forma parte de la de intimidad y no tiene ninguna importancia política

Voz 1207 37:24 bueno parece que Begoña una cosa interesantísima no que es la ética de la gestión del error

Voz 0738 37:30 este es interesantísimo claro claro

Voz 1207 37:33 hay una ética y también

Voz 0738 37:35 por supuesto por supuesto es es que somos humanos es que estamos pidiéndole a la ética Santos y todos muertos si tienes que demostrar un milagro en la éticas de humanos y por tanto de gestión de la incertidumbre y nos vamos a equivocar

Voz 1207 37:47 podríamos recordar un caso de una ética de la gestión o sea de la gestión de un error llevado a cabo éticamente que que sea un ejemplo podíamos recordar algún algún caso poético de un personaje público que hubiera cometido un error que no hubiera gestionado bien desde el punto de vista de la ética

Voz 0738 38:10 a ver yo yo estaría estaría bien pensar que significa gestionarlo bien porque una cosa es gestionar la crisis

Voz 1207 38:16 has dicho todo el interés

Voz 0874 38:19 eso que nos ocupa igual que venía pues sería que de igual Dolores Delgado debería haber hecho un acto de construcción digamos no va a haber salido ya haber dicho de lamento profundamente usar ese lenguaje ayuda he aprendido una lección y me prometí a mí misma tener mucho cuidado con las palabras no sé

Voz 1207 38:34 día cuatro copas pues eso lo mejor habría habría funcionado no en fin decir yo no me reconozco en esa persona

Voz 0874 38:43 mejor los equipos políticos necesitan consejero de prensa me están consejeros éticos que le digan cómo claro pero es que es que

Voz 1207 38:49 Pepe Mujica el expresidente de Uruguay no tenía consejero de de fin de imagen y sin embargo es un hombre que que que es un modelo no

Voz 0874 39:00 CDS

Voz 0738 39:02 sí yo creo que es muy importante y pedir disculpas de decir no fue momento de de desliz no tuve un auto contención verbal de sofás a mucho a nivel de Twitter y por tanto enseguida pedir disculpas pero luego gestionarlo bien quiere decir efectivamente a en cambio que se note que no es reincidente ha porque claro si esto forma parte de la persona va a reincidir porque es como una especie de segunda naturaleza que de Aristóteles te sale si tú eres una impresentable aunque pidas perdón exacto exageradamente muchas veces pero sí que es cierto que pedir disculpas hacer el esfuerzo para que no vuelva a pasar y que se vea que efectivamente está siendo así me parecía un ejercicio de de de decencia

Voz 0874 39:39 claro da un poco de miedo no pensar qué es lo que tenemos por delante un futuro de políticos que no van a pasar nunca el desde la moral porque al ritmo que vamos a acabar mal Begoña

Voz 0738 39:50 bueno sobre todo en este es un tema muy importante porque nadie va a querer la erótica del poder no pero a pesar tanto porque no compensa si te piden unos niveles de de ejemplaridad pública exagerados e hemos empezado así en el programa de cuando los niveles de la ética personal no son unos en la ética pública son otros pero dedica pública no tiene que ser tan exagerados tan denostar a cualquier persona por el mero hecho esté en política porque no va a compensar no aparte que no nos vamos a dedicar hacer juicios mediáticos o juicios literalmente judiciales y hacer política que es lo importante

Voz 0874 40:23 la banda que cosen aprovechó mal pagada hablaremos

Voz 1207 40:25 la pregunta es si en Os Castros que estamos ahogando incluido Trump

Voz 0738 40:34 no no nunca aquí aquí aquí el problema es que el señor Tran lo que quiere es su su propia su propia entre comillas su propia narcisismo personal en no le importa para nada ni ni ni el proyecto que tiene de país ni de instituciones y en ese sentido efectivamente hace muchísimo daño no

Voz 1207 40:52 sí

Voz 0874 40:52 sí pero como dices tú a este paso no va a haber aspirantes a a ser líderes no una una profesión con malos sueldos en la que estar siempre sometido al test de la moral que pocos pueden pasar según para F y encima en un país en el que la ejemplaridad tienes que demostrarlo con la pobreza no con la riqueza que está mal visto llegar Riccó la política la provisión yo creo yo creo lo contrario fíjate Javier yo creo que que que puede haber mucha vocaciones políticas

Voz 1207 41:19 de gente que en fin que tenga un historial no digo que no haya tenido ningún pecado de juventud no pero de gente que que en fin que que que sea normal desde que respeten las reglas de juego no que deje el baño limpio cuando sale yo creo que eso tampoco que tampón

Voz 11 41:38 que es tan difícil que es algo mejor poder

Voz 1207 41:41 sí a dar incluso lugar a una generación nueva de políticos si tú no porque hay mucha gente se mete en política como decía aquella grabación para forrarse no gente que tenga realmente vocación de servicio público de arreglar las cosas de de defiende proponer un mundo mejor

Voz 0874 42:00 Begoña Román doctora en Filosofía I profesora de Ética en la Universidad de Barcelona no se ha dado esa clase de primero de Filosofía para diferenciar entre ética y moral Begoña un beso muchas gracias

Voz 0738 42:10 gracias buenas de un abrazo lleno buenos días