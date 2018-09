Hay más tecnología en un tomate que en un smartphone

Voz 3 00:00 no

Voz 4 00:25 hola

Voz 0874 00:54 pero estoy Peña Javier Sampedro cómo estáis compañeros muy bien pero estas es Barcelona no pero si si tienes un club de fans oficial con sede en Badajoz tenemos tenemos eh

Voz 1730 01:06 me invitaron a a una conferencia el Parque Científico Tecnológico de Extremadura estando allí descubrí que tanto el director como parte del equipo eran muy fans de la vivir y de la sección de Ciencia que hacíamos y nada mira desde aquí si están escuchando a ver si son fans de verdad estar escuchando les envía un fuerte abrazo y una saludos fueron muy amable

Voz 0874 01:29 estuvo muy bien claro que si te tengo que hablar contigo porque tenemos una salida dentro de poco dentro de mes y pico hay algún lugar muy particular que tiene mucho que ver conciencia no voy a contar más luego te lo que fuera Estupinyá es químico es bioquímico y es conductor en la dos de El Cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colaborador del país ir cocinero gourmet como todo el mundo sabe

Voz 0902 01:51 bueno que cocinero haga lavas

Voz 0874 01:54 terminología antigua no llegan noticias más curiosas de esta semana tiene que ver con la esfera que esa capa exterior de la atmósfera hasta ahora los científicos pensaban que dice que bajo solamente podían alterar la los terremotos o las tormentas pero hay un estudio que revela que también fue muy alterada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial

Voz 0902 02:12 si realmente curioso no se lo esperaba en el estudio tiene la han podido hacer esto porque los ingleses ya desde los años treinta estaban estudiando la esfera mediante tirándole ondas de radio viendo cómo lo votaban lo hacían en un lugar cerca de Londres y claro eso siguió registrando todos esos datos durante la guerra ya ahora han simplemente han cruzado los datos cuando Fornelos mayor bombardeo sobre Alemania y otros países ocupado por los nazis y han podido comprobar que efectivamente tenía un efecto los bombardeos también una esfera seguramente cualquier energía desatada este incluye las tormentas y los terremotos calienta la atmósfera es mucha energía ese calor llega hasta las capas altas pues puede alterar los sillones lesiones recordemos que son átomos con un lo de menos

Voz 0874 03:08 como como todo bueno pues con ésta

Voz 0902 03:10 cargados porque un átomos neutros que tienen las mismas cargas positivas en los protones negativas en las zonas externas si le quitas un no se lo pones que queda cargar una el calentamiento brusco de atmósfera cómo va como ocurrió en estos bombardeos

Voz 0874 03:27 lo dice que era como el impacto de trescientos Reyes cada bombardeo

Voz 0902 03:30 sí porque eran unas bomba es de las gordas no estos fueron buenos días

Voz 0874 03:35 ha quedado muy poco científico

Voz 0902 03:37 no soy de estos que que que siempre se saben todos los aviones y la lo nunca ha sido una de mis pasiones pero en un año cuarenta y cuatro en la fase final de la II Guerra tanto los británicos como los estadounidenses tenían estos aviones inmensos Bdos me llevaba unas bombas de Belgrado tonelaje ah y pese a que está al lado de Londres el centro de medición de es de la no las bombardeos alemanes y es el lanzamiento de misiles sube dos sobre Londres no registra el el feo no sube ningún efecto Sfera y una posible razón es que las bombas que tiraban al pequeño lo tenía en estos aviones esa esa esa especie de fortalezas volantes si no eran los caza bimotor es con con una capacidad para llevar peso mucho menor

Voz 0874 04:30 yo creo que de todas maneras la conclusión es que no solamente nos cargamos el planeta no los también la atmósfera no

Voz 0902 04:35 bueno sí sí lo estamos viendo incluso más arriba de la atmósfera las órbitas de circulen los satélites ahí vamos decanto basura basura que que bueno si algún oyente he visto Gravity ya ya veréis la que se lleva ahí con la basura espacial si no es muy culé

Voz 1730 04:53 es un efecto otro efecto curioso del no tanto de las bombas sino todas las pruebas que se hicieron en nucleares a en la primera parte del siglo XX es que dejaron en la atmósfera varios isótopos de vídeo de diferentes sustancias de yodo de carbono Javier explicado o lo que es unión es algo cargado bueno pues un día me hemos un carbono que en el núcleo tiene quizás un un neutrones más es un núcleo un poquito más pesado continúa siendo carbono pero un poquito más pesado la gracia es que con el tiempo estos isótopos van perdiendo se van normalizando entonces esto sirve para para estudios científicos de datación como el carbono catorce que es famoso pero en el último siglo gracias a estas pruebas nucleares que han dejado isótopos en la atmósfera se han podido hacer algún estudios muy curiosos de cómo tiempos más más más afines no

Voz 0874 05:45 hay hay por cierto otra noticia de la semana que se interesantísima porque creo que es la primera vez que esto ocurre esos científicos del Imperial College de Londres que han conseguido extinguir en un laboratorio una población entera de mosquitos que eran transmisores de la malaria todo esto con edición genética explica lo Javier porque creo que lo que hacían era convertir a las hembras en estériles

Voz 0902 06:06 no sólo sí pero no sólo estériles sino que dejan de ser hembras propiamente dichas son hay un conjunto de genes que regula el sexo de los insectos que cualquier otro limar está muy bien estudiamos una mutación que introducen vuelve a las hembras cuando está en las dos cromosomas para ir de la mano cuando esa mutación las hembras dejan de serán ambas por lo tanto dejan de picar porque las pilas que pican son las hembras pero transmitir la malaria de manera que dejan de picar

Voz 0874 06:37 ante reproducirse con lo cual es una doble exclusión exactamente

Voz 0902 06:40 lo cómodo es preciso que tengan las dos copias los dos cromosomas placer me haces no puedes cuando una cuando una hembra tiene una sola copia se dedica puede reproducirse normalmente viva transmitiendo su propio claro que es como un caballo de Troya no va transmitiendo el propio gen mutante que acabará extinguiendo a la población entonces se ha funcionado bien en unas condiciones controladas todavía porque a soltar al campo propiamente dicho un organismo genéticamente modificado cuyo gen además se puede propagar de esta manera explosiva que se llama impulso genético hizo pues es una cuestión que no hemos hecho nunca y que puede tener riesgos que no se nos han unido como ok mi imagen

Voz 0874 07:30 arte alguno cuál puede ser el tú

Voz 0902 07:32 vamos que que estas mutaciones Si depende de cómo están hechas pero algunas de estas modificaciones genéticas podrían saltar salta

Voz 6 07:44 las óvulos

Voz 0902 07:46 los en las células precursoras de las células sexuales de unos afecta a poblaciones donde no donde no hay malaria o te lo viajar en un avión como como llevan viajando un siglo a otro continente no son cosas que no hemos hecho nunca

Voz 7 08:07 es que aquí aquí el factor clave

Voz 1730 08:10 es es entender lo que es comentado el impulso genético es decir tenemos asumido que el padre y la madre transmiten unos genes a la descendencia por igual pero aquí unos mecanismos que unos genes se expanden más que otros de un progenitor no es del cincuenta por ciento es bastante más entonces toda la población al cabo del tiempo termina teniendo estas propiedades esto con los cuando los científicos la han averiguado dicen a qué bien no pues podemos coger un un mosquito que es muy peligroso porque transmite la malaria y hacer que las hembras sean estériles lo que se masculino dicen si eliminamos los mosquitos y eliminamos la Malaria claro esto está muy bien pero empieza a pensar también las especies invasivas pues bueno si tenemos un lago donde hay una perca invasiva pues esas eliminamos pero en realidad lo que están haciendo cada vez más es jugar con con la propia evolución la naturaleza con los ecosistemas y aquí hay una unos miedos bastante grandes yo recuerdo hace tiempo estuve en en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de Patti no no debatiendo yo sino escuchando como otros debatían sobre estos riesgos porque ellos mismos empezaban a recibir proyectos de científicos que sobre el papel sonaban muy bien pero decir oye que si esto sale mal

Voz 0874 09:27 claro luego los americanos llaman jugar a ser Dios no

Voz 1730 09:29 sí sí sí exactamente es es es que este es el factor por por el hecho de que se expande más de lo normal esa mutación y estamos realmente generando unas propiedades que se pueden expandir de manera descontrolada no

Voz 0874 09:44 el equipo era una novela de Michael Crichton no imaginaba esa mutación se aplica en los seres humanos y de repente se expande de esa manera a través de la producción sí sí sí claro

Voz 0902 09:52 tú no estuviera vivo seguro que había escrito eh

Voz 0874 09:56 no es un teléfono de whatsapp posiciones quieren hacer alguna pregunta científica bueno Basinas quieren no si quieren hacérsela a pera ya Javier seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve nos pueden dejar también la nota de voz una nota de audio un teléfono y le llevamos de vuelta repito el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve repasamos habitualmente la ciencia con la astrofísica con la robótica con los avances en genética de los que estábamos hablando con cosas tan cotidianas como por ejemplo cultivar una patata pues la agricultura como todos los sectores también se ha rendido ante el avance de la tecnología el campo ya no es lo que era decíamos aunque todavía hemos llegado a eso de alimentarnos mediante píldoras en las frutas y las verduras desde luego no se cultivan como antes y sobre eso queríamos indagar con Juan José Alarcón que es director del Centro de edafología ideología aplicada del Segura Alce vas está en Murcia donde desarrollan técnicas de innovación agrícola y alimentaria como usted buenos días hola buenos días creo que entre los científicos que os dedicáis a la investigación agrícola estamos esa frase de I más tecnología en un tomate que en un smartphone no

Voz 7 11:12 pero la verdad es que sí yo que yo creo que que si hay más que en un smartphone pero luego hay mucha tecnología en toda en todas las aplicaciones agrarias no hablaba ante por ejemplo de la robótica hay tantas otras cosas que a lo mejor sigue firme porque no la robótica liga de forma habitual y cotidiana en en la mayor parte de las prácticas agrarias que se desarrollan

Voz 0874 11:37 cuáles han sido las grandes revoluciones en la agricultura en en los últimos años bueno yo creo que que todos los dos

Voz 7 11:45 cambio que que ha habido muchos no van van enfocados a a a dos a dos aspectos uno El y mejorar la sostenibilidad de las producciones agrarias es decir tenemos que ser capaces de producir alimentos pero producirlos de forma sostenible es decir respetando en la medida de lo posible Medio Ambiente y lógicamente también siendo siendo de innovaciones que tengan interés económico relevante

Voz 0902 12:16 tiene y luego porque usted quiere decir eso que gasten menos agua por ejemplo

Voz 7 12:20 bueno claro claro es que gaste menos agua es decir las sostenibilidad es una palabra bastante manida no pero pero yo creo que que representa muy bien lo que lo que estamos buscando no decir tiene que ser efectivamente que gaste menos agua que que que se aprovechen lo mejor los recursos de su lo que se contaminen menos elabora de facilidades desarrollar determinadas prácticas agrarias es decir dependiendo de del ámbito en el que

Voz 0874 12:46 cómo vamos en muchas muchas facetas yo supongo que mucha gente no sabe ahora mismo que que buena parte de los tomates lechugas que consumimos son de cultivo Hydro por Nico es decir cultivo sin suelo no sí sí bueno aparte

Voz 7 13:01 no no diría una mayoría pero sí buena parte se producen evidentemente en en en cultivo sin suelo contiguos cuya cuyo sistema radicular está está en una solución definitiva en agua en definitiva con una serie nutrientes bueno pues eso lógicamente permite el digamos tener a planta pues en una situación absolutamente controlada no de tal manera que le aportamos exactamente los nutrientes Si el agua que que que necesita no no no se pierde absolutamente nada que ver lo que pasa es que si el el

Voz 0874 13:32 el objetivo al final es que se pueda cultivar cualquier producto en cualquier lugar en cualquier tiempo del año eso también los convierten en manipuladores de la ecología no

Voz 7 13:42 bueno yo creo que ese no es el objetivo de que se pueda producir y generar cualquier producto en cualquier lugar y en cualquier época del año se se trata de que en los lugares que que evidentemente se pueda utilizar un cultivo determinado pues se utilice de la forma más sostenible posible sí que decía esto que que que a lo mejor aplicando toda la tecnología que tenemos seríamos capaces de desarrollar casi cualquier cultivo en casi cualquier lugar pero a costa de unos gastos probablemente económicos energéticos que no merecería la pena invertir no

Voz 0874 14:13 el una de las grandes cuestiones de este siglo seguramente pasear el agua no para distribución del agua el uso del agua la escasez del agua vosotros sois pioneros en sistemas de riego muy eficientes hablamos de ello

Voz 7 14:26 bueno pues si yo yo aparte de de estar dirigiendo el centro del Centro de Arqueología donde hay varios aspectos que que que se tratan de trabajo en el departamento de Arrigo y efectivamente pues uno de nuestras objetivos claves es mejorar la eficiencia ya en el uso del agua en la agricultura para ello pues se utilizan bueno yo por resumirlo de alguna forma creo que estamos en una segunda fase hubo una primera fase en regadío que consistía en pasar de de riegos por por por inundación no que eso es lo que clásicos en donde bueno pues un un terreno determinados inunda Hay esa forma de Riga Arrigo es localizados en donde solamente esa poner motes temas película sí

Voz 0902 15:10 es el goteo algo que tenemos que goteo sí

Voz 7 15:12 varias técnicas pero vamos entre ellas al goteo goteo la expresión en fin de alguna forma localizar el agua en en el sistema regular para para no perderla no la segunda fase pues sería realmente una vez que tenemos eso sistemas ya implantados porque así como por ejemplo pues tiene yo creo que el ochenta o noventa por ciento de su sistema de ya por goteo localizado ahora hay que saber utilizarlo de forma súper eficiente para ello colocamos sensores colocamos una serie de bueno de de sistemas que nos permiten saber exactamente la cantidad de agua que que aporta

Voz 0874 15:49 los drones también

Voz 7 15:51 drones también cuando cuando medimos las necesidades de agua se pueden hacer a nivel digamos local es decir utilizando sensores en suelos es en planta y los drones pues también se pueden nos pueden dar una idea de hasta qué punto es un un determinado es zona pues te tienen déficit hídrico es decir realmente no no está bien regada eso lo lo no lo dicen porque bueno nosotros drones normalmente yo en toda una serie de cámaras de infrarrojos de temperatura ITA que nosotros somos capaces de correlacionar esa esa esa información que nos dan con la la necesidad de agua que tiene la planta en función de eso pues aplicar agua o no aplicar es decir si si realmente las medidas nos dicen que la planta está correctamente pues lógicamente no tenemos porque real y nos dicen que en el momento en que apreciamos que que que empieza a ver un cierto déficit pues aplicamos justo el agua que que la planta necesita

Voz 0902 16:46 oye plaguicidas y las fumigaciones no los productos fitosanitarios en unas condiciones más controladas se pueden usar menos plaguicidas porque su uso excesivo también es un problema ambiental no buen tono

Voz 7 17:02 lo que sea en condiciones controladas evidentemente ayuda a Abe a tener que que que que evitar como dices pues plaguicidas decididas etc pero bueno hoy en día en general no solamente lecciones controladas en un campo abierto también lógicamente se intenta utilizar la mayor parte la menor cantidad de plaguicidas posibles bueno Ito uno no es un campo muy importante que es el tiempo de la lucha biológica no en donde que se utilizan otros otros seres vivos pues para precisamente acabar con las plagas en la necesidad de utilizar plaguicidas Easy si alguna vez hay que utilizará algo pues normalmente se intentan estar buscando ya a sustancias que bueno que no sean contaminantes que sean biodegradables y que cumplan todo uno se requisitos que que que no garanticen que que bueno que no estamos contaminando el medio ambiente

Voz 1730 17:58 Juan José Prieto estabas hablando de tecnología o para hacer más sostenible la agricultura para optimizar los recursos para ahorrar agua lo dos plaguicidas

Voz 7 18:08 que comentaba Javier pero quizás en él

Voz 1730 18:10 el imaginario colectivo de la gente se confunden los términos no agricultura intensiva a la agricultura ecológica parece que que la modernización de la agricultura sean menos natural o sea menos ecológica en esta confusión un poco que tenemos todo como sitúa a vosotros

Voz 7 18:31 una parte la agricultura ecológica también también está cogiendo cada vez más fuerza pero bueno sin llegar a agricultura ecológica yo creo que lo que sí que estamos intentando hacer es aplicar como he dicho anteriormente una agricultura sostenible no decir una agricultura en donde evidentemente se aplican toda una serie de innovaciones y aplican toda una serie de de técnicas pero esas técnicas más respetuosas con el medio ambiente no yo no veo sí

Voz 0902 18:58 pero no cultura ecológica porque la agricultura ecológica o tienen una serie de protocolos no que no incluyen supongo estar dentro de un invernadero de plástico ningún cultivo Hydro Pony con mi

Voz 1730 19:10 bueno la agricultura ecológica efectivamente

Voz 7 19:12 no no no sé exactamente si se puede aplicar en veneno no me imagino que que también tiene efectivamente una serie de de de pautas una serie de de de controles digamos un poquito más más rigurosos que los que se aplican a lo mejor de forma habitual

Voz 1730 19:29 pero como digo

Voz 7 19:31 en general en general la tendencia que tiene la agricultura actual tanto si es ecológica como si no lo es esa ser lo más respetuosa posible con con el medio ambiente pero obviamente es un sector productivo como todos los sectores productivos pues tienen que aplicarse innovaciones Si tienen que aplicar desarrollos desarrollos intentamos que sean lo más sostenible posible pero no hay veces que que pueden tener algún tipo de efecto el medioambiente

Voz 0874 20:03 qué opinión tiene sobre la moda de los huertos urbanos en la gente que tienen terracita sí que las emplea para esto

Voz 7 20:10 bueno a mí me parece bien no yo creo que como a nivel a nivel de ocio está está entretenido pero pero bueno cuando hablamos de Agricultura yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que tenemos que dar de comer a a casa

Voz 0874 20:27 es que no de dos mil millones de personas

Voz 7 20:29 claro esas siete mil personas demandan alimento es decir es que la agricultura no estamos produciendo cosas que sean que el momento dado podamos prescindir de ellas el gran incremento de población que que hay unido al a los problemas de cambio climático etcétera Nos obligan a que a que desarrollemos una agricultura bueno se le puede llamar no sé si intensiva pero una agricultura que luego nos produjera todos los aliados dos que necesitamos un huerto ecológico evidentemente no puede aumenta no no puede mantener a siete mil millones de personas luego

Voz 8 21:05 qué quiere decir un huerto urbano o mucha huertos ecológicos en que todo es buen de huertos urbanos y luego el estrés de las pobres plantas enmedio

Voz 0874 21:14 decían oye veíamos empezaba hablando con de los tomates así que acabemos con los tomates que ahí de esa vieja leyenda que dice que los tomate ya no se una tomate

Voz 7 21:26 bueno hay de todo hay obviamente Hong conforme conforme yo creo que sean en algún tiempo no sean sean sean potenciado quizás por encima de otras cualidades pues la la cantidad de producción no pero yo creo que

Voz 0902 21:40 la a resistencia de Transportes no

Voz 7 21:43 sí hay hay toda una serie de efectivamente de de de de parámetros que se tengan en cuenta que eh

Voz 0874 21:50 bueno pues aquí en Murcia por ejemplo creo que que

Voz 7 21:52 se portaba bueno pues yo no sé si oí el otro día que que la exportación que es hacia Europa era equivalente a unos setecientos tráilers completamente llenos de frutas y hortalizas al día nos podemos imaginar la cantidad de frutas hortalizas que estamos produciendo bueno pues hay empresas importantes pues es por qué que que trabajan en en todos estos temas desde luego necesitan que sus frutas pues sean capaces de de viajar en unas condiciones adecuadas llegar al destino

Voz 0874 22:24 claro lo que pasa es que si son diseñados para que resistan el Transpac

Voz 7 22:27 no que tengan no pero no no eso yo creo que tampoco es del todo cierto es decir se trabaja Hay por eso hay mucha gente trabajando en ello y muchos investigadores trabajando en ello para intentar conseguir las dos características es decir una cosa no tiene por qué necesariamente eliminar la otra decisión pueden buscar variedades que tengo han que sean lógicamente que tengan un seguro adecuado y luego pues que también transportes eso creo que sean productivas hay mucha gente muchos empresa muchos centros de investigación trabajando precisamente en esto cada día el tema de calidad en la fruta pues tiene una importancia una yo y la gente lo valora muchísimo y tienen el tú meterlo

Voz 0874 23:11 esto es una curiosidad pero hay Raffles mustio fuisteis vosotros

Voz 7 23:16 bueno tomate Raf creo que que se desarrolló uno en en en en Almería en Almería hay tengo entendido porque no no lo sé con certeza que fue porque se se pusieron en bueno una serie variedad de tal en una forma silvestre no lo sé en la zona enormemente salida entonces claro cuando un cultivo crece en un ambiente muy muy salino pues que son cultivos que tienen dulzón en especial porque precisamente los lo la la fruta tiene que desarrollar toda una serie de sólidos soluble precisamente para eso para para para evitar hidratarse al estar sus raíces en un ambiente salino yo creo que que ahí es donde empezaran a surgir los primeros tomarte de este estilo luego ya pues como siempre se ha ido mejorando y ha ido trabajando lo que a lo mejor antes era pues algún tipo de de cultivo muy excepcional que daba un tomate extraordinario pero unas cantidades muy muy pequeñas Si se obtenían de forma muy poco industrializada no pues actualmente yo creo que ese tipo de tomate que se comercia con bastante facilidad

Voz 0874 24:26 desde luego es en cualquier sitio ahora mismo Juan José Alarcón que es director del Centro de edafología biología aplicada del Segura cepas en Murcia pero el diálogo un abrazo muy bien gracias Javier San Pedro I pero estoy Piñera como de costumbre no hay tiempo para las llamadas pero que los oyentes no desistan lo conseguiremos cómo lo haremos todas a todas las verdad gracias hasta luego

Voz 9 25:17 no

Voz 10 25:31 se aquí