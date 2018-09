Entrevista a Tara Westover

Voz 1 00:00 con qué

Voz 2 00:11 a la y a todos la no no no no a que es de que no eh eh que es estoy de de de

Voz 3 00:56 sí

Voz 4 01:00 es que

Voz 5 01:03 no

Voz 6 01:11 no

Voz 4 01:16 sí sí sí

Voz 7 01:25 mi padre era lo que llaman en Estados Unidos un survival esto una persona obsesionada con con

Voz 0874 01:31 en fin del mundo con la supervivencia después del fin del mundo este es un concepto muy americano pero en España no lo entendemos bien no no entendemos que alguien pueda recluirse en las montañas pensando en que llega al fin del mundo nos puede explicar un poco mejor

Voz 8 01:44 se explica

Voz 9 01:47 en Estados Unidos que su país tan grande en el que hay mucho más espacio físico zonas marginales y remotas pueden Elvira viven bastante lejos del centro de cualquier ciudad donde la influencia del Gobierno es leve muy pequeña y creo que sería muy difícil que algo así ocurriera en España pero en Estados Unidos un estado

Voz 0874 02:08 como Idaho es muy fácil nunca fue a la escuela nunca fue al médico ni siquiera existe una partida de nacimiento en la que se registre en qué día exacto de qué año nació usted cuando empieza a darse cuenta de que hay un mundo ahí fuera

Voz 8 02:26 tu web sin mí

Voz 9 02:30 a la manera en la familia me parecía normal creo que eso siempre pasa en la infancia cualquier no en nuestra familia crea para nosotros es simplemente nuestro mundo no tenemos otra vida con la que compara claro supe que vivía una vida diferente que otros niños porque sabía que otros niños de mi alrededor iban al colegio iban al médico tenían partidas de nacimiento pero a mí todo eso no me parecía extraño raro para mí era la manera en la que vivían otros la que me parecía rara no tenía ninguna idea de cómo funcionaba el mundo hasta que cumplir los diecisiete años pisó por primera vez una clase

Voz 0874 03:08 qué parte de las ideas que tenía no que seguramente tienen todavía a sus padres tienen que ver con la religión y que parte con la política

Voz 8 03:15 esos datos Mae es difícil de saber

Voz 9 03:24 creo que hay un deseo por parte de algunas personas de interpretar esta historia como si sólo tuviera que ver con la religión pero yo realmente no lo veo así que yo tengo la hipótesis de que mi padre tenía una enfermedad mental en caso me ingerido que era bipolar creo que eso es lo que le hacía una suerte Amparanoia es que aquello que en su cabeza de la FIA ser paranoico tamil hacia ser paranoico en cuanto a los médicos fue diagnosticado nunca lo sabremos pero siempre he creído que eso es lo que mejor mi opinión es que si mi padre tiene una disfunción mental esa disfunción mental posiblemente fuera la causa del extremismo religioso y no al revés todo el mundo en el pueblo era mormona mono religioso y todos vivían vidas muy normales iban médico al colegio tenían partidas de nacimiento había algo peculiar en mi padre que le hace derivar al extremo más lejano todas sus creencias así que no sé si es justo decir que todo era por la religión creo que era por mi parte

Voz 0874 04:27 que usted comentaba comentaba antes como su infancia era normal porque era un poco como estaba creciendo entonces lo suyo era lo que le parecía anormal gran parte de los adultos cuando piensan en su infancia piensen en un momento feliz de la vida cuando usted mira ahora como como una persona adulta madura con una persona que ha escapado de ese lugar contempla su infancia como un momento feliz de su vida

Voz 8 04:50 tengo sí

Voz 9 04:56 durante algunos sabemos desde que me separé de mi familia por primera vez estaba tan enfadada con ellos que no podía recordar los momentos felices no podía recordar porque estaba triste al haber perdido esos momentos creo que de alguna manera era un mecanismo de autodefensa quería decirme a mí misma que no veían nada de valor en esas relaciones porque no quería sentirla pérdida sólo quería decirle a mi misma que no había ninguna pero

Voz 8 05:23 ah bueno

Voz 9 05:26 creo que fue mucho más saludable cuando llegue el momento mental en el que puede recordar que hubo momentos realmente bonitos en infancia mis padres querían a sus hijos pensaban que estaban haciendo lo correcto

Voz 8 05:38 hay cinco te Davis

Voz 9 05:41 no estoy de acuerdo ni habría criado a mis hijos de esa manera pero creo que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto IV muchos momentos bonitos con mis padres mi hermano tomando caballos con mi madre que era rigorista y hacíamos te juntas tengo recuerdos muy bonitos con familia y creo que el amor era verdad sí

Voz 8 06:01 esta murió

Voz 9 06:03 te hace entender que el amor podría ser de verdad y sin embargo no suficientes y que podía haber cosas sobre la relación con mi familia que me hicieron pensar que para mí era mejor desprenderse de esas relaciones pero eso no quería decir que el amor no fuera verdadero que no tenía ningún valor Clemente eso fue lo que yo elegí paran

Voz 0874 06:24 guarda algún tipo de rencor hacia sus padres

Voz 8 06:27 Noor pacto web

Voz 9 06:29 algunas veces no sobre la manera en la que nos criaron porque creo que ellos lo hicieron así de buena fe porque pensaban que era la mejor manera de crear no creo que el resentimiento que conmigo hace Mis padres no hablo ciento tiene que ver con mi mayo

Voz 8 06:45 en el mes de

Voz 9 06:48 tenía un hermano mayor que era violento y cuando les dije Mis padres se les pedía ayuda nos eligieron no creerme eligieron es decir no hay que estaba esquiando fue incluso llegaron a decir que estaba poseída y que por eso decía esas cosas sobre mi hermano

Voz 8 07:02 qué tal

Voz 9 07:05 para mí es difícil entender por qué hicieron eso por qué eligieron a él por encima de mí porque no movieron un dedo para proteger a sus

Voz 8 07:14 soy o eso no está

Voz 9 07:17 entiendo el enfado que siento hacia mis padres definitivamente bien

Voz 8 07:20 de ahí ahí pero creo que el enfado

Voz 9 07:24 enfado no es la emoción principal que siento cuando pienso al mes para expresarles creo que el enfado tener un papel muy específico para mí es cuando en un momento dado necesitaba estar enfadada con mis padres bienestar dependía de alejarme de algunas esa relación

Voz 8 07:40 Arsene texto distancia uno

Voz 9 07:44 lo que logren esa distancia creo que fue posible alejarme también desenfado vivir una vida mejor sin ella

Voz 8 07:51 son Francia incluye alguna

Voz 9 07:53 a ver si siento enfado pero no es la principal emoción que siento cuando pienso

Voz 0874 07:58 no estamos hablando contará y autora de un libro autobiográfico llamada ha llamado una educación no es un libro ensalzado incluso pero el ex presidente Barack Obama como una gran muestra de superación después de haber huido de ese lugar del que venía que comentábamos al principio hablamos de esa educación en qué momento y como le dice usted a sus padres es que yo quiera una educación normal quiero acabar como ha acabado en la universidad

Voz 8 08:25 pero o es

Voz 9 08:35 a veces que le pregunté a mi padre se podía ir al colegio público que estaba cerca de casa la respuesta

Voz 8 08:41 en pleno preguntando

Voz 9 08:44 porque quería una ubicación porque quería ser un poco más como los niños de mi alrededor no puedo decir que hubiera momento concreto en el que decidiera que quería esta cosa que se llama Educación creo para Páramo empezó cuando uno de mis hermanos mayores me ponía música me ponía ópera y me encantaba la música quería aprender a cantar igual botes de alguna manera se me comunicaba que si querías aprender a cantar esa música tiene difícil tenías que ir a la universidad

Voz 8 09:12 eso hace que no es realmente un éxito

Voz 9 09:15 la oración decirte todo lo que dice y aprendo yo sola dramática todo lo necesario para poder aprobar los exámenes de entrada a la universidad para poder entrar todo eso porque me encantaba la música y quería aprender a cantar creo que la idea de la música

Voz 8 09:36 he tenido mamá fue dramático

Voz 9 09:41 pero lo que es la primera en sí que había algo por lo que valía la pena dejarlo años que podía haber algo fuera de mi esfera inmediata que merecía la pena perseguir y tener creo que la música me dio la fuerza necesaria que me llevaría todo tipo de lugares diferentes que terminaría yendo la universidad estudiaría Historia Filosofía y finalmente tendría un doctorado estudiaría escritura que acabaría escribiendo este libro pero todo empezó por el amor a la música

Voz 10 10:10 no

Voz 12 10:19 sí sí

Voz 10 10:54 Le

Voz 0874 11:02 de las montañas al doctorado universitario un camino larguísimo cómo cómo se va de de de que alguien solamente le permitan leer textos religiosos aceptar el Quijote en este libro

Voz 8 11:14 cuando está a ABC en que se aprende mucho

Voz 9 11:26 sí fue un largo proceso cuando un proceso muy rápido tu pasado diez años desde que pisé por primera vez una clase hasta que acabe mi doctor una transformación enorme que ocurrió en esa época Sánchez desde aprender esencialmente todo el mundo desde diferentes puntos de vista después de haber pasado mi infancia escuchando sólo el punto de vista de una parte de repente tenía acceso a muchas cosas más aprendí mucho de muchas cosas nunca había oído hablar del Holocausto que levante la mano en una de mis primeras clases yo pregunté que era el Holocausto porque nunca había oído hablar de él nunca había oído hablar del movimiento de derechos civiles me pensaba que Europa era un país o un continente había muchas cosas que estaba aprendiendo con tu Mijas frenaría me sentía cada vez más capaz de retener diferentes opiniones en mi cabeza que eran diferentes a las de mi familia y nunca antes había tenido esa posible

Voz 8 12:22 no

Voz 9 12:25 creído y tenido las mismas opiniones que las de la gente que me rodeaba a la que haría respetábamos a mí es lo que la educación hizo por mí fue verme la posibilidad de seguir llamando y respetando a la gente de mi vida pero dándole a mis propios pensamientos y mis propias opiniones en mi cabeza

Voz 0874 12:42 me pregunto si recuerdo de las sensaciones desde ese primer día en el que dio la espalda a su vida anterior ya movida no se podría llamar secuestro también y de repente se abre a un mundo nuevo usted sola me imagino ya sin sus padres se presenta en la universidad

Voz 8 12:58 ahora hay grafeno rico en el ganso Maiso averiguar en qué manera

Voz 9 13:08 definitivamente iba en contra de lo que mi padre quería que hiciera al ir a la universidad pero todavía me consideraba parte de mi familia estoy ese mundo me costó muchos años y mucha lucha interior elegir la vida que tengo ahora en lugar de la vida en la que nací

Voz 8 13:24 pero si hubiese ese primer

Voz 9 13:27 paso hacia la universidad fue muy importante pero de muchas maneras incluso cuando llegué a la Universidad todavía la hija que mi padre había criado unha que los médicos nunca había ido a uno no creía en nada que tú hubiera que ver con el Gobierno tenía muchas sospechas sobre la idea misma de la universidad esas a su hija en todos los sentidos

Voz 0874 13:48 usted ha crecido con unas enseñanzas paternas profundamente machistas derivadas de la religión que profesan sus padres que está establecida con dogmas religiosos elaborados por hombres y para hombres en donde la mujer es básicamente un ser inferior también sí si algo nuevo para usted de enfrentarse a un mundo en el que al menos en teoría los hombres y las mujeres somos absolutamente iguales

Voz 8 14:11 Mohamed hijo marido

Voz 9 14:15 qué le dirían que hombres y las mujeres son iguales y creo que un padre diría lo mismo pero creo que lo Bingen al tiempo que intentan pensar qué es lo que eso significa realmente

Voz 8 14:27 comenzó demasiado de mí

Voz 9 14:29 en mi familia mi madre fue siempre una persona secundaria en relación con mi padre que era quien tomaba las decisiones que avión sentido muy fuerte de división de labores los hombres hacían esto las mujeres hacían esto otro nunca me dijeron exactamente las características del hombre como ser competitivos era ambicioso o agresivo a menudo sentía que me habían dicho que esas cosas no eran características propias de una mujer durante muchos años eso fue muy confuso para mí hasta que creo me mudé a la Universidad de ideas sobre el feminismo sobre lo que son los seres humanos como son creo que aquello me permitió expandir la definición que tenía de mí misma y me permitió dejar de ver algunas de mis características no como erróneas sino como muy normal

Voz 0874 15:15 es su libro ha sido un tremendo éxito editorial inicio lo merece cuál es ahora su relación con sus padres

Voz 8 15:23 a él a a sección se no sima de Fabra animo a audaz en de Dios

Voz 9 15:38 las me con mis padres unos seis años realmente nada ha cambiado respecto a eso decidí hace seis años no ver a mi padre nunca más no porque no le quiera o porque no lo valore simplemente porque la lucha de poder entre él y yo sobre el control de mi vida era tan tóxica de expresiva que es el la la mejor relación que podíamos tener era una con mucha distancia entre ambos donde al menos los recuerdos podían ser positivos sin esta lucha constante

Voz 8 16:07 es su también

Voz 9 16:09 yo yo el hecho de que tenía un hermano mayor violento sin que mis padres quisieron reconocer lo cual enfrentarse al problema así que llevo ya bastante tiempo sin hablarles mi madre tome una decisión por la que no quiere verme si no veo a mi padre así que tampoco la veo desde hace muchos años peso de nuevo es su decisión

Voz 0874 16:29 usted que ha llegado ahora tan lejos del ámbito académico y también en el ámbito editorial con el éxito de este libro no siente la necesidad de intentar sacar a esos niños de lugares como el que esto usted estuvo

Voz 8 16:47 robar mucho pero de ir es decir

Voz 9 16:58 a lo mejor que podemos hacer por algunos de ellos muchos de ellos es proporcionarles un entorno de apoyo cuando intentan salir de ese lugar creo que en Estados Unidos es muy difícil y problemático en un Estado como Idaho intentar separar a niños y sus familias

Voz 8 17:15 es difícil identificar

Voz 9 17:16 es un mundo tan diferentes tan aislado y la gente vive de una manera tan distinta desconfían tanto del Gobierno que es muy difícil para mí imaginar cómo se podría hacer eso sin que resulte un enfrentamiento entre el Gobierno y estos grupos de apocalípticos los sobrevivían

Voz 8 17:32 sí o sí

Voz 9 17:35 muy probablemente esos enfrentamientos hecha en armas y víctimas mortales

Voz 8 17:40 exacto

Voz 9 17:43 cuál es la respuesta a esa pregunta más allá de intentar proporcionar apoyo a mí me ayudó mucho ir a la universidad donde me dieron mucho apoyo para llevarme a cambiar

Voz 0874 17:53 desde luego la única manera de cambiar esos puntos de vista a través de una educación que es precisamente el título del libro de Robert que como ella misma se definía venía de un secuestro dedicada básicamente a tratar con la chatarra a amontonar la Se le prohibió ir al colegio se le prohibía ir al doctor a ir al médico sin embargo ahora ella misma después de tomar aquella decisión es doctora por la Universidad de Cambridge y se dedica a la educación gracias Tara por habernos contado tu historia beso fuerte sorprende futuro

Voz 9 18:24 saben gracias por invitarme

Voz 14 18:27 eh