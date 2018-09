A Vivir Madrid | El Médico el musical

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 00:09 quedan algo más de dos semanas para que se estrene en el teatro Nuevo Apolo el médico que su musical basado en el bestseller mundial de no abordo

Voz 3 00:19 la ruta se un gran consejo

Voz 4 00:38 ahora esto es un adelanto de lo que vamos a escuchar el diecisiete de octubre y que forma parte de de esta historia del médico que es un bestseller que desde desde que se publicó en mil novecientos ochenta y seis bueno pues ha vendido más de diez millones de copias en el mundo una historia que llega Madrid transformada en musical

Voz 6 01:00 otro año más mi ropa pequeñas

Voz 4 01:05 y esta mañana Iván Macías compositor director del musical uno de los productores del musical el médico nos acompaña en este estudio Iván qué tal buenos días

Voz 7 01:13 buenos días qué tal Iván el médico tiene

Voz 4 01:15 la vida propia es una súper producción que tendrá si no me equivoco a XXXIII actores en escena veinte músicos en directo la orquesta más grande del teatro musical español

Voz 8 01:26 la verdad es que cuando entramos en el teatro lo primero que es como se está pagando

Voz 7 01:31 esto porque hay muchísima gente un equipazo

Voz 8 01:33 o enorme trabajando en la construcción de mano de la terminación de la mecánica en la música orquestas maravillosas orquestas son veinte músico excelentes la más grande del de teatro musical además yo creo no sé si ha habido alguna más grande en toda la historia del teatro musical entre veinte músicos a la vez tocando en el en el foso en directo

Voz 1751 01:53 sí eso te tiene a ti lo que te llame el otro día estaba son un ensayo yo escuchaba de fondo el ensayo y no te oigo no te oigo no te oigo es decir son días de ensayos son días de nervios en este momento no

Voz 7 02:04 no bueno nervios no lo que hay en muchísimas

Voz 9 02:07 que llegue las previa de que llegue el

Voz 8 02:09 en el estreno bueno los ensayos y una media de estamos en el teatro o trece catorce hora

Voz 7 02:17 todos los días todos los días lo mismo ya todos los días salimos para

Voz 10 02:20 da para comer para

Voz 7 02:23 ahora bien es en el Apolo en este momento vivimos en el Apolo y esperamos vivir muchos años M

Voz 1751 02:27 Apolo bueno es lo que vamos a ver a partir de octubre es una historia pero la historia hasta llegar al estreno merece ser contada aquí pero es parte protagonista porque hay un punto clave que es un viaje a Boston pero antes quiero preguntarte cuando leíste por primera vez el médico en qué momento se te mete en la cabeza que esta historia tiene que ser un musical

Voz 7 02:50 bueno yo yo médico lo lo hace muchísimos años no no recuerdo cuándo porque me gusta mucho la literatura este libro bueno pues lo leí pero cuando llegó el momento de decidir con con con Félix Amador que es el el autor del libreto que musical que Historia queremos contar nuestra hayamos hecho ante el musical germinal basado en la novela del solar lo hicimos en Madrid tuvimos sólo una semana porque fue una versión de concierto una presentación irás critica fueron magnífica funciona muy bien y las críticas de ese tipo de espectáculo tenían que que venir Madrid dotar Madrid de de de de esa calidad musical no que creíamos pero faltaba el título que título presentamos en Madrid cuál queremos que sea el primer gran música ha quedado en Madrid y a partir de ahí buscar la financiación también hay buscar todo recurso Nos dimos uno uno os voy a ambos para pensar ellos dos venimos con el médico yo para llegar al médico a la conclusión de médico en Internet buscando lo que los bestseller españoles para intentar darle al público español no ese ese ese acto llegue a conociera aparecía el médico oí bueno pues nada a por el médico

Voz 1751 03:58 Ia antes de ir a por el médico tienes que pasar por Boston conocerán Noah Gordon para para hacerlo tienes que pasar el filtro de su hijo

Voz 7 04:07 si su hijo es tu sus representantes auditores su mánager no hizo bueno pues lo que hicimos fue queremos lo derechos de médico puede vamos a gordo

Voz 11 04:19 yo creo que lo he querido no va fue así como está empezó no ha mirado creo que pudiera qué tal va la mañana sí sí ojalá se mira queremos hacer esto esto es lo que hemos hecho ante

Voz 7 04:33 ya en nuestro trabajo y no me gustaría hacer un musical de del médico no contestó el hijo con con que que está modificando ganáis un poco lo no que el médico es un ya un bestseller que el médico tiene un prestigio internacional y que eso tiene que vaya acompañado de una oferta imposible ya no sólo en lo económico sino en qué queréis hacer con con la novela con el símbolo de de de mi padre y bueno pues le dijimos que teníamos esa oferta no presentamos en en Barcelona sin ninguna oferta económica

Voz 1751 05:08 y allí como le convence es alijo a viajar a Boston

Voz 7 05:12 porque cuando no contesta yo soy una persona muy optimista y además considero que tengo muchísima suerte y que acosaban saliendo sale porque tienen que corrí porque como poner el musical dice que hay cosas que están escrita en las estrellas nosotros pensábamos que estaba adscrito a la estrella que médico

Voz 1751 05:27 total que tú viajas a coges un bonito avión viajas a Boston desayunos y meriendas con Noah Gordon que tiene ahora noventa y dos años

Voz 7 05:35 así es claro nosotros conocimos a Barcelona con con Michael y que oferta atrae y lo que llevábamos fue un una grabación del prólogo de lo que ya hoy el prólogo del del musical nos enfadó así fue un poco de oye que oferta es pero la mitad del prólogo la mitad exacta se quitó lo los cascos y dijo esto es impresionante la semana que viene voy a Boston quiero que vengáis conmigo con mi padre y allí nos plantamos en en Boston que en principio íbamos para que desayuna

Voz 1751 06:06 bueno a Gordon

Voz 7 06:08 la verdad es que no me acuerdo de una alimentación magnífica vive un recinto magnífico con alimentación maravillosa fuimos a comer que no sacan uno uno dulce cito no así una cosa invitó en su en casa con su con su esposa íbamos para estar eso media hora cuarenta minuto porque claro un hombre de noventa y tantos años que tiene una rutina que tiene que descansar si no llevamos desayunamos almorzando merendamos con él hay hubo una química Ayaso the same vivienda desayuno merienda tan ya como la cosa que dices hubo químico y además vimos en los ojos de nuevo a el brillo de yo quiero que esto salga adelante hay que quiero colaborar activamente en el en el proceso de él

Voz 1751 06:53 no Gordon que a sus noventa y dos años está emocionado con el estreno de este musical que se celebra en Madrid el diecisiete de

Voz 12 06:59 tú eres absurdo Eduardo realmente amo este musical es decir yo tengo un vídeo que las primeras versiones lo escucho una y otra bien ya su el elenco es simplemente excelente la música es de otro mundo no puedo sacar este musical de mi cabeza malamente son estoy muy agradecido con que esté basado en mi novela

Voz 4 07:25 tiene previsto Noah Gordon o alguien de su entorno al menos viajar a Madrid para el estreno de del médico en el teatro nueva pueblos

Voz 1751 07:32 dicho algo Él tiene previsto venir a Madrid

Voz 7 07:35 no aún es pronto para confirmar su presencia porque tiene años un viaje trasatlántico claro todo dijo que tiene un viaje con una persona de de esta edad pero yo creo que a él le puede la la ilusión yo recuerdo perfectamente el día que lo pusimos el prólogo por primera vez él dijo el estoy viendo mi libro no habla castellano dijo perdona que me estoy oyendo mi libro es no habla castellano se y de repente sin decirle lo que era es decir éste es el final del prólogo del libro este es el capítulo tal que habla del sólo con la música se produce seis hubo alguna química y un cuando después de grabar la versión completa en concierto con el Liceo de Moguer les llevamos el vídeo yo recuerdo en los dos finales actos la explosión de estas al final del acto es increíble pero en el final del musical que hay sorpresa que no puedo contar porque sino de hambre a mí ahora después me lo cuentas no hay francesa si hay sorpresas

Voz 13 08:33 claro hay

Voz 7 08:36 final si ya hay un segundo final diga final estaba levantándose de la de las sillas con la cara sonriente y de repente pues pasa una cosa en el musical

Voz 13 08:48 sentó se emocionó dijo habéis hecho musical de mi libro

Voz 7 08:55 y a partir de ahí Pablo Pablo es mi compañero de aventura que además estamos ahí sentado haciendo de la suya ay cuando lo vemos por la moción también no llegó no deben una persona de veintidós años a estas se iban estás incluso un poco más cena o no encontré muy cansado hombre caro emociona contra la Historia porque además yo no sé si sería capaz de hacer eso no de poner una obra mía en más claro persona para que para que depositar esa

Voz 1751 09:21 confianza no de no es la primera vez que no pone de su parte para potenciar esta esta historia en dos mil trece creo que se estrenó la adaptación al cine con Philippe Noah Gordon y su hija además colaboraron en el guión

Voz 1 09:37 que por sí solas

Voz 4 09:47 iba no sé si os a Vince inspirado

Voz 1751 09:49 os habéis apoyado en la película para adaptar esta historia el musical es decir si habéis tomado la película como referencia que película

Voz 7 09:57 los médicos no no no no no para nada no no no a mí particularmente no no me transmitió la emoción que transmite el libro y eso es algo que además ha intentado dejar muy claro desde el desde el minuto uno es un musical basado en el en el libro no hay ningún tipo de referencia a

Voz 1751 10:19 más allá de la película en la novela de Gordon es un bestseller ha batido récords de ventas desde que se publicó en mil ochocientos ochenta y seis qué crees que tiene esta historia iban que ha conseguido atrapar a tantos lectores

Voz 7 10:33 es emoción emoción es una historia que emociona desde desde principios fin no puedes deja de la que engancha sobre todo porque es fácil sentirse identificado con el protagonista no porque todo el mundo persigue un sueño todo el mundo persigue un objetivo aquí lo que éste porque este niño no vive y lo que éste niño viaja en el siglo XI para conseguir sueño una ilusión increíble historia maravillosa no la mezcla de la cultura la cultura cristiana la cultura judía de la cultura musulmana en ese viaje a través de Europa para llegar a Persia está lleno de de colores la el libro y es un libro que a pesar de eso de su dimensión Se se devora en en pocos días yo creo que es una historia realmente maravillosas no es un nombre curioso

Voz 1751 11:17 y así se convirtió en un escritor científico pero en realidad el soñaba con escribir novelas entonces tenía más de treinta años cuando empezó a escribir y lo cuenta en este documental en dos mil doce ha rodado pro Open Road media

Voz 14 11:33 mi madre soñaba con tener un hijo estudiante un semestre me matriculé medicina sin decirle una sola palabra mis padres releí como un periodista importante busque las historias con más interés periodístico era un tiempo en el que la ciencia se estaba convirtiendo en parte de mi

Voz 15 11:49 eso

Voz 14 11:52 yo me convertí en un escritor científico pero siempre desee escribir novelas no tenía treinta y nueve años cuando escribí mi primera novela me sentí muy afortunado comencé una carrera como escritor de Seller desde entonces escrito ocho novelas y nunca he parado

Voz 1751 12:11 este es el espíritu de Noah Gordon es lo que le ha movido siempre ha sido la curiosidad y luego el despliegue no porque cuánto tiempo ha tardado Lorenzo Caprile en hacer el vestuario de de este musical

Voz 7 12:23 no no no no te podría decir no porque vestuario del musical es una una joya yo pasamos por el ayer precisamente estuvimos pasando por por todas las de del buscando un camerino donde depositar mierda o sea que no no buscaba otra cosa bien todos los camerinos y vestuarios vestuario El Vestuario vestuario ahí no puedes pasar aquel vestuario de de Sofía que no puede pasar en El Vestuario de aquí no hay un hueco si va al pasillo que conecta el foso con los músicos todo el pasillo lleno de vestuario el vestuario es una maravilla dijo Jorge Blass en que ha colaborado con vosotros que también es otro de los nombres que suenan pues dando ese toque de de de ilusión al musical no es decir que se ha metido magia musical en mentir no porque el médico no es una historia de magia pero si hubo una historia de ilusión no oí bueno la apariencia de Jorge teatral con domina el lenguaje domina bien lo el código de de teatro

Voz 8 13:23 y ha dado esa pincelada en algunos momento que que son maravillosa el médico

Voz 16 13:30 tal que llegará al Teatro Nuevo Apolo el próximo

Voz 4 13:33 diecisiete de octubre y este es uno de los temas

Voz 16 13:36 que sonarán en el escenario

Voz 4 13:53 treinta y tres actores en escena veinte músicos en directo la orquesta más grande del teatro musical en español Iván Macías compositor director del musical uno de los productores también alguien valiente que dijo yo me pongo el mundo por montera

Voz 7 14:10 gracias por haber estado muchas gracias a ustedes un beso