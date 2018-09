El envejecimiento facial de Burque

Voz 1 00:00 Javier del Pino Burque al cubo rojo Manuel Burque yo creo que

Voz 2 00:16 pero anunciamos demasiadas veces el nombre que haces Valentine no está grabando con el Instagram por qué otra vez grabando o retransmitiendo

Voz 1378 00:24 en directo en directo en directo de la Instagram a todos los que sean fans imputación porque no se me consulta una mi estas cosas es porque no hace falta Javier ya lo veo claro regimientos no no no no bueno no te pronto estoy manchando de grasa todo todo que hombre ese Ramiro reza tiene carisma el nombre caben dos en el bolsillo he visto ha quitado dos a ver a ver si el otro día te acuerdas que que menciona una señora que te viene lavar el programa y al final te dijeron pero Manuel Burque

Voz 2 00:51 exacto exacto no me dijeron algo así como explica hemos por favor a Manuel Burque porque no entendemos porque está en un programa como el tuyo bueno pues que sepan te te ha vuelto a caer una lágrima por si pone el pimiento de Padrón

Voz 1378 01:04 me ha picado que digo que a Bristol una una brecha espacio temporal dejase entrar mogollón de haters míos por Twitter que aprovecharon la mano que les te diste para criticarme y empezaron a decir lo mismo que las señoras porque Manuel Burque un batallón de Peter están cuatro pero pero mi existentes muy machacón están siempre ahí están siempre ahí pero siempre todo lo que uno me dijo que podría me me llegó a decir tú puede que sea es muy majo pero de humorista no tienes nada si eso es lo mejor que te puedo decir si de humorista no tienes nada y me dijo no no vas a pasar a la historia como típico pues yo les dije bueno es posible que no se apostaría por ello

Voz 2 01:44 esto me pasar pero pero ocurre muy a menudo es es normal y contigo quiero decir no pero es que culpa

Voz 1378 01:51 bueno es que les dan a mano luego se agarran como Casado al la tesis de Pedro Sánchez pero pero ya agarran aprovechan la ocasión para quejarme porque piensan que esa esa esperanza de que me pese hecha dónde estás ahora ahora estoy aquí otras veces aquí pero mira yo no es por presumir pero el otro día me encontré con una señora que me dijo esto

Voz 3 02:13 a ver Javier trata bien a este chico

Voz 1378 02:15 es muy majo y no se hace reír mucho es tu madre no no de verdad que no mi madre canaria ya sabes que mi madre no en vuestra familia una muy raro entonces es una señora que me encontré que me vino y me dijo esto yo no me grabarla grabarlo no no lo habrá ve con el móvil como en serio sí sí esto es que son hemos bis culpas señora no no a muchas gracias señora no me acuerdo de nombre y eso es muy mal educado de mi parte sabes tú te las puedes haber inventado que no que te lo juro por favor no sigas incitando a la gente que me oye Javier a ver para hablar de algo o de piel ya sé que hablamos de cuidar la piel que te acuerdas que había que dormir y no toman el sol pero vengo a hablar de cremitas cremitas de cuidados mayores ponme rever hoy en Burque al cubo

Voz 4 03:01 hablaremos de cremas hidratantes anti envejecimiento todas las marcas interesadas pueden mandar sus cremas más caras a la SER

Voz 1378 03:11 a nombre de Manuel Burque gracias ese es el título de si es camino me mandan nada nadie todo el cambio tiene un acto benéfico colaborador que pide yo ocho comillas aéreas pero que lo está bien sagrado que repite su nombre constantemente es para que sea a la hora de criticar no vamos a pasar a la historia estará gente citando a la Cadena SER porque he estado Manuel Burque con Javier del Pino bueno pues yo quiero hacer como la sección de Ángela de comida pero de cremas ir pedir que nos mandan a aprobar quedarme aquí cada semana de pruebas a la piel muy bien no

Voz 2 03:46 bueno te echas crema procuro que el sol no me

Voz 1378 03:50 pero te echas crema es porque no tiene la verdad tocarla porque esto es lo que quieras no a ver vamos a tocar porque en la frente por ejemplo se es súper lisa como un tomate vale la mía no sea estoy yo más viejo que tu en la frente eso es porque te echas crema no nosotros porque tú tienes gestos faciales que te hace unas pelucas a lo mejor estoy pero entonces que te cuidas mucho heavy que si de verdad que me pongo cremas no te ponen yo si queremos eso sí pero pero no crema de antes de dormir nunca anti ojeras ni un contorno de ojos

Voz 2 04:21 es que es que que te juro que no lo encomiables

Voz 1378 04:24 no no me lo puedo creer pidió porque tiene la piel graba la piel podríamos graba la piel Valentín los labios y los labios también lo que tiene que ten cuidado como clases y bueno sí que se nos acaba el tiempo bueno pues yo iba a llamar a alguien que fuese experto en cosmética y resulta que están todos en Ifema bueno todos no sea yo quería hacer el paripé de probarlos cremitas tuyo pero con lo bien que suena eso pero están todos en Ifema en una feria de cosmética o algo así ha invitado no invitó haya invitado pero está está allí en Ifema y entonces no nos ha traído los regalos ah porque tú lo haces esto yo lo quería por cohecho entonces el cohecho que ahora ya sabes que no pasa nada si

Voz 2 05:04 Marina García pero no hay un estándar ético en esta emisora Marina García ex esteticista en el en el centro dulce respiro dulce respiro que nombre bonito eh dulce respiro que está donde está

Voz 5 05:15 están en ese en esta convención dónde estás Marina buenos días buenos días buenos días estás allí en Ifema estas son ya te parece dónde estás

Voz 6 05:26 pues trabajando para variar trabajando

Voz 1378 05:29 uy eso ha sonado muy mala a quién tenemos que denunciar

Voz 6 05:32 pues a mí misma porque ese es mi propia jefa que me explotó yo misma

Voz 1378 05:36 pues nada ahora te ponemos una denuncia gorda que estamos aquí hablando de lo bien que tiene la piel Javier fíjate que dice que nos echa nada

Voz 5 05:44 no has hecho nada no se ponen ninguna crema de Usera

Voz 1378 05:50 en Usera a la gente que tiene una piel así es belga pues es mejor que las canas

Voz 2 05:55 Pedro Marina usan los hombres ya más tratamientos cosméticos que las mujeres

Voz 6 06:00 bueno pues la verdad es que sí y que ahora mismo la lanzó sobresaltó como las mujeres nos cuidamos mucho la piel porque al final todos tenemos piel tenemos que cuidarla un el fantástico tenemos muchos clientes hombres

Voz 2 06:15 pero claro una cosa es cuidar la piel desde una edad temprana

Voz 1378 06:19 intentar protegerla del sol que es el peor factor pero repararla una de ellas muy desde qué edad estás a salvo lo que es es estoy a salvo a un tengo esperanza

Voz 6 06:31 pues claro todo se puede mejorar

Voz 1378 06:33 tengo veintiséis años te digo igual no lo hemos hecho no no lo tengo treinta y ocho estoy a salvo

Voz 6 06:41 sí por supuesto a partir de los treinta treinta y cinco años es verdad que la piel empieza a demandar nosotras cosas empieza a demandar dos cosas que ella misma ya no puede producir como por ejemplo el colágeno que manejamos se produce iba a partir de los treinta aproximadamente con lo que la cosmética que utilizan a diario sí que te tiene que aportar esos ya un poquito de colágeno para reforzar y prevenir el envejecimiento que sea un poquito más lento

Voz 1378 07:04 pero inyectando

Voz 5 07:06 no no me refiero de susto Sabina

Voz 6 07:12 en estética o bien tu cosmética diaria que utilizan para el cuidado facial ya tiene que tener un puesto de cola

Voz 1378 07:18 pero funciona

Voz 6 07:19 sí claro porque yo llevo echándome

Voz 1378 07:22 además desde hace dos meses por lo menos no noto nada

Voz 5 07:27 bueno a ver es un poco lento el proceso pero imagine

Voz 2 07:35 dentro de dos años no

Voz 5 07:38 perdona no es Marina que decir no me refería

Voz 6 07:42 sí que es un trabajo de constar vale tienes que a utilizarlo todos los días durante bastante tiempo porque eso es acumulativo es decir no vale de nada bien milagroso el ponerte un mes de mayo esperar unos resultados suspender evidentes a los dos días sino que requiere constancia al final lo que estás haciendo a acumularse la piel está retrasando un poquito de envejecimiento que sobre todo que el colágeno aporta muchísimas cosas buenas a la piel como ese soporte piel fuerte

Voz 1378 08:10 vale lo más importante de todo para lo que te hemos llamado cuál es la mejor crema anti envejecimiento la mejor la que digas la más top

Voz 5 08:19 la más si la marca hay pues decirla

Voz 1378 08:22 a casi un problema puede decir la marca lo que quiero decirte claro

Voz 6 08:26 bueno por ejemplo yo te hablo de lo que conozco obviamente hay más marcas en el mercado hay cada día más con lo que es difícil conocer las todas pero yo por ejemplo que trabajamos con cámara es una firma española IS la firma española que tiene productos muy buenas incluso casi todos estos dos son naturales bueno tiene crema eh que aportan con la cena marino por ejemplo que son fantasmas

Voz 5 08:53 estos gallegos de señores de señoras de casi por favor y ha aprobado justito visto es centro dulce respiro gracias Marina un beso motivan gracias hasta luego a un beso

Voz 1378 09:04 vamos a ver desde aquí pido que me manden productos sólo para demostrarlo buenas cuando durante un año que se tarda además hemos empezado a lo que tú estás pidiendo hechos no se puede hacer esto bueno sabes lo que tocaba es decir y bueno a Crémer dile que buenismo bien eso por favor Gavela espera espera no te quite los cascos que queda la pregunta de psicópata Ésta es la nueva ya llevamos tres cuando eras más joven fue visto un delincuente menor no me lo creo Javi

Voz 7 09:41 siendo de Usera es imposible

Voz 8 09:44 aprista