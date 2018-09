Trabajos deprimentes

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0470 00:10 no

Voz 2 00:13 no

Voz 3 00:17 no estoy seguro porque nunca lo estoy además hoy creo que he tenido lo de Mercamadrid

Voz 4 00:20 aprovechando que está cerrado que meterse

Voz 0470 00:23 sí esto es por ahí David qué tal no no he oido osea has dicho bocas hecho tu clásica ya locución inicial de esa acción sólo de oído el espero que esté pero aquí he dicho algo que me incumbe antes

Voz 0874 00:36 no estaba diciendo que yo sabía que tú tenías lo de Mercamadrid que tenía ver con los alicates abrir Gaià para clara y recogerla el

Voz 0470 00:42 sabes que muy todas las mañanas a poco lo bueno pero aquí Beach papayas y lo que surja

Voz 0874 00:47 las mañanas de los días en los que Mercamadrid está cerrado hay que decirlo

Voz 0470 00:51 claro claro que tiene Mercamadrid está abierto siempre en mi corazón que la vida te da la vida efectivamente oye tú estás contento con tu trabajo si en concreto con alguno de ellos son general en global

Voz 0874 01:04 en general porque es verdad que tienes muchos pero en alguno de los lugares te sientes un poco como un funcionario digamos que diga esto no me gusta me aburre no me gustaría hacer esto restos de mi vida

Voz 0470 01:17 que no todavía pero por qué porque ese pesimismo porque todavía no tu crees que a pesar como dicen lo que dicen los datos cuesta esta semana lo que querría disculpas querría algunas veces echo de menos sentirme más como en el funcionariado porque hay días hay días que pasan tanta movilidad que preferiría una cosa marcada a ir reglada más seria eso sí

Voz 0874 01:39 esas tu trabajo que no son agradables esté que decirles si es verdad es verdad lo digo hay una encuesta de una escuela de salud pública americana que dice que hay trabajos que deprimen tanto o más que no tener trabajo o sea que hay hay gente que se encuentra pero trabajando que no trabajando vale hay hay trabajos que son especialmente malos en los que trabajan por ejemplo en establecimientos de comida rápida repartidores a domicilio dependientes los promotores de productos dice este estudio que los los empleos que tienen contacto directo con el público suelen ser los que están asociados a mayores niveles de depresión

Voz 0470 02:13 entonces

Voz 0874 02:14 hola golpes que es eres tú

Voz 0470 02:17 no estoy literalmente rodeado del público sarda vimos si me viéseis aquí estoy claro con contacto directo sería prácticamente bueno un contacto carnal pero no mi trabajo es que muy agradable saber es que incluso bromas Si yo me has estaría feo porque la gente sabe que tenemos unos trabajos nosotros bastante guays no es que no no no no me y luego está la gente

Voz 0874 02:39 no sabe no sabe muy bien lo bien que nos pagan nuestra empresa en el llamado salario emocional y sabe lo que es árabe nacional no ha sido determinado no pero no me lo puedo imaginar vale pues esto es una definición nueva que refleja el estudio que engloba entre lo leo todos los bienes en ellos no económico es que una empresa ofrece a sus empleados para mejorar su motivación en el trabajo y lograr un mayor compromiso como por ejemplo un buen ambiente laboral fija claramente que hay en la SER

Voz 0470 03:04 sí hombre para mí uno de los mejores parte del salario emocional del trabajo en la SER es cuando me cruzo con Iñaki Gabilondo y me da dos besos collejas exacto espectadoras orgullo de la empresa lo estamos muy orgullosos de esta empresa en la que te dejamos con diez la Guardia muchos años yo me me tatuado Price no no Cadena SER PRISA Radio Melilla toda en el pectoral derecho con el que los sabes que llevó a Camarón Castell oye vaya Gavela

Voz 0874 03:31 el antebrazo eh

Voz 0470 03:33 sí

Voz 0874 03:34 tener buenos jefes eso corresponde salario emocional flexibilidad horaria en tu caso es máxima

Voz 0470 03:43 son genios oye oye he tenido que venir en bici mal aparcado en la puerta de la de la entrada aquí de la SER porque porque entramos en directo y se me dicen acaba el tiempo que me está co inciso el tengo una víctima de la puerta que está cobrando más fuerza es que vamos qué tal vez porque claro fíjate si quiere esto esta empresa que estás pagando por salir claro claro

Voz 0874 04:05 bueno el caso es que como tienes ahí en la Gran Vía gente que seguramente está en su día de descanso después de una jornada laboral que nos gustaría que indagar un poco para ver qué es lo que más les condenado de su trabajo y sobre todo esto de lo que hablamos ahora no se sienten compensados con cosas no materiales por esos sueldos que no son como a ellos les gustaría a tope

Voz 0470 04:25 es sabes que ahora como ya está casi completada la acera Carmena sí sí todo para la gente que no sea el Madrid Carmena ella personalmente ampliado la anchura de la acera como cinco metros de Gran Vía lo bueno es que hay más tráfico gente pero a su vez como es más ancha les permite equivocarme más leer porque ante la menos sitios donde podía arrinconar como el ganado contra las contra al primar con todos los manteros pero ahora estoy jodido porque pueden sobrepasar pueden rebasar por ambos lados pero bueno

Voz 0874 04:53 vale pero perfil al ver que hay alguien que no te quepa ninguna duda de que tiene ya ha tenido trabajo vale para City de hecho tiene que tienes que alejarse un poco Davide quién quiera que esté ahí trabajando

Voz 0470 05:07 ya pero porque estamos en eso poca buena así que me aleje de la radial total total como perdona es que no va a ser así pequeñitos bajar las muy pero el deber vio recorre

Voz 1 05:21 no puedo hacer nada claro

Voz 0470 05:23 en una foto que aproveche aprovecha avale te pregunto pero te puedo hacer una una entrevista a cambio de esta foto a estáis todos pero juntado ha juntado el mundo es que las sombras nos estamos va a Dios no aquí sombra no estamos cobijar tu heladas mejora

Voz 5 05:38 la sombra de que que que objeto

Voz 0470 05:40 el proyecto en la sombra en la que no estamos una lechuguilla veremos que ubicando la sombra de un furgón policial precioso estamos cobijado por el Estado y por la fuerza de los precios

Voz 5 05:50 hasta de Estado

Voz 1 05:50 no no ampara vale es dónde sois de Málaga María de Buenos Aires

Voz 0470 05:56 Málaga estamos hablando de condiciones laborales y estoy contento no sólo con vuestro sueldo del trabajo sino con las condiciones del trabajo extra salariales

Voz 5 06:05 mira nosotros somos residente R1 de Oncología vale hay médicos somos médicos hemos hecho reúno es el primer año del mil años de la residencia ella ellos de primer año

Voz 1 06:19 tres años lleva ya hay salvando gente

Voz 0470 06:24 intentándolo pero no te rías joder que no te diciendo es que se me mueren todos se me mueren todos estos que se ha notado mucho es muy buena pero han visto que ese sonrisas y cómo es que no salvo uno es que esto es que las planos como el agua nada Bali cuál era la cosa que me está la cuestión por ejemplo

Voz 5 06:44 lo que un médico de urgencias no una hora vale once euros vale once uno euro con pocos en todo

Voz 0470 06:53 carísimo

Voz 5 06:54 yo cuando vi sale el paciente de la consulta bien si estuviese haciendo patatas fritas ganaría más

Voz 0470 07:01 fíjate que me río y a su vez es dramático apenas a Benzema encogió el corazón

Voz 5 07:05 me pena no como se maltrata los médicos

Voz 6 07:08 qué podemos hacer al respecto y cobran lo mismo si te pegan en la consulta el paciente

Voz 0470 07:13 me dices que cobrar lo mismo si el paciente te pega

Voz 6 07:18 has visto el alcohol ratos que todo todo todo está mal rollo salen de médicos en el hospital Virgen de la Victoria si a eso

Voz 0470 07:26 has te pitan así tu y está dando curar un paciente te lo devuelve con dos socios

Voz 1490 07:32 sí que en ciento es que en cuestión de una semana hubo dos agresiones a dos médicos de urgencias del hospital

Voz 0470 07:39 serio pero porque Wozzeck que desencadenó los motivos porque no hay motivos son pero que desencadenó digamos

Voz 1490 07:46 el la espera pero haberes media hora ahí estamos desbordados

Voz 0470 07:50 la gente se enfada que se me va la vida la vida o la o la mía la tuya yo

Voz 1490 07:55 pero ha superado la que nos dicen que se está muriendo después vienen por un resfriado que haber hay gente que está muy mal pegado para golpear

Voz 0470 08:02 a veces como para estar muriendo te vaya usted a partir de coste

Voz 0874 08:09 oye oye que esto es muy serio pero vuelve vuelve al redil vuelve a comer esto es porque es médico están mal pagados que esto que acaban de hacer es una denuncia perfectamente admisible se sienten compensados

Voz 0470 08:22 con lo bien que les otras se ya tengo si estamos en directo lo que me está aportando Javier del Pino desde el estudio que aparte de todo esta movida sin sueldo si os sentís compensado digamos emocionalmente por otros factores vuestro trabajo

Voz 5 08:34 mi especialidad la oncología quemaduras pero es muy bonito es muy gratificante y ayudar a un paciente en esta situación de la vida pues yo creo que no hay profesión no

Voz 6 08:45 las urgencias son un horror pero nuestros pacientes son los mejores

Voz 0470 08:50 pero pero en cuanto pasen a la planta vuestra ya se mejor entran por Urgencias son unos cabrones

Voz 6 08:55 cuando ya en toda nuestra planta por ejemplo en particular los nuestros los de Oncología siempre son si son muy amable muy pacientes y les encanta espera bueno les encanta no les importa esperar

Voz 1490 09:06 su decir algo que que igualmente tienes de todo que en urgencias también tener muy buena gente muy agradecida claro entonces no no hay que generalizar tanto con todos los pacientes

Voz 0470 09:16 me hace vivir ya en alza

Voz 1490 09:18 qué te agradece mucho la atención también que tenemos de todo no

Voz 0470 09:22 digamos que que es lo que nos llega el sueldo luego llega digamos la ilusión por estar haciendo un mundo mejor

Voz 5 09:29 vale pues es muy difícil no parece un cáncer

Voz 6 09:34 siempre se vaya contento vivo todo lo que tira vale

Voz 5 09:39 si bien no pues conoce es que

Voz 0470 09:42 yo hago bromas pero lo que hacéis vosotros rodillo aquí es un abrazo porque me da cosa porque porque esté en público porque tengo arrolla muy delicada del tenis pero lo agradezco mucho así que Javier no les despide está muy bien

Voz 0874 09:52 claro claro claro

Voz 0470 09:52 vale pues a lo mejor sí sin ir a tope con la vida

Voz 6 09:56 siempre

Voz 5 09:57 a vosotros gracias por la foto luego adiós

Voz 0470 10:00 fíjate como el accidente amable que yo les he dicho gracias por por la vida yo me han dicho ante una foto equiparase lo han equiparado a gente con problemas oncológicos hasta luego a un selfie la verdad es que se una clara

Voz 0874 10:14 qué más por ahí venga uno más uno más

Voz 0470 10:16 buenas los chavales tendrían veintí pico ahora qué quieres

Voz 0874 10:19 treinta y pico treinta y pico tengo que un señor de te digo estará mal pagados

Voz 0470 10:25 da por preguntar un par de cosas y me equivoco entonces qué raro que hayan ya no trabaja usted no no os dais hijo me jubile entonces te deseo lo mejor es que la pregunta era sobre trabajo con lo que pasa es buen día a a disfrutar luego te lo es totalmente irrelevante adiós a un señor con una cara muy amable pero ha divertido se parecía al ya sabes el ya yo deán de la película si alguien de treinta que los respaldos tenía muy buena pero en cuanto me da la vuelta ya he visto yo pero era tarde soñar a ver perdón hola a puedo preguntar un par de cosas ver cómo estáis muy bien muy bien diré que no tenéis treinta y pico años verdad da más ochenta que tengo apoyar típicos M que es ver que Mina venir de Las Palmas de Gran Canaria no venimos de Argentina a jolines que fíjate que se me da me esclavo el acento isleño con acento latino es que la entrevistara sobre condiciones laborales pero claro ya no trabaja no de no no estamos jubilada una de las dos de las tres pero no tampoco tampoco menos que ella pueda ayudarle aquí sí como no como la entrevista ya no vale para nada si queréis saludar él no muchísimo bien me gustó muchísimo Madrid si que podemos volver de las mejores del mundo ella que hemos visto volvéis para Argentina es dañina que cuánto dura el vuelo torsión es muy importante levantarse varias veces para estirar las piernas para la circulación y pedir fruta en el en la bandeja de la Katerin pedir fruta mucha fruta mucha agreste pues entonces no es que la entrevistó no ha servido para darle un par de consejos la Salud muchísimas gracias a Dios lo mejor

Voz 0874 12:22 tras tirarla inventar a Madrid para esto que minutos malgastado

Voz 0470 12:27 me ha parecido de Parla pero luego otra vez de vuelta falla que alguien diferente vale vale treinta y pico para legal si es posible aquí en mira mira aquí un señor hola te puedo preguntar para cosas claro pero no te ve es queda tienes cincuenta y cuatro seria después de parar

Voz 0874 12:49 en peligro vamos a ver estoy haciendo entrevistas

Voz 0470 12:51 se me ha perdido un perfil demográfico de treinta cuarenta años estoy fuera tú sabes que estéticamente aparenta treinta y pico cuarenta

Voz 7 12:58 bueno no me suelen echar la edad pero vamos ante tantos

Voz 0470 13:00 te llevas zapatillas de deporte tatuajes pantalón corto camisetilla gorra guay como de Milene sin ser ojalá esté engañando a la gente que te lo digo

Voz 7 13:11 a mi el primero en los bancos esto lo siento lo siento pero tienes un trabajo ahora mismo justo este meses sin trabajar choque desastres que es que no es que no doy una este país es así pero hacer un trabajo hace poco sí bueno está trabajando este verano vale estás contento con tu última prensa laboral a nivel salarial no pero bueno es es el día a día es lo que hay porque eh por exceso o por defecto no porque pagan más las condiciones son malas bueno no cuenta nada nuevo yo creo que estamos preguntando si aparta del Salario porque haya intuyo por tu previa que no hay otras condiciones laborales que te compensan el nivel emocional digamos y me compensa porque trabajaba donde yo vivo en el pueblo donde es el vivo en Valdemoro es arte compensaba por cercanía habrá si eso llevo toda la vida trabajando en Madrid y bueno me salía luego allí solamente por el hecho de no tener que desplazarme había como un extra de sí lo que intentamos cuantificar como uno quinientos quinientos euros extra

Voz 0470 14:06 de por el transporte la ubicación bueno

Voz 7 14:09 menos pero sin cuatrocientos o el transporte público o doscientos euros de gasolina o el tiempo que también te tiras en la carretera yendo en ese tipo de cosas valen saque que que como digo pues bueno

Voz 0874 14:25 claro que que se viene abajo pero espera pregunta Javier que alguna vez le han compensado sus salarios bajos

Voz 0470 14:33 no no estoy con mucho cariño esa pregunta alegría que haber hecho yo no la hecho gracias por darme la escuela me pregunta Javier del Pino que es un periodista no como yo que si alguna vez entre historia laboral un trabajo con un salario no muy alto pero compensado por cariño abrazos no pagaba en chico

Voz 7 14:49 yo tienen trabajo que hacía lo que yo quería hacer más amena

Voz 0470 14:52 cuál era

Voz 7 14:53 he trabajado siempre en pos producción de vidrio sabía yo qué

Voz 0470 14:58 se que he tenido hasta ahora no ahora no pero lo que te he dicho antes son prejuicios pero el out Fiti de tal era de publicidad de producción

Voz 7 15:07 si ese tipo de cosas iba estuve muchos años en una empresa de bueno pues la mala racha en el dos mil doce creo que pues salí

Voz 0470 15:14 esto fue así pues es una entrevista que se ha aportado algunos datos quedado seca porque es verdad que claro no lo triste estoy un poco lo que se pero estamos dando de condiciones laborales animo para todo es verdad yo siento tenerlo también checos y además a mí me gusta pintar un retrato de la situación sociales sección sociales laborales triste ahí reflejando con entrevistas triste bueno me has sido prácticamente un Sorolla de las entrevistas la perfectamente la luz la luz de la sociedad la reflejado como maestro

Voz 7 15:44 pues espero que haya sido así así así tal cual

Voz 0874 15:48 esta es menos mejor

Voz 0470 15:51 te doy la mano izquierda para cómo tengo el micro con las las es complacer a me una foto contigo ya sabía yo que he pero mientras fin

Voz 7 15:59 no es que te tengo mal el la Cámara el selfie estamos jodidos vidas así piensa este señor es extranjero sabe perdona deja Javier vale vale pero no has se piensa que le vamos a esta chica esta esta joven

Voz 1 16:11 joven importaría hacernos una foto no no tengo tiempo

Voz 0470 16:16 este señor en realidad diaria este señor que dio viene con pueblo en España se Caballero a quién le importa hacernos una foto con este chaval podía haber pues ya pero es que ella pero cortarlo ya está ya está también por las fotos también señores muy bien encantado buen día fruto en sólo adiós encantado muchas una entrevista sensacional hasta luego

Voz 0874 16:41 no vaya reportaje bien porque si si yo qué es lo que pasa es que te voy a decir una cosa me parece mal pero te cuesta mucho despedirle

Voz 0470 16:47 bueno pues pero porque me gusta concluidos a me gusta me gusta una entrevista empaquetar la con un lazo e como decía Stevie Wonder en Seal Delibes

Voz 0874 16:58 el mejor Weiner de las entrevistas que este hombre cuando has dicho tú con esa indumentaria va engañando a mucha gente y te has hecho a mi el primero

Voz 0470 17:08 no no es que te haga

Voz 8 17:12 mi mi estoy

Voz 3 17:16 sí

Voz 0874 17:32 me acompaña en el estudio de la SER para explicarnos un poquito más acerca hablarnos un poco más acerca de la felicidad laboral de los trabajadores y sobre ese salario emocional Jimena jardín que es consultora senior de Recursos Humanos especializado en gestión del talento en la consultora People malo es cómo estás Jiménez

Voz 3 17:48 buenos días muchas gracias vamos a aclarar algunas de las cosas que dice este este estudio Él dice que la gente que trabaja en contacto directo con el público tiende a ser más sufridor de estrés por gente no esto es posible os ha hecho es una imaginería lo contrario perdona no porque el público te da un poco de calidez sí es una posibilidad que normalmente las personas que trabajan

Voz 9 18:12 frente al público realmente residen publicó con muchas características de distintos tipos personalidades necesidades etcétera si trabajas frente al público atendiendo a un hotel en un restaurante en una tienda quizás Wiener personas con una necesidad puntual que quieren cubrir en un periodo de tiempo entonces si la persona que está atendiendo no está al nivel de respuesta que les puede dar la demanda que tiene el público ya se va a generar una situación de estrés su detención no dormimos distintos y es que uno trabaja

Voz 3 18:40 es un centro de entretenimiento un hotel una discoteca otro un club que sello en donde las necesidades que tienen

Voz 9 18:48 acaso no son distintas el nivel de estrés que trae la persona es distinto entonces el nivel de demanda que le va a pedir a la persona que trabaja vistiendo no hizo otra cosa es trabajar atendiendo al público en una en una empresa donde hay quejas los reclamos en donde la situación

Voz 3 19:03 habla de urgencias cabalmente como los claro

Voz 9 19:06 totalmente distinta no entonces va a creo que es un error generalizar y decir que todas las posesiones rozan frente al público

Voz 3 19:12 por ello por ejemplo trabajamos frente al público pero eso es es Twitter

Voz 0470 19:15 calidez hola qué tal hábito que a veces me quedo aquí como un puma hasta que oigo mi nombre hasta que se me has apela hasta que es un silencio si tengo sentido o apelación de bebí Jimena Giménez si el comer cuál la posición al Jiménez

Voz 0874 19:28 es consultora de recursos humanos especializada en gestión del talento en la consultora y consultoras Siniora

Voz 3 19:35 ay ay ay Junior o directamente mientras senior

Voz 9 19:38 hay consultora de consultoras sin reparos

Voz 3 19:40 con cariño Jimena

Voz 9 19:42 sí la verdad es que si yo siempre pensando un poco en este tema leyendo un poco el informe que el estudio en el estaba pensando justamente en como impactado a todo esto

Voz 0470 19:51 no yo creo que el final la clave es tener un balance de las dos cosas no tener una buena retribución cuando me hay que te permite adquirir una serie de cosas lo bueno lo bueno Jimena estamos

Voz 3 20:00 bien qué tal pero que te paguen claro yo sí que sí se puede elegir

Voz 0470 20:06 bueno los videojuegos dos barritas de energía una de dinero y otra de cariño yo prefiero distribuirlo desvela dinero a tope el cariño ya me lo busco yo Mis amigos

Voz 3 20:14 claro

Voz 9 20:14 no yo creo que al final todo como todo en la vida de su balance no sanos ni uno ni el otro tienes que tener la retribución económica que necesitas para pagar tus necesidades y la de tu familia de gente que pueda depender económicamente y también tienes que tener el tema de la satisfacción personal

Voz 3 20:29 trabajo claro lo que pasa es que somos desde Jimena un mundo en el que cualquier tipo que momento una empresa va a decir yo Pombo futbolín y les puedo pagar mil euros clave como a está contento por el futbolín depuesto tres puntos

Voz 0470 20:39 aquí es una eh yo una claraboya esto ya funciona

Voz 3 20:42 a mucho claro aparte que si pasa mucho evidentemente por por la situación económica y qué sé yo pero

Voz 9 20:50 al final las personas vamos a estar en el lugar que que Ramos estar siempre cuando podamos cobrar dinero para pagar nuestras nuestro nuestros gastos mensuales

Voz 0470 20:59 no es demás también hay hay sectores os aquí de satisfacción de los de los trabajadores y es un buen ambiente lo permite muchas veces en los servicios pero si tú trabajas en una en unos altos hornos en Vizcaya es difícil que te pongo claro para los populismos de trabajos en los que no se permite esta movida

Voz 9 21:16 si no lo permiten esas molida movidas pero quizás hay otro

Voz 3 21:20 pero antes hace falta que se lenguaje Gavito

Voz 0470 21:22 bueno no no también esa mientras no lo siento

Voz 9 21:26 no lo lo que decía era que evidentemente que no van a poder poner el futbolín hola o o u otros otros o pimpón a cualquier actividad recreativa pero quizás no se va a sentir ciertamente contenta por el trabajo que realicen el día a día no CIS que ve un poco si es que el ambiente de trabajo con sus colegas es es bueno

Voz 3 21:42 bueno si es que tiene ciertos beneficios que puede gozar en su empresa

Voz 9 21:48 no solamente es que te pongan el futbolín al tiempo aunque estoy yo por eso suma es una rayita más al tigre no pero la cosa las personas no estamos contentas con nuestro jefe con nuestros campos

Voz 3 21:57 pues por eso me da mucho miedo lo que al final los jefes se sabes a a pedirles que está así tenemos el termostato a veintiséis grados

Voz 0470 22:04 si algún extra si estás como en La Manga del Mar Menor exacto

Voz 9 22:07 es cierto que para estar más contento hay muchos factores externos que te pueden ayudar pero yo creo firmemente que la motivación muchas veces también depende de uno mismo no pasa si hay condiciones que no voy a poder cambiar yo decido en la mañana levantarme pensando qué voy a cambiar todo frustrando me por no cambiarlo o yo decido construir en base a lo que tengo pero también depende de cada persona su

Voz 3 22:27 la psicología individual al final no poniéndome Jimena eh está intentando acorralarla en el sector la sabes que además yo estén tan no saber con quién va en no sé con quién básicos

Voz 0470 22:36 pero claro entonces yo tampoco todavía entiendo si si es pro patronal oprobio con muchachas

Voz 1 22:41 no yo yo de verdad creo que las personas trabajadoras

Voz 0470 22:44 a su vez estas en el sector del management

Voz 9 22:48 si osa yo trabajo mucho trabajamos muchos con personas que hoy conocemos en el punto de vista de personas de la empresa y al final las personas estamos un trabajo que nos haga sentir bien que nos permita realizarlos como personas como profesionales como seres humanos sentir contribuimos

Voz 3 23:03 sí pero está muy bien este discurso y tal pero al al chaval que está ahí en el Justin con una bici entre el tráfico de la Gran Vía entregando una bicha esto no

Voz 0470 23:13 si no les puedo decir que no llores por no poder ver el sol porque las lágrimas encuentro el medirán verlas estrellar pero que te dice ella estoy aquí

Voz 9 23:20 es que claro él está claro trabajando ahí pero probablemente es el trabajo que ha conseguido no probablemente no se no está contento de trabajar ahí justamente por las condiciones de trabajo que tiene pero que quizás con ese trabajo el empieza a él tiene flexibilidad para hacer otras cosas fuera del horario de reparto que tiene o puede tener otras variables no

Voz 3 23:39 pensar en positivo este es tu consejo sino

Voz 9 23:42 con esta no a mí no se me ocurre otra manera afrontar la vida la vida es complicada para todos todos tenemos necesidades y problemas que depende de con el les el los ojos que lo quieras ver

Voz 3 23:52 está muy bien Jimena eh no excusa al final es un gato la es que estamos

Voz 0470 23:56 intentando ahí meter cizaña y tal y pillarle con lo tenéis otro trabajador afectado pero es que no no te revuelto

Voz 3 24:01 la bien quiere distribuir exacto buena conciencia al final no cimenta Ferrín consultoras y en Recursos Humanos especializada señoras sus veinte años especializado en gestión del talento en la consultora People Mateos pues que gracias por venir Jimena lo que pasa es que nos hemos juntado todos los gente que está feliz con sus jefes había estado muy bien entrevistar a alguien que nosotros más o menos verdad que te daré todo cuando va bien abrimos esa puerta y fíjate lo que tenemos tenemos un tobogán con agua exacto faltan impedirlo no gracias

Voz 9 24:38 bueno ustedes tengo la vida

Voz 0470 24:40 se quiero decir hay más cosas ahora no es lo de siempre ya pero no te sabes que es domingo siete años eh ya pero es que tengo y no es broma tengo la bici te respecto de que se metan cogiendo es que es que estoy yo no te voy a decir yo creo que déjame ir Mater esto no está compensado con

Voz 3 24:57 a me

Voz 0470 24:57 vamos he perdió dices estoy a partir de topos de muchísimas gracias no oye

Voz 3 25:41 eh