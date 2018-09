Voz 1235

en mi primera redacción conocía a la persona que seguramente más veces ha dicho Carvalho y me cago indio a mí no me gustaba pues el mundo es a veces un lugar feo e inhóspito años después encontré su contrapunto perfecto en una crónica de Joseph Mitchell en el New Yorker en la que inmortalizado amistad tu nombre terriblemente bien hablado con el que se encontró en una taberna durante un día de perros el periodista tenía los pies mojados y lamentó que hiciese un tiempo del demonio Mister con el bolso volvió hoy la advirtió que el tiempo no va a cambiar porque diga palabrotas creía que uno le cogía el gusto al demonio o Alvia entre o al qué caramba y al poco ya no podía abrir el pico sin soltar un taco horrendo extendió una tarjeta de la Liga anti blasfemia que incluía una invitación a no decir obscenidades llevaba cuarenta años limpiando el mundo de palabrotas mis socios y yo hemos repartido seis millones de estas tarjetas exterminador de blasfemia las llamamos dijo casi producen nostalgia al lado de nuestros barrenderos profesionales de palabrotas también llamados jueces